27 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

No se aflija ni le afloje

El Jefe de Proveeduría y Seguridad del campo de entrenamiento en que se domesticó a este López (otros niños les decían “papá” y “casa”), presumía con razón lo orientado que era, porque sí era… menos cuando se perdía, en cuyo caso, como si su honor de Macho Gama quedara en entredicho, no pedía orientación ni ayuda: él encontraría el camino (Macho Gama, porque no era Alfa, doña Yolita, Jefa de Administración y Disciplina del referido campo, no lo hubiera permitido, ni Beta porque esa posición era de ella). En un viaje a Pánuco, Veracruz (otro día le explico), discurrió López papá, ir por la Ruta Huasteca (otro día le explico), para lo cual se decretó la salida a las seis de la madrugada, a fin de llegar a tiempo para ver el atardecer en playa Vicente, pero en algún punto ignoto, pasando Huejutla, Hidalgo, extravió el camino, lo que intuyó todo el pasaje (esposa y descendencia directa), por la prolongada soledad del camino y su estado cada vez más ruinoso. Silencio general: era grave solo insinuarle al guía piel roja al volante, que se había perdido. Ya anocheciendo, con su voz de “no estoy jugando”, doña Yola dijo sin dejar de ver al frente: -Ahí hay una casita. Párate y pregunto a dónde vamos por aquí –en la casita vendían gasolina -a precio de oro-, y daban señas. Silencio. Ya amaneciendo llegamos de regreso al domicilio oficial del campo de doma. No se comentó jamás el asunto, pero a la fecha este menda no ha pisado Pánuco.

No sé usted pero a este junta palabras a veces, digamos de hace 30 años para acá, le dan ganas de preguntar a dónde va México, a dónde vamos todos. A mediados del siglo pasado la pregunta era ociosa: no íbamos a ningún lado, estábamos en casi el Paraíso y era imbécil cuestionar el destino en que nos había puesto la Revolución hecha gobierno.

Luego, por influencia del hado tenochca, del Destino Manifiesto o nada más por la fatalidad de que las cosas son como son, nos quedamos sin ideario tricolor y sin el lema nacional de “como México no hay dos”, sin huaraches ni aceite de coco para la playa, tenis Súper Faro para cualquier deporte (un solo modelo), aguas de frutas, la “W”, ni Viruta y Capulina. Sin darnos cuenta, arribó la modernidad a la patria, las faldas se recortaron, los pelos crecieron, ver cine nacional era de nacos y había mejor mariachi en la iglesia que en Garibaldi.

Luego, de “Cuerno de la Abundancia” (así decían los maestros señalando el mapa nacional, sacando pecho), pasamos a ser parte del Tercer Mundo, entendido como el de tercera: deuda pública, devaluaciones, inflación y desempleo. Nadie entendíamos nada. Economistas de pacotilla barrían dinero con libros que explicaban qué andaba mal: seguíamos sin entender nada pero la idea general era que todo lo que andaba mal era responsabilidad del gobierno. Bue…

Así las cosas, un día se nos informó que todo estaba de cabeza porque nuestra economía estaba “cerrada”, que había que entrarle al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), y firmarle sin retobos al FMI, que iba a arreglar nuestro tiradero. A todo dar.

Sí, a lo mejor era eso y sí, a lo mejor era cierto. Pero, al mismo tiempo, misteriosamente, se fue generalizando la idea de que como país, éramos una birria; que nuestro gobierno era una facha; que nuestra democracia era cómica; los sindicatos y partidos políticos, cuevas de ladrones; y que nada oficial estaba bien: educación, salud, carreteras, Pemex, CFE y la recolección de basura, todo de dar pena ajena. ¡Qué bueno que como México no había dos!

Abonado el terreno, ya siendo indiscutible que sindicatos, partidos, funcionarios públicos, maestros, médicos, policías, curas y banqueros, todo era una mugre, se fueron haciendo cambios (necesarios-indispensables-ineludibles-urgentes), sin que el respetable se sofocara: cambiar leyes hasta hacer irreconocible al país en el espejo de antes (que estaba mal como indica el “antes”, no sea necio); privatizar todo lo que resulte rentable a los privados (extranjeros de preferencia, siempre que el tiempo lo permita y anden de buenas), banca, carreteras, electricidad, gasolinas, servicio de limpia y en cuantito se pueda, el agua, que sale veneno de la llave, cuando sale algo.

