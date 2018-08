6 de agosto de 2018

La Feria

Sr. López

Realidad por decreto

En nuestra risueña patria, sabido es, aún quedan especímenes que padecen una extraña nostalgia por el porfiriato, por aquellos viejos malos tiempos de Porfirio Díaz, que no conocieron, cuando había orden -al precio de la ejecución sumaria de delincuentes o el enchiqueramiento en las tinajas de San Juan de Ulúa, de los opositores-, y junto con eso, el orden, el respeto, respeto a la autoridad, a la iglesia, al patrón y encima de todo y por si fuera poco, familias como Dios manda.

Sí. Y también hay otros que añoran el antiguo régimen del pricámbrico clásico, en el que al barato precio de hacernos todos majes en cada elección (no nos hacían, nos hacíamos, que tontos no somos), había progreso, aparecieron instituciones que ni soñábamos y no teníamos que preocuparnos por el destino nacional, que ese era problema de los presidentes y para eso les dábamos todo el poder, todo, el legal y el “metaconstitucional”, como le decían a que el Ejecutivo podía usar como papel sanitario las hojas de la Constitución o cualquier ley que estorbaran sus decisiones o deseos: todas las instituciones que componen el Estado mexicano, a sus órdenes, Poder Legislativo (levanta-dedos simplex), Poder Judicial (de jueces de barandilla o magistrados de La Suprema Corte, todos pisando quedito para no contravenir los deseos de “arriba”), gobernadores (gatos del Presidente en turno), y los alcaldes que ni pintaban (gatos de los gatos del Presidente).

Entre la dictadura de Díaz y el poder unipersonal de nuestro presidencialismo del siglo XX, aparte de la mejora de la vida cotidiana de las grandes mayorías, relativa pero innegable, la diferencia sustancial fue sustituir el carácter vitalicio del poder absoluto, por el poder absoluto con fecha de caducidad. No será mucho pero tampoco es poco.

Como sea, lo innegable es que a los mexicanos nos gusta que el que manda, mande y ya sea por pereza o algún síndrome que los sociólogos nos habrán de explicar (mal), no nos incomoda que otro nos diga qué hará con el país para transformarlo en el Edén, pues así nos quita el cargo de conciencia de no ser ciudadanos verdaderos, comprometidos en serio con la construcción de la casa común: México.

En pocas palabras, mientras el Presidente dé resultados, a nadie le importa si fue dictador, autócrata, déspota o tirano; nada más revise en serio la biografía política de Juárez y luego trate de explicarse la veneración perpetua de que es objeto.

Un Presidente en México puede ser masón, católico, izquierdista, derechista, centrista, y a la par, frívolo, vanidoso, bebedor, lujurioso, ignorante, mentiroso, ladrón (con medida, todo con medida), informal, incumplido, despilfarrador, chillón, berrinchudo, chocante, amargo y hasta ilegítimo, pero mientras no se ponga en plan de que le endosen la factura de La Silla y deje vivir, todo le perdonamos (aunque a casi todos los echemos al bote de la basura al término de su periodo y a veces, desde antes: de bailar en boca del pueblo no se salva uno).

Lo que no perdonamos los mexicanos al Presidente, de ninguna manera, es que sea pendejo (no es vulgaridad, perdone usted, pero no es cosa de dar aquí una lección de etología, ni intentar un resumen de ontogenética ni psicología comparada; disculpe).

Todo lo anterior aplica a los presidentes estándar y de ninguna manera, a los muy pocos que despiertan en el tenochca la esperanza: esos, quienes alientan la ilusión de que ¡ahora sí!, los que vitaminan el optimismo y reciben verdaderamente, la confianza colectiva, son cribados con navajas. Se espera todo de ellos y no se les perdona nada.

Por eso, para no ir a tiempos remotos, Chente Fox es tan despreciado: la gente sí se creyó que él tiró al PRI. El dignísimo peladaje nacional, legítimamente creyó que tenía al alcance de la mano los dinteles de la democrática Gloria, que no habría más que armonía, sería clara la aurora y alegre el manantial: ¡no PRI!, ¡democracia!, ¡progreso!… ¡por fin! Y el esposo de doña Martita resultó ser lo que no le voy a repetir del párrafo anterior. Salió vana la nuez. La gente no le va a perdonar nunca la decepción que causó. Nos arruinó el inicio de un siglo, qué digo siglo: ¡milenio!

Ahora que AMLO es para el imaginario colectivo la reencarnación de Moisés, Jesús, El Santo y el Chapulín Colorado, se le advierte: cuidado, mucho cuidado. Ojalá alguien lo ponga frente al espejo: él ha adquirido rasgos mesiánicos para un número inmenso de mexicanos; mucha gente sin decirlo, cree que él puede con todo, que cumplirá todas sus promesas, que no dejará sin atender ninguno de sus compromisos.

Tiene más poder que el más poderoso Presidente de la época de oro del PRI, porque él no le debe nada al poder, a ese poder que sí existía, que aprobaba al candidato, lo apoyaba y lo trepaba a La Silla.

Los presidentes de antaño, tenían un poder inmenso que resultaba de la operación orquestada en su apoyo de todo lo que compone la estructura política nacional: su propio partido y los demás poderes, los gobiernos estatales y los representantes de las grandes organizaciones sindicales; todos aportaban su respectiva cuota al poder presidencial, y este, el Presidente, retribuía respetando lo que cada uno de los otros representaba.

Él a diferencia de todos los presidentes del tricolor, se dio a sí mismo todo: partido, candidatura y triunfo en las elecciones. Demolió el sistema de partidos, los dejó tan, pero tan atrás en las elecciones, que será prodigio si se recuperan de semejante batacazo.

La pregunta es cómo reaccionará cuando enfrente la realidad de los imposibles que prometió; que la expectativa social empieza a cambiar a frustración.

Hay tres caminos. Uno es pagar el precio de aceptar con honestidad que hay proyectos imposibles; otro es apechugar el desgaste, encerrarse en la burbuja del poder y desacreditar a los que lo descalifiquen y el último, que es fatal y nunca resulta bien, es aferrarse a la imagen que él tiene de él mismo, y tratar de cambiar la realidad por decreto.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

La nueva escuelita

El sector democrático del magisterio, agrupado en la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE) ha querido medir el agua a los camotes y anunció que iniciará el ciclo escolar antes lo establecido en el calendario oficial. ¿Muchas ganas de trabajar? ¿Están jugando sus cartas de cara al próximo sexenio? ¿Quieren ganar terreno?

En contraparte, el bloque más grande del magisterio mexicano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también comenzará una recomposición que se concretará con “la salida oficial de prisión” de la ex dirigente Elba Esther Gordillo, quien ya tiene el beneficio de la prisión domiciliaria.

Líderes nacionales del magisterio, entre ellos el chiapaneco, Ricardo Aguilar Gordillo, anunciaron que por la vía jurídica y legal intentarán recuperar la dirigencia que les fue arrebatada con el encarcelamiento de “la maestra” y la traición de Juan Díaz de la Torre, a quien acusan de haber cedido las conquistas sindicales construidas en más de 50 años.

Criticaron la gestión de Díaz de la Torre, quien se alineó por completo con el gobierno en turno, al grado de sacrificar lo conseguido por varias décadas.

NADA ES CASUALIDAD

La entrevista publicada por El Universal a fines de la semana pasada no es casualidad. La mano de “la maestra” está de vuelta y volverán con todo para recuperar lo que por mucho tiempo fue de ellos.

Ricardo Aguilar Gordillo, quien está jugando en las grandes ligas del magisterio mexicano, fue uno de los que alzó la voz en la conversación con este medio nacional. Dijo que el SNTE, con la gestión de Juan Díaz de la Torre, vive uno de sus peores momentos de su historia.

“…el sindicato plural y diverso, que le daba vigor al SNTE, ya no existe, se acabó”, expresó el que fuera coordinador de las Redes Magisteriales Progresistas en Chiapas para apuntalar la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“…vamos a rescatar ese vigor en el marco de los nuevos tiempos que transcurren en México”, explicó el chiapaneco, quien acusó a Juan Díaz de la Torre de ser una persona sin escrúpulos y de ver a la traición como una cosa normal.

Ricardo Aguilar, quien es actualmente uno de los personajes con mayor conocimiento y respeto dentro del magisterio de Chiapas y en varios estados del país, consideró que es tiempo de devolverle al magisterio su casa: el SNTE. Y recuperar los derechos perdidos.

“Es un momento muy importante para replantearse el papel del sindicalismo, en el marco de las transformaciones de lo que está ocurriendo…”.

¿De qué manera podemos contribuir a fortalecer este país?, se preguntó uno de los principales impulsores de la campaña de AMLO y Rutilio Escandón en Chiapas, claro, por sugerencia de la maestra Elba Esther Gordillo.

“Tenemos que contribuir, sin duda, con el nuevo gobierno que viene, fortaleciendo el vigor de los sindicatos, no debilitando la fuerza de los sindicatos… tenemos que ver a la educación como un instrumento de lucha, también para mejorar la calidad de la educación”, afirmó quien seguramente tendrá mucha influencia en la recomposición sindical y en el gobierno que se aproxima.

INESTABILIDAD LABORAL

Moisés Jiménez Sánchez, quien también fue Coordinador Nacional de Estructura y Redes Políticas Sociales de Morena, lamentó que la dirigencia del SNTE esté convertida en “un club de amigos que cobra cuotas sindicales y que no representan a nadie”.

Consideró que Juan Díaz de la Torre, quien desde la estrepitosa derrota del PRI-PVEM-Panal en las elecciones, ha tratado de curarse en salud negando que haya traicionado a Elba Esther Gordillo ante el peñanietismo, afirmó que la cúpula del magisterio perdió lo más importante del contrato colectivo de trabajo: la estabilidad laboral.

En lo que parece ser una grave acusación contra la SEP, dirigida por mucho tiempo por Aurelio Nuño Mayer, aseguró que desde la SEP se transmitieron carretadas de dinero para apoyar el desprestigio “de la escuela pública”, mediante una campaña mediática.

Veremos y diremos; sin embargo, es obvio que se viene para México y Chiapas “la nueva escuelita”.

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

EL FUTURO

Cuando una autoridad dice categóricamente que no, es de menos para dudar el que en realidad quiera decir que sí, pero no deba.

Las decisiones que comenzarán a tomarse para el nuevo período presidencial ya están (y estarán) dando de qué hablar. La atención está puesta ahora en el sector energético, principalmente con la designación de Manuel Bartlett como director de la CFE, pero también anda brincando el nombre de Romero Deschamps, como líder del sindicato Petrolero.

En cada sexenio hay un chivo expiatorio, ya sea para que sirva de distractor o bien como ejemplo de que el nuevo gobierno va “con todo” en contra de lo que se relacione con corrupción. En el caso de México se necesita algo así como un meteorito, pero bueno.

Hace seis años fue Elba Esther, la lideresa del magisterio, la protagonista de los titulares de los noticieros, en todos los formatos. Ya quisiera cualquier delincuente ser tratado así, con todos los lujos y contemplaciones, como se hizo con ella, pero el circo era lo que importaba al final de cuentas, no la rendición de cuentas ni mucho menos el resarcir el daño.

Fui a visitar al Brujo del Tubo para que me hiciera un “amarre” (de tripa, a ver si adelgazo) y una vez en transe me dijo que Deschamps seguía, que había poderosos dedos señalándolo. Claro que después me aseguró que yo quedaría como ángel de Victoria Secrets, fue entonces cuando dudé un poco de sus visiones, lo que sí es casi seguro es que alguien tendrá que ser el “chivo” en turno, ya veremos.

Cambiando a chuletas más complicadas y que vienen al cuento con el amarre que fui a solicitar y que creo no funcionó porque me acabo de echar diez tacos, vi un comercial que me dejó espantado, tal vez por eso fui con el Brujo, pero me salió con que lo de Bartlett y la vacilada de andar negociando con Mead eran más importantes.

Como lo vi más interesado en eso le pregunté entonces qué iba a pasar con la reforma energética, con los precios de la gasolina. Puso entonces los ojos en blanco completamente, se desvaneció, una vez en el piso se sacudió violentamente, después de algunos segundos se reincorporó y me dijo que era bueno que pensara yo en empezar a caminar en lugar de usar mi auto y que lo bueno es que él estaba acostumbrado a las velas.

Pero regresando al asunto del video, es un video con una pantalla partida en dos en donde se muestran claramente las diferencias entre dos personas de la tercera edad, la de un lado hizo ejercicio cuando pudo, la otra no. Imagine usted lo que fue ver a un abuelito, que no podía ser yo porque era güerito y alto, a quien le acercaban una silla para que se sentara, pero el del otro lado, el que nunca hizo ejercicio, lo acercaban en su silla de ruedas. Mientras uno podía comer por sus propios medios y disfrutar con sus nietos, al otro tenían que darle de comer y ya no podía interactuar con ellos.

Y así, mientras el abuelito de un lado podía disfrutar de su tercera etapa de vida, el otro era más un bulto qué atender, y no crea que lo digo ofensivamente, lo digo porque así me imaginé a mí mismo.

