25 de julio de 2018

La Feria

Sr. López

Ni lo mande Dios

Tío Mencho (lado paterno-autleco), era un muy tipo simpático, inmenso de estatura y panza, que ganaba dinero a manos llenas fabricando una babosada (los moldes de papel rojo para los panqués, esos, los redondos, como corrugados… bueno, con eso barría dinero). Era buena persona y siempre tuvo fama de loco, porque hacía cosas de locos. Para que me entienda: su casa la hizo sin arquitecto, sin ingeniero, sin proyecto ni planos de nada; él le fue diciendo al maestro de obras qué hacer y el resultado parecía una obra de un aprendiz de Gaudí con una cruda de cuidados intensivos. O también, de repente decía ‘vámonos de vacaciones’ y trepaba al carro mujer e hijos (siete, tres nenas y cuatro varoncitos), y se iban a donde fuera, el tiempo que fuera, aunque perdieran el año los niños. Así era, loco, pero buena persona. Ya viejo y viudo, se quejaba de lo ‘apartados’ que estaban de él los hijos… bueno, cualquiera no se harta.

Durante el siglo XX y hasta el término de la Guerra Fría, en este mundo, se sabía para dónde iban los países. Al principio de la centuria había reyes y emperadores, estados demócratas, teocracias y dictaduras. Luego fue la Revolución Bolchevique y le salió caspa en las pelucas a los aristócratas y los demás. Nacieron los regímenes autoritarios: nazismo, fascismo y otros que nomás tenían feo el modo.

En América florecieron unas pocas democracias, dictaduras y colonias yanquis a medio disimular (luego hubo guerrillas comunistas, revoluciones y golpes de Estado).

En Asia, China se volvió comunista, la India andaba inquieta, Japón entrecerró los ojos y siguió con Emperador y militarotes mangoneando e invadiendo países.

Tronaron dos guerras generales y dos bombas atómicas; después de casi 70 millones de fiambres (entre la Primera y Segunda guerras mundiales), cayeron imperios, se crearon imperios y el globo terráqueo quedó partido en dos, un mundo bajo el poder yanqui, otro, bajo el poder comunista (y un tercero de países no alineados, aunque un poquito sí): la Guerra Fría con calenturones como la guerra de Corea, la de Vietnam, el despelote africano, etc…

Al finalizar la segunda Guerra Mundial, en los dos mundos (el yanqui y el de la URSS), se implantó el estado de Bienestar (en honor a la verdad, empezaron en la URSS, pero en estos tiempos es de mal gusto decirlo), como sea: en cada lado a su modo, pero en ambos, llevaron a la práctica lo mejor que pudieron, el derecho de todos a la seguridad social, la educación, la salud, la vivienda, las vacaciones pagadas, pensiones; o sea: los derechos humanos (más o menos, tampoco se crea todo).

Cuando se derrumbó la URSS, se esfumó el mundo bipolar y el planeta quedó en manos del mundo “libre” (del libre mercado, la libre empresa: recreo del capital, del gran capital).

Antes, se era comunista, trotskista, nazi, fascista, monárquico, socialista, demócrata… algo, ahora no. Fuera de la defensa a ultranza del “libre mercado”, del “neoliberalismo” (de lo que le interesa al dinero a gran escala), fuera de eso, no hay real distinción entre las ideologías, ni entre los proyectos políticos: todo es “centro”, tantito para la “izquierda” (hasta pena da usar el término), tantito para la “derecha” (misma nota). Todos, con mayor o menor éxito y donaire, cantan con Juanga: “Te pareces tanto a mí…”

Se lo comento porque próximamente en esta patria, tendremos el estreno de un nuevo gobierno, el de AMLO. Se supone (él dice, algunos de sus seguidores lo creen), que es de “izquierda”, pero ogaño, ni los más recalcitrantes “derechistas”, ni los más rabiosos “izquierdistas”, niegan la igualdad de los derechos de todos, así sea nomás de dientes para afuera. De cualquier manera, si AMLO ya ha aceptado mantener igual la política económica (capitalismo neoliberal, sujeto a las leyes del mercado); si ya es formal su compromiso de no hacer cambios constitucionales al menos durante los tres primeros años de su sexenio, reforma energética incluida, no se puede decir en serio que sea de “izquierda”… y ahí está el asunto: si con tal de treparse al poder escondió su manera de pensar o dejó en el camino sus convicciones, la gente, su gente, tarde o temprano se va a dar cuenta… y no está el palo para cucharas ni el comal para echar tortillas. Tiene que cumplir y gobernar bien y eso incluye aclarar de una buena vez cuál es su proyecto de gobierno.

Hasta ahora, dice a cada quien lo que quiere oír: al Trump, al capital extranjero y el nacional, les asegura que no hay de qué preocuparse; a sus huestes, que ya llegó la hora de la justicia… y cada quien imagina un modelo diferente de gobierno. Pero el país no es la Ciudad de México. El cargo de Presidente de la república tiene menos margen del que piensa para pretender y aparentar. El desgaste de tamaño cargo en quien lo ejerce es inmenso si la gente percibe que le están dando atole con el dedo.

México nunca ha sido potrillo de doma fácil; hoy, menos. Los EUA siempre han tenido puesto el ojo en nuestro país, para las buenas y las malas; hoy más. La prensa mexicana que obedece a intereses del Partido Demócrata yanqui, es una realidad, y se despacharon a Peña Nieto sin que se diera cuenta.

Por lo pronto, todo apunta a que AMLO imagina poder resucitar el poder omnímodo, todo terreno, de uso rudo, de los tiempos del pricámbrico clásico. No es así: correr al 70% de los mandos de gobierno, reducir a todos el sueldo (incluidos los otros dos Poderes), criticar sin piedad a los órganos autónomos como el INE, cambiar a las secretarías de ciudad (sin explicación ninguna sobre cómo decidió sus nuevas sedes), vender la flotilla aérea, deshacer el Cisen y el Estado Mayor, disponer de la residencia oficial (y de Palacio Nacional), como si fueran de su propiedad, no son actos de mandatario sino de mandón, que no disfraza con su discurso de someter a consulta popular asuntos de enorme importancia… sí, pero por decisión de él que ratifica su gusto a decidir él, a dictar y a fuerza de dictar se acaba en… ni lo mande Dios.

Hasta ahora, dice a cada quien lo que quiere oír: al Trump, al capital extranjero y el nacional, les asegura que no hay de qué preocuparse; a sus huestes, que ya llegó la hora de la justicia… y cada quien imagina un modelo diferente de gobierno.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

De trompos y trompitas

Darse un trompo con alguien es liarse a golpes por algún asunto, en el que se puede tener o no la razón. Es como la última alternativa o el resultado de un arranque de ira.

Darse trompitas es darse besitos, cariñitos, entre una y otra persona. Por el motivo que usted guste y mande.

Esto último parece haber entre el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump y el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quienes se han enviado una carta de cada bando.

En la misiva de regreso, se supo ayer, Trump, experto en dar “trompos” no ha tocado el polémico tema del muro fronterizo que, juró y perjuró en tiempos de campaña y ya como Presidente, pagaríamos los mexicanos, a quienes por cierto ha señalado de violadores y traficantes de drogas. Bueno, ha dicho que somos unos “bad men”.

Quiere decir que por ahora, al menos eso se puede apreciar en las cartas que se han enviado ambos mandatarios, solo hay trompitas, todo es miel sobre hojuelas.

Los dos personajes, uno Presidente del país más poderoso del mundo y otro, próximo presidente de la nación que registró 11 mil muertes por la guerra del narcotráfico en los últimos seis meses, de acuerdo con un reporte de la organización, Semáforo Delictivo, han presumido sus triunfos en sus respectivos momentos.

López Obrador, quien durante la campaña rechazó tener algún parecido con personajes de la política internacional como el fallecido Hugo Chávez, ahora parece estar más relajado y aceptar cierto parecido con Donald Trump, al menos en que ambos lograron convencer a sus electorados de que son la mejor opción.

A pesar de esas “trompitas” entre Obrador y Trump, el magnate no podía quedar mal con su estilo y ayer, en la carta de regreso, metió presión para el tema del TLCAN.

“Considero que una renegociación exitosa del TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte) nos guiará a más empleos y mejor pagados (…) pero sólo si lo podemos hacer rápido pues de otra manera tendría que elegir otro camino muy distinto al presente”, dijo Trump, según la carta que leyó Marcelo Ebrard, quien sería el próximo secretario de Relaciones Exteriores, quien por cierto tendrá que mejorar mucho su inglés porque tendrá mucha tarea.

El presidente de Estados Unidos, quien un día se lía a “trompos” con la prensa de su país o con algún personaje internacional, advierte que se tiene que acelerar el paso para lograr el acuerdo para que no tenga que usar otros métodos.

Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto, bastante opacado desde el triunfo de López Obrador el primer día de julio, se apresta a continuar este jueves con las negociaciones del TLCAN, firmado desde 1994, la próxima administración parece estar muy entusiasmada con las “trompitas” de Trump, pero no deben echar las campanas al vuelo porque el hombre del país de las barras y las estrellas un día dice una cosa y al otro día otra. Nomás hay que recordar el reciente capítulo con el presidente Ruso, Vladimir Putin, ante quien se mostró sumiso, pero al regresar a la Casa Blanca, le salió lo gallo.

