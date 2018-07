6 de Julio de 2018

La Feria

Sr. López

No es poco

Nota del autor: en riguroso cumplimento del silencio autoimpuesto sobre el próximo gobierno federal -aplican restricciones-, este texto servidor no dirá ni pío acerca del nombramiento anunciado ayer por AMLO, de Marcelotzin Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores de México. Además, también ayer quedó dicho en alguna prensa nacional, que el Ebrard ya fue subsecretario de Relaciones Exteriores y tiene experiencia en la materia, cosa rigurosamente cierta… del 29 de noviembre de 1993 al 10 de enero de 1994: un mes y 13 días de experiencia (Videgaray, verde de envidia). Amén.

Tultepec, Estado de México, se enlutó ayer. Accidentalmente explotaron varios talleres en los que se fabrican fuegos artificiales; fallecieron 24 personas y quedaron lesionadas otras 49 (no se sabe aún si estas cifras son finales). Grave.

Tultepec es el principal productor de pirotecnia en el país. Su dominio en la fabricación de fuegos artificiales les ha merecido, por ejemplo, recibir el Premio Nacional de Ciencias y Artes, en 1991, de manos del Presidente de la república. No de balde es la sede de la Feria Nacional de la Pirotecnia (se celebra cada marzo desde 1989).

Tultepec, fabricaba pólvora ya desde la Colonia (tienen mucho salitre), son ya casi dos siglos de tradición haciendo fuegos artificiales, por eso se autodenominan “Capital Nacional de la Pirotecnia” (y el gobierno del Estado lo denomina “Cuna nacional de la pirotecnia”).

Tultepec se caracteriza porque la mayor parte de la producción es artesanal. Es su orgullo, su tradición, su modo de vida.

Tultepec es la mayor productora de fuegos artificiales del país y sus ventas anuales superan los mil millones de pesos (en todo México se venden anualmente arriba de 1,800 millones de pesos); el campeón de ventas es el mercado de San Pablito, con una extensión equivalente a dos canchas de futbol (más o menos una hectárea).

Tultepec de 2005 a la fecha, ha explotado al menos seis veces su mercado de San Pablito: el 15 de septiembre de ese año, volaron 150 toneladas de explosivos; en septiembre de 2006, explotaron 280 de los 290 locales de venta; en 2007, apenas meses después de su reconstrucción, explotaron todos los locales; en 2010, otra detonación; otra más el martes 20 de diciembre de 2016 (35 muertos, 59 desaparecidos); y una semana antes de este accidente, el presidente del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMP, órgano encargado de la seguridad de la producción y venta de fuegos artificiales en el estado), definió el tianguis de Tultepec como el más seguro de Latinoamérica: -“(…) con puestos perfectamente diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.

En Tultepec, de 1989 a 2018, van más de 40 accidentes, que han cobrado la vida a 200 personas o más. La detonación de ayer (en el barrio La Saucera), dejó 24 muertos y 49 lesionados (puede subir el número de fallecidos).

Tultepec tiene el secreto para este récord: la fabricación artesanal.

La pirotecnia es siempre peligrosa. El país que domina el mercado mundial es China (ellos inventaron la pólvora, qué chiste), con ventas anuales por cerca de 14 mil millones de dólares (280 mil millones de pesos, más o menos: 15,555% más que México); exportan una barbaridad a los EUA (nosotros no, ya ve qué lejos nos queda), y también hay accidentes por fuegos artificiales, claro, pero muy raramente en las fábricas porque ahí saben qué están haciendo y qué peligroso es (el último registrado en una fábrica china fue en julio de 2003 en la ciudad de Wangkou (?): 29 muertos y 100 heridos).

Nada más no piense que estamos mal del cerebro o que todo se hace al aventón en México, hay fábricas muy serias de fuegos artificiales: Pirotecnia Internacional S. A. de C. V., con más de 50 años en la CdMx, presenta regularmente espectáculos en los EUA y el Caribe. Lux Pirotecnia, de Zumpango, Estado de México, con fama de ser rigurosos en sus normas de fabricación, hacen maravillas, para que se dé una idea, se encargaron de los fuegos artificiales de la celebración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, en el Zócalo de la capital del país. Y… de Tultepec, Pirotecnia Reyes, con 135 años de existir, es otra: en 2011 ganó el Primer Lugar en la Competencia Internacional de Fuegos Artificiales en Hannover, Alemania (25 minutos de espectáculo de fuegos artificiales y música)… o sea, en mero Tultepec sí se puede.

Es un misterio para el del teclado, cómo le hacen en Tultepec para explotar tanto en sus talleres artesanales. Hay una ley y unas normas, de acuerdo, pero sin ley y sin normas, cualquiera entiende (después de 200 años haciendo fuegos artificiales), qué precauciones tomar. Sin lumbre y sin tronar cuetes, no explota: no es tan difícil. Y a la hora de recibir a la clientela, con revisarlos e impedir que entren con encendedor. De veras: no es tan difícil.

Y con todo y los accidentes terribles que sufre Tultepec, después del accidente de diciembre 21 de diciembre de 2016 (explotaron 300 toneladas; 33 muertos, 58 heridos y 12 desaparecidos), uno de sus pobladores dijo a la prensa: “Es la forma de vivir de cada persona, cada ciudad tiene sus peligros, así como son un riesgo tan grande los aviones y muere mucha gente, no los quitan. No pueden quitar la pirotecnia, esto que es el sustento de todo el pueblo, tiene que seguir, pero con otro tipo de medidas, que no suceda esto nuevamente”… pues sí, nada más que a las cosas por su nombre: no es una forma de vivir, es una forma de morir.

Por supuesto de inmediato brincó cierta prensa, señalando al gobierno como verdadero responsable de tanto accidente en Tultepec… y suena lógico, lo que tienen que hacer es prohibir la fabricación artesanal de pirotecnia, aunque hagan marchas y bloqueen carreteras los orgullosos artesanos de Tultepec. Ya estuvo bueno; ¿de qué van a vivir los de Tultepec?… eso el gobierno no lo sabe, ni lo sabrá, pero sí de qué no van a morir. Si lo piensa, no es poco.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El peso de la historia

Qué se sentirá ser Andrés Manuel López Obrador y saber que el 53 por ciento de los que acudieron a las urnas el pasado domingo primero de julio decidieron votar por él.

La cifra, aunque no representa ni a la mitad de la población del país, es muy significativa: 30 millones 700 mil votos, números más números menos.

Por Ricardo Anaya, de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, votaron unos 12 millones 582 mil votos; mientras que José Antonio Meade, a quien le tocó cargar con la loza del PRI, apenas sumó unos 9 millones 284 mil votos. Del Bronco ya mejor ni hablamos, pues ya está de regreso en su natal Nuevo León, gobernando.

Tras el recuento distrital realizado por el INE, resulta que el tabasqueño, quien ganó en su tercer intento por llegar a Los Pinos, logró la votación más grande en la historia de México.

Ni en los viejos tiempos del “dinoPRI” se hubieran imaginado una votación como esta; sin embargo, la historia apenas comienza.

López Obrador tuvo más sufragios que Enrique Peña Nieto, quien alcanzó 19.2 millones; que Ernesto Zedillo, quien habría llegado a los 17 millones; que Vicente Fox y Felipe Calderón, los dos panistas que sumaron poco más de 15 millones.

LOS RIESGOS EXISTEN

Qué sentirá el fundador de Morena al saber que millones de mexicanos tienen fincadas sus esperanzas de mejora en él. Las cifras así lo indican.

Él tiene varios riesgos. Por ejemplo, le puede pasar como al entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, Juan Carlos Osorio, quien fue ovacionado luego del triunfo de México ante Alemania 1-0; sin embargo, días después cuando fue superada por Croacia 3-0, algunas voces pidieron su cabeza.

Por la forma en que los políticos han conducido al país durante décadas, la gente está “al tentar”, ahora más que nunca, y quiere ver resultados en el corto plazo, aunque si pensamos fríamente resulta difícil.

Al ganador de los comicios el domingo le puede pasar como a los entrenadores de los equipos de futbol en el torneo mexicano de primera división. Llegan con las mejores cartas credenciales, se genera mucha expectativa; sin embargo, en cuanto no llegan los resultados la afición y los directivos los quieren echar a la calle.

La gente, cuando le han tomado el pelo tantas veces, se ha vuelto más exigente. Pocos razonan el hecho de que, cambiar al país no se conseguirá en el corto ni mediano plazo, sino mediante un proyecto de varios sexenios, y eso si llega quien se interese en darle seguimiento.

Por eso nos preguntamos: ¿qué sentirá López Obrador de saber que más de 30 millones de mexicanos decidieron salir el domingo, hartos de lo de siempre, a buscar una verdadera alternancia, un verdadero cambio?

Algunos mexicanos, y así se refleja en comentarios de “redes sociales” y los llamados “memes”, ya creen que en poco tiempo comenzará a bajar el precio de la gasolina y se extinguirá la pobreza.

Ojalá que entendamos que, un cambio no sucede de la noche a la mañana. Lleva su tiempo, lleva consensos, lleva acuerdos, lleva elaborar y aterrizar los planes, lleva dinero, mucho dinero que tiene que salir de alguna parte.

EN CHIAPAS EMPIEZA LA TRANSICIÓN

El gobernador Manuel Velasco Coello, quien, según reportes preliminares dados a conocer ayer en prensa nacional, no alcanzaría a ser senador plurinominal, recibió al virtual gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas.

Tras una reunión en la que pactaron comenzar un proceso de transición “terso” y en paz, el verdecologista le dio un recorrido al morenista por las principales oficinas de Palacio de Gobierno que, dicho sea de paso, requiere una su buena “manita de gato”.

Ofreció ayudar en todo al nuevo gobierno en el proceso de entrega-recepción, lo que debe incluir la elaboración del paquete fiscal del próximo año.

Será el equipo del próximo gobernador de Chiapas quien se encargue de planear la forma en la que se gastará el presupuesto del estado que, según ha dicho Rutilio Escandón Cadenas, tendrá su grado de austeridad.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

PROGRAMA BÈCATE EN ACCIÒN.

La Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas se ha preocupado por llevar a cabos distintos programas en favor de la niñez y de los jóvenes quienes preocupados por su futuro encuentran en el programa “Bécate” la garantía de darle continuidad a sus estudios, siendo estos de escasos recursos. Dicho Programa ha sido avalado y llevado a cabo en toda la administración de el gobernador Manuel Velasco Coello como convicción real de que solo la educación es el pilar fundamental para el desarrollo personal de niños y jóvenes y la mejor herramienta para brindar mejores oportunidades al futuro.

“En si el programa Bécate, busca el desarrollo pleno del individuo con varias posibilidades con el acceso y la permanencia en los centros de estudio, evitando así la deserción escolar”.

Por ello y como decíamos ha sido pilar importante en el gobierno de Velasco Coello y en cifras se ha incrementado el número de becas en los 122 municipios del estado, en beneficio de quienes buscan superarse profesionalmente. Dicho programa inicialmente se echó a andar con 25 universidades privadas, que dan descuentos en inscripción y colegiatura para cursar desde diplomados, licenciaturas, maestrías y dos, para todo el pueblo chiapaneco ya que también ha contado con el programa “Becas para Estudiantes Indígenas”, con el que se suman acciones para fortalecer la formación académica y profesional de los jóvenes indígenas, a fin de que logren mejores condiciones de vida.

Estas políticas coadyuban para que alumnos no abandonen su preparación académica y puedan culminar una carrera que les permita sumarse como profesionistas a la fuerza laboral en sus localidades de origen, y es para estudiantes de distintos niveles educativos, a fin de contribuir a disminuir el índice de deserción escolar en las comunidades al tiempo que se mejoran las condiciones de aprendizaje para los estudiantes. En cifras se busca alcanzar la meta de 100 mil becarios.

Pero además de el programa que llevo a cabo el gobernador del estado, tenemos a la Diputada Judith Torres vera, quien preside la comisión de educación y cultura de la cámara de diputados a nivel estatal quien ha realizado un extraordinario trabajo y que en el programa Bécate 2017 logro entregar 2 mil 500 becas para que personas de escasos recursos puedan continuar con sus estudios en apoyo directo a la economía familiar, teniendo en su evento más de 30 instituciones educativas donde se entregaron becas hasta del 100 por ciento para alumnos que lo necesiten, previo estudio socioeconómico.

Debido al gran éxito del programa la legisladora además de sus homólogos, Isabel Villers Aispuro Diputada por Partido Mover a Chiapas, en ausencia de la presidenta de dicha comisión, señalo que se concluye esta gestión con la satisfacción de haber apoyado a la concreción de las aspiraciones de miles de jóvenes chiapanecos.

Para este 2018 se reunieron 36 instituciones gracias a la gestión de la Diputada Torres Vera y correspondió a la diputada Isabel Villers Aispuro realizar la declaratoria inaugural del evento, donde dijo que “el programa se celebra por tercer año consecutivo y tiene como propósito reconocer a jóvenes que se han ganado a pulso una beca para continuar con sus estudios; la Comisión de Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta legislatura, se congratula en informar que, se ha logrado becar a miles de jóvenes chiapanecos en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta posgrado, teniendo como resultado el otorgar más de trece mil becas que se traducen en oportunidades de superación para las y los estudiantes chiapanecos”.

Finalmente: “El desarrollo forestal, sólo se logrará desde lo federal, con proyectos concretos, sin corrupción y bien enfocados para impulsar una economía vigorosa que se refleje en el bolsillo de las familias chiapanecas”, lo dijo el Senador Melgar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com .

Chismorreo Político

Armando Chacón

Rutilio Escandón llega a Palacio de Gobierno

Comenzamos…Eran las doce del día cuando Rutilio Escandón Cadenas, próximo Jefe del Poder Ejecutivo Estatal, llegaba a Palacio de Gobierno, entró por el acceso del estacionamiento del sótano, comenzó el recorrido por la planta baja y después por las escaleras del edificio para saludar de mano y recibir felicitaciones de las personas que encontraba a su paso, entre ellos trabajadores y ciudadanos que habían llegado a realizar algún trámite. Al llegar a la puerta que da acceso al despacho del gobernador, donde ya lo esperaba el mandatario estatal Manuel Velasco Coello y después de un abrazo cordial, respetuoso, Escandón Cadenas dijo que el gobierno que él encabezará a partir del 8 de Diciembre, será un gobierno plural, austero pero eficaz, se gobernará para todos, sin distingos de credo, ideología partidista, nivel social o cultural. Seleccionará a las mujeres y hombres que formarán el gabinete, habrá equidad de género recalcó, pero se tomará en cuenta que cumpla con el perfil que exija el puesto, además de compromiso, responsabilidad y honestidad para servir a los chiapanecos. Se combatirá la corrupción y la impunidad, habrá austeridad no despilfarro, los recursos públicos se invertirán de una manera eficiente y la rendición de cuentas en todos los niveles debe ser efectivo, real. Pero para la transformación de la entidad se requiere también del compromiso de toda la sociedad. Se trabajará además en el Plan Estatal de Gobierno 2018-2014. Rutilio Escandón Cadenas y Manuel Velasco Coello acordaron iniciar con todo orden y a detalle los trabajos de la transición. Más de una hora duró el protocolo de la visita que hiciera el candidato ganador a la gubernatura del pasado domingo primero de Julio….Continuamos… Tras los anuncios y análisis en los medios, en el sentido de que los partidos PES, PANAL, PVEM y PRD pudieran perder su registro, tal señalamiento si bien es cierto, no resultará del todo catastrófico para los mencionados institutos políticos, en virtud de que sus huestes emigrarán con toda seguridad a MORENA y compañía. Es digamos, una recomposición del sistema político. No así tanto como una “ refundación del PRI” como insistentemente se ha dicho en el bajo mundo político. Lo anterior, sienta su lógica en lo siguiente: MORENA y compañía alcanzarán la mayoría en las dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Serán Primera Fuerza Política, pues podrían contar con más de 300 diputados y casi 70 senadores. Sin embargo, para los cambios de fondo que pudieran hacerse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán contar con una Mayoría Calificada. Esto significa dos tercios de ambas cámaras; en números duros: la Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT, PES), podría sumar 307 legisladores. Por su parte, “México al Frente” podría contar con 130 diputados y finalmente “Todos por México” podría tener 63 Curules en San Lázaro. Para la Cámara de Senadores, “Juntos Haremos Historia” obtendría 68 escaños, “Por México al Frente” 39 y “Todos por México” se llevaría 21. Con este escenario, AMLO tendría una mayoría absoluta en ambas cámaras, lo cual le permitirá avanzar en proyectos presupuestales y legislativos, en tanto que para las reformas en materia constitucional o nombramientos especiales, necesitará una votación con mayoría calificada. La mayoría absoluta se refiere al voto de la mitad más uno de los integrantes de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, presentes al momento de realizar una votación. En el caso de la Cámara de Diputados serían 251 diputados, y para el Senado sería una votación de 65 senadores. Aquí las grandes preguntas que surgirán por lógica perversa serán: las minorías de legisladores, serán críticos o venderán caro su amor como la aventurera?, se revivirá aquel sistemático método de “sometimiento” de legisladores para aprobar reformas, vía “compensaciones especiales”, al más puro rancio estilo priísta?. Habrá que esperar…Seguimos….Será el próximo sábado cuando Carlos Morales Vázquez reciba de parte del Consejo Municipal del IEPC, la constancia de mayoría que lo acredita como Presidente Municipal Electo de la capital chiapaneca, el conteo de votos le da una diferencia importante a su favor. Morales Vázquez llegará a la alcaldía coneja con el respaldo de una gran mayoría de ciudadanos tuxtlecos que votaron por él, que confían en su proyecto, en su palabra, están convencidos de que las propuestas que presentó durante su campaña, serán una realidad……De Salida….La primera autoridad del nuevo municipio indígena, Rincón Chamula San Pedro, será una mujer, Ángela Hernández Pérez ya ha recibido su constancia. Lo que se destaca es que ha logrado unir a los demás candidatos que fueron sus oponentes y los invitó a sumarse a su gobierno, como una muestra de respeto y para que siga existiendo la paz y la tranquilidad en ese municipio de reciente creación…Nos seguiremos leyendo aquí

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado

+ CARLOS MORALES, “el efecto Peje”…

+ ¿Con quién gobernará RUTILIO ESCANDÓN?…

+ Comentarios al Margen…

MUCHOS PENDIENTES DEJA FERCAST…

Desde que MARÍA DEL ROSARIO DE FÁTIMA PARIENTE GAVITO, la popular “Chachita Pariente” dejó la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, los siguientes gobiernos llegaron a “administrar la miseria”. Ya los índices de corrupción se habían potenciado en esa gestión que inició JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO.

Los subsecuentes alcaldes, SETH YASSIR VÁQUEZ HERNÁNDEZ le puso una piedra más a la tumba del ayuntamiento y otro montó le acomodó JAIME VALLS ESPONDA; pero quien no tuvo “máuser” con sus actos de corrupción fue el llamado “Alcalde Espurio”, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, el alumno más aventajado, “en materia de corrupción”, de SABINES y “los grandes amigos de lo ajeno”.

Aunque no lo quieran creer, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez está embarrado en hechos de corrupción que lo llevaron a situaciones de crisis financiera, no solo en su administración interna, sino también en la del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), que se convirtió en la “caja chica” de los alcaldes.

Por eso y por otras cosas, a LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR se le acusa de no haber cumplido sus promesas, de transparentar las acciones, los recursos y “pavimentar una calle cada día”. En este rubro habría que analizar y sopesar cuántas calles se pavimentaron en su administración, porque, lo cierto es que encontró también una capital en crisis y abandonada.

A VER CÓMO LE VA A CARLOS MORALES…

Quedó claro que la tercera es la vencida, sino ¡a la chingada!. Y no lo dijo cualquiera, son palabras de quien será el próximo Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. La constante es de quien va arriba y en esa referencia, CARLOS ORZOÉ MORALES VÁQUEZ también la hizo suya.

CARLOS MORALES fue por su tercera aspiración a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, solo que él no tiene un rancho por el rumbo de Palenque, “para irse…”, en caso de que hubiese perdido la elección. Pero la ganó e hizo suya la frase: “la tercera es la vencida”.

Ya montado en el caballo de hacienda, MORALES VÁZQUEZ tiene un enorme compromiso que cumplir. Y el primero es auditar cada una de las áreas de la comuna; transparentar los recursos, sus acciones y el combate a la corrupción institucional que ha echado raíces en el Ayuntamiento de Tuxtla. También lidiar con la deuda millonaria de la alcaldía, acabar con la rapiña en el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) y ponerles un tope a los dirigentes sindicales de los cinco sindicatos que tiene la comuna capitalina.

Hace más de cuatro meses –cuando apenas andaba buscando la candidatura– platiqué con CARLOS ORZOÉ MORALES VÁQUEZ y entramos en el ámbito de lo que “no se ha hecho” y “lo que se debe hacer” para elevar los niveles de calidad de una administración municipal.

Le dije que había que centrar la administración en el “desarrollo humano” de los tuxtleco que implica educación, capacitación para el trabajo, cultura, producción, salud y rescate de la ciudad, incluyendo el Río Sabinal.

Otro asunto es el análisis de los sueldos que reciben los funcionarios municipales de primero, segundo y tercer nivel, que ofenden a los de mero abajo como los empleados de limpia pública, barrendero, auxiliares, secretarias, que merecen mejor trato económico y de seguridad social.

De hecho, también se tienen que revisar quienes han sido elevados a la categoría de “trabajador sindicalizado” siendo “trabajador de confianza” en el nivel de secretarios, subsecretarios, director de área, que en el gobierno de JAIME VALLS ESPONDA y SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, asumieron esa categoría con sustanciosos sueldos.

CARLOS MORALES se va a enfrentar con muchos intereses, rezagos, demasiados problemas dentro y fuera del Ayuntamiento, por lo que tendrá que exhibir su capacidad de administrador público e inteligencia en la conformación de su gabinete. Hoy Tuxtla Gutiérrez no es cualquier cosa desde que la dejaron en el abandono y permeó la corrupción en este municipio más importante políticamente del Estado de Chiapas.

A ver cómo le va a CARLOS ORZOÉ MORALES VÁQUEZ en esta encomienda que le dieron más de 85 mil votos de los ciudadanos tuxtleco. Le deseo lo mejor por él, por los que aquí vivimos y por todos los chiapanecos que el lunes pasado se despertaron con una esperanza más, en sus vidas…

RUTILIO, LA BOMBA DEL TIEMPO…

Dice la concurrencia que JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO dejó en bancarrota las arcas públicas de Chiapas. También que MANUEL VELASCO COELLO se atragantó con el poder y con la rapiña; por eso el Estado está en la ruina y con un futuro incierto ante la próxima administración gubernamental de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS.

Quiero hacer énfasis en que “este escribidor” nunca estuvo de acuerdo con RUTILIO ESCANDÓN desde que se le sindicaba por hecho de corrupción en el Tribunal Superior de Justicia que tuvo bajo su presidencia, y tampoco, como candidato a la gubernatura de Chiapas. Lo confieso.

Pero ya “montado en la mula” que representa el Gobierno de Chiapas, nomás hay que aguantar los reparos que vienen. El acomodo de RUTILIO ESCANDÓN tiene antecedentes en el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO y la imposición hecha de la mano de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el mismo que impuso la candidatura y auspicio del ex gobernador, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO en el 2006, que hoy desconoce.

Ahora la pregunta es: ¿con quién va a gobernar RUTILIO ESCANDÓN?; ¿dónde están los mejore hombres y mujeres que le acompañarán en la aventura gubernamental cuando dejó mucho que desear en su paso por el Tribunal Superior de Justicia del Estado? Dejémoslo en el “beneficio de la duda”.

Seguramente, este domingo 8 de julio, el Instituto Electoral y Participación Ciudadana entregará a RUTILIO –porque al Consejero Presidente OSWALDO CHACÓN ROJAS le urge terminar con este embrollo— su constancia de ganador de la elección por la gubernatura de Chiapas. Luego entonces se sabrá quienes son los comisionados para la entrega-recepción de cada una de las dependencias estatales y de ahí deducir los que serán sus colaboradores e integrantes del gabinete.

Me cae el veinte que PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ puede ser el Secretario General de Gobierno o en su caso, el Secretario de Educación. No digo de Pesca y Acuacultura porque, de eso no sabe nada. El “Coiteco” es un personaje singular, a la vez culto y conocedor de la política; también de los procesos educativos. Tiene agilidad como operador político y entiende de resolver conflictos. Por eso seguramente no quedará fuera del gabinete del RUTILANTE.

De ahí para allá, no veo más gente al lado de RUTILIO ESCANDÓN. No vi quienes anduvieron en su campaña porque fue rala y deslucida, pero sin descartar que “El Ceja Güera”, ISMAEL BRITO MAZARIEGOS, su inseparable secretario particular y el “Simpático” JULIO RINCÓN FERNÁNDEZ, coordinador de prensa, arriben a un importante cargo. Ambos señalados como “personas non gratas”.

Debe sopesar el ya virtual gobernador de Chiapas, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, que ser el responsable del destino político, económico y social de los chiapanecos, “no es un juego”. Esta es una responsabilidad suprema que, quien será su antecesor dentro de cinco meses, MANUEL VELASCO COELLO, no entendió nunca; más bien se desentendió y jamás se erigió como el gobernante responsable.

Los ejemplos de malos gobernadores que han llevado a Chiapas y los chiapanecos a la desgracia están a la vista con PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y el actual, MANUEL VELASCO COELLO. En eso se debe fijar RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS para no terminar como estos personajes de malas entrañas, en el repudio, las maledicencias y denigraciones a sus actos de gobierno.

Esperamos ver, con quienes va a gobernar RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, pues “dime con quién andas, y te diré quién eres”…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Lo había dicho, “el PRI no lleva candidatos, lleva amigos y cómplices a la elección”. Lo sucedido el domingo 1º de julio en los comicios 2018 donde el partido tricolor, “la ex aplanadora de carro completo” quedó con daños totales y para el arrastre. No solo en Chiapas, sino a nivel nacional.

En Chiapas se preveía que “El Hijo de Satanás”, ROBERTO ALBORES GLEASON era una mala inversión por su falta de trabajo político y haber dejado en el abandono al partido y su militancia durante los seis años que duró como dirigente estatal. Aquí si se cumplió aquellos de, “el que la hace la paga”.

A nivel nacional, muchos son los que cargan con la culpa de la derrota estrepitosa del PRI, de su candidato presidencial JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑAS y a nivel estatal, “El Diablito”, ROBERTO ALBORES GLEASON. No ganaron ni una senaduría por mayoría relativa y tampoco ninguno de los 300 distritos electorales en que se divide la República Mexicana. Fueron un desastre.

Ahora hay quienes exigen la destitución del ex dirigente nacional del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA de la diputación plurinominal, aunque el principal culpable de la derrota humillante de los priísta es el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO. Claro, sin quitarle sus méritos a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien en su endiosado liderazgo, arrastró al abismo al PRI y puso en la cúspide a su imagen y partido MORENA.

De este proceso electoral 2018, hay mucho que comentar todavía. Cosas muy buenas como la posible desaparición de dos partidos políticos y la puntilla aplicada al PRI, “que sin embargo se mueve”. No sé por cuanto tiempo, pero los gobernadores, principales personajes y militantes de primer nivel, están preocupados por revivir al dinosaurio que por lo menos hoy, está titirimundo…

LINOTIPE@NDO…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

EL VERDE, SIGUE VIVO Y GOZANDO DE CABAL SALUD, NO PERDERA SU REGISTRO: ZENTENO NUÑEZ…

Amigo lector dejame decirte que el ex dirigente del partido verde ecologista y ganador de una diputacion local Eduardo Zenteno Nuñez, advirtio que su oartdo no perder su registro, pese a que se dice que el PVEM apenas logro el poco menos del 5 por ciento, el ex dirigente del verde en Chiapas re arca que su partido segue gonzado d ecabal salud. En una charla via cleular alpregunrale al respecto Zenteno Nuñez fue claro al manifesta mira compadre quiero decirte que desmiento todo tipo de aseveracion que anden haciendo los enemigos eternos de nuestro partido, no perderemos nuestro reistro fue claro en emarcar , ni a nivel nacionla, ni a nivel estatal seguiremos en la lucha electoral, quiero ser muy director jefe Cabrera nos dijo, es falso que perdamos nuestro rehistro, somos la fuerza politica numero dos en el estado, el registro nacional también lo tenemos, no sé de dónde sacan esa noticia tendencia y por demas falsa”. Los numeros y las estdaisticas no mienten compadrito -adujo- mira, teneosmganadas alrededor de 28 presidencias municipales, de las cuales dos aún no son reconocidas por autoridades electorales, y están en proceso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Quiero terminar con lo siguinete comento Zenteno Nuñez, en lo que repecta a las diputaciones locales logramos 11 escaños en el Congreso del Estado, a través de alianzas, empero aun faltan -reconocio- por repartir las 16 diputaciones plurinominales, en el Senado de la República aparece un puesto, en diputaciones federales no hay ningún registro. Ante todo ello, acoto, no vamos a perder nuestro registro ahí lo veras y los que andan festinando que desaparecemos en Chiapas y a nivel nacional como partido se quedaran con los ojos cuadrados, porque el verde sigue vivo y gonzando de cabal salud…sin comentarios

INAUGURAN JORNADAS EN DE FORMACION EN LA UNICACH…

El rector de la universidad de ciencias y artes de chiapas (unicach), Rodolfo Calvo Fonseca para favorecer el desarrollo de nuevas y mejores competencias en el quehacer educativo, tras inugurar las actividades de la jornada de formación y actualización docente, correspondientes al verano 2018, afirmo que la secretaría académica, mediante las jornadas de formación y actualización docente, implementa dos procesos de capacitación docente cada año, en periodos inter semestrales”, realiza diversas actividades en consecuencia de su comprometido compromiso con el fortalecimiento institucional, al mismo timepo señalo que en a partir de ya, se iniciaran a desarrollar hasta el 18 de julio, un total de 67 de actividades de formación docente y disciplinaria, realizándose diversos talleres orientados al desarrollo de competencias genéricas, la mejora del desempeño didáctico y la formación para el desempeño en ambientes educativos a distancia. El rector agrego que “la calidad de la educación que se brinda en las aulas, tiene una relación directa con la formación de sus educadores, estas jornadas nos permiten desarrollar en nuestra planta docente, las habilidades, actitudes y valores necesarias para cumplir con el quehacer educativo y aplicarlas de manera efectiva y permanente en la formación de los estudiantes”.

Lal finalizar su particiapcion el rector anifesto su gratitud por la voluntad y el esfuerzo de los directores y docentes de la unidades académicas, “ya que gracias a ello es posible realizar esa intensa jornada de capacitación”…ver para comentar

HAY CULTURA DE PREVENCION CONTRA LLUVIAS Y HURACANES: MVC

El joven gobernante ante la fuerte te prada de lluvias y huracanes expreso que las acciones de prevención y preparación ante la temporada de lluvias y huracanes, se impulsan desde las comunidades, asi mimso Manuel velasco Coello gobernador de esta entidad agrego el programa preventivo de protección civil, único en méxico, está soportado por cerca de seis mil comités de prevención y participación ciudadana, los cuales difunden información a las familias chiapanecas para evitar riesgos y fortalecer las tareas preventivas, al mimso timepo el popular gobernante pondero la importancia de la participación de la ciudadanía. Seguidamente subrayo Velasco Coello, “los comités permiten estar alerta y salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos, por ello es muy importante que la gente participe y colabore con las autoridades, pues lo primordial es salvar vidas, y ese es el mensaje que se lleva a cada localidad a través de estos comités”. El gobernador destaco mas adelante que el consejo estatal de protección civil en chiapas, mantiene sesiones continuas con la finalidad de que las estrategias se realicen de manera puntual y eficiente, para reducir riesgos y antender emergencias por posibles afectaciones. el mandatario señaló que se realiza un seguimiento las 24 horas del día mediante el centro de monitoreo, estaciones meteorológicas estacionarias (emas), estaciones de recepción de información satelital (eris), radar doppler y la información emitida por la comisión nacional del agua (conagua). Durante esta temporada de lluvias, -dijo- participan un total de 68 mil personas de dependencias federales, estatales y municipales, así como de los comités de prevención y participación ciudadana. asimismo, adujo que, principalmente, se monitorean los municipios de acapetahua, arriaga, huixtla, mapastepec, mazatán, pijijiapan, suchiate, tapachula y tonalá, que se ubican bajo la cota 5 y año con año son vulnerables a inundaciones…sin comentarios

UN INUTIL Y MEDIOCRE PRETENDE SER REGIDOR DEL PRI CON GURRIA…

Minetras por un lado dicen sin conceder, el mediocre dirigente del destartalado PRI en Tapachula un tal Dagoberta, despotrica contra el numero tachandolo de culpa de traicion al PRI por haber perdio la elecion en Tapachula, por otro lado el imberbe mocoso ando como chucho buscando una regudiuria plurinominal, según se supo, sin que concedamos nada el tal Dagoberto que ha sido un inutil como dirigente del domite municipal del PRI en tapachula, que de no haber intervenido el Güero en las elecciones hubieran ganado, lo que el torpe de Dagoberto no sabe es que su candidato al gobienro municipal de Tapachula, ya sabia que s elo iba a chupar la bruja, es decir, seguncomentan ya tenia concoimiento de su derrota, sin embrago el cinico y sinveguenza remedo de politico anda buscando como clarse o agenciarse la regiduria plurinonal que seria un graso error otrogarsela, pero bueno hay que lo vean los priista, porque si habkamos de traidores, el mediore Dagoberto, es el principal traidor de toda la pelicula…hay luego daremos cuenta de este inepto remedo de dirigente…ver para comentar…

BRINDAN SEGURIDAD A PAQUETERIA ELECTORAL…

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, señalo que a petición de partidos políticos y funcionarios de consejos municipales y distritales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y del Instituto Nacional Electoral, el pasado miércoles se desplego un combinado de fuerzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General del Estado, Policía Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de resguardar instalaciones y acompañar los traslados de paquetería electoral hasta su lugar de destino donde pertecian cada paquete, con eso se da seguridad y garantia. Acoto…sin comentarios

LA PAZ PATRIMONIO VALIOSO DE LOS CHIAPANECOS: GÜERO VELASCO

Luego de manifestar que las chiapanecas y los chiapanecos debemos seguir apostando a la paz como el medio más importante para poder avanzar en el desarrollo del estado, el popular gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, señalo que la paz es uno de los patrimonios más valiosos que tenemos los chiapanecos, es por esa razón -adujo- que he convocado a cada ciudadano y a cada familia chiapaneca, para cuidar e impulsar la paz en sus barrios, colonias y comunidades, al mimso tiempo subrayo el popular gobernante que, “Todos debemos entender que la lucha no es entre hermanos y mucho menos entre chiapanecos”, refirió el Gobernador de Chiapas, quien reiteró que su Gobierno seguirá siendo un factor de unidad y concordia entre los habitantes de nuestro estado. De igual forma el numero uno agrego que los ciudadanos en la entidad le apostaron a un proceso electoral en orden y con civilidad, pero sobre todo a la democracia, en base a eso dijo, la única forma de poder avanzar en la solución de los retos que enfrenta Chiapas es con paz, yendo todos juntos en un mismo frente en común. Hoy solome resta decirle al pueblo chiapaneco y sus habitantes que, “La contienda política ya concluyó, las campañas han quedado atrás, es tiempo de mirar hacia adelante y caminar todos en un mismo sentido para que a Chiapas y a México les vaya mejor”, por eso les digo que termine por simepre el rencor y que una sola sea nuestra hermosa esperanza y uno solo tambien nuestro amor…ver para comentar…BUENO MI amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, esperamos leernos este lunes y ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Guatemala refuerza programas para evitar la migración de niños a los Estados Unidos.

Ante la situación de gravedad antimigrante que se vive en los Estados Unidos, el gobierno de Guatemala impulsa el programa “Quédate”, derivado de la crisis que se vive actualmente con los Estados Unidos donde miles de familias migrantes son separadas, en la que los padres y sus hijos son llevados a lugares distintos, y por lo cual prendió las alertas a nivel mundial, por tratarse de una acción gubernamental violatoria a los derechos de los niños.

El Cónsul de Guatemala en Tapachula, Héctor Sipac Cuín señaló que el Gobierno guatemalteco pretende desde el 2014, evitar la emigración de niños y adolescentes a Estados Unidos, ante el constante riesgo que corren en su travesía hacia ese país en busca de la reunificación familiar y mejores condiciones de vida. Entrevistado por la agencia Intermedios, explicó que esta campaña denominada “Quédate”, es impulsada a través del Ministerio del Trabajo, Secretaría de Bienestar Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y se divulga en radio y televisión, actividades públicas, establecimientos escolares y consulados; con ello, añadió ha dado interesantes resultados.

Sin embargo reconoció que en su intento de llegar a los Estados Unidos, las familias han optado por quedarse en Chiapas, ya sea porque saben que el riesgo para llegar al norte del país es mayor, o ven en las ciudades fronterizas como en Tapachula, un lugar donde pueden desarrollarse económicamente sin tener la necesidad de ir más lejos.

Al final detalló que es por ello que se ha incrementado considerablemente el número de guatemaltecos radicados en Tapachula, y que han sabido vivir en este lugar porque es un municipio que ofrece oportunidades para trabajar sin alejarse tanto de sus familiares y que no corran el riesgo de que los separen de sus hijos como lo que pasa actualmente en el país del norte.

Cabe hacer mención que según información de la Presidencia de Guatemala, “Quédate” es un Centro de Formación que busca potencializar habilidades de niños y adolescentes de Guatemala, para que puedan ser y sentirse útiles en sus comunidades; y con ello, evitar que busquen migrar de manera irregular. Este centro, brinda procesos educativos con enfoque técnico-vocacional; los cuales son certificados por el Ministerio de Educación y el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad los cuales se desarrollan adecuándolos a las necesidades cognitivas, motrices y psicomotoras de las niñas, niños y adolescentes. Así las cosas.

El Presidente electo impulsa el Plan Chiapas, al instalar oficina central de CFE en nuestra entidad.

*Señala el senador Independiente Luis Armando Melgar Bravo.

La propuesta de instalar oficinas centrales de CFE en nuestra entidad por parte del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, impulsa la justicia social y económica que busca el “Plan Chiapas”, ya que CFE tiene una deuda enorme, “es tiempo de hacer cuentas y tratar al estado como se merece” expresó el senador Independiente Luis Armando Melgar Bravo.

Melgar dijo que “Esto no es más que un acuerdo honesto y transparente donde en el paquete social de Chiapas, CFE considere el consumo de luz como un subsidio, por eso vemos con buenos ojos la posibilidad de que la paraestatal esté más cerca de nuestra realidad”.

Se destacó que Chiapas es uno de los estados que más aporta al país, con una producción del 45 % de energía hidroeléctrica, por eso es muy acertado que Chiapas deba ser sede central de CFE. Al final señaló que hoy se necesita replantear un trato justo para que a Chiapas le vaya bien, con este impulso por parte del Presidente electo y CFE, arrancamos con el pie derecho a un rumbo productivo. Así las cosas.

En Chiapas hay candidatos perdedores en las Presidencias Municipales que incitan a la violencia…

Qué bueno que en Chiapas, hay candidatos perdedores a Presidentes Municipales, que reconocen su derrota y que alcanzan un valor moral enorme como seres humanos. Que brindan la mano amiga a quien le ganó en las urnas, por decenas de votos, cientos o miles. Sin embargo hay otros candidatos perdedores que se resisten a aceptar la derrota y utilizan fines perversos incluyendo la violencia y el fanatismo que según ellos con estas acciones perversas le reconocerán su triunfo. Hasta donde llega su “cabecita”. Son los mismos que utilizan a periolistos a través de las redes sociales para empañar la imagen del IEPC, hasta de la secretaria de Gobierno y otros hasta el Congreso del Estado, que son los órganos en la entidad, los únicos culpables de la violencia y la tragedia electoral.

Nadie puede negar que hay “candidatos perdedores” en varios municipios que son los protagonistas de la violencia y para ellos deben de caerle todo el peso de la ley. Son los incitadores que envían a sus hampones a las calles para crear desorden, para amenazar a sus contrincantes ganadores y sus familias, y lo grave, envían amenazas de muerte a funcionarios municipales del IEPC, y a darle rienda suelta a sus amanuenses virtuales confundiendo a la población en las redes sociales. Todo un nuevo ardid y maña en estos tiempos electorales en Chiapas.

Turismo en la frontera sur.- : Al acercarse el periodo vacacional de verano, integrantes del sector turismo en el Soconusco prevén un ligero repunte en demanda de paquetes turísticos que ofertan las agencias de viajes, ya que la temporada no es considerada alta a diferencia de lo que ocurre en otros destinos del país. El Vicepresidente de turismo de la Canaco Tapachula, Rodolfo Juan Flores dio a conocer que al finalizar el ciclo escolar se comienza a tener un ligero flujo de visitantes a la región, sobre todo generado por estudiantes quienes llegan a pasar las vacaciones con familiares. Dijo que esperan hasta un 50 por ciento en el repunte de afluencia turística, sobre todo en beneficio de restaurantes y de hoteles, ya que los destinos naturales con los que cuenta la región no son tan demandados en esta temporada por los visitantes. Señaló que otro de los factores que merma la llegada de visitantes en este periodo vacacional de verano al Soconusco es que no concuerda con el calendario escolar que manejan en Guatemala, que en los recientes años se ha convertido en el mercado potencial de la región, sobre todo por el poder adquisitivo que tiene su moneda respecto al peso.

Programa Bécate.- Con el objetivo de abatir los altos índices de deserción escolar y como apoyo directo para los jóvenes que deseen continuar sus estudios, 36 instituciones académicas junto con la Comisión de Educación y Cultura que preside la diputada Judith Torres Vera inauguraron el programa “Bécate” en el vestíbulo del Congreso del Estado. En representación de la diputada Judith Torres Vera correspondió a la diputada Isabel Villers Aispuro realizar la declaratoria inaugural del evento, en su participación en tribuna dirigió unas palabras a las y los jóvenes participantes donde dijo que el programa se celebra por tercer año consecutivo y tiene como propósito reconocer a jóvenes que se han ganado a pulso una beca para continuar con sus estudios. Al final dijo que la Comisión de Educación y Cultura, de la cual también formo parte, concluye esta gestión con la satisfacción de haber apoyado a la concreción de las aspiraciones de miles de jóvenes chiapanecos.-

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

ALGUNAS BUENAS NUEVAS

Siguen los acomodos tras las elecciones, se van conociendo datos de la vida y carrera de los ganadores (de los que hay “algo” qué decir, claro), las posturas de los perdedores; los que se van ya están haciendo maletas y cuentas, los que llegan van comenzando a conocer lo que urgía para ayer y lo que urgía para antier; saldrán las deudas, de todo tipo, en cuanto a obras, compromisos no cumplidos y por supuesto las adquiridas con los bancos.

Por otro lado volveremos a ver, como hacia varios sexenios, carro completo en San Lázaro con un color predominante, aunque más allá de eso, lo rescatable es que por primera vez en la historia del país y de acuerdo al Programa de Resultados Preliminares (PREP), la Cámara de Diputados y el Senado de la República estarán conformados por una mayoría femenina.

Estas son buenas noticias, y no es que se les deba exigir más –o menos- pero me encantaría que las cosas caminaran bien, que se notara una diferencia, y no porque sea mejor una legisladora que un legislador, simplemente porque estamos ávidos de cambios, de formas diferentes de hacer, negociar y llevar las cosas. Ya veremos cómo se van acomodando las cosas a partir del 1 de septiembre.

Nuestro estado cambiará de partido, ya le hemos probado a todos los colores y sabores, ojalá este sea el bueno porque los temas no esperan, por el contrario, día a día se van haciendo más grandes: la economía, la seguridad, el campo, el empleo, la educación, los jóvenes, en fin, todo urge.

Si nos vamos al ámbito local, también hay algunas buenas noticias, el municipio vecino (y hermano) de Tuxtla Chico dio a conocer que este ayuntamiento se va dejando menos deudas, lo cual se les agradece porque normalmente ya cuando tienen una pata en la puerta y la otra en la calle es cuando dicen todo lo que se endeudaron.

De acuerdo con los números, cuando inició la administración, por allá del 2015, había una deuda con BANOBRAS por $9,057,466.60, de la cual se han abonado año con año (del Fondo 4) $6,373,282.97, por lo que sólo va a quedar una deuda por una mínima parte, por la cantidad de $2,684,183.63, y si se aplica un buen esquema administrativo –como hasta ahora- el municipio “quedará pronto libre de una deuda más”, así lo reconoce Juan Carlos Orellana, alcalde de este terruño.

Que más quisiéramos que las deudas desaparecieran, como por arte de magia, pero no. Esta deuda se adquirió en el 2010 para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual por cierto ni funcionaba cuando empezó esta administración, se echó a andar y ahora se tiene una planta más y una deuda menos –o casi-.

Ojalá poco a poco entrar a la política sea sinónimos de resultados, ojalá todos y cada uno de los alcaldes salientes entregaran un municipio mejor, debería ser la constante, la competencia por quién fue el mejor, y no como suele suceder en donde las apuestas están en quién fue el peor, quien se llevó más, quien saqueó más, quien dejó más deudas.

Se necesita un nuevo oficio político, en donde se sepa reconocer lo bueno que se logró y se continúe con ello, en donde se conserve a las personas que hicieron un excelente trabajo, en donde se convoque a los que “perdieron”, se conjunten las ideas, se forme un todo que abarque más y dé mejores resultados.

Darse la mano es necesario en estos tiempos, porque es demasiado lo que se tiene que abarcar, y no hay héroe que vaya a poder solo.

