La Feria

Sr. López

Miserable farsa

En la familia del lado materno-toluqueño de este menda, siempre que había dudas sobre la calidad moral de algún joven que pretendiera entablar trato de noviazgo con alguna jovencilla del clan, se recurría sin dudar a los servicios de análisis y vivisección moral de la ochentona tía Victoria, señora de “amplia experiencia” (en vida tuvo más camas que la Cadena Sheraton), pues bastaba una charla informal de unos cuantos minutos con el desprevenido doncel, para que ella supiera con precisión cuáles eran sus intenciones y si portaba malas mañas. No fallaba nunca: -“Los huelo” -decía la tía; ha de haber sido eso.

Como bien sabe usted, los autores clásicos (en cuestiones de Estado, sociedad y política), plantean que hay varias formas legítimas de gobierno con sus correspondientes degeneraciones. La monarquía -el gobierno de una sola persona-, puede acabar (mal), si se transforma en tiranía; la aristocracia -el gobierno de los mejores-, puede corromperse y llegar a oligarquía -cuando gobiernan unos pocos sin más mérito que su clase social-, o hasta terminar en plutocracia, que es cuando mangonean solo los ricos.

No está exenta la sacra democracia de estos riesgos. Sí, se puede corromper y llegar, primero, a demagogia y en casos terminales, transformarse en oclocracia, a resultas del hartazgo social de las mieles de la cleptocracia -los rateros en el gobierno-, que suele infectar a los demócratas de mentiritas.

Oclocracia, palabreja hasta difícil de decir, es el gobierno de la muchedumbre como escribió Polibio 200 años antes de Cristo, quien afirma: “Cuando la democracia se mancha de ilegalidad y violencias, con el pasar del tiempo, se constituye la oclocracia” (ya sabe usted, está en “Historias”: VI; 3, 5-12; 4, 1-11).

No faltará un ingenuo que diga que no suena tan mal, pero sucede que “muchedumbre” no es igual a “pueblo”, porque “muchedumbre” es la palabra con que los estudiosos se refieren -haciendo cara de fuchi-, a la masa, al gentío, aglomeración, tropel, chusma, multitud, tumulto, caterva… la manada pues, que opina sobre asuntos públicos sin conocimiento real y apoya con voluntad viciada, irracionalmente, leyes, propuestas o proyectos que no encausan hacia el buen gobierno; aunque a veces esa voluntad viciada obedezca a un legítimo hartazgo de la plebe.

Por eso, en democracia, una vez que el pueblo vota, lo que sigue es que los elegidos para gobernar lo hagan con los que saben y nada más con ellos: legisladores, jueces, especialistas en asuntos de educación, salud, seguridad, economía, obras públicas. La democracia no exige consultar siempre y en todo a todos. Faltaba más.

Una característica de los gobiernos democráticos es precisamente que tienen la fuerza suficiente para resistir a la muchedumbre. Está bien, pero eso tiene un peligro, pues no es tan raro que un gobierno democrático le tome gusto a ejercer la fuerza del Estado para atajar los legítimos deseos y exigencias del pueblo y actúe como tiranía. Pasa.

Entonces, ya quedamos: la democracia se puede corromper, pasar a demagogia y acabar en oclocracia. ¿Cómo?, ¿para qué?… ¡ah!, pues resulta que el gobierno de la muchedumbre es casi siempre pura apariencia y que tras la muchedumbre, se oculte un autócrata que se escuda en los deseos de la mayoría -y en democracia ¡la mayoría manda!-, debidamente manipulada por el carisma del líder, con cataratas de propaganda, con dádivas y “programas sociales” (o una mezcla de todo eso). ¡Oh sí!, lamenta el del teclado darle estas nuevas.

Nada hay nuevo bajo el Sol; ya Rousseau (1712-1778), explicaba: “(…) la democracia degenera en oclocracia cuando la voluntad general cede ante las voluntades particulares, por ejemplo por artimañas de asociaciones parciales” (El Contrato Social, II, 3). No se tragaba el cuento don Juan Jacobo de que la masa mandara, tenía muy clarito que era, precisamente, una manera de manipular al pueblo, de parte de un particular o de “asociaciones parciales”. ¡Ándele!

El autócrata, quien concentra y ejerce a su capricho el poder, recurre a veces al truco de aparentar democracia mediante la oclocracia, para mantener sus acciones y decisiones sin contrapesos, límites, ni al alcance del juicio de las instituciones legales. “Lo pide la gente”, argumenta, sabiendo que él induce a la masa a exigir lo que él desea. Por otro lado, el autócrata suele rodearse de incondicionales, variante enmascarada del nepotismo.

Para los autoritarios y populistas que resuelven las cuestiones políticas y de gobierno imponiendo su criterio manipulando la opinión pública mediante el referéndum y la consulta popular, es que se acuñó el peyorativo término “bonapartista” (en referencia ¿a quién cree?… ¿a Napoleón Bonaparte?… no, pero estuvo cerca, a Luis Bonaparte, sobrino del otro, que dio un golpe de estado diciendo que “el pueblo lo exigía”). Por cierto, el término “bonapartista”, se le ocurrió a Carlos Marx con otro sentido, pero es de él. Pa’ que se lo sepa.

En México estamos curados de espantos con los sucedáneos de democracia que nos han recetado desde hace ya más de 80 años nuestros políticos. Últimamente hemos andando cerca de las faldas de esa señora de gorro frigio (que debió ser píleo, pero… otro día, es largo), no podemos presumir de ser una democracia así como de exhibición, pero vamos acercándonos.

Hemos sufrido demagogos y hasta en algún grado, cierto tipo de oclocracias con algunos presidentes que retacaban el Zócalo para que las masas demostraran públicamente su apoyo. Por algo los “acarreados” son patente mexicana. Pero son cosas de antaño, cosas que nos dejaron como a Las Abandonadas del poema (cursi y malo, que todos sabemos).

Ahora nomás falta que AMLO, indiscutible y legítimo ganador de la elección presidencial, sin darse cuenta o con intención, quiera escudarse en las consultas populares y referéndums. Ojalá no. Ojalá sepa lo que también dijo Marx: “La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Risitas…

Me fue “a todo dar”, dijo ayer Antonio Rojas, secretario Particular de José Antonio Meade, ex candidato presidencial, tras visitar las oficinas del siguiente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Risitas…

Según algunos medios informativos, el ex colaborador del que fuera candidato externo del PRI estuvo unos 30 minutos y habló con César Yáñez, quien será el vocero lopezobradorista.

¿Será que el tabasqueño le va ofrecer “chamba” a Pepe Meade? ¿Será que aquella estrategia de amor y paz, sigue vigente? Esta semana el tema Manuel Bartlett y el perdón a miles de morosos de la CFE ya causaron polémica. Un “acercamiento” con Meade, ex funcionario en los últimos tres sexenios sería una bomba. Estamos especulando. De todos modos, risitas…

Los medios nacionales agregaron ayer a sus informes que el muchacho Rojas es uno de los nietos de la fundadora del PRD Ifigenia Martínez, quien fue postulada por Morena como legisladora. Ósea que algo tiene que ver con el morenismo.

LACANDONES NO QUIEREN REFORESTACIÓN; PREFIEREN LA PAGA

El fin de semana, Andrés Manuel López Obrador estuvo en la Selva Lacandona para “abrir canchita” y preparar una masiva siembra de árboles maderables y frutales; sin embargo, unos lacandones entrevistados en la Ciudad de México ayer, dijeron que ellos lo que quieren es “lana”. Risitas…

Enrique Chan Kin fue abordado por algunos comunicadores, al menos por uno de Reforma, a quien le dijo que la Selva no quiere plantación de árboles, sino dinero para seguirla cuidando.

No sabemos las cifras, pero en cada sexenio los nativos de la Selva Lacandona reciben millones de pesos para preservar este pulmón natural del país. Lo que no sabemos es cómo se ejerce realmente.

“La reforestación, realmente nosotros no necesitamos eso, porque realmente la Selva Lacandona es virgen, no hay dónde reforestar, en otros ejidos que son ganaderías ahí sí merecen la reforestación”, dijo afuera de la oficina lopezobradorista.

“Realmente nosotros queremos que aterricen (los recursos) a la comunidad lacandona para que lo manejen, porque ahí, como somos lacandones, nosotros nos dedicamos a la conservación…”, expresó el presidente de los llamados Bienes Comunales, enfundado en su tradicional camisón de manta.

A LOS FALSOS INDÍGENAS LES QUEDA LA SALA SUPERIOR

Los dos ex funcionarios estatales que fingieron ser indígenas para alcanzar una diputación federal todavía pueden acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, tendrán que demostrar su ascendencia. Risitas…

El representante de Morena ante el INE, Martín Darío Cazáres Vázquez, afirmó que hay evidencia de que Roberto Rubio y Humberto Pedrero no solo fingieron ser de origen indígena sino que falsificaron documentos.

“Yo no sé hasta dónde quieren llegar, porque si apelan y continúan con esto también sería una declaración falsa o declarar con falsedad ante autoridades electorales”, expresó al reportero Carlos Díaz.

La Sala Regional Xalapa, el miércoles, dio palo a las dos diputaciones que fueron cuestionadas por los mismos grupos indígenas.

De acuerdo con el representante morenista, en el caso de Bochil se convocaría a elecciones extraordinarias y en el caso del distrito de Las Margaritas, la constancia de mayoría se entregaría al candidato de Morena porque obtuvo el segundo lugar en votos válidos.

Manifestó que lo ocurrido en estos dos casos debe servir como un ejemplo para hacer modificaciones legales y evitar vacíos que permitan estas “bochornosas” situaciones.

“Si la ley no dice nada y la autoridad consiente estamos seguros que el desorden se dará siempre”, dijo. No hay que permitir que gente que es cochi, se pase de trompuda. Risitas…

REAPARECIÓ JUANITO

Aquel personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador conocido como “Juanito”, volvió a asomar la cabeza. Dice que quiere chamba y pidió que le permitan dirigir a la Conade. Nadita. Risitas…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

RECONOCEN A CASTILLEJOS AMBROCIO.

Mañana sábado será cuanto dos miembros distinguidos de la Asociación de Columnistas Chiapanecos AC y parte de la familia OEM serán reconocidos por su labor periodística este 2018. Es así como José Luis Castillejos Ambrocio y Gabriela Figueroa, ambas generaciones distintas del quehacer periodístico, enorgullecen a esta asociación y al gremio en general al ser reconocidos al nivel nacional e internacional por sus actividades dentro de la noble profesión.

José Luis Castillejos Ambrocio, reconocido corresponsal de guerra con más de 37 años de trayectoria periodística es Columnista del portal La Silla Rota y analista del diario El Heraldo de Chiapas, además de diversas colaboraciones en medios nacionales e internacionales, en el medio ha sido todo lo que un periodista puede soñar con una carrera altamente fructífera.

Dentro de las muchas cosas se ha trabajado en los Diarios Excélsior, El Universal, El Nacional, El Orbe, Sur de México, Revistas Siempre e Impacto, Fuerza Informativa Azteca (Canal 13 de Televisión, corresponsal en Perú en 1997) y Canal 22 de Televisión (producción para Notimex). Fue corresponsal internacional durante 22 años en Guatemala y Perú de la Agencia de Noticias Notimex y analista para los canales digitales de televisión de los diarios Expreso y YA!

En Medios internacionales ha hecho coberturas especiales en la frontera sur de México y Centroamérica para las agencias de noticias Reuters (Inglaterra) y Associated Press (AP, Estados Unidos). Ha sido Jefe de Prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado mexicano de Chiapas con sede en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y jefe de Prensa de la Secretaría (ministerio) de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la región Costa-Chiapas; analista de información del gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de la Contraloría General de la República. Se desempeñó entre 1994 y el año 2013 como Corresponsal jefe para Perú, Bolivia y Brasil de Notimex y también articulista de la sección Blogs de la página electrónica del diario El País (España) y Peruinforma (Perú), El Orbe (Tapachula), Revista Internoticias (Perú). Director del Portal Latinoamericano del Diario Ya!.

Entre los premios recibidos esta la Distinción Especial del Latinoamericano de Periodismo (2012), otorgado por la empresa ESET NOD 32 por el reportaje “Ciberterrorismo, la delincuencia online”. Premio Internacional de Ensayo (Argentina 2013, convocado por la editorial LimaClara) por el reportaje sobre el “Cerro del Potosí, una tumba para 15 mil mineros”. Premio Frontera Sur (México) de Periodismo y Literatura 2013; Premio Pakal de Oro por labor humanitaria y trayectoria periodística (2014). Premio Sociedad Civil (2015), otorgado por el Centro Alterno para la Cultura, Arte, Ciencia y Tecnología, “Dr. Herminio F. Chanona Pérez”, AC. Se otorgó en reconocimiento por su “Excelente trayectoria y trabajo periodístico desarrollado durante tres décadas en Latinoamérica”.

Después de leer tan impresionante currículo e innumerables premios, se le suma el que le hacen el día de mañana la honrosa Asociación de Escritores de Tapachula y el Planetario del Colegio de Bachilleres de Chiapas reconociendo su trayectoria periodística, académica y trabajo literario como prosista y cronista, donde además se presentara la antología poética “Como pluma de Pájaros”, que será expuesto por Chary Gumeta y Gerardo Torreblanca allá en la perla del soconusco y donde también se reconocerá al epigramista Eutimio Mérida Peña; al profesor Roque Ruiz Chiñas; y al cuentista Enrique Orozco González. Mil Felicidades.

Finalmente: “No vamos a permitir que haya gente disponiendo de la vida de niñas, niños, mujeres y hombres que están siendo vulnerados y esclavizados en pleno siglo XXI” lo dijo Manuel Velasco Coello, en el Dìa mundial Contra la Trata de Personas. Recuerde No es Nada Personal. Envienos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ Cárcel para los falsos indígenas…

+ La inutilidad del Consejo de la Judicatura…

+ Comentarios al Margen…

RUBIO Y PEDRERO, DELINCUENTES?…

Para como había actuado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante y después del proceso electoral 2018, no se esperaba que le dieran palo a los “falsos indígenas” HUMBERTO PEDRERO MORENO y ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, quienes con documentación apócrifa pretendieron las diputaciones de los distritos 02 de Bochil y 11 de Las Margaritas.

A los dos “cómplices” del gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO les habían entregado sus constancias de mayoría que les acreditaba una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión para el período 2018 – 2021. Pero ni los buenos oficios y de tráfico de influencias que su patrón el GÜERO VELASCO había ejercido durante todo el proceso, sirvieron esta vez.

Hay que recordar que HUMBERTO PEDRERO MORENO fue el segundo Secretario de Hacienda del gobierno verde y, ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO, el poderoso Secretario Técnico del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Ambos tienen mala fama de sus respectivas gestiones en los cargos encomendados, donde también manejaron millones de pesos en un círculo de poder con alto grado de corrupción.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, Veracruz, determinó que ambos sujetos incumplieron el requisito de ser indígenas para aspirar a ese cargo de elección popular. En el distrito 02 de Bochil que se le anuló a PEDRERO MORENO, se ordenó celebrar elecciones extraordinarias y en el asunto de ROBERTO RUBIO del distrito 11 de Las Margaritas, otorgarle la constancia de mayoría a quien ocupó el segundo lugar.

Pero esa decisión de la autoridad electoral en contra de los favoritos de MANUEL VELASCO COELLO, no es suficiente, pues estando en entredicho por desviaciones administrativas en el manejo de millones de pesos, tienen que llevar a un castigo ejemplar por la percepción de corrupción que de ellos se tiene y el delito sumado de tráfico de influencias y documentos apócrifos con los que engañaron a la autoridad local, pero no a la federal.

Es conveniente, para sentar precedentes, que a RUBIO MONTEJO y PEDRERO MORENO, se les lleve a un juicio judicial y no solo el retiro de la diputación federal que ya daban por hecho en contubernio con el GÜERO VELASCO. La FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) tiene que actuar en consecuencia porque el delito está consumado y los referentes de ambos personajes están inscritos en este historial de corrupción que encabeza el “Jefe Máximo”, MANUEL VELASCO COELLO.

En lo que respecta a HUMBERTO PEDRERO MORENO, su participación como Secretario de Hacienda es suficiente para que la Auditoría Superior de la Federación incida en la investigación correspondiente y obligatoria, igual que a su antecesora JUANA MARÍA DE COSS LEÓN, quien ha sido sindicada por fraude de más de 120 millones de pesos en la adquisición de nueva tecnología y programa de control hacendario que hasta la fecha no ha sido implementado.

En esas mismas circunstancias de presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas está metido el “Rey tras el Trono”, DANIEL SANDOVAL JAFFIF, de quien se argumenta que es el que manda y decide sobre los dineros de las arcas públicas. Se aduce que tiene mucho poder porque ahí lo mandó desde Toluca, Estado de México, el ex Secretario de Hacienda y actual Secretario de Relaciones Exteriores, LUIS VIDEGARAY CASO; pero que además, su fortaleza en la administración del GÜERO VELASCO se debe a ser “yerno de JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA”, el periodista mejor cotizado en Chiapas con una presunta facturación de 600 mil pesos mensuales.

ROBERTO ANTONIO RUBIO MONTEJO se disputó la cercanía y el poder del gobernador MANUEL VELASCO COELLO con el secretario particular y director de gubernatura, RAMÓN GUZMÁN LEYVA, el que de empresario periodístico se convirtió de la noche a la mañana en un acaudalado proveedor de publicidades impresas y espectaculares al propio gobierno del Estado.

RUBIO manejo millones de pesos que presumiblemente nunca tuvo que comprobar, además de que era parte de las componendas económicas y hasta decidía nombramientos en este gobierno verde de imberbes, que salieron muy buenos para la transa. Por eso también se le debe investigar y de ser posible meterlo a la cárcel junto con PEDRERO MORENO.

Y como dijera RIGO TOVAR: “Ahí lo ven”…

ERRADICAR DUPLICIDAD DE FUNCIONES…

Desde hace unos días se viene haciendo énfasis en los medios de comunicación las decisiones del próximo presidente de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en sentido estricto del combate a la corrupción y erradicar la duplicidad de funciones en la estructura oficial federal y de las entidades federativas.

Se propone desde la perspectiva del nuevo gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) terminar con los secretarios de los secretarios, los guaruras, los oficiales mayores, los viáticos, las edecanes, vehículos oficiales para actividades personales, gasolina, pago de telefonía y una lista de 50 acciones para erradicar los gastos ostentosos, superfluos y la corrupción en la administración pública.

En ese sentido, las acciones deben llegar a los poderes como el Legislativo donde el 40 por ciento de los integrantes de las legislaturas (federal y locales) son plurinominales y no sirven más que para abultar el gasto. Se propuso suprimir en el Congreso de la Unión cien diputados y 32 senadores. Hasta ahora no ha sucedido y creo que LÓPEZ OBRADOR debe actuar en consecuencia o, bajo su conciencia quedará si no lo hace.

De la misma manera, como lo escribe IVÁN BIELMA ESCOBAR y retomado por periodistas chiapanecos y muchos críticos en las redes sociales, sería: “un acto de conciencia y de congruencia con la nueva política de austeridad que impondrá el modelo político del Peje, que en Oaxaca que ya comenzaron eliminando un órgano inservible, inútil, de lujo, ornato y excesos, altamente costoso al erario, cuyas funciones fácilmente pueden ser realizadas por el mismo personal del Tribunal Superior de Justicia de cada entidad”.

Y es cierto lo que dice en su artículo BIELMA ESCOBAR, que, resulta absurdo que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de cada entidad, lo sea también de un Consejo de la Judicatura y hasta de un Tribunal Constitucional como ocurre en Chiapas. Porque, más que representación legal, parece la reina de la kermés o el actor principal en el reparto de papeles teatrales, donde el héroe de la historia, lo tiene que ser el susodicho Presidente, que pretende presidir todo y termina enterándose, actuando y resolviendo nada, pues las actuaciones judiciales, pese a la división de poderes que solo existe en la teoría constitucional y del estado, en la práctica sigue a merced, capricho y autoritarismo del titular del ejecutivo de cada feudo local.

Con esas expresiones me estoy remitiendo a un RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS cuando fue Presidente del Tribunal Superior de Justicia, donde sus “incondicionales” hacían todas las triquiñuelas posibles y él ni se daba por enterado. Veo también en ese marco de exposición a JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS, quien utiliza a los Magistrados del Consejo de la Judicatura para justificar sus omisiones o echarles la culpa de los errores jurídicos y administrativos que él cometa.

Estoy de acuerdo con la exposición de motivos que dice en su artículo IVAN BIELMA ESCOBAR porque, con la eliminación de estos órganos en todas las entidades federativas, se reduce considerablemente la carga presupuestaria que bien puede destinarse para mejorar instalaciones, equipos y materiales de oficina. Y desde luego, mejorar y dignificar los sueldos y prestaciones de los empleados al servicio de la justicia que ganan mucho menos que un magistrado, un juez, e inclusive, que los choferes y el “personal de asistencia” (entre ellas hermosas y esculturales edecanes) del Presidente y de los Magistrados del Poder Judicial de los estados, quienes sin realizar actividades judiciales tienen sueldos y prestaciones mayores a las de un Secretario y Actuario Judicial.

Oaxaca ya dio ese paso, según la información que se da a conocer recientemente, y en lo que Chiapas tendrá que actuar en consecuencia para dejar de lado el esperpento en que se ha convertido el Consejo de la Judicatura que aparte de no servir para nada, es cueva de neófitos que no saben de la materia, ni tienen carrera en el ejercicio judicial.

Veremos si los cambios a que se refiere ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR son ciertos, se hacen realidad y en Chiapas resuelven por mejorar los índices de procuración y administración de justicia que son una barbaridad…

COMENTARIOS AL MARGEN…

MACTUMATZÁ, LOS RESCOLDOS DEL PASADO…

Mucho escozor causó mi comentario sobre el actuar agresivo y vandálico de los alumnos de la Normal Rural Mactumatzá, realizados en mi columna del martes pasado. A eso el ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO, mencionado en el artículo precisa:

“Mi Gobierno cerro la escuela y el internado un semestre. Después se abrió solo para quienes tenían antecedentes de estudios en Chiapas y se rechazaron a los “importados” de otros Estados que venían a liderar y alborotar como agentes de la agitación y chantaje que prevalecía en las normales rurales. A los maestros, que tenían “esa gran pasión rural”, los mandamos a educar en áreas verdaderamente rurales y lejos de la Normal y designamos nuevos maestros. A partir de eso la Normal funcionó, no volvieron a haber problemas y después de eso no sé que pasó. Pero si se pudo y si se puede. Saludos”…

Por su parte, el amigo, maestro y periodista, HUMBERTO JOEL SOLAR HERNÁNDEZ, opina al respecto:

“Exageras un poco Portela, en el caso de.la Mactu y del magisterio, demasiado parcial y tendencioso, casi policiaco… Acuérdate que Patrocinio y Pablo tuvieron mano dura no solo contra estudiantes, magisterio y lo que tu llamas peyorativamente “organizaciones sociales” (el entrecomillado es tuyo), sino particularmente contra la prensa; pienso que no todo se puede decir amparados en el derecho de libre expresión… yo fui víctima de don Patro, como estudiante (organizaciones sociales) y como periodista; cuando muchos idolatraban a higinio garcía, tristemente fue escasa la solidaridad del gremio, pero te puedo asegurar que mi participación aquel 23 de septiembre de 1992, no fue por oscuros intereses. El peor esclavo es el que lame la pesada mano del opresor y se lanza a dentelladas contra sus hermanos… salud y saludos”.

Así las cosas y cada quien con su punto de vista que para mí son muy respetables, máxime cuando leen y ponen interés a mis comentarios. Se los agradezco infinitamente…

LINOTIPE@NDO…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

ARRANCA PROGRAMA EN TAPACHULA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, “QUE NO TE TOQUEN”…

Ponen en marcha programa “que no te toquen”, allá en Tapachula, fueron las autoridades municipales y de la fiscalía zona fronteriza quienes se encargaron de dar el banderazo inaugural de ese programa que busca proteger los derechos de las mujeres. “Que no te toquen” dijo el fiscal Armando Perez Narváez es un programa que tiende a defender los derechos de la mujer, es un programa importante, agrego el fiscal fronterizo que llegara a todos los estratos sociales de la sociedad, es un programa donde estarán involucradas todas las autoridades y donde la sociedad también toma parte como los transportista que prestan un servicio nos solo a nuestra sociedad, sino al turismo que a diario nos visita. Con este programa que no te toquen se tiene contemplado defender a las mujeres contra los hostigamientos sexuales, es por eso que el fiscal general Raciel López Salazar ha instruido a todos los fiscales en la entidad a que mantengamos firme la cultura de la prevención del delito. Por su parte el edil costeño Neftalí de Toro Guzmán señaló que este programa ha sido diseñado a favor de los derechos de las mujeres y que gracias al apoyo decido del gobernador del estado se está poniendo en marcha en Tapachula involucrando a todos los sectores de nuestra sociedad. De igual forma el alcalde costeño añadió que, “Asumimos este reto, donde se capacitó a los conductores de autobuses, colectivo y taxis del transporte público, con el apoyo del personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo- Costa, Centro de Integración Juvenil, Policía Federal División Gendarmería, Policía Rosa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, C4 Tapachula, Delegación de Transporte y la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres”, al mismo tiempo el Torito subrayo que, en breve se creará la primera Unidad Contra la Violencia de la Mujer, que será ubicada en la Avenida Central Norte entre 19ª y 21ª Calle Oriente, donde las tapachultecas contarán con asesoría jurídica, psicológica, apoyo de la policía rosa, entre otros servicios, por lo que en breve se presentará el proyecto de “Taxi Seguro”, que busca la participación de empresarios, choferes y autoridades para generar la identificación de las unidades en beneficio de las mujeres. …sin comentarios

INAUGURA INICIO DE CURSOS EN COBACH TOLEDO MOGUEL…

El director general del colegio de bachilleres en Chiapas, maestro Guillermo Toledo Moguel informo a este columnista vía celular que, hace unos días se llevó a cabo en los 337 planteles Cobach, la inscripción e integración de grupos de primer semestre, a la par del acto de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso, al mismo tiempo señaló que gracias al arduo trabajo que el Gobernador Manuel Velasco Coello ha realizado en sus políticas públicas a favor de la educación de calidad para que todo joven encuentre diferentes opciones públicas para su formación, donde el Cobach es la opción más amplia en el estado por su cobertura geográfica con 337 planteles, y sobre todo confiable en la preferencia de los padres de familia y de los jóvenes que egresan de secundaria. Desde el plantel 33-Tuxtla Polyforum, Guillermo Toledo Moguel, añadió que, en el Cobach la educación es misión de vida; y anunció que el próximo 9 de agosto el colegio cumplirá su 40 Aniversario tiempo durante el cual la razón de ser de esta noble y gran institución siempre ha sido servir y forjar a la juventud de Chiapas. Cabe destacar que el maestro Toledo Moguel titular del COBACH en esta entidad y representantes sindicales de esta institución, constataron la inscripción de los alumnos, muchos de ellos acompañados de sus padres; para finalmente hacer un recorrido a las instalaciones, dialogar con padres de familia, personal del plantel y dar fe del inicio del curso propedéutico a los nuevos alumnos en todos los planteles, el cual concluirá el día 10 del mes en curso. Hay que hacer mención que el maestro Guillermo Toledo llega al COBACH para poder seguir obteniendo mejores resultados en el proceso enseñanza.-aprendizaje y así contar con una educación de calidad…ver para comentar

ANUNCIAN ENOC HERNANDEZ PROGRAMA PARA APOYO DE PERIODISTAS…

La Secretaría de Desarrollo Social mediante su titular Enoc Hernández Cruz dio a conocer que dentro de breve se instalará el Comité Técnico para la operación del Fondo de Apoyo al Periodista (FAP), primero en su género en todo el país, esto basado en las políticas públicas del gobernador Manuel Velasco Coello quine prioriza la seguridad y el desarrollo de quienes desarrollan esa noble labor del periodismo. Así mimos Hernández Cruz, agrego que dicho comité estará presidido por él, así como por representante suplente Joaquín Saldaña Castillejos; el secretario técnico Miguel Ángel Ruíz Liévano y como vocales fungirán los titulares o representantes de las secretarías de Salud, Educación, Hacienda y de la Función Pública. E secretario de la SEDESO en esta entidad enfatizo que atendiendo las instrucciones giradas por gobernador Manuel Velasco Coello, el Comité lo presidirá el titular de la Secretaría, Enoc Hernández Cruz, que se ha trazado como primer objetivo gestionar los recursos ante la Secretaría de Hacienda del Estado hasta por un monto de un millón de pesos, que deberán ser canalizados a los periodistas en activo o en retiro, para mejorar su calidad de vida, de acuerdo con las reglas de operación del citado Fondo de Apoyo a Periodistas (FAP). Así mimos informo Enoc Hernández, que los apoyos deberán otorgarse de acuerdo con criterios de objetividad, equidad y transparencia, con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa. Al finalizar el funcionario estatal acoto, “Una vez instalado el Comité Técnico se dará a conocer la convocatoria para el registro e integración del padrón de periodistas, quienes serán los beneficiados del programa a través de un grupo de trabajo permanente que atenderá cada una de las peticiones de quienes estén registrados en dicho padrón y de conformidad con la disponibilidad presupuestal”…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

La titular estatal del Proyecto Humo de Tabaco de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandra Rojas Solís, informó que en marzo de 2015, en coordinación con la Comisión Estatal contra las Adicciones, se comenzaron a realizar acciones de vigilancia sanitaria y pláticas de concientización sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco para certificar a establecimientos públicos y dar cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco y su reglamento, todo ello dijo con el objetivo de proteger la salud de la población, principalmente la no fumadora, la Secretaría de Salud del estado ha certificado 931 establecimientos públicos como espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco, desde marzo de 2015 hasta la fecha…ver para comentar…al hacer la entrega de más uniformes y equipamiento a personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (S.S.P.M) a través de los programas FORTASEG y FAFM 2018, el presidente, Neftalí Del Toro Guzmán, señaló que el objetivo es que cada elemento policiaco cuente con el equipamiento necesario y óptimo para realizar funciones de seguridad y apoyo a la población, destacó el edil, Neftalí Del Toro acompañado de representantes de los tres niveles de gobierno, así mismo adujo que el equipamiento entregado consistió en: cascos tácticos; playeras, cinturones, googles, pasamontañas, chalecos, caderas, rodilleras, guantes (todo esto para el grupo táctico de seguridad pública)…sin comentarios…Ojala que el programa de apoyo a los tundemáquinas que anunció con bombos y platillos Enoc Hernández Cruz, sean analizados, aprobados y otorgados a quienes e realidad ejercemos esa noble labor y además quienes estamos iniciando una micro empresa, no luego se la vayan a dar al pinzas, al desarmador al mofles, al maquinitas, al camarita, quienes solo se dedican a pasar datos y no saben ni escribir sus nombres, ni conocen la “O” por lo redonda, o aquellos que solo prestan sus nombres y nunca han escrito, pero se sienten unos eruditos o los non plus ultra como columnistas, o a los famosos “madrinas” de la información que tanto pululan en esta entidad, así es que el amigo Enoc Hernández deberá tener mucho cuidado con las aprobaciones…veremos y comentaremos… Tras sostener una reunión de trabajo con Rogelio Jiménez Pons, quien ocupará la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de unificar el proyecto del Tren Cancún-Tulum y el Tren Maya, que abarcará Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, gobernador electo de Chiapas, manifestó que, a fin de conciliar un proyecto único para la ruta y el trazo que le corresponde a Chiapas, a partir de este encuentro de trabajo se definirán los mecanismos para evaluar la obra del Tren Maya, propuesto en campaña por López Obrador, el cual saldrá de Cancún, recorrerá todo Quintana Roo hacia el sur, cruzará Calakmul en Campeche y algunas poblaciones del sur de Tabasco, hasta llegar a Palenque…ver para comentar…Gurria Penagos está buscando buenos elementos para poder desempeñar un buen papel y se dice que se rodeara de gente profesional que tenga el deseo de hacer algo por Tapachula, sobre todo servir a la sociedad y no servirse a ellos mismos, bueno esperamos que encuentre los perfiles adecuados…sin comentarios…FELIZ FIN DE SEMANA A TODOS AMIGOS Y ENEMIGOS… aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La corrupción y falta de voluntad los males de alcaldes de Chiapas. Muchos saquearon las arcas municipales.

En la final de esta tercera trasformación del país y en vísperas de entrar a la cuarta como se le ha llamado a la de Andrés Manuel López Obrador, uno de los graves problemas que permeo al país fue la corrupción y falta de voluntad para el ejercicio del trabajo del servir a sus semejantes que privó con los Presidentes Municipales, y donde Chiapas, no fue la excepción y donde veremos postales espectaculares de escenarios de corrupción y pudrición en el servicio público municipal, tanto en municipios grandes como en municipios chicos de Chiapas.

Un fenómeno que se está observando con insistencia es que muchos grupos sociales de los cuatro puntos cardonales de la geografía estatal, se están viniendo a quejar a la capital Tuxtla Gutiérrez, de que sus Presidentes Municipales, aparte de corromper y enviciar la función pública, solamente se dedicaron a “guardar la mona”, en sus oficinas del Palacio Municipal, y algo novedoso, muchos de ellos dejaron “abandonados” el trabajo municipal y durante meses ni siquiera se fueron a presentar al Palacio Municipal, y se desconoce dónde atendían los representantes del pueblo, lo que evidentemente ya en la final de la administración local, la gente se encuentra irritada, y se está viniendo a quejar a las secretarias estatales de que no hubo trabajo y desarrollo de los actuales alcaldes, y como ejemplo rápidamente señalamos lo que se está viviendo en Simojovel y Teopisca.

Hay otros casos patéticos que muestra la pulverización de la ley al grado de violentarla que pareciera que fuera ciencia ficción como el caso de Metapa de Domínguez, el municipio emblemático más chico de Chiapas, donde un regidor, hijo de la que verdaderamente resultó ser la elegida hace tres años en las urnas, fue el que se convirtió en alcalde municipal, y el que atendió prácticamente toda la administración, por lo que todo mundo se pregunta ¿ Cómo estarán los documentos oficiales que fueron firmados por una persona ajena al que ostentaba el cargo de Presidente o Presienta municipal?. Un caso de Ripley, y que muestra la descomposición real de muchos ayuntamientos municipales de Chiapas. Un caso de simulación para la historia de la función pública.

Es alarmante las quejas y clamores que se escuchan en los municipios de Chiapas, porque prácticamente no hubo responsabilidades de Presidentes Municipales y donde la exigencia de “cuentas claras” es la sonante todos los días del pueblo para que se les haga justicia. Hay casos como Simojovel, que nunca despachó en la Presidencia Municipal el alcalde en turno, escenarios nunca antes visto, más allá de lo que es el espectro de la corrupción que se disparó gravemente por los cuatro puntos cardinales, donde como nunca hay denuncias contundentes en municipios como Comitán, San Cristóbal o Tapachula.

Lo que no se puede negar, es que está entrando fuerte el “fenómeno Peje”, con las futuras Presidencias Municipales en la entidad, donde triunfo MORENA, y que con justificada razón exigen transparencia pública y rendición de cuentas claras, porque hay Ayuntamientos Chiapanecos que desmantelaron toda la administración de la estructura municipal. Cargaron con todo. Problema en puerta.

Hay que proteger y aprovechar el agua de Chiapas para un campo productivo: Melgar

Dando continuidad al “Acuerdo por la defensa y protección del Medio Ambiente”, el Senador Luis Armando Melgar expresó que es urgente proteger y aprovechar el agua de Chiapas para construir un campo productivo. Dijo que el campo nos da de comer, y que por ello se debe aprovechar el potencial hídrico que tenemos para riego, con la gran visión de desarrollo que manifiestan los nuevos gobiernos, donde el campo y quienes viven de él serán el detonante para construir un Chiapas productivo.

Destacó que la problemática del agua se resume en tres áreas de atención urgente: el manejo inadecuado de residuos urbanos, el incorrecto manejo de agroquímicos y la carencia de plantas de tratamiento para aguas residuales, ya que a pesar de tener 32 de estas por todo el estado, sólo 3 funcionan correctamente, varias están inconclusas o sin mantenimiento alguno. Señaló que en el estado se tiene la gran ventaja de contar con la tercer reserva de agua dulce más importante del país y esto nos obliga a fortalecer en tiempo y forma el cuidado del agua, acabando con malas prácticas que ponen en peligro el medio ambiente y con ello el desarrollo productivo del estado. Así las cosas.

Se reconoce en Chiapas la labor del General Luis Alberto Brito Vázquez

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, hizo un amplio reconocimiento al General Luis Alberto Brito Vázquez, por la valiosa y eficaz labor desempeñada al frente de la VII Región Militar en Chiapas, misma que contribuyó a preservar el orden, la tranquilidad y la paz social, así como su respaldo en las tareas de ayuda humanitaria y de asistencia a la población afectada por situaciones de contingencias y desastres naturales.

En nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el responsable de la política interna elogió la presencia y accionar de la Secretaría de la Defensa Nacional, representada en Chiapas por el General Brito Vázquez, lo que confirma la convicción y lealtad republicana que promueve el Gobierno de Manuel Velasco, de que el trabajo en unidad y el respeto a las Leyes son las mejores herramientas que tiene nuestra Nación para salir adelante.

Culebro Velasco destacó la entrega y sacrificio con la que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México refrendan diariamente su compromiso con los chiapanecos al brindar auxilio a la población en situaciones difíciles, sobre todo cuando se enfrentan fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones o movimientos sísmicos, “donde los primeros en llegar siempre son nuestros soldados y marinos”, resaltó.

Al final el Secretario General de Gobierno expresó sus mejores deseos al General Luis Alberto Brito Vázquez, a fin de que continúe sirviendo distinguidamente a México y reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando coordinadamente con la comandancia de la VII Región Militar.

Anarquía en Comitán.- Más allá de la corrupción dominante en Comitán, donde el cabecilla Mario Guillén, hizo lo que se le vino en gana con el apoyo de su padrino el senador Roberto Albores Gleason, ahora también es acusado de omisión y negligencia sobre el caso del enfrentamiento ocurrido en la Central de Abastos el pasado 30 de julio, en el municipio de Comitán, y en donde perdieran la vida cinco personas y una treintena más resultaran lesionadas, en ambos casos exigen al Congreso del Estado, abrir una Comisión Investigadora para integrar los datos recabados de los delitos incurridos. Hay voces que advierten que Comitán fue sangrado por todos lados estando al frente Mario Guillén, que hasta en caballo hizo campaña electoral exhibiendo su arrogancia y dominio de poder por el fantasma del Alborismo y el Sabinato.

PD: El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que solicitará a Enrique Peña Nieto que envíe como iniciativa preferente la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al Congreso de la Unión. El actual titular del Ejecutivo es el que tomará la última decisión dentro de sus facultades. (Politikeaks).

CAFÉ PARA TODOS

ALBERTO CARBOT

* LA EXPERIENCIA DE MANUEL BARTLETT DEBIERA SER APROVECHADA POR AMLO AL FRENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN; POSEE CARÁCTER Y DESTREZA

* CITY BANAMEX, LA INSTITUCIÓN CON MÁS DEMANDAS ANTE LA CONDUCEF. SUS CAJEROS AUTOMÁTICOS, UN RIESGO PARA LOS USUARIOS

El pasado viernes, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, designó a Manuel Bartlett Díaz como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Octavio Romero Oropeza como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y ratificó a Rocío Nahle como su próxima secretaria de Energía.

Sin embargo, ninguno de los nombramientos ha producido mayor revuelo en los ámbitos político, empresarial y mediático, que la designación del controvertido abogado de 82 años, originario de Puebla, con maestría en Ciencias Políticas y que a lo largo de su vida ha desempeñado importantes cargos, entre ellos el de secretario de Gobernación (1982-1988), secretario de Educación Pública (1988-1992), gobernador de su estado (1993-1999) y ha sido dos veces Senador de la República inicialmente por el PRI (2000- 2006) y actualmente por el Partido del Trabajo (2012-2018).

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que “sería deseable que Andrés Manuel López Obrador reconsidere los nombramientos” que recientemente hizo para dirigir Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque en el caso del exsecretario de Gobernación, “sería como dejar la Iglesia en manos de Lutero”.

“Estamos preocupados porque las designaciones en las empresas productivas del estado mexicano requieren de perfiles de alto conocimiento técnico para poder desempeñar eficazmente su responsabilidad. Esperamos que haya una segunda reflexión de aquí al mes de diciembre”, manifestó de Hoyos.

Muchos de sus detractores –algunos que incluso serán sus compañeros en el próximo gobierno-, por ignorancia o porque no han superado su enfermiza postura de oponerse a todo sin mediar razonamiento, han también elevado su inconformidad hasta las redes sociales, para protestar por su seguro arribo a la CFE.

Por ejemplo, la excoordinadora de la campaña presidencial de AMLO e integrante de su equipo de transición, Tatiana Clouthier, consideró que “había mejores opciones, pero que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país. Los consejos en la vida no sirven; si sirvieran, tendríamos una institución que vendiera consejos. Yo proveo información y el señor decide, y ya no soy coordinadora. No me ha preguntado mi opinión”, dijo.

Algunos personajes menos representativos, sin bagaje político, pero que públicamente manifestaron su apoyo a López Obrador, como el actor Gael García, señalaron su rechazo al nombramiento de Manuel Bartlett, porque “fue cómplice y responsable del mayor atropello de la democracia”.

A él aún se le responsabiliza de la supuesta “caída” del sistema electoral luego de la elección de 1988, cuando Jorge de la Vega Domínguez, -presionado por el candidato priista Carlos Salinas de Gortari-, lo declaró ganador de la contienda presidencial, para tratar de contrarrestar los conteos preliminares que inicialmente daban ante la opinión pública una apreciación de que Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), llevaba la delantera.

Hay testimonios de que la noche del miércoles 6 de julio, los conteos preliminares del voto urbano -mayoritariamente de oposición-, favorecían al FDN, conformado por expriistas que agraviados por la falta de democracia interna en su partido, decidieron encabezar una agrupación, que luego fue la génesis del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En una entrevista realizada por la periodista Andrea Becerril, publicada en La Jornada el jueves 3 de julio de 2008, Bartlett, entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral (CFE) en 1988, rechazó haber orquestado un “fraude cibernético”. Recalcó que jamás pronunció la frase “se cayó el sistema”, y reconoció que el entonces presidente Miguel de la Madrid le pidió no dar información la noche de la elección, ya que si se oficializaba en ese momento –con datos parciales– que Cárdenas Solórzano iba ganando, al final nadie aceptaría un resultado distinto.

Luego aseguraría que “Salinas mandó a medianoche a Jorge de la Vega a decir que él había ganado la elección, sin que hubiera elementos para demostrarlo o para declararlo”.

En mayo de 2004, Miguel de la Madrid, al ser abordado por los periodistas antes de participar en el foro “La reforma del Estado y el Distrito Federal” -organizado por el Senado de la República en su sede provisional de la Torre del Caballito-, declaró que “es falso que haya habido fraude; hubo retraso, es cierto, pero no hubo fraude. Lo único que hubo fue cierto retraso en la información, porque fallaron los cálculos de la dirección del Instituto Federal Electoral.

“Ellos pensaron que terminaría todo hacia las 11 de la noche y no fue así. Solamente llegaron cifras del Distrito Federal y de las zonas de la entidades federativas adyacentes; entonces las autoridades electorales tomaron la decisión de esperarse a que hubiera un mayor volumen de votación, que fuera suficientemente representativo, pero el conteo siguió”, dijo el expresidente fallecido el 1 de abril de 2012.

Este tema –que ya forma parte de las leyendas electorales del país-a Manuel Bartlett aún le incomoda, sobre todo, porque la verdad histórica señala que quien acuñó la frase “se calló la computadora”, -con doble ele, no con y griega-, fue Diego Fernández de Cevallos, en la época Comisionado del PAN ante la Comisión Federal Electoral.

El archivo todavía puede consultarse en internet en la dirección https://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=741987&idFC=2018, y en él se ve y se le escucha solicitar la palabra para expresar:

“Se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se “calló” la computadora. Afortunadamente no del verbo “caerse”, sino del verbo “callar”, y ojalá que se pudieran hacer las gestiones para que se vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información, y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto” –dijo Diego Fernández de Cevallos.

SE HA EVALUADO A LA LIGERA LA POSTURA IDEOLÓGICA DE BARTLETT; KRAUZE LO DEFINE COMO LA ENCARNACIÓN DE LO QUE AMLO TANTO REPUDIA

Y la serie de imprecisiones históricas sobre este y otros episodios -que desafortunadamente ya forman parte de las leyendas negras sobre algunas de las figuras de la política mexicana-, también permean la opinión de ciertos exponentes de la intelectualidad.

Es el caso del articulista León Krauze, quien con su texto “La redención de Manuel Bartlett”, publicado recientemente, hace un llamado a López Obrador y le advierte que “no se puede condenar al priismo con la mano izquierda y con la derecha otorgar la redención a sus figuras más oprobiosas y emblemáticas.

“Y es que, aunque algunos tuiteros jóvenes e impulsivos no tengan edad para recordarlo ni, aparentemente, ganas de leer para aprenderlo, Bartlett fue protagonista del priismo más voraz y antidemocrático durante una época particularmente complicada para la conquista de las libertades.

“Durante el gobierno de Miguel de la Madrid hizo hasta lo imposible, desde la Secretaría de Gobernación, para detener el nacimiento de la democracia mexicana. Lo hizo en Chihuahua en 1986 y luego, con legendario descaro, operó el fraude presidencial de 1988 que arrebató la elección a Cuauhtémoc Cárdenas e impuso en el poder a Carlos Salinas de Gortari, la bestia negra de López Obrador desde hace un par de décadas. Bartlett fue, por mucho tiempo, un priista de cepa, guardián de las conquistas sucias del partido, la encarnación misma de todo eso que Andrés Manuel López Obrador ha repudiado, con toda razón, desde hace años…”

“López Obrador tenía la oportunidad histórica de cerrar la puerta a todos los representantes de ese antiguo régimen que tanto se ufana de haber desterrado. Decidió, en cambio, enaltecer al hombre que hace 30 años se jactaba de fraudes patrióticos y “caídas del sistema” y luchaba, en el más priista ejercicio del poder, contra las aspiraciones democráticas de hombres como Heberto Castillo, Luis H. Álvarez y Manuel Clouthier. Al hacerlo, López Obrador comienza a dar la espalda a una parte esencial del mandato que recibió el 1 de julio. Se equivoca” –manifestó León Krauze

En realidad, no se puede juzgar a Manuel Bartlett tan a la ligera, ni evaluar superficialmente su postura. Esto sería desconocer su actitud enérgica ante los excesos y desviaciones ideológicas de su propio partido –como lo hizo en sus tiempos de priista-, puesto que fue uno de los primeros en sugerir su transformación y apertura, hoy tan en boga, luego de su aplastante derrota en las urnas.

Cuando contendió internamente para obtener la candidatura de su partido a la Presidencia de la República, en septiembre de 1999, Bartlett había asumido una actitud y enarbolado tesis propias del partidismo moderno y de los sistemas democráticos y plurales, de avanzada. Pero ya desde 1994 había exigido un cambio de rumbo en el PRI y había advertido desde entonces un deslizamiento hacia las posiciones de derecha; su crítica hacia las llamadas “concertacesiones” fue demoledora.

En una entrevista que le hice en 1999 –un año después Vicente Fox obtendría la Presidencia-, mostró su indignación por ese tipo de acuerdos políticos. “Ahí tenemos a Carlos Medina Plascencia (en Guanajuato), el producto de nuestras concertacesiones, a quien se le regaló una gubernatura. Nosotros fuimos sus padrinos y también apadrinamos a Vicente Fox, su actual dueño, porque ahora el verdadero amo es él. Se les regaló un estado que no ganaron, y así pudieron apoderarse de todo Guanajuato. El priismo ha resentido todo eso”, me dijo, en esa entrevista publicada en la revista Gentesur, a mi cargo.

También señaló desde entonces, que “el problema número uno de México es la pobreza; la gravísima injusticia en la distribución del ingreso. Obviamente, la inseguridad y el estado de Derecho son fundamentales, porque si no hay seguridad, no puedes mantener la paz y la vida ordinaria del país. Es preciso resolver el problema nacional de la inseguridad pública, pero para mí es necesario evitar, con más energía, que el 40 por ciento de la población esté fuera del desarrollo: no veo para el futuro, labor más urgente que inyectar justicia social al país”, manifestó.

Como era de esperarse -si de congruencia política se trata-, sus detractores que hoy critican su cercanía con López Obrador y aún su nombramiento al frente de la CFE, debieran escudriñar un poco más en su pasado ideológico.

Desde el 2006 -aún como priista y ante el inminente fracaso de Roberto Madrazo rumbo a la Presidencia de la República-, llamó a votar por López Obrador y dijo que un grupo de “salino-zedillistas”, entre ellos Luis Téllez, Jesús Reyes Heroles, Carlos Ruiz Sacristán y Genaro Borrego, no representaban al PRI, sino a una corriente de tecnócratas neoliberales, rechazada dentro del propio instituto político.

Luego, las presiones para que renunciara a su militancia de casi 55 años –de 1957 a 2012-, se incrementaron, pero él mantuvo su postura. “No, no voy a renunciar. Espero que ellos, Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Emilio Gamboa, entre otros, sean quienes se salgan o sacarlos para poder reivindicar al PRI. Los priistas en general están en contra de la privatización de la electricidad y del petróleo; entonces, están más conmigo que con ellos”, dijo.

Seis años más tarde, ya fuera del PRI y candidato al Senado por la Coalición Movimiento Progresista -que impulsaba la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador-, aclaró que entre él y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien la leyenda negra asegura le robó la elección, existían coincidencias ideológicas y que ambos estaban en contra de la entrega de la nacionalización del petróleo.

“Dicen que yo soy el que lo hizo perder. Que digan lo que quieran, pero que lean a Cárdenas, quien ha afirmado que en el Senado yo he defendido los intereses nacionales”, expresó Bartlett, quien desde entonces subrayó que “lo que estamos haciendo es trabajar muy fuerte para fortalecer la candidatura de López Obrador. Ése es el compromiso que tengo, un compromiso ideológico que tiene absoluta congruencia”.

“Es el mejor; Manuel Bartlett es un nacionalista y patriota y va a cumplir con la tarea encomendada en la Comisión Federal de Electricidad. Pocos políticos saben técnicamente tanto del petróleo y de la energía eléctrica como él. Se va a morir del lado correcto de la historia”, ha asegurado Gerardo Fernández Noroña, quien ocupará una diputación federal en la bancada del Partido del Trabajo.

Estimo que quedó corto. La gran experiencia de Bartlett, “el hombre que hizo caer el sistema” o “el dinosáurico priista” –como sus enemigos y algunos amloistas descontentos de su cercanía con el tlatoani le han llamado despectivamente-, daría para más en el próximo gabinete.

Algunos consideran incluso que no sería descabellado el que López Obrador lo pensara muy bien y lo llevara de nuevo a la Secretaría de Gobernación, en lugar de Olga Sánchez Cordero. Ya conoce el terreno y posee el carácter, la templanza que dan los años y la destreza necesaria para encaminar el barco a buen puerto. Y eso indudablemente hará mucha falta.

GRANOS DE CAFÉ

… El recorte de cerca de mil empleados de City Banamex -a pesar de su histórica utilidad en 2017 de 24 mil 334 millones de pesos, cifra 46 por ciento mayor a la registrada en 2016, afecta directamente a miles de usuarios que literalmente son obligados a utilizar el servicio de cajeros automáticos, que no ofrecen la mínima garantía de seguridad y operatividad.

De hecho gran parte de las operaciones de depósitos no emiten los comprobantes de operación, con lo que recuperar el dinero se convierte en un calvario que puede llevar meses, lapso durante el cual el cobro de comisiones sobre comisiones parece interminable y debe ser cubierto por el cliente.

Ejemplo de estas anomalías se cuentan por cientos en las oficinas de la CONDUCEF, donde los clientes buscan solución a los problemas generados por los deficientes sistemas de cajeros automáticos e informáticos que, en el mejor de los casos, tardan tres meses en resolverse y no siempre en favor del cliente afectado.

Por citar sólo un ejemplo: una persona depositó 5 mil pesos, pero el cajero automático rechazó dos billetes de 200 y cuando fueron reinsertados, la pantalla se puso en blanco y sólo emitió un ticket en el que no se confirmaba el depósito, lo que dio lugar al folio 16003018-1 para acreditar el depósito, sin que hasta hoy la anomalía se resuelva con una respuesta favorable del banco.

Así que a la inseguridad en el uso de los cajeros automáticos -por la posible clonación de tarjetas, la retención del dinero de retiros, el robo de identidad y ser víctima de asaltos-, se suma ya el posible fraude contra el usuario por el propio City Banamex, que es la institución con más demandas ante la CONDUCEF…Envíe sus comentarios al correo gentesur@hotmail.com

