21 de Agosto de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Palabra presidencial

No sé en su caso, pero en el campo de doma en que fue entrenado este menda, la jefa de disciplina y administración (otros niños le decían “mamá”), tenía la última palabra siempre y en todo y cuando alguno de sus críos tenía el atrevimiento de preguntar “¿por qué?”, la respuesta invariable era: -Porque lo digo yo –santa palabra. No era uno retobón, lo volvieron.

Cacofonía no es un griterío de ladrones, no, sino lo contrario de eufonía, cacofonía es ese parloteo molesto en el que nada se entiende. Bueno, pues los integrantes del peladaje nacional estamos ya al borde de un ataque de nervios con la cacofonía morenista. Repite y repite AMLO promesas y lemas de campaña, su equipo hace la ola aunque algunos, con pudor, traten de matizar que lo que dice AMLO no es lo que oímos, y que cuando dice digo no dice digo sino dice Diego; pero en cuanto se entera, AMLO regresa a la palestra e insiste en sus promesas tal como las hizo.

Hagamos un alto, no nos enredemos, concretito: el gobierno de AMLO hará la cuarta transformación de México. Punto. Ni menos ni más: la transformación número cuatro del país. ¡Ya, sosiegos!

Ahora que, claro, eso de la cuarta transformación depende de que haya habido otras tres transformaciones nacionales de la patria (“matria”, a petición de las defensoras de género), y dice AMLO que sí, que van tres, a saber: Independencia, Reforma y Revolución. Ya torció la puerca el rabo.

Si la Independencia es la primera transformación de México, le tengo noticias: no puede serlo puesto que antes no había México, sino Nueva España y lo que hoy tenemos es menos de la mitad de lo que era eso; aparte: lo que llamamos Independencia no fue sino el acto mediante el cual los españoles y los criollos avecindados en estas tierras, intentaron implantar acá, en la Nueva España, una monarquía dirigida por un infante de España. Ya luego, pasado el despelote, se llevaron la sorpresa de que se habían independizado de España y que Iturbide era emperador. Bueno, la intención era otra.

La que AMLO llama segunda transformación, es la Reforma (Guerra de Reforma, 1858-1861), que fue un pleitazo entre conservadores y liberales; unos echados en brazos de España, los otros en los del tío Sam. Los conservadores le firmaron a Chabelita II el Tratado Mon-Almonte, los liberales de Benito Juárez, el MacLane-Ocampo a los EUA; ambos lesivos a la soberanía nacional. Para nuestra buena suerte no entraron en vigencia, el de los conservadores porque perdieron la guerra (chin), y el MacLane-Ocampo porque el Senado yanqui no lo ratificó (qué pena con las visitas). Como sea, fue una guerra civil que ganaron los liberales. Menos mal.

Menos parece una transformación la Revolución que terminó el 25 de mayo de 1911, cuando don Porfirio dijo “ahí está el arpa ya no toco” y se largó a morir en Europa.

Lo que siguió fue otra guerra civil, rebatiña de militarotes y pescadores a río revuelto, que ganaron los que consiguieron el apoyo yanqui. Y nació el partidazo tricolor. México en esa ocasión sí se transformó y para bien, que por algo el mundo habló del “milagro mexicano”. Ya luego los sucesores de esos señores que cambiaron el país a partir de 1929, se creyeron que era hereditario el poder, metieron la pata de un hilo desde 1970 y a fuerza de tener cachorros entre ellos, se les rebajó la raza y acabaron como acabaron los porfiristas: perfumaditos, de uña manicurada, ajenos a la gente y enloquecidos por sus privilegios. Ni modo.

Ahora, esta anunciada cuarta transformación que es la segunda, sin forzar tanto la horma con la Independencia y la Reforma, empieza apenas y empieza a parecer más bien una Primera Restauración del viejo régimen de la época de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas: un líder máximo, autoridad primera y última que se muere en la raya antes que dar marcha atrás, aunque lo haga, pero nunca lo acepta, pues en la mejor tradición del pricámbrico clásico, la evidencia se niega en el discurso y con eso es suficiente, que si en otros países una mentira se ha de repetir mil veces para que se haga verdad, en México basta una sola vez si se dice desde las alturas del gran poder, para que en el breve viaje boca-oído se opere la milagrosa metamorfosis del gusano de la mentira en la grácil mariposa de la verdad oficial.

La prisa en resolver algunas de las promesas torales de la campaña de AMLO en pos de la presidencia, no es (no se equivoque), imprudencia o impericia, sino estrategia de mucho oficio político para llegar al inicio del gobierno sin el peso muerto de lo que ya saben desde ahora que no pueden cumplir en los términos que prometieron. Por eso las consultas populares fuera de lo que ordena la ley: no las necesitan para validar sus acciones sino para escamotear la marcha atrás: maquillaje, no cirugía.

La reforma educativa no será cancelada (en el discurso, sí), en la realidad será adaptada (y tal vez hasta mejorada, por qué no). La anulación de la reforma energética quedó en revisión de los contratos. La mudanza general de dependencias por todo el país, se hará despacito, tal vez en seis años. La recuperación de la seguridad pública empezará a notarse algo, con suerte y si el clima lo permite, dentro de tres años (cuando empieza la segunda parte, la de salida del gobierno). La segurísima rescisión de la construcción del aeropuerto de la CdMx, pasó de eso a consulta, en la que la gente escogerá entre seguir o hacer otro, perdiendo cien mil millones ya invertidos. El Tren Maya se ejecutará en cuatro años o menos, que los tiempos en que las obras se alargaban, ya terminaron y costará 150 mil millones de pesos, ni un peso más, que tampoco son tiempos de esos en que las obras salen en más; ya luego se le verá languidecer, impagable como es… y lo mero principal que sí se va a conseguir desde el 1 de diciembre: se va a acabar la corrupción… ¿cómo?… pues así, diciéndolo.

No dude: viene una transformación nacional, a menos que usted dude del mágico poder de la palabra presidencial.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Por qué sonríe la maestra

Ahí estaba “la maestra” otra vez, de regreso. Sonriente, relajada, impecable en su vestimenta y en su arreglo personal. Atrás parecen haber quedado los cinco años de encierro y aquellas imágenes detrás de unos barrotes.

“Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado”, presumió en un mensaje a los medios de comunicación en la Ciudad de México. En el evento no se permitió el intercambio de preguntas y respuestas.

Casi al mismo tiempo que Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México, “soltaba” en la cara de Enrique Peña Nieto que la Reforma Educativa caerá pronto, la ex dirigente sindical del SNTE se volvía a mostrar intocable.

Con todo el colmillo político mostrado durante décadas, metió “la puñalada” a los protagonistas del sexenio que agoniza, en pleno inicio del ciclo escolar 2018-2018. Sabía que el mensaje llegaría a los 1.4 millones de maestros afiliados al SNTE que también volvieron a las aulas, a pesar de que ahora están en un proceso de reagrupamiento: elbistas por un lado, la cúpula del SNTE por otro y la CNTE, incrédula.

La comiteca, otrora considerada la dirigente sindical más poderosa de América Latina, argumentó haber sido víctima de una persecución política, de acoso e injusticia.

Se declaró inocente de las acusaciones de defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada, lanzadas por la PGR, quien la encarceló en aquel lejano mes de febrero de 2013, cuando el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto estaba en todo su apogeo.

“Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas (…) Soy inocente”, manifestó una de las aliadas que contribuyeron al triunfo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de ello, ayer mismo aclaró que no la invitará a laborar en su gabinete.

Así, mientras millones de niños volvían a las aulas, algunos en condiciones deplorables por la falta de infraestructura educativa y por la lenta reconstrucción después del sismo del año pasado, “la maestra” estaba de nuevo en la escena pública, más viva que nunca.

El rostro alegre y confiado de Elba Esther Gordillo contrastaba mucho con las caras acongojadas de los miembros del gabinete saliente que acuerpaban a Enrique Peña Nieto ante López Obrador, en una escena que jamás hubiéramos imaginado antes de los comicios.

“No hubo encono personal”, atinó a decir el presidente saliente cuando los reporteros le preguntaron sobre el encarcelamiento de la dirigente sindical que a esa hora seguía sonriendo…

RECONSTRUCCIÓN ESCOLAR PENDIENTE

Miles de estudiantes de varios estados del país, entre ellos Chiapas, tuvieron que regresar al ciclo escolar en condiciones de precariedad.

A pocas semanas del primer aniversario de los sismos de septiembre de 2017, la sonada reconstrucción escolar no ha sido concluida.

Probablemente este sea uno de los grandes pendiente que la presente administración estatal herede al siguiente gobierno, sin contar con que el mismo problema se repite en el caso de la reconstrucción de viviendas.

En plena temporada de lluvias, alumnos reciben clases en aulas improvisadas en varios municipios de Chiapas, como el caso de Berriozábal.

ADEUDOS A MAESTROS

En el comienzo del nuevo ciclo escolar, aunque no se tuvo un reporte preciso al respecto, cientos de maestros no volvieron a las aulas por adeudos pendientes.

El caso se repite entre maestros interinos y del llamado nivel de Telebachillerato, quienes argumentan atrasos de hasta tres años en sus emolumentos.

Si el gobierno actual no resuelve en los meses que le quedan tal situación, este problema será una “papa caliente” para quien tomen las riendas educativas.

Al menos cabría la posibilidad que dentro del presupuesto de egresos 2019 se incluyan estos y otros adeudos que saltarán a la luz pública conforme agonice el sexenio “verdecologista”.

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

“No Tuvo La Culpa El Indio…

…Si no quien lo hace compadre”, este es el viejo y conocido refrán que todo mundo conoce y que se aplica perfectamente a la política aldeana de hoy, realmente la resolución del tribunal que ratifica a Roberto Rubio como diputado federal de una curul netamente indígena, es una cosa que ya esperábamos, no hace falta saber los tejes y manejes que darían como resultado dicha resolución. Los chiapanecos ya no estamos sorprendidos ya que de una u otra forma se sabe que le taparían el ojo al macho para asegurar estos dos lugares para estos dos consentidos.

“La Sala Regional Xalapa revocó la constancia de mayoría expedida por no cumplir con el requisito de auto adscripción indígena”.

Recordemos que en la sesión pública de resolución de este miércoles 1° de agosto de 2018, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló la elección de diputados federales de mayoría relativa del 02 Distrito Electoral con cabecera en Bochil, Chiapas, resolviendo así el juicio de inconformidad 22 y su acumulado 23, promovidos por el Partido Nueva Alianza y la Coalición “Juntos Haremos Historia”, -integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social-. En este mismo acto también se revocó la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados federales del 11 Distrito Electoral en Las Margaritas, Chiapas, otorgada a la fórmula de candidatos integrada por Roberto A. Rubio Moreno y Rogelio Rayo Martínez, propietario y suplente, respectivamente, postulados por la Coalición “Todos por México”.

Hasta aquí todo bien. Pero es el caso que los ciudadanos a quienes se les revoco la constancia de mayoría y validez adujeron que el juicio ciudadano promovido por la candidata actora es improcedente por extemporaneidad, por lo que argumentaron que la Sala Regional no debía admitir el juicio ciudadano y en consecuencia NO revocar la constancia de validez.

Contrario a lo considerado por la sala Xalapa, el juicio ciudadano promovido ante dicha instancia, se dirige a controvertir un acto positivo y cierto consistente en la entrega de la constancia durante el cómputo distrital correspondiente; de ahí que sea incorrecto considerar que dicho medio de impugnación se dirigía a controvertir una supuesta omisión.

Claramente el juicio ciudadano se interpuso extemporáneamente al transcurrir 16 días, entre la entrega de la constancia de mayoría y validez del juicio cuya resolución se impugna.

Se concluyo revocar la sentencia emitida por la sala regional Xalapa, y dejar sin efectos jurídicos todos los actos ordenados en la misma, dado que derivaron de las alegaciones hechas, valer en el juicio ciudadano cuya presentación era extemporánea y en consecuencia, queda firme el cómputo distrital y la constancia de mayoría y validez de la elección otorgada a la formula coalición “Todos por México” prevaleciendo la entrega de constancia entregada originalmente por el Consejo Distrital XI, en el estado de Chiapas.

Esperemos que el día que ingrese por primera vez al Congreso de la Unión al menos porte algun traje regional típico de la comunidad de donde dice es parte, hable el tzotzil o tzeltal, con huaraches, el morral, su sombrero con listones, el abrigo de lana blanco o negro, o el moxib con el que se protegen del frio, además del sarape o manto conocido como pok’u’ul, esto en caso de tener origen Chamula, pero si van lacandones nos gustaría verle con la túnica blanca debajo de las rodillas lo cual sin duda causaría sensación. Al menos la pena ya se le quito a Fernando Castellanos Cal y Mayor quien a lugar donde fuere uso lo que le dieren, mostrando sus canillas mecas, mecas, llevo orgulloso en cada una de las localidades que fue a hacer campaña el traje típico del lugar.

Finalmente: “La palabra comprometida en campaña por el Presidente de la República EPN, hoy es un compromiso cumplido” lo dijo Maveco. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

INVIRTAMOS UN MINUTO MÁS

Soy un acérrimo seguidor, fan y usuario de las redes sociales, eso lo sé, sin embargo no por ello creo que sean la solución a todos nuestros problemas, es más, creo que muchas veces se han convertido en generadores de conflictos, de absurdos, de un montón de sinrazones, por lo que bien haríamos en comenzar a darles su justo valor.

Cualquier persona que se sienta ofendida con algo que se haya dicho, hecho (¡o hasta pensado!) en contra de los buenos principios (o finales), de la moral y las buenas costumbres, o lo que sea que nos afecte nomás porque sí, inmediatamente encuentra en las redes sociales el mecanismo para poder realizar una denuncia de carácter público.

Por medio del WhatsApp, de Facebook, es tan simple como tomar (o encontrar) una imagen que pueda servir de respaldo y se inicia la denuncia. Se crea un pequeño texto, da igual si está plagado de errores ortográficos, de sintaxis, todo sirve para explicar lo ocurrido.

Segundos después comienzan a darse las primeras respuestas, ya sea de aceptación, aumentado cosas, preguntando otras, reclamando o aplaudiendo, hasta ahí es la dinámica misma del medio, el problema viene cuando la confianza en estas denuncias se vuelve ciega y no acepta más razones, por ejemplo, las que pudieran venir de la autoridad.

Es un medio válido del que podría valerse la autoridad para tomar acciones, de eso no tengo duda, sin embargo normalmente se requiere de más datos, de información adicional, por ejemplo para dar con el paradero de los delincuentes. Podrían darse algunos buenos resultados a partir de lo denunciado por estos medios, pero está fallando algo básico: la confianza.

Si a una persona le sucede algo, se le hace muy fácil (aunque no lo es), hacer una denuncia a través de un texto, sube un video, esto alcanza fácilmente los 400 likes, pero ¿qué pasó más allá de eso? Nada, absolutamente nada.

Por qué no además de eso, que ya nos tomó un tiempo, le dedicamos un minuto más, descolgamos el teléfono, hacemos una llamada al 911 o a la oficina de la dependencia de la que requiere apoyo y realizamos la denuncia correspondiente, ya sea anónima o con nuestro nombre y apellido, para que quede un antecedente y la autoridad se vea obligada a investigar.

Ejemplos hay montones, desde la denuncia de una narco tiendita, una cantina clandestina, la ubicación de la calle donde se juntan los maleantes a drogarse, una casa donde se guardan cosas de procedencia no lícita, para que así haya resultados.

No es algo placentero, ni lindo, y claro que es mucho más motivador recibir un like, a que te estén preguntando cómo te enteraste, que te pidan más datos, que pierdas tal vez un montón de tiempo o que te traten como si el delincuente fueras tú, pero que tal si no es así, que tal si en la duda, si en una de esas hay resultados.

La policía no ha sabido ganarse la confianza del ciudadano, de eso estoy consciente, de hecho es peor, porque la tenía y la perdió a fuerza de corrupción. Los policías eran respetados, de chamacos muchos de nosotros queríamos ser la autoridad, ya no es así, pero entonces habrá que buscar los mecanismos correctos para que todo vuelva a ser funcional, para que la tecnología nos ayude en esto que es fundamental.

Existen los Consejos de Seguridad, los organismos ciudadanos de vigilancia, la propia autoridad, y todos, junto con los ciudadanos, están obligados a buscar nuevos canales de comunicación.

Por lo pronto a la autoridad no le va a quedar otra más que seguir operando como lo ha hecho hasta hoy en día, sin embargo, sería de gran provecho para todos si los elementos policíacos tuvieran al alcance denuncias que los orientaran.

Si se lograra hacer una simbiosis entre sociedad y gobierno, usando todos los medios de los que se disponga, la delincuencia empezaría a tener un verdadero frente de combate. Lo que tenemos ahora es en cambio, una sociedad -y me incluyo- aún temerosa, desconfiada, lo cual no es gratuito, pero en algún momento tendremos que cambiar esto si es que queremos resultados, porque si seguimos como vamos, lo único seguro es que la delincuencia, y nuestras quejas en las redes sociales, van a seguir aumentando y eso de nada nos sirve.