Y como ya quedamos también en que el gobierno, los partidos y los funcionarios son verrugas con pelo en el rostro de La Patria (ya sabe qué señora), pues los ciudadanos tenemos que organizarnos, aunque resulte que a fin de cuentas, se organizan quién sabe quiénes, de parte de no se sabe quién, a condición de blasonar su naturaleza de No Gubernamentales, único requisito para ser No Cuestionables, intocables, químicamente puros. ¿Gobierno?… sí, pero chiquito, acotado, de preferencia arrinconado. Lo público es sospechoso, ineficaz, corrupto; la gestión privada es transparente, eficiente y honesta como mi abuelita Virgen (la de los siete embarazos), que era una santita.

Por eso al Fiscal General (antes Procurador General), lo deben proponer ciudadanos, no el Presidente; por eso el petróleo lo deben sacar y comercializar empresarios, no Pemex; por eso CFE no debe tener el monopolio (palabra obscena), de la electricidad; por eso los servicios de Limpia deben concesionarse; por eso la propuesta de 300 ONG’s -en septiembre pasado-, de que aparte del Congreso de la Unión haya un “Parlamento Abierto”, que escuche a los ciudadanos, porque nadie -especialmente el gobierno-, tiene el monopolio de la verdad. ¡Qué bonito es lo bonito!

A reserva de que sepamos para dónde vamos y veamos los frutos de haber privatizado casi todo, mientras tocamos los dinteles de la gloria del pleno empleo, el salario justo y las excelencias de hablar inglés, esperemos que AMLO no ceda en que al Fiscal General lo propone al Congreso el Ejecutivo: aguante señor, ya dimos el palmito, ahora que nos cumpla algo el gran capital y ya luego veremos si le privatizamos también el gobierno. Hasta los que no votamos por Usted, en esto, estamos con Usted: no se aflija ni le afloje.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Tentar al Diablo

Decía la abuela que no debemos tentar al Diablo. Ese personaje que nos han pintado con cuernos, cola y un “trinche” gigante siempre está ahí, atento. Solo basta cometer un error y saz: algo malo ocurre.

Apenas nos enteramos el miércoles; sin embargo, desde el fin de semana ocurrió una tragedia en la Normal Rural Mactumatzá, otrora alejada de la capital del estado.

Una supuesta novatada habría privado de la vida a un joven de extracción humilde quien, seguramente con esfuerzos había logrado ingresar a esta escuela que, para muchos, es la antesala de convertirse en maestro y conseguir un empleo estable en un estado donde el 80 por ciento de la población es pobre.

Muchos de los que han cursado la carrera de maestro en esta normal, una de las más antiguas del país, provienen de zonas rurales del estado, donde el campo hace mucho dejó de ser una opción viable.

Los que ingresan ahí saben que, además de estudiar tienen que trabajar, botear y pasar hambre para llegar al final de la carrera y entonces empezar una vida más holgada.

Esa fue quizá la idea José Luis Hernández Espinosa, oriundo de Venustiano Carranza, quien junto a otros 39 jóvenes de nuevo ingreso habría sido sometido a una novatada de varias semanas.

De acuerdo con la poca información al respecto, los normalistas tienen la “tradición” de obligar a los futuros maestros a realizar trabajos forzados con poca agua y poca comida.

Ese castigo sufrió José Luis Hernández Espinosa, quien junto a otros dos muchachos, Sergio Jesús Ballinas Zambrano y Ulises Alejandro de la Cruz, terminó en el hospital, donde lamentablemente perdió la vida.

De ser cierta esta versión, que coincide con las altas temperaturas registradas en las últimas semanas a causa de la “canícula”, tiene que haber responsabilidad de alguien, porque los jóvenes presentaban lesiones.

“Uno de ellos, originario del municipio de Venustiano Carranza, presentó una lesión renal y murió mientras recibía atención médica.

Los otros dos jóvenes permanecen hospitalizados y su estado de salud se reporta como delicado.

Los tres estudiantes eran de nuevo ingreso y participaron en una novatada que organiza el Consejo Estudiantil de la institución”, reportó Televisa, uno de los tantos medios que retomaron el tema que llamó la atención a nivel nacional, pues parece “una tontería” que se salió de control.