Es un asunto del que tenemos que hacer conciencia y entre más pronto mejor, desde los 18, los 35, los 50, no importa, el caso es que mientras podamos movernos y hacer algo de ejercicio, lo que sea, lo hagamos, por nosotros y los que nos rodean.

Y si la salud no le importa mucho, piense en términos económicos, entre más enfermedades tenga menos le va alcanzar lo que sea que tenga de pensión, y eso pensando en que tenga alguna, misma que seguramente le dará para comer pero nada más.

Camine, haga unas sentadillas, unas lagartijas, abdominales, cosas que no requieren de grandes conocimientos en entrenamiento físico. Su cuerpo, su bolsillo y su futuro se lo van a agradecer.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

CONGRUENCIA PARA AMLO.

En el vuelo que me regreso a Chiapas procedente de la Ciudad de México por la entrega del galardón “Lo Mejor de México 2018”, a quien agradezco desde estas líneas a Hernán Becerra Pino, quien me impulso a recibir tal distinción y obviamente al gran Movimiento de Organizaciones Sociales al mando de Javier Salinas Alemòn y sus 40 organizaciones que lo avalan, que me honraran con este reconocimiento; en esa misma inmensidad, en plena oscuridad vista desde mi ventanilla del embraer que me regresaba a casa, valoraba aquella frase de que “a los amigos hay que tenerlos cerca pero a los enemigos aún más cerca”, tal vez esa fue la premisa de utilizó AMLO al darle la confianza al que parece ser el que conoce el pasado, presente y futuro del PRI. Tenerlos contentos ¿a quienes? A la mafia del poder no lo creo… ni Meade, ni salinas, ni EPN se lo merece cada uno tuvo su oportunidad y la aprovecharon bien o mal su tiempo en el poder, además nadie se debe perpetuar, pero ¿será que el pejejito sabe que alimaña se está echando a la espalda?

Estas incógnitas redundan en mi cabeza, las cuales vienen a colación por la percepción que se tiene de Morena y como ahora Andrés Manuel está haciendo las cosas a modo (muy válido) pero que contraponen con los ideales que llevaron a ganar con una absoluta mayoría su movimiento de regeneración nacional.

Las cosas deben ser claras, la lealtad que supuestamente le ha conferido Manuel Barlett a Andrés Manuel de estar en sus dos caídas previas, es una verdadera falacia, por donde le quieras ver al menos para tapar el ojo al macho debiera darle el beneficio de la duda y sacarlo de su administración eso porque a sus verdaderos aliados quienes votaron por AMLO no les parece, 30 millones de personas o el poder del pueblo como lo quiera llamar, están a disgusto por lo que netamente representa, el priìsmo que rechazaron en las urnas, esta vez no son las “benditas redes sociales” es por congruencia que debiera dejar a un lado ese afecto malogrado y que daña un proyecto de gobierno que está por empezar.

Ya sabemos que los votos obtenidos el 01 de julio le dan el derecho a López Obrador para impulsar las políticas que crea conveniente para cumplirle al pueblo de México, y no dudamos que tal designación tenga un propósito en específico, aparte de aniquilar a la corrupción en todas las dependencias de gobierno, pero NO es dar gusto porque sí, pero es un asunto tan delicado como la unión con fuerzas totalmente contrapuestas y su total oposición de la sociedad civil debiera preocuparle.

Sin embargo, AMLO es un viejo lobo de mar y tendrá sus razones de peso para refrendarle su apoyo, no hay más que la política mexicanizada donde un día el que no cae resbala y al otro día habrá que levantarse y sobarse el fregadazo para seguir adelante. Entonces para que tanta faramalla si en el nuevo gobierno iba a incluir a sus adversarios, puro atole con el dedo, lo único que podemos asegurar que no dudamos nunca de las buenas intenciones de AMLO pero no se puede dar el lujo de hacer una política con efecto de prueba y error, tiene un gran compromiso y el que ahora vaya a gobernar con mayoría absoluta en el congreso tiene la gran responsabilidad de hacer las cosas bien ya que de ello depende no solo su permanencia si no el bienestar de México.

La percepción nacional contrapone a esta ultima decisión tomada, es mas Morenistas natos, exigen el viraje en otro sentido, los chiapanecos siguen inconformes; no a las viajas practicas del PRI y todo lo que representa, no es el sentimiento de quien escribe, es un sentimiento nacional que hace hablar el que habla ahora o callar para siempre.

