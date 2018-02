16 de febrero de 2018

La Feria

Sr. López

Moneda al aire

Tía Pita y tío Efraín, se casaron por la iglesia y por lo civil, tuvieron tres hijos, se divorciaron y fueron muy felices. Eran del lado toluqueño, o sea: católicos a machamartillo, por lo que aparte de las gestiones del caso en el Registro Civil, tramitaron ante la autoridad eclesiástica el permiso de “separación de cuerpos”, mediante el que los matrimonios católicos, reciben permiso para no vivir juntos, a condición (pero-por-supuesto), de vivir castamente. Y fueron muy felices porque, como según la iglesia seguían casados, de repente ejercían su derecho mutuo al concúbito (a plenitud y a todo trapo), para lo que iban a escondidas a un hotel, porque a la tía le daba pena con sus hijos, que siempre supieron que jamás jugó canasta (y menos hasta el amanecer)… pero, así se acomodaron, puras apariencias y todos contentos.

Está el país en un periodo raro de no-campañas, en el que guardando algo las apariencias, todos siguen en campaña, que para eso están las redes y el beatífico anonimato que ofrecen.

Se destacan en prensa encuestas de todos los colores, en las que aparece siempre de puntero el Pejehová, de segundo el C.Anaya y en tercero, muy tercero, Meade… está bien: sabido es que la kriptonita para el Súper Peje es dejarlo convencerse de que ya ganó, incentivo para sus mayores torpezas.

Confiar en las encuestas en México es un ejercicio de ingenuidad inexcusable. Recuerde que en febrero de 2006, las empresas más serias dedicadas a las adivinanzas disfrazadas de demoscopia, publicaron los siguientes resultados de preferencia del voto: Peje, 32.3%; don Calderón, 26.4% y Madrazo, 24.8%; la elección la “ganó” Calderón con el 35.89% (9.49% arriba de la encuesta).

En los países lógicos, por un error de uno o dos puntos porcentuales, se encienden las alarmas y ruedan cabezas; acá, nueve o más puntos de error, se arreglan con una alzada de hombros.

En 2012, las encuestas de febrero decían lo siguiente: Peña Nieto, 40% de preferencia de voto; doña Chepina, 24.7% y en un lejano tercer lugar, don Pejesús, con el 17.4%; resultados finales (redoble de tambores): don Peña, Peñita, Peña: 38.20% (estuvo mejor el pronóstico); y don Pejeremías, en segundo lugar con el 31.57% (14.17% arriba de la encuesta, lo que es un error del tamaño del Titanic); pero, no pasa nada. En la Revolución se decía “La tierra es de quien la trabaja”; ahora podemos decir en estos tiempos encapotados que las encuestas son de quien las paga.

Por eso no atinan una los analistas políticos extranjeros: se creen nuestras encuestas. Lástima por ellos.

Los procesos electorales en México son un tanto diferentes a lo que llaman así en otros países. En nuestra risueña patria las elecciones son influenciadas un poquitín por factores no directamente relacionados con la libre decisión del ciudadano que encerrado en la casilla, crayola en mano, otorga su sagrado voto bien informado, en apego a sus convicciones políticas y después de ponderar su decisión.

Algunos ejemplos de esos factores ajenos al ejercicio de sufragio efectivo, son: los arreglos en lo oscurito entre los gallos importantes de la política y de estos con los representantes de los “poderes fácticos” y el capital (origen de alianzas de lo más extrañas); la disponibilidad de dinero (para no mencionar lo que desembolsan durante las campañas, nada más en el día de la elección hay una catarata de gastos, solo para cuidar las 155 mil casillas: pagar el teléfono, transporte y comida de los 155 mil “ruteros”, que coordinan llevar a los simpatizantes de su partido… y si no tuvo presupuesto para entrenar a sus representantes de casilla, les van a hacer las trampas que quieran… eche cuentas, unos 300 mil capacitados).

También hay otros factores, como la estructura político-electoral que asegure el trabajo previo, calle por calle en cada una de las 68,364 secciones electorales en que se divide el país (de a cuatro operadores por sección: más de 270 mil “seccionales”, que hay que entrenar, cobran sueldo, comen diario y reportan).

No se crea que son enchiladas organizar un proceso electoral en un país con 208,150 localidades rurales y 5,420 ciudades, cuyo control y “trabajo” electoral es por manzana (2 millones 191 mil 682 manzanas). Es un trabajo para profesionales y expertos, no cualquier partido tiene lo necesario para ganar elecciones a las derechas o a las chuecas.

