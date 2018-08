13 de agosto de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Soñar es gratis

Tía Marcia (de las de Autlán de la Grana, lado paterno), era una mujer de pelo en pecho; altota, brava, de pistola al cinto y siempre de pantalón, cosa inconcebible en aquellos tiempos; muy jovencita heredó extensas tierras en las que no sabía cuántas cabezas de ganado tenía, pero sí cuando faltaba una. A tiros mantuvo íntegro su latifundio y cuando llegó el reparto agrario de Cárdenas, las cuadrillas de topógrafos que mandaban de México, tenían una plática con ella y recapacitando, dejaban para mejor momento su patriótica misión. Tuvo nueve hijos varones y cinco nenas; nadie se tomaba la molestia de preguntarle por el marido, porque nunca tuvo y era arriesgado incomodarla; la abuela Elena decía de ella -eran primas hermanas-, que si no fue casada a ella no constaba, pero sí que fue viuda varias veces, y sonreía con sus ojitos zarcos. Pasadita de los sesenta de edad, tía Marcia de repente, apareció en la Ciudad de México. Había vendido todo, tierras y ganado, y se instaló en una casona que compró en Polanco donde pasó, ya de faldas, el resto de su larga vida. Adolescente este menda, por eso y por imprudente, un día le preguntó por qué no dejó sus tierras a sus hijos, y me respondió con calma: -Los cuidé de más, a niños y niñas mandé a Guadalajara a estudiar; ellos regresaron de redaño chico; ellas, casadas con señoritos: mejor vender que mirar todo perderse -bueno, visto así.

No son ganas de criticar, pero algo pasa en la política nacional. Como es asunto complicado, comparemos, para ahorrar teclazos:

En el PAN, sus presidentes nacionales eran gallos calibre Manuel Gómez Morín o Efraín González Morfín; cómo llegaron a César Nava Vázquez (esposo de Patylú, creadora del inolvidable disco “La vaca Tomasa”), y Ricardo Anaya, es asunto reservado a los resultados de un coprocultivo colectivo (muy tardado).

En el PRD, pasaron de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, a Alejandra Barrales (la aeromoza, líder de aeromozas), y Manuel Granados Covarrubias (¿quién…?; pues, eso: ¿quién?… el que se alzó con la peor derrota electoral de la historia del deshilachado partido amarillo).

En el PRI, de Manuel Pérez Treviño y Jesús Reyes Heroles, a Enrique Ochoa Reza (quién juro que no era del PRI cuando quería ser Consejero del entonces IFE), y Claudia Ruiz Massieu Salinas (sobrina de su tío Carlos, punto; fin del currículum).

Y también, si de revisar cómo está de espeso el caldo del lado izquierdo, podríamos comparar a Citlali Ibáñez Camacho (a) Yeidckol Polevnsky Gurwitz, y Andrés Manuel López Obrador, con Arnoldo Martínez Verdugo y Vicente Lombardo Toledano, pero sería rudeza innecesaria; lo que es más: sáltese este párrafo.

Uno puede estar en total desacuerdo con señores como Benito Juárez o Plutarco Elías Calles, pero ni su más acérrimo enemigo se atrevería a tacharlos de frívolos, ignorantes, ineficaces o mediocres. No. Eso no.

Lo que le ha pasado a la vida política nacional es serio. Nos afecta a todos. La gente que se abstiene de toda participación en esas danzas y se consuela pregonando su desprecio por política y políticos, actúa con la lógica del paciente que desprecia la medicina y sostiene públicamente su desconfianza en los doctores. Mientras se tenga salud de roble, está bien, pero si no… cuidado.

La reciente elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república, no es tanto el resultado de una sesuda reflexión en favor de una política de izquierda, como un ajuste de cuentas a la clase de política que defraudó largamente a la población.

Al menos una parte de los que votaron por AMLO, lo hicieron buscando que él ponga orden, que él haga lo correcto, que él limpie el gobierno de corruptos, que él… que él… que él… sí, así somos, no es un “nosotros”, todos, empeñados en aportar cada quien lo que le toca, sino un “ahí te encargo”, que nos permita continuar en la indolencia cívica.

Si esto falla, no hay a la vista nada ni nadie que pueda sustituir la inmensa esperanza depositada en él… y él, por más que quiera cumplir (como quiere), todas sus promesas de su campaña de 12 años, no puede solo: es indispensable que cuente con personas de primera categoría para cada cartera de su gabinete, que los gobernadores sean también de calidad exportación y que los partidos políticos se recompongan rapidito y produzcan cuadros capacitados que lleguen a ser candidatos, al menos, mejores que Cuauhtémoc Blanco, por poner un ejemplo.

Se ha vuelto estribillo decir que los principales problemas de México son la inseguridad y la corrupción. Es correcto, pero agregue en el lugar que quiera, la calidad de los políticos.

Y eso nos lleva a pensar en que una de las mayores deficiencias de nuestro sistema político es precisamente, el modo en que los partidos políticos designan candidatos a cargos de elección popular. El tenochca armado con su credencial de elector, por más cívico que sea, a la hora de votar no puede sino escoger entre el surtido de esperpentos que le enjaretan los partidos.

Urge que los partidos políticos se obliguen a designar sus candidatos de otra manera; hoy, quien desea hacer carrera política, si no es “hijo de”, se incrusta en un partido, se “relaciona” con las personas indicadas y va ascendiendo hasta obtener una buena candidatura: no le debe nada a los ciudadanos, todo lo obtiene gracias a su propia capacidad de doblar el espinazo.

Por poner un ejemplo: que la ley obligue que cualquiera que opte a la candidatura a Presidente de la república, haya sido antes elegido a algún cargo de representación nacional; que los candidatos a cargos de elección nacional, hayan sido antes elegidos a cargos de representación local; que los que quieran ser candidatos a cargos de elección local (gobernadores, alcaldes, diputados), obtengan primero el voto a su favor de un porcentaje bien estudiado del electorado correspondiente al cargo al que aspiran.

Así, deberían tener carrera política y debérsela a la gente, no a su capacidad de engañar y lisonjear. Total: soñar es gratis.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Cada quién su cruz

Se armó cierta polémica, ya sabemos, en eso que ahora llamamos “redes sociales”, por la condecoración de José Patrocinio González Blanco Garrido con la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, una de las más importantes que otorga el Congreso del Estado de Chiapas. El día de la entrega es hoy.

Hay, como siempre sucede cuando existe polémica, opiniones a favor y en contra.

La mayoría opina que seguramente se debe a que la entrega tiene un trasfondo político. La pregunta es: ¿y qué no lo tiene en estos tiempos y más en México?

Hay señalamientos duros contra el ex mandatario chiapaneco, funcionario de altas esferas en el los tiempos del otrora hegemónico PRI, quien se caracterizó por la “firmeza” con la que se condujo durante su mandato que, a muchos nos llegó a los oídos como anécdotas.

Grupos de la comunidad LGBTI lanzaron ayer, acusaciones contra el ex mandatario estatal, a quien acusaron de represión y hasta crímenes; expresaron su rechazo a la entrega de la presea programada para hoy en el Congreso del Estado.

Sin embargo, hubo otras voces como el presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa, quien destacó la entrega al ex mandatario chiapaneco por “su trayectoria”.

“… es un hombre que siempre ha estado comprometido con Chiapas, con la igualdad a través de un estado de derecho funcional, además de que ha sido promotor de preservar el medio ambiente y nuestras reservas naturales”, manifestó mediante un comunicado.

De igual forma, el secretario de Gobierno, Mario Carlos Culebro, aseguró que Patrocinio, durante su mandato prohibió “el uso de motosierras en la tala de árboles, reduciendo con ello la explotación inmoderada de maderas preciosas, el número de aserraderos y fábricas de triplay…”

Esta polémica nos hizo pensar que cada quién carga su cruz en el mundo de la política; en el caso particular de los gobernadores la cosa es peor porque cada uno suele poner un sello que se quedará en la memoria ciudadana, a pesar de que, dicen, esta es corta.

Los nombres que se le ponen a los programas sociales, los tiempos en que se aterrizan estos programas, la palabra empeñada que se cumple o que no se cumple, así como el excesivo derroche y la forma de hacer política desde el gobierno, marcan el sexenio.

LOS NUEVOS TIEMPOS

El país y el estado viven tiempos de renuevo. Hay mucha expectativa respecto a lo que pasará con el nuevo partido dominante: Morena.

Dicen algunos cercanos a la burbuja de Morena en Chiapas que, al igual que a nivel nacional, la sociedad espera muchas respuestas a sus demandas y que estas sean prontas.

La mayoría sabemos que cumplir todo lo prometido se antoja un tanto complicado por muchas razones. Ahí cobrará gran importancia el hablar de frente y con la verdad.

Hace poco, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, se reunió con transportistas organizados, a quienes ofreció intentar poner orden en el sector; sin embargo, habló claro y les dijo: no tengo varita mágica.

Lo mismo que les dijo a los integrantes del sector transportista ha dicho en otros actos públicos: no hay soluciones de la noche a la mañana y se requiere participación de todos.

En el caso de los transportistas, si ellos quieren que haya orden en el sector, deben comenzar por su casa.

Rutilio Escandón tiene la ventaja, a diferencia de otros que han gobernado Chiapas, de que el único a quien le debe el triunfo es a la decisión de Andrés Manuel López Obrador de postularlo porque hay confianza en su persona.

El otro factor que le favoreció es la voluntad “masiva” de la ciudadanía que dijo: basta, hasta aquí llegó el partido hegemónico.

Y un tercer factor que, le permitirá dejar su propio sello en el gobierno, es que él no llegará con la idea de que será candidato a la Presidencia de la República. No tendrá que desperdiciar tiempo y dinero en esa idea que por mucho tiempo ha rondado a políticos chiapanecos. Cada quien su cruz…

ENTIEMPOREALMX

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

EL FAP PURO ATOLE CON EL DEDO.

Mientras Pablo Salazar Mendiguchia y Patrocinio González Garrido se suben al ring mediático por la próxima entrega de la Medalla “Miguel Álvarez del Toro”, donde las posturas son mas que criticas al merecedor este 2018 de esta presea, tenemos que el tema del Fondo de Apoyo a periodistas es un tema que aun esta caliente ya que, si bien es algo que beneficia al gremio periodístico, solo nos están dando atole con el dedo.

Desde diciembre del 2017, se hizo el anuncio por parte del Congreso del Estado, que ya se había otorgado por primera vez un decreto que por ley daría la cantidad de un millón de pesos a los periodistas de Chiapas para ayudarlos en sus necesidades. Después de ello ya en el 2018 recordaran que en sesión ordinaria el periodista Vinicio Portela Hernández, alzo la voz y le requirió a el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado que diera las reglas del juego para que los olvidados periodistas pudieran recibir el recurso.

Ante la presión mediática se dio por hecho y los legisladores se pusieron a trabajar, por lo que se volvió tema recurrente al menos cercano al 07 de junio “Día de la Libre Expresión” quienes con bombo y platillo se anunciaba ya estaba listo este recurso, y que en breve saldría la norma a fin de quien se sujetara a las reglas de operación pudiera ser beneficiado con el tan anunciado Fondo de Ayuda para Periodistas en el Estado de Chiapas.

Ya pasado el proceso electoral de este año con las reglas de operación, hubo inconformidad en el gremio puesto que sacaba del juego a muchos que se dedican a este oficio, ya que al plantear que deberían tener cedula profesional que los acreditara, expulsaba de manera inmediata a muchos que se dedican a esta noble labor, entonces las distintas Asociaciones de periodistas en Chiapas alzaron la voz para que se reformara la ley y así pudieran acceder ya que por urgencia los comunicadores habían pasado varios lamentables episodios de enfermedad o decesos de compañeros quienes no pudieron atenderse, ni tenían (literal) donde caerse muertos, por lo que para ello, los Periodistas tenían la premura de poder acceder a dicho Fondo y solucionar problemas; cosa que hasta hoy no ha pasado.

Entre los criterios de operación planteados está que la titularidad de dicho fondo recae sobre el Secretario de Desarrollo Social y otros más, quien en ese entonces desempeñaba Enoc Hernández Cruz, esto permitió que se le diera cierta celeridad con acciones en favor de los periodistas, dando un giro netamente asistencialista ya que prometía estufas, carros de hot dogs y tacos para quienes realizan esta ilustre tarea diaria, instalando de manera rápida el Comité en pleno teniendo como representante suplente será Joaquín Saldaña Castillejos; el Secretario Técnico Miguel Ángel Ruíz Liévano y como vocales participarán los titulares o representantes de las Secretarías de Salud, Educación, Hacienda y de la Función Pública.

Sin embargo, de un día para otro se cambió el titular de la Secretaría de Desarrollo Social ahora el Ing. Ricardo David Laguna Córdova; y aunque ha recibido a los representantes de los medios de comunicación ahora al parecer no camina. No se ha sabido más si van a reformar dicha ley y por qué la tardanza ahora en entregar dicho recurso.

La respuesta es sencilla, aunque nuestros legisladores y autoridades locales responsables de entregar este recurso, actúen de buena fe y tengan toda la buena voluntad de apuntalar al gremio periodístico en Chiapas, la puerta que está en Hacienda no se abre, no existe tal cantidad, no hay dinero por lo que la tardanza es irremediable, que esperan lógico que se acabe la administración, la legislatura y que el problema lo resuelva otro, no hay que hacerle tanta bulla ni rasgarse tanto las medias, nunca hubo ni existirá dinero para los periodistas de Chiapas.

Finalmente: “Es importante un impulso para la transformación del país, beneficiar a Chiapas y su gente” lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

Ya falta poco

Vaya polémica desatada por la condecoración del exgobernador Patrocinio González Garrido con la Medalla Miguel Álvarez del Toro, presea cuyo espíritu reconoce las aportaciones hechas al cuidado y conservación del medio ambiente. El reconocimiento es nuevo, se instituyó en mayo de 2017 y fue impulsado por el entonces diputado Eduardo Ramírez Aguilar, hoy senador electo.

Independientemente de si hay o no ambientalista con mayores méritos que el dueño del parque Aluxes (que seguro lo hay), el asunto es político por diversos componentes: su hija, Josefa González Blanco, es la propuesta para la titularidad de la Semarnat; el exgobernador Pablo Salazar recordó su vinculación histórica con asesinatos, y ACs se pronuncian en contra.

Cabría preguntar, entonces, ¿quién le apostó a este cálculo político? ¿A quién se busca agradar pese a todos los pesares y las críticas? Incluso preguntar si el señor galardonado ¿dio autorización para pasar por todo este escarnio (merecido o no)? Se abrieron, pues, viejas heridas, se sumaron nuevas voluntades a la lucha contra el olvido. Y si hay un oficioso, pues ese no podrá conciliar el sueño.

Esas son las notas políticas en lo local. Tras la jornada electoral, los asuntos de importancia se han centralizado: transición, perfiles para los puestos de importancia, reuniones con coordinadores regionales y estatales, pacificación. Manuel Velasco será senador plurinominal y Rutilio Escandón atiende el traslado de la CFE a Tuxtla. Ya falta poco.

ENTIEMPOREALMX

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

¿YA SE PUSIERON A ESTUDIAR?

No estoy hablando del regreso a clases queridos lectores, recuerdan que hace tiempo, cuando comenzó la danza de las Zonas Económicas Especiales, les comentaba la importancia de que nos preparáramos, que nos especializáramos, en conocimientos, calidad, servicio, todo podía servir.

Aún me resulta un poco difícil creer que esa va a ser la solución a todos los problemas económicos de la región, pero sí creo que puede ayudar, según los números estimados, para Puerto Chiapas están contemplados el mayor número de empleos, algo así como 83 mil, nada despreciable, es cuatro veces lo previsto por ejemplo para Dos Bocas, Tabasco. Claro que no se van a dar mañana o pasado, estamos hablando de un periodo de 15 a 20 años, por eso le digo que no se trata de una solución inmediata, tenemos además que hacer chorrocientas cosas con anticipación, paralelas y complementarias.

El reto es que esos empleos, llegado el tiempo, se queden aquí, entre nosotros, que no pase lo de siempre y se traigan personas de todos lados para ocuparlos, por ello me dio mucho gusto que se pretenda buscar ahora la colaboración entre universidades, escuelas técnicas y las empresas para que se pueda ajustar la oferta con la demanda.

Como era un tanto lógico, y a diferencia de otras zonas como la de Lázaro Cárdenas que tiene una vocación metal-mecánica y acerera, en Puerto Chiapas se están proponiendo principalmente proyectos agroindustriales.

Ya se firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para que los planes de estudio se vayan adaptando a las necesidades locales, sin embargo los especialistas saben perfectamente que es justo en estas regiones –nosotros incluidos- en donde se tienen graves carencias en el rubro de la educación.

Insisto en que nos toca hacer algo más que esperar sentaditos en nuestra silla a que nos vayan a decir que necesitan de nuestros servicios. ¿Cómo anda con el inglés por ejemplo? No importa la edad que tenga, lo va a necesitar, créalo, las empresas más grandes, las llamadas anclas, deberán entrarle con una inversión de al menos 90 millones de dólares (ni siquiera sé cuántos ceros tenga eso en pesos), generar un mínimo de 800 empleos (ahí estarán el grueso de las oportunidades) y una ocupación de al menos 20 hectáreas de terreno, la verdad es que dudo que una empresa 100% mexicana pueda invertir, y si es así, es porque tiene negocios internacionales, por ello quien quiera aspirar a una buena plaza ahí, de menos, de menos, tendrá que saber desenvolverse en inglés, cualquier idioma adicional será ventaja.

Hay montones de cursos en línea, de todo tipo, muchos de ellos gratuitos o a muy bajo costo. Dígale a los baquetones de sus hijos que en lugar de estar pegados al teléfono, la Tablet o los videojuegos, que se pongan a aprender algo de provecho. Usted mismo, los minutos que desperdicia en lamentarse porque no alcanza, porque todo sube de precio, inviértalos en mejorar en alguna disciplina, la que sea, la que le guste.

Es una buena oportunidad, ojalá las cartas de intención se conviertan en realidades y se sumen otras muchas empresas, podrán disfrutar de varios y atractivos estímulos fiscales, entre ellos, en los primeros 10 años, solo tendrán que pagar el 50 por ciento de las cuotas patronales del régimen obligatorio correspondiente a seguros de enfermedades y maternidad del IMSS. En los 5 años siguientes, solo tendrán que abonar el 25 por ciento, en los primeros 10 años no tendrán que pagar el impuesto estatal sobre nóminas, en los 5 años siguientes, solo tendrán que abonar el 50 por ciento de dicho impuesto, podrán deducir un 25 por ciento adicional sobre el dinero que inviertan en capacitación de sus empleados, es decir, si invierten 100 pesos en formación, podrán deducir 125 pesos, y así, todo sea porque la gente tenga un empleo.

Hagamos lo que nos toca.

Cambiando un poco tema mis queridos chuleteros, no están para saberlo pero hoy me siento como si fuera el productor de la serie de “Luis Miguel”, porque cada que platico de la vida de Ricardín Carrasquín Canallín (Ricardo Carrasco Reyes), la gente pide saber más. Y es que este Ricardín es todo un personaje en la Delegación Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues su experiencia de más de diez años de antigüedad, en vez de usarla para bien la utiliza para otra cosa, por ejemplo para abusar de la confianza de todos y cada uno de los Delegados que han pasado por esa Delegación (Navarro, Melgar, De la Torre, Pacheco…).

Resulta que ser director de Finanzas no le es suficiente, ni pedir el 10% de cada factura de las que él mismo ejecuta el pago, ahora él decide a qué proveedores se contrata y bajo qué montos, así, cualquier servicio que se brinda en esta Delegación pasa por el “juicio” de Ricardín Canallín. Ya quitó al Dr. Jorge Alegría del área médica; quitó también al Lic. Orozco, de modo que ahora él mismo dirige el área de Finanzas, Administrativos y el área Médica.

De esta forma es sólo él quien manda, abusa y extorsiona a cada uno de los proveedores que él decide contratar, amenazándolos de que en caso de no cumplir con sus exigencias, no serán contratados. ¿Sabrá su Jefa, la directora financiera de nombre María Elena Reyna Ríos que en Chiapas, Ricardín Canallín se convirtió en Ricardín Raterín? ¿Sabrá la gente del Órgano Interno de Control del IMSS y la Secretaría de la Función Pública de todas las irregularidades y abusos de Ricardín?

La serie de Ricardín Canallín Raterín, continuará…

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Porro en la UNACH

Comenzamos…Aprovechando el informe del Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNACH en Huehuetán, un grupo de porros enquistados en esa institución, que se dedican a desestabilizar y que con actitudes bélicas están exigiendo la remoción de Carlos Gumaro García Castillo del cargo de Director. Saúl Posada Cruz es el que encabeza todas estas provocaciones al interior de esa escuela, donde están incitando a los estudiantes a hacer desmanes, a quienes amenazan con golpearlos en caso de no sumarse a sus “demandas”. Grilla de la más barata que tiene su origen en las alucinantes pretensiones del ex dirigente del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (Spaunach), Ariosto de los Santos Cruz, a quien alguien le ha jugado su cabeza diciéndole que puede ser el próximo rector de la máxima casa de estudios. Ariosto de los Santos apesta, porque todos saben que es un oportunista, arbitrario, con pésimos antecedentes en el Spaunach, que no tiene otra trayectoria académica que el haber formado un grupo de presión con sujetos de su ralea, como Saúl Posada Cruz. Funesto curriculum del que pretende tomar por asalto la oficina principal de la colina universitaria….Continuamos….Los jerarcas de la iglesia católica desde que Andrés Manuel López Obrador era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo han satanizado. El recién nombrado Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes a través del editorial de la publicación semanal “Desde La Fe”, señala que “la esperanza de transformación y de desarrollo social, que hoy impregna los aires de nuestra nación, no puede ser vista como una responsabilidad exclusiva de las estructuras de gobierno; somos los ciudadanos y las organizaciones civiles quienes más activamente debemos participar en este proceso de cambio, esto únicamente se podrá lograr a partir de la defensa a ultranza de los derechos civiles y políticos de la persona; además de la toma de conciencia en cuanto a los deberes que establece la ley”. Es claro el mensaje, invitar a la sociedad para que se organice y luchar sus derechos, “siempre apegados siempre a la fe cristiana”. Con este editorial la Arquidiócesis Primada de México, considerada la más grande del mundo, pretende mostrar el musculo al próximo Presidente de México, quizás para obligarlo a tomarlos en cuenta. La iglesia católica ha tenido gran influencia en la política, en lo social mucho más, por eso los jerarcas de la iglesia están acostumbrados a que las autoridades les rindan honores, sean los principales invitados de honor en todos los eventos, han sido beneficiados con muchos privilegios, regalos; el trato que les dará el nuevo gobierno no cambiará tampoco, lo que cambiará serán las formas. La separación Iglesia-Estado que decretó don Benito Juárez, nunca se ha llevado a cabo, hasta un partido político manejan, por eso presionan….. Seguimos…. El gobernador electo para el periodo 2018-2024, Rutilio Escandón Cadenas continua reuniéndose con los diferentes sectores de la sociedad chiapaneca para afinar detalles sobre su plan de gobierno. Preocupado por el tema de educación, sostuvo una junta donde estuvieron presentes el rector de la UNACH y directores de las diferentes Facultades y áreas de esa institución. Escandón Cadenas fue claro al decirles que en el próximo gobierno trabajará de manera conjunta y propositiva, porque el principal objetivo es el de resolver favorablemente los desafíos que enfrenta esa universidad. Lo que deben entender los directivos de la UNACH es que el gobernador electo de Chiapas, está enterado de la situación por la cual atraviesa esa institución, que se debe mejorar el nivel educativo, que es obligación del rector y de los directores el buscar la excelencia académica para que los egresados de la UNACH tengan la preparación adecuada para poder competir en un mercado laboral dentro y fuera de nuestro estado. El número de matrículas debe ampliarse para que los jóvenes puedan continuar sus estudios hasta terminar una carrera, que tengan la oportunidad de prepararse para tener un mejor futuro. Rutilio Escandón Cadenas está enterado que no todo marcha como debiera al interior de la Universidad de Chiapas…..Terminamos….A pocos meses de que concluya este sexenio se incrementa la crisis económica, provocada por el mismo gobierno. El galopante aumento a los precios de las gasolinas lastima la economía en general. El litro de la gasolina que más se consume en nuestro país, la Magna, ha rebasado en la Ciudad de México los 21 pesos, superando el precio del dólar. Los economistas afirman que el precio de este combustible en seis meses, se ha incrementado casi el 15 por ciento y para finales de Noviembre podría llegar a costar un 16 por ciento más en comparación del día primero de Enero del 2018. El Colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha informado que en México somos 95 millones de pobres, gracias a las acciones fallidas del gobierno….Nos seguiremos leyendo aquí

ENTIEMPOREALMX

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

ARRANCA PROGRAMA EN TAPACHULA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, “QUE NO TE TOQUEN”…

Ponen en marcha programa “que no te toquen”, allá en Tapachula, fueron las autoridades municipales y de la fiscalía zona fronteriza quienes se encargaron de dar el banderazo inaugural de ese programa que busca proteger los derechos de las mujeres. “Que no te toquen” dijo el fiscal Armando Perez Narváez es un programa que tiende a defender los derechos de la mujer, es un programa importante, agrego el fiscal fronterizo que llegara a todos los estratos sociales de la sociedad, es un programa donde estarán involucradas todas las autoridades y donde la sociedad también toma parte como los transportista que prestan un servicio nos solo a nuestra sociedad, sino al turismo que a diario nos visita. Con este programa que no te toquen se tiene contemplado defender a las mujeres contra los hostigamientos sexuales, es por eso que el fiscal general Raciel López Salazar ha instruido a todos los fiscales en la entidad a que mantengamos firme la cultura de la prevención del delito. Por su parte el edil costeño Neftalí de Toro Guzmán señaló que este programa ha sido diseñado a favor de los derechos de las mujeres y que gracias al apoyo decido del gobernador del estado se está poniendo en marcha en Tapachula involucrando a todos los sectores de nuestra sociedad. De igual forma el alcalde costeño añadió que, “Asumimos este reto, donde se capacitó a los conductores de autobuses, colectivo y taxis del transporte público, con el apoyo del personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo- Costa, Centro de Integración Juvenil, Policía Federal División Gendarmería, Policía Rosa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, C4 Tapachula, Delegación de Transporte y la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres”, al mismo tiempo el Torito subrayo que, en breve se creará la primera Unidad Contra la Violencia de la Mujer, que será ubicada en la Avenida Central Norte entre 19ª y 21ª Calle Oriente, donde las tapachultecas contarán con asesoría jurídica, psicológica, apoyo de la policía rosa, entre otros servicios, por lo que en breve se presentará el proyecto de “Taxi Seguro”, que busca la participación de empresarios, choferes y autoridades para generar la identificación de las unidades en beneficio de las mujeres. …sin comentarios

INAUGURA INICIO DE CURSOS EN COBACH TOLEDO MOGUEL…

El director general del colegio de bachilleres en Chiapas, maestro Guillermo Toledo Moguel informo a este columnista vía celular que, hace unos días se llevó a cabo en los 337 planteles Cobach, la inscripción e integración de grupos de primer semestre, a la par del acto de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, al mismo tiempo señaló que gracias al arduo trabajo que el Gobernador Manuel Velasco Coello ha realizado en sus políticas públicas a favor de la educación de calidad para que todo joven encuentre diferentes opciones públicas para su formación, donde el Cobach es la opción más amplia en el estado por su cobertura geográfica con 337 planteles, y sobre todo confiable en la preferencia de los padres de familia y de los jóvenes que egresan de secundaria. Desde el plantel 33-Tuxtla Polyforum, Guillermo Toledo Moguel, añadió que, en el Cobach la educación es misión de vida; y anunció que el próximo 9 de agosto el colegio cumplirá su 40 Aniversario tiempo durante el cual la razón de ser de esta noble y gran institución siempre ha sido servir y forjar a la juventud de Chiapas. Cabe destacar que el maestro Toledo Moguel titular del COBACH en esta entidad y representantes sindicales de esta institución, constataron la inscripción de los alumnos, muchos de ellos acompañados de sus padres; para finalmente hacer un recorrido a las instalaciones, dialogar con padres de familia, personal del plantel y dar fe del inicio del curso propedéutico a los nuevos alumnos en todos los planteles, el cual concluirá el día 10 del mes en curso. Hay que hacer mención que el maestro Guillermo Toledo llega al COBACH para poder seguir obteniendo mejores resultados en el proceso enseñanza.-aprendizaje y así contar con una educación de calidad…ver para comentar

ANUNCIAN ENOC HERNANDEZ PROGRAMA PARA APOYO DE PERIODISTAS…

La Secretaría de Desarrollo Social mediante su titular Enoc Hernández Cruz dio a conocer que dentro de breve se instalará el Comité Técnico para la operación del Fondo de Apoyo al Periodista (FAP), primero en su género en todo el país, esto basado en las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello quine prioriza la seguridad y el desarrollo de quienes desarrollan esa noble labor del periodismo. Así mimos Hernández Cruz, agrego que dicho comité estará presidido por él, así como por representante suplente Joaquín Saldaña Castillejos; el secretario técnico Miguel Ángel Ruíz Liévano y como vocales fungirán los titulares o representantes de las secretarías de Salud, Educación, Hacienda y de la Función Pública. E secretario de la SEDESO en esta entidad enfatizo que atendiendo las instrucciones giradas por gobernador Manuel Velasco Coello, el Comité lo presidirá el titular de la Secretaría, Enoc Hernández Cruz, que se ha trazado como primer objetivo gestionar los recursos ante la Secretaría de Hacienda del Estado hasta por un monto de un millón de pesos, que deberán ser canalizados a los periodistas en activo o en retiro, para mejorar su calidad de vida, de acuerdo con las reglas de operación del citado Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP). Así mimos informo Enoc Hernández, que los apoyos deberán otorgarse de acuerdo con criterios de objetividad, equidad y transparencia, con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa. Al finalizar el funcionario estatal acoto, “Una vez instalado el Comité Técnico se dará a conocer la convocatoria para el registro e integración del padrón de periodistas, quienes serán los beneficiados del programa a través de un grupo de trabajo permanente que atenderá cada una de las peticiones de quienes estén registrados en dicho padrón y de conformidad con la disponibilidad presupuestal”…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

La titular estatal del Proyecto Humo de Tabaco de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandra Rojas Solís, informó que en marzo de 2015, en coordinación con la Comisión Estatal contra las Adicciones, se comenzaron a realizar acciones de vigilancia sanitaria y pláticas de concientización sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco para certificar a establecimientos públicos y dar cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, todo ello dijo con el objetivo de proteger la salud de la población, principalmente la no fumadora, la Secretaría de Salud del estado ha certificado 931 establecimientos públicos como espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, desde marzo de 2015 hasta la fecha…ver para comentar…al hacer la entrega de más uniformes y equipamiento a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (S.S.P.M) a través de los programas FORTASEG y FAFM 2018, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, señaló que el objetivo es que cada elemento policiaco cuente con el equipamiento necesario y óptimo para realizar funciones de seguridad y apoyo a la población, destacó el edil, Neftalí Del Toro acompañado de representantes de los tres niveles de gobierno, así mismo adujo que el equipamiento entregado consistió en: cascos tácticos; playeras, cinturones, googles, pasamontañas, chalecos, caderas, rodilleras, guantes (todo esto para el grupo táctico de seguridad pública)…sin comentarios…Ojala que el programa de apoyo a los tundemáquinas que anunció con bombos y platillos Enoc Hernández Cruz, sean analizados, aprobados y otorgados a quienes e realidad ejercemos esa noble labor y además quienes estamos iniciando una micro empresa, no luego se la vayan a dar al pinzas, al desarmador al mofles, al maquinitas, al camarita, quienes solo se dedican a pasar datos y no saben ni escribir sus nombres, ni conocen la “O” por lo redonda, o aquellos que solo prestan sus nombres y nunca han escrito, pero se sienten unos eruditos o los non plus ultra como columnistas, o a los famosos “madrinas” de la información que tanto pululan en esta entidad, así es que el amigo Enoc Hernández deberá tener mucho cuidado con las aprobaciones…veremos y comentaremos… Tras sostener una reunión de trabajo con Rogelio Jiménez Pons, quien ocupará la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de unificar el proyecto del Tren Cancún-Tulum y el Tren Maya, que abarcará Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, manifestó que, a fin de conciliar un proyecto único para la ruta y el trazo que le corresponde a Chiapas, a partir de este encuentro de trabajo se definirán los mecanismos para evaluar la obra del Tren Maya, propuesto en campaña por López Obrador, el cual saldrá de Cancún, recorrerá todo Quintana Roo hacia el sur, cruzará Calakmul en Campeche y algunas poblaciones del sur de Tabasco, hasta llegar a Palenque…ver para comentar…Gurria Penagos está buscando buenos elementos para poder desempeñar un buen papel y se dice que se rodeara de gente profesional que tenga el deseo de hacer algo por Tapachula, sobre todo servir a la sociedad y no servirse a ellos mismos, bueno esperamos que encuentre los perfiles adecuados…sin comentarios…FELIZ FIN DE SEMANA A TODOS AMIGOS Y ENEMIGOS… aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Velasco, encabeza campaña con la que se fomenta la cultura de paz: Canje de Armas 2018.

El gobernador Manuel Velasco, encabezó este fin de semana la campaña de Canje de Armas 2018, donde resaltó la participación activa de la ciudadanía y su contribución para que Chiapas siga teniendo uno de los índices delictivos más bajos del país. Se trata de una de la campañas con mayor éxito de que se tenga memoria en Chiapas, sobre todo porque se trata de crear conciencia entre la población de lo peligroso que podría ser tener armas en su casa, pero lo mejor es, que quien entregaba su arma antigua , se le daba un producto como computadora, laptop y hasta televisiones.

Velasco manifestó que desde el inicio de su gobierno se estructuró un sistema de seguridad en el que han participado diversas instituciones para salvaguardar la tranquilidad y armonía en todas las regiones de la entidad, fomentando la cultura de paz para que Chiapas continúe siendo uno de los estados más seguros.

Señaló que año con año el gobierno del estado junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pone en marcha esta campaña en la que las familias chiapanecas hacen entrega de algún arma que tengan en su hogar a cambio de artículos electrodomésticos o despensas alimentarias, proceso en el que, dijo el mandatario, las mujeres han jugado un papel importante al tener un 70 por ciento de presencia.

En esta ocasión el canje de armas se realiza en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde desde el inicio de la campaña se han canjeado 54 armas entre largas y cortas, 14 cargadores, mil 472 cartuchos y tres granadas. Cabe mencionar que de 2013 a 2017, se han recaudado más de 95 mil armas y artefactos, contando con la participación de 24 municipios. Además de la Sedena, participan la Fiscalía General del Estado, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y los Ayuntamientos.

Acompañaron al gobernador Velasco, el comandante de la VII Región Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar y del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar,

El gobernador electo, se compromete a trabajar de manera transparente con el sector del transporte de Chiapas.

El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, se comprometió este fin de semana, a trabajar de manera transparente y democrática para atender las problemáticas del sector del transporte, mismo que por muchos sexenios ha sido abandonado por el gobierno. Destacó la importancia de regularizar a este sector ya que juega un papel muy importante para la estabilidad social no solo en materia de movilidad sino porque es un motor económico: “El transporte no solo mueve al pueblo, también mueve la economía de Chiapas y de México”.

En este sentido, dijo que el transporte debe estar representado por una institución que pueda erradicar, con verdadera responsabilidad, los vicios que se han ido generando en este sector con el objetivo de beneficiar a las y los habitantes de todas las regiones y comunidades más apartadas.

Al sostener una reunión con transportistas concesionados de todo el estado de Chiapas, en la capital de Chiapas, advirtió que no se tiene una varita mágica para decir que todo será diferente de la noche a la mañana, pero sí les aseguro – reconoció- que este gobierno será serio y lo que se ha dicho en el discurso se hará realidad. Precisó que su gobierno cumplirá con la responsabilidad que le corresponde para garantizar una atención de calidad y vigilar que se cumpla la ley. Además, sostuvo que se mejorará el estado de las carreteras.

Asimismo, dejó en claro que su gobierno será austero, por ello desde el primer día se erradicarán los privilegios y se recortarán los altos salarios de los funcionarios públicos para poder aumentar a quienes ganan menos y lo necesitan más.

Finalmente, el gobernador electo refrendó su disposición de mantener la coordinación y sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo de la entidad, para lo cual se cuenta con el apoyo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido, es y seguirá siendo un gran aliado de las y los chiapanecos.

El mercado Asiático se interesa por adquirir la fruta del Soconusco.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Plátano del Soconusco, Eduardo Altúzar López, dio a conocer que hace falta mayor inversión para el mejoramiento de la terminal portuaria, que permita atraer a trasnacionales para exportar la fruta a otros países. Dijo que Puerto Chiapas tiene la capacidad para ser denotado, sobre todo por su ubicación para movilizar productos de manera contenerizada, sin embargo las autoridades gubernamentales han dejado de inyectar recursos para el mejoramiento de la infraestructura que permita estar a la altura de otras puertos del país.

Entrevistado por la agencia Intermedios, reconoció que principalmente se necesita invertir recursos públicos y privados para la ampliación de la dársena para tener un mayor calado para que barcos de mayor tamaño puedan atracar en el puerto, así como la ampliación de la terminal portuaria.

El representante de los productores mencionó que actualmente se movilizan a través de Puerto Chiapas un promedio de 220 contenedores semanales a los mercados ya establecidos, y aún cuando se cuenta con la capacidad para ampliar los envíos, el tema de infraestructura portuaria no les permite incrementarlos. Detalló que el mejorar la infraestructura permitiría a los productores de banano importar su fruta al mercado asiático, ya que actualmente solo han podido llegar a Estados Unidos, pocos países de Europa, cuya movilización sólo de hace a través de barcos de la transnacional Chiquita.

Puntualizó que hay interés del mercado asiático en adquirir la fruta del Soconusco, sin embargo las condiciones del puerto limitan que otras embarcaciones puedas atracar, por ello se pide a las autoridades mayores inversiones para detonar Puerto Chiapas. Dixe.

Después del proceso electoral más reñido en la historia de Chiapas, concluyen actividades Comisiones en el IEPC.- Después de haberse llevado una de los procesos democráticos más históricos del país y de Chiapas, y donde la competencia ciudadana estuvo en su máxima expresión y muy especial en Chiapas, donde queda inscrito “las elecciones del 2018”, como la más reñida y peleada, desde que Chiapas se anexo a México, hoy el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó la extinción de la Comisión Provisional de Debates; la Comisión Provisional Encargada de Instruir los Procedimientos por Presuntas Irregularidades de los Consejeros Electorales Distritales y Municipales, y el Comité para Coadyuvar con el Instituto Nacional Electoral en las actividades del Voto de los Ciudadanos Chiapanecos Residentes en el Extranjero y todo lo anterior, deriva porque estas instancias colegiadas han concluido las actividades para las que fueron creadas. En la reunión del IEPC, fueron presentados también los informes finales de dichas comisiones, que dan cuenta de las actividades que llevaron a cabo, concernientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Así las cosas.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx