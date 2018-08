9 de agosto de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

El único camino

Hay días en los que lo difícil es encontrar de qué escribir… y otros en lo que se amontonan los temas. Este es de esos.

Desde ayer Andrés Manuel López Obrador es presidente electo de México. Noticia que no es noticia, desde el 1 de julio el mundo sabe que él será el próximo Presidente de la república.

AMLO recibió su constancia de mayoría y de presidente electo en la sede del Tribunal Electoral federal con el 53.20% de los votos. Cada uno de los siete magistrados del Trife aprovechó para soltar sencillo pero sentido discurso (del todo inútil). AMLO sí que tenía que decir algo y lo dijo con 915 palabras (dos páginas). Sin sacar nada de contexto, destacan algunas frases:

“(…) rindo homenaje al Pueblo de México por su evidente vocación democrática (bueno, gracias… pero no es para tanto)… En mi interpretación, la mayoría de los ciudadanos mexicanos (…) desean con toda el alma poner fin a la corrupción y a la impunidad (bueno, gracias… pero no es para tanto, hasta pena da)… Considero que otro de los mandatos de la mayoría es el evitar la violencia (atender) las causas que la originan y reformular la política de seguridad (…) construir la reconciliación nacional en el bienestar y en la justicia (eso sí, para que vea)… la gente votó para que exista en México un verdadero Estado de Derecho; el pueblo quiere legalidad (vayan cancelando los “foros por la pacificación”)… Los mexicanos (…) Quieren castigo por igual para políticos corruptos y para delincuentes comunes o de cuello blanco (por eso: cancele los foros)… al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie (¡los foros!)… Ninguna tentación me quitará la autenticidad o desviará mí camino en la búsqueda del humanismo y la fraternidad (¡áchis!).

No sé usted, su texto servidor le toma la palabra: legalidad, castigo, poner fin a la corrupción y la impunidad, al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Nada es nada; nadie es nadie. No se apure señor Presidente, se lo vamos a recordar.

Horas antes, Elba Esther Gordillo Morales, recobró su libertad, lo que no atenúa el peor error ético y político del moribundo sexenio de don Peña Nieto. Esto no repara nada, porque a la señora no la declararon inocente, sino que el titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México, sobreseyó la causa y notificó a su defensa que había emitido la orden para su “absoluta e inmediata libertad”.

Doña Elba Esther tiene sentimientos encontrados (supone uno). Por un lado, el alivio de que su pesadilla terminó. Por el otro la amarga hiel de no haber sido declarada inocente. El sobreseimiento es de naturaleza adjetiva, ajeno a lo sustantivo, sin ninguna relación con el fondo (enseñaba el maestro Burgoa Orihuela), pone fin al juicio sin resolver el fondo (en este caso, la inocencia); no finca derechos u obligaciones para el quejoso ni las autoridades responsables; o sea: no puede la señora írsele encima a los que la encarcelaron por consigna o sin pruebas, a lo mariachi. Cinco años y pico de amarguras y el juez sobreseyó el juicio, lo anuló; sobreseer literalmente significa sentarse en el expediente: de la preposición latina “super” (sobre), y del infinitivo “sedere” (sentarse).

La naturaleza de la palabra sobreseer es clarísima desde hace siglos, por ejemplo, en la Crónica anónima de Enrique IV de Castilla (1454-1474). No es extraño que la prensa, nuestra prensa, haya cabeceado la nota poniendo: declaran inocente a Elba Esther Gordillo. Sí es extraño que eso haya dicho (si lo dijo), Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, magistrada de la Suprema Corte en retiro. No salió inocente, el juez sobreseyó la causa por falta de pruebas, por lo que sea, sin pronunciarse sobre el fondo, sin emitir fallo de inocencia. Cinco años con cinco meses y once días de juicios y detención… sin pruebas: feo. En nuestro México se arrastra por el albañal a quien al poder place y a la hora de la verdad, nadie responde por los daños, los gastos, el sufrimiento el desprestigio. Ni modo (pero ¡ya llegó AMLO!). Como se vea esto no es justicia.

Y siguen los ecos del chasco que fue antier el fallido evento del primer “foro por la pacificación”, presidido por AMLO en Ciudad Juárez. Lo de perdonar y olvidar, o no olvidar pero sí perdonar (amnistía es sinónimo de olvido… bueno, ya le dirán), no es lo que quiere la gente. Justicia a secas, sin agüita para que pase bien: justicia a palo seco. Tome nota.