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Dos presidentes dos

Pues ayer, ante la mirada atónita o tal vez no tanto, millones de mexicanos presenciamos algo inédito que ni en los mejores tiempos del “priato” pudimos observar. Sí me refiero a la reunión que los presidentes de México, el saliente Enrique Peña Nieto y el entrante Andrés Manuel López Obrador y ambos acompañados de los miembros de su gabinete, igualmente saliente y entrante, dieron una conferencia conjunta que por primera vez y ya en su calidad de presidente electo, ambos mandatarios sellaron el proceso de transición y transmisión de poderes de manera armoniosa, responsable y respetuosa. Cordial y de respeto coincidirían Peña y López. Allí y apegado al formato

establecido, entiendo, los mandatarios constitucional y electo en ese orden, fueron respondiendo preguntas de los miembros de la prensa que en un número de seis intervenciones de igual número de reporteros, qué no de preguntas porque varios hicieron más de dos, las más insistentes versaron sobre el tema de la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo, y con igual pertinencia, el del NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México). Digo las más.

Decía en el orden señalado, Peña Nieto al preguntarle sí como sostiene la maestra, su detención y cárcel obedeció a una consigna política, respondió que el ejecutivo no tiene facultad de procesar a nadie sino que corresponde a la Procuraduría y al poder judicial, aplicar la ley y eso fue lo que ocurrió para que la apresaran, primero, e igualmente ahora la liberaran. Por su parte López Obrador, dejó en claro que la maestra Elba Esther, como ciudadana, tiene todo el derecho de realizar lo que a sus intereses convengan, y por lo que a él toca, es hacer respetar la ley y como lo sostuvo en campaña ser respetuoso de la vida sindical pero, dijo, impulsará que los procesos de elección interna sean democráticos; queremos que haya democracia en el país, en la familia, en los sindicatos, sostuvo. Sobre el papel o peso que la profra. Gordillo Morales tendrá en el tema de la reforma educativa, es decir en su cancelación, el hombre de Macuspana dejó en claro que la maestra no iba a estar en su gobierno, momento que aprovechó para reiterar su máxima jurídica; al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

Pero, no es de las preguntas y respuestas en lo que quiero detenerme, y que por cierto resultaban pertinentes por el momento que se viven en temas decía; el NAICM, la seguridad o como el de la nueva forma de democracia participativa que inaugura ya el futuro gobierno. En verdad lo que creo es menester destacar, es sobre el nuevo momento que empieza a gestarse en la institución presidencial, que con el triunfo avasallante de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en general, se convierte en hito histórico al reunir a dos mandatarios, uno en funciones y otro por acceder, acuerpados por sus respectivos gabinetes cosa que nunca jamás se habría operado incluso con tanta antelación permitiéndoles a ambos gobiernos, empezar con un proceso de transición institucional marcado por el respeto y la colaboración, mismos que una y otra vez le mereció a Peña Nieto, recibir de López Obrador amplio reconocimiento y gratitud.

Es posible y creo deberíamos abonar a la idea, de que a partir de esta transición que inauguran Andrés Manuel y Peña Nieto, sea el parteaguas para que en el futuro los gobiernos se conduzcan con civilidad democrática sin aferrarse al poder. Es más, cuando el gobierno que gana irrumpe y rompe con el régimen establecido y en cuyo caso, aunque ahora se suavicen las posturas, el triunfo del nuevo gobierno se alza sobre la debacle de un gobierno. Mucho habrá que aprenderse de este

proceso de transición en particular donde de nueva cuenta el presidente electo le reconoce al constitucional, su no intromisión en el proceso electoral. Es más que en tiempo record, el presidente

Enrique Peña Nieto, haya salido a reconocer el triunfo del candidato de “Juntos haremos historia” Andrés Manuel López Obrador. Así pues, tenemos; “Dos presidentes dos”. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Respecto al tema de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, sí la legendaria y hoy redimida dirigente sindical del magisterio nacional el SNTE, no me queda más que reconocerle no sólo a la defensa legal que dieron sus abogados, sino ella misma por su capacidad de reinventarse y la muestra la dio este lunes al convocar, no necesariamente a una conferencia de prensa ya que no hubo preguntas mucho menos respuestas, sino a dar un posicionamiento que bien argumentan algunos, pudiera haberse ahorrado convocar a la prensa ya que bastaba entonces un comunicado en redes. De lo que se puede rescatar y vale considerar, es que todo indica regresará por sus fueros e intentará rehacerse de la conducción del sindicato. Entre hilos y agujas empezó a tejer su regreso al menos mediático, precisamente el día en que se reanudaba el ciclo escolar y como bien reza; que en política no existen coincidencias. Así al tiempo que lanzaba dardos envenenados contra de Juan Díaz de la Torre, actual dirigente sindical, sin nombrarlo por su nombre dejó entrever haber sido traicionada por éste, dejando en claro que su compromiso es con las y los maestros de México. Se dijo presa política de este gobierno al no ceder a presiones ni aceptar condiciones indignas. Y en un

discurso improvisado y con tonos de drama que la pusieron al borde del llanto, se dijo inocente y que está de regreso. Para qué, no hay por qué especular, es mejor precisar con certeza; a dirigir el SNTE. Veremos que dicen los de la CNTE. El tema, de pronósticos reservados…// 2.- Y en lo local que me cae que no hay mucho que comentar de este desgobierno, en donde sigue reinando un desmadre bien organizado, y a lo más cuando no es un nuevo nombramiento en el gabinete, las ratas incrustadas aún en el gobierno siguen limpiando todos los rincones de las dependencias arrasando hasta con las migajas. Creen y no ilusamente, que nada les pasará ya que el gobernador entrante, presumen, no es otro que un antiguo aliado que durante el sexenio de Manuel, ya venían cometiendo actos de corrupción y abusos de poder. Estiman así, que el ex titular del poder judicialno podría pecar de desmemoria. En abono a la confianza y creencia que con el gobierno del cambio tanto a nivel nacional como local será el combate a la corrupción el camino para lograr la cuarta transformación, les advertiría a ésas lacras sociales del gobierno y como siempre no generalizo, que no estén tan confiados. Y lo sostengo porque el gobernador electo Rutilio Escandón, una y otra vez y cada vez que tiene oportunidad, ha señalado con pasmosa claridad que se va a combatir la corrupción e impunidad, que no se equivoquen; que primero los pobres y que en su gobierno se actuará con honestidad y austeridad. Así qué, para cumplir esos preceptos y propósitos de gobierno habrá que empezar a barrer la corrupción como las escaleras; de arriba para abajo; y agregaría si me lo permiten; de atrás para adelante. ¿Se podrá? No apuesto pero sí le concedo el beneficio de la

duda. No se trata de venganza; es justicia a secas…// 3.- Y ya para acabarnos de enchilar les comento; que el tema de los diputados federales indígenas cito; Humberto Pedrero y Roberto Rubio, por el distrito II de Bochil y XI de las Margaritas, y una vez que se habría dictaminado por la Sala Regional de Xalapa que ambos habrían falsificado documentos de residencia y sobre todo no tener nada que ver con tierras indígenas bueno ni en las uñas, ¡uta madre! Pues, resulta, que en el caso de Pedrero ex titular de Hacienda del estado, parece le harán efectivo eso de mandarlo a la “gaver” por falsificador. Pero en el caso del hombre más cercano al gobernador Velasco, Rubio de apellido y piel, el Trife argumento que el recurso de impugnación fue a destiempo dejando su diputación en firme. Y no me lo crea, pero parece el caso de Pedrero Humberto, correrá por la vía legal y suerte de Roberto Rubio. ¡Qué pinche manera de torcer la ley! Si tuvieran dignidad (¿?), ambos hubieran renunciado. Pero no creo la conozcan. Y como diría la galardonada con la Medalla Rosario Castellanos, Cristina Pacheco; Aquí nos tocó vivir (y morir)…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ante ingreso de pandillas de “Marasalvatruchas”, se fortalece acciones de seguridad en esta puerta del país.

*Chiapas ante un peligro grave de seguridad pandillera.

Con operativos estratégicos y con un mayor análisis del problema que viene afectando a Tapachula y la región como son las bandas de los Marasalvatruchas provenientes de Centroamérica y que han echado sus raíces en Tapachula, porque las leyes en países como El Salvador, Guatemala y Honduras se han endurecido, lo que ha originado que muchos delincuentes -inclusive muchos de ellos con sus esposas e hijos- huyan de sus lugares de origen, y lamentablemente esta maldad delincuencial, se viene trasladando para la frontera sur de México, aunque hay que decirlo, es un fenómeno que también busca emigrar a lugares como Tuxtla Gutiérrez y otros lugares del país.

O sea, lo vivimos localmente con una preocupante intensidad esta perturbación delincuencial, pero eso no impide que muchos integrantes de la Marasalvatruchas que ingresan por el territorio nacional, -Suchiate y Talismán- se internen más allá de Tapachula, donde muchos de ellos prácticamente son también “asesinos y ejecutores” y nos estamos refiriendo a las pandillas juveniles de los “Maras”, no a muchos hermanos de Centroamérica que buscan anisadamente el llamado “Sueño Americano”, y que viene con la mejor ilusión de buscar nuevos horizontes.

Definitivamente es un escenario preocupante en materia de seguridad nacional, porque las leyes centroamericanas que se han severamente endurecidas, obliga a “huir” y evadirse de sus países de origen a estas pandillas y bandas calificadas de peligrosas, porque muchos de estos personajes su primera parada de la huida es Tapachula, para buscar mayores prebendas económicas, y es ahí donde el peligro del asalto y muerte está echada a la suerte de los miles de Tapachultecos que vivimos en paz en esta frontera sur de México. La mayoría viene a delinquir y es donde el peligro gira alrededor de la vida de nuestras familias de Chiapas y del Soconusco.

Hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de Chiapas, que dirige Raciel López Salazar, quien personalmente ha dirigido los operativos “Antipandillas” que en la primera semana al menos fueron detenidos 34 miembros de las llamadas MS13 y Barrio 18, y dentro de estos primeros detenidos se encuentran los “asesinos” de los últimos crímenes que ha tenido con terror y pánico a la sociedad Tapachulteca. Se incautaron además armas de fuego, armas hechizas, drogas, y motocicletas donde muchos robos y asesinatos este tipo de medios de transporte son los que más utilizan estos delincuentes juveniles que también han golpeado a estudiantes afuera de sus escuelas, donde por temporadas han llegado a delinquir.

Es un asunto de seguridad nacional, donde la Secretaria de Gobernación, que dirige Alfonso Navarrete Prida, debería de echar una vista retrospectiva a esta frontera sur de México, y conocer personalmente el fenómeno migratorio que se está viviendo “Aquí donde comienza la patria”, diría el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, todavía el pasado viernes en una inauguración de un moderno hospital regional, porque es un cáncer migratorio que se está introduciendo a México, y que a la larga podría ser un problema más grave en nuestro país, porque las raíces, unas se quedan en esta puerta del país, pero otras se están yendo a puntos geográficos de la República Mexicana, y porque no decirlo a los Estados Unidos.

