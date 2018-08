20 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

¿Qué vamos a hacer?

Ayer domingo, para no variar, AMLO se dio la nota de prensa. En el V Congreso Nacional extraordinario de Morena, presentó sus planes de Acción y de Austeridad de Morena.

En sencillo pero sentido discurso, calificó como “farsa dañina” la transición del año 2000 (don Chente silba de lado con las manos en las bolsas), y aseguró que esta vez va en serio, a fondo, y como ejemplos de ello, afirmó que convertirá en delitos graves el robo del presupuesto, el robo de gasolinas y energéticos, la emisión de facturas falsas y la compra de votos. Por algo se empieza.

Aprovechó la oportunidad -no le gusta perder el tiempo-, para reelegir hasta noviembre de 2019 a la dirigente nacional de Morena, Citlali Ibáñez Camacho (a) Yeidckol Polevnsky Gurwitz, mediante bonita votación a mano alzada, sin que nadie se atreviera a mencionar que los Estatutos de Morena dicen que no se puede: “Artículo 10°. Quien ocupe un cargo de dirección ejecutiva (comités ejecutivos municipales, estatales o nacional o coordinadores distritales) sólo podrá postularse para otro cargo del mismo nivel después de un período de tres años, y sólo por una ocasión más (…)”… ¿no?, pues vea nomás: sí se pudo, faltaba más. Pelillos a la mar, no sea fijado.

De regreso a lo importante, el Plan de Austeridad no es nuevo, que nadie se sorprenda, es el mismo que anunció en julio pasado, las 50 acciones con que busca un mayor ahorro del gasto corriente de la administración pública para dirigir esos ahorros a programa sociales (como la pensión universal para adultos mayores y el programa de becas y prácticas profesionales remuneradas para jóvenes); 50 acciones que a ojo de buen cubero, él calcula le den cuando menos 500 mil millones de pesos (ya harán cuentas después, no sea pesimista ni coma ansias), de los 550 mil en que estima el costo de sus promesas de campaña.

En esa cantidad estimada y que ya se verá después cuánto es, no están incluidas cosas como la reconfiguración de tres refinerías de las actuales, que están de pena ajena, ni la construcción de dos que él ya determinó: una en Tabasco y la otra en Campeche. Detallito que suma 571,200 millones más (cada refinería nueva ronda los 210 mil millones de pesos de costo -nota de Pablo Hiriart, El Financiero, 8 de febrero del año pasado-, y la reconfiguración de cada una de las actuales, 50 mil 400 millones de pesos). Ya se verá. Es cosa de no perder la fe. Roma no se hizo en un día.

Y tampoco estaba considerado el tren Maya, que dice él que cuesta otros 150 mil millones de pesos. ¡Uf!, todavía no empieza su sexenio y ya se siente uno gastado.

Ojalá y en su equipo de trabajo, AMLO tenga alguien al que escuche. No hace falta seguir prometiendo cosas, asumiendo compromisos. Lo que es más: si algunas de sus promesas de campaña resulta que se deben diferir o cancelar, créanos don AMLO, no pasa nada. Está tan prendida la gente con usted que eso y más le aguantan. Que alguien le avise que ya ganó, que ya no es necesario enamorar a la doncella que ya le dijo que sí, que cuando quiera y como quiera. El tiempo corre y antes de que se dé cuenta, será Presidente en funciones y ya nomás toca cumplir, cumplir y cumplir. Ya no suba la vara.

Ayer también, el que se supone será su secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán lanzó la convocatoria para concretar el “Acuerdo Nacional para una Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de Todos los Mexicanos” (el ANEECBTM), para lo cual está programada una consulta digital y una serie de foros en cada una de las entidades.

A ese noble fin, el ANEECBTM convocó a participar a “profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y cualquier interesado en materia educativa”, porque según esto “La sociedad está llamada a reivindicar al magisterio y su rol en la conducción educativa y a garantizar el derecho a la educación. Se busca avanzar en la construcción de consensos que permitan una educación que supere los rezagos de la pobreza, la marginación y la exclusión; y afronte con equidad y calidad los retos del futuro”. Suena a rollo. No es que lo sea. Ojalá y no le sea. La propuesta de campaña era echar para atrás la reforma educativa; luego, reformar la reforma; ahora va en Acuerdo Nacional”.

Para eso se hará una consulta digital para registrar ponencias y contribuciones a través de una plataforma en internet y foros estatales del 27 de agosto al 29 de octubre con la colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y las universidades estatales; y un “diálogo social mediante visitas realizadas por brigadistas voluntarios a hogares en todo el país”… sí, es rollo. Qué pena. Los maestros no son tarugos de nadie. Foros, consulta digital y diálogo social, no los marean. Es asunto de profesionales de la educación. No es tómbola de opiniones de cualquiera que esté interesado en materia educativa. De veras.

Las consultas para lo del aeropuerto, la reforma educativa y todo lo que quieran, si se hacen caseritas, sin respetar la ley, serán agua de borrajas, pero si imponen sus resultados, los que sea que AMLO y compañía nos digan que fueron, entonces serán actos de autoridad, ilegales, dictados. Y la gente, aunque los morenistas no lo crean, no les dio un cheque en blanco: les dieron todo lo necesario para que gobiernen bien, sin obstáculos, no para que nos tomen bien el pelo.

Si a partir de hoy se empieza a hablar con seriedad y se hacen planteamientos realistas, quedará esta etapa como parte de la comprensible borrachera del triunfo. Ya. No más. No jueguen con su buena suerte damas y caballeros de Morena. A nadie conviene que fallen.

Por cierto: el 16 de marzo pasado, al registrarse como candidato a la presidencia de la república, AMLO aseguró: “No traicionaré a la patria… Ofrezco el compromiso de someterme a la revocación del mandato cada dos años”.

No lo va a hacer, no lo debe hacer. ¿Qué vamos a hacer?

