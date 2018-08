10 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Puro cuento

La abuelita Virgen (Virginia, la de los siete embarazos), fue una señora decentísima, por eso no se llevaba con su consuegra, la abuelaza Elena, la paterno autleca, que “tenía sus cosas”. Tía Beatriz y tío Samuelito, también fueron decentísimos (todos de Toluca, del lado materno); tío Daniel y tía Elena, dechados de decencia también fueron… pero entre todos juntaban 69 de cociente de inteligencia, que no es retraso mental, pero casi. Decentérrimos, buenas personas, de modales impecables, pero dolía la cabeza platicar con ellos. La decencia no es garantía de mucho; la inteligencia tampoco (Hitler fue muy inteligente). Bueno, cada quien.

Sin tratar a una persona, por sus hechos y fama se puede saber con certeza si es o no, gente decente. Igual, si es o no, inteligente. De José Agustín Ortiz Pinchetti (nacido en 1937; edad 81 años y contando), nadie puede poner en duda que es un hombre decente y muy inteligente. Su prestigio coincide con la realidad.

Abogado egresado de la muy exigente la Escuela Libre de Derecho; Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Priista de 1967 a 1969 (Movimiento Democratizador de Carlos Madrazo). Asesor jurídico de las secretarías de Hacienda, Educación, Comercio y Agricultura. Ya sin partido, Consejero Ciudadano del Consejo General del entonces IFE; con AMLO y ya con partido -el PRD-, Secretario de Gobierno del entonces DF -2000-2003-; luego, Diputado Plurinominal federal -2003-2006-; Secretario de Relaciones Políticas del Gabinete Legítimo -de mentiritas-, de AMLO; Secretario para el Fortalecimiento de Ideas y Valores Morales, Espirituales y Cívicos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena -2012-2015-; actualmente, representante de Morena ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

El día en que AMLO recibió su constancia de mayoría, festiva ocasión salpicada por la liberación de la maestra Elba Esther Gordillo, don José Agustín, entrevistado por Carmen Aristegui, declaró:

“Al llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador no va a castigar a funcionarios corruptos de esta época, va a olvidar y perdonar, va a intentar aplicar borrón y cuenta nueva (…) el gobernador de Chihuahua, Javier Corral ha cometido un error al perseguir a César Duarte porque esto le quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno (…) a partir de que entre el nuevo gobierno, va a ser totalmente estricto y no admitirá ninguna manipulación o corruptela (…) Vamos a ver un cambio en lo político, en lo jurídico y en lo ético, una nueva forma de ejercer el poder (…) Andrés Manuel no iniciará acciones legales, sí permitirá que la Fiscalía General actúe de manera autónoma en los procesos (…) (hablando del sobreseimiento del asunto de Elba Esther Gordillo): esto me hace pensar que habrá una excarcelación de personajes importantes (…) el pragmatismo de Andrés Manuel es formidable y se va a ir demostrando conforme avance su proyecto”. Señor decentísimo.

No sabe uno por dónde empezar: “no va a castigar a funcionarios corruptos de esta época” (o sea, él, por encima de leyes, tribunales y obligaciones, cree que puede determinar no “castigar” -aplicar la ley-, a los que hayan delinquido en un periodo de tiempo que a él le parezca bien). “Olvidar y perdonar… borrón y cuenta” (¿de lo que los funcionarios corruptos hayan robado de nuestro dinero, el de todos?… ¿quién lo autorizó a disponer semejante cosa?). Perseguir la corrupción resulta ser que “quita recursos y energías que deberían estar destinados al gobierno” (haberlo dicho antes: sobran leyes, dependencias, auditorías: no desperdicien dinero ni energías). Según don José Agustín, Andrés Manuel “permitirá que la Fiscalía General actúe” (¿le va a “permitir”?…).

Por supuesto no sabe uno qué tiene en la cabeza AMLO, ni qué va o no va a hacer, pero don José Agustín lo conoce, lo conoce muy bien, y ninguna de las afirmaciones o suposiciones vertidas en la entrevista está alejada de lo que el mismo AMLO ha declarado en varias ocasiones.

