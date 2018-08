15 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Música de viento

Había una vez un país en el que los papás decían a sus niños: -Si te pierdes buscas a un policía y le dices –y le prendían a uno un papelito con nombre y dirección, con un ‘seguro’ en la bolsa de la camisa. Sí, había una vez.

Había una vez un país en el que de repente veía uno a los agentes de tránsito, sobre sus taburetes de madera, con regalos a los pies. Era su día y la gente que el resto del año les decía “mordelones”, los saludaba al pasar. Salió en la prensa la foto del que recibió un refrigerador, con un moño tamaño presidencial. Y el colmo fue aquel al que dieron un televisor Zenit, blanco y negro, con antena de conejo. ¡Qué país!

Sí, había una vez. El maestro era el orgullo de la familia y el más respetado del barrio; eran pobres, muy pobres, con la ropa usada, muy usada; impecables, iban temprano a pie a sus escuelas y la gente al pasar decía: -Buenos días maestro, no se olvide, le mando a mis hijos con nalgas –sí, cuando hacía falta, daban coscorrones y nalgadas y también curaban raspones, daban consejos y siempre, buen ejemplo. Había un país.

El cura era igual, en ese país que había una vez, respetado y respetable, bondadoso sin ser santo, confesor a domicilio, educador de niños en el catecismo y sobre todo: garantía de decencia, aunque no eran santos. El médico, lo mismo. Había una vez.

Y en ese país que había una vez, no hace tanto, se iba uno a los parques el domingo y la policía montada, paseaba niños en sus monturas. Bueno a los míos y los del barrio, paseaban. Serios, porque han de ser serios, pero los paseaban: -¿Le da una vuelta al niño? –y nomás tendían la mano y lo montaban; a las niñas también.

En ese país, que hubo una vez, no eran pocas las señoras que oyendo la escoba de varas del barrendero muy tempranito, se asomaban: -Venga por un cafecito, hace frío y luego quién limpia –y se desayunaba uno en la cocina junto con el señor de la basura, que tenía nombre y había que saludar. Café y pan. Éramos pobres todos.

En ese país de nunca jamás, había problemas, peores que los de hoy. Mucho peores. Era el México de las medias suelas, el zurcido invisible, la reparación de todo (planchas, radios, llantas, relojes de cuerda… éramos pobres). Era el México que aun recordaban muchos, se sabía bañar en sangre. Algunos decían que no teníamos democracia, la gente, la mayoría de la gente, los oía pensando en alcanzar su programa de la W: Chucho el Roto; La policía siempre vigila; El derecho de nacer; Anita de Montemar y La tremenda Corte… México.

Es nuestro país y hoy es mucho mejor. No tenga duda. No soñábamos entonces con muchas cosas que hoy criticamos pero tenemos: escuelas, hospitales, carreteras, universidades, tantas cosas. Y menos hambre, eso sí, mucho menos. Le digan lo que le digan.

No haga caso a quienes insisten que estamos al borde del precipicio. No es cierto. Esta generación al relevo, por responsabilidad de la nuestra, será menos peleona, menos de iglesia, menos de familia, pero así los hicimos, nosotros, y no hay que criticar: hallarán su camino, igual que siempre todos. Lo demás es, no lo dude: puro cuento.

Por la edad se recuerdan cosas que se nos fueron perdiendo en el camino, son los tiempos. El respeto, por ejemplo, aunque no a todos ni a todo. Pero se extraña.

Uno que sabe de lo que habla y jamás lo hace para ventilar la garganta, Jorge, me mandó antier un dibujito brasileño, con pie y sin comentarios. En el trazo, unos policías esposando unos delincuentes, en el pie, la leyenda: “A un médico no se le acusa por el aumento de las epidemias, a un profesor no se le acusa por el aumento del analfabetismo, pero al policía siempre se le acusa por el aumento de la criminalidad. Este señalamiento no es justo, no somos la causa, sólo lidiamos con las consecuencias”. Cierto.

Los bomberos jamás han sido señalados como responsables por los incendios. Se les aplaude (son el H. Cuerpo de Bomberos). Los niños decían antes (no sé ahora), que de grandes querían ser bomberos.

La moda es la inseguridad pública y embarrar a los policías en eso. Debe haber razón, pero tenga la certeza de que son los menos porque sigue valiendo aquello de que Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Si “la policía” estuviera podrida, esto no lo arreglaba nadie. Iría usted al pan con escopeta o una escuadra 45 con el tiro arriba.

¿O sea, que encima de todo, estamos bien?… no, hay cosas muchas cosas, que están mal, pero la policía no es la culpable. Nuestras policías mujeres y hombres, no causan el problema. Lo causan otros. Ellos le plantan cara y pecho (y se mueren). Sí señor.

Ya podríamos ayudar a que esto empiece a remitir, nomás haciendo lo que sí podemos todos hacer: saludarlos, reconocerles que lo poco o lo mucho que se hace, lo hacen ellos, nosotros, no. Nosotros señalamos, criticamos y causamos el problema. Ellos ponen los muertos; miles de muertos. Nosotros vemos el televisor mientras un millón 800 mil estudiantes de Secundaria y Prepa, nuestros hijos, han probado ya alguna droga: pinche policía… será.

De veras, hay que pararle: nuestros policías no vienen de un país enemigo ni de otro planeta. Son de nosotros, como nosotros. Cada uno de ellos debe saber que cada ciudadano está de su lado, le dará cobijo, le “echará aguas”, y si lo lastiman en su trabajo, cada casa es suya, le darán refugio, llamarán a la ambulancia. Pelean por nosotros, nobleza obliga.

¿Oiga, o sea, no hay malos policías?… no sea bobo (con todo respeto). Hay policías malos, curas, médicos, ingenieros, obispos, mujeres y mi primo Pepe. Son los de siempre. Es la pasta humana. Créame, si no funcionaran bien en su inmensa mayoría, esto sería la ley de la selva. No es. Es por ellos. Les debemos tanto, especialmente en estos tiempos. Hay que presionar mucho, mucho, para que la “austeridad” que ahí viene, sea a favor de ellos, cuando menos ellos.

Por cierto: el espejo de una sociedad son sus policías. ¿No le gustan?… bueno pues como son ellos, somos todos. Lo demás es música de viento.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¡Está galán!

“Me siento galán”, dijo el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esta figura sustituirá a la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas.

El tabasqueño, quien sigue presumiendo su cercanía con Chiapas (por eso usó la palabra galán), informó que será un abogado oaxaqueño de origen mixe, Adelfo Regino Montes, quien estará al frente del nuevo instituto.

Dijo que volverán a tomar fuerza los centros coordinadores indigenistas, desaparecidos, según él, en el período “neoliberal” por el que ha pasado el país.

“Me llena de sentimiento decirles que van a volver a tener actividad los centros coordinadores indigenistas. Yo me formé, aprendí a trabajar para los pobres ahí, hace 40 años, fui el coordinador del centro chontal en Nacajuca, Tabasco. Imagínense si no me voy a sentir orgulloso, ahora, como se dice en Chiapas, me siento galán”, expresó, de acuerdo con información difundida por la Agencia REFORMA.

Hasta ayer, el presidente electo de México, quien también prometió que impulsará el beisbol, su deporte favorito, hizo un anuncio concreto respecto a la dirección de su política para los grupos indígenas, tan diversos y tan dispersos en el país.

El instituto, explicó, contará con 132 coordinadores regionales que promoverán el desarrollo de las comunidades desde el territorio de los 68 grupos indígenas que hay en la nación.

Dijo que para ser congruentes, los coordinadores que trabajen en los centros serán de origen indígena.

Veremos y diremos, porque como anteriormente hemos comentado, a veces los pueblos indígenas y los mexicanos en general, no necesitan mucho, más que lo indispensable.

En ocasiones, las decisiones que se toman desde los escritorios, con programas sociales que cambian con cada sexenio, son las que más daño hacen a los pueblos indígenas.

Quizá si se les permitiera seguir su propio rumbo, sus costumbres, sus formas de organización, no estarían tan pervertidos como están en algunos rubros…

CURÁNDOSE EN SALUD

Los 200 mil muertos desde finales de 2006 a la fecha, según cifras oficiales, son la realidad de la violencia que padece México y con ella tendrá que luchar la nueva administración federal.

Ayer, Alfonso Durazo, el próximo secretario de Seguridad del país y sobre quien se han puesto muchos reflectores, pues tendrá que bailar con la más fea, afirmó que el gobierno lopezobradorista recibirá en ruinas a la nación en el tema de la seguridad.

Quizá intentando curarse en salud, pues sabe que el paquete no será fácil, afirmó que se requiere la unidad de todos para ganar la batalla que se antoja un tanto compleja.

Alfonso Durazo, uno de los que más ha sido criticado por su inexperiencia en el tema de la seguridad, pues su desempeño ha sido más político, recordó que desde la Revolución México no vivía una época de inseguridad y violencia como la que padece actualmente.

“El próximo Gobierno recibirá una seguridad en ruinas. Sin eludir la responsabilidad, les digo que no será posible resolver de fondo el problema de la inseguridad si el Gobierno avanza solo. Los necesitamos a nuestro lado, como estuvieron el 1 de julio”, dijo, justo cuando en Michoacán, lugar donde se llevó a cabo un foro de pacificación la cosa se puso galana, pero fuera de control.

Ahí, en tierra caliente, José Luis Mireles, un doctor que tomó las armas hace algunos años y encabezó los grupos de autodefensa para hacer frente a la delincuencia organizada, dijo que los foros de pacificación son una farsa cargada de política.

Criticó que no se cuente con la participación de “los verdaderos luchadores sociales” que, incluso, han tenido que sacrificar sangre para intentar contener a la delincuencia.

Mireles, criticado por unos y aplaudido por otros, abandonó el lugar donde se llevaba a cabo este foro, uno de varios, en los que se pretende escuchar a las víctimas de la violencia.

A eso, a reacciones airadas y a todas las cifras de inseguridad, se tendrá que enfrentar el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Ahora sí que, como se dice en Chiapas: ¡Está galán!

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

DON PATRO SE DEFIENDE…

Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, en el caso del ex Gobernador José Patrocinio González Blanco Garrido, no es la excepción. Este lunes el Congreso del Estado le otorgo en sesión solemne la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, reconociendo su gran aportación ambientalista y según la versión oficial “como un justo reconocimiento a su gran labor ambientalista y de conservación de la fauna silvestre emblemática de la Selva chiapaneca” hemos de ser sinceros aquí nadie da paso sin huarache y sabedor de los tiempos que vienen y que dentro del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador esta su hija Josefa González Blanco Ortiz Mena, se le quiso reconocer de ultimo momento, y aunque mas vale tarde que nunca fue homenajeado con todos los honores por el gobierno de Chiapas siendo profeta en su tierra, llevándose las palmas de muchos y despertando enconos de otros.

“El ex gobernador de Chiapas recibió la Medalla “Miguel Álvarez del Toro” este lunes de manos de el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas”

Como de todos es sabido Don José Patrocinio es hijo de Salomón González Blanco y Josefa Garrido Canabal, gobernó a nuestro estado en los años 1988 a 1993, el cual dejo para ser Secretario de Gobierno con el Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desato la polémica ante su condecoración en medio protestas, principalmente de colectivos en defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTI, lo acusan de tener relación directa con el asesinato de varios integrantes de la comunidad, así como con los asesinatos de tres periodistas (Roberto Mancilla, Tito Gallegos y Alfredo Córdova Solorzano) también de líderes campesinos y el encierro de curas, en los 4 años que estuvo como gobernador, de lo que se denomino “El imperio de la Ley”

Así mismo su homólogo Pablo Salazar Mendiguchia, fue el quien de primera mano despertó y argumento a la sociedad por qué no debía ser merecedor de esta condecoración, desato una serie de controversias en medios impresos y en redes sociales, enrareciendo el clima ante la entrega de dicha presea.

El cuanto al tema ambiental el exgobernador González Blanco Garrido agradeció dicho reconocimiento es un honor a uno de los ambientalistas más grandes que ha tenido el estado Don Miguel Álvarez del Toro, por lo que dijo “los ambientalistas no morimos, simplemente trascendemos”, además afirmo que “Hagamos de esta causa una preferencia por todos los chiapanecos. No es tarea solo del gobierno, es tarea de todos nosotros, a través de este reconocimiento estamos convocando a mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños chiapanecos para seguir trabajando a favor del medio ambiente”.