“Los aspirantes electos tenían que cubrir una guardia de 20 días en la institución mencionada, la cual inició a partir del día 18 de julio, les habían quitado sus teléfonos para que no tuvieran comunicación con el exterior y los obligaron a realizar actividades físicas y trabajos intensos dentro de la escuela, lo que ocasionó que, de acuerdo con los diagnósticos médicos, presentaran severos cuadros de deshidratación y lesión renal aguda, lo que le provocó la muerte al primero de ellos”, explicó el fiscal que investiga este caso que no debe quedar impune.

EXIGEN QUE SE HAGA JUSTICIA

Ayer, en reunión con autoridades de Bienes Comunales de Venustiano Carranza, el secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, quien anda muy atareado últimamente, ofreció ayuda para inhumar los restos del fallecido y aseguró que las investigaciones seguirán su curso.

“Se hará justicia”, expresó el encargado de la política interna a los familiares de quienes aún permanecen lesionados.

Esta expresión no coincide con maestros de la Sección 7 del SNTE, quienes ayer marcharon en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula, para recordar a los 43 muertos de Ayotzinapa, Guerrero; sin embargo, evitaron hablar del deceso del normalista en Tuxtla Gutiérrez.

Por qué guardar silencio ante un caso que, a todas luces es una situación que no debe volver a ocurrir y tiene que condenarse abiertamente.

Hubo quien todavía se atrevió a sugerir “impunidad” porque se trata de un asunto interno que debe ser resuelvo “internamente” en la Normal Rural Mactumatzá.

Esperaremos a que las autoridades lleguen a fondo y que no haya impunidad, para que nadie vuelva a “tentar al Diablo”.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

ALBRICIAS PARA EL ISSTECH

El Instituto de Seguridad Social para trabajadores del Estado de Chiapas, (Isstech) ha venido teniendo avances en lo que va de este periodo al mando de C.P. Jesús Eduardo Thomas Ulloa, quien como Director General ha dado pequeños pasos en favor de la derechohabiencia estatal. No podemos ocultar sus grandes deficiencias como el desabasto de medicamentos o la mala atención que hemos pasado en carne propia, pero si nos ha dado gusto que al menos en esta administración y con poco han tenido a bien priorizar a quienes menos tienen. El pensar el llegar solo al Hospital Vida Mejor por tu consulta médica o a resurtir medicamentos se ha convertido en un viacrucis y lo mismo podemos decir del servicio de emergencias, que no me lo ha contado nadie, simplemente como parte del magisterio lo he constatado de propia mano, por lo que nos hemos conformado los miles de maestros chiapanecos, policías y burocracia a quienes si nos descuentan mes con mes el pago de servicios médicos por parte del Isstech.

“Al menos en este cierre de administración, hay un buen panorama sonde la directiva del Isstech, cerrara con muchos proyectos”

Después de este panorama tan devastador, con la que se entregara en esta administración, ahora sí puedo felicitar a quienes han hecho florecer aun en el declive a este instituto, no por ellos claro está, sino que, a raíz de su trabajo, que ha sido certero se han retomado varias de las pautas que ahora benefician a la derechohabiencia en general.

Hablo del C.p. Eduardo Thomas Ulloa que con su equipo de trabajo ha puesto pies en polvorosa y se ha dedicado a sacar adelante el trabajo en esa institución. Buenas nuevas nos han llegado con grandes resultados, primero se emitió la convocatoria de prestamos hipotecarios por parte de este instituto con apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda se ha permitido una recuperación del ramo de prestaciones económicas y con ello se ha cumplido el compromiso hecho con los derechohabientes en esta administración, lo anterior por quienes fueron dictaminados como damnificados por el sismo del 7s, por lo que se podrá comprar vivienda nueva o usada, compra de terreno, construir vivienda en terreno propio o ampliarla o ya sea para reparación o mejoramiento de vivienda y redención de pasivos.

En este mismo tenor también se informó que se avanza reconstrucción de la Casa Geriátrica Tuxtla después de que resultara con daños totales por el terremoto pasado. También se liquidó los adeudos por gastos de traslado del Hospital de Especialidades Vida Mejor a 73 pacientes, quienes recibieron atención médica en alguno de los diez hospitales con los que se tiene convenio de colaboración.