Los que se dedican al arte electoral (en México es un arte, sin duda), aparte de todo, tienen olfato de alano (de perro, pues), y saben de antemano cómo viene la cosa y si es previsible un voto generalizado de castigo (que este año es del todo seguro, ya ve qué contentos estamos todos con todo), recurren a la estrategia de dispersión del voto.

Fíjese bien: si en las boletas electorales del próximo 1 de julio solo fueran a aparecer el Pejeremías y don Meade, lo mejor para el PRI y sus aliados, sería ahorrarse gastos inútiles y corajes. Como saben que mucha gente ni loca tacha las siglas del PRI, entonces le ponen un menú rico en opciones: vote por el Anaya Araña, vote por el Bronco, por la seño Margarita, por el Ríos Piter. ¿Está usted enojado con el tricolor?… no se preocupe, escoja otro el que quiera, entre todos los demás, que no tiene usted obligadamente que votar por el Pejecutivo Legítimo para hacerle el fuchi al PRI: atásquese, hay harto de dónde escoger. Se dispersa el voto opositor y entonces, con hacer creíble una votación que ronde el 30% del total, es verosímil que haya ganado el que nos vayan a decir que ganó.

Pero… ¡espere!, aún hay más: ya pasada la jornada electoral, ya cerradas las casillas, contados los votos, firmadas las actas, quedan más recursos: el INE que no es un cónclave de beatos y al final de todo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Trife de todos tan temido, que deshace entuertos, endereza jorobados y resucita muertos, a condición (única), de que nomás parezca que ganó el que no ganó.

Por eso y muchas cosas más… esta elección es una moneda al aire.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Mucho ayuda el que no estorba

Varias encuestas dan por hecho que el próximo presidente de la República será el tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, en política como en el beisbol: esto no acaba hasta que se acaba.

Es cierto, y lo hemos comentado desde que comenzaron las precampañas, el aspirante presidencial de la alianza PRI-PVEM-Panal, José Antonio Meade Kuribreña, no posee el “ponch” político que en Los Pinos quisieran.

Tiene una impecable trayectoria en el servicio público y está aprendiendo a hacer política; sin embargo, todavía no levanta como se esperaba, al grado que preocupa a sus seguidores, a los priístas y a los que gobiernan.

Peor aún, y aquí viene a colación el refrán mucho ayuda el que no estorba, “Pepe” Meade sigue rodeado de algunos personajes que simplemente no convencen y, por el contrario, provocan rechazo social.

NUÑO, EL AMIGO DEL PRESIDENTE

Aurelio Nuño, el fiel amigo del presidente, Enrique Peña Nieto, es uno de esos personajes que en lugar de sumar está restando en las decisiones que se toman desde la burbuja del precandidato presidencial José Antonio Meade.

Se dijo en algún momento que Nuño sería el candidato presidencial y entonces escribimos que sería el peor erro que se pudiera cometer. Al final de cuentas dieron marcha atrás con esta intentona; sin embargo, se convirtió en el “hombre fuerte” de Los Pinos en el equipo del candidato externo del PRI.

Dicen que fue Aurelio Nuño el que se empecinó en sostener la coalición Todos por Chiapas, y que esta fuera liderada por un priísta: Roberto Albores Gleason.

A pesar de que la aritmética decía lo contrario, fue él quien pretendió hacer a un lado a Eduardo Ramírez Aguilar y toda la estructura construida por el Partido Verde en este sexenio.

Tuvo que venir Luis Miranda, delegado especial del PRI, a calmar las aguas; sin embargo, la definición del futuro de esta coalición todavía está en veremos y, a pesar de que aún hay tiempo, quien pierde con la indefinición es “Pepe” Meade.

EL CHISTOSO OCHOA REZA

El otro personaje que está haciendo mucho daño a la imagen del aspirante presidencial, José Antonio Meade, es el dirigente priísta, Enrique Ochoa Reza, quien hace unos días metió la pata al referirse a los tricolores que migraron a Morena como los “PRIetos”.

El “colocho” intenta ser simpático pero simplemente no le sale. Y claro que no, de dónde. Él también era un funcionario de medio pelo y lo mandaron a dirigir a una jauría de políticos que se llama PRI.

Ayer mismo, escuchábamos a Enrique Ochoa Reza en una entrevista televisiva y por momentos parece que ni él mismo se cree lo que dice.

Ya comenzaron a sonar algunas voces en el mismo PRI que consideran que el tiempo de Ochoa Reza se ha terminado.

Le preguntaron hace unos días a José Antonio Meade si estaba barriendo la casa, respecto a que está haciendo a un lado a los priístas que no le están sumando. Su respuesta no fue directa, pero dejó entrever que está integrando su propio equipo, su equipo de confianza, un equipo ganador, uno que sume y no reste.

JOEL AYALA, EL PRIMERO EN PEGAR EL GRITO

Uno de los que dejó entrever que hay descontento con los “colochos” y chistes de Enrique Ochoa Reza fue el senador senador priísta y líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, quien consideró que debe haber cambios en la dirección del PRI, para lo cual el presidente Enrique Peña Nieto tiene facultades.

“Está en las manos del primer priísta de México, el presidente Enrique Peña Nieto, llevar a cabo en el momento más conveniente los respectivos ajustes en la dirección nacional del PRI”, dijo en entrevista al término de la sesión en el Senado ayer jueves.

A pesar de que otros priístas como Emilio Gamboa quieren la continuidad de Ochoa Reza, el dirigente de la FSTSE afirmó, según la agencia El Universal: “hay que hacer ajustes, fundamentalmente, y lo digo abiertamente, en la dirección general del PRI para mejorar la campaña de José Antonio Meade”.

AQUÍ, JULIÁN NAZAR

Y que nos dicen de Julián Nazar en la dirigencia estatal del PRI en Chiapas. El varias veces legislador federal y local, lejos de sumar al proyecto de Roberto Albores, parece estar debilitando la unidad tricolor. En fin, queda claro que mucho ayuda el que no estorba.

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

HABEMUS DIRECTOR CIII UNACH.

La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, se reunió este jueves en la costa chiapaneca específicamente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, a fin de constituirse en el conclave que designo al fin al nuevo director de la Tricentenaria Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. La Terna estaba integrada por Miguel Ángel de los Santos, asesor regidora Jerónima Toledo de la fracción de Morena del cabildo coleto; Jacobo Mérida Cañaveral, y Maritza Gómez, quienes contienden al cargo del Director, siendo uno de ellos encargado de esta honorable institución y quien seguira al frente de nuestra amada alma mater.

Jacobo Mérida Cañaveral es un hombre quien sin duda tiene todas las tablas del mundo además de contar con un amplio respaldo de la comunidad estudiantil de sus compañeros académicos e investigadores, la Junta de Gobierno de la Unach sin duda tomo la mejor decisión al votar a favor de la continuidad de un proyecto que le ha dado estabilidad y cohesión a la prestigiada Facultad de Derecho.

En su amplia trayectoria Mérida Cañaveral es Doctor en Estudios Regionales por el Consorcio de Ciencias Sociales de la UNACH. 2014, Maestro en Derecho Público por la Facultad de Derecho de la UNACH 2007 y Licenciado en Derecho la misma institución en los años 1992-1996; San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En elplano laboral ha sido Juez Constitucional de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en Pichucalco, Tapachula y Comitán de Domínguez, Chiapas, Juez Interino de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Garantía y Juicio Oral con sede en Pichucalco, Chiapas. Juez Interino de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Coordinador del Proyecto Renace Chiapas. Magistrado Regional del Poder Judicial del Estado de Chiapas. 2008 al 2014. Delegado de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del estado de Chiapas en la Región II Altos. Presidente del 05 Consejo Distrital Electoral del Estado. Asesor “A” del C. Secretario Técnico de la Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas. Así mismo y como no podía faltar el frijolito en el arroz veinte alumnos que apoyaban la candidatura de Miguel Ángel de los Santos cuyos orígenes en Morena aprovecha para mover gente en esta efervescencia electoral, está tratando desestabilizar y han tomado esta tarde la escuela, sin mayores riesgos que correr.

Podemos señalar también que se llevó a cabo en Tapachula la Toma de protesta al Dr. Jacobo Mérida Cañaveral de manos del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, así mismo ha habido excelentes respuesta en apoyo a esta designación, donde el Consejo de exDirectores de la Facultad de Derecho, con sede en la ciudad de San Cristóbal de las Casas ; integrado por los maestros Jorge Martinez Hernandez, Daniel Gullén díaz, Fancisco Alguilar Lopéz, Oscar Antonio Lopéz Cancino, Guillermina Vela Roman, Bulmaro Acuña Nuricumbo, Lucas Reyes Castellanos, Dr. Antonio Paniagua Alvarez, Dr. Miguel Ángel Yañez Mijangos, dieron su respaldo total al Proyecto Académico 2018-2022, que encabeza el Dr. Jacobo Mérida Cañaveral, para ocupar la dirección de dicha facultad, avalando la designación hecha en el soconusco. Enhorabuena y esperemos muy buenas noticias de la Facultad de Derecho Campus II de la UNACH.

Finalmente: Es momento de dar vuelta a la página y poner en primer lugar el interés de luchar por Chiapas y por México, por eso venimos a hacer un llamado a la unidad de toda la militancia de los partidos que conforman la coalición Por Chiapas al Frente” lo dijo Manuel Granados Covarrubias. Recuerde No es Nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

MÁS QUE EL 1,2,3 DE LA MASACRE, NECESITAMOS EL A,B,C PARA EVITARLAS

Otra más, justo el Día del Amor y la Amistad, se le ocurre a un chamaco desquiciado ir a tirotear su ex escuela y matar a quien se le cruzara enfrente; murieron 17. Esto en el vecino país del norte.

En todos los medios escuché y encontré la crónica de cómo sucedió, minuto a minuto, pero en pocos lugares había posibles soluciones.

No somos Estados Unidos, desafortunadamente por su condición económica, afortunadamente por su condición social, pero son alertas, focos que se prenden para que alguien les haga caso, no porque vayamos a ir a evitarlos, no podemos, pero lo que sí podemos -y debemos- es hacer lo que se necesite para que no lleguemos a esas situaciones.

Y no es que estemos mucho mejor, porque si bien en el estado de Florida ya van, sólo en lo que va del año, 18 tiroteos (40 en todo el país), en México hay jóvenes muertos por haberse inmiscuido en el narco o por haber estado en el momento y hora equivocados, todos los días; el punto es que son chiquillos los que están haciendo este tipo de cosas.

Como en otras ocasiones me pregunto ¿dónde están o estaban los papás de este chamaco? Le echan la culpa a que allá es muy fácil hacerte de un arma, en realidad aquí también, la única diferencia es que de aquel lado es legal, pero el punto no creo que sea eso, sino lo que está orillando a los jóvenes a comportarse de esa manera y acabar con la vida de cualquiera, incluyendo niños de menos de un año de edad.

Las señoras tienen que salir a trabajar, no hay de otra, supongo ya se dio cuenta que ganando el salario mínimo no puede ni comer, le faltarían como 400 pesos a la semana para que lo que gana le alcance y olvídese de lo demás, de transporte, de vestido, en fin, ya las mujeres no se pueden dar el lujo de quedarse en la casa al pendiente de los mocosos.

Bien, pues creo que va siendo hora de que los papás le entren al quite y se pongan a enderezar a sus chamacos, asumiendo claro que no haya que enderezarlos primero a ellos y que exista tal figura, porque eses es otro cuento, hacen sus “gracias” y desaparecen del mapa dejando toda la responsabilidad que es de dos, en una sola persona.

Ya en alguna ocasión había comentado que la ociosidad en la que viven nuestros jóvenes es lo que nos está llevando al traste ¡que se pongan a trabajar! No les va a pasar nada, el ingrato ese que hizo la matazón tuvo el tiempo de hacerse de un arma, de andar publicando un montón de burradas en las redes sociales, de ir a aquella escuela y matar a gente inocente ¿y los padres?

No estoy diciendo tampoco que la culpa sea de ellos, ya sabemos que los hijos en algún momento hacen lo que se les pega la gana esté uno de acuerdo o no, pero al menos se podría evitar al máximo que esa rebeldía natural sea perjudicial para él o para otros, inocentes por supuesto.

Las broncas en una familia, no son de una persona, así que padre, madre, tío, tía, madrina, padrino, lo que sea, échele un ojo a los chamacos y adolescentes que están a su alcance. Indague qué les gusta, qué les molesta, qué hacen en la computadora, en sus tiempos libres y sin ser un tirano o un párroco, entérese en qué andan metidos sus hijos y por qué.

No cerremos los ojos, no es una realidad lejana e inverosímil, todo lo contrario, es una historia que en un descuido podría comenzarse a reescribir, justo aquí, en nuestra casa, en la de la vecina. Podemos evitarla, ningún esfuerzo será en vano.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Conclave priista en el Foro Chiapas

Comenzamos….El ex dirigente nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex diputado federal, ex senador de la República y ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la SEGOB, Arturo Escobar y Vega, es quien ha tomado el control del Partido Verde en Chiapas. Debido al vacío que existe en la dirigencia estatal de ese partido que es la primera fuerza política en el estado, Arturo Escobar y Vega, por instrucciones superiores, es el que se ha sentado en la mesa de negociaciones de la coalición “Todos por Chiapas”, presenta propuestas, opina y toma acuerdos. Escobar y Vega debido a sus conocimientos sobre materia electoral, se ha convertido en el principal operador político en este rubro del gobernador Manuel Velasco Coello. Para nadie es un secreto de que a Velasco Coello y Escobar y Vega los une una gran amistad desde hace muchos años. Arturo Escobar y Vega originario de la Ciudad de México, radica y despacha en la capital chiapaneca, la lealtad que le profesa al mandatario chiapaneco lo ha convertido en uno de los hombres más cercanos a Manuel Velasco Coello. Durante las pasadas elecciones intermedias también fue uno de los operadores, pero en esta ocasión debido a muchas circunstancias que estuvieron a punto de desquebrajar la alianza “Todos por Chiapas”, que conforman el PRI-PVEM-PANAL-Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, Escobar y Vega recibió la encomienda de asumir el encargo de representar al PVEM-Chiapas en las negociaciones con el partido tricolor y autoridades de primer nivel del gobierno federal, negociaciones que se realizaron principalmente en la Ciudad de México, el acuerdo o la instrucción fue: fortalecer la coalición para impulsar la campaña electoral del candidato aliancista José Antonio Meade Kuribreña. Por supuesto que el superasesor Arturo Escobar y Vega, también será pieza clave en el palomeo de la lista que contienen los nombres de los aspirantes a alcaldes y diputados locales…..Continuamos…..Después de que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitiera la convocatoria para la elección del candidato a gobernador del estado de Chiapas, la elección interna se realizará el día de hoy, por el procedimiento de Convención de Delegadas y Delegados. La Comisión Estatal de Procesos Internos es la encargada de organizar esta elección, donde Roberto Armando Albores Gleason es el único precandidato. El evento que presidirá el Presidente del CDE del tricolor Julián Nazar Morales, se desarrollará en el Foro Chiapas a las 11 de la mañana, donde 19 mil delegadas y delegados estatales tendrán derecho a levantar la mano para elegir al que será candidato a la gubernatura. Se comenta que los priistas vestidos de rojo, abarrotarán el Foro Chiapas que se ubica en las instalaciones de la Feria Chiapas. Los dirigentes de los partidos políticos que conforman la coalición “Todos por Chiapas”, fueron invitados a presenciar la culminación de este proceso interno. Se espera que después del mediodía, Roberto Armando Albores Gleason sea presentado oficialmente como el candidato del PRI que es cabeza de la alianza. Albores Gleason será el segundo candidato a la gubernatura de Chiapas, antes Rutilio Escandón Cadenas había sido elegido como candidato a gobernador por la coalición “Juntos Haremos Historia”, de Morena-PT y Partido Encuentro Social, únicamente falta el candidato de la alianza “Al Frente por Chiapas”, donde van en alianza el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano…..Terminamos….Debido a la falta de autoridad por parte del titular de la Secretaria de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, al interior de esa dependencia existe una desorganización donde cada quien hace los que quiere, todo de acuerdo a los intereses de cada uno. Ayer los usuarios del transporte público se llevaron la sorpresa de que la tarifa había aumentado de 6 a 7 pesos, muchas personas, principalmente mujeres que llevaban a sus hijos a la escuela no tenían para completar el pasaje y fueron bajadas groseramente por los choferes. Las madres de familia, en el Día de la Mujer Mexicana, sufrieron las consecuencias de la irresponsabilidad del Secretario de Transporte y de los abusos de los concesionarios, al no informar con la suficiente anticipación que subirían la tarifa. Para el irresponsable de Mario Culebro, el incremento de un peso por persona no significa nada, pero para las jefas o jefes de familia que en sus trabajos aun no les han incrementado su salario o a otros más que han perdido sus fuentes de empleo, ese incremento significa un golpe a su raquítica economía. Esto provocará también otra escalada en los precios de la canasta básica y otros servicios…Nos seguiremos leyendo aquí

En la Mira

Héctor Estrada

Ineficacia ministerial alimenta impunidad en Chiapas

La reciente sentencia que declaró inocente al presunto homicida de Itzel Durán ha caído como “balde de agua fría” a la indignación y preocupación social generada por los crímenes de odio que han sacudido a la entidad chiapaneca. Los errores en el procesamiento de pruebas por parte de las autoridades ministeriales abrieron la puerta a la absolución del presunto homicida de uno de los crímenes transfóbicos más escandalosos de los últimos años.

De acuerdo a la sentencia emitida el pasado 13 de febrero por la Juez de Control y Enjuiciamiento, Renata Cabrera Sánchez, la cadena de custodia de varias pruebas acusatorias presentadas evidenció vicios (alteración, contaminación o destrucción) en el resguardo de las mismas, por lo que gran parte de las pruebas tuvieron que ser desechadas en el proceso de sentencia.

Los garrafales errores en el manejo de pruebas fueron tan básicos como lo sucedido con el traslado del vehículo del presunto asesino. Tras localizar la camioneta, aunque parezca increíble, los elementos de la Policía Especializada decidieron subirse al vehículo para conducirlo y llevarlo por su propia cuenta a la fiscalía. Se pasaron por alto el protocolo que los obligaba a evitar contaminar en lo mayor posible las pruebas y pedir el lógico arrastre del vehículo mediante una grúa.

Se confirmó la detección de rastros de sangre pertenecientes a Itzel en pertenencias del presunto asesino, pero las deficiencias en el traslado y resguardo de las mismas terminaron por restarle valor comprobatorio. Y así, la Juez de Control y Enjuiciamiento enumeró muchas inconsistencias más que demeritaron las pruebas acusatorias y desencadenaron en una sentencia de no culpabilidad para Jonathan Miramontes.

A Itzel la mató el odio y la incompetencia está apunto de dejar impune su muerte. Las heridas más graves que le quitaron la vida ese fatídico día se empuñaron justo sobre zonas simbólicas de la feminidad: en los puntos corpóreos donde lo senos y el vientre tienen lugar. Ahí se hundieron las mayores expresiones de ira y odio. Fueron 30 minutos para que llegaran los primeros elementos de emergencias, pero la vida de Durán Castellanos, que legalmente respondía al nombre de Carlos Antonio, ya se había extinguido.

Sin embargo, pese al escenario evidente, asesinatos como el de Itzel aún no pueden ser tipificados como crímenes de odio. En los registros de la Fiscalía General del Estado de Chiapas este tipo de crímenes son etiquetados simplemente como homicidios calificados o gravosos (en la mayoría de los casos); donde pareciera que la orientación sexual e identidad de género son condiciones de nula relevancia en los asesinatos.

Y es que en Chiapas, como en gran parte del país, la no tipificación a este tipo de crímenes de odio dificulta el registro y la aplicación de penas más severas y procedimientos especiales, como sucede con el caso de los feminicidios. Casi su totalidad queda entre los archivos de otros homicidios tipificados o agravados. Así, los registros de la transfobia asesina sólo son posibles gracias a la documentación de asociaciones civiles.

El caso de Itzel Durán se perfila como la muestra más lastimosa de las deficiencias en la procuración de justicia. Los errores cometidos por la fiscalía han liberado a un presunto homicida para el que una vida costó sólo un año de prisión. La complicidad involuntaria (o no) de las autoridades abren paso a la impunidad, incentivan la violencia despreocupada y dilapidan todos esfuerzos desesperados por combatir los crímenes de odio en nuestra entidad… así las cosas.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

En las redes, no aplica intercampañas

Está visto, que el calendario electoral no aplica en las redes sociales, por lo que en este llamado periodo de intercampañas, las redes se han convertido en la expresión superlativa de la guerra sucia entre candidatos y partidos pero de la misma manera, la que se detona o ejerce casi físicamente, por parte del gobierno. Para ilustrar y más allá que ahora se quiera calificar de montaje, ahí está el gobierno federal que a través de la secretaria de Gobernación y de manera específica del CISEN, ahora se dedican a espiar a los precandidatos a la presidencia, como lo reveló el propio Ricardo Anaya de la alianza “Por México al Frente”, cuando descubre que lo están siguiendo y no solo eso, sino que lo evidencia en un video que se infiere, hace desde su celular. Al ir narrando el hecho, es decir que una camioneta Hummer lo sigue se escucha, decide toparlo con su auto y se baja para inquirirle que qué se le ofrece, a lo cual el miembro del Cisen, como le responde ser, le hace ver al propio Anaya que sí, en efecto, lo está siguiendo porque esa es la orden que le dieron con el objeto, se entiende, de velar su seguridad. Pero esto que en verdad queda en lo anecdótico, digo por lo pronto, solo ilustra el grado de injerencia que los gobiernos en general y en este particular de la república, tienen siempre en la vida política del país y de manera muy particular en tiempos electorales. Se sienten y dicen espiados, y solo baste recordar el caso denominado “Pegasus” en el que sale a la luz que una empresa que vende, instala y asesora este tipo de softwares, precisamente como los adquiridos por el gobierno federal para la secretaría de la Defensa Nacional y Marina, pero igual para las áreas de inteligencia del Sistema Nacional de Seguridad y de manera ubicada el Cisen, decía, se descubre que una buena cantidad de comunicadores como políticos de oposición, eran espiados por medio de sus aparatos inteligentes como IPhone, tablets y computadoras personales u otros medios de comunicación e información, cuestión que hasta hoy día no ha quedado suficientemente aclarado por parte del propio presidente Peña Nieto. Bueno es más, hasta él, cuando se detono este asunto grave que involucraba al estado mexicano, se dijo espiado pero advirtió y mandó el consejo, solo tengo que cuidarme de lo que digo cuando hablo. No pos sí.

Pero a qué viene toda esta parafernalia sospechosista, porque ahora que se dieron a conocer los nombre de los hombres “n” expresidentes municipales de Chiapas, a los que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) que comanda el joven Auditor Superior Alejandro Culebro, mismos que fueron acusados y denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Raciel López Salazar, por el presunto desvío de recursos públicos durante los años 2013 y 2014, que a pesar de estar contemplado en la ley, no presentaron Cuenta Pública de los años respectivos. Así corresponde ahora a la Fiscalía de Combate a la Corrupción dependiente de la propia FGE, abrir las respectivas carpetas de investigación y proceder en consecuencia.

Pese a lo profuso despliegue de la nota en diferentes medios de comunicación, sobre todo en redes, la información resulta en verdad escueta ya que no se refiere a montos desviados ni explica o se explica el por qué, precisamente ahora en pleno proceso electoral, se hace público de presuntos desvíos cometidos en 2013 y 2014, que ahora pertinentemente, salen a la palestra pública. Esta manera de actuar por cierto nada novedosa en los gobiernos, sobre todo cuando está de por medio una batalla electoral que busca su continuidad con un sucesor que les cubra las espaldas, en especial la del gobernador en funciones, ejercen desde su posición de poder, presión de diversas formas y acciones que como ahora, ya se han dejado escuchar voces que mencionan que el “calambre” que se les dio a solo 23 ex alcaldes pudiendo ser la verdad los 122, es para que le vayan midiendo el agua a los camotes si es que se les ocurre diferir o no acatar las indicaciones del gobierno en el tema electoral. Y no están lejos de la verdad.

Porque si estas denuncias de corrupción, porque no es de otra cosa lo que se está evidenciando va en serio, insisto, este número de alcaldes que por cierto resultan ser y dicho sin sentido peyorativo, algunos de los más dejados de la mano de dios y del presupuesto, no deja de llamar la atención que igual resalta son de zonas de conformación indígena mayoritaria. Se dice que de los 23 presidentes municipales, 10 son del Verde Ecologista, 9 del PRI, 4 del PRD, 1 del PAN y uno más de Nueva Alianza. O sea, la corrupción se ejerció democráticamente. Puros peces chicos cual charales, pero los peces grandes los verdaderos tiburones depredadores de recursos públicos, siguen en la mar abierta de la impunidad. La justicia así vuelve a dar muestras de su parcialidad. “A mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas”. Dicen que dijo el Benemérito Benito Juárez.

Finalmente sobre el tema y regresando a las redes y las llamadas “Fake news” (noticias falsas), y retomando el hilo conductor del tema original, apareció este 14 de febrero día del amor y la amistá, una información que consignaba denuncia pública contra del actual dirigente estatal del PRI Julián Nazar Morales, por presunto desvío de 600 millones de pesos durante su gestión al frente de la secretaría del Campo chiapaneco. Según la nota informativa, la Fiscalía General del estado, habría dado a conocer de tales hechos sin que aún, hubiera sido confirmada por la propia instancia estatal señalada. En contrario y casi de manera espejo, mientras se reproducía o compartía dicha versión del desvío millonario de Nazar Morales, éste salió en un video desde la misma sede de la Cámara de Diputados en San Lázaro, dando su versión y negando categórico que dicha información fuera cierta y por contrario resultaría ser falsa de toda falsedad y que en el momento que fuera requerido por la Fiscalía de Chiapas, acudiría con gusto a declarar, pero aseveró, hasta el momento no he recibido notificación alguna. Habrá que recordar, que por su condición de diputado federal, cuenta con fuero constitucional. Digo por lo que pudiera ofrecerse. Así entonces, la guerra sucia está a todo lo que da. Y no es para menos porque en el caso de Chiapas, el tiempo para consumar las alianzas fenece este fin de semana. Sobre todo la que se espera quede sellada entre el PRI y el PVEM, ya que el juego de vencidas entre el poder local y el federal, se ha convertido en el elemento distractor y destructor de la estabilidad social y política presente y estimo, futura. Así es que, por eso mismo; en las redes, no existe el periodo intercampañas. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- De acuerdo a una casa encuestadora en su última medición, resulta que Rutilio Escandón Cadenas candidato de Morena a la gubernatura del estado, sale muy bien calificado con casi el doble del porcentaje a su más cercano y virtual adversario José Antonio Aguilar Bodegas, que contendería por la coalición “Por Chiapas al frente” que integran el PAN, PRD y el “na nana nana nana”; y más atrás aparece Roberto Albores Gleason, de la coalición “Todos por Chiapas” o solo del PRI, al saber, en un lejano tercer sitio. No citaré el nombre de la casa encuestadora ya que no me merece seriedad alguna dado que, publicar un resultado de esta índole, no hace más que sembrar desconfianza entre los electores, más aún de los opinadores que se precien de creíbles. Nada más lejano a la realidad del candidato que ese presumible ascendiente que refleja dicha encuesta. Rutilio tiene encima el estigma de pertenecer al peor gobierno que haya tenido la entidad, que bajo su titularidad el poder judicial que representó durante cinco años de esta administración, su actuar cómplice no puede representar ninguna consideración de la población, sobre todo de la que dice presumir su partido, es decir la más pobre y alejada de la justicia. A otro pero con ese hueso. Ya quiero verlo abrazando a los ensimosos indígenas. Sobre todo las mujeres. ¡Jumm!…// 2.- Pus ¡qué no hay de piña! Parece la respuesta de la casi inexistente secretaría de Hacienda del estado que mal maneja Humberto Pedrero. Y de eso mismo habló, digo no así pelado pero lo dejó entrever, el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, cuando en conferencia de prensa acuerpado por sus consejeros y los representantes de los partidos, hizo pública la situación que en términos financieros atraviesa la institución electoral, toda vez que en lo que va de este año, dicha secretaría no les ha ministrado recursos lo que pone en grave riesgo el desarrollo del proceso electoral en curso. A lo que me pregunto; ¿en qué estará pensando, no el secretario qué pictes, sino el gobernador al ordenar el cierre de caja al IEPC? Poner en riesgo el proceso, posible respuesta. De seguir así las condiciones financieras del Instituto electoral como las finanzas de los partidos, no tarda y lo he advertido ya, que el INE de Lorenzo Córdova, se vea obligado a tomar en sus manos el control y desarrollo directo del proceso electoral. De darse este escenario, en democracia y normalidad de la vida institucional del estado, se verán afectadas. Al tiempo…// 3.- Quien ahí va sin hacer muchos aspavientos, amén que tiene ya varias horas de vuelo en la materia, es el secretario de Educación del estado, Eduardo Campos, quien va haciéndole frente a las problemáticas que una secretaría del tamaño y responsabilidad como la que maneja, demanda y requiere sobre todo en tiempos de turbulencia electoral. Así una de sus primeras tareas al frente de la dependencia educativa, es acercarse con los liderazgos sindicales de la sección 40 y 7, sean de la CNTE o del SNTE, y cuyas demandas laborales, son el primer reto a superar habida cuenta, que se está hablando de un universo de cerca de 70 mil docentes y administrativos bajo su responsabilidad. Al menos hasta hoy y supongo sin contar ni cantar victoria, el secretario habrá de tejer fino y repito, la experiencia en el sector y de los propios profes, será definitoria para abonar a la normalidad y el desarrollo educativo. Al menos por el bien de los niños, niñas y jóvenes, hacemos votos que así sea…// ¡me queda claro! Salu2 y buen fin.

P.D. Este domingo 18 de febrero, será el cumpleaños de mi querido y siempre recordado hermano Miguel González Alonso. Su ausencia será notable y dolorosa, pero lo recordaremos con un brindis y una bohemia, tal y como a él le hubiera gustado. Un abrazo hasta dónde estés, hermano Miguelón. Porque como lo decías al terminar tu columna Red política; que lo escrito, escrito está.

Miembro de la Asociación de columnistas Chiapanecos, A.C

