23 de Agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Echar pestes

La trepidante prima Elvira fue guapa de quitar el hipo. En la familia era muy querida por simpática y fiestera, aunque todos sabíamos que tenía confeti en el cerebro. Se casó muy enamorada. Media familia dudaba de su decisión, la otra mitad advirtió al gallardo doncel. Casada que fue, en pocos meses abandonó a su flamante consorte. Todo en él la decepcionó. Todo sin especificar. Y luego fue que tuvo cinco matrimonios más. Era muy simpática y fiestera.

A brocha gorda y con perdón de sociólogos y politólogos, este López afirma que en este mundo hay tres tipos de pueblos: infantiles, adolescentes y maduros.

Los primeros son eso, como niñitos que deben ser conducidos por sus mayores, aun así sea a nalgadas y jalones de oreja para que después, ya crecidos, bien educados y maduros, tomen sus decisiones por ellos mismos, apoteosis de la democracia directa y el parlamentarismo.

Los segundos son inmaduros y retobones, nunca están del todo satisfechos, se quejan de todo, sus mayores no los comprenden… pero no hacen mucho por asumir sus responsabilidades y a fin de cuentas se sujetan -y hasta agradecen-, el mando firme del que asume la responsabilidad de llevarlos de la mano rumbo al orden, el progreso, la justicia y en general a las delicias indefinidas de la democracia pura y dura.

Los últimos son como los países del norte de Europa: la gente respeta las reglas, paga sus impuestos y participa responsablemente en las decisiones colectivas; mientras, quienes están al frente de la cosa pública en esos países, son respetuosos de la ley, escrupulosos en el manejo del erario y ejercen sus funciones responsablemente. Chulito.

México, es un país muy joven, nuestro siglo XIX se consumió entre la revolución de independencia, bandolerismo, gobiernos de rebatiña, invasiones extranjeras, pérdida de más de la mitad del territorio, gobernantes de opereta (López de Santa Anna en el papel estelar), pleitos entre conservadores y liberales, y un Porfirio Díaz, dictador de espadón que a punta de mandobles, obtuvo una apariencia de orden y progreso de 1884 a 1911, dejando al país en una guerra civil que llamamos Revolución porque da pena ajena aceptar el desbarajuste sanguinario que fue, resuelto al fin con el alumbramiento del PNR (luego PRM, hoy PRI), el 4 de marzo de 1929, fecha del acta de nacimiento de México como país ya en serio, con instituciones y leyes más o menos respetadas por todos (más o menos), lo que nos deja con apenas 89 años de existencia, menos de un siglo, frente a naciones como Inglaterra con su Parlamento en funciones desde 1272 (ó 1341, según cada historiador)… y si la vida propia del Congreso, sin el control indiscutible de un solo partido a las órdenes del Presidente, fuera lo que determina el nacimiento verdadero de la nación, entonces está peor la cosa, porque no fue sino hasta las 11:35 horas del 4 de septiembre de 1997 cuando el PRI perdió el control de la Cámara (quedó con 239 diputados, frente a 261 de oposición), lo que nos dejaría con apenas 21 años de auténtica vida política nacional… con sus asegunes. Chin.

Como quiera que se vea, México es un país muy joven y por lo mismo no hay lugar al pesimismo de los que ven todo color de hormiga. Si tenemos 89 años de haber comenzado a edificar la casa común (ó 21), no es desdeñable lo que se ha avanzado, sin negar las muchas cosas por mejorar, entre las que es natural destaque la construcción de una ciudadanía madura, sensata, responsable, siempre lista a obedecer la ley y cooperar en las causas de común interés.

De esta manera no se tome a la tremenda que en términos de lo que es de desear del mayor de edad en pleno uso de sus derechos y cumplidor de sus obligaciones, somos un pueblo adolescente, un pueblo que aún aspira a que alguien, otro, se encargue de las tareas que habrán de llevarlo por los andaderos caminos de la justicia y el progreso parejo.

Tan somos así, como adolescentes que se quejan pero se pliegan a la autoridad que suponen los proveerá de lo que desean con el menor esfuerzo propio, que no costó tanto trabajo que la casi totalidad de la población aceptara el presidencialismo “ad nauseam” con que fuimos gobernados de 1929 a cuando menos 1997.

Tan somos así que aún hay nostálgicos de la “Pax porfiriana” y de “Tata” Lázaro, el bondadoso benefactor de los débiles y desprotegidos, personaje indudable del santoral nacional, del que Marcelotzin Ebrard dijo el 23 de julio de 2008, al promover la “consulta popular” sobre la reforma energética: “¡Qué daríamos por tener alguien así, ahorita!” -no un pueblo con convicciones, sino un “Tata”, que nos llevara a todos por el buen camino, un “Tata” que escribió: “En el gobierno una sola fuerza política debe sobresalir: la del presidente de la República, que debe ser el único representante de los sentimientos democráticos del pueblo” (Apuntes, mayo de 1940). Encarnación unipersonal de la democracia como aspiración y deber. Clarito. Qué daríamos por tener alguien así, ahorita.

Echeverría y Salinas de Gortari, no sea penoso, tienen no tan pocos admiradores. Si con Echeverría la economía se fue al caño, si Salinas de Gortari padroteó al país con las entidades financieras internacionales, es lo de menos. Ellos sí mandaban, llevaban con mano firme el timón patrio. No fueron perfectos, pero ¡qué comparación con estos, con Zedillo, Fox y Peña Nieto!… ¡qué comparación!

No son pocas las razones que explican el triunfo avasallador de AMLO en las urnas, pero una a considerar es que (a querer o no, con y sin intención), capitaliza el deseo del tenochca promedio de poner el destino nacional en las manos de un solo hombre, de ese que sabrá hacer lo que se tiene que hacer, ese al que sabrán obedecer diputados, senadores y gobernadores, ese que no será perfecto pero será mejor que estos, sin que sepa bien porqué estos son despreciables.

Ese es el mayor riesgo en que está AMLO. La gente, ya ilusionada, esperanzada y convencida, no es muy difícil que pase de echar incienso a echar pestes.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Caminito de la escuela…

Comenzó el ciclo escolar 2018-2019 y con ello las carreras y aprietos económicos para los padres de familia. Ha quedado en libertad absoluta la maestra, Elba Esther Gordillo. También está por comenzar la siguiente legislatura federal: senadores y diputados nuevecitos, de paquete. Caminito de la escuela…

El que ya se ha tomado en serio su papel de “mandamás” en el Senado de la República es el ex perredista, Ricardo Monreal, quien coordinará al grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, ampliada con los senadores del PES y PT, quienes tendrán que “tragar saliva” y acatar lo que digan quienes dirigen “la escuelita”.

Ayer, les pidió a los próximos senadores morenistas, no irse “para el monte” y jalar parejo con Andrés Manuel López Obrador, pues solamente de esa manera se logrará cumplir con todos los compromisos adquiridos en campaña. No lo dijo, pero es tanta la expectativa que no se le puede fallar a la gente.

Ayer mismo, durante un taller que se ofrece a los próximos legisladores, Ricardo Monreal dijo que en la 64 legislatura, la bancada morenista prevé un recorte de 560 millones de pesos antes de que concluya el año. ¿Se acabarán los lujos?

Entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre habría un ahorro mensual de 150 millones de pesos, para ir en concordancia con la política de austeridad que ha anunciado Andrés Manuel López Obrador como sello de su gobierno.

El dinero ahorrado, según Monreal, sería devuelto a la Tesorería de la Federación hasta que el tabasqueño asuma la presidencia, no vaya ser que “le salgan patitas”, por aquello de que este es “el Año de Hidalgo”.

Un tanto autoritario, y ojalá no sea este el sello del siguiente gobierno, Monreal dijo respecto a la legalidad de estas acciones de ahorro: “Me vale, no me importa, aunque sea ilegal, aunque esté en el presupuesto lo vamos a regresar al erario…”

ERA EN LAS LIGAS MAYORES DE MORENA

Atrás ha quedado el sello verde del político chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar, senador electo por Morena.

Ayer, al comiteco se lo vio retratado, muy campante, junto a la dirigente nacional de Morena, reelecta, por cierto, Yeidckol Polevnsky y el también futuro senador, Martí Batres Guadarrama, quien sería otro de los que aspiraría a ser coordinador de bancada en la Cámara Alta, aunque López Obrador ya tiró línea semanas atrás.

Para los que pensaban que el ex secretario de Gobierno y legislador local no entraría pronto en el círculo morenista, ahí está la prueba.

Sin embargo, y seguramente así será, el legislador electo por Chiapas, se irá quedito y por la sombrita para no hacer olas. Es muy pronto para empezar a meter ruido, porque no falta quien lo quiera capitalizar en su contra…

AHÍ ESTÁ LA COORDINADORA

Hemos dicho, tras la salida de la maestra Elba Esther Gordillo, de prisión, que una de las consecuencias de su encarcelamiento fue el crecimiento acelerado de la CNTE, el ala izquierda del SNTE en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.

A pesar de que líderes y militantes de la Coordinadora dieron su apoyo al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ahora ven con cierto recelo el tema de la Reforma Educativa.

Ayer, por ejemplo, los integrantes de la Sección 9 del SNTE, militantes de la Coordinadora, expresaron su rechazo a los foros anunciados por el próximo titular de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, pues, dicen no se prevé discutir la “abrogación” de la Reforma Educativa, sino una especie de “maquillaje”.

“Leímos la convocatoria de los foros y esa convocatoria está muy general. No habla sobre la derogación de la reforma, habla sobre cómo mejorar la educación. Términos teóricos, pedagógicos, didácticos, de proyecto educativo, qué se hace en Preescolar, qué ese hace en Primaria y en Secundaria”, reprochó Enrique Enríquez, líder en la CDMX, y de acuerdo con información de la Agencia Reforma.

Parece que las cosas no estarán tan sencillas para quienes lleven la bandera de “tirar” o modificar la Reforma Educativa. Caminito de la escuela…

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

LARGA VIDA AL ABUELO.

Este miércoles estuvimos en la gélida ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas hasta donde llegó la entrega del Pakal de Oro 2018, Dios mítico que representa a toda la cultura maya y que ha sido estandarte que entrega cada año la Fundación Hernán Becerra Pino, que ha dado este premio a lo mejor de las letras, artes, el periodismo, la docencia, en fin reconociendo a lo mejor de cada rama, por parte de su presidente y creador el dos veces Premio Nacional de Periodismo José Pages Llergo, el Idalio Huerta y quien ha entrevistado a grandes como a Octavio Paz, Antony Queen y que ha recorrido 110 países de todo el mundo, por lo que es considerado un erudito en su rama, filosofo, catedrático, el famosísimo Hernán Becerra Pino.

“Se le entrego el Pakal de Oro 2018 y la Medalla Gloria Pino Ochoa a Don Fernando Coello Pedrero, por su altruismo y toda una vida dedicada a su labor social”

Lleno de júbilo al nonagenario y célebre abuelo quien se congratulo el recibir este premio que dijo “es inspiración para seguir trabajando aun mas por mis hermanos indígenas”.

Hernán Becerra Pino visiblemente emocionado le dirigió unas palabras al homenajeado: ”Estoy tan contento que como dicen en mi pueblo ¿No será que ya me voy a morir?, estoy contento porque puedo entregarle el Pakal a un hombre sabio, los años son señal de sabiduría y Don Fernando es un hombre sabio. El Pakal le va a traer mucha suerte, le va alargar la vida, lo va a querer, este Pakal con el nombre suyo le va a traer suerte pero porque a Don Fernando… se le da el Pakal porque para mí es usted un hombre bueno, para mi es una persona que sabe ser amigo, en el poco tiempo que hable con usted me hizo sentir su amigo, dicen que así era el papa de don Andrés Manuel López y de Doña Manuelita Obrador que usted conoció, lo hacía sentir su amigo y le brindaba lo que podía.”

Aunado a ello también se le hizo entrega de la medalla Gloria Pino Ochoa quien fuera la primer mujer periodista de sociales en Tapachula y en todo Chiapas en valor a su altruismo en el cual se ha destacado en toda su vida a favor de sus paisanos y los indígenas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

El abuelo mas conocido de Chiapas agradeció así tan honroso reconocimiento: “Es un gran gusto para mi estar con todos ustedes, es un gusto estar con todos mis paisanos, me siento emocionado porque el Pakal me va a dar mucha vida y espero hacer mucho al menos por aquí mi pueblo, espero poder también ayudar a los jóvenes, ser un hombre de bien, un hombre honrado, un hombre serio siempre, por el bien de México, yo les estoy muy agradecidos a ustedes por este reconocimiento que me están haciendo, estoy muy emocionado y le agradezco mucho al maestro Becerra Pino lo que ha hecho por mí, espero poder ayudar y apoyar a mis paisanos, siempre tendrán la puerta abierta de mi casa para darles mi mano, estoy muy satisfecho, muchas Gracias”

Por ultimo Don Fernando a pesar de su avanzada edad, es muy lucido y realmente abraza las causas justas, comento para nuestra columna que es lo que espera para Chiapas en este nuevo Gobierno obviamente el de Morena, del cual dijo: “espero que va a haber mucho éxito, el día primero de diciembre, Chiapas es otro México, ya cambio el mejor presidente que va a haber es Andrés Manuel López Obrador, un hombre talentosos, trabajador y sencillo, al cual quiero mucho y el muchísimo quiere a Chiapas, por lo que a Andrés le mando un saludo desde a San Cristóbal de las Casas, y también a mi nieto José Manuel Velasco Coello” y así se expreso de su Pakal de Oro 2018: “yo espero que esto me va ayudar mucho, a tener más vida y trabajar más y poder hacer el bien para todos y para mis paisanos”.

Finalmente: “El gobernador del estado solicitará este 31 de agosto licencia al Congreso del Estado, para separarse del cargo, para tomar posesión como Senador de la República el 1 de septiembre”, lo dijo Enoc Hernández Cruz.Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Nueva reformas y decretos a la Constitución para apoyar a los adultos mayores de Chiapas.

Un paso trascendental y con una plataforma social de gigantescas proyecciones, y hasta inédita porque la entidad se adelantó a otras geografías estatales del país, ha dado el Congreso de Chiapas, que tutela el legislador local Willy Ochoa, dejando que en el quehacer social de la entidad, y en el marco jurídico que lo rige, las bases a través de las cuales nuestros adultos mayores cuenten con un modo de vida digna y segura.

El representante del poder legislativo estatal, señaló que se planteó y se dio la primera lectura la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 4, quinto párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con lo cual “los adultos mayores, tendrán la oportunidad de acceder a la pensión federal que aumentará al doble, de acuerdo a lo prometido por el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador”.

Ochoa dijo que el presidente electo López Obrador reconoció que en su gobierno no se afectarán los beneficios de los programas sociales actuales, sino que se incrementarán, los beneficios van a ser mayores, además de que la inversión “para el bienestar va a aumentar a más del doble, pero se van a entregar estos apoyos de manera directa”. El legislador chiapaneco reconoció al final a la federación y a la futura administración del Presidente electo López Obrador, esta humanización del poder, donde Chiapas la aplaude con determinación.

Con videos fóbicos buscan denigrar la imagen de Chiapas y su famoso turismo

Ahora intempestivamente vienen apareciendo videos “Chiapanecofóbicos”, buscando demeritar y deslucir la belleza de Chiapas y de su gente. Evidentemente que son videos perversamente confeccionados por personas que no son originarias de Chiapas y lo que buscan es “desprestigiar” nuestra entidad chiapaneca, y darle una imagen negativa para desdibujar las bellezas naturales que son cartas de presentación para el turismo nacional e internacional.

Es lamentable que ocurran estos escenarios “Chiapanecofóbicos”, donde ponen como lazos de cochino ala la gente de Chiapas, y lo hacen tan denigrantes que lo están circulando en el centro y norte del país, y algunos ya llegaron –videos- a la tierra que nos vio nacer, y de verdad que son siniestros y de pésima calidad humana. Se observa la animadversión y la malquerencia de personas que lo único que buscan es que ya no venga a Chiapas el turismo nacional, y una estrategia de esta naturaleza podría venir de otros estados del país, que buscan la atracción de su turismo, donde Chiapas es y ha sido un reconocido actor turístico de grandes admiraciones y que los mexicanos y turistas internacionales lo siguen buscando.

Con una pésima “mala leche”, este tipo de videos, muestran que la fobia y repulsión en contra de Chiapas y de los chiapanecos es tan real y que existe. Curiosamente se ha recrudecido desde que hay la noticia que habrá un próximo Presidente de México y un próximo gobernador de Chiapas, con distintivas siglas de MORENA, con una nueva visión de ver las cosas, además de apoyos como el “Tren Maya” que nació primeramente con la conectividad de Cancún con Palenque.

Buscan por todos lados denigrar y manchar la imagen de Chiapas, porque una campaña de esa magnitud con alta dosis de fobia y repugnancia solamente puede venir del sector turístico de otras entidades federativas, y vaya que en las redes sociales se ha materializado estas muestras de descredito y maledicencia en contra del estado más bello del país y de su gente. En fin.

Gurría Penagos, da a conocer los primeros nombramientos municipales de Tapachula

Este martes ante los medios de comunicación, y para sorpresa de muchos, desde sus oficinas que sirvieron a la intensa campaña electoral, el Presidente Municipal Electo de Tapachula, Oscar Gurria Penagos presentó a los primeros funcionarios de primer nivel que lo acompañarán durante la administración 2018 – 2021 al frente de diversas secretarías. Advirtió que para elegir a los personajes que trabajarán durante su gestión, se buscó a hombres y mujeres que contarán con el perfil y la preparación profesional para lograr la transformación y el cambio que requiere Tapachula, por lo que se evitó la designación por compadrazgos, amistades o compromisos de campaña, como ha ocurrido siempre en otras administraciones. A los periodistas también pidió su apoyo para informar a la sociedad las actividades que se realizan y al mismo tiempo, evitar rumores.

Se dijo en el lugar que los funcionarios que estarán en próxima administración destacan; la Síndico Municipal, Rosi Urbina Castañeda; Tesorería, Ernesto Navarro Damiano; Secretaría de Seguridad Pública, Pedro Enoc García Palazuelos; Protección Civil, Pascual Andrés Luna Aceituno; Planeación y Desarrollo Municipal, Pedro Mérida de León; Secretaria Privada, Mónica Domínguez Cancino y el Secretario Particular, Jorge Zúñiga Rodríguez. (Intermedios)

También habló sobre el proceso de entrega – recepción, que aún no ha iniciado, ya que a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ahora el Órgano de Fiscalización ha convocado a los equipos de transición entrantes y salientes para capacitarlos sobre la forma como debe desarrollarse este requisito y evitar retrasos o anomalías. Detalló que una vez que se cumpla con la capacitación, se prevé que el proceso de entrega – recepción de cada una de las dependencias u oficinas de inicio el próximo 1 de septiembre y tal y como ha anunciado en ocasiones anteriores, se informará de manera clara a la población de cómo se recibe la alcaldía

Puntualizó que el reto que tendrá que enfrentar a partir del próximo 01 de octubre, fecha en que tomará posesión será grande, ya que existen problemáticas que se han dejado crecer y además la expectativa de la población con la nueva administración es muy alta.

Llamado a los alcaldes.- El responsable de la política interna Mario Carlos Culebro, reiteró el respaldo del gobernador Velasco a los Ayuntamientos que adoptaron las mejores prácticas en la gestión de sus programas para ser más eficientes en el ejercicio de sus presupuestos públicos, esforzándose en cumplir con las expectativas de la gente. Exhortó a todos los Ayuntamientos -sobre todo en esta última etapa de sus administraciones- seguir trabajando con la misma intensidad con la que iniciaron el primer día en tres aspectos fundamentales: mantener orden en todo lo relacionado con el ejercicio de recursos públicos, fortalecer las acciones de prevención y combate al delito en sus municipios, y atender rápido las necesidades ciudadanas desde su lugar de origen, evitando que se conviertan en conflictos, que luego son difíciles de resolver. Así las cosas.

PD: Las declaraciones hechas en las últimas horas por Enoc Hernández Cruz de que el Gobernador Manuel Velasco pedirá licencia el 31 de agosto para incorporarse al Senado de la República, sin duda han despertado revuelo, pues se comenta en los corrillos a políticos de altos vuelos que por su cercanía, lealtad y por Ley, podrían ser designados para concluir la administración hasta el 7 de diciembre: Mario Carlos Culebro Velasco, actual Secretario de Gobierno; Williams Ochoa Gallegos, Presidente del Congreso del Estado; Luis Armando Melgar Bravo, Senador por Chiapas y por supuesto, el propio Coordinador General de Gabinetes. Dixe.

Identidad Política

Carlos Rojas

LE TOCÓ AL PUEBLO

Para que Estrella Yamileth Molina Guerra pueda pasar como regidora plurinominal priísta del próximo ayuntamiento comiteco, tendrían que renunciar a su derecho tanto el ex candidato Mario Antonio Guillén Domínguez, como los demás integrantes de la planilla perdedora de titulares, suplentes y dejar que sea la cúpula del Partido Revolucionario Institucional quien tome la última decisión , asunto que se ve difícil, pues no dudo que la generalidad de quienes formaron la lista de participantes, le apuntan a embolsarse el jugoso salario que recoge mensualmente un regidor durante tres años, ni modos que quieran dejar ir tan tentadora chuleta y de paso “los caíditos”, es por eso que la regiduría tricolor que incorporará el próximo gobierno municipal está muy disputada entre Mario Fox, Guadalupe Domínguez Hernández, Daniel Oswualdo Pérez López, Sandra Nelly Sánchez Escobar, Ernesto Castellanos Guillén entre otros, incluidos los suplentes que también pueden reclamar derecho o impugnar lo que a su parecer corresponda en caso de no salir nominados, de ahí que Estrella se estrella en este mar de tenebras políticas y partidistas que refieren una lucha interna dentro del Partido Revolucionario Institucional de Comitán y de las aspiraciones futuristas de quien en breve dejará la titularidad del Desarrollo Integral de la Familia pues se comenta que Estrella Yamileth insiste en proyectarse para la elección intermedia que viene, aunque para ésto tenga que remar contra corriente sobre las condiciones políticas de su esposo, así como en el evidente distanciamiento entre ambos por asuntos de administración del poder que se les vino abajo, y como se ven las cosas, puede que todavía tome más distancia lo que aún marcha en la agonizante administración como pareja presidencial, para nadie fue un secreto que Estrella estuvo acosada por el Partido Mover a Chiapas proponiéndole candidatura por este partido político de corte estatal, pero ella rechazó una y mil veces la propuesta a sabiendas que de aceptar le haría un contrapeso a su esposo con la estructura que paralelamente a la de él formo, andamiaje político que –dicho sea de paso- fue desairada más de una vez por Mario Antonio Guillén Domínguez quien en la enajenación de la calentura política sintió que no lo necesitaba; una historia político electoral de encuentros y desencuentros entre la pareja que generó encono, decepciones, desconfianza por los desplantes de autosuficiencia de quien sobradamente pensó que la tenía ganada. De cualquier manera parte de la decisión para nominar el próximo regidor o regidora plurinuminal priísta pudiera estar en manos del malogrado ex candidato tricolor, hacerse a un lado, convencer o comparar la concesión partidista a los demás para que pase su esposa, o en su caso taparle el paso quedando de regidor es la salida, pues sería más humillante si deja que su prima doña Lupe repita color y número, o ceder paso a cualquier otro “incondicional” de la desconfianza. Mientras Julián Nazar continúe frente al Partido Rojo en Chiapas hay condiciones de trenzar los hilos para un buen amarre, no hay que olvidar que el Mata tigre, garrotero, Talibán o bandolero de Julián Nazar le gusta la paguita y antes de irse del cargo tiene en puerta un buen negocio en eso de asignar regidurías pluris que corresponden a su partido en todos los ayuntamientos del estado, aprovechando que Roberto Albores Gleason no quiere asomar ni las narices después de la revolcada y de que a Nivel Nacional andan desgarrados, curándose y lamiéndose las heridas luego de tantas puñaladas y traiciones , el Mata Tigre hace piñata con los despojos del Revolucionario Institucional en el estado , cosa que debería tomar muy en cuenta el todavía diputado priísta y presidente del Congreso Wully Ochoa pues las oficinas de Santo Domíngo se andan convirtiendo en verdadero mercadeo de puestos de elección popular y no le salpica nada, ni económica ni políticamente hablando. Pero regresando al descalabro político de los priístas comitecos, son muchos los que sudaron las bisagritas a favor del otrora partidazo y esperan que quienes queden gozando una chuleta pluri tricolor sean agradecidos, cuando menos que les terminen pagando cabal su trabajo pues se sabe que la administración foxista se despide con problemas para solventar últimos sueldos, aguinaldos, proveedores, y un sin número de deudas más que pretende endosar a su sucesor; los despidos masivos con liquidaciones y finiquitos rasurados para los de abajo están a la orden del día, pero otros más privilegiados se van como el jibarito, locos de contentos con su cargamento a vivir como nuevos millonarios, producto de las transas que cometieron a costillas del cargo público en el que al inicio de la administración juraron ejercer con responsabilidad y mucha transparencia, pero ya lo dice el viejo refrán “el que por arriba escupe en la cara le cae” , más tarde que temprano están probando una sopa de su propio chocolate y saliendo a la luz pública todo el cochinero que deja la administración que se va, mientras que la sociedad en la que nos desenvolvemos pide a gritos al presidente electo Emmanuel Cordero Sánchez que una vez llegando al cargo encomendado no vaya a servir de tapadera de quienes prometieron que le tocaría al pueblo… ¡pero no aclararon qué! Una trágica, corrupta y sangrienta administración que pasará a la historia como una de las más peores, y que tanto el Órgano de Fiscalización Superior del Estado y los nuevos esquemas fiscalizadores anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador deberán tomar muy en cuenta para cumplir con la expectativa prometida …// Quienes también les andan tocando fuerte las golondrinas son algunos partidos y candidatos que ya se hacían con triunfo en la bolsa pero que el Tribunal Electoral está echando abajo, son los casos de Chicomuselo y Teopisca donde se detectaron grandes anomalías que podrían anular la elección pasada y convocar nuevamente a elecciones extraordinarias, así que algunos tienen papelito en mano de su constancia de mayoría y expedientes abiertos ante Tribunal Electoral no hagan todavía cuentas alegres, no vaya a ser que una de esas, los magistrados del TRIFE les cambie su destino…// Ya para terminar, hace un par de días vi por la televisión la reaparición en público de Elba Esther Gordillo. No sé cómo le hace para estirarse el pellejo pues me sorprendió como le desparecieron las arrugas. Ha de tener un lugar donde le dan su planchadita.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que algunos calenturientos políticos todavía no logran poner los pies sobre el suelo de la realidad. Ignoran que las campañas ya se terminaron y que las otras arrancarán pero ahí por el 2021?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Cel: 9631598260 Whatshapp

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

EL “GÜERO” VELASCO EXHORTA A EDILES A NO BAJAR LA GUARDIA Y TRABAJAR INTENSAMENTE: CULEBRO

Con el entusiasmo de todos los dias amigo lector hoy te comentare que el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, via celular manifesto que los esfuerzos que están realizando a nivel local para, no solo resolver las necesidades en las comunidades, sigan trabajando con visión de futuro para contribuir a que Chiapas le vaya mejor, todo ello al pornunciarse por lo menos 30 municipios de Chiapas que se pronunciaran a favor de conducir su quehacer gubernamental alineado con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, asi mimso el funcionario estatal asevero que el gobernador dele stado Manuel Velasco Coello, brinda todo su respaldo a los Ayuntamientos que adoptaron las mejores prácticas en la gestión de sus programas para ser más eficientes en el ejercicio de sus presupuestos públicos, esforzándose en cumplir con las expectativas de la gente, l mismo timepo el encargado de la politica interna en la entidad añadio urgio a todos los alcaldes a continuar trabajando con la misma intensidad con la que iniciaron el primer día en tres aspectos fundamentales, sobre todo en estos ultimos dias -dijo- y asi mantener orden en todo lo relacionado con el ejercicio de recursos públicos, fortalecer las acciones de prevención y combate al delito en sus municipios, y atender rápido las necesidades ciudadanas desde su lugar de origen, evitando que se conviertan en conflictos. En ese tenor el funcionario velasquista afirmo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está integrada por 17 Objetivos (ODS), 169 metas y 231 indicadores globales, la cual es coincidente con la visión del Gobernador Velasco, por lo que durante su Administración promueve que más municipios participen en un programa interinstitucional que impulsa el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), que tiene por objetivo consolidar gobiernos locales inclusivos, resilientes y sostenibles. Ademas Culebro Velasco afirmo que, nuestra entidad fue la primera en incluir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su Constitución Local. El numero dos en la entidad, agrego que nuestro estado ha adoptado como propios a los ODS estableciendo mecanismos para lograrlos, como su inclusión en la Constitución y la instalación del Consejo Estatal de la Agenda 2030. Asi mimso menciono que, “En Chiapas hemos hecho nuestros los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos impulsando acciones y estrategias que permitan dar cumplimiento a la Agenda 2030, empero, -dijo- quiero destacar que la participación de todos los sectores es indispensable para lograrlo, porque está enfocada en los tres elementos del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental”, al mimso tiempo subrayo que “La Agenda 2030 contribuye en la creación de sociedades más justas e inclusivas, y si bien es un proyecto para cumplirse a mediano plazo, nuestra responsabilidad es construir el puente para lograrlo”. En ese sentido el secretario de gobierno reafirmo el compromiso del gobernador Velasco Coello, de trabajar de manera coordinada con la Organización de las Naciones Unidas, para hacer frente a los retos que se presentan en la entidad y en el país. Cabe destacar que la Agenda 2030 está centrada en los ejes: personas, prosperidad, planeta, paz y alianzas; está basada en 17 objetivos y 169 metas, entre los que se destacan, Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Igualdad de género y Agua limpia y saneamiento, y fue adoptada por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas y recoge la voz de millones de personas en todo el mundo, focalizando la cooperación de la ONU para continuar abogando y promoviendo la inclusión y equidad…sin comentarios

LA UNIDAD FAMILIAR ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO: TORITO

El alcalde de mi pueblo natal TapachuYork, Neftalí Del Toro Guzmán, nos comenta que en una reunion dond einuauguro un “Monumento a la Biblia”, ubicado en el malecón del río Coatán, que su gobierno se ha distinguido por un trabajo incansable en beneficio de toda la sociedad, sin distinción partidaria y religiosa para consolidar una sociedad más próspera, al mimso tiempo el Torito remarco su compromiso para garantizar y proteger el derecho de libertad religiosa y de culto, que permite apuntalar acciones de cooperación para lograr la paz y unidad de todas las familias tapachultecas. En ese sentido el edil costeño añadio, “Trabajamos de forma permanente en el rescate de espacios públicos, porque sabemos que estos lugares fomentan la sana convivencia de las familias mediante programas culturales y deportivos que fortalecen la cohesión social”. Así mismo el edil huacalero aseevro que la unidad familiar es fundamental para lograr un mejor desarrollo de la ciudad, en donde los valores son importantes para formar mejores ciudadanos, que contribuyan al desarrollo de la región y del país. Hay que destacar que el municipio tiene alrededor de 400 iglesias cristianas -explico el torito- las cuales ejercen unsin fin de actividades para promover la unidad de la población, por lo que este espacio resultará de amplio beneficio para que los integrantes de la comunidad puedan efectuar diversos programas. Es perentorio mencionar que según se supo que oposiblemente en un plazo no mayor de un un mes llegarán nuevos juegos para los niños, en este lugar todos podrán llegar y tener tiempos para lecturas, recreación, entre otras actividades que se realizarán en un ambiente completamente familiar, por eso anhelamos que muchos habitantes encuentren paz en este sitio”, es por eso que los pastores y familias que se dieron cita en dicho lugar, calificaron como acertada la creación del “Monumento a la Biblia”, que permite el rescate de un espacio más para la sociedad tapachulteca..ver para comentar

COBACH AGRADECE AYUDA HUMANITARIA DE LA CRUZ ROJA…

El director general del colegio de bachilleres Guillermo Toledo Moguel, dio a conocer que dentro de las fectividades del 40 Aniversario de esa institución, (Cobach), se llevo a cabo el evento de donación de diversos artículos en apoyo a 46 albergues ubicados en igual número de planteles de dicha institución educativa por parte de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Chiapas. De igual forma el maetsfo Guillermo Toledo agrego que el evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección General del Cobach con la entrega en donación de catres, cobijas, parrillas y kits de cocina, en apoyo a jóvenes estudiantes en situación de escasos recursos y por lo cual para poder continuar sus estudios habitan en los albergues del Cobach. En ese evento trascendental el jefe educativo manifesto su gratitud y la yuda humanitaria, al mismo tiempo de reconocer en la Cruz Roja Mexicana a la benemérita institución siempre dispuesta y oportuna para brindar sus servicios de atención a emergencias, y destacó el trabajo conjunto realizado en la región de Mezcalapa, en apoyo a la población, luego del sismo sufrido en septiembre del año pasado. De igual forma Toledo Moguel, manifesto su agradecimiento a la vinculación y gestión realizada, en este caso, por parte del Voluntariado Cobach, lo cual contribuye a la permanencia y continuidad de jóvenes estudiantes para que logren su bachillerato y no trunquen sus estudios por falta de recursos. Al finalizar el evento el delegado de la Cruz Roja en Chiapas

Francisco Alvarado Nazar, pondero el trabajo que realiza el Cobach a favor de la juventud; y en cumplimiento con la responsabilidad social que ha caracterizado a la Cruz Roja -dijo- es un deber sumarse y ser enlace entre el apoyo que brinda la sociedad y canalizarla donde más se necesite…sin comentarios

“EL GÜERO” NO RENUNCIARA, NI DEJARA INTERINOS: ENOC HERNANDEZ

El Gobernador Manuel Velasco Coello, no dejara la gubernatura, no esta e su planes y por eso les digo que el amigo Gobernador esta mas enfocado en desahogar su agenda normal de actividades tanto al frente del Poder Ejecutivo y como Presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asi lo meniono Enoc Hernández Cruz, Coordinador del Gabinete del gobienro del estado al conceder una entrevista via celular a este columnista a quien agrego que el gobernador Velasco Coello sigue desahogando su agenda de trabajo y quiero comentarte -adujo- el pasado martes tu amigo el Güero Velasco mi querido Marco cabrera estuvo presnete en el informe de actividades del Presidente del Consejo Regulador Marca Chiapas, y hoy, (ayer) realizó una gira de trabajo por los municipios de Oxchuc y Chalchihuitán. Yonquiero decirte categorico amigo Cabrera, que desmiento totalmente lo que esta ciurculando en redes sociales, lo que se especula y se rumora en el sentido de que el Gobernador de Chiapas va a renunciar al cargo para ir al Senado de la República, ya que esa es una decisión personal del mandatario chiapaneco y que es falso que haya declarado la posibilidad de que llegue un Gobernador Interino, porque el amigo de todos ustedes -dijo- ha reiterado su compromiso con Chiapas y esta cumpliendo cabal y puntualmente con su agenda de trabajo como gobernante estatal y “quienes colaboramos con el tenemos la obligación de atender las tareas propias de cada una de las dependencias del gabinete”, es por eso que quiero dejar bine en claro Ni renuncia, ni interinos, en el Gobierno de Chiapas, acotó el funcionario estatal…sin comentarios…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS

Código Nucú

César Trujillo

Los que quieren ser Manuel

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se va en unos días a ocupar su curul a la Cámara Alta. Se va dejando a la entidad sumida en un impasse terrible y bajo un cúmulo de adeudos a varios sectores. Se va con la ingente ingobernabilidad emanada de su frivolidad y apatía, y ante su anuncio algunos de sus allegados y esbirros elevan la mano para ser los interinos como si estuviesen heredando un gobierno exitoso y no uno de los peores en la historia de nuestro estado.

Sin embargo, no se le puede quitar el mérito del saber torcer todo a su favor al aún titular del Ejecutivo estatal, y a quienes son las manos que mecen su cuna. Porque hasta ahora ha sabido para qué sirve el binomio corrupción-impunidad y las cosas se han cuajado a su modo en muchos sentidos (comprando conciencias, por ejemplo). Vea los cambios en su gabinete, las designaciones en las curules, las unciones a sus más cercanos, sus reuniones con AMLO y con el mismo exgobernador Juan Sabines o su arribo al Senado.

Y si aún se cree que no es así, basta ver el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a los dos diputados (neoejidatarios ahora) Roberto Rubio y Humberto Pedrero, o la intromisión de Fernando Castellanos Cal y Mayor como candidato de última hora violentando las leyes a su antojo sólo para poder deshacerse de Roberto Albores Gleason (a quien le prometió respaldo y al final le dio la espalda, y donde se fraguó una traición que todos conocemos y que les valió a algunos posiciones especiales).

Por eso ahora que saltan cinco nombres como posibles relevos (pobrecitos, pienso yo en mi ignorancia), y es curioso como algunos hasta se desgarran las vestiduras para ponderarse como las mejores cartas, como los más aptos, aunque sólo lleguen a sentarse como ese rey que aparece en El Principito de Antoine de Saint-Exupéry y que no mandaba a nadie desde la nada, que jugaba a tener súbditos y que se sentía todopoderoso en su propia miseria.

Y bueno, los nombres son los mismos de siempre sólo que ahora han sumado al diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Willy Ochoa Gallegos, quien, siendo honesto, no creo que se agarre de ese barco que está ya en el borde del abismo. Él trae sus propios intereses y no son el de guindarse medallas de fantasía que no aceptan ni en la más recóndita casa de empeños, aunque todo puede pasar.

De Luis Armando Melgar, a quien bloquearon y dejaron en el banquillo de espera vestido y alborotado para participar en las elecciones pasadas, pues todo puede esperarse. Ya le tumbaron ese rumor de que podría ser el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chiapas en el sexenio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le queda? Quizá agarrar como consolación dicho relevo, aunque sabe que es como ponerse solito una soga al cuello.

De Fernando Castellanos, pues todo se puede esperar. Siempre ha sido leal a lo que el gobernador le pida o indique y eso le valdrá algunos favores más. Podría acceder a ser el interino si se lo ordenan y lo hará sin chistar porque tiene en claro que eso le valdrá canonjías a futuro. Tragar sapos sin rezongar le ha funcionado. Y pues Mario Culebro no tiene opción. Al ser el Secretario General de Gobierno podría estar obligado a tirarse a ese vacío que ha forjado este gobierno y del que él mismo ha sido copartícipe.

Y pues bien, de Enoc Hernández, el coordinador del gabinete del gobierno estatal, podemos decir que siempre ha querido ser gobernador. Nunca ha evitado el tema y siempre ha levantado la mano cada que la oportunidad llega. Es de los más fieles a Velasco. En los comicios pasados, incluso, estuvo en esa terna para poder ser el candidato que llegara a quitarle votos a Albores Gleason pero al final, leal a su relación con el Ejecutivo, acató la decisión de que fuese otro y no dijo más. Esta vez nuevamente aparece entre los que podrían llegar y ya veremos si se le hace.

Al final de todo, quien juega al dedo deicida es Manuel Velasco. Con esa manera de enredar la magia seguramente ya planea la forma de dar una sorpresa para que su salida sea inesperada. Aunque en el fondo lo vamos a recordar siempre como lo peor que le pasó a nuestro estado

Manjar

Es risible la forma en que el periódico Noticias Voz e Imagen, en su editorial de ayer, buscó deslindar a Ericel Gómez de su responsabilidad de liquidar a los trabajadores de lo que por ley les corresponde. Le faltó decir que llevaba retrasando los pagos de los trabajadores y que si están en crisis es problema de la empresa no de la clase trabajadora que cumple con todo lo que se le pide; que los amedrentaron desde la oficina de uno de los directivos al ponderar al diputado electo sus cotos de poder. Lo más lamentable es que algunos de los que respaldan a Ericel fueron alguna vez periodistas. Los vimos venir desde abajo y ahora, por miedo a perder todas las prebendas de que gozan, no les importa atacar a sus propios compañeros #TodoLoQueSubeBaja //. La recomendación de hoy es el libro Matilda de Raol Dahl, y el disco Nattestid Ser Porten Vid de Taake. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