En general, Trump ha querido vender la idea de que su país ha perdido con el TLCAN firmado por Estados Unidos, Canadá y México, cuando la realidad es que nosotros los grandes perdedores. El campo mexicano es un ejemplo. Desde el inicio del acuerdo comercial está por los suelos; importamos más maíz del que producimos.

TROMPADAS AL SECRETARIO DEL DEPORTE

Como se habrá usted enterado, en Barranquilla, Colombia, la tierra de Shakira, se realizan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en los que México, hasta ayer, lideraba.

En este evento a donde asisten los mejores deportistas de la región participa la chiapaneca, oriunda de Tonalá, Aremi Fuentes, quien se colgó una medalla de oro. Trompitas (besos, por eso).

La halterista turula, quien hace años tuvo que migrar a Baja California, para recibir el apoyo que aquí no encontró, brilla con luz propia.

A ver si al flamante secretario del Deporte, Samuel León Sánchez se le prende el foco y hace pública al menos una felicitación, ya que sus antecesores le fallaron a la deportista. Que no crea el funcionario que el nombre y el apellido son suficientes para desempeñar una chambita…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

El Que Mucho Abarca…

Poco aprieta, así dice el tradicional dicho y esto se aplica al edil capitalino Carlos Molano, que al parecer tiene todas las ganas en trascender en estos meses que le dieron de interinato, pero al final de cuentas no solo de apariencias vive el hombre y se le han venido encima grandes problemas como la del desabasto de agua en 200 colonias, que deja a los tuxtlecos faltos del vital liquido y que pudiera tardarse mas de 15 días en arreglarse.

El acalde de los jardines como le dicen se le ha visto solo barrer, limpiar los parques y monumentos más emblemáticos de la ciudad y por su puesto que cuestiones como iluminación, drenajes, inseguridad, recolección de basura y pavimentación de calles está en el olvido. En este ultimo tema entendemos puesto que los presupuestos asignados ya no sobran ya que apenas se ajustan para la nomina de la alcaldía, pero si bien puede tener las mejores intenciones, el trabajo nada mas que realiza no cumple con las expectativas esperadas por los tuxtlecos.

No podemos esperar que esto cambie, porque a menos faltan dos meses en que las cosas pueden empeorar muchísimo, por ello al edil Molano, aunque el si tiene todo el apoyo del cabildo necesita ser mas certero en la toma de decisiones, en saber que su nombre esta en juego y no debe prestarse a llevar esto a la deriva y que el próximo gobierno entrante lo resuelva todo, porque tampoco encontrara las arcas llenas y si ni hicieron campaña tampoco tendrán un plan de gobierno, por ello es imperativo que las cosas no se dejen a la deriva y entreguen siempre buenas cuentas a los tuxtlecos.

Oficio Político. – Los que andan de cabeza, mandando tuitazo tras tuitazo acerca de la política interna de Chiapas son los de la Secretaria de Gobierno de Chiapas que se les ha salido de las manos la situación de los desplazados del Ejido Puebla y dan cuenta de sus acciones a través de redes sociales a mas no poder, donde refieren que además de todo reciben 50 mil pesos semanales para reactivar su economía y las familias de Tenango Y Cintalapa les dan un apoyo para rentar viviendas mientras el tribunal unitario resuelve el caso; tratan de convencer de sus acciones positivas cuando ni de boletinazo, ni de tuitazos se solucionan las cosas… A 24 días de la elección el Dr. Francisco Rojas Toledo al ver todo perdido saca todo el veneno y se le va a la yugular a Manuel Velasco Coello, además da su postura acerca de lo que viene para Chiapas, haciendo circular en sus redes sociales un video ya con todo y su batita blanca, en su consultorio da su posicionamiento de los hechos que le hicieron perder la elección del 01 de julio… habrá que decirle a el Dr. Marzo que zapatero a sus zapatos ( y no lo digo por las cajas de zapatos) si no como dice el, gana màs con su profesión que el desgaste que le conlleva jugar a la politiquería en la aldea… Hablando de la aldea no se quien es el dueño de la franquicia de una Hamburguesería internacional en Chiapas ya que además del Secretario de Economía en Chiapas Ovidio Cortázar ramos, (el propiamente indicado para estar ahí en representación del Gobierno del Estado), se colaron el mismísimo Secretario del Trabajo Oscar Ochoa, la Diputada Dulce María Rodríguez, el priìsta Manuel Sobrino Duràn, Luis Manuel Garcìa Moreno Secretario de Protección Civil en el estado y hasta Juan Oscar Trinidad Palacios Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, no dudamos que fueran invitados de honor, eso o fueron de los primeros que llegaron a hacer cola para ser de los 50 beneficiados con las promociones de la tienda por todo un año… no cabe duda que mi querido Tuxtla no deja de ser un pueblote.

Finalmente: “Tenemos que poner sobre la mesa todo para mirar al futuro, formas y acciones. Debemos ser una opción que permita a los jóvenes la participación en la política” lo dijo Claudia Ruiz Massieu. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2018@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Refundar, palabra de moda entre dirigentes de partidos

Comenzamos…La propuesta de la líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari de cambiarle el nombre a ese instituto político, ha llegado tarde, AMLO ya se lo cambió. Durante una entrevista la Presidenta del CEN del PRI, que para la refundación de su partido es necesario cambiarle el nombre, pero ahora como le llamarían?. El Partido Nacional Revolucionario (PNR), fue fundado por Plutarco Elías Calles, después en su refundación el General Lázaro Cárdenas le puso Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y Manuel Ávila Camacho le puso el nombre que lleva actualmente Partido Revolucionario Institucional (PRI). Definitivamente que al cambiarle de nombre al partido tricolor, no necesariamente sería una renovación que diera nacimiento a un nuevo instituto político, con nuevos y modernos estatutos, con gente joven, con mejores ideales, con transparencia, donde realmente participara la militancia que es el que da vida, da la fuerza, la presencia, pero de acuerdo a lo que se avizora, para que las cosas cambien van a seguir igual. Dijo la lideresa Ruiz Massieu, que tiene el compromiso de crear un partido de centro izquierda cercano a la socialdemocracia. Habrá entendido lo que dijo?, no lo creo porque el PRI siempre ha sido un partido de derecha, de imposición y no va a cambiar su ideología por haber perdido por segunda ocasión la Presidencia de la República. En el tricolor los que mandan son los dinosaurios que imponen a sus hijos en posiciones de elección popular sin necesidad de hacer campaña, para eso crearon las candidaturas plurinominales. “En realidad, el priismo debe hacer reestructura que le permita combatir la corrupción al interior del propio partido”, afirmó el diputado federal priista Ricardo Ramírez Nieto, aceptando que existen añejas mañas. El Partido de la Revolución Democrática (PRD), supuestamente de izquierda, es un nido de oportunistas, chantajistas, corruptos, para muestra están los últimos dirigentes en nuestra entidad que han entrado pobres y han salido millonarios gracias a los dineros de las prerrogativas y sirviendo al gobernante en turno, entre ellos Luis Raquel Cal y Mayor Franco, Juan Carlos López Fernández, Alejandro Gamboa y Cesar Espinosa Morales. Ahora también se encuentra casi liquidado, habrá cambio de dirigencia, Manuel Granados Covarrubias, Jesús Ortega, Irán Moreno Santos, deben irse o a lo mejor también quieren refundarlo. En el Partido Acción Nacional (PAN), las cosas no son diferentes, Carlos Alberto Palomeque Archila y Janette Ovando Reazola han dejado en ruinas al Comité Directivo Estatal, porque lo único a que se han dedicado es a negociar posiciones a cambio de recursos, a obedecer órdenes, por eso la militancia se ha alejado y quedan muy pocos. El PAN acabó, pronto habrá cambio de dirigencia a nivel nacional, pero en Chiapas no se comenta nada. Movimiento Ciudadano es propiedad del delincuente Dante Delgado Rannauro, al interior de ese partido no pasará nada. Lo que se espera es la renuncia de muchos militantes camaleónicos del PRD, PRI, PAN, MC, PVEM que se irán a MORENA….Continuamos….Lamentable lo que sucedió el pasado lunes en la Secretaria de Educación. Un grupo de integrantes de una violenta organización social tomaron las oficinas de esa dependencia para exigir que en un escuela preparatoria que se encuentra ubicada en sus dominios, los maestros serán seleccionados por los dirigentes y no por la SEP que es la que pagará sueldos. Encolerizados al no encontrar al titular de esa secretaria se dedicaron a “garrotear” a funcionarios que se encontraron a su paso. José María Llaven Cruz, que es el responsable del área de Recursos Materiales, además de ser golpeado salvajemente fue amarrado a una silla, su pecado, tratar de atenderlos. Definitivamente que el titular de la SEP-Chiapas Eduardo Campos desde que tomó posesión no despacha en su oficina ya que tiene un lugar alterno donde atiende a sus colaboradores, por el temor de ser secuestrado por maestros, estudiantes de la Normal y ahora hasta por organizaciones. Al concluir la revuelta, Llaven Cruz fue llevado a una clínica médica, a pesar de la agresión sufrida, este funcionario ya se encuentra cumpliendo con su responsabilidad. Los agresores no se fueron satisfechos, señal que regresarán a exigir lo que expusieron…..Terminamos…Pero no todas son malas noticias, la chiapaneca Aremy Fuentes conquistó una medalla de Oro y un de Plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están desarrollando en Colombia lo que la convierte en una candidata para asistir a las próximas Olimpiadas. Aremy nació en Tonalá, Chiapas, por lo que al darse a conocer la noticia los turulos festejaron ese acontecimiento. Honor a quien honor merece, y Aremy Fuentes ha sido una deportista disciplinada y eso la ha convertido en una campeona en la rama de Halterofilia, logro romper record al imponerse a deportistas de Colombia, Cuba y Venezuela…..

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

López Obrador, a pesar de los ataques, crece, conforme transcurren los días, a su futura encomienda pública.

* El PRI herido de muerte y aturdido por el triunfo electoral de MORENA.

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, en un acto de agradecimiento calificó a las nuevas herramientas tecnológicas como “Las benditas redes sociales”, porque en su momento tuvo un apoyo excepcional é insólito en la redes sociales, sin embargo, es evidente que los perdedores del pasado domingo 1 de Julio, y que suman millones de mexicanos entre ellos priístas, panistas y perredistas, ahora conviertan las redes sociales en “malditas redes”, y se arme todo un tinglando en contra de López Obrador, satanizando su persona.

En efecto son “benditas redes sociales” porque durante estos años se convirtieron en apoyadores de Andrés Manuel López Obrador, y buscaban un México diferente y que se cumplió en este proceso electoral federal del mes de Julio. Pero esa demoledora y aplastante derrota electoral en contra del PRI, del PAN y del PRD, que no se lo esperaba nadie sobre la faz del planeta; donde no consiguieron por lo menos el partido tradición de México como es el PRI, ni siquiera una gubernatura y fue borrado del mapa electoral en la Cámara de Senadores y diputados, y en el caso del PAN, que ya fue gobierno en dos sexenios federales –Fox y Calderón- también fue mancillado por López obrador y su movimiento de MORENA.

Ahora es obvio, que las satanizaciones y los ataques frontales provenientes de priístas, panistas y perredistas sean “Las malditas redes sociales”, y que no debe de asustar a nadie, porque la derrota del 1 de Julio, dejo aturdidos e inconscientes a la clase política de estos viejos partidos nacionales, y hasta a sus jóvenes que integran, que se enorgullecen de estas canteras o semilleros, pero que también fueron vapuleados por MORENA, quien prácticamente cambio la plataforma política de México.

El suceso del pasado proceso electoral, impacto tanto a los perdedores que después de al menos dos semanas que quedaron inconscientes y “fuera de Si” por la estrepitosa derrota que en el 2021, y donde apenas están volviendo en SI, pone en el filo de la navaja hasta la posible desaparición del PRI en el sistema de partidos de nuestro país, y que tan lo saben, que apenas hace unas horas, la nueva Presidente del CEN del PRI, Claudia Ruíz Massieu, ya habló de hacer una refundación y cambiar de siglas al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El PRI está herido de muerte, y sabe que sus días podrían estar contados, para darle paso al entierro del partido más señalado de corrupción y podredumbre de las finanzas públicas en México. Hasta las canteras y semilleros de jóvenes priístas salieron por todo el país, haciendo videos anunciando que el PRI, va a renacer, resurgir y renovarse para regresar al triunfo electoral, pero lo dicen tan desanimados y consternados que se observa que no logran superar la derrota que los pulverizó, y que a punto están de desaparecer con todo y videos que realicen. Y así están en el PAN, desconsolados, como si hubiera velorio.

Por eso el fenómeno del golpeteo nacional de los priístas en redes sociales, que buscan –según ellos- de estrangular y comprimir la imagen de Andrés Manuel López Obrador, atacándolo ferozmente pretendiendo borrarlo del mapa nacional, pero curiosamente, si no lo hicieron o no les dio resultados, siendo candidato a la Presidencia de la República, por MORENA, menos les va a surtir efecto, siendo “Presidente electo de México”, y vaya manera de atacarlo con furia y saña, pero sin sustento.

Las malditas redes sociales de los perdedores del pasado 1 de Julio, solamente logran hacer más fuerte y dinámico la figura del “Presidente electo de México”, que lejos de reducir o estrechar su ritmo de trabajo, más se crece a su encomienda pública como transcurren los días.

El PRI, el PAN y el PRD; se tendrán que ir acostumbrando que en México, la democracia ya eligió y de qué manera. El cambio del país, lo decidieron los mexicanos y las redes sociales ahí estarán, para los benditos y para los malditos que también existen. A nadie debe de asustar. Lo que no se puede negar es que vamos rumbo a una nueva plataforma política en México, lo acepten o no los priístas y panistas del país, que andan preocupados por el futuro incierto que les acecha. Así las cosas.