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Tan bea tan bea tan bea

La expectativa respecto a lo que traerá para México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue creciendo. Encuestas recientes indican que la aprobación sobre la figura del tabasqueño, en lugar de descender continúa creciendo. Es tan bea tan bea tan bea…

El 64.6 por ciento de la población, según una encuesta difundida por El Universal, lo aprueba; un 12.1 lo desaprueba por completo, un 12.7 ni lo aprueba ni lo desaprueba, mientras que un 10.6 por ciento, por alguna razón, prefirió no contestar ni opinar al respecto.

Según este sondeo de opinión, el 65 por ciento de los mexicanos encuestados piensan que el tabasqueño, quien apenas este domingo leyó la cartilla a los morenistas, sí cumplirá los compromisos ofrecidos en campaña; un 69 por ciento opina que mejorará la situación general del país.

La cosa es tan bea tan bea tan bea que el fundador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tendrá que irse paso a pasito, pues de lo contrario la sociedad mexicana podría tener la peor de sus decepciones.

Lo hemos mencionado hasta el cansancio. Cuando Vicente Fox y los panistas llegaron al poder, la población verdaderamente creyó en “el cambio”, pero ¡oh, sorpresa!, ese cambio que tanto esperábamos nunca llegó.

No podemos negar que hubo “estabilidad económica”, pero problemas como la pobreza del país, el desempleo, las malas notas en el sector educativo y el tema de la inseguridad, se mantuvieron y en algunos casos, fueron hacia arriba.

Vicente Fox, quien acuñó el término “chiquillos y chiquillas”, quizá hizo lo que pudo, pero terminó por empoderar a los gobernadores de los estados que, en lugar de aterrizar los recursos hicieron de las suyas. No había mano dura que les jalara las orejas y aprovecharon.

Con Felipe Calderón, el segundo presidente panista, ya sabemos. La “guerra contra el narcotráfico” generó tremenda violencia que continuó en el sexenio de Enrique Peña Nieto y el regreso de los priístas.

Quizá tuvieron voluntad de hacer las cosas, pero no midieron el tamaño del “monstruo” al que tenían que enfrentar y fracasaron. Las cifras subieron y México se convirtió como le han llamado algunos “una gran fosa común”. 200 mil muertos, dicen, y probablemente nos quedemos cortos con las cifras de desaparecidos.

Enrique Peña Nieto, borrado del mapa político por la arrasante figura de López Obrador, quien no deja de dar nota todos los días, termina su sexenio con niveles de desaprobación que casi llegan al 70 por ciento.

Pese a golpes mediáticos como el caso Bartlett y su nombramiento en la CFE; la salida de Elba Esther Gordillo, quien pretende regresar “por todas sus canicas” al SNTE, López Obrador está en la cumbre. La alta expectativa es tan bea tan bea tan bea, que ojalá y no se desmorone…

RUTILIO VS LA POBREZA

En Chiapas, el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, quien ha mantenido la estrategia de guardar silencio utilizada durante la campaña, va pian pianito.

No ha dado a conocer hasta ahora quiénes serán los integrantes de su próximo gabinete, por más que algunos se esfuercen por atinarle.

Se sabe de la cercanía de personajes que le acompañaron desde antes y durante la campaña, pero no hay nada claro todavía.

Ha ofrecido seguir los pasos lopezobradoristas en materia de combate a la corrupción y de luchar contra la pobreza, además de que no será ostentoso ni caerá en los compadrazgos.

La misma alta expectativa que hay a nivel nacional existe en varias zonas del estado, donde hay problemas, principalmente de pobreza y marginación, además de grandes pendientes que han crecido en los dos últimos sexenios: deuda a proveedores, la bomba del sector transportista, las deudas a distintos sectores del magisterio y telebachillerato, entre otros.

No será nada fácil agarrar el paso en el próximo gobierno que comenzará el 8 de septiembre, pero al menos, hasta ahora, Escandón Cadenas ha hablado de frente y con la verdad: no hay varitas mágicas…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

OSCAR OLIVA INGRESA A LA AML.

La semana pasada estuvo llena de premiaciones, condecoraciones donde los galardonados más recordados fueron Don Patrocinio González blanco Garrido con la medalla “Miguel Álvarez del Toro” y Don Placido Morales Vázquez, quien recibió de manos del H. Ayuntamiento del Chiapa de Corzo el pergamino “Ángel Albino Corzo”, siendo lo mediático y por la importancia de estas magnas personalidades tuvo resonancia nacional, esto por el contrario de la medalla Rosario Castellanos que se le otorgo a Cristina Pacheco, que pasó sin pena ni gloria.

“Del 13 al 17 de agosto del año en curso, en Chiapas el gobierno del estado de Chiapas reconoció a grandes personalidades estatales y nacionales”

En sí, todo esto no hizo más que hacer el boom ante el poco interés de algunas instituciones y del Congreso Local de reconocer al talento chiapaneco, que debe ser premiado en otras latitudes para voltearlos a ver, me refiero al gran homenaje que le hicieran al poeta Oscar Oliva, a quien el pasado viernes 17 de Agosto del año en curso y con todos los honores en sesión solemne Ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua.

Sin duda un Oscar Oliva emocionado, se le quebró la voz al agradecer ocupar el lugar de Eraclio Zepeda en la Academia, al ser un orgullo en Chiapas por su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, lo anterior en el auditorio de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde también hizo el honor de acompañarlos su rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

Recordemos que el octogenario poeta oriundo de Tuxtla Gutiérrez, estudió Filosofía y Letras en la unam e Historia Universal en la uv. Ha sido director de la Biblioteca Emilio Rabasa del icach; profesor de literatura en San Cristóbal de las Casas y en la uv; director del Departamento de Difusión Cultural de la buap; asesor de la Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar; jefe del Departamento de Literatura del inba, del Departamento de Cultura de la Dirección de Cultura y Recreación Popular del Gobierno del Estado de Chiapas; director de la Revista icach, Revista de Bellas Artes (segunda época) y Cultura Sur; director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas. Perteneció al grupo La Espiga Amotinada. Su poesía está grabada en la colección Voz Viva de México. Colaborador de Ateneo, Casa de las Américas, Cultura Sur, El Corno Emplumado, El Rehilete, Escarabajo de Oro, lam, La Palabra y El Hombre, Letras Nuevas, México en la Cultura, Pájaro Cascabel, Prisma, Revista de Bellas Artes (segunda época), Revista Mexicana de Literatura, Revista Universidad de México, y Situaciones. Premio Enrique González Martínez 1969. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 1971 por Estado de sitio. Premio de Poesía del ddf 1981, Premio Chiapas de Literatura 1990.