La frontera mexicana del Sur, requiere mayor vigilancia no solamente de carácter policial sino en agentes de migración, porque sencillamente no hay una planta laboral que satisfaga a la frontera sur de México, que sigue siendo una frontera mexicana porosa, abandonada y desatendida por el gobierno federal. Es una frontera sur con unos cuantos agentes de migración y esto contraviene cualquier buena fe del poder de la federación.

Actualmente los operativos policiales continúan, con el objetivo de fortalecer los índices de seguridad en la región y en eso hay que reconocer esa óptica de la Fiscalía General de Chiapas, la policía federal y el propio Ejército y Marina de México, que operan de manera interinstitucional y que se puede observar a todas horas y en todos lugares.

Nuevos cómputos: Teopisca para el PRI y Chicomuselo para el PT.

Después de la estrepitosa derrota del PRI en Chiapas, en el pasado proceso electoral, como queriéndole darle un incentivo participativo al tricolor de la aldea, autoridades del Tribunal Electoral de Chiapas, confirman un triunfo en una tierra cerca de Comitán, -como es Teopisca- donde nació el excandidato perdedor Roberto Albores Gleason, que prácticamente fue lo que dejó de buenas nuevas el PRI en esa región fronteriza donde sí hubo carnita azada, porque de ahí, todo fue infierno electoral que hasta el partido del tricolor, se encuentra en una encrucijada de luchar por un futuro halagador en la nueva democracia que marcó historia en nuestro país. Hay quienes opinan que dentro de dos años y medio, el PRI podría desaparecer en la entidad.

Trascendió que el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), realizó el nuevo escrutinio y cómputo parcial de la votación recibida en seis casillas instaladas en el municipio de Teopisca; así como en cinco casillas instaladas en el municipio de Chicomuselo, plasmado en los expedientes TEECH/JNE-M/023/2018 y TEECH/JNE-M/089/2018 y acumulados, respectivamente.Al concluir el recuento de sufragios de los municipios de Teopisca y Chicomuselo, se levantó el acta circunstanciada correspondiente, en la que se hacen constar los resultados, los cuales, serán enviados al Tribunal Electoral del estado de Chiapas, donde los magistrados evaluarán y tomarán las decisiones conducentes, detalló el Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas.

En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que, los consejeros electorales junto con los representantes de los partidos políticos a través de cinco mesas de trabajo, fueron los encargados de realizar el escrutinio y cómputo. Así las cosas.

Todo el apoyo a familias desplazadas en Chiapas. – En la capital de Chiapas, al conmemorar el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, refrendó el compromiso del Gobierno de Manuel Velasco Coello de seguir brindando toda la ayuda necesaria a familias afectadas de Chalchihuitán, Chenalhó, Ocosingo y Huixtla, sumando esfuerzos para llegar más rápido a donde más se necesita. En este marco, el responsable de la política interna fue informado de las recientes acciones que se llevaron a cabo a través del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno en Chiapas, consistente en entrega de alimentos a granel, despensas, saneamiento de instalaciones, láminas y tanques-cisterna para almacenamiento de agua potable, por citar algunas. Dixe.

PD: Hoy arranca en Tapachula, la Segunda Feria Nacional del Trabajo, y para ello hay todo una nomenclatura de responsabilidades públicas de parte de la Secretaria del Trabajo, que dirige atinadamente el buen Oscar Ochoa Gallegos.

http://etrnoticias.mx/lee-chiapas-ante-peligro-grave-seguridad-pandillera-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

CON EL APOYO DE LA FEDERACIÓN SE FORTALECEMOS LA SEGURIDAD EN CHIAPAS: MVC

El Ejecutivo estatal destacó a la seguridad como uno de los temas sociales más importantes en su administración, por lo que una de las acciones que se ha impulsado es la de fortalecer a las corporaciones policiacas y prevenir el delito. Es por ello, –dijo- Con el apoyo de la Federación, el gobierno de Manuel Velasco Coello trabaja de forma permanente para reforzar los operativos de vigilancia en los municipios de la entidad. Velasco Coello agrego que, una de las tareas ha sido la constante capacitación a las y los policías, así como la entrega de patrullas a los elementos de seguridad de cada uno de los municipios. De igual forma el Gobernador reiteró su compromiso de continuar trabajando para redoblar esfuerzos a favor de la seguridad de la ciudadanía, con una policía mejor preparada y equipada, para poder desempeñar con eficiencia su trabajo cotidiano. De igual manera espeto, “Con capacitación, entrega de equipamiento y de patrullas, vamos a seguir redoblando los esfuerzos en conjunto con el Gobierno Federal, los Ayuntamiento y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para no darle tregua a la delincuencia”. Más adelante el mandatario chiapaneco hizo énfasis en el fortalecimiento del parque vehicular y el equipo con que laboran los cuerpos policíacos, a fin de fortalecer la seguridad y Chiapas siga siendo un estado seguro para vivir y visitar. Pondero también que, como parte de las estrategias en este rubro, es la labor que representan las mujeres policías, toda vez que se han destinado patrullas exclusivamente a combatir la violencia de género y serán manejadas por mujeres. Velasco Coello subrayo en ese mismo orden de ideas que los cuerpos policiacos cuentan con mejores condiciones y las herramientas necesarias para realizar su misión de proteger y servir a las familias chiapanecas, y los que visitan la entidad.

El jefe del Ejecutivo reiteró el llamado de no bajar la guardia y reforzar el trabajo conjunto de los tres niveles de gobierno para continuar incrementando los operativos de vigilancia y patrullajes a más barrios y colonias de Chiapas. Al final el popular Güero Velasco acotó, “Es fundamental que se trabaje de manera coordinada para garantizar más seguridad a las familias chiapanecas y redoblar los esfuerzos para fortalecer a las corporaciones policiacas, promover la participación de la ciudadanía y prevenir el delito” …sin comentarios

INSTALAMOS SILLAS EN PARQUE CENTRAL CAPITALINO: MOLANO

El presidente municipal, Carlos Molano Robles, señalo que la plaza principal de Tuxtla Gutiérrez, vuelve a retomar un poco de esparcimiento, armonía y confianza a quienes la visitan, teniendo un sentido de pertenecía e identidad, que se ha perdido a través del tiempo. Tras presidir el evento de la donación de 25 bancas en el parque central por parte de los voluntariados de una cadena comercial muy conocida y junto con el ayuntamiento, fue posible regresar un poco del tiempo perdido, el alcalde capitalino señalo que, esto apenas comienza, con el proyecto se pretende poner más bancas en el parque central, teniendo un compromiso con la historia, con el presente y con el futuro de Tuxtla. Al mismo tiempo agregó, “Este parque central durante muchos años ha permanecido en el olvido y muchas veces ha sido de objeto de ataques, que lo han ido degradando, nosotros no lo vamos a permitir, lo que esté a nuestras posibilidades lo mantendremos limpio”, el presidente Molano Robles. Informo que, en el acto inaugural, Marat Salazar González, gerente de esta cadena comercial de Tuxtla, mencionó que la empresa cumple 40 años, desde que inició, tiene la misión de satisfacer las necesidades cotidianas de los clientes, de una manera amable y con el fin de impulsar el desarrollo con proyectos. Así mismo comentó el gerente Salazar González, que, “En esta ocasión, estamos aquí reunidos para dar el inicio de la rehabilitación del parque central, este programa tiene la visión diferente y poder disfrutar de los anteriores momentos que teníamos; el día de hoy, reiteramos nuestro compromiso con la autoridad, con la comunidad y con nuestro entorno”, Asimismo, se hizo la entrega de la banca por parte del gerente al presidente Carlos Molano, como un acto simbólico…ver para creer

RECIBE RECTOR UNICACH NUEVO ESTUDIANTES…

Al dar la bienvenida y salutación a los 25 alumnos del programa de Movilidad Estudiantil, provenientes de diversas universidades nacionales e instituciones de Colombia, Uruguay, España, Argentina y Bolivia, El rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Rodolfo Calvo Fonseca agradeció que hayan optado por cursar un semestre en la UNICACH, institución líder en el Sur-sureste de México, y enriquecer su experiencia de vida en Chiapas. Así mismo Calvo Fonseca agrego que, en una reunión sostenida con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de estrategias y acciones para apoyar a los jóvenes, por lo que corresponde a los universitarios coadyuvar en este contexto…sin comentarios

TRABAJAMOS EN TEMA DE SEGRUIDAD CONSTANTEMENTE: TORITO

El presidente municipal de Tapachula señaló que, en presencia de representantes del Gobierno Estatal, Federal, Nuestras Fuerzas Armadas y Asociaciones Civiles hicimos entrega de uniformes y equipamiento a los Vigilantes Ciudadanos, al mismo tiempo el Torito agrego que fue un compromiso que hicimos con ellos y hemos cumplido a través de una gestión ante el programa FAFM 2018 para poder entregarles playeras, gorras, silbatos, toletes, fornituras y lámparas tipo SWAT. De igual forma el alcalde costeño indico: Reconozco su esfuerzo y dedicación con los que colaboran en las colonias y fraccionamientos de Tapachula porque son ellos quienes están más cerca cuidando nuestros hogares y a nuestras familias siendo un apoyo muy importante e indispensable para las diferentes corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno. Comento más adelante que, “La seguridad es lo que más exige la ciudadanía, por ello para Gobierno Tapachula siempre ha sido una prioridad y hemos hecho diferentes gestiones para dotar de las herramientas necesarias a nuestros elementos para que puedan prevenir y defendernos de la delincuencia. Al final acoto, Las necesidades eran muchas, pero a lo largo de esta administración hemos realizado importantes gestiones para ir recortando esa brecha y hasta el último día que tendré el honor de servir a Tapachula seguiré tocando puertas y gestionando para hacer de nuestro municipio un lugar más seguro…ver para comentar

YA NO MAS PRIVILEGIOS A SENADORES: ERA

El senador electo por Chiapas del partido MORENA Eduardo Ramírez Aguilar, manifestó que, en el Senado de la República, “vamos a aprovechar la oportunidad histórica que nos ha dado el pueblo de México para llevar a cabo la transformación profunda del país, al mismo tiempo enuncio que, luego de sostener una reunión con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador con senadoras y senadores electos que conformarán la bancada de Morena en el Senado; misma que, todo apunta, será coordinada por Ricardo Monreal Ávila, urgió al presidente electo que se acábenlos privilegios en el senado. el parlamentario comiteco de igual comentó que uno de los temas torales en dicha reunión, fue el de la austeridad al interior de la Cámara Alta, lo cual permitirá un ahorro presupuestal considerable, sin que ello afecte el funcionamiento del Senado. Además -dijo- que las y los senadores de Morena impulsan esta medida de recorte presupuestario al interior del Senado, como parte del respaldo a la iniciativa de austeridad que ha venido proclamando el presidente electo López Obrador; quien externó que actuará con respeto absoluto de la independencia de las Cámaras Alta y Baja del Congreso de la Unión…sin comentarios.