Exhorto a los Alcaldes para que cumplan sus compromisos con su gente.

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, desde Tuxtla Gutiérrez, exhortó a los alcaldes en funciones a hacer su mayor esfuerzo para dar cabal cumplimiento a los compromisos que contrajeron con sus comunidades, a fin de evitar inconformidades sociales que frenen el proceso de transición, porque hay alcaldes en Chiapas, que muestran preocupación y terror por el cambio sexenal Lópezobradorista que se avizora en contra de la corrupción.

A pocos meses de que concluyan las administraciones municipales en Chiapas, reiteró Culebro Velasco el compromiso del gobernador Velasco, de seguir conjuntando esfuerzos con el gobierno Federal y con los Ayuntamientos para atender las necesidades de los chiapanecos, por lo que ha pedido a sus funcionarios estar atentos y trabajar con mayor intensidad, porque no es opcional y porque las familias no pueden seguir esperando soluciones a sus demandas.

Llamó el responsable de la política interior de Chiapas, a todos los funcionarios –sin importar el orden de Gobierno al que pertenecen- para que deban cumplir a cabalidad con sus obligaciones como desde el primer día, sin distracciones, atendiendo los problemas y sobre todo, sin descuidar los temas sociales y políticos, que en muchas ocasiones son resultado de promesas incumplidas. Dixe.

El IEPC informa sobre dictamen del INAH, en caso Oxchuc.- El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dio a conocer que en las próximas semanas podrían generarse resultados del dictamen antropológico que lleva a cabo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el municipio de Oxchuc, para saber si es procedente una consulta en la cual sus habitantes decidirían sobre la elección de sus autoridades municipales por sistema normativo interno (usos y costumbres) o por sistema de partidos políticos. Cabe recordar, que el pasado 01 de julio, en este municipio no se realizaron elecciones para miembros de Ayuntamiento, pero sí, para Diputaciones locales, Gobernador, Diputaciones federales, Senadores y Presidente de la República.

El IEPC; recapituló, que el 11 de noviembre de 2016, la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc hizo una solicitud al IEPC para que sus elecciones a miembros de Ayuntamientos se realizaran a través de los usos y costumbres. Se recordó que el Congreso del Estado aprobó dos meses antes de la jornada electoral del 1 de julio, un decreto que suspendió la elección municipal en Oxchuc hasta en tanto se pueda llevar a cabo la consulta en este municipio, para lo cual el estudio antropológico del INAH resulta el paso previo necesario. Es por ello que el IEPC coordina en conjunto con el INAH, las tareas de la consulta y se le da la mayor difusión posible, porque concibe un precedente importante en el estado, que es reconocer el derecho que tienen como pueblo originario, donde sólo 2.5% de la población es mestiza. Así el escenario.

Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

La Pesera

Muy su gusto, Zoé Robledo quiso hacer campaña en combi. Año: 1990, pintura original, Volkswagen, sin clima. El modelo clásico y austero fue un elemento distintivo de la travesía por los alrededores del río Grijalva, muchos y muchas querían foto con ella, preguntaban por ella, se subían a ella. Pronto dejaron de compararla con la de Quadri. Pronto la reconocieron como la Pesera.

Quizá fue simpático pensarlo y alegre comprarla. El tema de conversación de los domingos de softbol. La discusión familiar en torno a la seguridad. Las veladas quejas de algunos invitados del futuro gabinete. Ya saben, si la combi hablara… En carretera, en terracería y en los lugares apartados donde el tiempo se estaciona, la recuerdan.

Me avergonzaría llegar al número exacto de veces en que se reventó el chicote de esa combi. No se ponchó ninguna llanta, eso sí. Una que otra vez se cayó la puerta o la placa. Salimos huyendo de lugares donde hubo amenaza de balazos y sirvió también para transportar jocote o mango o cualquier fruta de temporada que estuviera a la mano de la generosidad de la gente.

Zoé no va a vender ese artefacto. Ahora tiene historia. Hay una foto espontánea y magnífica de su hijo Camilo y sus rizos al viento en un picnic con esa combi de fondo. Ahí estuvimos Zoé, Margarita, Brandy, Ariana, Javier y Rodrigo. Ahí hubo un club de lectura y una hielera con aguas de coco. Ahí también, un domingo de regreso, los de a bordo recitamos de memoria nuestros poemas favoritos.

LINOTIPE@NDO…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

INCONTROLABLE LOS TAXIS PIRATAS, QUE VIVA “EL AÑO DE HIDALGO” Y CHIN, CHIN, EL QUE DEJE ALGO

Hoy mi estimado lector tocaremos un tema que ojala el nuevo gobierno pueda atacar o regular, se trata pues de los “Pulpos del Autotransporte”, dificil que Rutilio Escandon Pueda hacer algo porque la mayoria de los pilpos estuvieron apoyando al partido que enarbolo o abandero en las pasadas eleciones de 1º de julio. Los Pulpos del Transporte no tienen hartazon, pues aparte que han logrado acaparar las concesiones, le dan duro al pirataje bajo el manto portector y la complicidad de las autoridades a quienes se dice les calientan la mano, hablamos de los encargados de reglar ese giro, la seceratria del transporte por medio de sus delegados disimisdaos en diferentes regiones del estado y los delegeados de Transito del estado, son los que permiten que vehiculos que prestan el servicio de manera ilegal con placas de particulares o algunos con placas clonadas o supuestos amparos y la duplicidad de placas, como sea, pero ahí estan en las calles dando servicio de taxis, combis o urbans sin que sean sancionados o molestados por las autoridades, sin duda alguna poderoso caballero don dinero y con eso que es el año de Hidalgo en los ultimos dias han aparecido mas vehiculos prestadores de servicios en sus modalidad des combis y taxis. Si en realidad el gobierno de Rutilio Escandon pretende hacer cambios, uno que marcaria una gran huella y sobre todo haria, no solo pasaria a la historia es la liberacion del autotransprte como se ha dado en otros estados de la republica, empero como todo es una red de complicidades dificlmente podriamos pretender que en Chiapas se de la liberacion del transporte, sin embargo dejaremos le beneficio de la duda al nuevo gobierno, mientras tanto Viva el Año de Hidalgo…sin comentarios

EN MI ADMINISTRACION, LA MUJER OCUPA UN LUGAR IMPORTANTE: TORITO…

Tras asistir a la toma de protesta del nuevo consejo directivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) A.C. capítulo Tapachula, donde refrendó el compromiso de su administración con las mujeres empresarias de la zona, el alcalde Costeño Neftalí Del Toro Guzmán, señalo que en su administración las mujeres ocuparon un espacio importante, el Cabildo está conformado por 8 regidoras y una Síndico, además muchas secretarías y direcciones están encabezadas por mujeres. Por ello -dijo- “A la Ingeniero, Martha Patricia de la Cruz, presidenta de la AMEXME Tapachula, se le reconoce como una mujer exitosa, emprendedora, la experiencia en el ramo económico la fortalece, estoy seguro que el trabajo que realizarán durante este periodo, será de éxito; la fuerza de la mujer en el ámbito empresarial siempre es de importancia y relevancia”, al mimso timepo el Torito subrayo que, “Cada quien, construye su destino, pero en equipo se llega más rápido, estoy seguro que con la fuerza de las mujeres ese destino es totalmente de éxito y es importante capacitarse en todos los temas como las Zonas Económicas Especiales”. Cabe destacar que el Consejo directivo 2018-2021, quedó conformado por: Martha Patricia de la Cruz, como presidenta; Ana Mirna Villalba, primera vicepresidente; María de Lourdes Adriano, segunda vicepresidente; María de Lourdes Sosa, Tesorera; y Beatriz López, secretaria…ver para comentar

SIN COMPROMISOS DE NINGUNA INDOLE, ESCRIBIMOS CLARO…

Hay quienes pretenden hacer ver que este escribano cofecciona sus manuscritos con intereses personales, sin embargo, con la venia de nuestro Jerry Toledo queremos dejar bien marcado que no tenemos, no nos une nigun compromiso de ninguna indole con nadie que este en la ilegalidad, por eso nos hemos caracterizado, el de señalar lo que esta “chueco”, lo este fuera de la ley, nos caracterizamos de sindicar con indice de fuego a los corruptos que se aprovechan de sus cargos para saquear admisntraciones municipales, estatales y federales, en el tema de los casinos clandestinos, no protejemos a nadie, como por ahí un Gris mocoso, chamaco de la FGJE en la Costa ventila, si un Gris imberbe vocifera incoungrencias, vierte veneno o anda tirando aceite quemado con ese tema de los Casinos Clandestinos. Desde aquí pedimos a la s autoridaes que actuen contra todo lo que este en la ilegalidad, porque ese es nuestro papel como comunicadores o periodistas, defender las causas justas, señalar actos ilegales para que se actue y podamos contar con una sociedad saludable y transparente, asi es que, el Gris mocoso no debe equivocarse y alguien debe decirle que en boca cerrada no entran moscas…sin comentarios

NECESARIO TRABAJAR CON MAS INTENSIDAD: CULEBRO VELASCO

El secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, en una charla informal con este columnista via cleular, urgio a las y los alcaldes en funciones a hacer su mayor esfuerzo para dar cabal cumplimiento a los compromisos que contrajeron con sus comunidades, a fin de evitar inconformidades sociales que frenen el proceso de transición. Mira amigo Cabrera te comento que a escasos meses de que culminen las administraciones municipales en Chiapas, el compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello es la de seguir conjuntando esfuerzos con el gobierno Federal y con los Ayuntamientos para atender las necesidades de los chiapanecos, por lo que ha pedido a sus funcionarios estar atentos y trabajar con mayor intensidad, porque no es opcional y porque las familias no pueden seguir esperando soluciones a sus demandas. Mas adelante el funcionario estatal asevero que ha hecho el exhorto a todos sin excepciones de ninguna indole, incluyendo funcionarios y alcaldes o alcaldesas, sin importar el orden de Gobierno al que pertenecen- deben cumplir a cabalidad con sus obligaciones como desde el primer día, sin distracciones, atendiendo los problemas y sobre todo, sin descuidar los temas sociales y políticos, que en muchas ocasiones son resultado de promesas incumplidas. Culebro Velasco, remarco que los desafíos de Chiapas requieren del esfuerzo de todos para avanzar cada vez más rápido en la atención de los rezagos, ya que uno de los objetivos que trazó el gobernador Velasco es dejar bases sólidas para enfrentar los nuevos retos que vienen por delante, en donde habrá que atender con mucho esfuerzo y compromiso las necesidades en cada región y en cada uno de municipios. Al final antes de despedirnos con un apreton de manos el encargado de la politica interna del estado acoto que el crecimiento y desarrollo de Chiapas convoca a todos por igual para poner un esfuerzo mayor en esta etapa de la administración, en donde todos los servidores públicos tenemos la responsabilidad de entregar buenas cuentas a los ciudadanos…Ver para comentar

ISSTECH: CURSOS DE VERANO

En una entrevista informal el director general, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), Eduardo Thomas Ulloa, comento que este lunes se inauguró el Curso de Verano 2018, el cual concluirá hasta el próximo 10 de agosto. Ahin el titular de esa instituicona de salud señalo que este 2018 será mucho mejor que el año anterior, debido gracias a la participación de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Cabe destcar que el evento se llevo a cabo en el patio cívico del Centro Deportivo y Cultural, mejor conocido como Domo del ISSTECH, donde Thomas Ulloa, agrego en su mensaje, “Nuestro curso de verano ha sido diseñado para que los asistentes puedan entretenerse, jugar, divertirse, pero sobre todo aprender”, subrayó el funcionario estatal ante cientos de asistentes al evento inaugural.de igual forma adujo que en este año, las actividades con mayor demanda fueron natación, futbol, zumba, danza folklórica para adultos, ballet clásico infantil, marimba, guitarra y gimnasia olímpica. También sostuvo que por primera vez en la historia del curso habrá pintura y dibujo. Por ultimo subrayo que, “En el ISSTECH estamos muy contentos de recibirlos a todos, hemos pensado en actividades para todas las edades, pero también en los adultos mayores, quienes tendrán la posibilidad de pasar tiempo de calidad con actividades acorde a su edad”…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

En el inicio de las actividades de la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que reúne a presidentes y gobernadores de México, Chile, Colombia y Perú, El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Manuel Velasco Coello, acompañó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto…ver para comentar…Bueno y los funcionarios que no lograron encumbrarse con un cargo de eleccion popular y habian solicitado permiso o licencia para separarse de sus respectivos cargos, ya regresarian o se van a ir asi con encargados, hablamos especificamente de las secertarias de Salud y de Hacienda, porque es necesario que ya esten nuevamente en sus encomiendas Paco Ortega y Humbertom Predrero, pero buneo cada quien con su cada cual…sin comentaros… el secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, declaró concluidos los trabajos del Grupo Operativo Elecciones 2018, que sesionó de manera permanente desde el pasado 7 de octubre para dar seguimiento y garantizar la seguridad y el orden antes, durante y después de los comicios del pasado 1° de julio, todo ello en la reunión de evaluación del Grupo de Coordinación Chiapas, integrado por dependencias federales y estatales del Gabinete de seguridad…ver para comentar…pues dejame te comento por ultimo amigo lector que varios ex funcionarios de la administracion estatal que fenece andan tirando al vuelo las campanas y haciendo panchangones porque dizque Ruti les dara un huesote, dicen seran nuevamente funcionarios estatales y entonces ¿Cuál Cambio?, Carajos puro Jarabe de Pico todo y por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