En la edición del 11 de Agosto 2018 tendremos todo lo referente al premio “Lo Mejor de México 2018”.

Finalmente: “No le fallaremos ni traicionaremos al pueblo que ha confiado en nosotros” lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

Algo es algo

Emilio Salazar Farías llegó a tener pláticas hasta con las dirigencias del PES y Morena en la construcción de alternativas para competir por un escaño del Senado de la República. El dos veces diputado local y diputado federal lo decía abiertamente en entrevistas: quería continuar su carrera legislativa en la Cámara Alta. No lo consiguió por varias razones.

En política para nada es mal visto tener un plan b, c o d. Hay que pensar en los escenarios posibles y desde luego evitar poner todos los huevos en una sola canasta. Y en el caso particular de Emilio, defraudado en más de una ocasión, pues simple y llanamente no se podía dar ese lujo. Aunque no pudo hacer más.

No fue por un mal desempeño en la Cámara de Diputados, ahí fue de los más productivos de su bancada, muy por arriba del promedio, le entró a los temas que domina y confió en que sus méritos le daría el peso necesario al interior de su partido para ser nominado al Senado. Dejó en claro que no iba a permitir que se la hicieran de nuevo. Al final se disciplinó.

No le quedó de otra, en Morena no iba a poder competir contra quienes ofrecieron sendas estructuras electorales en todo el estado y en su partido, los espacios estuvieron comprometidos siempre. Volverá a ser diputado local por el Verde. No es lo que esperaba, pero al menos no le dieron el espacio a quien siempre se atravesó en su camino político durante el actual sexenio.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Atención rápida a conflicto en Chenalhó

Comenzamos…Llamó el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, a los habitantes de Santa Martha y de todas las comunidades vecinas de los municipios de Chenalhó y Aldama a mantener la calma y la prudencia, en tanto que la autoridad ministerial lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los lamentables en los que perdieron la vida cinco personas y dos más perdieron la vida la mañana del pasado sábado. Asimismo, el responsable de la política interna señaló que con el propósito de prevenir otros hechos de violencia, la Base de Operaciones Mixtas, destacamentada en Santa Martha, que suma a los organismos de seguridad federales y estatales, ha incrementado el número de elementos y realiza recorridos en la zona. Muy oportuna fue la intervención del Secretario de Gobierno la noche de ese mismo sábado para reunir a las partes en conflicto y lograr la firma de un acuerdo de civilidad y respeto mutuo, en donde autoridades municipales y de los bienes comunales de ambos municipios coincidieron en expresar su voluntad de encontrar una solución de fondo a sus diferencias, por lo que al regresar a sus respectivos municipios, convocarán a su Asamblea para sensibilizara la población de la necesidad de privilegiar la civilidad, el diálogo y la paz……Continuamos….Juan José Zepeda Bermúdez ha demostrado que tiene capacidad y compromiso con los chiapanecos desde el mismo momento que asumió la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Pero Zepeda Bermúdez tuvo que poner orden en esa dependencia, invitó a los trabajadores a desempeñar su trabajo con entusiasmo, atender cortésmente a las personas que se presentaban a interponer una queja, a dar continuidad a los asuntos de su competencia, a promover los cursos y talleres para los empleados y funcionarios así como las conferencias sobre el tema de Derechos Humanos que se deben impartir en todas las regiones de nuestra entidad en escuelas, en Ayuntamientos, para organizaciones sociales. Anteriormente se encontraban ubicadas en las oficinas centrales de la CEDH las Visitadurías de Atención a Migrantes y Atención a Indígenas, situación que obligaba a los quejosos a desplazarse desde la Frontera Sur o desde la regiones indígenas hasta la capital chiapaneca, lo que causaba gastos, tiempo y molestias a los afectados. En poco tiempo la Visitaduría de Atención a Migrantes fue instalada en la ciudad de Tapachula y la de Atención a Indígenas en San Cristóbal de Las Casas, esta decisión fue calificada como un acierto. Actualmente la atención a las personas de todas las condiciones sociales es considerada de calidad, con educación, con voluntad el personal ha cambiado de actitud, a los asuntos se les da un seguimiento puntual para ayudar a las víctimas y lo han afirmado diversas organizaciones. El actual Ombudsman se ha distinguido por ser un funcionario que ha impulsado la cultura de los respetos a los derechos humanos entre las y los chiapanecos, principiando por sus propios colaboradores. La CEDH ha cambiado radicalmente su imagen desde que Juan José Zepeda Bermúdez es el titular…Terminamos…El Presidente de la República Electo, Andrés Manuel López Obrador, después de haber ganado las elecciones aseguró que buscaría a sus contendientes políticos para conversar con ellos. Ha enviado una clara señal a sus oponentes, la contienda ha concluido, ahora el compromiso es unir fuerzas con todos los mexicanos olvidándose de credos, de ideologías, el interés común debe ser sacar adelante al país, buscar soluciones conjuntas para impulsar el desarrollo, la producción, el ordenamiento, caminar todos juntos en el mismo sentido. El haber recibido en su despacho de la oficina de transición al ex candidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña para intercambiar ideas, quizás para invitarlo a formar parte de su gabinete, no lo sé, demuestra que AMLO tiene buenos modales caso contrario a los que lo señalan de ser un político soberbio. Los grandes empresarios mexicanos y los extranjeros que tienen inversiones en nuestro país, han visto con buenos ojos el hecho de que López Obrador actué con toda cortesía política, esto demuestra que ha madurado. El próximo Presidente de México sigue su andar cumpliendo una agenda de trabajo, desplazándose en aerolíneas comerciales, con un reducido equipo de colaboradores, lo que si le han sugerido insistentemente es en cuanto tome protesta, ocupar aeronaves, vehículos oficiales y un cuerpo de seguridad, discreto, será necesario por su investidura presidencial. López Obrador está enseñando a toda la clase política nuevos modales, olvidarse de la soberbia esa que es común ver no solamente en mandatarios estatales, sino también en los funcionarios de primer, segundo y hasta de tercer nivel, ese tipo de actitud debe desaparecer entre la clase política y los servidores públicos…

En la Mira

Héctor Estrada

Chiapas, el futuro bastión agroforestal de Obrador

La visita de Andrés Manuel López Obrador a Chiapas este fin de semana significó el inicio formal, aunque no oficial, de su principal proyecto sexenal para la entidad chiapaneca y el sureste mexicano. Se trata del ambicioso programa para la siembra de un millón de hectáreas frutales y maderables en todo el país donde Chiapas y la empresa Agromod jugarán un papel estratégico.

La serie de dudas y especulaciones en torno a este proyecto, anunciado varios meses atrás como parte de sus propuestas de campaña, han comenzado a disiparse. Se trata de la principal apuesta del tabasqueño en materia agrícola y ambiental; un proyecto que va más allá de la regeneración ecológica y el rescate del campo, pues también está estrechamente vinculado con los nacientes pactos bilaterales sobre el combate a la migración.

Son tres los proyectos principales que Andrés Manuel ha puesto sobre la mesa para Chiapas. El primero tiene que ver con la potencialización turística de la entidad donde el proyecto “Tren Maya” será punta de lanza. El plan busca atraer el turismo que ingresa a México mediante la Riviera Maya, teniendo como punto de enlace al municipio de Palenque, para luego extender su conexión hacia San Cristóbal de la Casas, Tuxtla Gutiérrez y el resto de la entidad.

El “Tren Maya” tiene varios meses de gestación en las oficinas del proyectista Rogelio Jiménez Pons, que fue anunciado ya por Obrador como futuro director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Tendrá un costo aproximado de 64 mil millones de pesos, en los que participará la iniciativa privada, y formará parte de un proyecto a mayor escala para crear una ruta turística transpeninsular.

El segundo planteamiento sexenal está relacionado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el traslado de sus oficinas centrales hacia Tuxtla Gutiérrez. El proyecto encargado al controversial Manuel Barlett tiene prevista la conclusión de al menos una planta hidroeléctrica en Chiapas y más centros generadores de energía eólica en la región. Aunque aún no se precisan fechas ni métodos, el plan también sugiere el posible replanteamiento de tarifas.

Sin embargo, actualmente el principal proyecto tiene que ver justamente con el plan agroforestal. Obrador ha decidido que éste sea uno de los primeros en iniciar su andamiaje, incluso antes de su toma de protesta. Por eso su estancia en Chiapas y, específicamente, su visita a la empresa Agromod en Tapachula durante esta fin de semana.

Se trata de la siembra de un millón de hectáreas con arboles maderables y frutales en diversos puntos del país. El objetivo es detonar la reforestación de arboles maderables en áreas forestales devastadas por la agricultura y reactivar las zonas agrícolas con frutos generados a través de semillas o plantas genéticamente mejoradas.

El ambicioso programa, bajo responsabilidad del agrónomo Hugo Chávez, plantea la incorporación de tierras sociales (principalmente ejidales) y sus habitantes a una estrategia de “reconversión productiva”, donde el Estado provea las semillas o plantas mejoradas para la siembra masiva, a fin de iniciar una nueva cadena agroindustrial en la región. Será pues la apuesta sexenal de la nueva administración federal por encima de los programas asistencialistas en estas zonas del país.

Pero el asunto va más allá. Según expertos del tema bilateral, el plan agroforestal está estrechamente ligado a los pactos, aún no oficiales, entre el gobierno de Trump y Obrador para disminuir la migración desde sureste mexicano hacia los Estados Unidos. La reactivación económica de las tierras ejidales mediante la producción forestal o agrícola ha sido planteada como la alternativa de solución y la idea ha hecho eco positivo en Trump, por eso no es descartable la presencia de capital estadunidense en el proyecto.

Sin embargo, la existencia de un posible conflicto de intereses ha despertado preocupación y dudas sobre el tema. Ahí es donde la presencia de la empresa Agromod jugará un papel protagónico. Se trata de la compañía mexicana líder en agrobiotecnología, especializada en la producción y micropropagación de cultivos de tejido (plátano, banano, papaya, café, agave, ornamentales, bambú y otras).

Agromod, que tiene sus dos principales plantas en el Soconusco, apunta a convertirse en pieza clave (como proveedor) del programa de plantación masiva de árboles maderables y plantas frutales en México. Desde ahí se habrán de producir el mayor porcentaje de plantas y semillas para el ambicioso proyecto sexenal que prevé la creación de 400 mil empleos directos. No obstante, también podría convertirse en un fuerte dolor de cabeza.

El posible conflicto de intereses tiene que ver directamente con Alfonso Romo, propietario de la empresa y uno de los principales asesores de Obrador. Romo ha sido propuesto ya por el propio Andrés Manuel como el próximo jefe de la Ofician de la Presidencia de la República y eso ha desatado inevitables suspicacias sobre la participación de la compañía en un programa federal que iniciará como prioridad desde el 1 de diciembre.

Por eso la visita de López Orador directamente a las instalaciones de Agromod en Chiapas ha captado la atención de manera inmediata. Adelanta el inicio de uno de sus principales proyectos de gobierno y también la incorporación de una empresa estratégica que bien podría dar mucho de que hablar durante los siguientes años… así las cosas.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

López Obrador, estuvo en frontera Hidalgo y Tapachula; visitó laboratorio de producción de plantas.

El viernes levantó ámpula y mucho ruido entre la prensa nacional, el desayuno-entrevista, que tuvo el Presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y el ex presidenciable priísta Pepe Mead, a quien ya se le vaticina en el titularidad del Banco de México, sin embargo el sábado 4, nuevamente levantó ámpula la visita que realizó a Tapachula, Andrés Manuel López Obrador, quienes lo estaban esperando los periodistas en el Aeropuerto de Villahermosa, Tabasco, donde creían iba a llegar para después partir otra vez a la Selva Lacandona, sin embargo a las 8:30 de la mañana del sábado aterrizó en el vuelo comercial 2776 de Aeroméxico, procedente de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, pero en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Más allá de algunas reuniones privadas que tuvo en Tapachula, López Obrador, quien se hizo acompañar del también gobernador electo Rutilio Escandón, el evento principal se realizó en el municipio de Frontera Hidalgo, donde se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la empresa AGROMOD, ubicada en el Rancho “El Roció” del cantón del Carmen, cuya figura principal es el Secretario general de AGROMOD, Jorge Fenivesis, y el subsecretario de la misma, Cuauhtémoc Navarro Mostachi.

AGROMD laboratorio de alta calidad genética más grande en Latinoamérica.

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, visitó los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa Agromod, propiedad de Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, ubicada en Frontera Hidalgo pero con oficinas centrales en Tapachula, como parte del trabajo de campo que realiza para comenzar, desde el primero de diciembre, el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales en el país. En redes sociales, el próximo presidente dio cuenta de la visita, en la cual estuvo acompañado de Romo y de Rutilio Escandón, gobernador electo de Chiapas. Agromod está afiliada al Grupo Plenus, especializado en agrobiotecnología, biología sintética, educación y bienes raíces, del cual es presidente el empresario. La firma es el laboratorio de producción de plantas tropicales de alta calidad genética más grande de Latinoamérica y es el principal productor de papaya maradol in vitro. Una de sus misiones es abastecer los 365 días del año con fruta de la más alta calidad e inocuidad a toda la cadena de abastecimiento en Norteamérica.

El periódico La Jornada, dio cuenta del a visita de AMLO, a la frontera sur de México: “De acuerdo con la revista Horticultivos, del 30 de junio de 2016, Agromod tiene la capacidad de producir más de 10 millones de plantas micropopagadas (biotecnología) al año. A su llegada a Tapachula, el sábado por la mañana, López Obrador anticipó que visitaría un centro de desarrollo tecnológico en materia agropecuaria. Y cuando se le cuestionó el tipo de árboles a sembrar, como parte de su proyecto, mencionó café, cacao y árboles maderables.

El futuro presidente inició el 28 de julio el trabajo de campo para su proyecto de siembra, en la cuenca del Usumacinta y en la selva Lacandona, sin cámaras, para no inhibir a campesinos, productores e indígenas que, dijo, entrevistaría en esa ocasión. El plan de sembrar árboles en un millón de hectáreas empezará en 2019, con la mitad de la superficie prevista, y el resto en una segunda etapa en 2020. Tan sólo para la región chiapaneca, el gobierno federal entrante considera 500 mil hectáreas y 200 mil empleos permanentes en un primer periodo, así como cifras similares en la segunda etapa.

La finalidad es, además de sembrar árboles frutales y maderables, arraigar a los jóvenes y evitar que continúen la migración a Estados Unidos o a los centros turísticos. Se trata de uno de los 25 programas estratégicos de López Obrador para su gobierno y prevé que por cada 50 mil hectáreas se crearán 20 mil empleos permanentes. El sábado el virtual presidente electo dijo que en Chiapas atendería lo relativo al desarrollo agropecuario, todo lo que tiene que ver con el rescate del campo, “en eso estoy trabajando”, advirtió. (sic)

López Obrador recibe este miércoles su constancia de mayoría……

Por cierto este miércoles el Tribunal Electoral federal deberá avalar el cómputo final de elección del 1 de julio. Luego el candidato ganador recibe la constancia de mayoría votos y una vez que se le entregue se le podrá llamar legalmente “presidente electo”. Sin embargo es hasta la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador se convertirá en Presidente Constitucional e inicia oficialmente sus funciones como titular del Poder Ejecutivo.

Autoridades de Chiapas investigan deceso de cinco personas en el municipio Chenalhó

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por el Presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla (Santa Martha), del municipio de Chenalhó, Efraín Álvarez Hernández, alrededor de las 8:30 horas de este sábado se tuvo conocimiento del fallecimiento de cinco personas en el tramo carretero que comunica a las comunidades Saclum y Centro Santa Martha, así como dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a San Cristóbal de Las Casas, para su debida atención.

Al conocer estos hechos, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, instruyó el reforzamiento de medidas cautelares y precautorias, por lo que elementos de la Base de Operaciones Mixtas destacamentados en la comunidad Centro Santa Martha desde el pasado 29 de abril, fecha en el que autoridades estatales, municipales y representantes de los bienes comunales de Chenalhó y Aldama se comprometieron a privilegiar la paz y armonía entre comunidades vecinas, se encuentran en estos momentos resguardando la zona, a fin de garantizar la tranquilidad e integridad de las personas.

Asimismo, el responsable de la política interna llamó a los habitantes de Santa Martha a mantener la calma y la prudencia, en tanto que la autoridad ministerial lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer estos lamentables hechos. Se informa que a través de la Fiscalía General del Estado se iniciaron las primeras investigaciones para determinar lo sucedido.

Nuevo comandante de la VII Región Militar.- Este fin de semana en las instalaciones dela Séptima Región de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuya sede es la capital de Chiapas, y que abarca a las entidades –Tabasco y Chiapas- del Sur del país, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dio la bienvenida a Chiapas al nuevo Comandante de la VII Región Militar, General Carlos Ramón Carrillo del Villar, cuya experiencia y conocimiento será clave en la defensa de la soberanía de nuestro país, particularmente en caminos, puertos y costas, así como en la salvaguarda de la vida y el patrimonio de los ciudadanos. El responsable de la política interna reiteró el compromiso del gobernador Velasco de seguir estrechando la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y con todo el Gabinete de seguridad del Gobierno de la República en el despliegue de acciones preventivas y de combate al delito, a fin de mantener a Chiapas como una de las entidades más seguras del país.Así las cosas