Perdonar a corruptos, olvidar sus fechorías con los recursos del erario, con los dineros de todos los mexicanos, puede parecer una estrategia inteligente para, desde el “borrón y cuenta nueva”, empezar fresquecito con un de “aquí pa’l real” oficial. Bueno. Si fuera facultad presidencial perdonar y olvidar la corrupción, habría que suponer que los funcionarios públicos, aliviados de la preocupación de que les caiga al menos parte de todo el peso de la ley, se portarían todos bien… pero no, don José Agustín: los que van a perdonar, a los que les van a olvidar sus raterías, son los que ya se van. Siempre ha habido esa impunidad para con los altos funcionarios de la administración federal saliente (¿a ver: cuántos exsecretarios, exoficiales mayores o exdirectores generales de paraestatales están bajo proceso o en la cárcel?), la diferencia aquí es decirlo, hacerlo oficial. Eso es cinismo.

El Presidente de la república tiene la obligación de hacer cumplir las leyes. Sabido es que la actual Secretaría de la Función Pública, está pintada en la pared; sabido es que eso asegura la impunidad que fomenta la corrupción: robar al erario desde las alturas del poder es menos peligroso que quitarle el chupón a un bebito de meses. Eso hay que combatir.

Antes no había una dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la fiscalización de los recursos del erario. Cada secretaría y entidad tenía su auditoría interna, a las órdenes del titular de cada una, para revisar el correcto ejercicio de los recursos. El órgano federal de fiscalización de los recursos del erario era la antigua Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente del Congreso de la Unión, hoy Auditoría Superior de la Federación (ASF), que funciona y funciona bien… pero siempre con limitados recursos y sin dientes.

Para combatir la corrupción, lo primero es olvidar lo del borrón y cuenta nueva, y cabildear con el Congreso para que la ASF tenga el tamaño y recursos económicos y legales que necesita. Lo demás es puro cuento

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Ya se ve la puntita

Ya se ve la puntita del nuevo sexenio. Algunos de los integrantes de la próxima camada que gobernará al país ya andan despepitados. Hablan, hablan y hablan. Los que se van, todo lo contrario. Están metidos bajo los escritorios de sus oficinas; quieren que esto ya se acabe, a pesar de que, como “Las golondrinas”, no saben a dónde irán.

La entrega de la constancia de Presidente Electo al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue la cereza del pastel. Esto ya se acabó y aquello está a un “ya merito” de comenzar.

Aunque había robado cámara desde el día siguiente del aplastador triunfo del primero de julio pasado, oficialmente ha comenzado la transición. Ahora más que nunca el próximo presidente mexicano ha comenzado a influir en todo el acontecer nacional. Le guste o no a la clase política, hay que cuadrarse.

Lo último de esta telenovela de la transición sucedió la tarde de ayer en Palacio Nacional, donde el presidente Enrique Peña Nieto recibió al creador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Como si fueran grandes amigos o, conocidos, al menos, se echaron una paseada por los pasillos de este edificio emblemático en el corazón de la Ciudad de México.

“Fue una reunión en buenos términos”, declaró al final del encuentro el tabasqueño, quien fue el único que salió a dar una larga explicación a los medios de comunicación que esperaban ansiosos.

“Bajita la mano”, AMLO fue a Palacio Nacional a pedirle al mandatario priísta saliente, que le eche una manita con una iniciativa en materia de seguridad antes de que ocurra el cambio de gobierno y “a ver” si la aprueban en el Congreso de la Unión.

Ahí va incluido el tema de una “fiscalía independiente” que llegaría a sustituir a la Procuraduría General de la República (PGR) que, innumerables muestras ha dado de tener severas fallas.

La “tersa transición” entre Peña Nieto y López Obrador sorprende a propios y extraños, pero esa es la realidad. Ya se mira la puntita del próximo sexenio.

LOS ESCÁNDALOS SEXENALES

El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, soltó la que podría ser una de las primeras bombas que estallan cuando termina un sexenio.

Dijo que la deuda de esa portentosa entidad, por muchas razones, asciende a 80 mil millones de pesos, entre rezagos a bancos, compromisos sin cumplir y pasivos.

La deuda pública sería superior a los 38 mil millones de pesos.

Las cifras contrastan con el presupuesto de esa entidad que es de unos 100 mil millones de pesos anuales.

El morenista se reunió ayer con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ante quien expuso esta preocupante situación, así como la manera en la que habrá de “ajustarse el cinturón” para tratar de enderezar el barco que se terminó de hundir con la fatídica historia de Javier Duarte.

Siguiendo “la moda” lopezobradorista, anunció que su gobierno será austero, comenzando por la reducción de salarios de los altos funcionarios.

Dijo, por ejemplo, que el Gobernador se reducirá el sueldo en 30 por ciento.

El gobernador morenista que, dicen, no está teniendo una transición tan tersa con Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que también hablaron de otros planes conjuntos estado-federación.

No dudamos que en otros estados comenzarán en pocas semanas o meses a soltarse otras de esas bombas que estallan cuando se va una administración y llega la siguiente. Lo dicho, ya se mira la puntita del nuevo sexenio.

REACCIONA LA CNTE

Era de esperarse. La CNTE reaccionó a la liberación de la ex dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo.

Acusaron a las autoridades de montar un circo y se lanzaron “duro y a la cabeza” contra “la maestra”, quien por lo pronto está tomándose unos días de descanso.

Los líderes de la CNTE, organización que creció una vez que la comiteca fue encarcelada, saben que esta liberación representa el posible regreso de la poderosa mandamás del SNTE; la fiesta que traían ya no será la misma…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

EL DESESTABILIZADOR DE LA UNACH.

¿Qué le moverá a Ariosto de los Santos pretender ser rector de la máxima casa de estudios de los chiapanecos? Un tipo como él que se mueve más como un capo pandillero que como un académico, un mafioso de baja ralea cuya única fortuna es haber sido amigo de Nemesio Ponce.

Ariosto de los Santos, el mismo que entre sus bienes se cuentan salones clandestinos de billares y casas de apuestas, es hoy quien desestabiliza a la Unach y por ende al gobierno de Manuel Velasco Coello.

“ante el inminente cambio en la rectoría de la UNACH, hay quienes apuestan por hacer de las suyas y así llegar a la silla anhelada”

En su aspiración por ser el próximo rector, apoyó abiertamente a Roberto Albores Gleasson, pero al sentirse perdido empezó a mover sus hilos con sus incondicionales para tomar las instalaciones de la Escuela de Químicas en Coita y mantiene a maestros en la toma de la Facultad de Ciencias Agrícolas en Huehuetán.

En la época en la que fue líder del sindicato de Personal Académico de la UNACH, Ariosto de los Santos se movía con guardaespaldas armados que lo cuidaban como si fuera, más que dirigente sindical, capo de la droga. Logró negociar metiendo a la nómina de la universidad a su hermano (Manuel de los Santos) profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina y a sus hijos Eduardo y J. Enrique como técnicos académicos afiliados al Spaunach.

Ariosto debería darse por enterado de que su era terminó, en Chiapas y que en México se respiran nuevos tiempos, en un nuevo gobierno en el que sus fechorías no tendrán cabida-

Ariosto no únicamente debe ser desterrado de la vida institucional de la universidad que fundara el abuelo del gobernador Manuel Velasco, sino que debería estar en la cárcel por todo el daño que hace a la Universidad.

El actual autor intelectual de la Unach, tiene nombre: Ariosto de los Santos, quien intenta hoy seguir manteniendo un movimiento de maestros en la Facultad en Huehuetán y que, a luces se sabe que la verdadera razón es la inconformidad por no haber cedido plazas a hijos de los maestros José Luis Moreno Martínez y Carmen Ruiz Bello; Sergio Domínguez Arrevillaga y de Saúl Posada Cruz.

Nos sorprende de verdad la noticia de que se apunte a la silla de la colina universitaria. Qué valor el de Ariosto, lo que está buscando es que la Fiscalía General del Estado le investigue por enriquecimiento ilícito, que se le llame a cuentas y que explique a todo Chiapas ¿De dónde saco tanto dinero para tener sus mansiones? ¿De dónde un chafirete de tercera es dueño de cuadrilla de caballos pura sangre? ¿De dónde? ¿Qué valor?. Sin dudas muchas cosas que explicar.

Oficio Político.- A quienes les cayó el chahuistle es al ayuntamiento capitalino que sin avisar recibieron la visita del Gobernador Manuel Velasco Coello, quien junto al Fiscal Raciel López Salazar dieron cuenta del programa de Canje de Armas 2018…Ahora si el Congreso del estado de Chiapas Se lleva las palmas al proponer a Don José Patrocinio González Blanco Garrido para la medalla “Miguel Álvarez del Toro” honor a quien honor merece y reconocer uno de los nuestros lo vale. Enhorabuena Muchas Felicidades Willy Ochoa y demás diputados de la legislatura esperemos que la propuesta sea aprobada a la brevedad. Lo de Chiapas a los Chiapanecos.

Finalmente: “Tenemos una enorme belleza ambiental y cultural, ese es nuestro futuro productivo, por ello hay que apostarle en una lógica de desarrollo e inversión turística sustentable y de primer nivel, que traiga la economía sostenida que las familias chiapanecas necesitan”, lo dijo Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Con la guardia en alto

Comenzamos…En materia de seguridad, la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello es mantener la guardia en alto en la tarea de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas, pero sobre todo, seguir fortaleciendo las acciones de prevención y combate al delito para mantener a Chiapas como un estado seguro para visitar, para invertir y para vivir, señaló el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, quien destacó el compromiso de seguir impulsando el programa Frontera Sur, a través del cual se busca superar desafíos comunes entre México y Centroamérica, para hacer de esta región una frontera más humana y próspera, donde se respeten los derechos humanos de los migrantes y de los habitantes de esa gran región. Es el Grupo de Coordinación Chiapas en materia de seguridad el espacio de convergencia de la estrategia común de los tres órdenes de gobierno, cuyo trabajo ha contribuido significativamente a la gobernabilidad y la paz social en la entidad. Por algo Chiapas sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional en materia de seguridad, con las tasas más bajas en delitos de alto impacto, como lo señala la organización ciudadana Semáforo Delictivo en su más reciente informa con corte al primer semestre del año……..Continuamos….Muchas bardas y muros de la capital chiapaneca siguen pintados con la propaganda electoral de algunos partidos políticos y ex candidatos, sin que las autoridades los sancionen. Los muros pintados con colores partidistas y los slogan de campaña de los que participaron en la pasada contienda electoral deben ser borrados inmediatamente, afean la ciudad esas pintas. Las autoridades electorales son las responsables de multar y obligar a los infractores a cumplir con la ley. Lo cierto es que esas pintas que aún se ven en la zona metropolitana, “casualmente” son de los partidos y políticos perdedores, lo que demuestra irresponsabilidad, o quizás mañosamente estén dejando esos horribles anuncios para el proceso electoral que se realizará dentro de tres años. Tuxtla Gutiérrez es una de las ciudades más contaminadas visualmente, las pintas en muros y fachadas, anuncios fuera de toda norma oficial, letreros y señalamientos a media banqueta, demasiados anuncios luminosos, espectaculares que rompen con la armonía del paisaje natural, y agreguemos la propaganda política, como dicen “ ya es mucho ya”, pero ninguna autoridad pone orden en este asunto. Existen demasiados intereses……Terminamos….El Instituto de Seguridad Social del Estado de Chiapas (ISSTECH), que fue una de las mejores instituciones a nivel nacional, ahora es una vergüenza. Esa institución que es de y para los trabajadores del estado, debe prestar servicios de calidad ha servido únicamente para que los directivos y líderes sindicales se enriquezcan. Vergonzosa actitud sumisa de los maestros de las sección 40 y del sindicato de Burócratas que a pesar de descontarles un porcentaje de sus sueldos, no exigen que ese instituto cumpla eficientemente con su obligación. Los servicios médicos que debe ser una prioridad en el ISSTECH, están en total abandono, los derechohabientes que tienen la desgracia de enfermarse deben recurrir a médicos y hospitales particulares, eso lastima su economía familiar. El mejor ejemplo es el Hospital Vida Mejor, donde no hay medicamentos ni para curar una gripa, mucho menos para los pacientes graves o que padecen una enfermedad terminal. Muchas cirugías programadas se han cancelado debido a que no cuentan con el material quirúrgico necesario o los fármacos indispensables para realizar una operación. Los programas de capacitación para el personal médico y de enfermería no se llevan a cabo. Las y los médicos que laboran en el Hospital Vida Mejor, preocupados por esta situación, llevan muestras médicas para darlas a los pacientes que consultan. La dirección de ese nosocomio no se preocupa por gestionar recursos para corregir estas anomalías, eso demuestra la falta de capacidad, de compromiso, de interés, de sensibilidad. La página web del Hospital Vida Mejor, parece un cuento de hadas, donde todo es perfecto y que otorga servicios médicos de tercer nivel, del primer mundo, mentira gritan desesperados los trabajadores y sus familiares que han tenido la necesidad de recurrir a solicitar atención médica. Los doctores y las enfermeras que laboran en el HVM son de sobrada capacidad, especialistas, con voluntad de servicio, responsables, desgraciadamente nada pueden hacer sin el apoyo que deberían darles. El Director General, Eduardo Thomas Ulloa debe dejar de andar en la grilla preocupado por su futuro político y presentarse a trabajar, pero hasta el dinero para el retiro de los trabajadores han desaparecido. El nuevo gobierno en cuanto entre en funciones debe iniciar una auditoria para conocer el destino de los millonarios recursos que fueron destinados al ISSTECH, las cuotas que aportan los trabajadores al servicio del gobierno de Chiapas y el Fondo para el Retiro…..

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ni palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Libertad de poderes: López Obrador

El ya Presiente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sigue siendo tema principal con su promesa de la “Cuarta Transformación Nacional”, más allá de la buena voluntad para cambiar al país, siempre antepone su investidura, ahora ya también “Investidura Presidencial”, al señalar contundentemente luego de recibir su constancia de mayoría que lo acredita como presidente electo y ante el presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, así como el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dijo el Poder Ejecutivo federal “no será más el poder de los poderes, ni buscará someter otros poderes, cada quien actuará en el ámbito de su competencia”,

Dijo López Obrador, que la suma de los trabajos respetuosos e independientes fortalecerán a la Republica y al Estado democrático y fue precisó y claro: “En el nuevo gobierno, el presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones ni de peticiones ilegítimas cuando esté trabajando en el análisis, elaboración o ejecución de sus dictámenes y habrá absoluto respeto por sus veredictos”.

Prácticamente fue un discurso de “muerte para el Presidencialismo”, que tanto daño le hizo al país, y así lo clarificó: “Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, a los legisladores y a todos los integrantes de las entidades autónomas del Estado, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”, expresó.

En su discurso dijo que otro de los mandatos de la elección del pasado 1 de julio es evitar la violencia, atendiendo para ello las causas que la originan, y reformular la política de seguridad a fin de construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia: “Los mexicanos votaron también para que se ponga fin a las imposiciones y los fraudes electorales. Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco”, destacó el político tabasqueño.

Agregó que la ciudadanía plasmó en su sufragio el anhelo de que los encargados de impartir justicia no actúen por consigna y que tengan el arrojo de “sentirse libres para aplicar sin cortapisas ni servilismos el principio de que al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie”.

En este marco, López Obrador llamó a la ciudadanía y a quienes serán sus colaboradores a no desaprovechar este momento de condiciones políticas para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México.

“Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mí camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad”, añadió.

En la sede del Tribunal Electoral federal expuso que como titular del Ejecutivo federal actuará con rectitud y con respeto a las potestades y la soberanía de los otros Poderes legalmente constituidos. López Obrador dijo que a su gobierno, que iniciará funciones el próximo 1 de diciembre, le corresponde asimilar de manera correcta los sentimientos expresados por el pueblo cuando emitió el sufragio, y ser ejecutores escrupulosos y fieles de ese mandato.

“Millones de compatriotas aspiran vivir en una sociedad mejor, sin la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Ha sido muy satisfactorio constatar que incluso los sectores de clase media y no pocos de los más acaudalados manifestaran con su voto el deseo de mejorar la situación del prójimo”, dijo el presidente electo.

“Gobierno austero, ni privilegios ni lujos: No más tráfico de influencias ni nepotismo”: Rutilio.

Desde Chiapas hasta la ciudad de México, el gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, acompañó a Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de la constancia que lo acredita como Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Tras acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde López Obrador ofreció un discurso en el que reconoció la vocación democrática del pueblo mexicano, Escandón Cadenas señaló que este es un hecho histórico que se logró gracias al voto ciudadano. Manifestó su confianza en que López Obrador será el mejor presidente de México y un gran aliado de las y los chiapanecos. “Él conoce la realidad de nuestro estado porque desde hace muchos años ha caminado junto al pueblo, escuchando todas las voces”.

Destacó que, a partir del 8 de diciembre, fecha en que tomará posesión como gobernador constitucional, trabajará de manera cercana con el presidente electo para cumplir las propuestas que se realizaron durante la campaña e impulsar un verdadero cambio, con justicia social. Expresó que una muestra de lo anterior es que en las últimas semanas Andrés Manuel López Obrador ha estado en Chiapas realizando el trabajo de campo para iniciar el programa de reforestación de un millón de hectáreas con árboles maderables y frutales, en la entidad

Asimismo, declaró que, siguiendo el ejemplo del presidente electo, como gobernador pondrá el ejemplo de honestidad y trabajará de manera comprometida para construir una nueva relación con la Federación para generar progreso y desarrollo.

“Estamos conscientes de que gente de Chiapas y en general de todo México votó por un gobierno honrado y justo, por eso vamos a poner fin a la corrupción y a la impunidad, gobernaremos de manera austera y eliminaremos los privilegios y lujos. No más tráfico de influencias ni nepotismo”, aseguró.

Finalmente, reiteró a no desaprovechar la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México pues ese es el anhelo que el pueblo plasmó con su voto en las urnas, es la voluntad popular.

Se castigara la corrupción de los Presidentes Municipales que metieron mano: Auditor Superior de Chiapas.

En México y en Chiapas, la transparencia pública vista desde la perspectiva de la correcta aplicación de los recursos públicos, se ha convertido en la gran protagonista de nuestra actual vida política, social y económica. En los últimos meses y de una manera ascendente esta cultura se empieza a meter vertiginosamente, en el sentir de los ciudadanos y fuertemente en los funcionarios públicos, donde mucho tiene que ver los constantes menajes “Anticorrupción” del Presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

El Auditor Superior de Chiapas, Alejandro Culebro Galván, fue entrevistado por Público&Privado y señaló desde esta perspectiva lo que encierra todo sobre las entregas-recepciones de los Presidentes Municipales de Chiapas y cómo va el proceso de transparencia de las auditorias que se pueden consultar por internet. Otro tema interesante que tocó fue como se está llevando el cierre de la actual administración estatal, y a 60 días de inaugurado, también habló “Del Sistema de denuncias” que es un avance extraordinario en el país y donde Chiapas es vanguardia, para que cualquier ciudadano pueda denunciar los actos de corrupción de cualquier alcalde o funcionario público. Como están los Ayuntamientos que están por concluir. ¿Cumplieron los retos y sus responsabilidades?. Un tema que no podría quedar atrás es sobre la Fiscalía Anticorrupción, y la relación que habrá con la Auditoria Superior de Chiapas. Dixe.