Si en algún lugar del mundo le saben a eso de combatir la delincuencia organizada es en Italia. En dos siglos no han podido erradicar a la mafia. Dos veces han estado a punto:

Cuando en 1925 Mussolini -después de dos años de nada más investigar y ubicar delincuentes-, les cayó encima con toda la fuerza del Estado y les hizo la vida amarga, muy amarga, seis años seguidos. A punto estuvo de arrasarlos, hasta que en 1932 cantando victoria antes de tiempo, como parte de la celebración del 10 aniversario de “La marcha sobre Roma” (otro día comentamos eso), se le ocurrió amnistiar a los mafiosos: ¡ancha es Castilla!, se perdió todo lo ganado.

Luego, en la década de los 80 del siglo pasado, el gobierno de Italia se fajó los pantalones, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, traían boqueando a los mafiosos, detuvieron y enjuiciaron a centenares, provocaron la ruptura de las alianzas entre familias mafiosas y que la gente les perdiera el miedo; la respuesta de los Corleone (Salvatore Riina -La Bestia-, a la cabeza), fue bañar en sangre Sicilia… y de repente, ya asesinados Falcone y Borsellino, cesaron las matanzas, regresó la paz… ¿sí?… pues no, apenas se supo qué pasó (este año estalló el escándalo): el gobierno pactó con la mafia entre 1992 y 1993, redujo sentencias, otorgó perdones, todo lo que Riina pidió para que regresara la paz, para acabar con la violencia… y la mafia goza de cabal salud, a la fecha.

No se equivoque señor Presidente electo. Usted va a jurar cumplir y hacer cumplir la ley. Bueno: es el único camino.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¡Ay, nanita!

Varios integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han de tener “chorrillo” o temblor de “canillas”. La ex dirigente sindical, Elba Esther Gordillo, quedó en libertad. ¡Ay, nanita!

Un juez determinó “sobreseer” el caso y argumentó que no existían los elementos suficientes para mantenerla en prisión domiciliaria, situación que impedía a la maestra salir de su departamento en la Ciudad de México.

El tribunal, se supo ayer, después de que la noticia recorrió los portales de noticias y corrió como lumbre, utilizó un criterio usado por la Suprema Corte en 2017, el cual indica que es inconstitucional acceder a información bancaria de personas sin una orden judicial previa.

“Ni la PGR ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran constitucionalmente facultadas para requerir, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, información y/o documentación relativa a operaciones bancarias previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), que se encuentran protegidas por el secreto bancario”, afirmó el Primer Tribunal Unitario Penal en la apelación 156/2018, de acuerdo con datos difundidos por la Agencia Reforma.

Según el apoderado legal, la maestra comiteca, en cuanto tuvo conocimiento de la decisión judicial, “agarró su maleta” para reunirse con su familia después de cinco años impedida para hacer una vida normal, incluso mientras vivía en su departamento en “prisión domiciliaria”.

La profesora, quien según lo declarado por ex dirigentes sindicales la semana pasada en una entrevista de El Universal, empujará para recuperar el control del SNTE, puso nerviosos a quienes coadyuvaron para que la administración de Enrique Peña Nieto, quizá en un error de cálculo político, la enviara a prisión.

La pesadilla para la otrora intocable lideresa comenzó aquel 26 de febrero de 2013 en el Aeropuerto Internacional de Toluca donde fue detenida.

La maestra, quien abiertamente apoyó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, tuvo incluso que vivir una de sus peores tragedias familiares en prisión: el deceso de su hija Mónica Arriola Gordillo, quien fuera senadora por el Partido Nueva Alianza.

DICEN QUE EN POLÍTICAS NO HAY CASUALIDADES

Para quienes gustan de “sobar la bola mágica” y atinarle a todo lo que ocurre en la política mexicana, la libertad completa a Elba Esther Gordillo coincidió con la entrega de la constancia al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, saltan dos preguntas, en caso de que esta especulación fuera cierta: ¿Fue Enrique Peña Nieto el que tomó la decisión de influir para dejar en total libertad a la otrora aliada de presidentes como Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa? En su caso, ¿fue la mano del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la que ya se dejó mirar en este caso?

Durante toda la campaña presidencial, varios personajes cercanos a la maestra, incluso familiares como su nieto y su yerno, se dejaron ver cercanos a López Obrador, quien abrió sus brazos a todo aquel que quisiera sumarse al proyecto que lo llevó al triunfo.

EL VALOR DE LA LEALTAD

En Chiapas, uno de los personajes más cercanos a la maestra fue y lo sigue siendo, el ex coordinador estatal de las llamadas Redes Sociales Progresistas, Ricardo Aguilar Gordillo, quien seguramente ahora tendrá mucha cancha por delante.

Lo que más habrá que reconocer al originario del municipio de Venustiano Carranza es el valor de la lealtad mostrada a quien fuera en su momento nombrada “dirigente vitalicia” del SNTE.

Él, incluso cuando fue secretario de Educación en Chiapas, nunca negó su relación de amistad con la profesora.

Ahora vendrá una “carretada” de reacciones. Habrá a favor y en contra. Comienza una nueva etapa para México y para Chiapas. ¡Ay, nanita!

ENTIEMPOREALMX

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

LA MISMA CHANCLA…

Si estábamos juzgando de primera mano el nombramiento de Manuel Barlett Dìaz como director de la CFE en el próximo gobierno morenista, icono del priìsmo jurásico; también nos sorprendió la reunión que tuvo con José Antonio Meade Kuribreña quien fuera su rival en esta elección presidencial, en pos de la reconciliación, pero lo que nunca pudimos esperar es que Elba Esther Gordillo no solo quedara libre si no absuelta de todo cargo que se le imputó, con ello hace pensar en la amnistía que tanto replicaba Andrés Manuel se hace más fuerte ante tal coincidencia, pues haber pactado con la mafia del poder es más que una realidad.

“Es válido que el presidente electo tome las decisiones que le parezcan en el ámbito de su competencia, pero hacerlo al modo del viejo priismo no a todos convence”

Recordemos que el principal argumento que pesa en contra de Meade es el Gasolinazo algo altamente criticado por AMLO y ahora se reúne con su principal artífice y señala: “El 1 de julio por la noche me habló por teléfono para reconocer nuestro triunfo, José Antonio Meade. En ese entonces, le expresé que lo buscaría para conversar. Hoy nos reunimos”. Dicha reunión no fue vista con buenos ojos por nadie quien precisamente voto por Morena porque está harto del PRI y de lo que significa.

Entonces a pesar de todas las críticas, AMLO señaló: “El excandidato presidencial del PRI, PVEM y Panal, es una persona honorable, quien me ha deseado que me vaya bien, a los que Meade respondió: “Le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo el mayor de éxitos”, ello a pesar de haber acusado en campaña a López Obrador de ser una amenaza para la economía, la educación y el porvenir de las familias, porque su postulado económico era del pasado, además de estar traicionando el dinero del fideicomiso para los afectados del sismo para comprar votos. Cosa que al final aun esta en duda y los tribunales se están encargando de eso.

Entonces hoy ante la alegría que conllevo la entrega de su constancia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien declaró a AMLO presidente electo de la República, primero se vio opacado por la turbia ola en las benditas redes sociales que a la par daban cuenta de los dos hechos por una parte lo antes referido y por otra que Elba Esther Gordillo esa madrugada había sido absuelta, desatando una turba en redes sociales que manifestaba la curiosa coincidencia ya que para ambos Andrés Manuel y Elba Esther nunca olvidarían este día el cual lo consideran ya cabalístico, el numero de la suerte para ambos, uno por nombrarlo efectivamente presidente electo y otra por dejarla en libertad y indultada casi casi, libre de toda culpa.

“8 del 8 del 2018 número cabalístico de AMLO el que nunca olvidara porque fue cuando la magistrada del TEPJF le entrego la constancia que lo acredita como presidente electo de los estados unidos mexicanos”

En el acto a pesar de tener grandes presencias como la de Elena Poniatowska, Rutilio Escandòn, gobernador Electo de Chiapas; Claudia Ruiz Massieu Salinas, Dirigente del PRI nacional; Manuel Granados, Dirigente del PRD nacional; Luis Castro Obregón, Dirigente del PANAL, Ernesto Cordero Presidente del Senado; Edgar Romo, Presidente de la Cámara de Diputados; Hugo Flores Presidente del PT, Alberto Anaya Presidente del PT, entre otros, fueron mas las notorias ausencias como la de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos José Ramòn y Jesús Ernesto, el presidente del PAN Damián Zepeda; el Dirigente del Partido Verde Ecologista de Mèxico Carlos Puente Salas y el Líder de Movimiento Ciudadano Dante Delgado.

Finalmente: Le agradezco mucho la reunión y la oportunidad de conversar. Le deseo a Lopez Obrador el mayor de los éxitos” lo dijo José Antonio Meade Kuribreña, ex candidato presidencial por el PRI-Verde-NA .Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

Y SIN COMPRAR BOLETO

Van a pasar algunos días antes de que el titipuchal de candidatos ganadores, ahora electos, tomen posesión de sus cargos, ya sea en las administraciones, en el Legislativo.

Gracias a las bondades de nuestra Constitución, cualquiera, quien sea, usted, yo, sin tener ni la más remota idea de lo que es la administración pública o cuál es el proceso legislativo podría en unos días ocupar la gran silla o bien una cómoda curul (lo importante siempre es que los traseros estén a gusto), pero ¿ya saben qué van a hacer en ella? Porque pareciera como lo de menos, cuando definitivamente es lo de más.

No tengo el registro de la trayectoria académica de todos los ganadores, pero aunque resulte que tengan maestría o doctorados (si es que hay alguno con esas características), seguro estoy que hay algo que puedan o deban aprender para el mejor cumplimiento de la función para la cual fueron electos.

Y si no tiene título o preparación académica alguna con mucha más razón, porque no se vale que les vayamos a estar pagando por aprender, intentar o echar a perder.

Ojalá los partidos tomen en cuenta su responsabilidad por primera vez, que los manden a capacitarse, en lo que más urja, que sigan con los estudios que hayan dejado pendientes, desde la primaria, hasta que hagan una especialidad, un doctorado, nada estará de más.

Insisto, no es menor lo que van a tener en las manos, es nomás el destino del municipio, de la región, del Estado y por lo tanto su futuro y el mío querido lector.

Si hasta para entrar a la universidad hay cursos propedéuticos, no entiendo bien por qué cuando se trata de cargos públicos pareciera que con el puesto vienen las instrucciones y los conocimientos, nada más alejado de la realidad, porque contrario a eso y dependiendo de qué tan mala leche sean los que salen, lo más seguro es que lleguen a encontrarse un verdadero caos, si no directamente producto del jefe que se va, producto de los subordinados que ya no se quedan, lo que importa es jorobar al que llega.

Por favor queridos electos, a partir de este momento ya no sirven las promesas fáciles, los discursos coloridos, los apretones de mano, ahora viene lo bueno, las acciones, los resultados. Ya no están en campaña, ya son aquello que tanto anhelaban, o que les cayó del Cielo y de milagro lo pescaron, en el caso de muchos.

Cada uno desde su trinchera en campaña criticó montones de cosas respecto de otros políticos, sobre todo de los que en esos momentos ostentaban los cargos que ahora han de ocupar ustedes, así que ahora es el momento de no caer en todo eso contra lo que vociferaron, es tiempo de hacer todas las “diferentes” cosas que dijeron iban a hacer, espero entonces no sufran de una oportuna amnesia y demuestren lo que todos estamos esperando.

No la van a tener fácil, hace algunos años probablemente nadie les hubiera cuestionado lo que hicieran o dejaran de hacer, ahora, para bien creo yo, es muy diferente, todos tenemos memoria y cada movimiento en falso les será restregado en su carita, hay cámaras fiscalizando por todos lados, redes sociales que difunden lo que sea, así que en tono de recomendación, esperanza y exigencia, ojalá lleguen a sus cargos, estudiados, preparados, con objetivos bien claritos, con acciones perfectamente delimitadas y con las ganas que decían tener.

Mis felicitaciones a todos, son el perfecto ejemplo de la rifa del tigre.

Cambiando de chuleta, le comento que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con el grupo interinstitucional, implementó operativo denominado “Volanta”, en el libramiento Sur del municipio de Tapachula para garantizar la seguridad a los hermanos de Centroamérica.

El comisario Julio Enrique Balbuena Ruiz, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, en entrevista con los medios de comunicación dijo que este operativo se realiza las 24 horas del día, ya que la presencia de los hermanos de Guatemala es constante porque viene a realizar actividades económicas y algunos de ellos vienen en forma de turista a visitar parte de nuestro estado.

Participan diferentes corporaciones policíacas como la Policía Fronteriza, Policía Estatal Preventiva, Policía Estatal de Caminos, Tránsito del Estado, y el Municipal, como también la Policía Municipal de Tapachula, esto para garantizar el libre tránsito, la seguridad de los hermanos guatemaltecos, y así prevenir que sean asaltados.

Gracias a estos operativos, se ha podido detener a personas que traen sustancias ilícitas, armas, se han podido recuperar motocicletas y vehículos robados.

A través de éste y otros operativos como el “Barrido Inter”, que abarca mercados, parques, las principales calles de Tapachula, como también colonias con índice delictivos, se salvaguarda también la seguridad de los tapachultecos.

Ahí les dejo a la mano los teléfonos para denuncias, más vale tenerlos y no ocuparlos: 911, 089 y 62 65538.

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas sigue siendo un estado seguro en el país, señala semáforo delictivo nacional.

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, resaltó que por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello continúan fortaleciéndose las acciones de prevención y combate al delito en todas las regiones, conjuntando esfuerzos y alineando estrategias en el seno del Grupo de Coordinación Chiapas, encabezado por el mandatario y conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina-Armada de México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, así como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancias municipales y la propia Secretaría General de Gobierno.

Culebro Velasco comentó que, de acuerdo con las cifras del corte al segundo semestre de este año del reporte de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, Chiapas se ubica entre los estados con las tasas más bajas en delitos de alto impacto en el país. Una noticia halagadora que permite que al menos en esta materia seguimos el pueblo de Chiapas gozando de escenarios favorables que no se viven en otras entidades de Chiapas. Un rubro que lo ansían en otras regiones de la república mexicana.

El responsable de la política interna advirtió que por instrucciones del gobernador Velasco continúan fortaleciéndose las acciones de prevención y combate al delito en todas las regiones, conjuntando esfuerzos y alineando estrategias en el seno del Grupo de Coordinación Chiapas, encabezado por el mandatario y conformado por dependencias y entidades de los sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

El funcionario estatal indicó que en materia de seguridad la instrucción es no bajar la guardia en la tarea de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias chiapanecas, pero sobre todo seguir fortaleciendo las acciones de prevención y combate al delito para mantener a Chiapas como un estado seguro para visitar, para invertir y para vivir. Así las cosas.

Maestros pensionados y jubilados piden que les cumplan sus pagos retroactivos.

Maestros jubilados y pensionados de la delegación D4 – 14 de la sección 40 del SNTE, se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones del hospital del ISSTECH en Tapachula para exigir a las autoridades educativas el pago inmediato de salarios atrasados y el abasto de medicamentos en el nosocomio. El Secretario General de la Delegación D4 – 14 de maestros jubilados y pensionados, Samuel Palomeque Zarate, afirmó que a pesar de que han firmado minutas de acuerdo para que se les cumpla con el pago de un retroactivo de salario por concepto de carrera magisterial del 2016 a la fecha, así mismo con el pago de 6 meses de retroactivo de febrero a julio del 2018 a los que perciben el tope salarial.

Entrevistado por la agencia Intermedios, dijo que en días pasados les notificaron de supuesta fechas de pago, pero nunca ocurrió, situación que mantiene molestos a los maestros ante la burla que el gobierno del Estado les hace, por ello decidieron de manera simultánea manifestarse en toda la entidad para exigir el pago de los adeudos. Señaló que decidieron manifestarse en las instalaciones del ISSTECH, porque es la institución donde cubrieron sus cotizaciones por más de 30 años, para que al llegar a la jubilación pudieran recibir sus pagos, pero no ha ocurrido, debido a los desvíos de los recursos.

Detalló que en el estado se les debe a más de 7 mil maestros en todo el estado, cuyo monto supera los 152 mil millones de pesos aproximadamente y es que temen que esta administración no cumplan con los pagos, ya que están próximos a salir.

Finalmente los manifestantes mencionaron que en caso de que el gobierno no atienda las demandas tomarán medidas más drásticas al respecto, pues ya se cansaron de estar como mendigos, porque en todo momento piden un recurso que por ley les corresponde.

Congreso de Chiapas llama a cuentas a dos alcaldes de Chiapas por omisos e irresponsables.

La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio lectura y trámite legislativo al exhorto presentado por el Diputado Willy Ochoa, en donde se les solicita a los alcaldes de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino y de Comitán, Mario Guillén, dar solución a los conflictos sociales que se han presentado en las últimas fechas en dichas ciudades. El poder Legislativo de Chiapas, determinó que el exhorto presentado fuera considerado de urgente y obvia resolución por lo que los alcaldes tendrán que implementar las acciones correspondientes de manera inmediata, “esto es con el fin de dar certeza a los ciudadanos, los alcaldes deben de corresponder a los ciudadanos, brindándoles las garantías de seguridad en los municipios, ese es el llamado”.

El líder parlamentario Willy Ochoa, consideró que es de “suma importancia que se mantenga un buen gobierno de orden público y paz social en los municipios de nuestra entidad, siempre velando por el interés colectivo, y garantizando a la ciudadanía su seguridad”

Al final se insistió en este exhorto a las autoridades municipales Comitecas y San cristobalenses, para que de manera coordinada con las instancias responsables realicen los trabajos necesarios y suficientes primeramente para garantizar la paz social y el orden público en los municipios donde ocurrieron estos actos delictivos. En fin.

AMLO rescatara la Selva lacandona: Melgar.- El senador Luis Armando Melgar Bravo, dijo en Palenque, que con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, será posible el rescate de nuestra Selva Lacandona. El legislador federal, señaló que es urgente proteger la Selva Lacandona, porque en ningún otro lugar de México y el mundo se ubican tantas reservas de la biósfera, parques nacionales, áreas de protección de flora y fauna y monumentos naturales, además para los chiapanecos es un gran activo que tenemos que cuidar, patrimonio ambiental y de turismo productivo para las nuevas generaciones. Cabe destacar que con el “Acuerdo por el cuidado y protección del medio ambiente”, el representante popular ha promovido la preservación de los recursos naturales de Chiapas,

Impulsando el rescate de 21 áreas naturales protegidas en el estado, además de realizar más de 20 jornadas de limpieza en playas, parques, calles y escuelas, esfuerzo ambiental que de la mano con la sociedad sigue marchando favorablemente. Así el escenario de la Selva Lacandona.

40 años de vida educativa del COBACH-Chiapas.- Llamó la atención la conferencia de prensa que dio ayer el titular del COBACH, Guillermo Toledo Moguel, sobre los eventos festivos que celebrara la institución en ocasión de sus 40 años de vida educacional y que es considerado como el sistema educativo más importante en la historia de Chiapas, y que ha logrado más de 330 planteles diseminados por toda la entidad geográfica chiapaneca. Son diversos escenarios tanto académicos como culturales, que se llevaran a cabo durante varios días para celebrar este nacimiento de institución educativo que creara el exgobernador Salmón González Blanco. Se trata de eventos académicos bien organizados que serán llevados a todas las regiones del estado. Un acierto muy especial que hay que reconocer por el significado que representa 40 años de larga vida.

ENTIEMPOREALMX

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado…

+ Inseguridad, ahuyenta el turismo…

+ Nobleza del GÜERO al FARANDULERO…

+ Comentarios al Margen…

URGENTE SEGURIDAD A TURISTAS…

Gracias mi estimado JUAN MANUEL AGUIRRE MAGAÑA por tu apunte. Es cierto, en el renglón turismo, el gobierno de Chiapas que está por concluir su fallida administración, no previó la seguridad en carreteras y sitios turísticos que son una mina de oro para la sobrevivencia de un buen número de chiapanecos.

Pero habré de decir que la estulticia política y administrativa del gobernador MANUEL VELASCO COELLO no previó nada, dejó en la indefensión a más de 3.5 millones de chiapanecos (76% en pobreza) y abandonó a su suerte al campo y a los campesinos. El gasto excesivo del presupuesto resultó parte de la rapiña y dedicó buena cantidad de los recursos a obras suntuosas que fueron propio capricho, como el lienzo charro que costo más de 160 millones de pesos.

Y no previó nada el GÜERO VELASCO, porque en un acto de inhumanidad puso en despido a casi 20 mil trabajadores del gobierno del Estado y prohijó a un centenar de nuevos ricos y millonarios que fungen o han fungido como sus cercanos colaboradores de esta administración verde, que nunca maduró.

En sus desvaríos de poder, extinguió diversos fideicomisos que le redituaron millones de pesos a las arcas públicas estatales y su bolsillo. Actuó de manera arbitraria y facciosa en contra del sindicato de la burocracia para socavar a los trabajadores, el patrimonio, sus derechos laborales y los recursos que le pertenecen.

Se olvidó el gobierno y MANUEL VELASCO COELLO de impulsar la producción, la educación. Vulneró el presupuesto destinado a la salud de los chiapanecos y dejó que todos y cada uno de los funcionarios cercanos a él se despacharan con la cuchara grande. La complicidad, omisión o comisión del delito, está implícito en este gobierno de corrupción, pero también de impunidad.

Por eso hablar de la inseguridad que priva en carreteras y sitios turísticos de Chiapas es una mancha más al tigre. El recuento de los daños ocasionados a los chiapanecos, a las arcas públicas y el patrimonio del Estado por esta administración verde –con la complicidad del tricolor, los amarillos y azules– es infausto.

Turismo es un filón de oro que, como otros sectores, quedó en el abandono, la poca importancia y el valemadrismo de VELASCO COELLO y de quien se (des) ocupa de la actividad como MARIO UVENCE ROJAS. Pero hay otras instancias que han dejado en la inseguridad a los turistas como la Secretaria de Seguridad Pública por ejemplo, en el tramo San Cristóbal-Ocosingo-Palenque, donde se han incrementado los asaltos e inclusive asesinatos como el de los dos ciclistas.

Ya ni siquiera es segura la vía Ocozocoautla-Las Choapas, porque un grupo de desalmados se han apoderado de la zona para asaltar en un punto llamado “Malpasito”, igual que en la Meseta Comiteca y los Lagos de Montebello. A eso contribuye en mucho, el mal estado de las carreteras y –como ya lo dije—la falta de infraestructura, el mal servicio, la pésima y cara comida.

Pero dejemos eso, porque para el turismo, es esencial una buena y rápida red carretera y servicios de transporte ágil y eficiente; seguro y confiable, que desgraciadamente en Chiapa no existe. El nuevo gobierno estatal, en conjunción con el federal, debieran tener en cuenta, toda esta amalgama de situaciones y condiciones que hoy por hoy, son negativas para la industria sin chimeneas.

No sé si sea cierto, pero ya MAURICIO PENAGOS MALDA está haciendo filas para ocupar esta importante secretaria de turismo en Chiapas con la venia de quien está propuesto para esta instancia federal, MIGUEL TORRUCO MARQUÉS. No sé si MAURICIO sea lo mejor para impulsar el turismo en Chiapas, pero seguramente estaría por arriba de lo que representa o ha hecho, hasta ahora, MARIO UVENCE ROJAS, quien es el reflejo mismo de su “patrón”, MANUEL VELASCO COELLO…

ENOC, LA VERGÜENZA DE SER EL FAVORITO…

Lo de MANUEL VELASCO COELLO no ha sido un gobierno. Más bien una empresa para su “cofradía de muchachitos caguengues” que no sirvieron para gobernar, sino que llegaron para servirse. De todos ellos, integrantes de la “Nueva Generación del Cambio”, ninguno pasó la prueba de honestidad, honradez, eficiencia, eficacia. Por el contrario, se mostraron insolentes, soberbios y corruptos.

Me queda claro que dos personajes fueron los más cercanos al GÜERO VELASCO y se quedaron a medio río o fuera de las aguas claras y tranquilas del cargo público y la satisfacción de una jugosa nómina. Me refiero a OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, a quien el gobernador “le jugó su cabecita” de que sería su sucesor; lo metió en una dinámica contra el PRI y ROBERTO ALBORES GLEASON; rompiendo con su partido el Verde Ecologista, terminando como candidato y senador de la república con las siglas de MORENA.

EDUARDO RAMÍREZ fue presidente municipal de Comitán, diputado federal y local (además de presidente del Congreso del Estado) con las siglas del PVEM y Secretario General de Gobierno en esta administración verde, que nunca maduró. Al final, la sensación que queda, es que fue traicionado por su “amigo” MANUEL VELASCO.

En este mismo nivel, se movió LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, quien fuera uno de los operadores más influyente del GÜERO VELASCO cuando este fue senador de la república. Por eso logró ser diputado local, presidente del Congreso y de la Junta de Coordinación Política, de donde saltó a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y candidato a gobernador con una aspiración fallida que lo deja con un futuro político poco promisorio. Todo hace la posibilidad que ocupe un cargo relevante en el próximo gobierno estatal con RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Al margen de todas las oportunidades que MANUEL VELASCO le otorgó a su “muñequita de pastel”, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, a quien le construyó una carrera política meteórica desde la diputación local y federal (PVEM); Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, delegada de Sedesol y ahora senadora electa sin ninguna capacidad y merecimiento, el gobernador tuvo otros colaboradores que más bien parecieron cómplices.

Uno de ellos es EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, quien ya había sido Jefe de Asesores, Coordinador del Gabinete, diputado local y luego de hacerlo delegado de SEDESOL, –donde fue acusado por corrupción– en una treta fraudulenta, lo encumbra como diputado federal plurinominal, a la que renuncia para hacerse cargo de la empresa millonaria del Instituto de Infraestructura Educativa (INIFECH) que también deja para hacerse cargo de la dirigencia del Verde Ecologista cuando EDUARDO RAMÍREZ la abandona. ZENTENO Hace lo propio en el partido del Tucán y es diputado local con posibilidad de ser el presidente del Congreso en la LXVII Legislatura.

No menos agraciado por su amigo el gobernador fue, JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, el ex alcalde de Las Margaritas en dos ocasiones, diputado local y candidato perdedor a la diputación federal. El GÜERO VELASCO utilizó a este “inútil” como caballo de batalla –seguramente por su ineficacia—cambiándolo de cargos en más de cinco ocasiones en este sexenio. Además de los anteriores cargos de representación popular, PULIDO LÓPEZ fue director general del Colegio de Bachilleres, de donde fue denunciado mediáticamente por corrupción. Lo nombró Auditor Superior del Órgano Superior de Fiscalización, donde también fue acusado de hacer negocios turbios con los presidentes municipales. Pasó a la Secretaría del Campo unos meses y después otro corto tiempo en la Secretaría de Desarrollo Social.

La lista de “favoritos” e integrantes de la “cofradía” y también cómplices de VELASCO COELLO es larga; pero hay muy distinguidas excepciones, como las ya mencionadas y el que está puesto para “cualquier trabajo sucio” es el “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ. El gobernador y presuntamente su madre LETICIA COELLO GARRIDO, le dieron “arcas abiertas” y “manos libres” a quien también le dicen “El Tribilín”. Dos veces fue nombrado director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica, pero aun desde fuera siguió mangoneando a la institución y su presupuesto que sustrajo sin medida.

La protección a ENOC HERNÁNDEZ CRUZ la quiere hacer extra sexenal el GÜERO VELASCO, acomodándolo en el próximo gobierno de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. El gobernador y LETY COELLO le dieron la gerencia general del partido “Podemos Mover a Chiapas”, donde manejó a su antojo más de un millón 300 mil pesos mensuales y erigiéndose como el “líder (in) moral” desde cualquier otra trinchera donde lo ubicara su patrón.

Hace menos de un mes, “El Farandulero” fue nombrado Secretario de Desarrollo Social del gobierno de Chiapas y ayer (martes 07 de agosto) lo relevan para designarlo Coordinador del Gabinete, que viene siendo algo así, como nada. Su sagacidad lo llevó a meterse en el ánimo de la “Reina Madre”, LETICIA COELLO GARRIDO y el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, como lo hizo antes con PABLO SALAZAR quien lo erigió alcalde de San Cristóbal de las Casas; JUAN SABINES le dio una diputación local y ahora se ha hinchado de poder y dinero, que le puede llevar a un proceso judicial y la cárcel.

Todos los mencionados y algunos que faltan en esta lista como ROBERTO RUBIO MONTEJO, RAMÓN GUZMÁN LEYVA; HUMBERTO MORALES PANIAGUA “La Bala” y otros que dispusieron de los recursos públicos como, RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO (300 millones de pesos); JULIÁN NAZAR MORALES (400 millones de pesos) y JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, ex Secretario de Seguridad Pública, señalado por múltiples actos de corrupción.

Esos son los “favoritos”, integrantes de la “cofradía” y cómplices del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. ¿Qué les parece?…

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx