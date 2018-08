14 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Cambalache

Este López, ya cuarentón, maduro que ya era, no fue a los funerales de tía Magda. Sin remordimientos lo cuenta porque la señora esa, tenía dos reglas: a su hijo Mario (el Sapo), le pasaba todas, a los demás niños del planeta, nos trataba con rigor que llegaba a escandalizar a doña Yolita, afamada por su método SS de doma de niños. Murió y la enterró su hijito chulo, el Sapo, solito. Sin pena lo cuenta este menda.

Decíamos el 9 pasado, que el caso de la maestra Elba Esther Gordillo fue tal vez el peor patinazo ético y político de don Peña Nieto y que el juez del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México, sobreseyó la causa y notificó a su defensa que había emitido la orden para su “absoluta e inmediata libertad”. ¿Nunca debió estar detenida?… nunca.

El efecto del sobreseimiento en cuestiones penales -ojo: efecto-, es equivalente a una sentencia absolutoria, sin serlo: el Juez cancela la causa; dicho de otro modo: los defectos del expediente presentado por la PGR en este caso, imposibilitan que el Juez pueda emitir sentencia sobre el fondo del asunto -en este caso, si es o no culpable la acusada-, y lo único procedente es sobreseer la causa, no hay modo de enderezar el asunto. Un detallito, nomás por no dejar: el sobreseimiento no establece una verdad legal que los jueces pueden alcanzar solo entrando al fondo del asunto, que es lo que no se pudo hacer… por falta de pruebas.

Así lo decretó el juez Miguel Ángel Aguilar López, el proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero fue sobreseído por “falta de elementos en el juicio”, esto es porque las pruebas acumuladas en el proceso no acreditan su culpabilidad. Claro que no: no son delincuentes organizados los empleados de un sindicato y no son de procedencia ilícita los dineros: proceden del sindicato. Si no les gusta a los maestros en qué gastaba la señora, que se quejen, que denuncien… no lo han hecho porque sus reglas internas establecen su autorización gremial para ejercer así los dineros de su sindicato.

Importa insistir: el sobreseimiento no es sentencia, pero en derecho penal el auto de sobreseimiento produce los mismos efectos que una sentencia absolutoria en lo que se refiere al acusado, y hace imposible la apertura de una nueva carpeta de investigación (antes averiguación previa), sobre el asunto sobreseído.

No aplica en estos asuntos tan graves la sabia frase de Groucho Marx: estos son mis principios y si no le gustan… tengo otros. No señor, con la libertad de la gente no se juega (bueno a veces sí, recuerde el caso de Joaquín Hernández Galicia (a) La Quina… y el de la maestra Gordillo). Nos puede gustar o no, pero igual es la ley en cualquier país civilizado (aunque sea a medias).

Con el criterio que detuvieron y exhibieron sin clemencia a la maestra Gordillo, deberían haber puesto sus barbas a remojar Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Pemex desde hace 25 años (senador por el PRI); Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado desde hace 20 años (senador del PRI); Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas hace 42 años (ex diputado federal del PRD); Tereso Medina, líder de la CTM de Coahuila hace 20 años (senador del PRI); Gilberto Muñoz Mosqueda, hace 42 años líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Carboquímica; Víctor Flores Morales, líder hace 23 años del sindicato de ferrocarrileros; Agustín Rodríguez Fuentes, líder hace 25 años del Sindicato de Trabajadores de la UNAM; Rafael Rivapalacio Pontones, líder desde hace 41 años, de los trabajadores del Infonavit; Antonio Reyes, líder hace 28 años del sindicato del Fonacot; y muchos, muchos más. Por dónde pensaría empezar don Peña Nieto… pues por el sindicato de maestros, es que viera usted: hay prioridades.

No lo ande contando pero en esta nuestra risueña patria, todos estamos en el secreto: los líderes sindicales son intocables, salvo cuando dejan de ser comparsas del poder grandote. Si duda, recuerde qué fue de aquél líder que se desarrolló a la sombra de Lázaro Cárdenas, sí, Fidel Velázquez, honra y prez de la charrería nacional de alta escuela, líder de la CTM 56 años (de 1941 a 1997)… se retiró por fallecimiento, si no, ahí seguiría.

Qué callo le pisó la maestra Gordillo a Peña Nieto es algo sobre lo que hay versiones, todas guangas, pero seguro relacionadas con la reforma educativa. Bueno, ya pagó el precio. Pero en política, igual que en cualquier juego en que hay desquite: el que se lleva se aguanta.

Chistoso es que nuestra poderosa PGR todo terreno, no pudo en más de cinco años conseguir pruebas. Eso huele a lo que es: asunto político; asunto político mal manejado; mal por Peña Nieto & Cía., muy mal… y siendo mujer, de esa edad… bueno, cada quién su conciencia.

Con nota de escándalo, cierta prensa destacó ayer que la maestra Gordillo pudiera querer recuperar sus derechos sindicales… oiga usted, ¿recuperar?… nunca los perdió, ni resultó jurídicamente culpable de nada y el sindicato de maestros nunca la denunció de nada. El que se lleva se aguanta: la política no es para jugadores de ventaja, ni hombres de avería, que no caben ni en la solapa de los libros de historia (con la pena, don Peña).

Esa cierta prensa, espanta a un orangután: aquí no hay ley que valga, la presunción de inocencia es una paparrucha y más le valiera a los jueces emitir sentencias al gusto de los medios de comunicación. Bonita cosa.

Mala cosa litigar en prensa. Peor cosa que cierta prensa se asuma como corte judicial. Se daña gente. Se deforma la construcción de un país en que la ley sea norma universal. En los países civilizados (así sea a medias), la inocencia y culpabilidad las determinan los jueces. Si no les gustan estos, NO tenemos otros.

Mientras tanto: ¿alguien repara los daños y ofensas a los falsos detenidos?… no; porque son culpables mientras la prensa no diga lo contrario.

Queee el mundo fue y será una porquería, ya lo sé… Cambalache.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿Por qué aúllan los coyotes…?

Cuando no hay comida, los coyotes bajan del cerro en busca de alimento y agua. Es fácil detectarles por los tremendos aullidos que suelen cortar hasta el sueño más pesado en plena madrugada.

Algo parecido debe estar ocurriendo en el gremio magisterial donde ha empezando a darse una serie de reacomodos, sobre todo con la libertad a Elba Esther Gordillo, ex lideresa vitalicia del SNTE.

El encarcelamiento de “La maestra”, uno de los principales errores políticos del sexenio de Enrique Peña Nieto, que está por fenecer, propició el crecimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que sumó maestros otrora “charros” que vieron caer a su “dirigenta”.

Sin embargo, con la “paliza” al PRI y compañía en los comicios del primero de julio pasado por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y su creador, Andrés Manuel López Obrador, las cosas están comenzando a dar un giro y el gremio magisterial no es la excepción.

En el contexto nacional, pero también en el estatal, comenzó una serie de “movimientos” visibles y bajo el agua en uno sindicatos más poderosos de nuestro país. Por qué aúllan los coyotes…

LA SALIDA DE LA MAESTRA

En distintas regiones del estado donde tienen presencia las secciones 7 y 40 del SNTE, hay un marcado divisionismo magisterial con la completa libertad concedida por un juez a la ex dirigente vitalicia, Elba Esther Gordillo.

Los que habían optado por unirse a la CNTE ahora están previendo un regreso, pues consideran que en la Coordinadora no han encontrado las respuestas que esperaban; por el contrario, han sido objeto de malos tratos, además de la evidente politización del gremio.

Este divisionismo podría acentuarse con el inicio del ciclo escolar, así como la intentona de la dirigencia de la Sección VII del SNTE, ligado a la CNTE, de comenzar este 15 de agosto, contraviniendo al calendario de la SEP que indica que las clases inician el lunes 20 de agosto.

Ya hubo muestras de inconformidad de padres de familia por el desconcierto que ha provocado el llamado a comenzar el ciclo escolar antes de lo anunciado por las autoridades educativas, pero ese mismo descontento impera en gran parte del gremio magisterial.

EL CASO MACTUMATZÁ

El deceso de un joven de nuevo ingreso en la Normal Rural Mactumatzá, así como el encarcelamiento del director de esta institución por solapar estos “juegos” es otro factor que está dividiendo al magisterio de ambas secciones: 7 y 40.

La condena es casi total: no se puede permitir que un caso como este quede en la impunidad, bajo el argumento de respetar la autonomía de una institución, efectivamente formadora de muchas generaciones de normalistas.

En varias regiones del estado donde se llamó a manifestaciones para defender a la Mactumatzá, la petición no tuvo eco.

Aunque la mayoría de los egresados de esta institución ubicada en Tuxtla Gutiérrez se sumaron a esta convocatoria, hubo varios que dijeron algo tan simple: una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.

Los que deplano dijeron que fueron los maestros formados en otras instituciones de educación superior, quienes condenaron la barbarie en la Normal Rural Mactumatzá, cuyos alumnos han salido a protestar bajo el argumento de que el deceso podría ser aprovechado por las autoridades para cerrar la institución.

UN COYOTE MAÑOSO

Ismael de León Robledo, a quien un sector del magisterio le recuerda mal porque cuando ocupó el cargo de subsecretario de Educación con su jefa de apellido Rincón Chanona, generó muchos despidos sin justificación, quiere “colarse” a la nueva administración estatal.

El mañoso integrante del magisterio quiere madrugar a integrantes del nuevo gobierno, a quienes está ofreciendo favores, indicaron fuentes morenistas.

Lo que no recuerdan aquellos que podrían caer en su juego es que se trata de un personaje ligado a Juan Díaz de la Torre, líder nacional del SNTE, el máximo traidor de Elba Esther Gordillo, quien tiene, a juzgar por lo que se mira, los días contados en la cúpula magisterial. Ahora sí: ¿Por qué aúllan los coyotes…?

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Todo lo que necesitas es AMLOVE

Después de una semana de tregua informativa, retomo el espacio para seguir comentando más de lo mismo. Es decir, pareciera que en poco más de diez días de ausencia, las cosas parecieran no moverse y en efecto, en la esfera pública presidencial tiempo ha, que dejó de gobernar o de

menos marcar la agenda del país; en contrario, quien despliega un activismo avasallante no es otro que el presidente electo (ahora sí con constancia en mano) Andrés Manuel López Obrador. En efecto Manuelovich, y me retrotraigo el… en el tiempo y hasta eso no hace mucho, porque no se nos debe olvidar o al menos no al propio presidente, que insisto no hace mucho, le señalaban sus adversarios con ese mote de ruso del trópico, acusándolo de recibir apoyo del gobierno de Putin. Y no menos ignominioso, que en su propia cara en los debates presidenciales le manotearon en su cara acusándolo de mentiroso y ¡el colmo!, hasta de corrupto. Y no es que quiera amarrar navajas miren quién; lo que sí y entendido que el tabasqueño en repetidas ocasiones ante las agresiones recibidas, su respuesta fue siempre de “amor y paz”. Y es correcto, incluso que ahora se siente con sus adversarios como lo hizo ya con Meade y como lo hará y así lo reconoció el propio Anaya, también en breve. Pero ni él ni nadie y me remito a su propia cita que; al margen de la ley nadie, por encima de la ley ninguno -o algo así- puede de mutuo propio otorga perdón “a nadie”. Bueno nadie que hubiere cometido delitos graves de corrupción.

Estimo.

A qué voy, al menos en una lectura primera, de que es tanta la premura con la que Andrés Manuel quiere empezar a cumplirle a los mexicanos, que aún sin entrar en funciones constitucionales ya actúa como si lo fuera, obvio ante la ausencia presidencial de Peña Nieto y ya lo decía antes, no sé si convenida. Así y con un vértigo innecesario considero, desde las escalinatas de la ”casa presidencial alterna”, va marcando de manera poderosa la agenda nacional y claro de manera contundente, reafirmando su voluntad y convicción manifiesta de que en su gobierno se va a acabar la corrupción y la impunidad. Que se apegará tal y como lo pregonó a lo ancho y largo del país, se regirá bajo sus axiomas de; no robar, no mentir y no traicionar. Y así los temas de infraestructura son anunciados desde la escalinata, al igual que nombramientos de personajes tan controvertidos, al menos para algunos sectores de población, como Octavio Romero en Pemex hombre de todas las confianzas de Obrador; o qué decir de Manuel Bartlett en la dirección de la CFE que le causó al propio Amlo severas críticas debido al perfil e historia del personaje.

En fin, Andrés Manuel López Obrador, está ejerciendo una presidencia alterna desde su posición de Electo, sabedor que para lograr la “Cuarta Transformación” no hay tiempo que perder y por tanto, no

desaprovechar el vacío de poder que, a modo o no, le han obsequiado. De por sí dice que trabajará 24 horas al día los 365 días del año, y la muestra fehaciente de que así será es lo hasta ahora vivido. Así y decía con vertiginoso despliegue de poder, se reúne con organizaciones civiles en el norte del país para tratar el tema de seguridad y paz, que con los Ingenieros de México para tratarles y pedirles su apoyo y consideración para su programa de infraestructura, por ejemplo; la

construcción, sí o no, del nuevo aeropuerto de la ciudad de México o el proyecto del tren de la Ruta Maya. O qué decir de su anuncio de la rehabilitación de las refinerías existentes que trabajan al 30 por ciento de su capacidad como de la construcción de una nueva en Dos Bocas en Tabasco. Y como eso, un titipuchal de acciones y compromisos incluidos algunos tan sensibles como la designación de un FiscalGeneral de la República y con éste, los de Corrupción y Electoral uf.

Amlo tiene sin duda muy claro el país que quiere construir, pero igual y con todo y su optimismo republicano, sabe y lo sabe de cierto, que su gesta no será fácil y que habrá de encontrar como ciertamente ya lo ha percibido, duros escollos y acciones de sabotaje para que su gobierno fracase en muchos de sus cometidos. Por ello, al tiempo que representa una ventaja adelantar su gestión en temas legislativos como la aprobación de los Fiscales, la creación de la Secretaría de Seguridad y por supuesto la aprobación del Presupuesto de Egresos yacon directrices y programas del nuevo gobierno, el riesgo inminente decaer en contradicciones que sería lo de menos, sino cuestiones realmente graves por ejemplo, con nombramientos en su gabinete legal y ampliado a personajes como Bartlett causando incluso, serías diferencias con personajes tan cercanos e importantes como Tatiana Cloutier. Por lo pronto para México y los mexicanos pareciera ser, parafraseando una rola de los Beatles; todo lo que necesitamos es AMLOVE. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Y ya que andamos en esto de los adelantamientos, en el caso de Chiapas aunque no en esa dimensión, de igual manera el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas ya marca agenda. Para Rutilio, apreciación personal, no le ha sido difícil o incómodo digamos tomar ese papel, porque desde hace mucho pero mucho tiempo atrás que quien gobierna dejó de marcar agenda. Decía que el gobernador electo de manera gradual eso sí, ha empezado a desplegar un activismo que sin

duda le permitirá, una vez que asuma el cargo constitucional, tener una idea clara de qué es lo que Chiapas necesita, cómo piensa abordar cada uno de los temas y por supuesto, con quiénes hombres y mujeres de Chiapas conducirá los destinos de la entidad. Por ello su agenda lo ha

llevado a reunirse con los empresarios del sector turismo de la entidad para conocer del diagnóstico que éstos tienen como conocer las propuestas para su desarrollo. Pero igual con el sector transportista de la entidad y en cada uno de esos foros, realizar pronunciamientos puntuales para resolver su problemática y plantear su modernización. Pero sobre todo en éstos y otros foros la constante ha sido el combate a la corrupción y terminar con la impunidad. El influyentísmo y nepotismo, reitera en cada ocasión, se van a desterrar en su gobierno.

La austeridad sostiene, empezará por el gobierno y así por el estilo refirma la convicción de actuar en una acción espejo por así decirlo,con lo que Andrés Manuel, presidente electo, habrá de poner en marcha en su gobierno. Por el bien de Chiapas y claro por el del propio mandatario, más nos vale que se cumpla. Otra simulación y la reiteración de prácticas de los últimos gobiernos, el desencanto puede trucar y con justeza, en un nuevo hartazgo en el que la desesperanza social haga presa a la sociedad de reacciones no necesariamente pacíficas. Ahí está la historia cargada de histeria. Por lo pronto, el beneficio de la duda es lo menos que podemos otorgar ¿no cree?…// 2.- Igual en el terreno local, cabe destacar sobre la renovada dinámica ciertamente novedosa, en que la Fiscalía General del Estado de Raciel López Salazar, está incursionando a través de las redes sociales para

informar, en tiempo real, sobre las acciones que la Fiscalía en todas sus áreas y regiones del estado, está realizando en el combate a la delincuencia en general. Así los fiscales de distrito o región, salen a informar sobre las pesquisas que sobre un tema en particular llámense robos, desapariciones, secuestros y asesinatos se cometen, cuestión habrá que anotarlo, no se hacía. La rendición de cuantas así, es una obligación que se cumple a cabalidad. La transparencia entonces

no es ajena a la procuración de justicia, salvo claro está, las investigaciones que por procedimiento y en apego a ley, para no entorpecer la investigación deban mantenerse en secrecía. Una nueva

forma de visualizar la procuración de justicia se está inaugurando en la entidad, y la Fiscalía, se pone a la vanguardia. Nomás no sea llamarada de petate y entonces, todo cambie para permanecer igual. Esperemos no…// 3.- Y qué sueltan a la maestra Elba Esther Gordilla, ex poderosa dirigente del SNTE que durante dos décadas poco más, fue la mandamás de la educación en el país, así de pelado. Qué sí especulan con el cu…ento de un acuerdo entre Peña y López su liberación, bueno están en su derecho de hacerlo. De qué la Profra., dicen regresará por sus fueros a la dirigencia sindical, cabe la posibilidad. De qué su libertad por efecto de un mal proceso le devuelva la honorabilidad, eso es impensable ¡imposible! Ella es y será aún en libertad, un símbolo de la corrupción en la historia del país. Ni creo, finalmente, que el presidente electo haya intervenido para su liberación. Y aunque así fuera, no creo que lo haya hecho para volverla entronizar en el SNTE. La CNTE con la que cuenta de alguna manera Andrés Manuel, creo no le perdonaría el agravio. Ni mucho menos que su retorno, de darse, sea para que la comiteca vuelva a tener el poder que ostentó ni que tras la derogación de la Reforma Educativa, vaya a ser para regresar a los privilegios de pases automáticos de acceso a plazas, ni que se restablezca la herencia, ni que las acciones en marchas, plantones y paros sean requisitos para acceder a mejoras laborales. Por lo pronto “La Gordillo” anda suelta. Ahí sabrán los maestros si la amarran o no…// ¡Me queda claro! Salu2 y ¡Ya

regresamos!

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

UN VAGO, MEDIOCRE, TORPE E IGNORANTE PRETENDE SER RECTOR Y DESESTABLIZA UNACH

La ignorancia no tiene visión, decimos esto porque se comenta en la aldea universitaria que el nefasto ex dirigente de los trabajadores de la UNACH, el hijo putativo del mal logrado Nemesio Ponce, pretende ser rector de esa máxima casa de estudios, un mediocre que lo saco el operador de Sabines de los Billares, primero lo hizo su maestro y con eso el “vago” Ariosto de los Santos, se ganó la confianza del tristemente célebre, Nemesio Ponce, y el remedo de Capo de los Billares lo meten a una escuela para lograr ser titulado como técnico, porque un requisito indispensable y medular para ser dirigente del sindicato de trabajadores de la UNACH, es precisamente contar con un título, (aunque sea comprado) este mafioso del que hoy me ocupo gracias a sus habilidades de Vago en el Billar logro ganarse el cariño de Nemesio Ponce y lo hacen dirigente de STAUNACH, donde el “mono sonso”, se hizo de Mulas Pedro, logro enriquecerse a base de una serie de actos de corrupción que deberían ser investigado, porque el inepto ex dirigente sindical de la UNACH, cuenta con un sinfín de propiedades como varios antros de Billares donde expenden bebidas alcohólicas a cualquier hora, Ariosto de los Santos convertido en un bandido de siete suelas de poca monta le nace la ambición de ser rector de la UNACH, pesando que Nemesio Ponce de quien dice, asegura, estará entre los principales asesores del gobernador electo, Rutilio Escandón, ese “Capo” de los Billares, hoy camina por varias facultades de la máxima casa de estudios buscando formar grupos y desestabilizando, creando enconos para desestabilizar la UNACH y crearle problemas al gobierno saliente de Manuel Velasco Coello, ante las postrimerías del relevo del rector, hoy la sanguijuela de los Santos pretende crear caos al interior de la UNACH, como se dice el caso del fracasado golpe en la toma de las instalaciones de la Escuela de Químicas en Coita y al parecer, mantiene a maestros en la toma de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Huehuetán. En la época en la que fue líder del sindicato de Personal Académico de la UNACH, Ariosto de los Santos se movía con guardaespaldas armados que lo cuidaban como si fuera, más que dirigente sindical, capo de la droga. Logró negociar metiendo a la nómina de la universidad a su hermano (Manuel de los Santos) profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina y a sus hijos Eduardo y J. Enrique como técnicos académicos afiliados al Spaunach. Tal parece que este bandido no tiene hartazón y no se da cuenta que su tiempo ya paso y que hoy en día esos bandidos corruptos el destino que les depara es la cárcel porque ha llegado un nuevo gobierno, los recientes movimientos desestabilizadores en la UNACH traen un señalamiento con índice de fuego y ese recae en la imagen del mediocre “Toto” de los Santos, quien no pierde tiempo y comentan que intenta seguir manteniendo un movimiento de maestros en la Facultad en Huehuetán y que, a luces se sabe que la verdadera razón es la inconformidad por no haber cedido plazas a hijos de los maestros José Luis Moreno Martínez y Carmen Ruiz Bello; Sergio Domínguez Arrevillaga y de Saúl Posada Cruz. Universitarios se organizan para exigir se investigue la riqueza del Capo de vagos Ariosto de los Santos, y también exigen que a ese pillo de siete suelas se les desterré de la máxima casa de estudios porque es un cáncer maligno que debería estar en la cárcel por todo el daño que le ha hecho y hace a la Universidad. Ya no más corrupción en la UNACH, es momento de desterrar a esas sanguijuelas como el bandido Ariosto de los Santos…sin comentarios

MERECIDA PRESEA PARA DON PATROCINIO: CULEBRO VELASCO

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, indico que el Gobierno del Estado pondera la decisión tomada por el Poder Legislativo de reconocer en vida a don Patrocinio González Blanco Garrido con la presea “Miguel Álvarez del Toro”, por su incansable lucha en la preservación y defensa del patrimonio natural de Chiapas, al mismo tiempo el funcionario estatal asevero que, el abogado, economista y político, quien fuera Gobernador de Chiapas de 1988 a 1993, se ha distinguido a lo largo de su trayectoria por impulsar acciones y reformas legales para favorecer el cuidado del medio ambiente, entre ellas, la iniciativa de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que como mandatario envió al Congreso del Estado. En ese sentido el responsable de la política interna de la entidad subrayo que entre otras medidas, durante su administración prohibió el uso de motosierras en la tala de árboles, reduciendo con ello la explotación inmoderada de maderas preciosas, el número de aserraderos y fábricas de triplay, así como el consumo de leña como combustible. durante su mandato, -dijo-don Patrocinio González logró la reglamentación de las quemas con fines agrícolas, pero sobre todo la protección de 100 mil hectáreas destinadas como reservas o áreas naturales protegidas y la siembra de 10 millones de árboles, a su vez el funcionario estatal adujo que luego de retirarse del ámbito política Don Patrocinio se ha dedicado impulsar proyectos como la reintroducción de la guacamaya roja en la región de Palenque, desde el parque ecológico Los Aluxes, reconocido como espacio de conservación de distintas especies…ver para comentar

CELEBRA EDIL MOLANO SU “CUMPLE” TRABAJANDO ARDUAMENTE…

Muy de mañana inicie mi día de cumpleaños trabajando, al cumplir mis 49 años de edad lo hice trabajando aseguro el alcalde capitalino Carlos Molano Roble, porque la gran oportunidad que me da dios y la vida no la debo desperdiciar, atender y servir a la ciudad y la práctica de la política me llenan de orgullo y satisfacción –dijo- al mismo tiempo de manifestar que, “He trabajado para estar en este punto de mi vida, así me lo propuse años atrás, así lo determiné con mi familia, que lo haríamos juntos”. Seguidamente el edil de la capital chiapaneca manifestó su gratitud para quienes fueron parte del proceso constructivo en lo político: sin ellos esta oportunidad histórica fuera simplemente un proyecto más, por eso les brindo mis sinceros agradecimientos a esas personas que confiaron en mí, en aquello que he demostrado durante toda mi carrera, como empresario, como chiapaneco, como hombre comprometido con el futuro. Así también Carlos Molano subrayo, Me siento muy orgulloso, pleno, entendido y claro, de que suerte es destino, que oportunidad es compromiso, que Tuxtla es un hondo sentimiento entre patria y hogar y que si depende de ti y tu esfuerzo, entonces tienes que darlo todo por honrar el momento. En ese mismo sentido el líder de los tuxtlecos asevero que, en estos días he trabajado sin descanso con ese pensamiento de querer hacer tanto como se pueda, ha sido lo central. Me disculpo, comento- con todos aquellos a quienes no he podido ver y escuchar cómo hasta hace poco, pero estoy enfocado en este momento crucial por la ciudad donde vivimos todos quienes amamos a Tuxtla Gutiérrez. Por eso les digo que, “Hay sentimientos imposibles, como dice el poeta, y el amor por la vida, debe quedar manifiesto en cada momento haciendo el bien para tantos como se pueda”. Tengo mucho qué decir, -enfatizo- qué agradecer y qué ofrecer, pero ando en mi mente y en mi corazón, que debemos sembrar una buena semilla para el futuro de la ciudad, que debemos poner el ejemplo, que debemos sumar, convocar y liderar en estos momento trascendentales. Solo quiero manifestarles que ya habrá tiempo de celebrar con todos ustedes, pero, hoy es tiempo de trabajar, por Tuxtla, por nuestra ciudad. Al final emocionado el alcalde de la capital chiapaneca acoto, Les agradezco sus buenos deseos y sus buenas vibras. Y solo me resta decirles que, Puedo ver a mi esposa y a mis hijos a los ojos, de frente, y decirles: lo hice, no sólo lo intenté: ese es mi genuino interés personal, el gran anhelo de un Tuxtla marchando, trabajando, construyendo. Muchas gracias a todos y todas por este gran momento inolvidable de mi vida…sin comentarios

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS

El personal del Ayuntamiento, de la Secretaría de Servicios Municipales, continuó retirando letreros que invadían la vía pública y pusieron orden. Agotado que fue el término, ofrecida que fue la garantía de audiencia, continuamos recuperando el espacio público a favor de Tuxtla y los tuxtlecos. Orden es un principio central de un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos. Ahí está nuestro objetivo y estamos en esa misión…ver para comentar…déjame decirte amigo lector que uno de los eventos con mayor relevancia turística y económica llegó a su tercera edición: “El festival del cóctel”; con un cierre espectacular se premió al mejor cóctel 2018, llevándose esta distinción la ostionería “Deyvis Cooper” con un premio de $10,000.00 en efectivo y una noche de cortesía en un prestigiado hotel de la ciudad. Así lo dio a conocer el alcalde Neftalí del Toro, quien agrego que El segundo lugar lo ganó el restaurante “El Mariskito” con $5,000.00 como premio, y el tercer lugar fue un empate entre el restaurante “El rincón Sinaloense” con $1,500.00, y “El Rinconcito” de igual forma con $1,500.00, cada uno con su respectivo reconocimiento. Cientos de familias de toda la región del Soconusco, se dieron cita en el Parque Bicentenario para disfrutar de una variedad de platillos del mar, chefs de Tapachula y Guatemala fueron parte del jurado calificador. Por hoy aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

IDENTIDAD POLÍTICA

Carlos Rojas

VERDE-MORENA complicidad política futurista.

El nombramiento de Manuel Velasco Coello como coordinador de la bancada verde en el Senado de la República es un posicionamiento interesante para el partido que lo hizo gobernador de Chiapas, sobre todo si consideramos que éste se posiciona y seguirá teniendo vida política durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No esta demás abundar que el Güero podría colocarse también como Presidente Nacional de este Instituto Político, y desde ahí, -bajo la sombra o cobijo de la libertad “Democrática” prometida por el Peje; comenzar a construir un enjambre verde por toda la República Mexicana con miras a la elección intermedia. Así pues, los verdes no han dejado de respirar, ni mucho menos está muertos (políticamente hablando) como algunos piensas o quisieran que sucediera. En Chiapas – pese a todas las adversidades-; hizo un buen papel, los votos contabilizados en el estado no sólo descontaron al cachorro de San José Roberto Albores Gleason y su partido político el PRI, sino que en el próximo congreso estatal jugarán un papel importante para dominar los escenarios legislativos junto con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA con quien mayoritearà todas las propuestas y acuerdos planteados por el ejecutivo, además en este “equipo” habrán figuras políticas bastante conocidas que en su debido momento no habrá que perderlos de vista ya que entre ellos podría nombrarse Presidente del Congreso y de Partido como sucedió con Eduardo Ramírez Aguilar. En la lista figura Luis Ignacio Avendaño Bermúdez entre otros, Tampoco hay que dejar de mencionar que hubieron municipios que reaccionaron para repuntar un Verde que se creía sepultado, en Comitán –Por ejemplo-; EL VERDE revivió con la imagen y conducción de Francisco Paniagua Morgan, el trabajo de los regidores Rocío Magaly Guillén Zepeda, Francisco Ruiz Vera y todos los que se mantuvieron en franca lealtad con su filiación partidista, si bien en la actualidad se puede considerar la tercera fuerza política en este municipio, en un futuro próximo con los nuevos liderazgos nacionales y estatales podría repuntar y volver por sus fueros competitivos, en esto de los partidos y la competencia electoral no hay nada escrito, pero por lo pronto se observa que entre el VERDE y MORENA habrá mucha complicidad política y de poder. Donde las cosas todavía no son tan alentadoras es en el Partido Revolucionario Institucional donde a nivel nacional no se reponen de la revolcada, La dirigente Claudia Ruiz Massieu no sabe qué hacer con los despojos y en el ámbito estatal están todavía peor, las oficinas desoladas, no hay quien despache y por si fuera poco hay disputa por el control de lo queda de lo que quedaba entre Julián Nazar y Willy Ochoa, esto sin contar que en próximos días estará arribando a tierras Chiapanecas el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz gritando a los cuatro vientos que buscará la postulación de la dirigencia nacional de su partido el Revolucionario Institucional PRI en el 2019. Algunos dicen que si Ulises Ruiz logra el objetivo vendrán nuevos reacomodos, aunado a los resultados que puedan ofrecer los nuevos gobiernos puede tener tela de donde cortar, mientras tanto en los municipios donde mordió polvo tendrá que aceptar y convertirse en una oposición responsable, principalmente DESESALBORIZARSE pues el oaxaqueño no quiere nada que tenga que ver con Santanàs. Suena que el Partido Revolucionario Institucional de Comitán seguirá estando en manos del alcalde derrotado Mario Antonio Guillén Domínguez, mejor conocido como el Sr. FOX y de entrada se dice que Estrella Yamileth Molina Guerra pudiera convertirse en bandera electoral para las elecciones intermedias, tres años pasan volando, pero la calentura política dura más que cualquier fiebre epidemiológica, por eso no es de asombrarse que en el priismo nacional, estatal y municipal vuelva a florecer el desgarradero interno, no les será fácil resurgir de la derrota y de los vientos de cambios que soplan a nivel nacional. Veremos y comentaremos. // Pasando a otras cosas, el AMBULANTAJE es un tema que golpea a todos los municipios pero poca o muy poca atención y propuestas de soluciones reales se han planteado o activado por las autoridades en su respectivo turno correspondiente, de tal manera que controlar el fenómeno ha sido imposible, por el contrario las consecuencias han sido desastrosas tanto en el ámbito económico para los comerciantes establecidos, como para quienes ejercen esta actividad. En Comitán el fenómeno se extiende y se resiste a su ordenamiento y como se ven las cosas, podría ser su primera prueba de fuego de Emmanuel Cordero Sánchez quien le tocará enfrentar con mayor firmeza las presiones de los líderes de los ambulantes, claro està, será clave la actuación de la policía y la comunicación del próximo alcalde para identificar claramente a los que están detrás de comerciantes que verdaderamente no tengan otra opción. Pero sin duda es también una gran oportunidad para empezar a cumplir a quienes otorgaron un voto de confianza desplegando ejercicios de gobierno más eficientes en la solución de los problemas de la ciudad que un día enlutò su antecesor priista. Regular el comercio ambulante y marcar así diferencia, sería una contundente prueba de que Emmanuel Cordero quiere cumplir con las expectativas de tener una mejor ciudad. En este caso de lograr el respeto al espacio público ya que el día de ayer los ambulantes en Comitán se colocaron en el estacionamiento de conocida empresa transnacional. NO se sabe si con acuerdo o sin acuerdo pero Como dice el viejo refrán “Sigue la mata dando”. Ahora hay temor de los ciudadanos de ir a comprar a AURRERA pues no vaya a desatarse otra garrotiza o balacera entre quienes están ejerciendo el comercio callejero lastimando a clientes inocentes.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Cómo cuantas solicitudes de empleo habrá acumulado en su escritorio el próximo alcalde de Comitàn?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

https://www.facebook.com/carlosrojas8com/

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

No a los chantajes en la Iglesia. Explica el Arzobispo tres pasos para proceder contra denuncia.

Después de que se denunció un presunto acoso sexual en la Iglesia de San Pablo Apóstol, municipio de Acala, y que la persona denunciada es el vicario de esta congregación católica, y que se armó todo un escándalo, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, habló para Diario de Chiapas, argumentando que nivel de la iglesia universal, existen tres pasos para proceder en contra de una denuncia sobre un miembro de la iglesia católica; el primer paso es la clarificación y esto requiere una investigación. Textualmente advirtió el Arzobispo de la capital chiapaneca:

Por ser de interés público, y que es un tema relevante volvimos a textualizar esta entrevista del Arzobispo Chiapaneco: “Aprovecho esta oportunidad para comunicarle a toda nuestra feligresía como se debe proceder en estos casos o cómo procede la iglesia; cuando hay un caso hay que acudir a las instancias correspondientes, porque esto no se resuelve ni por periodicazos ni por quién habla más o echa más leña, ni por firmas”, y siguió diciendo: “Nosotros tratamos de escuchar; pero el problema es que cuando viene la gente a quejarse, no quieres que busques la verdad sino quieren que hagas lo que ellos quieren, por ejemplo, si viene una comisión de un pueblo ellos ya traen su objetivo de presionar porque están acostumbrados a proceder así con el gobierno, pero con nosotros no es así”. (Sic)

Señaló que este proceder de tres pasos es el que se lleva a cabo en cualquier señalamiento en contra de algún párroco o en el caso del vicario del municipio de Acala presentado por este medio hace unas semanas atrás para llevar acabo la aplicación de la justicia. Continuó diciendo que en la etapa de claridad existen indagatorias que den resultados claros con el fin de ser justos ya sea con el señalado o con los que están dando la denuncia.

“El segundo paso es la firmeza, cuando ya tenemos la verdad nosotros procedemos, independientemente de que la persona siga insistiendo; cuando es el caso que es el señalamiento nosotros procedemos porque tenemos que darle cuentas a Dios”. Finalmente, el tercer punto es la misericordia, es decir ayudarlos; “depende de lo que investiguemos vamos a proceder; esto es un proceso yo comprendo a la gente que se desespera, pero esto requiere tiempo”.

El representante de la Iglesia católica señaló además que existen dos vías para poder resolver este tipo de situaciones, de la forma legal con las autoridades correspondientes y con la iglesia, “en este caso pedimos el acercamiento de la gente para que sepan que es lo que pueden hacer para resolver este tipo de situaciones en la forma más civilizada posible”, concluyó. (Sic)

El gobernador electo señala que habrá justicia social de la CFE para Chiapas.

El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reiterando que se cumplirá el compromiso de garantizar justicia social y un trato digno a la población chiapaneca. Dijo que este tema es una de las prioridades no sólo en su plan de gobierno, sino también en el del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha colocado como uno de los ejes de su política energética. Destacó que ya se encuentran revisando los distintos proyectos que el nuevo gobierno pondrá en marcha, tanto en materia de infraestructura como en lo referente al cambio de sede de la CFE a Chiapas, como parte de la descentralización del gobierno federal.

En este sentido, detalló que el traslado de esta empresa productiva del Estado a Tuxtla Gutiérrez y la estrategia de modernización del sector energético nacional permitirá generar un mayor desarrollo para Chiapas, donde actualmente operan cuatro presas hidroeléctricas. Asimismo, explicó que el proyecto para incrementar la producción de energía eléctrica en el país, tal como lo ha planteado el presidente electo, se traducirá en mayor inversión y generación de más oportunidades de empleo y crecimiento para el estado. Así las cosas.

Apatía en Realizarse Estudios Preventivos Aumenta los Riesgos del Cáncer Cervicouterino: Investigadora

Aun cuando se han implementado las campañas de sensibilización para la detección temprana del cáncer cervicouterino, las mujeres principalmente del área rural se muestran apáticas de llevar a cabo las medidas preventivas de esta enfermedad, afirmó la Investigadora y Doctora en Ciencias de la Universidad de Guerrero, Berenice Illades Aguiar.

Dijo que existe una situación muy compleja entre las mujeres de las comunidades, quienes muchas veces se resisten en hacer sus revisiones periódicas o los estudios detección, por ello la enfermedad también se estudia desde un punto de vista social, ya que está asociado en aquellas áreas con un alto grado de marginación y pobreza.

La investigadora mencionó a la agencia Intermedios, que lamentablemente los estados del sureste son los que mayor porcentaje de mortalidad tienen a causa del cáncer cérvico-uterino, ya que a pesar de que existe el método de prevención a través de la vacuna, los resultados serán a largo plazo.

“El cáncer cervicouterino es una infección provocado por el virus del Papiloma Humano, que se transmite sexualmente y a pesar de que es la patología cancerígena más prevenible, el número de personas fallecidas a consecuencia de la enfermedad es alarmante” abundó.

Detalló que al realizarse los estudios preventivos, la paciente que es diagnosticada puede salvar su vida, ya que existen los tratamientos necesarios para combatir esta enfermedad, sin embargo una vez que la patología ha avanzado, es casi imposible hacer algo por la paciente.

Finalmente sostuvo que de mil mujeres que pueden estar contagiadas con el virus del Papiloma Humano, dos pueden desarrollar cáncer, lo que demuestra que hay una tasa importante de prevalencia, de ahí la importancia de que las mujeres en edad reproductiva puedan acudir de manera periódica a revisión médica.

Autoridades de Chiapas saluda designación de medalla “Miguel Álvarez del Toro”.

El Gobierno del Estado saludó la decisión tomada por los diputados del Poder Legislativo de reconocer en vida a don Patrocinio González Blanco Garrido con la presea “Miguel Álvarez del Toro”, por su incansable lucha en la preservación y defensa del patrimonio natural de Chiapas. Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, refirió que el abogado, economista y político, quien fuera Gobernador de Chiapas de 1988 a 1993, se ha distinguido a lo largo de su trayectoria por impulsar acciones y reformas legales para favorecer el cuidado del medio ambiente, entre ellas, la iniciativa de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que como mandatario envió al Congreso del Estado.

El funcionario estatal agregó que, durante su mandato, don Patrocinio González logró la reglamentación de las quemas con fines agrícolas, pero sobre todo la protección de 100 mil hectáreas destinadas como reservas o áreas naturales protegidas y la siembra de 10 millones de árboles. Indicó que a partir de su retiro de la vida política se ha dedicado a impulsar proyectos como la reintroducción de la guacamaya roja en la región de Palenque, desde el parque ecológico Los Aluxes, reconocido como espacio de conservación de distintas especies. Dixe.

Artículo Único

Angel Mario Ksheratto

Crímenes galardonados

El récord de asesinatos ocurridos durante su mandato, es solo comparable con los crímenes de las dictaduras latinoamericanas de los años 60’s hasta finales de los 90’s; fueron acciones selectivas, lo que obliga a calificar sus crímenes como “exterminio de comunidades vulnerables”. Veinticinco homosexuales, decenas de líderes indígenas, cuatro periodistas, estudiantes, dirigentes de partidos opositores, sacerdotes… Todos, sin respuesta de la justicia hasta hoy.

Es, si se quiere, un saldo superficial que no refleja —ni por asomo— las dimensiones de una de las dictaduras más crueles que ha padecido Chiapas desde el siglo pasado hasta nuestros días.

José Patrocinio González Blanco-Garrido, como gustaba que le llamaran (el Garrido, se lo autoimpuso para “honrar” a Tomás Garrido Canabal, uno de los más sanguinarios persecutores de la Iglesia Católica desde el primer cuarto del siglo pasado hasta casi mediados de éste), nunca tuvo empacho en admitir sus abusos e incluso, presumirlos.

“Hay dos cosas que no tolero —dijo una vez en un acto público celebrado en San Cristóbal de las Casas, cuando recién había tomado protesta como gobernador—: las majaderías y las adulaciones”. Reclamarle su mal comportamiento, era para él, una majadería que se pagaba con sangre, pero también, se molestaba en extremo cuando le prodigaban elogios. Nada le embonaba, entonces.

Como anticlerical extremista, borró los nombres de los santos en los municipios, imponiendo nombres de caudillos del pasado negro de México. Solo con los de San Juan Chamula, no pudo… Y uno que otro municipio que preservó su nombre original.

El suyo, José Patrocinio, tampoco lo pudo cambiar por uno desligado del catolicismo; y a su hija, puso el nombre de pila de una santa de la iglesia, llamada Sor Patrocinio: Josefa. Josefa González Blanco Ortiz Mena, es la persona propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente, nombramiento polémico en virtud de sus muy personales creencias agorero-mitológicas y su gusto por exhibir en la sala de su casa, trofeos de cacería y otras “fruslerías” que confirman su vocación por la aniquilación de la fauna.

La familia en el país de los Redimidos, no debe quedar exenta del elogio público, ése que tanto odió Patrocinio, cuando fungió como gobernador y que le obligó a imponer severos castigos a quienes osaron alabarle.

La tarde de éste lunes, el Congreso del Estado, en un acto de ruindad moral, ha pretendido sepultar el historial violento del exgobernador, imponiéndole la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, en aparente reconocimiento a su “labor en favor del medio ambiente”, en un acto de redención al hombre que gobernó con mano dura a los chiapanecos y que no tuvo respeto por la vida humana.

Claramente, los empleados del Ejecutivo con sueldo de diputados, buscan, en el ocaso de su desatinada gestión, quedar bien con la hija de don Patrocinio, Josefa, a quien muchos consideran de las más cercanas al presidente electo, con quien también, los miembros de la triste legislatura, quieren congraciarse.

Quienes han determinado “honrar” de esa forma a quien no ha podido ni querido demostrar lo contrario de las acusaciones que le pesan, ignoran la historia o sencillamente, ignoran, dolosamente, el sufrimiento de los chiapanecos que fueron víctimas de la represión ejercida por José Patrocinio. Con ello, además, traicionan a miles de ciudadanos que tuvieron que huir del estado y otros miles que debieron enterrar a sus muertos, mientras los cuerpos de seguridad de esa dictadura, acechaban a la puerta de sus casas.

El gobernador en turno y los diputados, asestan un duro golpe a los chiapanecos y demuestran con ello, su desprecio absoluto a un pueblo que no olvida y exige justicia. Y todo, por quedar bien con el presidente electo y una de sus más influyentes colaboradoras. No debería extrañarnos. Estamos en los días en que todo delincuente, es perdonado y puesto en la administración pública. ¡Viva la impunidad!

Postdata: Quien se opuso a la entrega del galardón a don Patro, fue otro sátrapa, igual de corrupto, igual de represor y sanguinario: Pablo Abner Salazar. No hay ninguna diferencia entre uno y otro. El primero, casi exterminó a la comunidad lésbico-gay de Chiapas y el segundo, no ha sido castigado por la muerte de más de 30 niños de Comitán. Los dos reprimieron a sus opositores. Los persiguieron y encarcelaron. Los dos, atacaron ferozmente a la prensa crítica y la desterraron. Los dos tienen las manos manchadas de sangre. Los dos han sido criminales de lesa humanidad.