Hace unos años acudí al evento donde le dieron el Doctorado Honoris Causa ha Eraclio Zepeda en la UNICACH y este contaba la historia del libro que era un colectivo de poemas titulado La espiga amotinada, donde lo integraban libros de Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, Jaime Labastida, y por su puesto el propio Eraclio, quienes desde entonces pasan Conocidos como el grupo de “La Espiga Amotinada” y donde enfatizaba el gran talento de Don Oscar Oliva, que hoy se reconoce ampliamente por el pueblo chiapaneco.

Sin duda el lugar que dejo don Eraclio Zepeda ha quedado en magnificas manos, ante tan extenso y prodigioso currículo, alguien que honra con su sola presencia, que enaltece a los chiapanecos y que sin duda ha sido el reconocimiento más importante de los últimos tiempos.

Finalmente: “Si el tema de desaparecidos tuviera la mitad de atención que el nuevo aeropuerto, ya estaríamos implementando las soluciones” lo dijo Jacob Dayán Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Se hace realidad el Hospital Regional de Tapachula, con 26 años de estar en la sala de espera. Lo inauguran Peña y Velasco.

Una auténtica fiesta de alegría y de recuerdos, se vivió este fin de semana en Tapachula, durante la inauguración de su hospital Regional, que más allá de que se concreta una de las demandas más sentidas de los habitantes de las regiones Costa y Soconusco, se enaltece el nombre del recordado médico “Manuel Velasco Suárez”, cuyo nombre llevara este recinto de salud, uno de los más importantes que se haya inaugurado en estos últimos sexenios. A pesar del intenso calor que se vivía, para la gente de a costa no le importó esperar esta postal de inauguración, porque sabe lo que representa para la salud de los chiapanecos en esta frontera sur del país, una obra con estas características modernas inauguradas precisamente por el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, el gobernador Manuel Velasco Coello y el flamante Secretario de salud, José Narro.

Se trata Una nueva estructura de Hospital Regional, que contará con 120 camas y 34 especialidades médicas, subespecialidades y servicios de apoyo, sustituye al antiguo Hospital General inaugurado hace 26 años, el cual sufrió graves afectaciones por las inundaciones provocadas por el Huracán Stan en el 2005 y que estaba completamente rebasado en su capacidad.

El gobernador Velasco destacó que este nuevo hospital representa una de las obras de infraestructura hospitalaria más importantes de Chiapas, la cual entrará en funciones a partir del primero de septiembre de este año. Apuntó Velasco, que se beneficiará a más de 500 mil habitantes de la Costa y el Soconusco, duplicando la capacidad de atención respecto del antiguo Hospital General, hecho que va a permitir “hacerle justicia social a la frontera sur de México, darle lo que en justicia merece, al ser la puerta grande de nuestro país, la puerta grande con Centroamérica”.

Velasco dijo textualmente: “Pero para nosotros no existen los imposibles, así que pusimos manos a la obra y levantamos a este gigante de la salud, que representa una de las obras hospitalarias más importantes de Chiapas; cuenta con tecnología de las más avanzadas y una plantilla de mil 200 médicos, enfermeras y personal administrativo calificados”, destacó.

En este tenor, el presidente Peña Nieto mencionó que esta obra es parte de los compromisos cumplidos con los chiapanecos, y representa una manera de rendir un homenaje a las mujeres y hombres del sector salud de todo el país, que diariamente prestan más de un millón de atenciones médicas en toda la geografía nacional.

“Con la entrega de este hospital rendimos homenaje a un gran hombre, a un gran médico, a quien fuera en su momento Gobernador de esta entidad, pero que además fue un gran referente en la medicina y en la evolución que ha tenido en nuestro país, porque fue de los primeros neurocirujanos que tuvo México, fue el fundador del Instituto Nacional de Neurología y de la Universidad Autónoma de Chiapas; me refiero al doctor Manuel Velasco Suárez, a quien rendimos homenaje precisamente al darle su nombre a este nuevo nosocomio que hoy estamos inaugurando”, señaló.

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Salud, José Narro Robles, precisó que con la puesta en marcha de este hospital se da ejemplo del compromiso por fortalecer los mecanismos para atender la salud; por ello, para el Gobierno Federal, la salud ha sido prioritaria. Dixe

Por fin bancas para la plaza central de la capital de Chiapas. Juan Sabines se llevó las que había.

Se trata de una plaza central que la dejó sin bancas, el exgobernador endeudador Juan Sabines y el ex Presidente Municipal Yassir Vázquez, lo que no dejaba de ser un precedente de irresponsabilidad del servicio público, que un parque donde llega el turismo, la gente a convivir, no tenga un lugar para sentarse, salvo, unos pedazos de cemento utilizadas como sillas solamente para una persona, por lo que este fin de semana la plaza central de la capital de Chiapas, volvió a retomar un poco de esparcimiento, armonía y confianza a quienes la visitan, teniendo un sentido de pertenecía e identidad, que se ha perdido a través del tiempo, así dijo el presidente municipal, Carlos Molano Robles.

Luego de que este sábado se llevara a cabo el evento de la donación de 25 bancas en el parque central por parte de los voluntariados de una cadena comercial muy conocida y junto con el ayuntamiento, fue posible regresar un poco del tiempo perdido. El edil mencionó, que esto apenas comienza, con el proyecto se pretende poner más bancas en el parque central, teniendo un compromiso con la historia, y con el futuro de Tuxtla. Así las cosas y bien por los donadores y el alcalde Tuxtleco.

El gobernador electo REC recorre instalaciones de la CFE en Chiapas.

El gobernador electo Rutilio Escandón, recorrió este fin de semana las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Chicoasén, donde habló de la importancia para el estado de esta importante empresa que en el nuevo gobierno representa una prioridad, donde el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado el traslado de las oficinas de la CFE a Chiapas, por la gran aportación de la paraestatal en la generación de energía y por la importancia de aprovechar las potencialidades para mejorar la capacidad de generación.

En ese sentido, Escandón Cadenas, constató las condiciones de las instalaciones de la dependencia en ese municipio y valoró la importancia que ésta tiene para el país. De acuerdo con el gobernador electo de Chiapas, el personal de la paraestatal tiene la disposición de seguir colaborando con el desarrollo de la nación a través de un servicio de calidad. Allí, platicó con autoridades, con el personal de las diversas áreas de la CFE y estimó que el traslado de la institución a Chiapas será fundamental para el desarrollo del sureste. Reiteró que López Obrador tiene el gran compromiso de lograr la transformación de la dependencia, y el servicio que presta. Chiapas, a través de las presas “Belisario Domínguez” (Angostura), “Manuel Moreno Torres” (Chicoasén), “Nezahualcóyotl” (Malpaso) y “Ángel Albino Corzo” (Peñitas), desde la cuenca del río Grijalva, realiza grandes aportaciones a la nación. Dixe.

Se inaugura la Segunda Feria Nacional del Empleo en Tapachula.

Este martes 21 se llevará a cabo la “Segunda Feria Nacional de Empleo para Jóvenes Tapachula 2018”, evento a realizarse en el Contry Club, desde la 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La finalidad de este evento es que en un punto estratégico se pueda concentrar el mayor número de buscadores de empleo y empresas participantes para que ambas partes puedan llevar a cabo esa sinergia laboral y satisfacer sus necesidades en el ámbito laboral, logrando beneficios en tiempo y recursos para ambos actores. La Feria Nacional del Empleo ha levantado expectativas y se espera la presencia del titular del trabajo a nivel estatal Oscar Ochoa Gallegos. Para todos aquellos en caso de confirmar su participación deberá notificar al área de vinculación laboral de esta delegación su interés en participar, así como facilitar la información necesaria referente a vacantes, plazas, perfiles, prestaciones y sueldos a ofertar al teléfono 62-87147. Los trabajos realizados caminan viento en popa con el delegado regional Luis Hipólito Cortes Magariño.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ GÜERO VELASCO, abusivo e irresponsable…

+ ROBERTO RUBIO, diputado apócrifo…

+ Comentarios al Margen…

GOBIERNO VERDE DE MENTIRAS…

El Partido Verde Ecologista de México es una mala copia de otros partidos en el mundo que se agrupan en la red internacional “Global Greens” (Global Verdes) y que suscribieron los principios de la “Carta de los Verdes Mundiales”, establecida en abril de 2001 en Camberra, Australia.

Las cuatro Federaciones que se constituyen en partidos políticos para fortalecerse a través del tiempo, cuenta con ciento once institutos políticos electorales de los que 29 están en la Federación de África; 18 en América; 20 en Asia y Oceanía, y 44 en Europa. Todo ello constituye una gran fuerza que en México se ha corrompida por la lucha del poder.

La fuerza política que agrupa a 36 partidos y tiene presencia en 42 países de Europa, afirma que sus dudas sobre la autenticidad del PVEM continúan, pues el partido mexicano elude el debate tras el rompimiento de las relaciones en 2009, a raíz de la negativa a abandonar su campaña en favor de la pena de muerte.

Es el Verde Ecologista de México el partido que más multas por violación a las leyes electorales y sus propios estatutos han acumulado a instancias del “árbitro electoral”, llámese Instituto Federal Electoral (IFE) o Instituto Nacional Electoral (INE). Los manejos políticos y administrativos del partido del “Tucán”, llevan a pensar que están en el cadalso y que no aguantan un proceso electoral más para su desaparición.

En Chiapas las cosas no son menos peores que a nivel nacional. El GÜERO VELASCO se prostituyó al igual que su maestro de “teoría y técnica de la corrupción”, JORGE EMILIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Desde el año 2001 en que fue diputado local plurinominal, luego diputado federal y posteriormente senador de la república, en esos once años MANUEL VELASCO COELLO fue dirigente del partido verde en Chiapas y hoy está a escasos cuatro meses de que concluya su mandato de gobernador.

Del 2011 en que MANUEL VELASCO deja la dirigencia del PVE en Chiapas, éste estuvo al garete, teniendo escasos dirigentes como SETH YASSIR VÁZQUEZ HERNÁNDEZ por unos meses, luego, en calidad de Secretario General y encargado de la presidencia LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR hasta que el 10 de mayo de 2015 asumió la presidencia OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, quien dimitió al cargo el 21 de enero de 2018.

Esa ya es historia porque el PVEM en Chiapas se convirtió en un cascaron que nadie quiere, pues inmediatamente después de RAMÍREZ AGUILAR, tomó la batuta EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NUÑEZ, quien abandonó el barco semanas después, para dejárselo a ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ, quien nadie sabe si todavía es el dirigente.

A la sombra del partido verde y de sus mentores, el GÜERO VELASCO llegó a la gubernatura con grandes expectativas cuando nadie sabía que era un fantoche con cara de bebesaurio. Un administrador implacable y lleno de prejuicios que lo colmaron de elogios y loas convirtiéndolo en un real virrey.

Hoy el encuentro de los ciudadanos con su gobierno verde es de rechazo y al gobernador le empiezan a salir los moretones que fue acumulando a lo largo de cinco años y siete meses de que ha gozado del poder.

La frustración de los chiapanecos hoy es mayor que la que sufrieron con los antecesores de MANUEL VELASCO. La corrupción es inaudita con premonición de que dejará las arcas vacías, igual como va depredando los presupuestos de las secretarias e instancias oficiales (como el ISSTECH); los programas sociales y los fideicomisos que ha ido extinguiendo.

A la fecha se sabe que la Auditoría Superior de la Federación le tiene un desfase presupuestario de casi 6 mil millones de pesos –que pueden ser más—y otro tanto en deudas que le fueron heredadas por su antecesor JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO más las propias—que no ha podido o querido pagar. Los casos de abuso de poder y de autoridad, van más allá de una desviación de recursos, sino también daño al patrimonio del Estado y a los derechos laborales, educativos y económicos de los chiapanecos.

El recuento de los daños ocasionados por MANUEL VELASCO COELLO son múltiples y millonarios, que la Auditoría Superior de la Federación le debe implicar en delitos diversos ante la Procuraduría General de la República. Ya no es posible que a la sombra de la amistad, de los intereses personales y de grupos, se omita la aplicación de la ley, volviendo a los buenos tiempos del PRI en que la corrupción era premiada con la impunidad y nuevos cargos.

Hoy nuevamente con MANUEL VELASCO COELLO, resurge la frase de cada fin de sexenio, que se dio con PABLO SALAZAR y JUAN SABIENES GUERRERO: “este es el peor gobernador que hemos tenido en Chiapas”. Y cierto, corrupción e impunidad han ido creciendo sexenios tras sexenios y el del GÜERO VELASCO, traspasó los límites…

ROBERTO RUBIO, UNA GROSERÍA…

Un gobierno se va y otro llega. El que se va es masacrado por la opinión pública y el que viene se carga de expectativas. Unos van reemplazando a otros en los vituperios porque primero el “villano favorito” era PABLO SALAZAR y su camarilla de bandoleros. A JUAN SABINES no lo bajan aun de sinvergüenza y dejar en la ruina a Chiapas con una deuda de 42 mil millones de pesos.

Ya se olvidaron de NEMESIO PONCE SÁNCHEZ, “el ex vicegobernador”; de MAURICIO PERKINS, el “súper asesor”; de ANTONIO y ALEJANDRO GAMBOA LÓPEZ “La Lola-chaquiste”, “los preferidos de la cofradía”; de los coordinadores de comunicación social: JAIME RICARDO CULEBRO GUILLÉN, “El Turbo”; JACOBO ELNECABE LUTMMAN, acusado por fraude de 300 millones de pesos; JHONY LOZADA, “La Jhonylapua” quien todavía anda huyendo por Europa ante el saqueo del que fue cómplice y beneficiario en esa dependencia del gobierno de SABINES GUERRERO.

Hoy los villanos son otros. RAMÓN GUZMÁN LEYVA, el empresario millonario; HUMBERTO MORALES PANIAGUA “La Bala”, el de la cachetada; ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, “El Farandulero” preferido por la familia VELASCO COELLO PEDRERO, entre otros bandoleros de esta gavilla del gobierno verde.

Pero el que está en boca de todos y se puso de a pechito para que le pegue hasta por debajo del calzón es el poderoso Secretario Técnico del GÜERO VELASCO, ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, el que además de ser señalado por turbios manejos de dineros del gobierno, ahora se le acusa de falsificar documentos oficiales para hacer creer que es indígena, ejidatario y campesino, con el afán de acceder a una diputación federal por el distrito 11 con cabecera en Las Margaritas.

ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, quien fuera secretario técnico del GÜERO VELASCO, fue señalado por falsificar documentos y hacerse pasar por indígena de Chiapas, para cumplir con requisitos electorales y ser candidato a una diputación federal.

En la jurisdicción de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, se había anulado el triunfo de ROBERTO RUBIO y ROGELIO RAYO MARTÍNEZ candidatos de la coalición “Todos por México”, en el distrito 11, por no cumplir con el requisito de ser de origen indígena, quienes a su vez, junto con el Partido Nueva Alianza (Panal) presentaron recursos de reconsideración.

La Sala Superior admitió el argumento de que la demanda de impugnación hecha por la coalición “Juntos Haremos Historia”, que postuló a la fórmula integrada por YANET MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ y MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ MÉNDEZ, “fue presentada fuera del término de cuatro días establecidos por la ley”.

Por eso, el Pleno de la Sala Superior confirmó: “quedó firme el cómputo distrital y la constancia de mayoría y validez de la elección otorgada a la formula integrada por Roberto Antonio Rubio Montejo y Rogelio Rayo Martínez, postulada por la coalición Todos por México”.

Quedó confirmado con este resolutivo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un ente imprevisible, pues dado el caso, qué autoridad tiene la Sala Regional con sede en Xalapa para emitir un fallo si a la vuelta de los días, es desechado y actuado en contra, como en ese caso de ROBERTO RUBIO, donde están específicamente tipificados diversos delitos por usurpación de identidad y tráfico de documentos oficiales que merecen una sanción y no un premio.

La información deja también la sensación de que se violó el término legal de paridad de género, pues la diputación en todo caso correspondía a una mujer y no un hombre; además de que fuera indígena y de la región tojolabal, donde está enclavado el distrito 11 de Las Margaritas.

En el pecado llevará la penitencia…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Será este lunes cuando más de 1 millón de niños regresen a las aulas de clases de Educación Básica y Medio Superior, dando arranque al ciclo escolar 2018-2019, a lo largo de todas las regiones del estado de Chiapas, donde habrá de implementarse un nuevo modelo educativo, derivado de la reforma educativa, en lo que refiere al nivel básico.

El diputado presidente del Congreso del Estado, WILLIAM OSWALDO OCHOA GALLEGOS aseguró que esto es un “paso importante en la dignificación de la educación en todo el país, pero sobretodo en nuestro estado, pues, con la implementación en su primera fase del nuevo modelo educativo, se busca establecer líneas de fortalecimiento en los niños y jóvenes, para un mejor desarrollo en su educación”

El nuevo currículo del modelo educativo se organiza a partir de tres componentes: Formación académica, que consiste en las asignaturas de observancia nacional; Desarrollo Personal y Social, en las que se incluyen las habilidades socioemocionales; y Autonomía Curricular, que da a las comunidades escolares la oportunidad de definir una parte del currículo, según sus intereses y necesidades…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ACOMPAÑADO DE PEÑA NIETO EL POPULAR “GÜERO VELASCO” INAUGURO HOSPITAL EN TAPACHULA

Nuevamente con ustedes amigos lectores, hoy les comentare que hace unos días allá en pueblo el gobernador acompañado del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Salud y los Secretarios de Salud en Chiapas (Paco Ortega y Leticia Montoya) si, leyó usted bien, SECRETARIOS, por uno es el que finge y la otra es la que funge, es decir, mientras la Doctora Leticia Montoya firma todos los documentos y calienta la silla de la secretaria estatal de Salud, el otro da las ordenes y administra los recursos, esto obviamente ha provocado una incertidumbre al interior de esa mal gastada y deteriorada secretaria, opero bueno de esto luego hablaremos hoy como le dijimos al principio de esta columna les comentaremos que se inauguró allá en mi pueblo otro elefante blanco, perdón un nuevo Hospital, donde el popular Gobernador Manuel Velasco Coello, fue claro al decir que en diez días debería estar trabajando u operando al cien por ciento ese nosocomio, ya inicio la cuenta retrocesiva y les quedan 7 días al director de ese nuevo hospital Esaú Guzmán Morales, la dirección recayó en buenas manos, y no es que sea un premio de consolación el ex candidato a la presidencia de Tuxtla, Chico tiene porfe4sinalismo y sobre todo ostenta capacidad, en ese evento donde estuvo también el titular de la secretaria de salud federal José Narro, El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello al inaugurar el Hospital General de Tapachula “Dr. Manuel Velasco Suárez”, y hacer la entrega simbólica de 5 de 12 ambulancias que serán puestas a disposición en distintos hospitales, junto con su amigo el presidente de México Enrique Peña Nieto, añadió, agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto por el apoyo brindado a la entidad como el mandatario que volteó la mirada hacia el sur del país, “hoy recibimos con mucho agradecimiento a un gran hombre, un gran ser humano que desde su campaña se comprometió a construir el Hospital General” y se refirió al momento como especial para los chiapanecos, particularmente para todos los costeños y gente que vive en el Soconusco, al mismo tiempo señalo que siendo el hospital más importante del sureste de México, contará con 120 camas y 34 especialidades, subespecialidades y servicios de apoyo; e indicó que va a sustituir al antiguo Hospital General, el cual sufrió graves afectaciones en el año 2005 a causa del huracán Stan, y además, era insuficiente para atender a la población. El popular Güero Velasco al continuar con su participación hizo énfasis en que “este nuevo hospital tendrá la tecnología más avanzada y contará con una plantilla de mil 200 médicos, enfermeras y personal administrativo calificado; y beneficiará a cerca de medio millón de habitantes”, duplicando la capacidad de atención respecto al antiguo Hospital General. Además, agrego el ejecutivo estatal que esas acciones permiten, sobre todo, “hacerle justicia social a la Frontera Sur de México, darle lo que en justicia merece al ser la puerta grande en nuestro país, a la puerta grande de Centroamérica”. También el popular gobernante chiapaneco remembro el programa de rehabilitación y construcción de hospitales y clínicas que opera en el estado; afirmando que se trata del rescate de infraestructura hospitalaria más importante del estado de Chiapas, respaldado por el Gobierno Federal para cumplir y cubrir necesidades de las familias chiapanecas con servicios de salud más cerca de sus hogares. Al finalizar el Güero Velasco, como se le conoce al gobernador chiapaneco acoto que “el esfuerzo conjunto con el gobierno ha dado como resultado que tengamos tres millones y medio de chiapanecos afiliados al Seguro Popular, somos el primer lugar nacional en Unidades Médicas Móviles para llevar la salud a las comunidades más apartadas”. Por su parte el presidente de los mexicanos manifestó que con esta nueva infraestructura hospitalaria “rendimos homenaje a un gran hombre, un gran médico, referente de la evolución de la medicina en el país, quien fue uno de los primeros neurocirujanos que tuvo México, y fundador del Instituto Nacional de Neurología, y de la Universidad Autónoma de Chiapas, el Dr. Manuel Velasco Suárez”…bueno ese día nos informan que todo fue alegría y con bombos, platillos, y aplausos, lo bueno es que ese día hubo una nutrida seguridad en Tapachuyork, ya que integrantes del estado mayor, policías federales, de gendarmería y otras corporaciones policiacas montaron cinturones de seguridad por todo el municipio, aunque como siempre no falta el arroz negro en la comida y lamentablemente Don Francisco Hernández Aguilar, hermano de la alcalde electa de Suchiate Sonia Eloina de los mismos apellidos, fue asesinado cobardemente en un dizque asalto, lamentable hecho que consterno a la sociedad de los municipios fronterizos, sin embargo el fiscal general Raciel López Salazar, ordeno de inmediato se abrieran varias carpetas de investigación sobre ese cobarde crimen, porque no solo se investigaría un posible asalto, sino que se abrieron otras líneas de investigación y según el fiscal Alejandro Vila que tomo el cargo de fiscal de distrito en sustitución de Armando Pérez Narváez, comentó vía celular que ya tiene casi resuelto ese tema, solo faltan días y afinar algunos detalles, ya no dio más comentarios y por menores para no entorpecer las investigaciones, pero bueno esperamos que se aclare ese lamentable suceso, pero bueno esperamos que se aclare ese lamentable suceso y que el Doctor Esaú pueda en 7 días decir ya está listo el hospital general de Tapachula operando el cien por ciento como se comprometió el mandatario estatal ante su amigo Peña Nieto…sin comentarios

EN TUXTLA, EDIL CAPITALINO CONTINÚA PONIENDO ORDEN…

Por instrucciones del alcalde capitalino Carlos Molano, el personal del Ayuntamiento tuxtleco, de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, continuaron retirando letreros que invadían la vía pública y pusieron orden. Ojalá allá en mi pueblo el amigo Neftalí del Toro hiciera lo mismo, empero contiene a su sindico que da protección a ambulantes y permite todo, nada se puede hacer, pero aquí en los Tuxtla Carlos Molano le mete todos los kilos, según informes de la alcaldía capitalino se continúa recuperando el espacio público a favor de Tuxtla y los tuxtlecos. Por qué Orden –dijo el alcalde- es un principio central de un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos y ahí está nuestro objetivo y continuaremos con esa misión hasta el último día de esta administración, bien por el edil capitalino enhorabuena…ver para comentar

POR INSTRUCCIONES DEL EDIL MOLANO REFORZAMOS LA SEGURIDAD: MGM

El sheriff del condado Moisés Grajales Monterrosa dio a conocer a este columnista que la incidencia delictiva ha ido a la baja gracias a los operativos conjuntos que se llevan a cabo operativos en coordinación con dependencias estatales de seguridad, así como la Sedena y el Instituto Nacional de Migración, logrando brindar mayor seguridad a los capitalinos, así mimos Moisés Grajales informo que, en cumplimiento del Plan Municipal de Seguridad, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron al autor material de un asalto a dos mujeres que fue videograbado en el Fraccionamiento Laureles de Tuxtla Gutiérrez. Agrego que el aseguramiento ocurrió apenas unas horas después de ser reportado un robo perpetrado por dos presuntos delincuentes que a bordo de una motocicleta amagaron y despojaron a dos mujeres de sus pertenencias. Inmediatamente después –dijo- de reportado el incidente, incluso por redes sociales, el titular de la Policía Municipal Moisés Grajales Monterrosa, personalmente atendió el ilícito, por lo que como resultado del trabajo de inteligencia policial se logró el aseguramiento del asaltante que huyó en la motocicleta y que resultó estar imputado con delitos como homicidio y robos a tendejones. “Tenemos instrucciones precisas del presidente municipal Carlos Molano-asevero- para tener mano dura y cero tolerancias en los delitos cometidos contra los capitalinos”, el jefe policiaco de la capital chiapaneca acoto que con esas acciones se fortalece la seguridad en la ciudad capital, así como el trabajo en coordinación con dependencias estatales y se continuaran dando esos operativos caiga quien caiga, bien por el sheriff Grajales Monterrosa…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

El presidente municipal de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán adujo que, con el objetivo de enseñar buenos hábitos bucales, han llevado a cabo campañas de salud la cual se llevó a cabo mediante una brigada de Salud en el fraccionamiento Infonavit, los Amantes y el Milagro, donde se atendieron a 33 personas con aplicación de flúor y en niños menores de 13 años se realizó limpieza dental y extracciones. El torito agrego que médicos de las brigadas explicaron a los habitantes que una buena higiene bucal comienza por un correcto cepillado, que conviene realizar justo después de cada comida, ingesta de bebidas, o aperitivos, o de cualquier alimento…ver para comentar…Alguien podría decirles a los notarios púbicos del estado que está pasando con el registro público de la propiedad que es una figura obsoleta incapaz de poder atender los reclamos y las necesidades de los señores notarios, existen más de 2 años de rezago en esa dependencias estatal, mucho ojo, hay quien cerrar bien el sexenio…sin comentarios…el director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Maestro Guillermo Toledo Moguel informo que hace unos días se llevó a cabo en el salón de usos múltiples “Joaquín Miguel Gutiérrez”, del municipio de Tonalá, la clausura del Concurso Regional de Conocimientos de su Coordinación de Zona Istmo-Costa, en donde compitieron los alumnos más destacados de los planteles de la región, que buscan un lugar en el próximo Encuentro Académico, Cultural y Deportivo Estatal 2018. El encargado de dar la bienvenida fue el coordinador de Zona Istmo-Costa, del Cobach, Toni Díaz Pineda, quien destacó el trabajo de los directores y asesores por su compromiso y dedicación con los jóvenes bachilleres cuyo resultado es la participación en esta fase regional…ver para comentar…con la venia de mi amigo Jerry Toledo les diremos que estamos muy agradecidos por la aceptación que ha tenido nuestro proyecto Revista impresa y digital Por eso… ya llevamos más de tres entrevistas en nuestros propios estudios y con maquinaria podemos editar nuestra revista impresa, mil gracias y seguiremos adelante hasta que dios nos diga hasta aquí… bueno amigos lectores, por hoy hasta aquí la dejamos y les decimos hasta el lunes primero dios, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

En la Mira

Héctor Estrada

¿Qué hay detrás de la violencia en San Cristóbal?

Al menos dos muertos y una veintena de asaltos han sido relacionados con la denominada banda de “Los Motonetos”; un grupo delincuencial que ha aterrorizado durante los últimos meses a la ciudad de San Cristóbal de las Casas debido al descaro absoluto de sus atracos, la barbarie y la impunidad con la que se han apoderado de la tranquilidad en aquel municipio. Pero ¿qué o quienes están detrás de eso?

Aunque la ola de asaltos protagonizados por este grupo delincuencial va más allá del 2018, ha sido durante los últimos meses cuando su existencia se ha cubierto de escándalos e indignación mayor. El caso de Isaías Trujillo, un joven taxista asesinado de manera brutal en la Colonia Primero de Enero el pasado el pasado 29 de julio, llevó la problemática a noticias nacionales.

Y no era para menos. Con el asesinato de Isaías, prácticamente lapidado, sumaron dos homicidios de taxistas en San Cristóbal de las Casas relacionados con “Los Motonetos” en menos de 30 días. Pero las cifras extraoficiales parecen ser mucho más grandes. De acuerdo a organizaciones no gubernamentales, de enero a la fecha la banda delincuencial ha estado inmiscuida en al menos 30 asaltos con violencia dentro de la ciudad.

Ante un sospechoso silencio de las autoridades judiciales para aclarar la procedencia del grupo delincuencial varias agrupaciones y personajes han sido los vinculados directamente con el presunto financiamiento y operación de “Los Motonetos”.

Nombres de agrupaciones como la Coordinadora de Organizaciones por el Medio Ambiente para un Chiapas mejor (Comach), la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach) y personajes como Cristian Hernández, Martín Pale Santíz, Narciso Ruiz, Mario Sántiz López y Marcos Hernández han salido entre las múltiples acusaciones.

Incluso, los nombres de conocidos personajes de la política local como el excandidato priista Edgar Rosales Acuña, el ex presidente municipal Mariano Díaz Ochoa y propio alcalde actual Marco Cancino González deambulan fuertemente entre las supuestas vinculaciones políticas. Algunos de inmediato se han desmarcado, mientras otros simplemente han guardado silencio.

La presunta detención de 17 “motonetos” el pasado 1 de julio (día de las elecciones) y la captura grabada en video de tres más el pasado 15 de agosto para ser inmediatamente liberados por “falta de pruebas” han levantado las más profundas dudas sobre el caso. ¿Quién o quiénes protegen realmente a estos grupos delincuenciales? ¿Por qué la Fiscalía General del Estado de Chiapas no ha esclarecido el origen de esa banda y su modus operandi?

Lo cierto es que se trata de un grupo perfectamente organizado, que no trabaja de manera aislada. Muchos de ellos son fácilmente inidentificables por su nada temerosa interacción social. Entre sus amigos cercanos se asumen abiertamente parte de organizaciones como la Comach o Almetrach. Aseguran haber participado en movilización de votos y protección a personajes como los antes mencionados. Pero todo ello permanece entre la informalidad de los rumores.

Mientras tanto, las autoridades estatales nada han hecho para dar certidumbre y claridad a una ciudadanía desesperada y aterrorizada. La negligencia, ineficacia o complicidad del gobierno municipal y la propia Fiscalía General parece haber dejado solos a miles de habitantes que exige llegar al fondo de la situación para evidenciar a los verdaderos responsables, desarticular a la banda delictiva y, sobre todo, dejar de otorgar impunidad a grupos violentos acostumbrados a someter a la ley para imponerse sobre el derecho de otros… así las cosas.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Diálogo con soluciones

Comenzamos….Sobre las diferencias que por razones de tenencia de la tierra existen entre la comunidad El Bosque y el Ejido Yashtinin, ambos en San Cristóbal de Las Casas, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, exhortó a las partes confrontadas a encontrar de manera pacífica la mejor solución a sus problemas, que permita una convivencia armónica entre los habitantes de estos pueblos hermanos. Mario Carlos Culebro informó que durante las primeras horas del pasado viernes fueron liberadas las 13 personas que estuvieron retenidas, quienes fueron valoradas en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal y posteriormente trasladadas hacia su comunidad, donde ya se encuentran en compañía de sus familias. Sin duda es un importante logro, donde prevaleció el diálogo para mantener la paz y la tranquilidad entre estas dos comunidades, lo que refrenda también la voluntad del Gobierno de Manuel Velasco Coello de mantener las puertas abiertas para escuchar a todos los chiapanecos, sin importar su origen, creencia o partido político, trabajando en un solo frente para encontrar las mejores soluciones a los problemas de Chiapas………Continuamos….Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo del estado de Chiapas tiene muy claro el tema de reforestación: sembrará —en un primer impacto—, 200 mil hectáreas con árboles maderables y frutales, entre otros cultivos de acuerdo con la situación en que se encuentre la tierra. Esta nueva realidad permitirá revalorar las condiciones de idoneidad en el campo, diversificando su cultivo, reduciendo las practicas extensivas de ganadería, dando paso al desarrollo con sustentabilidad como una realidad inmediata cercana a los hechos y distante al discurso, dando empleo además a más de 80 mil chiapanecos. Este nuevo escenario permitirá dar un valor agregado al campo, lejos de la siembra por necesidad y cerca de la producción exponencial que eventualmente llevará a Chiapas al lugar que nunca debió perder, como uno de los grandes graneros del país, construyendo a la soberanía alimentaria de la nación mediante proyectos sustentables, con sustentabilidad financiera y sobre todo con miras a la transición de Chiapas hacia una entidad productora, fructífera y diversa. Es grande el reto, pero evidentemente Rutilio Escandón tiene un buen pulso de las necesidades de Chiapas, esperemos a que esta política se haga realidad, por el bien de todos……..Seguimos….En el Poder Judicial el asunto del Bono de Productividad 2017-2018 que debieron haber entregado a las y los trabajadores de todos los niveles de esa institución desde el pasado mes de Julio se ha salido de control, las autoridades de la Casa de la Justicia no pudieron dar una respuesta contundente del porque no tienen el recurso, cuando estos dineros están considerados dentro del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia a aplicarse este año. Este problema ya rebasó a las autoridades de la Casa de la Justicia y ahora este asunto tendrá que resolverse en la Torre Chiapas. El Oficial Mayor del Poder Judicial, Eutiquio Velasco García (ex alcalde de La Trinitaria y ex Oficial Mayor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos), convenció a los representantes de los trabajadores de solicitar una entrevista con el titular de la Secretaria de Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez López para comentarle esta situación. Queda claro que la intención de Velasco Gracia, es responsabilizar ante los trabajadores a la Secretaria de Hacienda del Estado de este asunto, cuando queda claro que el problema debe resolverse en el Poder Judicial. La falta de capacidad, responsabilidad y compromiso del Oficial Mayor ha provocado que el pago pendiente de ese Bono, se haya convertido en un problema que ya salió del edificio del Poder Judicial y ahora se ventile en la oficina del titular de Hacienda. Como una bola de nieve va creciendo la inconformidad de las mujeres y hombres que laboran en esa institución, mientras que las autoridades de la Casa de la Justicia en lugar de atenderlo lo están enviando a que lo resuelva el Secretario de Hacienda……Terminamos…..El próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a acabar con los privilegios que gozan los dirigentes sindicales de las empresas paraestatales PEMEX) y la CFE, esto forma parte del combate a la corrupción. El dirigente nacional del SUTERM, Víctor Fuentes del Villar fue elegido en el 2005, de esa fecha a este año ha acumulado un gran poder económico y cuenta con varias residencias valuadas en más de 30 millones de pesos cada una, grandes empresas, todo producto de los sucios negocios que ha hecho al amparo de los gobiernos en turno. Carlos Romero Deschamps es el líder del Sindicato Petrolero, ocupa esa posición desde 1993 y su periodo terminará en el 2024. Romero Deschamps ha sido también tres veces Diputado Federal y en dos ocasiones Senador de la República, es considerado uno de los hombres más ricos de México. Cada uno de estos dirigentes tiene comisionados para su servicio decenas de personas, los cuales perciben un gran salario, prestaciones, compensaciones y viáticos. Pero la ciudadanía no solo desea que se les quiten los privilegios, sino investigarlos, confiscar sus bienes y meterlos a la cárcel….