Hablando del Hospital Vida Mejor se reapertura servicio de cafetería en el Hospital de Especialidades donde se reactivo este servicio a cargo de una empresa chiapaneca, la cual está certificada con la Norma ISO 9001:2008, trabaja con un horario de 7 de la mañana a 12 de la noche, ofrece al público barra de desayunos clásicos, así como jugos, fruta y postres bajos en calorías, la cual cuenta con aire acondicionado, el equipo adecuado y mobiliario, que cumple con todas las normas de seguridad e higiene respecto al manejo de alimentos.

Después de todas estas buenas noticias también arranco el Curso de verano 2018 cuya 31ª edición concluirá hasta el próximo 10 de agosto, donde participan niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, en actividades como Natación, Futbol, Zumba, Danza Folklórica para Adultos, Ballet Clásico Infantil, Marimba, Guitarra y Gimnasia Olímpica, donde se inscribieron casi 1400 personas, rompiendo récord de asistencia. Que sigan los éxitos, sin duda.

Finalmente: “Seguiremos redoblando esfuerzos para mejorar el servicio de agua potable en beneficio de las y los tuxtlecos”, lo dijo Carlos Molano. Recuerde No es nada Personal. Envienos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Que no haya impunidad

Comenzamos… Los familiares de los dos jóvenes que reciben atención médica de urgencia, Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, así como de José Luis Hernández Espinosa, quien lamentablemente falleció a consecuencia de las heridas que “presuntamente” le ocasionaron sus compañeros de grados superiores a manera de “bienvenida” a la Escuela Normal Rural Mactumatzá, exigieron a las autoridades que no haya impunidad para quienes participaron en esta salvaje agresión. Debe ponerse un alto definitivo a las actividades delictivas de estos grupúsculos, que más allá de las legítimas demandas de los sectores normalista y magisterial, crean inestabilidad con actos de violencia, amparándose en supuestos derechos, que nada tienen que ver con la libre expresión y la manifestación de ideas. Cabe resaltar el hecho que las autoridades intervinieron rápidamente, pero es necesario esclarecer a fondo estos vergonzosos sucesos y que no queden impunes, pero más importante aún es que la sociedad denuncie cualquier tipo de agresión para que se persiga y castigue a quienes al amparo del anonimato lastiman a las personas, de lo contrario, se corre el riesgo de que algún día nos alcance una situación de esta naturaleza…..Continuamos….Siguiendo con su agenda de trabajo el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con altos directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se trataron puntos importantes sobre los proyectos de infraestructura eléctrica que se tienen contemplados para desarrollarse en nuestra entidad. Además comentaron sobre el programa del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador sobre la descentralización de las dependencias federales, donde está considerada que la CFE sea ubicada en Chiapas. Escandón se ha comprometido a unirse al esfuerzo de AMLO para recuperar la industria eléctrica nacional, ya que se cuenta con la capacidad para producir energía para consumo local, a nivel nacional y hasta para exportarla los países del sur. Recordó Rutilio Escandón que Chiapas tiene cuatro presas hidroeléctricas, pero que la visión del nuevo gobierno es el de impulsar la producción de energía y con esto vendrán más inversiones, más fuentes de empleo y desarrollo para la entidad pero principalmente para las comunidades cercanas a las obras que se realicen. La llegada a nuestra entidad de las oficinas centrales de la CFE, traerá grandes beneficios. La reunión de trabajo duró varias horas donde el próximo gobernador del Estado recibió información amplia sobre los proyectos de esa dependencia…..Seguimos…La maestra Sonia Rincón Chanona vuelve al escenario político al asumir la dirigencia estatal del Partido Nueva Alianza (PANAL). La nueva líder es una experta en estas cuestiones, llega a ese sitio después de una abrumadora derrota electoral donde ese partido estuvo a punto de perder su registro. Sonia Rincón al tomar posesión afirmó que trabajará por la transformación y la refundación (palabra de moda), del PANAL en Chiapas. El fracaso de los partidos se debe a que la verdadera militancia fue ignorada, las decisiones se toman a nivel de cúpula, los institutos políticos se convirtieron en grandes negocios, tienen dueños. El PANAL es un partido que fundó la chiapaneca Elba Esther Gordillo para dar fuerza y posiciones al magisterio federalizado, sin embargo Luis Castro Obregón actual presidente nacional de Nueva Alianza únicamente se dedicó a lucrar, a negociar candidaturas y a embolsarse las prerrogativas, mientras la lideresa moral de la SNTE cumple arraigo domiciliario. Las consecuencias a nivel nacional son catastróficas, ahora llega Sonia Rincón a comenzar de nuevo, a tratar de convencer a las y los maestros federalizados y del estado a regresar a formar parte de ese partido como militantes, es un trabajo difícil ya que el magisterio está infiltrado en MORENA y el Partido del Trabajo, ahora son poder. Rincón Chanona tiene un reto, “refundar” al PNAL-Chiapas, tiene solamente un par de años para lograrlo. Ese partido nunca ha tenido una verdadera fuerza, para poder alcanzar presencia en temporada electoral, tiene que cobijarse con el PRI. La maestra Rincón Chanona ha sido diputada local, federal y secretaria general de la Sección 7 del SNTE, es respetada entre el gremio magisterial, puede lograrlo…..Terminamos…Las familias tuxtlecas estamos sufriendo altas temperaturas provocadas por la canícula, golpes de calor que pueden provocar hasta la muerte. Tomar mucho líquido (agua) recomiendan, no exponerse a los rayos del sol entre otras cosas. Pero lo que más arde a la tuxtlecada es la falta de responsabilidad de los funcionarios de SMAPA, que no se preocupan por reparar con prontitud los desperfectos que causaron las intensas lluvias de la semana pasada a la red. Muchas familias se quejan porque no cuentan con el suministro del vital líquido…..

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

El gobernador Velasco condecora y reconoce con medalla al Obispo Felipe Arizmendi.

El gobernador Manuel Velasco Coello, entregó la medalla al Mérito Sancristobalense “Dr. Manuel Velasco Suárez” a quien fuera encargado de la Diócesis de los Altos, al Obispo emérito Felipe Arizmendi Esquivel. Precisó Velasco Coello, que es justa la acción de honrar a quien hace 27 años inició su caminar en Chiapas, heredando un conjunto de recuerdos y enseñanzas que hoy conducen a la tranquilidad y estabilidad social, y advirtió:

“Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel nos legó en su andar una obra humanista digna de nuestro mayor aprecio. Un ejemplo de paz, armonía, unidad y amor, para todas las mujeres y los hombres de buena voluntad. El obispo Arizmendi supo adentrarse al seno de las comunidades de nuestro estado, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, guiado siempre por su gesto humilde y bondadoso”, indicó.

Tras enaltecer el empeño de Arizmendi Esquivel para hacer una realidad la visita del Papa Francisco a Chiapas, y su apoyo a la ciudadanía ante los estragos que dejó el terremoto del año pasado, el Gobernador recordó con gran aprecio las últimas palabras que expresó el prelado antes de partir a la Diócesis de Toluca.

“Quienes lo conocimos de cerca, tendremos siempre presente sus últimas palabras pronunciadas antes de partir de nuestro estado: llevaré siempre en mi corazón a estas dos amadas Diócesis de Chiapas, Tapachula y San Cristóbal, cada cual con su historia y realidades diferentes”, apuntó.

El mandatario procedió a la entrega, donde enfatizó que el ex gobernador Velasco Suárez, estaría satisfecho de ver a quien con orgullo porta esta medalla que lleva su nombre. Por su parte, el obispo Arizmendi agradeció esta distinción que, dijo, representa el amor que los Sancristobalenses y todo Chiapas, le brindó durante su estancia.

Asimismo, manifestó su admiración por el doctor Manuel Velasco Suárez, quien dedicó su vida al servicio de la gente, al tiempo de citar la significativa frase del médico chiapaneco, la cual, señaló, debe ser ejemplo para las futuras generaciones: el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene.

“Fue mi vocación de servicio que me movió para aceptar mi misión de venir a Chiapas. Estos 27 años marcaron mi vida con muchas cruces y espinas, pero también con muchas flores y frutos que logramos juntos. Gracias por su entrega generosa en bien de nuestro pueblo y gracias por su comprensión y cariño a un servidor”, puntualizó.

El Padre Solalinde, podría ser un dolor de cabeza del futuro sexenio López-Obradorista.

El padre Alejandro Solalinde, después de que declinó encabezar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como se lo propuso el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y también de haber sido “ventaneado” por el EZLN, cometiendo una de sus andadas infantiles, desde que saltó la fama por la defensa de los derechos humanos de los migrantes Centroamericanos, ni duda cabe que se convertirá en un dolor de cabeza del próximo sexenio de “Juntos Haremos Historia”.

Y es que resulta que ahora sale insistentemente que Solalinde, no anda muy bien de su cabeza y que le faltan algunos tornillos, más allá de lo que muchos pueden imaginar después que asumió ser una figura de carácter nacional por sus diversas actuaciones en los sexenios pasados defendiendo a los migrantes centroamericanos, y fue justamente en una conferencia en Tuxtla Gutiérrez con la presentación de un libro, que advirtieron que el personaje de Oaxaca es probable que este “deschavetado”, y que sólo servirá para ser crítico del propio López Obrador.

Y ayer volvió otra vez el padre Alejandro Solalinde a afirmar que no será incondicional del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. “Se debe tener cuidado en no caer en presidencialismo, que es de lo que tanto nos hemos quejado”, dijo Solalinde, al “cacaraquear”, que ya viene diciéndole algunas cosas a AMLO para no caer en el Presidencialismo.

Habrá que seguir con sigilo a este personaje que puede convertirse en un “dolor de cabeza” de López Obrador, porque al rato será el de los priístas y panistas en la nueva historia de México, que está por arrancar el próximo 1 de diciembre, encabezando un nuevo y recién inaugurado “establishment” o régimen dominante que estarán juntos para no hacerle la historia a l político Tabasqueño Increíble y aunque usted no lo crea.

Trump y López Obrador se están agarrando amor del bueno..

Y Aunque usted no lo crea también, los que se están agarrando amor del bueno, son el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes se han aventado halagos y hasta Trump ha dicho que es un Presidente electo con historia por el número de sufragios alcanzados en el pasado proceso electoral. Las estrategias epistolares que se han enviado ambos, hasta ahora es un idilio de que van agarrados de la mano, pero ya un periódico de Estados Unidos lo dijo, sobre el interés que hay con los observadores para observar en que momento “truenan” y se dicen hasta de lo que se van a morir, o en su caso siguen de luna de miel para lograr objetivos sanos en bien de los dos países.

En México se le apuesta que Trump y López Obrador, logren entenderse mutuamente y que le vaya bien a los dos países, que en el “privilegio de mandar” sepan conocerse con inteligencia, sino estaremos hablando de que al rato tendremos en México a Vladimir Putin, apoyando a México para tenerlo su aliado y eso no le gustara a Trump. ¡ Vaya mundo!.

Atendió IEPC 248 quejas durante el Proceso Electoral.- El Consejero Electoral y Presidente de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Gilberto Bátiz García, explicó que el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 aún está vigente; el cual comprende del 7 de octubre del 2017, que es la fecha establecida por el calendario electoral, hasta la resolución de los últimos juicios de impugnación derivados de los comicios del pasado 1 de julio.

Manifestó que pasada la etapa impugnativa, quienes han resultado favorecidos con la confianza de los ciudadanos, en los municipios y distritos que fueron disputados en las urnas, tienen que asumir sus funciones el próximo 01 de octubre, es decir, diputadas y diputados locales, así como miembros de Ayuntamiento; por lo que, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) tiene que resolver las controversias presentadas a más tardar el 31 de agosto, mientras que, para el mismo efecto, el 31 de septiembre es la fecha límite que tienen las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); para el caso de Chiapas, corresponde la Sala Xalapa.

Dijo que en la Comisión de Quejas y Denuncias, del 01 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2017, se presentaron 34 quejas; mientras que, de enero al día de hoy, son 214, haciendo un total de 248 quejas presentadas, de las cuales se han resuelto 245, quedando tres, pendientes de resolución. Derivado de lo anterior, se dictaron 25 medidas cautelares, cuyo fin es privilegiar la competencia y equidad en la contienda durante el desarrollo del proceso electoral. Dixe.

