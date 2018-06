14 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

A su entera satisfacción

Ya le he contado que los abuelos maternos de este menda, duraron casados 57 años (hasta que don Armando consideró prudente ya ir a dar cuentas al Creador). De esos años, no se hablaron 50. Nunca nada aparte de “buenos días” o “pásame la sal”. Un día, este su imprudente texto servidor le preguntó al abuelo el por qué y respondió muy sereno, como era él: -Ya le oí todo lo que tenía que decirme, no tiene caso oírla más –y ya.

Ayer fue el tercer debate entre candidatos a la presidencia. Le tengo una buena noticia: ya no habrá más (¡alabado sea el Altísimo!). Otra buena noticia: ya quedan solamente 13 días más de campaña (descontando los tres de “veda” que nos concede la ley para “reflexionar” nuestro voto… no se burle). Y otra magnífica: mañana empieza el campeonato mundial de futbol (México juega contra Alemania hasta el domingo: la Morenita del Tepeyac ya tiene saturado el buzón… esténse sosiegos, no es para tanto; que se preocupe Alemania: golean o quedan en ridículo y nosotros, luego nos desquitamos con Corea y Suecia… si Dios quiere).

Confiesa el del teclado que vio el debate (no todo, la contractura de neuronas lo obligó a buscar una película de Viruta y Capulina al inicio del último bloque de preguntas, para ver algo serio y recuperar la paz).

En serio: es de urgente y obvia necesidad desaparecer la ley electoral, toda. Que las elecciones sean lo que son: lucha libre sin reglas ni límite de tiempo; desaparecer al Trife, clausurar el INE. Si todo se vale y todo se hace, que todo sea legal (y que sigan las encuestas, sí, pero como propaganda, digo, la gente tiene que vivir de algo, pero que los demoscópicos no se vean obligados a mentir).

Si no se puede, cuando menos los debates sí deben quedar tipificados en el Código Penal como delito grave, por ser un atentado público contra la dignidad de las personas -los que debaten- y por dañar el libre desarrollo psicológico y la estabilidad emocional de la sociedad: sin fianza, veinte años de cárcel inconmutables (mire usted que otorgarle un minuto y medio a un señor para que explique su propuesta para resolver la pobreza, el equilibrio ecológico y la reactivación del empleo… con 30 segundos de réplica, por si se le quedó algo en el tintero).

Como sea, es imposible negar que flota en el ambiente la idea de que el Pejelectoral ya ganó, entendiendo por “ambiente”, lo que dice la comentocracia (no toda, solo un sector bien determinado, ellos sabrán por qué); cierta prensa de incierta intención; y la ruidosa minoría que venera al santo señor de Macuspana; minoría, porque sigue siendo cierto que la mayoría no quiere que el sindical Pejeducador llegue a Presidente… mire usted:

El 11 de junio pasado, se publicó un estudio de Santander Global Banking & Markets, sobre las encuestas del Reforma y Mitofsky (lo encuentra en Eje Central de esa fecha), en el que se aclara lo obvio: “(…) el uso de metodologías diferentes puede influir de manera notoria en los resultados”. Los de Santander Global etc. dicen que analizaron “con sus propias matemáticas los sondeos realizados por el diario Reforma y Consulta Mitofsky” (“con sus propias matemáticas”, ya es como para alzar una ceja, porque insinúa que cada quien puede tener sus matemáticas… será); lo interesante es que según ese banco, hay un 83% de electores que NO quieren que gane el Pejetrolero, pero no han decidido si votar por Meade o el C.Anaya; y que el 78% decidirá cuándo se sepa quién va en segundo lugar… mmm, bueno.

Pero, quedemos claros: las encuestas en México no suelen ser encuestas sino operativos de propaganda.

Por su lado y sin perdón de Dios, están los debates con su ridícula audiencia (aparte de lo que cuestan, porque debe usted tener muy presente que se presupuestaron en 44 millones de pesos, como si no pudieran hacerse en cualquier estudio del Canal 11, el del IPN, con casi nada de costo).

Lo de “ridícula audiencia” lo sostiene López, con fundamento, mire lo que anunció ayer, hinchando pecho, con orgullo de medalla de oro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en su cuenta de tuiter: “Más de 10.7 millones de personas mayores de 18 años vieron al menos un minuto del #DebateINE anoche Un 36.38% de las personas con la televisión encendida en ese horario, sintonizaron el evento, según datos de @nielsenibope #Elecciones2018 #VotoLibre”.

¿Qué tal?… el listado de electores suma más de 89 millones 300 mil tenochcas: 10.7 millones vieron el tercer debate “al menos un minuto”… o sea, el 12% de los aguerridos electores nacionales lo vieron “al menos un minuto”… “al menos un minuto”… “¿al menos un minuto?”… ¿qué, es burla o qué?… ¿por qué no mejor decir la verdad?: fue un fracaso de audiencia, como siempre y la ciudadanía tiene que asumir sus deberes para exigir sus derechos.

Por eso ha dicho en otras ocasiones este irreverente junta palabras que la verdad, a veces parece que los mexicanos no tenemos derecho ni de quejarnos. El aparente hervor político, las movilizaciones masivas (de apoyo o protesta), son una apariencia conseguida con unos cuantos miles que no raramente están a sueldo de líderes y políticos que los llevan a donde quieren, a hacerle el caldo gordo al que les pague.

El voto informado y responsable es una obligación individual que no tiene sustituto. La autoridad electoral, los partidos y hasta los candidatos, por impresentables que sean algunos, están haciendo lo que les toca: ¿no podríamos los ciudadanos hacer lo nuestro?… pues, no, fíjese que no, por eso dejan de votar tantos tenochcas… por ahí de 36 millones no se toman la molestia, total, ¿para qué?, si igual nos gobiernan bien y a nuestra entera satisfacción.

Y ya con ganas de que le duela, recuerde que este año, todo el aparato electoral nos cuesta más de 24 mil 215 millones de pesos; el INE ejerce un presupuesto de 17 mil 426 millones 427 mil 970 pesos y el financiamiento de los partidos políticos suma seis mil 788 millones 900 mil pesos, esos sí, a su entera satisfacción.

Ensalada de grillos

Un poco de congruencia

Ciro Castillo

Estamos en la recta final del proceso electoral. Así lo vimos en el debate presidencial del martes por la noche, donde los candidatos se dieron hasta por debajo de la mesa.

En Chiapas, donde tampoco se cantan mal las rancheras, tendremos el segundo y último debate la próxima semana, cuando estemos a once días de los comicios del primero de julio.

No han faltado las agresiones verbales y hasta físicas, tal es el caso de una agresión contra un candidato en La Trinitaria, hecho condenable por el lado que se le quiera ver.

En este ambiente, hace falta siempre un poco de cordura, un poco de congruencia. México y Chiapas seguirán adelante más allá del primero de julio, independientemente de quienes sean los triunfadores. La vida sigue, el trabajo también.

WILLY OCHOA, LA LÓGICA DE RESULTADOS

Uno de los personajes de la política local que ha mostrado, precisamente esa congruencia de la que hablábamos líneas arriba, es el diputado Willy Ochoa quien ha mostrado que tiene un liderazgo real.

Nada se está moviendo en el Congreso del Estado que no esté en el tamiz de sus decisiones. Todo tiene una orientación para hacer la diferencia en un presente que exige resultados. Ochoa Gallegos ha sabido enfrentar las circunstancias.

A todos gusta la lógica de resultados con los que se mueve el líder del Congreso: prometió una pensión vitalicia para los deudos de los damnificados y, el martes entregó las primeras a 16 familias que tendrán un apoyo mensual, lo que muestra congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Fue de los primeros en meterse en la reconstrucción y logró que las dependencias pusieran manos a la obra: todas las tarjetas con recursos para iniciar el pie de casa ya fueron entregadas totalmente por Sedatu, lo cual es un triunfo, y no precisamente político, sino para los afectados.

Willy Ochoa ha dicho reiteradamente que no le ocupa otra cosa más que los temas del Congreso y ha sido fiel a su palabra; está dando los resultados que demandan los tiempos actuales, tiempos en los que hay mucha revoltura y muchos se dejan llevar por la efervescencia política.

Los operadores políticos sexenales tienen que reconocer que el hoy Presidente del Congreso del Estado ha mostrado capacidad de negociación; supo ubicarse en el centro de las crisis principales en la recta final del sexenio. Las ha gestionado de forma exitosa y sin aspavientos ni colgándose sombreros ajenos.

INCONGRUENCIA MAGISTERIAL

Los que han hecho todo lo opuesto son los líderes magisteriales quienes, a sabiendas de que no resolverán nada en el agónico sexenio peñanietista, llevan a las masas del magisterio al desfiladero.

El pasado lunes comenzaron un “paro indefinido” que no tiene pies ni cabeza, y no lo tiene porque, si querían derribar la Reforma Educativa, este es el peor momento. A menos que, como se ha dicho, este movimiento tenga intereses políticos.

Es incongruente que los líderes pregonen que están defendiendo la educación, cuando muestran su mala educación realizando actos, a todas luces condenables.

Por ejemplo: de qué sirve bloquear las plazas comerciales de la capital chiapaneca. Los dueños de estos grandes espacios, a los que, por cierto, también van los maestros, no perderán. Los que pierden son quienes pagan una renta por tener un negocio en esos lugares.

También: qué demuestran los maestros “regalando” gasolina en las empresas expendedoras. ¿Acaso se ganarán el apoyo del pueblo? ¿Acaso los transportistas se sumarán a su lucha en el momento que sea necesario?

Al contrario, los maestros mandan una mala señal a la sociedad, que otrora los respetaba mucho porque eran una figura de peso en las comunidades, en los ejidos, en los pueblos, en las ciudades.

Luego dirán, sus líderes, claro, que ya hubo una negociación y que volverán a casa y a las aulas, los pocos días que queden del ciclo escolar; sin embargo, la incongruencia ya habrá sido mostrada…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Ombudsman Agradecido

Este miércoles tuve el privilegio de compartir el pan y la sal con el Licenciado Juan José Zepeda Bermúdez quien es el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto en el marco aunque extemporánea todavía del Día la Libertad de Expresión en Chiapas, que reunió a varios colegas periodistas en un restaurante al poniente de la ciudad. Pues bien, como él lo dijo en un encuentro entre amigos, se encontraba el Director de este rotativo Ricardo del Muro, Armando Chacón, Irma Ramírez, Rene Genaro Mandujano, Mary José Diaz Flores, Carlos César Núñez, Víctor Mejía Alejandre, entre algunos más, con quien el Ombudsman se sintió en confianza y hablaron de grandes temas y el cómo ha sido dirigir al menos por dos meses un organismo que salvaguarda los derechos inherentes a la persona y que no sean estos vulnerados en el estado de Chiapas.

“En un encuentro cordial, el Ombudsman Chiapaneco se reunió con el gremio periodístico de Chiapas a quienes les refrendo su compromiso al frente del organismo defensor de los Derechos Humanos”

Es así como el recién nombrado Defensor del Pueblo, a pregunta expresa en el caso del aumento de la violencia política en el estado de Chiapas, si la Comisión que preside ha recibido alguna queja este señalo que: “Este martes se estuvo manejando una nota, por la agresión a un candidato en el municipio de Trinitaria, no se logró corroborar el origen e la agresión, lo que celebramos es que no haya habido ningún herido ni perdida de vidas, entonces ha sido la nota mas reciente y mas preocupante que ha llegado a la Comisión, pero en materia de derechos políticos electorales la FEPADE es la autoridad que vigila el apego del proceso electoral a la ley, por lo que nosotros intervenimos en otras acciones y solo celebramos que no haya pasado a más, por lo que esperamos apoyar para que haya un proceso pacífico y en orden”.

Así mismo los periodistas fueron incisivos en preguntarle acerca de su nombramiento el cual un Juzgado Federal ha otorgado amparo a quienes lo promovieron en su contra, por lo que sin tapujos argumento: “Hasta cuando voy a estar en la comisión es una pregunta muy amplia la cual pudiera yo referir; pero dentro del enfoque jurídico, yo manifesté el día que rendí protesta, que si no tuviera yo la certeza de estar apegado a la ley yo no hubiera aceptado el cargo, no hay cosa que me importe mas que el prestigio y la calidad moral de mi carrera como servidor público, siempre en todas las tareas que he desempeñado he buscado siempre he de conducirme con apego a la ley porque así me formaron, así me educaron, es algo de lo que me siento muy orgulloso de conducirme dentro de la norma siempre. Respecto a lo que la ley exige como requisitos de elegibilidad para ser Presidente de la CEDH en el estado de Chiapas, se ha cuestionado la fracción quinta de art 25 de la ley que claramente separa cuales son los cargos que no debieron ocuparse un año antes de la toma de posesión y en el orden federal señala de Secretario y de Procurador General de la Republica y en el caso de los gobiernos locales señala que el cargo de Procurador General de Justicia de cualquier entidad federativa, el cargo de gobernador o jefe de gobierno del DF en términos actuales Ciudad de México, pero ustedes lo saben no he sido ni procurador, ni gobernador, ni jefe de gobierno no porque no hubiera yo querido, la vida así me lo ha marcado y los trabajos que he desempeñado lo he hecho siempre buscando es estar apegado a la ley.”

Ahora bien respecto al proceso jurídico que enfrenta enfatizo: “Es respetable el derecho que tienen todos los mexicanos al juicio de amparo, y en este caso lo interponen tres personas y dos se acumulan en un solo juzgado, es lamentable señalar que pasen estas cosas, porque debieron acumularse los tres y algo paso, pero solo acumulo dos y resuelve esos dos en un momento procesal que no correspondía, porque el Congreso del estado presento una queja respecto a la falta de acumulación del otro amparo y sin embargo el juez notifica la aceptación de la queja pero no interrumpe el procedimiento para acumular los tres amparos, si no que resuelve sobre el fondo antes de acumularlos, y por otro lado este juez que resolvió también previno al Congreso del Estado en términos del acta que dictamino el nombramiento y el Congreso cumplimento esa prevención y envió el acta y la ley de amparo establece que debe darse vista a las partes y a los terceros interesados y no nos dio vista a nadie, los cinco días que la ley establece para que las partes puedan manifestarse sobre el documento que el congreso envió, no se nos dio y de manera sorpresiva, en lugar de darnos vista, dictan la sentencia. Entonces yo tengo plazo para interponer el recurso de revisión por esas violaciones a mi derecho de haber conocido que había dicho el Congreso en esa prevención que el Tribunal le hace, yo en su momento procesal correspondiente ejerceré mi derecho al recurso de revisión; no porque yo necesariamente quiera estar en el cargo, pero lo hago mas que nada porque siempre mas que nada he buscado conducirme con apego a la ley y no me gustaría que quedara esto como cuestionado no por mi persona si no porque la institución es muy noble y yo he venido a sumarme a aportar pero nunca he pensado en generarle un deterioro o lastimar la imagen de la institución”.

Así mismo el Ombudsman Chiapaneco agradeció la amistad de sus amigos periodistas, refrendándoles su más alto reconocimiento sumándose a contribuir al trabajo que ellos realizan y en viceversa, donde puntualizó: “Si para el gobierno de Manuel Velasco Coello podemos hacer una tarea profesional, imparcial y sobre todo siempre apegada a derecho lo haré con mucho gusto, es lo que nos toca como Comisión de Derechos Humanos, apoyar a la sociedad, tutelar sus derechos independientemente quien gobierne e independientemente con la relación personal con el gobernante. No se da el caso de un suceso de violaciones directamente de los titulares de las dependencias, normalmente las quejas vienen por los funcionarios que trabajan en las dependencias, entonces yo no tengo ninguna restricción personal, en cuanto a mis amistades, los aprecio, pero la institución tendrá que ser responsable que se le señale, a cual secretaria o cualquier dependencia que sea parte de la estructura del Gobernador Manuel Velasco Coello. Yo tengo que conducirme conforme a derecho”.

Finalmente: “Hay condiciones para celebrar las elecciones este 01 de julio” lo dijo Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ La CNTE, pléyade de delincuentes…

+ RUTILIO ESCANDÓN, encuestas y fraude…

+ Comentarios al Margen…

MAESTROS QUE VIOLAN Y ROBAN…

Nadie más que los maestros deben cuidar su calidad moral, su conducta impecable para dar un ejemplo a niños que tienen la responsabilidad de educar. Y no es viable que quienes violan los derechos de terceros y roban a la luz pública, sean los mismos que tienen en sus manos el futuro de los mexicanos.

No hay que generalizar, pero con ese puñado de mentores que está afiliado a la Sección VII del SNTE-CNTE ya hay bastante para poner el mal ejemplo. Y que me disculpen quienes defiende la posición de los dirigentes y sus huestes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero estas no son las formas ni los métodos para defender sus derechos laborales y conquistas sindicales.

Desde el 2013, esta fracción del magisterio que surgió como un ala opositora al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y especialmente a la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES ha mantenido como rehén al gobierno y a los niños y niñas a los que tienen la obligación de transmitirles conocimientos básicos para su desarrollo académico-intelectual, con el pretexto de derogar la Reforma Educativa.

Pero insisto, no son las formas ni los métodos porque dañan y violan los derechos de terceros; los derechos superiores de los niños y niñas y hasta el de libre tránsito por el territorio nacional, estatal, municipal, calles y avenidas de las principales ciudades de cinco entidades del país: Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que circunstancialmente son las entidades con menor índice de desarrollo y educación.

En Chiapas como Oaxaca, estos paros, marchas, mítines, toma de casetas de peaje, cierre de carreteras, invasión de calles y ciudades, bloqueos de edificios públicos y comercio; que perjudican al turismo, las actividades económicas, el trabajo y empleo cotidiano, ya son recurrentes en perjuicio también de la educación y el calendario escolar.

Y, ¿a quién le importa todo esto?. A nadie, porque el gobierno federal y estatal que serían los obligados a resolver el conflicto en conjunción con las dirigencias magisteriales, no se avocan a su responsabilidad y dejan que el problema se agrave. En esa actitud negativa están las cúpulas del magisterio y, ambas partes se tiran la bolita.

He insistido en que “no hay Estado de Derecho”, cuando menos en lo que corresponde a Chiapas. No hay autoridad porque el orden –si no el de resolver las demandas—es obligación del Estado garantizarlo, “imponerlo”. Vivimos en un “Estado Fallido” y, eso no lo puede negar ni el Gobernador MANUEL VELASCO COELLO ni el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO, porque, cuando además de violarse los derechos de terceros, los derechos superiores de los niños y niñas; el libre tránsito, se pone en riesgo la propiedad privada, el asunto ya es de suma gravedad.

Pues digo que no se puede permitir que los maestros, con toda su razón de luchar por sus derechos laborales y conquistas sindicales, no tienen ninguna Patente de Corzo, para tomar las gasolineras y regalar el producto a su libre albedrío. Donde quiera que suceda esto, es un delito, es un robo y es violencia contra los propietarios, la ciudadanía y el Estado de Derecho.

Hay quienes justifican que “nunca y en ninguna parte del mundo, las revoluciones han triunfado sin derramamiento de sangre”. Yo le digo que esta no es una revolución sino un movimiento social del magisterio, donde, de manera soterrada hay intereses que ni los maestros participantes, ni la ciudadanía, sabemos cuáles son. Lo que sí sabemos es el enorme daño que están causando de manera directa y colateral a la educación, a los niños, a la ciudadanía, al comercio, a la economía, el turismo, solo comparado con lo que están haciendo por su parte las bandas delincuenciales.

En esas líneas de acción, no se puede permitir que los maestros secuestren a los ciudadanos en una tienda departamental –que sufrimos en carne propia—sin que las autoridades correspondientes hagan lo conducente para someter al orden la virulencia magisterial.

Ahora, además de la abrogación de la Reforma Educativa, respuesta a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y una mesa nacional de diálogo, la CNTE exige la reinstalación de 587 trabajadores de educación cesados y la reconstrucción de viviendas y escuelas dañadas por el sismo del 7 de septiembre, entre otras demandas.

¿Y mañana, qué más inventarán para seguir su lucha? ¿Qué van a hacer ahora que gane ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la Presidencia, se vaya PEÑA NIETO y regrese la maestra ELBA ESTHER GORDILLO MORALES? Yo no lo sé, pero algo habrá que hacer para que los dirigentes de la CNTE (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas) sigan succionando la teta a través del movimiento magisterial…

¡ORALE!, RUTILIO EN LA DELANTERA…

Si fuera cierto que RUTILIO ESCANDÓN CADENAS va en primer lugar en las encuestas y probable sucesor del GÜERO VELASCO, pues entonces mi amigo el del “Confesionario”, FRANCISCO JAVIER FIGUEROA NIÑO, sería el Obispo de la diócesis de la “Casa del Periodista” de la sur-oriente.

Entonces, si aquellos que aplican las encuestas en Chiapas vinieran, observaran la campaña y supieran quien es verdaderamente el RUTILANTE RUTILIO, entonces no se expondrían a la burla y a la chunga con sus ridículos “estudios de opinión”. La realidad es muy diferente a lo que quieren proyectar de RUTILIO en las encuestas y eso ya es un fraude.

La percepción es que el candidato de MORENA solo lleva de fortaleza de su aspiración gubernamental, la inercia del abanderado presidencial, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y, “a eso le apuesta el que dejó en el desprestigio al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas”.

Solo hay que ver cómo le han rechiflado y repudiado a ESCANDÓN CADENAS durante sus actos de proselitismo, luego entonces, no hay ni la menor idea del porqué lo colocan en la delantera de la competencia por la gubernatura de Chiapas. Todo es una falacia como su propia vida y desarrollo académico del que se presume que no sabe de la materia jurídica.

Digo que RUTILIO no puede ir por encima de un “Diablo” ALBORES GLEASON que se ha dado a la tarea de “gastar el caite” y “sudar la camiseta”, pues en su agresiva campaña por la “Silla del Tucán”, “ni se asusta ni se raja”. Por eso no se entiende cómo las encuestadoras “patitos” unas y “desconocidas” otras, ponen al imitador del PEJE como primer lugar de la contienda.

Es más, hasta JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS que va pian pianito acumulando adhesiones y potenciales votos, seguramente va más arriba que RUTILIO ESCANDÓN en las preferencias electorales. La ventaja de la campaña de JOSEAN es que celebra reuniones con 300, 500 o mil gentes que tiene bien identificadas y seguramente podrían votar por él.

Y lo que no han visto esas encuestadoras es que ahora el “quinto en discordia”, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, ha venido a desplazar en la preferencia del “Gran Elector” al RUTILANTE, pues primero está “el hermano que nunca tuvo” el gobernador MANUEL VELASCO COELLO que cualquier otro advenedizo que por artes de magia se coló en el primer nivel de colaboradores de este gobierno verde como Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Entonces, “que no les mientan, que no les engañen. Todo lo de las encuestas y el puntero RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS es pura farsa. El que paga manda y gana”…

COMENTARIOS AL MARGEN…

REACTIVAR LA ECONOMIA DE TUXTLA…

El candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS se pronunció por un “Plan Emergente de Rescate de la Economía de Tuxtla Gutiérrez” y a la vez apoyar a los productores y comerciantes locales.

“La capital de nuestro estado, necesita de proyectos y programas encaminados a propiciar su desarrollo pleno”, aseguró el candidato común de los partidos PRI, PVE, Nueva Alianza y Chiapas Unido. A la vez, aseguró que sí es posible coadyuvar para que el desarrollo y la modernidad de Tuxtla Gutiérrez se hagan posibles.

PENAGOS VARGAS convocó a todas y todos los tuxtlecos a “dar lo mejor de sí, con la expectativa de crear un mejor futuro para nuestros hijos”. También se refirió a los problemas que enfrenta Tuxtla Gutiérrez y sus casi ochocientos mil habitantes, que la hace ser una de las más importante del sur sureste del país.

El candidato –que se puede definir del oficialismo—es el que más camino ha recorrido en su campaña de proselitismo y en últimas fechas asistió a diversos eventos relativos a su aspiración política, para reafirmar los compromisos asumidos por las y los ciudadanos, y en ese tenor, se reunió con comerciantes de la CANIRAC, con la “Asociación Anual por un Bienestar Mejor”, quienes le manifestaron su confianza para llevarlo al triunfo el primero de julio próximo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Identidad Política

Carlos Rojas

Elecciones virulentas, furiosas y maquinales.

Las elecciones del país y sus efectos en Chiapas están permeadas de actitudes virulentas, furiosas y maquinales, es por eso que vivimos momentos de alta tensión política y de crispación social con insólita agresividad, ayer –por ejemplo- los gremios magisteriales se apoderaron de gasolineras en la capital chiapaneca para otorgar litros de gasolina gratis a los conductores y propietarios de vehículos que asegundaron; o más bien aprovecharon ocasión para lograr combustible sin pagar. Un día anterior el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la Trinitaria, Ervin López Alfaro fue atacado a balazos cuando se encontraba desplazándose sobre la carretera internacional a la altura de la comunidad Chamic, los hechos atraparon los reflectores mediáticos locales, estatales, nacionales y por si alguno no conocía todavía al candidato priísta de este fronterizo municipio ya conoció de sobra de quien se trata, pues al existir un sobredimensionamiento mediático y de opinión en torno al hecho violento ocurrido a su persona y su candidatura Ervin subió en las mediciones de popularidad al colocarse como víctima de una ráfaga de balazos disparada por quien sabe qué tipo de manos envilecidas . Estos son los últimos casos de irritación y exasperación social que afectan, por un lado, la credibilidad de toda clase política, la gobernabilidad del estado, y por otro, la convivencia social; en términos llanos, un ambiente bastante enrarecido por violencia de todo tipo , y además con apreciaciones contradictorias entre los partidos políticos, que dieron origen a las pulverizadas coaliciones partidistas, la cuestionadísima candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor al gobierno estatal, así como la colisionada o torpedeada candidatura de Roberto Albores Gleason (el santo que no se raja) , y de paso la irrupción de extraños en MORENA también abonan a la tensión. En todo esto habría que agregar que a menos de 20 días para la elección todavía existen impugnaciones ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEyPC y desconfianzas en éste órgano considerado el árbitro de la contienda, sobre todo de los priístas que en últimas horas y en voz de su dirigente estatal Julián Nazar pide bajarse de la coalición en las candidaturas a diputados locales para colocar sus propios candidatos que ya tiene en lista, dentro de ellos Estrella Yamileth Molina Guerra para el VI distrito que en coalición con el PRI-PVEM-PPMCH-CHU-NA abandera Mauricio Cordero Rodríguez a quien pretenden mocharle votos de un partido -que para eso-; puede ser demasiado tarde, pues el joven político oriundo de Comitán ya les lleva varias leguas de ventaja. Así pues, como nunca esta elección se salió del control con todo y la novedosa reforma electoral que aprobaron junto con otras diez reformas más los diputados y senadores de la moribunda legislatura que al día de hoy son un verdadero fracaso. Y es que el problema no está en el hecho de que existan nuevas leyes en la materia, sino que estas no se respeten y se manipulen o manoseen a conveniencia creando desencuentros entre los chiapanecos sobre estos asuntos tan controvertidos, porque cada quien –al defender criterios o intereses, personales o de grupo– presume de absolutos sus puntos de vista y descalifica e insulta al que tiene una opinión diferente, de tal forma que el diálogo, la negociación y la concertación se tornan imposibles, tanto que se ve difícil una elección envuelta en paz y tranquilidad. Ojalá y estemos equivocados, pero lo que se ve no se juzga. Así es como se ven realmente las cosas en este proceso que ya casi está por terminar en menos de tres semanas.

ARENILLA

Acuso recibo de ejemplar Arenilla y agradezco a Alejandro Molinari Torres su atención para con este servidor por llevar hasta mi domicilio tan ilustrativa revista en cuya portada aparecen dos pilares y dos grandes personajes de la política actual Juan Carlos Gómez Aranda y Mauricio Cordero Rodríguez candidatos a diputado federal y local de los distritos ocho y seis con cabecera en Comitán respectivamente, y a quienes describe como RIOS DE AGUA CLARA a través de rescatar historias de constancia y servicio de sus respectivos linajes, legados bien capitalizados por quienes buscan seguir sirviendo a los paisanos de Comitán, sus alrededores y de todos los puntos de la geografía chiapaneca. Gracias por este y todos los detalles para con este humilde servidor buen Alex.

DEBATE

Dicen que el próximo día viernes, o sea mañana se llevará a cabo un debate entre los candidatos a la alcaldía comiteca organizado por el órgano electoral, será interesante ver y observar las propuestas de cada uno de ellos y sus buenas intenciones que tienen para un municipio en constante crecimiento que exige visión, capacidad, transparencia, honestidad, entrega y compromiso para sacar la chucha del lodo, como comúnmente se dice en el lenguaje popular. Estaremos atentos y lo podremos ver a través de la señal Diario Tv. Comitán.

PROGRAMAS SOCIALES

Hoy como nunca y con todo y que se diga lo contrario, o que existan leyes y reglamentos para no mancharlos de política, los programas sociales serán usados con fines electorales, hay órdenes de arriba para ocupar todas las herramientas institucionales posibles para hacer llegar a MEADE como Presidente de la República, como dice el dicho, en la guerra y el amor todo se vale y aunque algunos pataleen el Partido Revolucionario Institucional que todavía tiene el control del poder en varios niveles podría ser el más beneficiado.

COMALAPA

La suma de Uberly López Roblero al equipo de OSCAR RAMÍREZ fortalece la candidatura del Partido Chiapas Unido en el municipio de Comalapa Chiapas, y porque no decirlo –de paso también- la de Trinitaria que va por el Partido Verde Ecologista de México PVEM, municipios vecinos donde se enlazan y entrelazan intereses del mismo patrimonio político.

DE ÚLTIMA HORA

Sergio Lobato García otro priísta que se desbanda de su partido para apoyar al candidato verde a la gubernatura chiapaneca

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que la Procuraduría investiga y tiene pistas de quién o quiénes y porque atentaron en contra del candidato priísta de La Trinitaria?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