Pero esto no acabo aquí, ya en entrevista más informal el político y abogado chiapaneco con 84 años de edad, afirmo: “Yo estoy totalmente de acuerdo con el derecho que tienen todos de decir lo que quieran y emitir los juicios que les parezca más convenientes, pero llevo muchos años diciendo una cosa muy sencilla, los reto a un debate publico donde aporten una prueba de lo que dicen en mi contra, yo tengo elementos y pruebas para demostrar que no tienen la razón de lo que dicen” respecto a las muertes de homosexuales y periodistas durante su mandato señalo: “tampoco se aclaro el homicidio de Palmer en la misma línea del gobernador…” ya mas en especifico en el tema de los periodistas dijo: “mira no digas tonterías, de los dos, o tres uno era mi jefe de prensa y el otro mi jefe de prensa en Tapachula, se aclaró que a Tito lo mato el amante de su esposa, queriendo aparecer que fue atropellado yo ordene la autopsia, se aclaro la muerte, se detuvo al culpable, se proceso y estuvo en la cárcel y lo mismo el de Tapachula. Entonces No, el otro no me acuerdo quien era, de Mancilla no me acuerdo donde escribía, y simplemente le respete su derecho de actuar, pero No, recuerdo quien era.”

Finalmente: “La mejor forma de predecir el futuro es creándolo” lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Gran derrama económica deja el regreso a clases

Comenzamos….Contrario a lo que sus adversarios políticos habían argumentado, Rutilio Escandón Cadenas tiene forjada una relación de respeto y cooperación con el sector productivo de Chiapas y de México. Así lo dejaron en claro tanto empresarios chiapanecos como el propio gobernador electo, quienes en un ambiente renovado dialogaron en torno a proyectos de desarrollo institucionales y particulares, los cuales habrán de ejecutarse en un marco de respeto y autonomía, con capitales seguros que habrán de ser herramientas de desarrollo de Chiapas como de México. “Estamos unidos, centrados en romper las barreras que antes nos separaron, sociedad y Gobierno habremos de trabajar en la construcción de una nueva unidad colectiva que luche contra la pobreza y marginación mediante proyectos de desarrollo e impulso a los sectores productivos y empresariales”, mencionó Escandón Cadenas en una reunión, en la cual se privilegiaron las propuestas y las estrategias que la entidad necesita para detonar la calidad y competitividad empresarial e industrial en torno al crecimiento económico de los chiapanecos. Con esto, Rutilio Escandón da un paso firme en la elaboración de puentes y mecanismos que permitan trabajar en unidad y conjunto con el rubro financiero del estado……..Continuamos….La Casa de la Justicia debe ser sinónimo de transparencia, honestidad y ética. Sus directivos deben estar pendientes en que no se viole ningún derecho de los trabajadores de cualquier nivel. La justicia es pareja y debe ser tangible. Lo anterior sale a colación, debido a que la base trabajadora del Poder Judicial del Estado, cuyo Presidente es Juan Oscar Trinidad Palacios, está demandando con justa razón el pago del Bono de Productividad que corresponde al 2017-2018 y que debería haberse entregado en el pasado mes de julio, después informaron que el Bono se entregaría al regreso de vacaciones, el día 6 de Agosto, no cumplieron. Si bien ese tipo de incentivos no forman parte de una prestación de ley, y ni el patrón considera que no existe obligación de retribuirlo, si es cierto que ha generado un derecho del trabajador para exigirlo vía demanda, en virtud de que en ejercicios pasados, desde 2007 hasta 2016, se entregó en tiempo y forma dicho apoyo económico y que al existir plena comprobación de ello, genera un derecho en todo trabajador y que no puede quedar eximido por ninguna razón. Queda entonces esperar a que el Tribunal Superior de Justicia, haga lo sustantivo de su tarea: Justicia a los trabajadores. Sobre todo a aquellos que de verdad hacen el trabajo, que de verdad tienen la experiencia probada en todas las áreas. Juan Oscar Trinidad Palacios tiene enfrente un gran reto hoy en día: Hacer justicia transparente, real, palpable, definitiva y que aprecie y reconozca el esfuerzo de todos los que laboran en el Poder Judicial…Seguimos…..El próximo lunes 20 de Agosto inicia el nuevo ciclo escolar, por lo que las jefas y jefes de familia andan preocupados por los gastos que tendrán que realizar. La lista es larga, en las escuelas públicas cobran cuotas para inscripción y para el mantenimiento de los centros escolares, esto por cada uno de los hijos que cursen los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior, no importa que sean de gobierno, la cuota es obligatoria, luego periódicamente en las juntas de padres de familia aprovechan a solicitar apoyos. Además tienen que invertir en material, uniformes, zapatos, útiles escolares y hasta en el peluquero, para que a los niños o jóvenes no los vayan a regresar el primer día de clases. El gasto por cada uno de los hijos que está en edad escolar, llega hasta los tres mil pesos, esto de acuerdo a lo expresado por algunas jefas de familia. La inversión antes de iniciar las clases para que sus hijos puedan entrar a un centro educativo oficial, perjudica en gran medida la economía familiar. Después de iniciada las clases el gasto diario del transporte, tanto para ir a la escuela como el regreso a sus casas. En México la educación es laica y gratuita, eso dice la Constitución, pero en la realidad la educación en nuestro país es cara, por eso existe un alto índice de deserción escolar, los recursos familiares no alcanzan para poder pagar una escuela de gobierno……..Terminamos….De acuerdo a la información emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), pasado el proceso electoral no se presentó ninguna impugnación en la elección para gobernador. En 65 municipios y 10 distritos locales la elección fue impugnada a través de Juicios de Nulidad Electoral, Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales y Juicios de Inconformidad. La mayoría de las impugnaciones se han desahogado pero el TEECH tiene hasta el último día de Agosto para resolver las impugnaciones de miembros de Ayuntamiento y diputaciones. La LXVII Legislatura local y los nuevos alcaldes tomarán protesta el próximo primero de Octubre……Nos seguiremos leyendo aquí

Artículo Único

Angel Mario Ksheratto

Pactos salvadores

No se le puede negar la picardía al gobernador Manuel Velasco Coello; supo, desde que ordenó a los diputados entregarle la Medalla “Miguel Álvarez del Toro” al tirano Patrocinio González Blanco-Garrido, que el evento se convertiría en un bacanal. Tuvo en la mala fama del exgobernador y el repudio en su contra, la oportunidad para desfogar las maledicencias que le pesan a raíz de la crisis política, social y financiera en que deja a Chiapas.

¿Qué mejor que revivir al tirano para que los reclamos se enfocasen en éste y dejarle descansar, por lo menos unas horas? Nadie con el historial violento y corrupto de don Patrocinio (o el de Pablo Salazar, que, nos cuentan, también fue analizado por el gobernador y sus cercanos para colgarle la hojalatita ésa), podría rescatarle del aluvión de críticas por los malos resultados de su gestión.

E invitó al gobernador electo, para que fuese él, quien impusiera el ahora reventado galardón. Dos pájaros muertos de un solo disparo. Utilizó al ex dictador para distraer a sus críticos y al electo, para lavarse las manos. No hay lugar para otra interpretación, que no sea el mensaje propagandístico del todavía gobernador.

Es claro que la estratagema de Velasco, no exime a Patrocinio González de los delitos que cometió al amparo del poder, ni salva a Rutilio Escandón de la mascarada que tuvo que representar por falta de talento, carácter y respeto a la investidura que representa.

El gobernador Velasco, tiene claro que no deja un estado en las mejores condiciones; los adeudos con proveedores son cada vez más notorios, al grado que muchos de éstos, ya han ido hasta la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, a exigirle que obligue a su protegido a pagar los compromisos contraídos.

En materia social, los enfrentamientos entre organizaciones, los cierres carreteros, las revueltas municipales, son cotidianas, desde su primer año de gobierno. Su política de entregar despensas para mantener calmada a la gente, fracasó por completo. También fracasaron sus cursilerías idiomáticas, con las que pretendió congraciarse frente a las mujeres, a quienes al final, no les hizo justicia ante la ola de feminicidios.

En esa ruta caminó la inseguridad galopante; zonas completas del estado, secuestradas por hordas de delincuentes comunes que no solo asaltaron a sus víctimas directas, sino que despojaron al Estado de recursos financieros, para el pago de rescates de ciudadanos tomados como rehenes.

La falta de medicinas en los hospitales, el desvío de los recursos extraordinarios para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de septiembre, la presumible construcción de edificios y centros comerciales a nombre de familiares suyos, los gastos superfluos para cumplir caprichos personales, la precaria condición de las escuelas, las turbias negociaciones con líderes magisteriales y otros sindicatos; el manejo, control y manipulación de los Poderes del Estado, son solo algunos de los abusos de Velasco y de los que pretende escapar.

Los distractores, son su arma predilecta. Ocurrió durante el proceso electoral, engañando aún a sus más leales aliados, haciéndoles creer que ocuparían su lugar, una vez terminado su periodo. Ordenó el ahorcamiento financiero del órgano electoral, para que éste mantuviese sumisión e hiciere lo que a él le viniera en gana.

Del reclamo, la ira, el enfado, quiere huir. En ese tenor, no tardará en volver a rescatar a los personajes más odiados de Chiapas, para que le sirvan de parapeto; para distraer la ira hacia éstos y él, siga tan campante.

Hay que decir una cosa: la seguridad con que Manuel Velasco se mueve, se debe a los pactos con Andrés Manuel López Obrador. Sacrificó a sus leales, para que AMLO ganase en Chiapas. Y no dudemos que ya tiene la lista de colaboradores suyos, que habrá de entregar para que reciban el castigo por los actos de corrupción durante su gobierno. ¿De qué servirá al presidente electo hablar de lucha contra la corrupción, si ya pactó impunidad en Chiapas?

¡Tronco de cambio para México! No puede haber cambio, si en Chiapas, la corrupción se premia, se paga con senadurías, con impunidad absoluta y arbitraria.

No podremos entender un cambio, si persiste la impunidad, si no se investiga a la actual administración de Chiapas y, por supuesto, si no se castiga a los verdaderos responsables de la bancarrota del estado. Lo demás, será el resultado de la demagogia con que se conquistó a México. ¿O no?

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El Tren Maya de la Frontera Sur, debe ampliarse a Centroamérica.

*Se debe de exhibir el estado más bello del país: Chiapas.

Más allá de la obra dela construcción del Tren Maya de la frontera sur de México, donde se acaba de anunciar una ampliación para los estados de Campeche y Yucatán, y donde el propio Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a los medios de comunicación para que exista un debate público informado y después se realice la consulta pública, lo más trascendental de esta colosal obra del Tren Maya, lo justo sería que este importante medio de comunicación también se uniera a la República de Guatemala, donde estaríamos ganado su portentoso turismo y que también sirviera para que se expande más el “Estado más bello del país” como es Chiapas, un reconocimiento que le ha hecho el propio Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El Tren Maya no solamente nos llevaría desde a un lugar que converja con Centroamérica, -Guatemala- si no que sería el medio de comunicación que impulsara el “Mundo Maya” y que también sería mayor atracción para los estadounidenses y canadienses – Aparte de los Europeos- y ya no se diga de los hermanos centroamericanos, que también les gusta viajar a los estados del sur de México, entre ellos evidentemente Chiapas, Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Se buscaría despertar “El Mundo Maya”, de México con mejor admiración y asombro. Chiapas y su madre naturaleza se debe enseñar con proyección turística también.

En una conferencia de prensa, se anunció que, con esquema de inversión mixta, en el que la mayor parte de los recursos provendrán de la iniciativa privada, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció hoy una ampliación de su proyecto para la construcción del llamado “Tren Maya”. López Obrador expuso que el ferrocarril, cuya función será turística, se ampliará de 800 a mil 500 kilómetros con un costo estimado entre 120 mil millones y 150 mil millones de pesos. La obra, que prevé se concluya en cuatro años, incluirá ahora los estados de Campeche y Yucatán, que no estaban considerados en el proyecto original del trazo que pasaría por Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

López Obrador, explicó que el proyecto del tren incluye dos ramales que formaría una especie de “Y” en la península de Yucatán, usando los derechos de vía del Tren del Sureste (que no fue concesionado), de la Comisión Federal de Electricidad y de varias carreteras. Dijo que las condiciones están dadas para lanzar la Convocatoria Pública el 1 de diciembre próximo, en el entendido de que este proyecto ayudará a generar empleos en el sector turismo, dado el importante interés cultural de esta zona maya del sureste, donde se requiere urgentemente inversión para el desarrollo.

También confió en que los medios de comunicación abran sus espacios para que exista un debate público informado y después se realice la consulta pública vinculante, que sería mediante encuestas bien preparadas o bien de mesas públicas para recibir opiniones. Dixe

Maestros piden que regrese la exdirigente Elba Esther Gordillo al Sindicato Nacional.

Después de la libertad de la exdirigente sindical de los maestros Elba Esther Gordillo, y que casi se mostró como un “chivo expiatorio” donde las mafias oficiales federales decidieron meterla a la cárcel, y que después de tres años encarcelada no se le encontró culpa alguna, el coordinador del “Movimiento Maestros Por México”, Ricardo Aguilar Gordillo, fue contundente al señalar que son cerca de 200 mil docentes que quieren el regreso de Elba Esther Gordillo al frente del sindicato. El también integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicó que buscan que la maestra regrese para que se restablezcan la legalidad y normalidad sindical, pues aseguró que bajo la dirección de Juan Díaz de la Torre el SNTE perdió derechos conquistados.

Entrevistado por Radio Fórmula, Ricardo Aguilar, fue tajante al explicar que lo que quiere el SNTE, es que regrese Elba Esther, a la dirigencia, pues somos 200 mil maestros los que lo queremos. Dijo que son un movimiento sindical plural en donde se está por restablecer la legalidad estatutaria del sindicato, y ya no puede seguir así, está a la deriva, pues sentimos que se han perdido derechos y conquistas importantes en los últimos años”.

Ricardo Aguilar fue al grano, al manifestar que Juan Díaz de la Torre debe dejar el liderazgo del SNTE y que buscarán que la maestra regrese, aunque reconoció que no se lo han propuesto directamente, pues son 200 mil maestros que es una fuerza por la transformación y reflexión colectiva, somos una masa para transformar sindicato.

Rutilio: En mi gobierno no se permitirá que servidores públicos hagan negocios. El Gobernador Electo indicó que con el apoyo del futuro presidente Andrés Manuel López Obrador, el de su gobierno que encabezará y con el esfuerzo de los distintos sectores, “Chiapas emprenderá la ruta de la transformación y de las inversiones para que todos vivamos mejor”. Al reunirse con líderes empresariales de todo el Estado en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, dijo que los próximos Gobiernos de México y de Chiapas defenderán con seguridad, puntualidad y firmeza los intereses del sector productivo chiapaneco, para iniciar la ruta de la transformación que nos lleve a vivir mejor, afirmó el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas.

El político fue tajante al decir que su gobierno hará a un lado el conflicto de intereses: “Vamos a caminar por el sendero de la justicia y trabajaremos sin distinción, con rendición de cuentas y austeridad. Yo no soy empresario ni comerciante ni constructor, soy servidor público, por lo que no haré negocios y ni voy a permitir que los servidores públicos hagan negocios amparados en su función”.

En este evento presentó su agenda que incluye ejes de acción, entre ellos seguridad, legalidad y justicia, prosperidad e innovación, igualdad de oportunidades, gobierno eficiente y transparente, así como un Chiapas sustentable que preserve sus recursos naturales. Expresó que, a partir de diciembre, Chiapas tendrá un Gobierno serio, austero, transparente y aliado de los empresarios, para que la entidad sea líder en productividad, competencia, inversiones y empleo en la zona sur-sureste del país.

Por su parte, el empresario Rómulo Farrera, se congratuló con las propuestas políticas, económicas y sociales de López Obrador y Escandón Cadenas, porque sin lugar a dudas privilegiarán la participación de la iniciativa privada chiapaneca en la ejecución de obras.

“Señor gobernador electo, Rutilio Escandón: tienes todo para ser el gran gobernador que los chiapanecos anhelamos. Tu madurez, austeridad, cero compromisos, deseo de servicio, vasta experiencia en el sector público, sólida preparación académica, profundo conocimiento de Chiapas y cercanía con el próximo Presidente”, dijo Farrera durante su intervención en el Centro de Convenciones.

Reuniones. En la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, circula la versión de que durante fin de mes y principios de septiembre comenzará a dialogar con diversos líderes religiosos. Uno de los que está en lista es el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien ya agendó reunión para la primera semana de septiembre. (Politileaks del día).

