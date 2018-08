8 de agosto de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Muertos de la pena

La lucha contra el crimen organizado no puede ganarse. Mientras el delito sea un negocio tan productivo; mientras la impunidad sea la regla y no la excepción, el tráfico de personas, drogas y armas, la extorsión, el cobro de piso, secuestro, y todo su largo etcétera, seguirán, así crezcan decomisos y detenciones.

La violencia azota regiones enteras del país, pero no es causa es efecto. No es la enfermedad, es el síntoma.

Los homicidios, en general la violencia, por supuesto son graves pero no cambiaron el crimen por extendido y brutal que sea, de un asunto de seguridad pública a un asunto de seguridad nacional. La diferencia importa:

La seguridad pública es materia policial. El objetivo del trabajo de los cuerpos de seguridad ciudadana, según define el artículo segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), es: “(…) salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo (…)”.

La seguridad nacional se relaciona con la obligación de garantizar la viabilidad del Estado, realizando las acciones que aseguren mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano (artículo 3 de la ley del SNSP).

El problema empieza desde la redacción misma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que se establece que el crimen organizado constituye una amenaza a la seguridad nacional. Error. Error grave: el estado mexicano no está en riego, ni poco ni mucho. Tan es un error que la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, define el carácter policial de su combate, bajo la responsabilidad de la entonces PGR, hoy Fiscalía, en la colaboración de la SSP (hoy parte de la Secretaría de Gobernación, en proceso inminente de resurrección).

Dice uno que sabe (Juan Carlos Montero; “La estrategia contra el crimen organizado en México: análisis del diseño de la política pública”, Perfiles latinoamericanos, vol.20 no.39 México ene/jun 2012): “La determinación de la política de combate al crimen organizado como asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, decide las dependencias que participan en su implementación. Si el asunto fuera de seguridad pública, la responsabilidad sería de la PGR y la SSP. Pero si se tratara de seguridad nacional, la estrategia sería diseñada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y, particularmente, por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), además de la colaboración de otras dependencias del gobierno federal”.

La acción de las fuerzas armadas hasta el momento, es un apoyo temporal indispensable a las fuerzas policiacas civiles, de la Fiscalía y de seguridad pública. Indispensable. Temporal. No es parte de una acción de protección del Estado. No estamos en guerra, ni bajo amenaza de fractura de la nación.

Todo lo que se ha hecho hasta ahora no ha dado los resultados esperados. Cierto. Pero la alternativa no es una política de concertación y acuerdos, para conseguir que regrese la paz a resultas de la buena voluntad de la sociedad… y los delincuentes.

Estamos hablando de delincuentes, no de guerrilleros animados por ideales políticos, por equivocados que estuvieran. Delincuentes sin posibilidad de disculpa. Se podrán reclasificar y hasta cancelar algunos delitos (campesinos que siembran amapola o marihuana, por ejemplo, aunque legalizar la siembra es absurdo si sigue habiendo compradores, que son traficantes), pero no hay posibilidad ética de eximir de responsabilidad a secuestradores, asesinos, tratantes de personas, traficantes de drogas, extorsionadores ni chantajistas.

Problema muy complejo. La respuesta facilona -y cierta-, es señalar la corrupción de los cuerpos policiacos; otra respuesta de babas es afirmar que la violencia que requiere reprimir el delito, incrementa el delito: violencia genera violencia… bueno, que los policías salgan a la calle o vayan a la montaña, con ramos de flores y cajas de chocolates, en lugar de armas largas y chalecos antibalas. Seguro los narcos se enternecen y regresan al buen camino.

Otra cosa que se evade en el discurso del próximo gobierno federal, es la Iniciativa Mérida firmada por México y Centroamérica con el gobierno yanqui en 2008. Tarde o temprano lo tendrán que enfrentar: estamos como estamos, para que los consumidores de drogas de los EUA sigan teniendo el suministro en santa paz. La lucha es acá, el problema es allá.

A cambio de un apoyo ridículo: 1,600 millones de dólares, entregados en tres años, más 21 helicópteros, 4 aviones -usados-, y “asistencia técnica”, los cuerpos policiacos de ese país actúan en México, sin primero hacer su tarea en su propio territorio: detener la venta de armas y municiones con que las bandas de delincuentes enfrentan -a veces hasta con ventaja-, a nuestros policías y militares; e impedir el sereno flujo de las inmensas cantidades de dinero que genera el narcotráfico: la GAO (auditoría superior de los EUA), calcula las ganancias de los narcos en 23 mil millones de dólares anuales (“Report on Drug Control, October 25, 2007”)… no es un lunar que todos podemos llevar: es un elefante podrido en la sala.

Es duro pero la única respuesta es imponer el imperio de la ley. Tardará el proceso de limpieza de los cuerpos policiacos (¡empiecen ya!), pero es el único camino. Buscar soluciones rápidas y fáciles, esperar que las palabras obren un milagro es ingenuo y agravará la situación. Que vuelvan la vista a los estados que tienen seguridad, que vean qué hacen, que lo hagan.

AMLO está atrapado. Si la ciudadanía y los deudos de policías y militares, perdonan y olvidan sus ríos de llanto, no va a cambiar la realidad: los delincuentes no se van a arrepentir ni dejarán su inmenso negocio, muertos de la pena.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿En el filo de la navaja?

El auditorio de la Universidad de Chihuahua, donde se llevó a cabo el primer foro hacia la pacificación de México, resultó insuficiente para todos los que acudieron. Hubo quienes, entre ellos víctimas de la violencia, se tuvieron que sentar en el piso por que no cabían.

Es tanta la expectativa que ha generado el triunfo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que todos quieren escuchar sus propuestas para solucionar diversos problemas que padece el país desde hace varios sexenios.

El peor de los asuntos parece ser la inseguridad. Cómo resolver la encarnizada ola violenta que ha dejado a miles de muertos en los últimos dos sexenios. Solo ahí, en Chihuahua, donde se llevó a cabo el primero de una veintena de foros que concluirán en octubre, en 24 horas habían contabilizado unos 30 muertos.

Olvido no, perdón sí, decía el ganador de la contienda electoral del primero de julio, mientras algunos de los participantes en el foro clamaban justicia y parecían demasiado impacientes.

Varias veces fue interrumpido el próximo presidente de México, quien todavía no recibe la constancia de mayoría, pero ya está en el centro de las miradas y “no hay árbol que no pierda hojas con tanta tempestad.”

La gente espera tanto del próximo gobierno; sin embargo, el tema de la violencia, generada principalmente por el tráfico de drogas, cómo puede contenerse.

¿Se puede aplicar un borrón y cuenta nueva en este asunto que ha rebasado a los gobiernos priístas y panistas de igual manera?

¿El perdón es suficiente para resolver una oleada de muertes que, dicen, es mayor a los muertos que dejó la Revolución Mexicana?

¿Cómo contener a los carteles de la droga, tan pulverizados, al menos en las últimas dos décadas y tan metidos en la estructura social?

Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y fracasó. Si por algo se le recuerda es por la lucha encarnizada que propició. Dicen que no calculó el tamaño del monstruo que enfrentaría.

Enrique Peña Nieto no habló de una guerra, cambió el discurso; sin embargo, siguió por el mismo camino y la cantidad de muertos en su sexenio ya es mayor que en el último gobierno blanquiazul.

¿Qué hacer entonces? ¿Hasta dónde alcanzará la famosa amnistía de la que se ha hablado desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador?

¿Cómo lograr el perdón, sin olvido, cuando hay tanto dolor entre tanta gente que ha perdido a algún familiar directo en esta guerra encarnizada?

López Obrador se mantiene firme en su discurso pronunciado en Ciudad Juárez, lugar marcado desde décadas atrás por la violencia contra las mujeres.

En ningún momento perdió la paciencia ante el griterío que llegó a ser desordenado, y escuchó a muchos que le hablaron al salir del evento; sin embargo, este es apenas la primera muestra del tamaño del problema. ¿No están en el filo de la navaja?

A COMO DE LUGAR

La agencia Reforma reportó ayer que el ex secretario de Hacienda, Humberto Pedrero, a pesar de las críticas en su contra porque fingió ser indígena para buscar una diputación federal, agotará todas las instancias.

“… interpuso un recurso para pelear la diputación federal que le negaron porque fingió pertenecer a una comunidad indígena”, difundió Reforma.

Tras el fallo de la Sala Regional Xalapa, que determinó nula la elección de diputados en el Distrito II de Bochil, el ex funcionario acusado de causar un cuello de botella en el presente sexenio no se quedó de brazos cruzados y va hasta el último peldaño: la sala superior. ¿No están en el filo de la navaja?

LA ECIC ALZA LA MANO

Una agrupación de constructores de Chiapas, la ECIC, alzó la mano para dirigir las secretarías de Obras Públicas estatal y municipal (en Tuxtla). Nadita quieren.

Una cosa es que tengan interés en mejorar el sector y que no haya improvisados en estas dependencias tan importantes; sin embargo, otra cosa es alzar la mayo y decir: yo puedo. A ver si no les sale el tiro por la culata…

ENTIEMPOREALMX

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

EL TIRO POR LA CULATA…

La sala regional del Tribunal Electoral con sede en Xalapa del Poder Judicial de la Federación anulo hace unos días la elección de diputados por mayoría relativa en el 02 Distrito en Bochil, Chiapas, y con ello revoca el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a la fórmula de candidatos encabezada por ex secretario de Hacienda en Chiapas, Humberto Pedrero, ya que “no cumple con el requisito de auto adscripción indígena”, lo mismo paso con Roberto Rubio secretario técnico del gobierno de Chiapas a quien también le revocaron la constancia de mayoría por el distrito 11 con cabecera en Las Margaritas, con esto le dan una “cachetada” con guante blanco al gobernador en turno, quien fue el que tomó la decisión de posicionar a sus dos alfiles con el riesgo de ir por todo o nada, aunque ahora y tras el fallo de la sala regional, estos mismos impugnaron, por lo que habrá que esperar lo que digan los tribunales federales, quien podrían dejar las cosas en el lugar en el que estaban y restituir lo perdido, ¿pero con que argumento podrían dar este efecto retroactivo?.

La gente se ha mofado del revés que ha dado el tribunal y justamente se alegran de tal resolución al ver que se ha tratado de una componenda para colocar a gente de la suma confianza de nuestro gobernador aun en funciones para que alcancen la transición para que gocen del fuero, sin más merito que ser personas de su más íntima confianza, uno le ayudo a administrar los dineros del estado, y otro fue su mano derecha en toda su administración.

Pero el manto protector con que los pretendió cubrir no fue el adecuado, las triquiñuelas legales no se concretaron y al destaparse estas componendas por tribunales federales y ahora no tienen mas que aguantar los reparos, se espera que las cosas vuelvan a su estado al impugnar en otra instancia que pueda darles la razón.

Ahora la posición del Tribunal Federal Electoral ha sido clara conforme a derecho no se ha prestado a ninguna simulación y/o engaño, no teme a las represalias que puedan surgir, ya que ante todo esta una conducta atípica firmemente comprobada como es la falsificación de documentación al hacerse pasar por indígena.

En la sesión pública los magistrados electorales anularon la elección de diputados federales de mayoría relativa, al resolver el juicio de inconformidad 22 y su acumulado 23, y se ordenó al INE preparar la elección extraordinaria para tal demarcación, al no acreditar su auto adscripción calificada como ciudadanos indígenas en dicho distrito, donde plenamente quedó desvirtuado que los candidatos cuestionados fungían como secretarios, propietario y suplente, respectivamente, del ejido, pues conforme a las respectivas actas de asamblea, tales cargos recayeron en personas distintas, acreditas por el Registro Agrario Nacional.

Estas y otras pruebas más son las que sostienen la sentencia del tribunal quienes no temen el revés de sus superiores al estar debidamente fundamentado el expediente en mención vulnerando el contenido del acuerdo del INE en el que se estableció que en los distritos con alto nivel de población indígena, los partidos y coaliciones, tenían la obligación de registrar candidatos que acreditaran la condición de indígenas, por ello y para taparle el ojo al macho andaban haciendo esos subterfugios.

Ahora bien, en este juicio se ordenó dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales para que, a partir de los hechos motivo de la impugnación, determine si se puede configurar o no, la comisión de algún delito y si es así pudieran llegar al Amate antes de lo previsto, o de plano si se hace mutis y se confirma (como todo lo asombroso que pasa en Chiapas) estrenen curul el próximos días.

Finalmente: “No debemos olvidar que la educación es y debe ser la mayor herramienta para el desarrollo y la prosperidad social, económica y cultural de Chiapas”, lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

RONDA POLÍTICA

Víctor Lara

ENOC HERNANDEZ COORDINADOR DEL GABINETE Y DE LA TRANSICIÓN GUBERNAMENTAL.

EMITIRA TEPJF DECLARACION DE VALIDEZ DE LA ELECCION Y DE PRESIDENTE ELECTO A AMLO.

WILLY OCHOA PRECURSOR DEL FONDO DE APOYO PARA PERIODISTAS.

Cada gobernador se preocupa y ocupa por lograr tener un cierre espectacular, cubriendo la salida decorosa y muchas veces intentan blindarse al heredar algunos funcionarios afines en áreas estratégicas.

Áreas en las que sustentan su vulnerabilidad e inseguridad legal, por tal motivo se hacen acuerdos y alianzas, que permitan ese tránsito libre a la transición de gobierno, sin embargo en Chiapas fue la excepción.

En Chiapas el Guero Gober se va blindado con fuero, pues es Senador Electo. Amen de que goza de la amistad y afecto de López Obrador.

Partiendo de ese punto de vista, se la ha pasado ligh, por decirlo así, ocupado en otras cuestiones políticas en las altas esferas, preparando su llegada al Senado, sin descuidar la casa del rancho, hoy lo demostró.

Después de acudir al informe de labores del Gobernador se Campeche, regreso a Chiapas a desahogar la agenda, pues ya había reunión del gabinete de seguridad, posteriormente platico largo y tendido con el Lic. Enoc Hernández Cruz, hombre de sus confianzas, a quien le ha reconocido su trabajo y lealtad, pues así quedó de manifiesto al nombrarlo Coordinador del gabinete, quien en esta etapa final tendrá la nada sencilla encomienda de no solo coordinar a los secretarios y titulares, sino coordinar los trabajos de la transición gubernamental, independientemente que dará seguimiento a los acuerdos de la CONAGO.

Un reconocimiento a su labor, a su sencillez y a ese gran don de gente de pueblo, de trabajo y compromiso social, es claro que le tiene afecto el Gober al buen Enoc. Seguro estoy sabrá realizar su trabajo como siempre con responsabilidad y capacidad.

Enoc tuvo a buen encaminar y labrar el camino del fondo de apoyo para los periodistas desde la trinchera de SEDESO, pues ayer realizó la instalación del comité.

La labor de los periodistas en Chiapas, es una tarea titánica, para dar cobertura a un estado de múltiples condiciones políticas, étnicamente, geográficas y sociales.

Reconociendo el vínculo que representan para la sociedad, los diferentes órdenes de gobierno, los sectores económicos y productivos, nace desde el Congreso del Estado, un fondo destinado a darles la seguridad social que muchos de ellos carecen.

La voluntad política del presidente del Congreso, Willy Ochoa quedó expresa en la ley que le dio origen, como fiel reflejo de un trabajo que antes mediante la gestión y las iniciativas han ponderado el bienestar de miles de chiapanecos.

Este fondo que es una prueba fehaciente de la fuerza política de Ochoa Gallegos, para construir los acuerdos necesarios que le dieran sustento en el erario y jurídico para que la secretaria de desarrollo social del estado pudiera operarlo es ya una una realidad.

Toca ahora a quienes estén en la nueva etapa, la transparencia de los recursos, con el pleno seguimiento que seguro harán los beneficiarios.

Sin duda, hoy el gremio periodístico, está más respaldado , para seguir ejerciendo su trabajo con plena libertad de sus distintas expresiones, dando a la sociedad la narrativa de lo que acontece cada día.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invita a la Sesión Pública, en la que se discutirán y, en su caso, se aprobarán el dictamen relativo al cómputo de la Elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de Presidente Electo que se llevará a cabo este miércoles 8 de agosto de 2018 a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos de este órgano jurisdiccional.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se realizará la Sesión Pública Solemne de entrega de la constancia de mayoría al Presidente electo.

La Sesión Pública Solemne de la Sala Superior se podrá seguir por Internet a través del portal institucional www.te.gob.mxpor Plataforma Electoral en www.te.gob.mx

Rutilio Escandón sigue reuniéndose con distintos actores políticos, de diferentes sectores y regiones del estado, tiene una agenda muy apretada; muchos son los que se queman por saber quienes integrarán el gabinete, aún no es hora es el mensaje claro que ha enviado al no tocar el tema.

Muchos quisieran ver a muchos funcionarios huir o camino al Ámate, sin embargo el gobernador electo ha sido claro, no habrá cacería de brujas, ni mucho menos chivos espiratorios, pero fue enfático al aseverar “quien la deba que la pague” así que los que quieren ver sangre tendrán que aguantarse, pues Don Ruty no cumplirá caprichos. . .Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Alcaldes electos deben comprometerse a erradicar la corrupción

Comenzamos…El llamado del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, es claro y contundente… “construir un nuevo sistema de gobierno en el que se privilegie la transparencia, la austeridad y el combate a la corrupción y la impunidad”, y no es para menos, es un reclamo de los chiapanecos que se manifestó el primerio de Julio en las urnas, demanda que ha tenido eco en las políticas públicas de la administración que iniciará actividades el ocho de diciembre. Ante los integrantes del cabildo electo de San Cristóbal y acompañado de la presidenta electa, Jerónima Toledo Villalobos, el gobernador electo exhortó a dejar de lado los colores partidistas y trabajar por un mismo objetivo: el progreso de los coletos y sus habitantes. Siendo consecuente con lo dicho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas el llamado por parte de Escandón Cadenas es a desempeñarse con responsabilidad, ética y compromiso social. Así que no está demás reiterar que este llamado suena a advertencia, a quienes llegan con pensamientos y posturas del pasado, las mismas que llevaron a México y a Chiapas a llevar a más de 50 millones de mexicanos a la miseria. “La gente ya no quiere más de lo mismo, trabajando con honestidad y en unidad, lograremos el cambio que nos permitirá contribuir desde este gran municipio al progreso de nuestro estado”, sentenció el gobernador electo. Y fue más allá.. a partir del 8 de diciembre se forjará una nueva relación con el gobierno federal y con los gobiernos municipales, pues sólo trabajando en unidad y organizadamente se sacará adelante a Chiapas…….Continuamos….El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, continua con un intenso programa de trabajo, con agenda llena, esto demuestra no solamente el interés de cumplir con su responsabilidad de velar por la seguridad de los chiapanecos, sino también ha demostrado su capacidad y compromiso. Los diferentes programas que tienen como finalidad la prevención que realiza permanentemente en toda la geografía chiapaneca la FGE, han dado buenos resultados. El combate frontal contra la trata y tráfico de personas; contra la delincuencia organizada; combate al abigeato; los operativos del Alcoholímetro; comunidades seguras; alerta de violencia de género; control, prevención y tratamiento de adicciones; protección de menores, de migrantes, de personas de la tercera edad; cursos de profesionalización para todo el personal de la Fiscalía y de las corporaciones policiacas municipales; operativo mochila; conferencias en los centros educativos, a organizaciones sociales, a transportistas; a colegios; a empresas; son algunas de las acciones que efectúa esta dependencia, siempre bajo la supervisión de Raciel López Salazar. Hace pocos días el Fiscal sostuvo una reunión con el Cónsul de la Embajada de Francia en México, Patrick Robert De Bréon, la finalidad de este encuentro fue la de fortalecer los programas de capacitación para Ministerios Públicos, peritos y policías, prevención del delito y adicciones. El gobierno Francés ha apoyado a nuestra entidad en acciones que se reflejan en una mejor seguridad de los chiapanecos y en consecuencia una mejor calidad de vida, de desarrollo. Ahora mismo se está desarrollando la campaña denominada “Canje de Armas 2018”, donde participan la Secretaria de la Defensa Nacional, la FGE y los cuerpos de seguridad de los Ayuntamientos, esto consiste en cambiar armas por despensas, electrodomésticos o pantallas. Los mandos de la SEDENA han declarado que los artefactos de fuego se recibirán de una manera anónima, no se harán investigaciones al respecto. El titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar es un funcionario de tiempo completo que ha demostrado capacidad, lealtad, compromiso y entrega para servir a los chiapanecos de todos los sectores sociales……Terminamos…Ya está programado para el martes 14 de Agosto a las 6 de la tarde la entrega de la Medalla “Rosario Castellanos”, a la escritora y periodista Cristina Pacheco. El evento será en un Acto Solemne que se realizará en el recinto legislativo. Este galardón que debía haberse entregado el año pasado se pospuso debido a que Cristina Pacheco se encontraba fuera de nuestro pías y después por el terremoto del pasado 7 de Septiembre. La diputada Alejandra Cruz Toledo dijo que “esta Medalla es el máximo reconocimiento que entrega anualmente el Congreso del Estado a mujeres y hombres mexicanos que se han distinguido por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia, el arte o por su virtud, en grado eminente como servidores de nuestro Estado, de la Patria o de la Humanidad”….De Salida….En Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador, próximo Presidente de México anunció que a partir de Enero del 2019 el IVA en las zonas fronterizas será del 8. 25 por ciento y la energía eléctrica, gasolinas, diésel y gas tendrán el mismo costo que del territorio estadunidense. Ojalá y también reduzcan los costos de estos productos en la Frontera Sur, donde existe más pobreza que en la Frontera Norte…….

ENTIEMPOREALMX

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

HAY VOLUNTAD DE ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN PARA ALCANZAR LA PAZ DURADERA ENTRE ALDAMA Y CHENALHÓ: MCC

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dio a conocer que para darle continuidad al pacto de civilidad firmado en días pasados entre autoridades constitucionales y tradicionales de Aldama y Chenalhó, este lunes se volvieron a reunir nuevamente donde los ejidatarios de las comunidades antes mencionadas le manifestaron al funcionarios estatal la voluntad de encontrar una solución consensuada que permita alcanzar una paz duradera entre estos dos pueblos hermanos. Ahí en esa reunión de trabajo ambas autoridades ejidales adquirieron el compromiso de no realizar más provocaciones, indicaron que si bien es decisión de las comunidades poner fin a sus diferencias, requieren ayuda del Gobierno del Estado para alcanzar acuerdos, a lo que el funcionario estatal les reiteró que no están solos y que cuentan con todo el respaldo del Gobernador Manuel Velasco Coello para resolver de fondo el conflicto agrario. El responsable de la política interna del estado pondero la convicción del Gobierno del Estado de que para resolver los problemas es necesario que las partes pongan su voluntad, de tal forma que en los acuerdos nadie gane ni pierda todo, pues lo más importante es que se privilegie la paz y la reconciliación, por sobre todas las cosas. Así mismo subrayo que la instrucción del Gobernador Velasco es brindar todo el respaldo necesario para encontrar las mejores alternativas de solución y que éstas sean discutidas en las asambleas comunitarias para tomar las mejores decisiones en beneficio de las presentes y futuras generaciones, que lo único que quieren es trabajar en paz y ver crecer a sus hijos en un ambiente de armonía. Más adelante en ese mismo orden de ideas Culebro Velasco resalto que esa Secretaría que preside está atenta a los resultados que en su momento informe la Fiscalía General del Estado y al mismo tiempo, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, reforzar los recorridos preventivos en el tramo carretero entre la comunidad Saclum y Santa Martha, además de las gestiones que se realizan para ampliar la presencia de Bases de Operaciones Mixtas en puntos estratégicos. Al finalizar acoto que los lamentables hechos ocurridos la mañana del sábado pasado en territorio de Santa Martha, en Chenalhó, las autoridades comunales agradecieron todo el apoyo que el Gobierno del Estado brindó a los deudos de los fallecidos, quienes sepultaron a sus familiares al mediodía del domingo…sin comentarios

PARTICIPA EL “TORITO” EN PROGRAMA CAJE DE ARMAS 2018…

El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, lanzo un exhorto a todos los ciudadanos para que se sumen al Programa de Canje de Armas 2018, el cual –dijo tienen como objetivo promover entre la población la entrega voluntaria de armas de fuego, granadas y municiones, a cambio de incentivos o artículos de uso doméstico, con el objetivo de disminuir la posibilidad de cualquier tragedia o violencia en la región. El edil costeño conocido como El Torito agrego que, “El trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas y corporaciones de los tres órdenes de gobierno nos permite tener una ciudad segura, por lo que estas acciones preventivas son importantes y se fortalecen con la participación ciudadana”, al mismo tiempo remembro que los trabajos coordinados por la 36ª Zona Militar y la Fiscalía General del Estado, son de gran beneficio para los ciudadanos, por lo que exhortó a los interesados a que acudan al módulo ubicado en el parque central “Miguel Hidalgo” del 6 al 12 de agosto del año en curso. Seguidamente el Toro subrayo, “El objetivo es seguir teniendo una ciudad segura, esa es la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello, a la cual nos sumamos como gobierno local, para generar esa certidumbre que los ciudadanos requieren mediante el trabajo coordinado con las diversas corporaciones…ver para comentar

NEGROS NUBARRONES EN SECRETARIA DE SALUD…

Nos rexportan que en la Secretaria de Salud existen serios y graves problemas que el gobernador electo Rutilio Escandón cadena deberá buscar posibles soluciones para que pueda garantizar la salud de los chiapanecos, según trabajadores sindicalizados de la jurisdicción Sanitaria de Palenque y Comitán, la encargada de la secretaría es letra muerta, toda vez que ella finge pero otro es el que funge, y según los quejosos en la Secretaria un tal Salvador es el que lleva las riendas de la mal lograda secretaria de salud, mientras que Leticia Montoya que es la encargada solo le pasan documentos para firmar, pero quienes toman las decisiones son otros. De acuerdo a los trabajadores de las jurisdicciones antes mencionadas una secretaria cualquiera que sea no puede permanece con un “encargado” por más de 3 meses no porque eso entorpece las labores de la secretaria, un problema del que sufren actualmente –dijeron los informantes- es la falta de liquidación en las jurisdicciones debido a que tiene más de 7 meses que no les radican ni un centavo partido por la mitas, empero según se supo, hacienda del estado ya libero, cuando menos un mes, pero resulta, según se supo, que la encargada Leticia Montoya, ni por enterada, toda vez que quien tiene el control es un tal Salvador, que según comentan, sin conceder, grita a los cuatro vientos que hacienda del estado está “jineteando” el recurso de las jurisdicciones, ¿Cierto o falso?, lo cierto es que la secretaria de Salud en la entidad está pasando por momentos difíciles y la “encargada” se muestra ciega, sorda, muda y paralitica. Los trabajadores lanzan un SOS al gobierno del estadio con el fin de que analicen esta denuncia y que se investigue al tal Salvador que esta “operando” a su antojo en el instituto de Salud que agoniza cada día más…sin comentarios

TITULAR DEL COBACH DA A CONOCER NUEVA ESTRUCTURA…

El titular del Colegio del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Guillermo Toledo Moguel, entrego un reconocimiento a la Marimba “20 de Noviembre”, del plantel 20, del municipio de Emiliano Zapata y al Grupo de Danza Folklórica “Balam”, del plantel 35 – Tuxtla Norte. En una emotiva ceremonia el director General Toledo Moguel en su mensaje manifestó que en el marco del 40 Aniversario de la creación de dicha institución, habrá un programa conmemorativo durante 100 días, a partir del 9 de agosto al 20 de noviembre próximo, por lo que se realizarán diversas actividades en planteles, Planetario “Bachilleres de Chiapas”, en Tapachula; Centro Cultural y Recreativo “Jaime Sabines”, en Tuxtla Gutiérrez y en las oficinas centrales del colegio. En ese mismo orden de ideas el funcionario estatal educativo aprovechó el momento para presentar la estructura del Cobach: Francisco Javier Morales Hernández, como secretario técnico; Leonel Hernández Escobar, director de planeación y evaluación institucional; Medardo de Jesús Guirao Aguilar, director de vinculación; Luis Javier Valseca Pinto, jefe de la unidad de informática y Javier Uriel Lara Merlín, secretario particular…ver para comentar

LETRAS AMYUSCULAS NEGRITAS…

De no suceder otra cuestión este jueves el titular de la FGJE Maestro Raciel López Salazar estará de gira por la costa Soconusco donde se supo analizara la situación de seguridad e implementara operativos contra grupos delincuenciales y de Maras Salvatrucha…ver para comentar… con la venia de nuestro director general de este matutino les damos a conocer que el día hoy (ayer) se dio la primera transmisión en redes sociales de la revista Por eso, teniendo como invitado al notario numero 141 Edgar de León Gallegos, quien diserto sobre temas escrituraciones, testamentos entre otros temas de relevancia, agradecemos a todos los amigos que os han estado llamando para deseamos éxitos y sobre todo felicitarnos en este nuevo proyecto que iniciamos, gracias a todos…sin comentarios…

El gobernador Manuel Velasco Coello, enfatizó que en Chiapas se conserva y promueve el legado de la escritora Rosario Castellanos, para que su aporte cultural permanezca en las nuevas generaciones, esto en el marco de la celebración del 44 aniversario luctuoso de la famosa escritora comiteca Rosario Castellanos, al mismo tempo el número uno, como se le conoce al joven gobernante chiapaneco señaló que como parte de las acciones que se realizan para fomentar la cultura y el conocimiento de la trayectoria de la poeta, se rehabilitó el Museo Rosario Castellanos (Muroc), en el municipio de Comitán de Domínguez. Al finalizar su mensaje acoto, “El pueblo chiapaneco está orgulloso de Rosario Castellanos, su obra debe ser conocida por toda la gente. Por ello, rehabilitamos el museo donde se expone su legado para que visitantes locales, nacionales y extranjeros conozcan su historia y su trabajo, que forma parte de nuestras raíces y cultura”…ver para comentar… Se espera que el tema de Salud estatal sea analizado por hacienda del estado y el propio gobernador Manuel Velasco Coello, un grito a tiempo, salva vidas…Aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

ZEE requieren inversiones superiores a 150 mil mdp, incluyendo la de Puerto Chiapas.

Aunque el tema no lo ha tocado el próximo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, 5recientemente volvió afirmar que para poder detonar el potencial productivo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en nuestro país, se debe invertir 156 mil 241 millones de pesos en los próximos 20 años. Gutiérrez Candiani destacó que ese monto representa 224 proyectos de infraestructura, de los cuales 135 proyectos abonan más de 142 mil millones de pesos en inversión, que puede ser pública o privada. El titular destacó que serían necesarios 89 proyectos por más, con valor de 14 mil millones que se denominan de “última milla”, que serían desarrollados por el sector privado.

Explicó que México cuenta con 16 puertos con gran potencial, pero es necesario modernizar la Ley de Navegación y Comercio Marítimo con visión de largo plazo para que sean eliminadas las barreras portuarias identificadas. El titular de las ZEE agregó que es necesario que pueda haber cabotaje para facilitar y disminuir los costos de maniobras y aduanas, y así como hacer más competitivas las mercancías por sus costos y accesos a los mercados nacionales e internacionales.

Candiani declaró que debe desarrollarse la infraestructura con la que hoy no cuenta el país, y que resulta indispensable para el éxito de las zonas; como la modernización de 16 puertos, crear el cuarto ramal ferrocarrilero y garantizar el abasto de gas natural en el sur-sureste del país.

En materia de ferrocarriles, el funcionario dijo, se propone construir un cuarto ramal, que iría del corredor que conforman los puertos de Seybaplaya, Campeche, Dos Bocas, y Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz, hasta la frontera norte, uniéndolo con la costa este de Estados Unidos. Señaló que ese ramal se une también con el Transístmico desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz y de ahí a Puerto Chiapas, en la franja fronteriza del sur y continuando Chiapas-Mayab.

Gutiérrez Candiani, indicó que se requiere una gran infraestructura en materia de gas natural, para lo cual se hace necesaria la ampliación de un gasoducto Transoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz y un gasoducto que abarque a Oaxaca, Chiapas y Centroamérica.

El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, especificó que el Istmo de Tehuantepec con sus 320 kilómetros puede convertir a México en un punto de conexión de México con los mercados de Centroamérica, las costas Este y Oeste de Estados Unidos y el golfo de México con los mercados de la región Asia-Pacífico.

Trabajadores de Salud y del IMSS piden destitución del titular de CECAM, Martín Macías Ruíz.

Grave problema existe con el Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en Chiapas, Martín Rogelio Macías Ruíz, donde personal médico y demás trabajadores de la Secretaría de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, denuncian al servidor público en el sentido que, a pesar de ser titular de la CECAM, sigue cobrando como trabajador de base tanto en la Secretaría de Salud como en el IMSS. Además, lo denuncian por sus influencias para tener las dos bases sindicales, por lo que los trabajadores están inconformes y solicitan su destitución, por tener 3 cargos laborales.

Tan grave está el asunto que también lo denuncian en las redes sociales sobre múltiples quejas de presunta extorsión de médicos y enfermeras que tienen la desgracia de caer en manos del médico Martín Macías, quien en el proceso de conciliación los presiona y les exige fuertes capitales financieros a cambio de presuntamente liberarlos de responsabilidades. Un asunto que merece una investigación seria y formal.

Trascendió también que los trabajadores inconformes hicieron un escrito dirigido a la Diputada Viridiana Figueroa García, Presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado para solicitar la destitución del médico Martín Macías al frente de la Comisión de Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico y le inicien un proceso de investigación por los delitos de presunta extorsión y uso indebido de facultades. El Sindicato de Salud Sección 50, respalda a los trabajadores y se unen a la petición de destitución de tan adverso funcionario estatal.

Un escenario grotesco que –insistimos- merece ser investigado con seriedad y transparencia, para evitar a futuro situaciones embarazosas e incomodas por ser un tema que desdibuja la buena fe del servicio público.

Hoy Miércoles, recibirá su constancia de mayoría López Obrador

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) perfila entregar la constancia de mayoría como ganador de la elección presidencial a Andrés Manuel López Obrador hoy miércoles 8 de agosto alrededor de la una de la tarde. La magistrada presidenta del TEPJF, Janine Otálora, dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga que el tribunal sesionará primero para calificar la elección y se perfila que a la 1 de la tarde convoque a AMLO y entregue la constancia lo que lo convertiría oficialmente en presidente electo.

El TEPJF concluyó de revisar las impugnaciones de la elección presidencial el pasado viernes y ya no tiene obstáculos o pendientes para calificar la elección por lo que el siguiente paso, de acuerdo a la ley, es que entregue la constancia al ganador de la elección. Los magistrados todavía deben revisar las impugnaciones a la elección federal para diputados y senadores, en donde los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social buscan ganar votos para no perder su registro. (Dixe) (Politikeads).

Exhortos a alcaldes. – El Presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa presentó ante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, un exhorto hacia los alcaldes de San Cristóbal de las Casas, Marco Cancino y Comitán, Mario Guillen para dar solución a los problemas que generaron acontecimientos violentos en su respectivo municipio, en donde se perdieron –lamentablemente– vidas humanas. El exhorto establecerá la urgencia de trabajar en coordinación con la Fiscalía General del Estado en las investigaciones que lleven hasta la detención de los responsables por los fatales acontecimientos. Vía la Mesa Directiva, el Congreso del Estado también establece como prioridad, coordinarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para dar atención jurídica y psicológica a las víctimas; implementar mayor vigilancia y patrullaje policial, junto a medidas de prevención social del delito. De todo ello, ambos Ayuntamientos deberán enviar un informe detallado al Congreso del Estado sobre los trabajos implementados en cumplimiento de este punto de acuerdo legislativo.

PD: El diputado federal electo de Tapachula, José Luis Elorza, se reunió ayer con el delegado del Medio Ambiente, Carlos Sosa, y gestionó cinco mil arbolitos para la reforestación de su Distrito electoral que representa y que se entregaran a los alcaldes municipales. Hoy habrá reunión de trabajo con los productores de Soya de la región. Así las cosas. En fin.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx