22 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Pocas nueces

El aún presidente Peña Nieto, gratis, se encerró con AMLO en Palacio Nacional, ambos acompañados por sus gabinetes (el de a devis y el de a mentis). ¡Qué bonita es la concordia! No seremos campeones de nada pero de transiciones tersas, sí, recuerde la de Zedillo-Fox, en la que no se oyó un azotón de puerta; y esta, en la que todo es amabilidad y buenos modos, aunque uno diga lo exacto opuesto que el otro. O Peña Nieto está cocinando algo o es por el puro gusto de beber hasta el fondo su copa de acíbar: “Eche, amigo, nomás échele y llene hasta al borde mi copa de champán, que esta noche de farra y de alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar”… ¡ay Gardel, cada día canta mejor!

Si AMLO no siguiera bajo los efectos de la borrachera electoral, tal vez recelaría que el gobierno saliente le facilita que se enrede en grado Gordiano en el nudo de sus promesas… nomás que no es lo mismo cortar que desatar, mi buen señor.

El tenochca estándar, cualquiera de nosotros, orgullos integrantes del peladaje, esperamos con ansia loca la llegada del 1 de diciembre. Ya nos anda que empiece la cuarta transformación patria, que tome las riendas del carro nacional nuestro Juamacar (contracción de Juárez, Madero y Cárdenas), para tocar los dinteles de la Gloria.

Nada más que no se ilusione de más: los compromisos y promesas de campaña se mantienen, no se abandonan, nomás se ponen en remojo -pizca de sal al gusto-, para que se diluyan; las cosas no son como se cree que son. ¡Lástima Margarito!

Lo que sí es lo de erradicar la corrupción; eso, desde el 1 de diciembre (aunque él aseguró que sería desde el 2 de julio, nomás sabiendo los corruptos nacionales que él sería el próximo Presidente, se iban a enderezar). Igual, ya delo por hecho: “No hago milagros, pero sólo yo acabaré con la corrupción” (AMLO, entrevista con Misael Zavala, El Universal, 13 de febrero de 2018). ¡Ajúa!

Aparte de eso, hay otras cositas, en las que algunos acelerados creen que habrá cambios, pero no, todo seguirá igual; por ejemplo en economía: seguirá el control de la inflación como objetivo principal; el fomento a la participación de los sectores público, privado y social; la disciplina en el manejo de las finanzas; el equilibrio macroeconómico; con algunos propósitos para la porra: no aumento de impuestos, fomento de la actividad productiva del campo y la ciudad (o sea, de todo)… bueno.

Tampoco en el combate a la inseguridad, que seguirá exactamente igual; la propuesta no es distinta de la de Caderón y Peña Nieto; el ejército y marina armada seguirán en las calles: “Sería irresponsable retirarlo en lo inmediato. Debemos reconocer que el ejército está haciendo su parte, no podemos relevar al ejército de las calles si no capacitamos y profesionalizamos a los cuerpos de seguridad que entrarán en su relevo” (Alfonso Durazo, propuesto como próximo secretario de Seguridad y Protección; 4 de julio de 2018). Y su tanda de propósitos: “Habrá tranquilidad y seguridad pública. El flagelo de la violencia lo enfrentaremos creando fuentes de trabajo, combatiendo la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y atendiendo a los jóvenes que demandan empleo y estudio” (AMLO, Reunión Anual de Industriales, CONCAMIN, Guadalajara, Jalisco, 19 de enero de 2012). Y Durazo se compromete -eso sí: ¡compromiso!-, a que en tres años empezaremos a ver resultados… en tres años de los seis que dura el sexenio (mientras dure eso un sexenio).

Y para que ratifiquemos nuestro optimismo (diría Monsi), ayer se anunció que Lázaro Cárdenas Batel (Lazarito, el hijo de Cuauhtémoc, nieto de Lázaro, por si le parece poco currículum), será el coordinador de asesores de AMLO. Ese mero, el personaje estelar en la pérdida de Michoacán en manos del narco, el que fue su gobernador de 2002 a 2008 y entregó el estado podrido a Leonel Godoy.

Por si le falla la memoria, muy presente tenga usted lo que pasó en Michoacán con Lazarito: se perdió el control de las policías estatal y municipales, infiltradas por el dinero y las amenazas del cártel del Golfo y de Los Zetas; el 6 de septiembre de 2006, en el antro de Uruapan, Luz y Sombra, rodaron seis cabezas humanas, se estremeció México; nacimiento del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dirigido por el oriundo de Aguililla, Michoacán: Nemesio Oseguera Ramos, El Mencho, uno de los capos más buscados actualmente; guerra entre La Familia Michoacana, el cártel del Golfo y el CJNG contra los Zetas; en 2006 Lazarito pidió ayuda a Calderón, que le mandó al ejército. Muy bien, don Lazarito, muy bien (si le interesa, ahí lea “¿Por qué se jodió Michoacán?”, por Martín Moreno, en el Excélsior del 26 de Julio de 2013).

¿Qué aporta al próximo gobierno un señor con ese récord?… ¿el apellido?… porque si no es eso, tal vez sea nada más una prueba de que se va a cumplir con rigor lo de la amnistía (ya lo pasado, pasado, no me interesa), pues don Lazarito tendría que dar alguna explicación, así, por encimita, no somos tan exigentes, sobre el pestífero contrato de Odebrecht del 29 de noviembre de 2006, para la construcción de la presa ‘Francisco J. Múgica’ (Tierra Caliente, Michoacán), pactada a precio fijo (1,500 millones), que finalmente costó casi el doble (2,915 millones), y se entregó con cuatro años de retraso.

¡Ay, Lazarito! Nomás terminó su sexenio en Michoacán, se fue a residir a Washington D.C., trabajando para el Wilson Center y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), financiada entre otros por George Soros. Para olvidar decapitados y pelados de AK-47, bota punta pa’rriba, qué mejor que la capital de los EUA.

Bonita cosa, Lazarito ahora será coordinador de asesores del Presidente, con sus medallas y diplomas en inseguridad y no mucha transparencia.

A este paso, se puede anticipar que el próximo gobierno no será lo que supone la gente. Habrá baba a discreción para consumo de la raza, eso sí, y dentro de seis años no faltará el aguafiestas que diga: mucho ruido y pocas nueces.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Un dolor de muelas

Dicen que no hay nada peor que un dolor de muelas, y en eso se convirtió la llamada “Reforma Educativa” para el sexenio de Enrique Peña Nieto que está por llegar a su final.

Desde el principio hubo una gran resistencia a la aprobación de esta que formó parte de las “reformas estructurales”, y la cosa se puso tantito peor cuando la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, fue encarcelada porque se resistió a participar en el proyecto.

Grupos contrarios del magisterio agrupados en el SNTE y la CNTE coincidieron en un punto: la mentada reforma tenía poco o nada de beneficio para el sector educativo; sin embargo, sí atentaba contra el poderoso gremio magisterial.

Ahora que el final del gobierno peñanietista está llegando y “La maestra” ya está libre y viene “por todas sus canicas”, los que empujaron esta Reforma Educativa quizá están de acuerdo en que se cometió un error: no se cabildeó lo suficiente y la ex lideresa no debió terminar en prisión.

Además, se quiso medir con la misma vara a todo el magisterio; sin embargo, no es lo mismo laborar en la Selva o Sierra de Chiapas que en el estado de Nuevo León, por hacer una comparación.

Quisieron someter a punta de “garrote” al magisterio, con el mando de Aurelio Nuño Mayer, quien todavía sigue escondido debajo de su cama, tras la estrepitosa derrota del PRI el primero de julio, y se equivocaron.

Al final de cuentas: ¿Qué beneficios ha traído la Reforma Educativa para la mejora educativa? ¿Se instruye mejor ahora a los estudiantes, digamos, de nivel básico? ¿Qué ganó la autoridad educativa federal, quien fue la más empeñada en aplicar esta reforma? ¿A qué intereses se estaba sirviendo?

Lo peor de todo, ni siquiera ha terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto y ni siquiera se ha aplicado la Reforma Educativa, cuando ya se ve venir su derrumbamiento.

La misma Elba Esther Gordillo ha dado muestras de que irá contra este documento que huele “peñanietismo” y el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adelantado que sí la quitarán o, al menos la maquillarán.

Será borrón y cuenta nueva en esta materia. ¿Y entonces de qué sirvió tanta alharaca y tanto alboroto? ¿Y entonces de qué sirvió tanto conflicto, tanto bloqueo carretero? ¿Y entonces de qué sirvió tanto gasto de parte de la SEP en publicidad para convencer a la gente de que la Reforma Educativa era benéfica para los maestros y los estudiantes?

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió el lunes, no reinventar a México en cada sexenio; sin embargo, a juzgar solo por el tema de la Reforma Educativa, así será. Lo peor, no es en lo único que habrá borrón y cuenta nueva…

INTERINOS VARADOS

Maestros interinos se quedaron varados en Tuxtla Gutiérrez en espera de una respuesta positiva a sus pagos atrasados. En algunos casos, dicen, el problema se viene arrastrando desde 2015.

Cuando ya se divisa el final del sexenio, éste podría ser uno de los “dolores de muela” para el siguiente gobierno, “sin deberla ni temerla”.

La abultada deuda es de hasta 450 mil pesos por cabeza, en algunos casos. Si multiplicamos la cifra por los afectados encontraremos que el problema no es sencillo de resolver.

Alguien en el sexenio verdecologista hizo un mal cálculo en este asunto y, de no resolverlo en las próximas semanas, dejarán una bomba de tiempo a la siguiente administración que tendrá que fajarse los cinturones.

RUTILIO ANTE EL MAGISTERIO

No es un secreto que gran parte del sector magisterial, de los “charros” y de los de izquierda, mostraron simpatía al proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

Muchos, pese a tener un partido propio, el Panal, se subieron al camión de Morena, y ayudaron al arrollador triunfo.

La pregunta es ¿cómo será la relación del próximo gobierno federal y estatal con el magisterio?

Por lo pronto, el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que habrá diálogo y apertura hacia este gremio que, sigue siendo uno de los más importantes.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Delegado del IMSS, acusado de negligencia y deshumanización. El IMSS -Chiapas botín electoral y de corrupción.

El problema con las acusaciones en contra del IMSS de Chiapas por la presunta negligencia de médicos y omisión de parte de enfermeras por la muerte después de haber sido internado por más de 11 días, del conocido Ingeniero Rogelio Martínez, muestra el grave deterioro y menoscabo en que se encuentra esta institución de seguridad social, que prácticamente fue politizada y se han perdido los valores éticos y morales, y sobre todo en el último proceso electoral donde fue nombrado como “Delegado Estatal del IMSS”, el odontólogo del PRI, Arturo Pacheco, quien ex profesamente fue ungido en ese cargo para beneficiar al excandidato al gobierno del estado por el PRI, Roberto Albores Gleason, pese a no haber ocupado “nunca” un cargo público. La delegación del IMSS fue su primera encomienda pública, y miren la historia…..”

Inclusive más allá del trato omiso y negligente médico en favor del recién fallecido, que durante 11 días estuvo en suma gravedad, la familia denunció que se le estuvo advirtiendo de la gravedad del caso del Ingeniero Rogelio Martínez, al propio delegado estatal Arturo Pacheco y de los directores médicos del hospital del IMSS T1, y nunca respondieron pese a que exigía el traslado urgente a la ciudad de México.

La familia del Ingeniero Rogelio Martínez, realizó una fuerte acusación en contra del delegado Arturo Pacheco, y dio pormenores de la enorme negligencia que se vivió en este caso, y que es uno más de los muchos que se han dado en el IMSS de Tapachula. También hubo otros derechohabientes que acusaron directamente a los médicos y empleados del IMSS de la soberbia y desfiguros conque tratan a los enfermos y familiares de estos.

Lo que ha molestado a la sociedad es que eran amigos el delegado del IMSS Arturo Pacheco y el ingeniero Rogelio Martínez y fue por esa razón que se hospitalizó al en ese momento enfermo, buscando precisamente la amistad porque el enfermo es derechohabiente y urgía un traslado urgente a la ciudad de México, cosa que nunca sucedió, y pese a que se le advirtió al delegado del IMSS, jamás voltio a ver a su amigo enfermo, y que prometió que iría a visitarlo, para percatase que en efecto la gravedad se encontraba en su máxima expresión. Rogelio Martínez extitular de Obras Públicas del gobierno local de Samuel Chacón y extitular del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula.

Los días pasaron y el Ingeniero Martínez, sufrió un par de infartos al corazón que hizo que falleciera. Los testimonios de la familia son contundentes, determinan el escenario de negligencia de las autoridades del IMSS y de los médicos que lo atendieron, pero llama la atención la acusación en contra dela máxima autoridad de esta delegación que es el propio delegado Arturo Pacheco, que insistimos llegó al cargo por “Politiquería electoral” y no por capacidades y méritos, cuando nunca giro alrededor de su persona un cargo público, lo único que se sabía es que era “compadre” del candidato del PRI al gobierno de Chiapas en el pasado proceso democrático, Roberto Albores Gleason.

Inclusive después de fallecido, parece que el delegado estatal se preocupó y mandó a confeccionar un boletín informativo donde prácticamente acepta la culpa esa institución en sus últimas líneas, cuando señala que sería trasladado a México, lo que no dice es que ya habían pasado más de 10 días de gravedad, y por eso el infarto miocardio.

Un caso para la dirección general del IMSS nacional, porque es una postal que debe de preocupar al próximo gobierno sexenal federal, de como una institución de seguridad social, tal vez la principal en el país, se ha demeritado y ha caído en el vacío de la irresponsabilidad pública. Durante años fue politizada para favorecer al PRI y eso ha desvirtuando prácticamente sus buenos propósitos, al grado de llegar el caso de Chiapas, donde en menos de dos meses para el 1 de julio día de las elecciones, asume el cargo público el personaje Arturo Pacheco, exclusivamente para beneficiar electoralmente campañas estatales y locales en favor del PRI.

Hoy vemos con preocupación esta postal de negligencia médica, de abuso, y deshumanización de un delegado estatal, que podría ocupar cualquier cargo, menos donde se encuentra actualmente. La deshumanización en su más alta expresión de un servidor público acusado directamente de negligencia y omisión, ¿ Y cómo estarán los presupuestos federales en el IMSS-Chiapas, después de las campañas electorales?. Dixe.

En Chiapas hay sospecha del trabajo de las policías municipales: sospecha popular.

Fue contundente en su homilía dominical el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, al referirse a la ola de violencia que se vive en ese municipio de los altos de Chiapas, donde el alcalde Marcos Cancino González, ha representado la nulidad e incompetencia para gobernar un municipio turístico de altos vuelos, donde las acusaciones ciudadanas, van justamente en contra de la policía municipal donde se encuentran muchos de los cómplices de los delincuentes que cotidianamente acechan en San Cristóbal de las Casas.

Un fenómeno que también se encuentra en Tapachula, donde malos policías locales se convierten en cómplices de los cabecillas de bandas locales que dirigen la delincuencia en mercados públicos, el centro con su plaza central de los municipios, y lugares donde se expanden y existen las plazas comerciales. Hay una complicidad donde trabaja un “celular” para advertir que la policía municipal no se presente a determinado lugar, porque van a “operar” los malhechores quienes asaltan y roban en plena luz pública a las amas de casa. Jovencitas y adultos mayores.

En el caso de la denuncia que también hizo el Obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, sobre los llamados “motonetos”, durante meses era voz populli, que eran grupos locales amparados en la protección de la policía municipal Coleta, quienes ahora que curiosamente también fueron detenidos por policías de Chiapas, inmediatamente fueron puestos en libertad, sospechosamente. Inclusive fue claro este domingo el representante de la Iglesia católica en los Altos de Chiapas al advertir textualmente: “Si la policía los detiene y luego son liberados, no se promueve el estado de derecho sino de la corrupción y de la impunidad, por eso les pido que colaboremos todos para que haya un estado de derecho y legalidad para que caminemos con paz y tranquilidad”, aseveró.

Con reconciliación, habrá paz social y progreso en Chiapas

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que la unidad y la suma de esfuerzos serán fundamentales para llevar a cabo los cambios que la entidad necesita, por ello hizo un llamado a la reconciliación para garantizar la paz social y avanzar hacia el progreso. Explicó que la regeneración del estado, y en general del país, requiere que las diferencias políticas y de cualquier tipo se dejen de lado y que los intereses de la sociedad se coloquen encima de los personales o partidarios. Escandón Cadenas sostuvo que, a partir del 8 de diciembre, fecha en que tomará posesión como gobernador constitucional, se trabajará de manera cercana con el gobierno federal que encabezará el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como con todos los sectores sociales.

Artículo Único

Angel Mario Ksheratto

Con absoluta e incondicional solidaridad para los colegas injustamente despedidos del periódico “Noticias”, cuyo propietario, se niega a indemnizarlos, así como a quienes el Gobierno del Estado, se rehúsa a liquidar adeudos de publicidad.

Cuando se quiere, se puede

Como en los países más pobres del planeta, Chiapas es el estado mexicano con los más severos problemas de salud pública; todo, derivado de malas políticas y peores programas para garantizar el bienestar físico de los ciudadanos. A ello hay que sumar la interminable corrupción de los políticos que han asumido cargos de gobierno y, por supuesto, la incapacidad de éstos para solucionar los graves problemas sociales, cuyas soluciones vienen siendo “impostergables” desde hace sexenios, pero siguen ahí, como alimento para los demagogos hambrientos de poder.

La crisis sanitaria que asuela a la entidad, inició desde que el exdictador Pablo Abner Salazar, desvió recursos destinados al ramo salud, para adquirir un equipo de fútbol de las grandes ligas y construir para éste, un estadio acorde a las exigencias de la FMF; resultado de ese hasta hoy impune acto, fue la muerte de más de una treintena de niños en el hospital de Comitán.

El sucesor del tirano nada pudo hacer para superar el socavón; por el contrario, éste creció y los desvíos financieros fueron cada vez mayores; con una administración corrupta en el sector salud, los proveedores dejaron de surtir medicamentos, ya por que fueron arrastrados a la bancarrota o ya para no seguir brindando el servicio a un gobierno irresponsable en materia de pagos.

Llegó Manuel Velasco y la cosa no mejoró. Nombró titulares en la Secretaría de Salud, que no pudieron reordenar, reclasificar o renegociar las enormes deudas a proveedores y lo peor: los recursos etiquetados para la salud de los chiapanecos, se desviaron para otros fines, menos para programas preventivos, acciones directas u otras cuestiones que garantizasen a los habitantes del estado, una salud digna.

Todos los programas y estrategias anunciados, solo fueron pretextos para arrancar alabanzas estrafalarias a los niñatos encumbrados en el poder; centros de salud cerrados por falta de recursos para funcionar lo mínimo, hospitales sin siquiera un par de gazas o una jeringa; enormes construcciones hospitalarias sin médicos ni instrumental moderno y adecuado… Todo, para el relumbre, nada para la salud.

Parte de esa crisis (que habrá de ser castigada durante la refundación de la República Amorosa), se debe, entre otras cosas, a la falta de visión de los funcionarios en esa materia, a la ausencia de programas realizables, a la carencia de estrategias firmes y a la deshumanización de los políticos. A ese alejamiento de los principios básicos de todo ser humano: servir a los demás.

Hace unos días, recibí la invitación para conocer los logros de la Secretaría de Salud Municipal de San Cristóbal de las Casas; ¡Carajo! ¿Qué “logros” podría tener una dependencia municipal en un municipio, cuyo alcalde —Marco Antonio Cancino González—, ha sido duramente criticado por sus excesos, sus exabruptos, su incapacidad, su extremismo religioso, su marcada incultura, su ignorancia exasperante, su falta de resultados, su corrupción, sus abusos, su soberbia…?

El titular de esa institución local, me pareció al principio, un tipo arrogante; no le conocía hasta entonces. En el viejo sótano de la emblemática “Plaza de la Paz”, estaba la prueba de lo que en el restaurante donde desayunamos, había dicho. Era, hasta antes de ser casi un hospital municipal, una bodega maloliente, en ruinas. De hecho, hasta hoy, se les filtra el agua, pero se las ingenian para mantener a salvo a los cientos de pacientes que a diario atienden.

Es un grupo de médicos bastante jóvenes, dirigidos por el titular de la institución; todos, habitantes de la región de Los Altos y por lo tanto, parlantes de español y alguna lengua materna. De otra forma, no podrían entender y atender a los enfermos que ahora, ya no son solo de San Cristóbal de las Casas, sino de otros municipios cercanos.

Lo que fue una ruina abandonada, es hoy, un ejemplo de lo mucho que se puede hacer, con poco o nada. Bueno, sí, con mucha voluntad. Aquel hombre alto, cabello lacio, cano, largo, de mirada perspicaz y de profesión médico, tiene en sus manos, la solución a cualquier atraso social: trabajar con pasión, voluntad y humanitarismo.

El que me pareció un tipo arrogante es en realidad, un sujeto apasionado, humanista; que es al mismo tiempo, institucional y rebelde; que no repara en obstáculos. La farmacia está repleta de medicamentos. Los consigue acá y acullá; los saca, casi a la fuerza, de las bodegas del Gobierno del Estado, donde hay miles de medicamentos arrumbados, esperando a caducar, antes que a ser repartidos entre los enfermos.

Ahí, bajo los turistas, no despacha Miguel Valdes (así, con “s”) Galán… atiende como cualquier doctor a los pacientes. Su oficina de Secretario de Salud Municipal, es en sí, un consultorio gratuito. No sé si en Chiapas, otros secretarios de Salud Municipal —o el mismo Secretario de Salud del Estado—, son médicos y funcionarios a la vez.

Su táctica es muy sencilla, pero eficaz: trabajar y hacerlo, con los pocos recursos a la mano; con imaginación, con estrategias efectivas… “Con humanismo”, dice él, una y otra vez. Y tiene razón el doctor Valdes Galán.

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

EL GÜERO VELASCO, HA SIDO UN ICONO, UN FENÓMENO DE LA POLÍTICA ESTATAL Y NACIONAL

Hoy hablaremos de nuestro Gobernador Manuel Velasco Coello y les diremos que a muy corta edad el joven político la muerte le arrebato a su señor padre, si amigo lector, a los siete años de edad, Manuel Velasco perdió a su padre, el doctor José Velasco Siles, quien muere a los 39 años de edad. Por lo que su señora madre doña Leticia Coello es la que se encargó de forjar el destino del joven Velasco Coello, debido a su círculo familiar más cercano, exclusivamente rodeado de mujeres, es que el Güero Velasco, como también es conocido, ha expresado en diversas ocasiones su profunda admiración por las mujeres, especialmente por las madres que se esfuerzan día a día para que no falte nada en sus hogares. Destacamos que la descendencia en la política de Manuel Velasco, tiene sus raíces desde su abuelo, el doctor Manuel Velasco Suárez, quien fungió también como gobernador de Chiapas de 1970 a 1976, distinguiéndose por su labor en materia educativa del estado que conllevó a la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Escuela de Medicina del Estado y el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, por lo que se convirtió en un ejemplo a seguir para el político chiapaneco. Luego de una meteórica carrera política, el joven Manuel Velasco Coello, que hizo sus estudios universitarios de abogado en la Universidad Humanitas en la Escuela Superior de Leyes y Negocios, el intrépido estudiante comenzó a involucrarse en el mundo de la política desde los 18 años de edad, sin lograr resultados inmediatos y fue hasta los 21 años cuando logra iniciar su trayectoria toda vez que en política la edad mínima requerida para ejercer es precisamente contra con 21 años, es así como el famoso Güero Velasco, como era conocido popularmente el hoy gobernante de Chiapas, logró alcanzar el puesto de Diputado Local en el Congreso del Estado de Chiapas, donde inicia su carrea adoptando una política abierta que desarrollo con entusiasmo, haciendo compromisos serios y claros lo cual lo llevo a convertirse en el pilar de su partido que en ese entonces lideraba, el Verde Ecologista, mediante una política sólida, abierta, democrática y con vocación de servicio logra ganarse cada día la aceptación de varios sectores de la sociedad chiapaneca. Más tarde, dos años después, forjado en la práctica de políticas públicas el popular Joven, Manuel Velasco Coello, conocido popularmente con el mote del “Güero Velasco”, logra la diputación federal, aunque, cabe destacar que a sus 21 años el hoy gobernante de Chiapas logro formar parte de la junta Coordinación Política y logra ocupar cargos importantes como diputado local, como ser presidente de la Comisión de Ecología e integrante de las comisiones de Gobernación y Justicia, así como secretario de la Mesa Directica, fue en el año del 203 cuando el Güero Velasco logra consolidarse como diputado federal, vía plurinominal, siendo uno de los parlamentarios de la federación más joven de aquella legislatura, pero no hay que pasar por desapercibido mencionar que ese joven chiapaneco político oriundo de la capital chiapaneca, fue el legislador que más propuestas ofreció en la cámara baja, fueron alrededor de 47 las iniciativas que el Güero Velasco presento en su periodo legislativo federal. Entre esas iniciativas presentadas por el hoy gobernador de Chiapas, destacan, que todos los niños y niñas de escasos recursos económicos y sus familias que no tenían acceso a la salud pudieran acceder de forma gratuita a ese noble servicio de manera gratuita, esa iniciativa fue bien vista por senadores y legisladores federales por lo que no dudaron en darle el voto de confianza y aprobarla. Hay que descara que en ese periodo federal el joven político logro desempeñarse como vicecoordinador y coordinador del grupo parlamentario del PVEM, secretario de la Comisión de Vigilancia, presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación, y como integrante de la Comisión de Vigilancia. Al cumplir los 25 años de edad el popular Güero Velasco inicio una intensa campaña por todo su estado que lo lleva a ocupar un escaño en el senado en el año 2006, obteniendo un triunfo contundente, inobjetable, transparente, democrático y diáfano con más de medio millón de votos encabezando las siglas de una Alianza que estaba conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su partido, el Partido Verde Ecologista, es así como el popular Güero Velasco, se anota otro paso histórico en su devenir político, toda vez que con ese nuevo escaño en la cámara alta se convirtió en el senador más joven del país, ya están como senador de la republica el joven chiapaneco logro encumbrarse más en la política nacional y es nombrado presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Equidad y Género, Desarrollo Rural y Estudios Legislativos. Sin dejar de mencionar que ese joven senador fue uno de los que más propuestas realizo al presentar por lo menos 115 iniciativas de ley, y alrededor de más de 198 participaciones en tribuna, dándole como resultado todo ello la aportación de cuando menos 17 reformas. A la edad de 32 años Manuel Velasco Coello, logra acumular una amplia experiencia política porque como senador logro recorre todo su estado, municipio por municipio, con la cual ya se avizoraba que iniciaba una campaña rumbo a la gubernatura de su estado y fue así como antes de culminar su periodo como senador logra la candidatura al gobierno de Chiapas a través de una coalición por los partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza, con una visión clara de velar por los intereses de su pueblo. En el 2012 del primero de julio el Popular Güero Velasco se convierte en el gobernador más joven de todo el país logrando un arrollador triunfo con más de un millón 144 mil 187 votos, lo que vendría equivaler por lo menos 67 por ciento de los votos. Fue hasta el 8 de diciembre de ese mismo año cuando el joven político asume la gubernatura de su estado para el periodo 2012-2018, aun se re3uerda que en su discurso de toma de protesta lo que resalto fue que el joven gobernante. Al tomar protesta, presentó un Plan de Austeridad en el que se redujo su salario un 50 por ciento. Hoy en día podemos decir que el Güero Velasco es un digno representante de las nuevas generaciones de la política que está a la vanguardia, un joven experimentado que deja una gran huella en su devenir histórico político, un político que se necesitaba en los tiempos de grandes necesidades y problemas que atravesaba el pueblo chiapaneco, Velasco Coello llego al gobierno de Chiapas con una política que distinguió de colores partidistas, para unificar fuerzas con todos los sectores sin importar ideologías, ni credos religiosos, logra levar al estado de Chiapas hacia un camino de desarrollo y lo que es aún más notable, no dejara endeudado a su estado porque se ha conducido a través de una política de transparencia. Sin lugar a dudas el gobernador Manuel Velasco Coello, es un joven político que ha logrado aquilatar una gama de experiencias ya que incursión en la política a temprana edad le ha dado ese cumulo de sapiencia para manejar un estado con el firme compromiso y meta de servir a la ciudadanía en general. Desde que llego le güero Velasco a la gubernatura de Chiapas, ha enfrentado varias etapas con un gran liderazgo y su amplia experiencia en la política pese a su corta edad. Siempre ha trabajado por el bienestar de los chiapanecos y ha reconocido que aún queda mucho que hacer, pero que van por buen camino. Velasco Coello ha trabajado en distintas materias, por ejemplo, en la infraestructura de la entidad, donde ha concluido diversas obras prioritarias para el desarrollo, la producción y la comunicación de Chiapas como las súper carreteras Villaflores-Ocozocoautla y Comitán-San Cristóbal; así como el primer puente atirantado de Chiapas que comunica la zona de la Frailesca con la frontera, y el Libramiento Sur Carretero de Tuxtla Gutiérrez. De igual forma, la administración de Manuel Velasco también ha puesto especial énfasis en materia de seguridad, lo cual ha mantenido al estado en los primeros lugares en la reducción de la incidencia de delitos, obedeciendo al trabajo conjunto y profesional de servidores públicos que confluyen en el Grupo de Coordinación Chiapas donde participan organismos del Gobierno Federal, las fuerzas armadas, los municipios e instituciones estatales. El gobernador chiapaneco también ha sido promotor de la salud en lo que va de su sexenio, ya que ha puesto especial atención en las familias, fortaleciendo así la promoción de la salud primaria en la población, así como en el tratamiento de adicciones y en la equidad en el acceso a la atención de salud. Y como muestra no hace falta un botón recientemente inauguro junto con el presidente Enrique Peña Nieto un nuevo hospital en el municipio de Tapachula, en suma el Güero Velasco ha sido un icono, un fenómeno de la política estatal y nacional…sin comentarios…Por hoy aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Código Nucú

César Trujillo

Rector de la Unach quiere cerrar el FCE

Primero cancelaron la Feria Internacional del Libro Chiapas Centroamérica. Ahora quieren cerrar la Librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) José Emilio Pacheco pese a la penetración que ha tenido. ¿La causa primordial? El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández, considera como “no redituable” el espacio al que siempre confunde —ad ignorantiam— con una biblioteca, al no conocer la diferencia entre uno y otro. Bajo esa lectura, el chiste se cuenta solo.

Y es que todos sabemos que Ruiz Hernández llegó a la universidad por imposición y pago de favores de la familia de Manuel Velasco Coello, pese a que el doctor sea un neófito en la materia y derroche inopia en su comportamiento y en sus tomas de decisiones. El resultado de ese impositivo papel lo tenemos a la vista: un retroceso de la casa de estudios que ha preferido invertir en proyectos inoperantes y cancelar una feria donde los chiapanecos podíamos tener participación y relación con editoriales de dentro y fuera del país, en donde podíamos ver y conocer el pensamiento de los escritores.

En ese entonces, recuerdo, instruyó a sus más cercanos colaboradores a que se mantuviese en secrecía la determinación de cancelar un proyecto que llevaba un lustro y que sería dedicada a El Salvador, porque quería evitar que se le evidenciara. La explicación que buscaron fue la de los daños por el sismo de septiembre y no presentaron ningún proyecto alternativo. Su papel como rector indicaría que, pienso yo, pudo haber firmado un convenio de interinstitucional con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), por ejemplo, o con las universidades particulares, pero no fue así.

Y siendo honesto este actuar no nos extraña para nada. Carlos Eugenio Ruiz Hernández ha sido siempre un hombre peleado con la cultura y con todo lo que tenga un tufo a sabiduría o que exija un esfuerzo cognitivo. Y lo digo con bases: lo vimos equivocarse en un evento de este fin de semana en la pronunciación de la Academia Mexicana de la Lengua, y de forma risible intentar pronunciar el nombre del poeta, ensayista y traductor español Agustí Bartra al que confundió con “Agustín”, o al de Roger Bartra al que, arrastrando la lengua, medio pronunció.

Por eso es que preocupa ahora esa postura de querer cerrar el FCE en donde muchos hemos participado leyendo poesía, presentando libros, dando cursos, comprando o discutiendo sobre filosofía en la parte superior de la cafetería. Sí, es el mismo espacio donde hace menos de un mes llegó el poeta y actor Joaquín Cosío, al trajeron la Secretaría de Educación de Chiapas y el Colectivo de Escritores carruaje de Pájaros, y donde el vate abarrotó el lugar y los aplausos le cerraron la garganta a todos. Es el mismo espacio donde poetas de todas latitudes han llegado y han puesto su huella, han dejado el eco de sus versos; donde hemos celebrado Carruaje de Pájaros, y donde muchos niños llegan a enamorarse de la lectura.

Me resulta inadmisible que el rector de una universidad se cierre y tire por la borda lo que otros han creado con esfuerzo de muchos otros más, que en vez de priorizar y fortalecer la educación no sepa diferenciar en su papel y sea sólo un lastre para el arte y la cultura, y que en lugar de ser copartícipe en el fomento a la lectura esté pensando en cerrar un espacio que Tuxtla Gutiérrez necesita pensando en que las pocas librerías se sostienen apenas.

Ojalá los chiapanecos levanten la voz y no permitan que los caprichos de un personaje ataviado de ignorancia, de un funcionario que se presume con maestría, pase por sobre un espacio que nos invoca a quienes amamos la lectura. La comunidad estudiantil de la Unach debe decir no al cierre de la librería. Es lo justo y lo que esperamos. Desde este espacio mi repudio a tan estulta y burda idea. Que no se nos olvide lo que dijo el escritor Julio Llamazares, hablando de aquella frase de Senghor: “Cerrar una librería es como quemar los libros libro a libro. Un incendio del que quizá no somos conscientes los autores, porque creemos que aún no nos quema directamente”.

Manjar

Sigue Ericel Gómez, el diputado electo y dueño del periódico Noticias Voz e Imagen, sin querer pagarle a los periodistas que despidió injustificadamente. Se manifestaron ya de muchas formas y el amigo de Manuel Velasco se niega a escuchar y a pagar lo justo. Con esa carta de presentación ya imaginamos qué piensa hacer con la ley y el fuero el que otrora fuera defensor de los trabajadores y que sus esbirros dicen es un monstruo magnánimo. #EmpresarioAbusivo // La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación parece tener como favorito a Manuel Velasco. Así debe ser el número de ceros que les depositaron a las cuentas para palomear a los nuevos ejidatarios Roberto Rubio y Humberto Pedrero. #Impunidad // La recomendación de hoy es el libro La parcela de José López Portillo y Rojas, y el disco Hvis lyset tar oss de Burzum. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ Chiapas, en el rezago total…

+ Basura reciclada como diputados…

+ Comentarios al Margen…

EDUCACIÓN Y SALUD EN EL ABANDONO…

En la sucesión de gobiernos del Estado de Chiapas, siempre se presumía desde la oficialidad que los actuales habían hecho más que los anteriores en favor de los chiapanecos. Todo era “histórico”, “sin precedentes”, “tanto más que en el anterior” y así sucesivamente se medían los logros de la administración en turno.

Así se estilizó en gestiones de JUAN SABINES GUTIÉRREZ, el general ABASALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ, PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, ROBERTO ALBORES GUILLÉN, PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, y por supuesto los seis gobernadores interinos de 1977 al 2000.

Pero en la realidad no hubieron avances, más bien atraso, rezago y retroceso como se demuestra hoy con un gobierno pasado de nefasto como el de MANUEL VELASCO COELLO que elevó, por mencionar un ejemplo, la pobreza en más de 30 puntos; de 45% a casi 78% que representa 3.5 millones de chiapanecos.

Las cuentas alegres del círculo institucional representan una burla, una afrenta a la inteligencia de los chiapanecos, pues lo que se ve no se juzga cuando la percepción social es el de un Chiapas en rezago total. Es cierto –o cuando menos eso se dice—que JUAN SABINES le heredó una deuda de 42 mil millones de pesos que le cuestan al erario público estatal, 2 mil millones de pesos anuales, solo del pago de servicio por intereses.

EL ENDEUDAMIENTO…

Desde ahí empezamos mal con las “malditas herencias”, pues hay la documentación de que PABLO SALAZAR no pasó del endeudamiento al Estado de los 881.7 millones de pesos cuando lo encontró en 998.6 millones de pesos (11% menos) que le había dejado ROBERTO ALBORES GUILLÉN.

Los datos del “Grupo Consultivo Fomento Económico de Chiapas” aseguran que JUAN SABINES GUERRERO dejó una deuda (fuente: SHyCP) de: 16 mil 412.9 millones de pesos (18.6 veces mayor que la heredada por su antecesor) y que el actual gobernador MANUEL VELASCO COELLO, a mediados del 2015, ya la había incrementado en poco más de 18 por ciento, sumando un adeudo de 19 mil 385.2 millones de pesos, a pesar de presumir que no ha solicitado un solo préstamo. Hay que sumar diversas deudas a diferentes sectores sociales del Estado que llevan a un total de 42 mil millones de pesos, según la vos populi.

Partiendo de esa base económica, la crisis social, educativa, del sector salud y el empleo, se vino en cascada como tobogán. “Estábamos mejor cuando estábamos peor”, dice la máxima sabia del pueblo, pues Chiapas padece entre una, dos o tres marchas y manifestaciones diarias, que atañen y perjudican a los ciudadanos.

LA CRISIS DEL SECTOR SALUD…

Al Sector Salud del Estado, el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO le debe más de 600 millones de pesos que son la viva imagen de su antecesor JUAN SABINES GUERRERO, quien a través de su Secretario de Salud, JAMES GÓMEZ MONTES, defraudaron el presupuesto estatal y federal de esa dependencia. Hasta hoy, el sistema hospitalario de Chiapas es un fraude.

El Hospital “Jesús Gómez Maza” de Tuxtla Gutiérrez es un “elefante blanco”. La presunción de irregularidades presupuestarias y fraudes institucionales en ese nosocomio, va desde la deficiente atención hasta la carencia de medicamentos que luego los familiares de los pacientes tienen que comprar, hasta equipo y material de curación.

Es lo mismo en el Hospital Regional de la Mujer, Ciudad Salud en Tapachula; el sistema de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e ISSSTE, como toda la red de clínicas de Salubridad y Asistencia. Las pruebas más fehacientes son las manifestaciones de los propios trabajadores, como por ejemplo, el de las enfermeras del Hospital “Rafael Pascacio Gamboa” y la reciente del Hospital General de Tapachula.

Es más, hay la irresponsabilidad del gobernador MANUEL VELASCO COELLO cuando a los trabajadores de la salud, inclusive a las brigadas especiales, les han dejado de pagar por meses y algunos hasta por años. Y eso no es por la falta de dinero, porque este 2018, el Estado tuvo un aumento del 0.8 por ciento en el presupuesto y, aun así, ordenó el despido de casi 20 mil trabajadores de la burocracia estatal.

Me refiero al tema por la algarabía con que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO viene a inaugurar un nuevo hospital en Tapachula como inauguró junto con MANUEL VELASCO el de Simojovel, que quedó en el abandono y sin la previsión de un presupuesto para su mantenimiento y pago al personal médico, paramédico y administrativo.

El ejemplo también está en el nuevo Hospital “Belisario Domínguez Palencia” del ISSSTE, que fue inaugurado sin haberse terminado su construcción y equipamiento debido a la urgencia de proporcionar el servicio médico al haberse deteriorado con el sismo del 7 de septiembre de 2017 el antiguo. Pero hay que ver a ese hospital “con un traje nuevo, pero viejo vicios de los mismos empleados”.

El nuevo hospital de Tuxtla Gutiérrez que se proyectó desde el año 2009 cuando era director general del ISSSTE MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES y gobernador de Chiapas JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, estaba programada su conclusión en septiembre de 2016 y es 2018 y todavía está en detalles de obra. Más que eso, los baños ya no funcionan y lo más lamentable, que los médicos por lo regular no asisten a sus labores de consultas de especialidad.

EDUCACIÓN, UNA ASIGNATURA PENDIENTE…

En materia de educación, los distintos gobiernos –federal, estatal y municipal—tienen una asignatura pendiente con los chiapanecos y en especial con los maestros a los que no se les han pagado sus salarios por servicios prestados. Hay irresponsabilidad, negligencia, indicios de corrupción y una percepción de rapiña en este gobierno verde de MANUEL VELASCO COELLO.

Las manifestaciones por exigencia de pago de los maestros de interinato, de Telebachillerato y maestros regulares del nivel básico y medio superior, es otra lacerante herida que tienen que soportar los profesores. Mientras tanto –se presume—que el gobernador hace tratos millonarios “en lo obscurito” con los dirigentes magisteriales, ADELFO ALEJANDRO GÓMEZ al que apoyó para llegar a la Secretaría General de la Sección VII del SNTE-CNTE y ahora con el actual, PEDRO GÓMEZ BAHAMACA, que son los mismos pillos de siempre.

Hay la percepción de que RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO –ahora diputado federal electo por Morena—desfalcó a la Secretaría de Educación por casi 300 millones de pesos que su sucesora SONIA RINCÓN CHANONA estaba investigando, precisamente cuando se dio el incendio y vandalismo en esas oficinas. La impunidad en toda su extensión.

Las movilizaciones y suspensiones de la actividad académica de los llamados “Magisterio Democrático” de la Sección 40 y “Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación”, Sección VII, ha influido cada vez más en el rezago y estancamiento educativo y la enseñanza de los niños. Pero en ello tiene mucho que ver la instancia gubernamental que encabeza MANUEL VELASCO COELLO, porque, en vez de meter al orden a las hordas magisteriales, se hizo cómplice, como ya se ha demostrado.

Ese es el escenario negativo que observamos desde nuestra perspectiva, que se pone a disposición para que se analice con más profundidad el quehacer público de este gobierno verde de los imberbes que solo vinieron a depredar el presupuesto, las instituciones y al Estado…

COMENTARIOS AL MARGEN…

PRÓXIMOS DIPUTADOS FARSANTES…

Como en el asunto judicial cuando se ve más por el “Debido Proceso” que por las pruebas del delito, así se dio el asunto de los dos personajes vinculados con el gobernador MANUEL VELASCO COELLO que fueron investidos recientemente como diputados electos al Congreso de la Unión, ignorado las faltas graves cometidas de falsificación de documentos y suplantación de identidad.

Una raya más al tigre, pues este gobierno verde se ha caracterizado por el abuso de poder desde que implementó las vallas metalizadas para impedir el paso de los ciudadanos a la ruta del gobernador MANUEL VELASCO COELLO.

HUMBERTO PEDRERO MORENO y ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, son parte de la “cofradía” del GÜERO VELASCO y por lo tanto sus cómplices y protegidos. Solo por eso, el gobernador puso todo el aparato del gobierno para defender un triunfo fraudulento de sus “favoritos”, como diputados.

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, resolvió en contra de estos dos fraudulentos personajes, pero la Sala Superior revocó dicha resolución y reintegró a HUMBERTO PEDRERO y ROBERTO RUBIO, la constancia de diputados federales, en un acto que se considera fuera de legalidad.

El argumento de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral –como ya lo comenté—fue que los demandantes interpusieron su recurso de manera extemporánea, fuera de los cuatro días que indica la ley. Pero no analizaron las pruebas de delito que cometieron PEDRERO y RUBIO al presentar documentos apócrifos que los avalaban como “indígenas”, cuando no lo son. De hecho esos Magistrados ya estaban señalados como indolentes y faltos de probidad como jueces electorales.

De esta manera, vamos a tener dos diputados farsantes, delincuentes, violadores de la ley y falsificadores de documentos. Con esas referencia y las que traen de su responsabilidad como Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO y Secretario Técnico, ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, que son de cinismo y corrupción, la pregunta es: ¿qué podemos esperar de ellos como diputados?. ¡Vergüenza!…

Chismorreo Político

Armando Chacón Ramírez

Transportistas saldrán a protestar

Comenzamos….Las notas musicales de las Golondrinas ya se escuchan en el Senado de la Republica, en San Lázaro. A escasos días de que concluya la actual legislatura, las y los Senadores han desocupado sus lujosos cubículos para entregar llaves de todos los accesos a ese recinto. La mayoría ya cobro un “módico” bono de retiro por la cantidad de casi 3 millones de pesos, independiente del sueldo promedio de 172 mil pesos (incluidas algunas prestaciones), que percibieron mensualmente durante los seis años. Aumente usted estimado lector, aguinaldos, primas vacacionales, comidas, boletos de avión, viáticos, gasolina, lujosas camionetas, mantenimiento de sus vehículos. Ninguno de los 128 Senadores se va pobre, todos van con la cartera llena y abultadas cuentas de banco. Mientras que en la Cámara de Diputados cada uno de los 500 legisladores recibirá un bono de retiro superior al millón de pesos, más el salario del mes de Agosto, gastos varios y el aguinaldo correspondiente a este año. Todo estos millonarios recursos, salen del erario público. Mientras unos se van felices, otros llegan, algunos ya conocen el movimiento, los tramites, el protocolo, porque ellos en varias ocasiones han ocupado Curules, esos saltan de la Cámara de Senadores a San Lázaro y viceversa. En la Cámara Alta y Baja los futuros Senadores y Diputados Federales, están llegando a ocupar sus oficinas, a tomarse la foto para sus credenciales, a presentar la documentación correspondiente en el área administrativa para ser incluidos en la nómina. Los grupos parlamentarios de las diferentes bancadas se están reuniendo con sus coordinadores para definir la estrategia que seguirán en la Sesión Constitutiva que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de agosto y el posicionamiento que dará cada uno de los legisladores representantes de los diferentes partidos políticos ante el Pleno, el primero de Septiembre antes de recibir por escrito el Sexto Informe de Gobierno…..Continuamos….Hoy será un día de caos en la capital chiapaneca. Organizaciones de transportistas que cuentan con una concesión marcharán de la Fuente Chiapasionate hasta el Parque Central, para protestar contra el transporte pirata. Los transportistas que tienen su documentación en regla, exigen combate frontal contra el transporte irregular que afirman, se ha incrementado y eso causa una competencia desleal. Los intereses que existen entre los transportistas ya sean piratas o que cuentan con la documentación oficial, es por la ambición de acaparar las concesiones que otorga el gobierno del estado. Los llamados “pulpos” tienen muchos vehículos dando servicio al público con unidades en mal estado y con choferes que no tienen la minina capacidad, educación, ni voluntad para prestar el servicio a la población, sobre todo a niños, mujeres y a los adultos mayores. El conductor de un taxi no respeta tarifas, se aprovecha de la necesidad de los clientes para cobrar lo que se le ocurra, sobre todo si es quincena o de noche. Tampoco los choferes del transporte público respetan el reglamento de tránsito, invaden rutas, se paran dónde quieren, en doble fila, circulan a grandes velocidades, usan el celular todo el tiempo, esto pone en peligro no solamente a los pasajeros, sino también a transeúntes y a automóviles particulares. La marcha de protesta de hoy, además servirá para presionar a las autoridades para otorgar concesiones a los trabajadores del volante, los asalariados, que al final de cuenta son prestanombres de sus patrones. En muchas ocasiones los operativos han mostrado que dos taxis tienen los mismos colores, el mismo número, pero únicamente portan una placa cada uno con la misma matricula, fácil adivinar que con esta situación se duplica el negocio. Por su parte los altos mandos de la Secretaria del Transporte y de Transito deben intensificar los operativos para combatir el transporte irregular y poner orden en los que cuentan la documentación en regla. Me subí ayer a dos taxis, el recorrido de una plaza ubicada al oriente de Tuxtla Gutiérrez al zócalo y viceversa, el cobro de ida fue de 70 pesos y de regreso 80 pesos, una de las unidades casi se desbarataba de lo vieja que estaba, ninguno de los conductores traía en un lugar visible una identificación; posteriormente consulté a un sitio, me dijeron que el costo del viaje era de 45 pesos. Un abuso y nadie los para……Terminamos…..Elba Esther Gordillo Morales salió a mostrar el musculo. La aguerrida dirigente moral del SNTE a escasos días de ser absuelta de todos los delitos que se le sindicaron y que la mantuvieron en prisión durante cinco años, regresó al escenario político con más energía, físicamente mejor que en el 2013 año en que la detuvieron. No le quitaron un solo peso de su fortuna, y ahora va con todo en contra de la Reforma Educativa. La chiapaneca demostró que todavía es poderosa…..Nos seguiremos leyendo aquí

En la Mira

Héctor Estrada

Periodismo; entre espejismos, injusticia social y explotación laboral

La realidad del periodismo, sobre todo en entidades como Chiapas, está muy alejada de los ideales y los falsos estereotipos popularizados. El quehacer periodístico se enfrenta todos los días a riesgos, pasión por la noticia, complicaciones logísticas, retos de investigación, análisis complejos, pero también a la falta de recursos, sueldos injustos y una exigencia social que contrasta con la pobreza laboral de fondo.

No, no todos los periodistas viven en la opulencia y la fama de aquellas estrellas de los programas o noticieros nacionales. La mayoría, los periodistas de a pie, que todos los días toman su transporte público para cubrir sus notas, dejan a sus hijos en guarderías públicas o salen con los pesos contados para hacerle frente al día de trabajo, enfrentan una de las peores condiciones laborales en México.

Y no se trata de hacer mártir a un determinado sector, sino de contar una realidad tal cual es. Dolorosa, indignante y hasta vergonzosa, pero real. De acuerdo a un estudio de la Cámara Americana de Comercio en México, el periodismo se encuentra dentro de una de las actividades profesionales peor pagadas en México. En promedio, el periodista mejor pagado gana no más de ocho mil pesos mensuales, detalla el reporte de dicho organismo internacional.

Fuera de la capital del país es donde la situación es más precaria. Por ejemplo, en Chiapas el mejor salario ni siquiera alcanza los ocho mil peos mensuales. En la mayoría de los casos un periodista de a pie en la entidad chiapaneca gana entre cinco mil y siete mil pesos al mes. En otros tantos casos ni siquiera se encuentran integrados a una nómina, ganando salarios por coberturas o notas vendida con ingresos por debajo de los cuatro o cinco mil pesos mensuales.

Para sumar un salario de ocho mil pesos o más gran parte de los periodistas en Chiapas tienen que trabajar en dos o más empresas, instituciones o actividades profesionales, de manera simultánea. Se ha convertido en una práctica habitual que no ha dejado otra alternativa. Pensar vivir de un sólo ingreso dentro de los medios de comunicación se ha convertido en una posibilidad cada vez más complicada con el paso de los años.

La idea de que los millonarios convenios de publicidad caen en cascada hacia todos los trabajadores de las grandes empresas de comunicación es una idea bastante errada. Así lo han corroborado los informes de la asociación Reporteros Sin Fronteras y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos). La conclusión ha sido simple: México es un país con dueños de medios ricos y periodistas pobres.

En gran porcentaje del imaginario social los periodistas han sido injustamente encasillados en un sólo estigma: el de la corrupción, la dadiva y la complicidad gubernamental. En muchos de los casos, los periodistas de a pie han tenido que cargar con el pecado de los patrones, que enriquecidos esperan cómodamente la producción informativa diaria para publicar lo conveniente y desechar lo incómodo.

A veces pareciera olvidarse que los periodistas son trabajadores como cualquier otro, que cumplen una larga jornada laboral, que necesitan percibir ingresos suficientes para mantener una familia y padecen los fuertes gastos de enfermedades crónicas. El 71 por ciento de ellos lo hacen sin seguridad social, seguros de vida, servicios médicos o derecho a créditos de vivienda, señalan datos del propio INEGI.

Se trata pues de una labor poco valorada, con exigencias sociales desconcertantes. Al periodista socialmente se le exige denunciar sin temores, enfrentar al sistema gubernamental, exponerse a riesgos de coberturas, trabajar largas jornadas laborales y ofrecer una inquebrantable disposición de servicio social, como si se tratara de una actividad heroica de servicio pública, donde el dinero de por medio es un tema escabroso que de inmediato lanza al comunicador al escarnio público.

Por eso, las protestas y defensa de sus derechos que actualmente realizan periodistas chiapanecos como Itzel Grajales, Jacob García, Marco Alvarado y Juan Carlos Calderón son sumamente relevante. Por que visibilizan una realidad dolorosa, la realidad laboral de quienes diariamente salen a la calle para mantenernos informados, que dan voz a las víctimas y muy pocas veces se defienden a sí mismos… así las cosas.

