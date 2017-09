30 de Septiembre de 2017

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El riesgo de hacer las cosas bien

Días atrás navegábamos en youtube.com y nos encontramos, sin buscarlo, un video en el que un grupo de supuestos vándalos “coquean” a soldados mexicanos.

El video que se puede encontrar en la liga siguiente liga (https://www.youtube.com/watch?v=W0v9_n3mU-k) ejemplifica un poco los riesgos a que se exponen las fuerzas del orden cuando son enviados a cumplir con su trabajo.

En este material de video se puede apreciar, no conocemos el lugar ni la fecha en que se contextualiza el hecho, como un grupo de hombres que se cubren el rostro insultan física y verbalmente a los militares que aguantan a pie firme la provocación.

“Luego los madrean los militares y es abuso de autoridad”, es el título de la grabación, subida precisamente para hacer alusión al trabajo en el filo de la navaja que llevan a cabo este tipo de corporaciones, por cierto, Sedena y Armada de México, de las más confiables entre la sociedad mexicana, pese a las críticas; también, las primeras en actuar en catástrofes como los sismos de septiembre 7 y 19 que acabamos de vivir.

AGRESIÓN A POLICÍAS DESARMADOS

Dijimos todo lo anterior para llegar al tema de un hecho violento que sucedió ayer en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, donde evidentemente lo que falló fue la operación política del Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal, Marco Cancino y la Secretaría General de Gobierno.

Quienes pagaron los platos rotos fueron los policías estatales que acudieron a un desalojo. Los enviaron, como en otras ocasiones, “a apagar el fuego”.

Apenas habíamos visto, a propósito de la emergencia provocada por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas, a los policías estatales realizando labores de ayuda humanitaria en los municipios afectados; colaboraron con la población a recuperar y trasladar sus pertenencias.

Ayer, no todos, pero sí un equipo fue enviado a desalojar a un grupo de inconformes en el lugar conocido como “El Aguaje” en la vía San Cristóbal de Las Casas-Comitán.

Los uniformados, como establecen los protocolos, fueron desarmados (porque luego dicen que se violan los Derechos Humanos) y fueron recibidos a balazos, pedradas y palos.

En la refriega dos policías perdieron la vida y 18 más, que ayer estaban fuera de peligro, resultaron con lesiones diversas.

Los integrantes de la Sociedad Cooperativa Rancho Nuevo responsabilizaron al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, porque funcionarios municipales han azuzado a los agresores mediante engaños.

Ayer, dos policías, que tienen familias, perdieron la vida porque quizá no hubo una operación política adecuada o sencillamente había intereses detrás de los bloqueos.

CONDENA A LOS HECHOS VIOLENTOS

Mediante un comunicado, el titular de la SSyPC, Jorge Llaven, condenó la agresión sufrida por los uniformados que, insistimos, llegaron desarmados.

“A primeras horas de la mañana, 450 elementos estatales y municipales se trasladaron a la altura de la comunidad El Aguaje, donde se localizaba un bloqueo de más 24 horas, por parte de habitantes del lugar”, explica el comunicado.

“Siguiendo los protocolos de Uso Racional de la Fuerza Pública, los uniformados acudieron enfundados con equipo antimotín y desarmados, acompañados de una comisión de Derechos Humanos para garantizar los derechos humanos de los manifestantes”, se agrega.

El documento relata como los uniformados recibieron la agresión que ahora será investigada por la Fiscalía General del Estado.

GÓMEZ ARANDA SE CURA EN SALUD

El secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien es un buen “replicador” de los mensajes oficiales, se curó en salud tras los incidentes violentos.

Dijo que “desde la tarde del jueves un grupo de inconformes de la comunidad El Aguaje, de San Cristóbal instaló un bloqueo carretero en disputa de una concesión, con la que habitantes de la comunidad Rancho Nuevo administran el Centro Ecoturístico del mismo nombre.”

Explicó, según él, que “el Ayuntamiento de San Cristóbal, con el acompañamiento de la Secretaría General de Gobierno, inició una mesa de diálogo para encauzar las peticiones de los inconformes; sin embargo, al agotarse este recurso, debido a que se rechazaron las propuestas, este grupo de personas decidió bloquear la carretera.”

cirocastillo@hotamail.com

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Con la declaración como Zona Económica Especial a Puerto Chiapas el Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto consolida en Tapachula la primera Zona Económica Especial, lo que por lo que nuestro estado se convierte en punta de lanza de estas zonas privilegiadas en el país.

NUEVO POLO DE DESARROLLO.

Los municipios beneficiados de primera mano son Frontera Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiate y Tuxtla Chico los cuales fueron incluidos en el área de influencia de esta ZEE de Puerto Chiapas, reafirmando así el compromiso que han tenido Peña Nieto y Velasco Coello con Chiapas y los chiapanecos, desde el inicio de esta administración, ya que la ZEE de Puerto Chiapas representa una gran oportunidad para la instalación de empresas e industrias, acumulación de capital, impulso de las exportaciones y generación de divisas, empleo y transferencia tecnológica, a partir de incentivos fiscales, laborales y de servicios, ventajas competitivas y condiciones de certidumbre para los inversionistas.

Además de firmar los Decretos de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; y Lázaro Cárdenas-La Unión, en los estados de Michoacán y Guerrero, el Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Agroparque Sur-Sureste Chiapas, donde el Gobernador Manuel Velasco Coello agradeció a Peña Nieto por el compromiso y esfuerzo al hacer realidad esta Zona Económica Especial, que impulsará el crecimiento económico de la entidad, “Muchas gracias Presidente porque con la nueva Zona Económica Especial, no solamente se le está dando más equidad a la región Sur-Sureste del país, se está transformando el destino de todo el pueblo mexicano”, finalizó Maveco.

REACTIVACIÓN ECONOMICA:LAM

En este mismo orden de ideas el Senador Luis Armando Melgar Bravo en su calidad de presidente de la Comisión de Productividad en el Senado de La República, ha sido uno de los principales actores que ha impulsado fuertemente la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, sumando esfuerzos con el presidente EPN y el gobernador MVC a los que reconoció por la declaración presidencial de las ZEE a quienes expreso: “felicito al Presidente Enrique Peña Nieto, al Gobernador Manuel Velasco, porque con la ZEE construimos un Chiapas productivo”, aunado a ello reconoció el trabajo de José Antonio Meade, Luis Videgaray, Abraham Zamora y Gerardo Gutiérrez Candiani, por impulsar este decreto que abona al desarrollo económico en un momento histórico para Chiapas.

BENEFICIOS FISCALES Y LABORALES:ESF.

En el mismo tenor se pronunció el Diputado Federal Emilio Salazar Farías quien mencionó que la inversión de 5 mil millones de dólares generará unos 12 mil empleos en los siguientes dos y tres años, la que estará distribuida en el Puerto Chiapas, abarcando los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa; además luego de la declaratoria, se tendrán que realizar los lineamientos para permiso, asignación o autorización y el programa de desarrollo, ya que se trata de polígonos con ventajas naturales y logísticas para convertirse en regiones altamente productivas, que contaran con estímulos y condiciones preferenciales, como beneficios fiscales y laborales, a fin de cerrar brechas regionales, como el descuento de 100% del Impuesto sobre la Renta durante los primeros 10 años de operaciones y 50% en los siguientes cinco años; créditos fiscales de 50% por las cuotas patronales que se pagan ante IMSS durante los primeros 10 años de trabajo; tratamiento especial en materia de IVA y régimen aduanero especial con reducciones a las cuotas de derechos, entre otros beneficios.

EMPLEOS DE CALIDAD:RAG.

Además de participar como invitado especial en la declaratoria de las ZEE, el senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason reafirmó su compromiso con seguir impulsando a Chiapas como un estado económico especial que ofrezca empleos bien pagados para todas las y los chiapanecos, reconociendo en todo momento el liderazgo del Presidente Enrique Peña por generar políticas públicas concretas para transformar la realidad económica de Chiapas y de su gente, y puntualizó la labor encomiable del Gobernador Manuel Velasco al impulsar la industria y la instalación de empresas en el estado. Por lo que exhortó a trabajar para que la Zona Económica Especial sea una historia de éxito que cambie la realidad de las familias, y ratificó que desde el Senado de la República seguirá impulsando la iniciativa ciudadana Chiapas Merece Más Empleos.

LA NACIONAL.

Al hacer un balance preliminar sobre los daños provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto informó que en infraestructura escolar hubo pérdidas por 13 mil 600 millones de pesos; en destrucción de vivienda, sólo en Chiapas y Oaxaca, 6 mil 500 millones; proyecciones en este rubro para Morelos, estado de México, Puebla y Ciudad de México, 10 mil millones, y en patrimonio cultural, en todas las entidades, 8 mil millones. En suma, la destrucción total asciende a más de 38 mil millones de pesos. Por lo que durante la reunión que encabezó ante gobernadores, su gabinete y dirigentes empresariales, el Presidente anticipó que ‘‘seguramente en el debate que se haga sobre el Presupuesto del próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto, a la reasignación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que demandan mayores cantidades para la reconstrucción’’, pues lo disponible en el Fondo de Desastres (Fonden) ‘‘no es infinito’’

SEMANA INGLESA.- LUNES: El Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Manuel Velasco Coello recorrieron el ejido Quintana Roo, en Jiquipilas, una de las zonas más devastadas por el sismo, ahí el Ejecutivo federal y el mandatario chiapaneco constataron la entrega de ayuda a los damnificados y que los trabajos de remoción de escombros y demolición de viviendas están avanzando para comenzar la reconstrucción la semana entrante. MARTES: En el regreso a clases el gobernador Manuel Velasco dijo que ahora se deben fortalecer tanto los comités como los planes de protección civil en cada plantel escolar, con el objetivo de que cada comunidad educativa sepa cómo actuar antes, durante y después de un sismo o una contingencia natural, por lo que instruyó a la Secretaría de Protección Civil para que coadyuve a la formación de los comités en aquellas escuelas donde no existan y a fortalecer la información y capacidades de cada plantel escolar. MIERCOLES: Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del poder Legislativo, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para el cero financiamiento público a partidos políticos, de tal manera que dicho recurso se destine a los damnificados y a la reconstrucción de daños, ante del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrido el pasado 7 de septiembre, donde se reforma el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que el Financiamiento Público que debe destinarse a los Partidos Políticos para la obtención del voto en campañas electorales, sea destinado en su totalidad, es decir el 100 por ciento, a fondos y programas dirigidos a la ayuda solidaria de los damnificados y a la reconstrucción de sus comunidades. JUEVES: En gira de trabajo por la Costa, el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, entregaron recursos del Programa Empleo Temporal (PET) a familias pesqueras del municipio de Arriaga y Tonalá, quienes resultaron afectados tras el sismo de magnitud 8.2 el pasado 7 de septiembre. Acompañado también del secretario de Pesca y Acuacultura, Miguel Prado de los Santos, Velasco Coello aseguró que no dejará solos a los pescadores y sus familias, pues se han estrechado lazos de coordinación y solidaridad con la sociedad civil, instancias estatales y federales, Fuerzas Armadas y empresas privadas, para impulsar el bienestar de las personas damnificadas y superar este reto. VIERNES: El Gobierno del Estado condenó enérgicamente las agresiones de que fueron objeto elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y policías de San Cristóbal, quienes en cumplimiento a los protocolos de actuación y de respeto a los Derechos Humanos, acudieron desarmados al lugar del bloqueo en la carretera San Cristóbal de las Casas-Teopisca, a la altura de la comunidad El Aguaje. El Gobierno del Estado reitera su rechazo a estas agresiones y señaló que ninguna inconformidad justifica el uso de la violencia, por lo que se castigará enérgicamente a los responsables de estos hechos.

Linterna Literaria.-

No te mueras

sin hacer algo por ti

como despedirte de los bosques

y de todos los que te han querido.

Por favor, no te mueras

que mis ojos

Ya no tienen más lágrimas.

Se me acabaron desde ayer,

Cuando morí contigo.

Hernán León Velasco

Va de Anécdota.- Después del temblor de 1975, que dañara cientos de casas en Chiapa de Corzo, con epicentro en la frontera de Chiapas y Guatemala, un asesor del presidente municipal le advirtió que volvería a temblar el domingo siguiente a las ocho de la noche. El alcalde, que no había cursado más allá de la primaria, contrató un vochito con sonido para alertar a los pobladores de la cabecera municipal.

El aviso transmitido por la única bocina, decía: a todos los habitantes, se les comunica que este domingo a las 20 horas habrá otro temblor, favor de concentrarse en el parque. Desde la tarde de ese domingo, la plaza era una fiesta con tanta gente, las ventas de dulces, jocote curtido y los tamales. Media hora antes de las 8 de la noche, la gente empezó a agitarse y prever lo peor. Pero dieron las 8, 8:30 y nada. A las nueve de la noche, pasó el vochito con nuevo mensaje: se le comunica a toda la población que el temblor se suspende hasta nuevo aviso.

Sergio Melgar Recinos

Oficio Político.- El que se va, se va y no se ha ido, es el titular de la SECAM José Antonio Aguilar Bodegas, quien no tiene un color definido está a punto de dejar la titularidad de la dependencia para caminar por Chiapas, siendo uno de los privilegiados de Maveco, ha sabido jugar sus cartas y parece ser el tapado de un proceso que ya está a la vuelta de la esquina, pero será que el que mucho se despide pocas ganas tiene que irse… Esta semana le querían cargar el muertito al titular de la SOPYC Jorge Betancourt Esponda, quien tras pruebas documentales exhibidas en medios de comunicación, se deduce a simple vista que fueron autorizados desde el año 2015 por el anterior secretario de dicha dependencia donde Bayardo Robles autorizo varios convenios de obras la última noche de diciembre de 2015, por lo que las acusaciones vertidas contra en funcionario carecen de validez, ya que lo que no fue en tu año no fue en tu daño, así lo dice el viejo y conocido refrán… Los del IEPC tienen una labor maratónica por lo que esta semana se dieron a la tarea de revisar los más de tres mil expedientes de los aspirantes a los consejos municipales y distritales que funcionarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018… Los de la UNICACH no dan señales de querer terminar el proceso de selección de su nuevo rector, por lo que este jueves llevaron a cabo la conferencia “Auxilio, corro peligro”, organizada en coordinación con la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez y las organizaciones civiles Frente Feminista y Voces Feministas, donde participo por parte de la Unicach Rosemberg Maldonado Ortiz, director de Extensión Universitaria, quien afirmó que en la Universidad se concibe a la “educación como una herramienta determinante en la construcción de un mayor bienestar y una mejor convivencia para la sociedad”… Aunque este viernes en medios digitales transcendía el nombramiento de Rodolfo Calvo Fonseca, este no fue confirmado por autoridades oficiales… El alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor reiteró que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez mantiene estricta vigilancia en la administración, transporte y entrega de la ayuda humanitaria, para que la donación en los centros de acopio llegue a manos de quienes realmente lo necesitan…La diputada federal María Elena Orantes, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Unión destacó, que las instituciones educativas deberán contar como mínimo cada tres años, con un dictamen que acredite que el inmueble brinda condiciones estructurales y de seguridad adecuada para alumnado, docente y personal, dicha propuesta se realiza por la preocupación existente en la falta de temas de protección civil y seguridad estructural, en escuelas públicas y privadas… En sesión permanente de las Asociaciones Políticas del IEPC se aprobó la acreditación local de los partidos nacionales y la distribución del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos los cuales cumplieron con los estatutos en tiempo y en forma, acreditándose ante el Instituto: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Morena, Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, quienes gozarán de los mismos derechos y prerrogativas, teniendo las mismas obligaciones y responsabilidades que establece el Código de Elecciones y Participación Ciudadana… Habitantes de la colonia Jardines de Chiapas y comunidades aledañas, agradecieron el apoyo recibido de parte del diputado federal del 12 distrito de Chiapas, Samuel Alexis Chacón Morales… Trascendió que la Dra. Dora Guadalupe Castillejos, profesora de Comunicación en la UNACH, se hizo acreedora al Premio Nacional de Servicio Social 2017 categoría Trayectoria como la Mejor Práctica de servicio social en el país, el cual será entregado en Guadalajara, Jalisco el próximo 18 de octubre dentro del marco del 34 Congreso Nacional y 8o Internacional de Servicio Social de la Comisión interuniversitaria de Servicio Social en México. Enhorabuena… Desde la localidad Nueva Reforma, ampliación del ejido Benito Juárez del municipio de San Fernando, el Secretario del Campo del gobierno de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas, quien acudió en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró e hizo entrega de la obra construida a través del componente de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua (IPASSA) 2017, para beneficio de las familias ganaderas de la ampliación del ejido Benito Juárez… En virtud de los hechos lamentables ocurridos en contra de policías estatales y municipales en la comunidad “El Aguaje”, municipio de San Cristóbal de Las Casas, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, reprueba y condena enérgicamente esta acción “Resulta condenable que algunas personas que se encontraban bloqueando el tramo carretero a la altura de la comunidad “El Aguaje”, hayan agredido a las fuerzas del Estado mediante el uso de armas de fuego, incluso algunas de uso exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea, lo cual constituye un agravio a las instituciones, más aún cuando los elementos policiales no portaban armas de fuego y únicamente llevaban consigo equipo anti motín”, manifestó el ombudsman chiapaneco… El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población capitalina a celebrar este primero de octubre el segundo aniversario del Corredor Cultural… La Diputada María Elena Orantes propuso ante la cámara baja junto al Diputado Armando Luna Canales, que el responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, deba contar con experiencia comprobable en materia de derechos humanos, iniciativa que será llevada a Pleno para ser discutida, votada y, si es favorecida por la mayoría, continuar su proceso legislativo en la Cámara de Senadores… La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), al mando de Jorge Luis Llaven Abarca, reprobó enérgicamente la agresión de personas que participaron en hechos violentos este viernes, en el marco del desalojo de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Comitán, a la altura de la comunidad El Aguaje… Los integrantes de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobaron por unanimidad de último minuto, el acuerdo por el cual se modifican los lineamientos de paridad de género, que deberán ser observados por los partidos políticos acreditados ante éste Organismo, durante el próximo Proceso Electoral Local 2017-2018.

Finalmente: "Aquí en la frontera sur, junto con la de Coatzacoalcos y la de Lázaro Cárdenas, es fundamental generar empleo, y la Zona Económica Especial será un parteaguas en nuestra historia", lo dijo el gobernador Manuel Velasco Coello.