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con funcionarios de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), encabezados por su titular Gerardo Gutiérrez Candiani, quienes expusieron los avances de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas. Tras escuchar los planteamientos, Escandón Cadenas destacó la necesidad de detonar el desarrollo y el progreso económico de la entidad, por lo que aseguró que su gobierno sumará esfuerzos con la Federación y los distintos sectores sociales para aprovechar el potencial productivo de la región…ver para comentar… Este lunes, (ayer) el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, se reunió en la Ciudad de México con el empresario Marcos Fastlicht Sackler, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, A.C…sin comentarios… Por hoy aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

ENTIEMPOREALMX

INDENTIDAD POLITICA

CARLOS ROJAS

AÑO DE HIDALGO

Que está pasando con el Fiscal General a quien se le está saliendo de control la seguridad de Chiapas, al menos por esta región fronteriza los maleantes siguen haciendo de las suyas, se ve que ya le tomaron medida a los empresarios y sucursales bancarias que atacan sistemáticamente para llevarse millonarias cantidades de dinero, lo ocurrido el día de ayer en Las Margaritas es otra prueba más de lo que estamos señalando, pero si lo que se trata es de sembrar temor o terror en la clase empresarial lo están logrando puntualmente porque el ánimo de este sector está de capa caída, y no sólo los empresarios, sino también ciudadanos de a pie, así como pequeños comerciantes de todo tipo, lo que motivado una alerta y preocupación colectiva en estos tiempos donde la violencia ha marcado y lastimado la sociedad en la que nos desenvolvemos, existe la percepción que no hay autoridad alguna que pueda contener a las pandillas que asechan, vigilan, persiguen y atacan a quienes producen economía en la región, por el contrario, pareciera que tienen cancha libre para operar en complicidad con quienes tienen el deber de otorgar seguridad a los ciudadanos, por eso los transgresores de la ley siguen empeñados en saquear y afectar las actividades cotidianas en este año de Hidalgo. Y hablando de este año donde nadie quiere dejar algo; son muchos los trabajadores del ayuntamiento comiteco que están firmando su renuncia con carácter de irrevocable y con términos de dudosa legalidad, toda vez que los “despedidos” aceptan que el documento reza que no hay adeudo alguno cuando todavía falta un mes para entregar la administración al próximo alcalde, lo que puede significar trabajar un par de quincenas más de a gratis pues el finiquito no se les ha entregado pese a que las renuncias ya están en su respectivo trámite, esperemos que a todos los trabajadores despedidos le entreguen cabalmente su paguita con todo y su parte proporcional de aguinaldo y que no les vayan a salir con que a chuchita la bolsearon porque hasta donde se sabe, se acabó o desapareció el recurso mucho más antes de lo que se esperaba, de tal manera que hay que estar muy truchas con lo que justamente corresponde a quienes en próximas fechas quedarán sin empleo, es el último año de gestión donde funcionarios públicos y políticos de las altas esferas de poder gastan y manotean todo lo que más pueden, dejan vacías las arcas públicas en lugar de cuidad el patrimonio del municipio y de paso el salario de los de más abajo, como bien se dice y conoce el año de Hidalgo $&#@.. el que deje algo. Y a quienes no quieren dejar, pero de joder es al género masculino de parte de feministas contumaces que por alguna razón van más allá de los límites de la igualdad de género, bueno al menos eso es lo que se escucha en unos audios donde algunos hombres expresan quejas hacía la diputada local electa del VI distrito con cabecera en Comitán Elizabeth Bonilla Hidalgo a quien consideraron con muchos kilos de arrogancia, prepotencia y demasiada feminista en contra de los hombres, está bien que el género masculino se encuentra muy cuestionado ante muchos actos de violencia contra la mujer, pero no se puede generalizar y mucho menos mantener un discurso radical cuando también se tiene un investidura en el servicio público porque en ese estrato de responsabilidad no puede haber distingo de ideologías, credos y mucho menos discriminación de género aunque ya se sabe que tanto de un lado como del otro no se cantan mal las rancheras. Y donde no solo cantando rancheras andan , sino hasta música de tambor y pito suena es en las calles aledañas de la Central de Abastos donde nuevamente se empiezan a colocar los vendedores ambulantes mientras que a los ciudadanos se nos olvidan las muertes que ocasionaron la disputa de la vía pública de parte de organizaciones violentas. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado ha informado sobre la detención de tres presuntos implicados en los hechos, pero todavía hay mucho autor intelectual suelto y a esos no los ha alcanzado el brazo de la ley ¿ porque será?…// Pasando a otras cosas, la libertad de la maestra Elba Esther Gordillo es la nota del momento, un trofeo de Andrés Manuel López Obrador y una paliza para Enrique Peña Nieto y su principal asesor Aurelio Nuño quien impulsó la reforma educativa con un costo altamente sangriento, el día de ayer la ex convicta de manera personal y durante su reaparición en público dijo que la Reforma Educativa promovida por EPN se derrumbó con su salida, ojalá que sea puro discurso y que el derrumbe no alcance a la población estudiantil, a los jóvenes que buscando ser profesionistas de calidad pueden terminar obteniendo un título sin conocimiento, pero en fin, por vía de mientras, ya reiniciaron las clases en el país, se acabaron las vacaciones, y el golpe a los bolsillos de los padres de familia fue más duro de lo que se sintió el año anterior…//En Comalapa los trabajadores del ayuntamiento están exigiendo su correspondiente pago de aguinaldo toda vez que ya van de salida y tienen temor fundado que los van a dejar milando como el chinito, reiteramos nuestro comentario anterior, es año de Hidalgo y los que se les está acabando el poder se están llevando todo, hasta los escritorios y las macetas de los corredores comienzan a desaparecer, que de menos los aguinaldos que solo existen en los bolsillos de los que les andan cantando las golondrinas…// Finalmente Roberto Rubio le dieron paso a la diputación federal pese a no ser indígena, todo se puede, se amarra o se negocía con las autoridades electorales. Vienen más sorpresas dicen, falta poquito para que los magistrados resuelvan el caso de La Trinitaria Chiapas.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que todavía no terminan de seleccionar al personal que trabajará en el próximo ayuntamiento comiteco?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx