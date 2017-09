27 de Septiembre de 2017

La Feria

Sr. López

No se les quita

A ver, a ver, ¡a ver!… vamos aclarando paradas: ya salieron algunos políticos (no todos pero sí varios de los afamados), a vernos otra vez la cara de sus babosos, echando a la basura -de pasada-, la adecuada reacción que en general tuvieron nuestros gobernantes ante los terremotos recientes.

En primer lugar: los desastres no los causan los terremotos, esos ocurren y seguirán ocurriendo; los desastres los causa -aparte de la pobreza y la ignorancia-, la irresponsabilidad de las autoridades, las de ahora, las de antes, que tuvieron y tienen todos los recursos, legales, técnicos y económicos, para evitar que cada terremoto se vuelva tragedia.

Es igual con los huracanes. Hay y habrá huracanes, siempre. Cómo es posible que sigan construyéndose barrios enteros en zonas de riesgo, cómo es posible que cada urbanización no esté diseñada para drenar las aguas… cueste lo que cueste.

¿Qué no se puede?… no, sí se puede, pero no es negocio ni rinde frutos políticos evitar tragedias futuras, cuyo mérito queda en el olvido (como ahora pasa desapercibido que no haya epidemias de sarampión, paludismo o poliomielitis… y ni quien se acuerde de quiénes hicieron lo que se tenía que hacer y obligar al que tuvieron que obligar… y la raza tan campante, sin conciencia de que es gracias a algunos que sí cumplieron -y cumplen- con su deber).

En segundo lugar: en el caso de la Ciudad de México no hay duda de que su gobierno -este y los anteriores-, es el principal responsable de las catástrofes que sufre por los terremotos. Es el caso más estudiado. Se sabe todo del tema. Si alguna edificación colapsa es porque no cumple con las especificaciones del Reglamento, por omisiones o negligencia de los funcionarios responsables de la revisión y aprobación de los diseños estructurales, la falta de supervisión de su correcta ejecución y la inexistencia de un sistema de inspección de su adecuado mantenimiento… cuando no por corrupción y colusión con criminales disfrazados de constructores.

Ayer publicó el diario Reforma una entrevista a Robert Glasser, representante Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, quien dijo entre otras cosas: “Los desastres no son naturales (…) Si un edificio fue construido para resistir terremotos, de acuerdo con las estándares apropiados, entonces cuando pega (el movimiento telúrico) no se convierte en un desastre”. No es una verdad universal, claro, pues ante un sismo de magnitud nunca vista o que dure tres horas, sin duda habrá un tragedión, pero será, claramente, por algo inusitado, imprevisible, que no es el caso del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre pasado.

Por eso es tan indignante el tonto acto de Miguel Ángel Mancera, el jefecito de Gobierno de la CdMx, quien ayer convocó a la prensa nacional para que lo vieran estampar una firmota -grande, grandota-, sobre un cartón que decía:

“Decreto por el que se instruye la elaboración del programa y se crea el órgano de apoyo administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México en una CdMx cada vez más resiliente” (todo en sic, redacción del hombre de Tepepan).

¿Qué tal?… seguro los habitantes de la CdMx sienten la inmensa tranquilidad de que ya llegó el Llanero Solitario a salvarlos, a hacerlos más resilientes, porque eso dice el decreto, que es para transformar a la Ciudad de México en una CdMx (o sea, de Ciudad de México en una Ciudad de México: ¡padre!), cada vez más resiliente.

¿Sabrá el Mancerita lo que es resiliencia?… quién sabe, pero se oye bonito una ciudad cada vez más resiliente, o sea como que más “chida”, para decirlo en chilango.

Resiliencia significa tener mayor capacidad para enfrentar adversidades, cuando uno hubiera creído que se trata de que no haya adversidades. El término se usa en psicología (que es lo que necesita la CdMx, psicología, mucha psicología), aceptando que hay personas resilientes que se sobreponen a la adversidad negativamente, con “reacciones violentas de supervivencia, comportamientos de alto riesgo y abandono social y emocional” (dice la doctora en Psicología Emily Hunter, profesora en la Universidad de Baylor). Muy bien, don Mancerita, muy bien.

Y al mismo tiempo, mientras preparaban el acto de la firmota, para recuperar y transformar la imagen política del resiliente Mancera (y no para otra cosa), seguía “caído” el Sistema de Información Geográfica, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que muestra ubicación, uso de suelo y normatividad de cada predio, donde se puede revisar si los edificios cumplen con la normatividad de la zona… ¡ah! y tampoco hay acceso al sitio en que está la lista de Directores Responsables de Obra. ¡Lástima!

Un por cierto: con qué cara dura informó el titular de la SEP, el Nuño artillero, aspirante a Presidente de la república, que hay “un saldo preliminar de 2,224 escuelas con daños en su estructura”, para agregar después que “contando los saldos de los sismos del 7 y del 19 de septiembre, casi 5,000 escuelas han sufrido daños en las últimas semanas”… ¡ah, qué bueno que contó los saldos! ¿No acababan de hacer un censo nacional de escuelas?… ¿no estaban realizando el programa “Escuelas al Cien”, con 50 mil millones de inversión? Sin perdón: don Nuño, es usted un cínico.

En tercer lugar: los partidos políticos, si aprueba la Cámara de Diputados la cancelación total de su financiamiento, no están dando nada, están dejando de recibir dinero ajeno, nuestro dinero. Ni un peso han sacado de sus bolsas (bueno, sí, los diputados federales donaron un día de dietas y los senadores están evaluando dar una quincena… lo están viendo, no hay prisa). Por lo pronto, en el PRI están que no caben de gozo: paran en seco al Pejehová: sin dinero su Morena se desmorona.

Y ya después tendremos los correspondientes escándalos de cómo se financian los partidos y las campañas, no lo dude, la maña no se les quita.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El juego de la política…

Dijimos en la publicación de ayer que, personalmente no estamos de acuerdo en eliminar por completo el financiamiento a los partidos políticos, porque hay muchos otros riesgos que se correrían, como el ingreso de dinero sucio de la delincuencia organizada.

Varios opinólogos nacionales e incluso el presidente del IEPC, Oswaldo Chacón, expresaron que es “políticamente correcto” canalizar parte de ese recurso que se gasta cada año, a la etapa de reconstrucción, tras los sismos que han sacudido a varios estados del país.

Ahora bien, lo anterior no implica que los “jugadores” de la política no jueguen su juego, principalmente si consideramos que estamos a poco más de nueve meses del proceso electoral de 2018.

EDUARDO RAMÍREZ, QUE NO LO DEN POR MUERTO

El todavía presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, fue de los primeros en sumarse a la propuesta de eliminar el financiamiento a los partidos políticos para el próximo año.

Como suele hacerlo, el comiteco fue más allá y llevó el tema al Congreso del Estado, donde presentó la propuesta de “cero financiamiento” a los partidos políticos para el año siguiente, de manera que ese recurso sea direccionado a la ayuda para los damnificados.

“En 2018, todos los que aspiren a un cargo de elección popular, como síndicos, regidores, presidentes municipales, diputados y gobernador”, expresó mediante un video el también dirigente del PVEM.

Habrá críticas, como hubo a nivel nacional al PRI, el partido que le metió toda la carne al asador al tema de eliminar el financiamiento a los partidos políticos por la emergencia. Muchos consideran que es una medida “oportunista” y convenenciera.

Lo que no podemos negar es que Eduardo Ramírez Aguilar, a quien todavía se lo ve como aspirante a estar en la boleta electoral, siempre está moviendo “dados” y apostándole al juego de la política.

Eduardo Ramírez, quien, se ha dicho, tendría muy difícil encabezar una coalición PRI-PVEM, todavía tiene otras opciones para ir por la gubernatura y él sigue haciendo la tarea.

Hace poco se dijo que podría dar la sorpresa en Morena; sin embargo, la coordinación recayó en Rutilio Escandón. Eso no quiere decir que el comiteco esté en la banca y su actividad diaria así lo demuestra. Que no lo den por muerto.

EMILIO SALAZAR RESPALDA LA PROPUESTA

Emilio Salazar, diputado federal, fue otro de los que hizo segunda a esta idea de canalizar el gasto de los partidos políticos a la etapa de reconstrucción.

“…es momento de responder a las exigencias y demandas de la ciudadanía realizando una reforma de fondo al sistema político electoral que permita de una vez y para siempre, dejar de gastar en campañas políticas y dirigir todo ese dinero a la gente que más lo necesita”, afirmó.

El legislador, un empresario que proviene de una familia de mucho trabajo, es uno de los pocos políticos que puede presumir que no necesita el financiamiento público para encarar un proceso electoral como el que se aproxima.

Emilio Salazar expresó que además del recurso que se podría canalizar del gasto en partidos políticos, hay que ir más a profundidad y hacer una profunda reforma que permita tener siempre recursos listos y frescos para una emergencia.

“Mi bancada hemos propuesto eliminar 300 diputaciones federales, para lo cual el INE deberá llevar a cabo una redistritación para que solo haya 200 diputados, eliminar no solo 64 sino 96 senadores para que cada entidad federativa cuente con un representante en el Senado”, afirmó el legislador.

Vamos a ver en qué termina la propuesta de recortar el gasto en partidos políticos, pues ya que andamos en recortes, también había que recortar el gasto corriente en el que incurren los tres poderes, principalmente el Poder Ejecutivo, quien tiene siempre una “bolsota” que gasta de manera discrecional.

Escriba a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

LINOTIPEANDO…

Marco Antonio cabrera Alfaro

INTERPONE ERA INICITIVA PARA QUE PARTIDOS POLITICOS DONEN PREROGATIVA PARA APOYAR A DAMNIFICADOS

Que los candidatos en el 2018, se subsidien con sus propios recursos sus campañas propone Ramírez Aguilar

en estos momentos, nuestra prioridad debe ser la reconstrucción de Chiapas”.

Esperamos que compañeros legisladores de diferentes fuerzas políticas se sumen y aprueben esta propuesta: ERA

El líder del congreso Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer a este columnista que este día (ayer) interpuso iniciativa ante el congreso del estado, en el sentido de que los recursos o prerrogativas para los partidos políticos sean destinados para apoyar a los damnificados que dejo a su paso el sismo de 8.2 grados en esta entidad, el líder cameral en su elocución ante este escribano, detalló, Amigo Cabrera, déjame decirte que he presentado una iniciativa para el cero financiamiento público a partidos políticos, es decir, señalo, que el que quera azul celeste que le cueste, que se financie su propio proyecto sin ayuda de su partido, hablando económicamente, adujo, al mismo tiempo de subrayar de tal manera que dicho recurso se destine a los damnificados y a la reconstrucción de daños, ante del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, ocurrido el pasado 7 de septiembre. Lo que se pretende con esa iniciativa, adujo, que con ello se estaría reformando el Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para que el financiamiento Público que debe destinarse a los Partidos Políticos para la obtención del voto en campañas electorales sea destinado en su totalidad, es decir el 100 por ciento, a fondos y programas dirigidos a la ayuda solidaria de los damnificados y a la reconstrucción de sus comunidades.

La presente iniciativa –agrego- nace del reclamo social del pueblo de Chiapas, por lo que consideró que es tiempo de solidarizarnos y hacer acciones de beneficio para la reconstrucción de nuestro Estado. El presidente del poder Legislativo, en esta entidad de igual forma severo que, para el año 2018, -dijo- todos aquellos ciudadanos que aspiren a un cargo de elección popular, como síndicos, regidores, presidentes municipales, diputados y gobernador, lo hagan con sus propios recursos, de tal manera que los recursos de campaña sean destinados para la reconstrucción de todas esas viviendas perdidas a causa de este fenómeno natural, dicho en otras palabras Mi Marco, enunció, con esa iniciativa, no habrá dinero del pueblo para financiar campañas electorales en Chiapas”, es muy importante destacar, señalo el legislador local que, “Lo que hemos vivido en Chiapas y en otros estados de la Republica, debe ser un llamado a la consciencia, y sobre todo para que los partidos políticos se conduzcan con austeridad, con menos gastos de publicidad que a todas luces ofenden a la sociedad en estos momentos, nuestra prioridad debe ser la reconstrucción de Chiapas”. Lo que te quiero dar a entender y a dar a conocer a la sociedad es que, se trata de que hagamos juntos un pacto para la Reconstrucción, por lo que hay que actuar con hechos, atendiendo ese justo reclamo social, no basta con un pronunciamiento, sino traducirlo en iniciativas, como la que hoy presente”. Así mismo Ramírez Aguilar, enmarco que confía en que el resto de sus compañeros legisladores de diferentes fuerzas políticas se sumen y aprueben esta propuesta, “porque Chiapas nos necesita hoy más que nunca, debemos solidarizarnos”. Al finalizar su charla el líder cameral con este columnista le interrogamos en cuanto a que si buscara la gubernatura de su estado muy tranquilo, limpiándose la frente que le perlaba de sudor, nos respondió, como ya te dije mi gordo ahorita nuestra preocupación es la reconstrucción de Chiapas, además enfatizo, No hay prisa, no tenemos prisa, en estos vamos esperar los tiempos y los momentos para poder verter un comentario al respecto, lo que si dejo en claro, -acotó- es que no me vendo, y no me compra nadie…ver para comentar

QUE REPRESENTA Y QUE SIGNIFICA “BOLA OCHO” EN EL ARGOT POLITICO…

Amigo lector, hoy deja comentarte un tema que es muy cacaraqueado en mi pueblo, la, otrora Perla del Soconusco, un tema que ha dado mucho de qué hablar, y este es, que es lo que representa y significa “La Bola Ocho” en el argot político de Tapachula, cualquiera respondería inmediatamente que, se trata de un elemento o una bola para jugar Billar, sin embargo, la realidad es otra, toda vez que según comentan en corrillos del Palacio municipal, lo que representa La Bola Ocho, es el poder tras el trono en el ayuntamiento huacalero, si, aunque tú no lo creas amigo lector, La Bola Ocho, dicen, es un personaje que ha logrado ganarse y unir a todos, pero en su contra, por sus acciones de soberbia y prepotencia, comentan que logro ese personaje, ex regidor con el tristemente célebre Samuel Chuecón, metérsele en el gran corazón del alcalde Neftalí del Toro, y puede ser cierto o tiene lógica, porque será por eso que el torito esta gordito, es que lograr meterse al gordo Ramírez en su corazón esta cañón, pues, obvio será por eso que se el edil se inflamo en estos dos últimos años, es ese energúmeno o personaje que sin ser trabajador en el ayuntamiento, denuncian en repetidas ocasiones, toma decisiones para “cesar”, (haciendo honor a su nombre), correr, despedir a quien no comulga con sus proyectos políticos, un joven que, para poder “caminar”, no solo políticamente, tuvo que irse a Monterrey junto con su esposa a darse una hojalateado, donde según el mismo nos comentó, pago por lo menos 150 mil pesos para que le metieran un globo en la panza, es decir, se hizo el baipás, y decíamos poder caminar, no solo políticamente, porque estaban tan regordete el compa que se le dificultaba caminar en colonias y ejidos, rancherías, barrios, de donde ha sido rechazado por sus acciones de perdonavidas, no sabemos si el Toro se ha enterado de tantas travesuras del Bola Ocho, o si lo sabe, cómo siempre defiende lo indefendible, defender a sus muchachitos no le va al edil huacalero, porque sabrá que se comen entre ellos haciendo uso excesivo del canibalismo político, claro, desde luego y por supuesto que Neftalí del Toros, sabe que sus funcionarios andan de las greña, gracias al Bola Ocho, quien ha sembrado la cizaña, la intriga, la envidia entre los funcionarios, así lo describen los propios secretario del municipio, donde no hay vacío poder, sino ausencia del poder, es poder que ha estado ejerciendo la Bola Ocho, y para muestra no hace falta un botón, el gordito Ramírez, le ha empezado hacer la vida imposible a una maestra funcionaria municipal, y todo porque a puro producto de gallina quiere colocar a su suegra en esa encomienda, hace días llego como todo un bólido y le pego una gritada a la maestra diciendo “deje de meterse con mi familia y vaya preparándome su renuncia vieja hija de la ver…&/%&$#$”#%$&/)/(&/, le voy a demostrar quién manda aquí en el ayuntamiento…(sic), y la pobre maestra hoy en día vive con un dios líbranos en la boca, porque la amenaza y la gritada del Bola Ocho, tuvieron que hacer que, la mentora se fuera al hospital, según comentan, que poca madre del gordo, en realidad está muy cañón las acciones del gordo Ramírez, ¿qué dirá el Toro de esa acción?, sin lugar a dudas nada y lejos al contrario dijera un ex alcalde, le cree a su hermano y amiguito el bola ocho, pero hay más de este tema que luego las seguiremos dando a conocer, creo amigo lector que el multicitado Bola Ocho, se está aprovechando de la confianza, la humildad y la nobleza del presidente, quien debe hacer algo a la voz de ya, sino negro nubarrones vendrá…sin comentarios

NADIE POR ENCIMA DE LA LEY EN CHIAPAS…

El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reiteró que en Chiapas nadie puede estar por encima de la Ley, por lo que se seguirá aplicando el Estado de Derecho para proteger la integridad y el patrimonio de las familias, todo ello tras haber restituido a sus legítimos dueños un total de 15 predios que habían sido invadidos en Venustiano Carranza, En este marco, el responsable de la política interna indicó que la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello es aplicar la Ley sin concesiones a quienes vulneran los derechos de los demás, como se ha dado constancia en operativos implementados en los municipios de Comitán de Domínguez, San Cristóbal de Las Casas, Ocosingo, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y ahora en Venustiano Carranza…ver para comentar

EL ALCOHOL, UN DEPRESOR DE CELULAS: RLS

El fiscal general del estado aseguro este día que el alcohol deprime las células nerviosas lo que afecta la comunicación de célula a célula y por lo tanto la función del cerebro. Es por ello agrego el funcionario estatal, después que las personas consumen grandes cantidades de alcohol todos los sentidos pueden estar entorpecidos, lo que dificulta una reacción oportuna en situaciones donde se requiere concentración como al momento de conducir un automóvil. Expuso el abogado de los chiapanecos que un síntoma común, por ejemplo, es la visión borrosa, además que las células en la nariz y la boca no funcionan a su máxima capacidad, entre otras más, es por ello que el fiscal López Salazar, exhortó a la ciudadanía a evitar manejar bajo los influjos del alcohol debido a que esto aumenta considerablemente el riesgo de provocar un hecho de tránsito que resulte en lesiones o pérdida de vidas humanas… Hasta aquí llegamos hoy, solo nos resta decirles que primero dios, nos leemos mañana, ya saben que en linotiperando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Chismorreo Político

Armando Chacón

Deben vigilar Centros de Acopio

Comenzamos…….Mucha razón tienen los padres de familia al exigir que las autoridades de Protección Civil pongan en las entradas de los centros escolares un documento donde especifique que las instalaciones no tienen daños estructurales y por lo tanto no representan ningún peligro para la población estudiantil de los niveles preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y superior. El titular de Protección Civil en el estado, Luis Manuel Gracia Moreno, debe de invitar a participar al Colegio de Ingenieros Civiles y de Arquitectos a evaluar las escuelas para determinar si están en condiciones de ser ocupadas y que los niños y los adolescentes puedan recibir clases y el magisterio cumplir con su trabajo sin correr ningún riesgo, recordemos que estamos en plena temporada de lluvias que hacen reblandecer la tierra y las paredes y techos de las construcciones, mientras las réplicas del terremoto del pasado 7 de Septiembre continúan y eso hace que edificios dañados puedan colapsarse. No desconfiamos de las inspecciones que ha hecho la Secretaria de Protección Civil, pero dudamos que Luis Manuel García Moreno y su equipo tengan los suficientes conocimientos y la capacidad como para valorar los daños en las estructuras de los muchos edificios que resultaron con algún daño. Las dependencias de PC municipales en mucho han cooperado en esta labor de inspección, pero en las zonas indígenas o rurales, dudamos que exista personal que pueda determinar el peligro que representa las fisuras provocada por el sismo y sus réplicas en alguna escuela. Las instituciones educativas no pueden abrir sus puertas sin que antes se haga una minuciosa revisión a las escuelas públicas y privadas, por personal que tenga los conocimientos sobre seguridad estructural, eso es lo que opinan los integrantes de la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros AC (UNAI), que son especialistas en esta materia. El personal de Protección Civil que encabeza Luis Manuel García Moreno debe actuar con responsabilidad y en caso de no tener en sus manos los dictámenes de cada una de las miles de escuelas tanto del sector oficial como particulares, debe de evitar que se reanuden actividades en los centros escolares, hasta que estén correctamente revisada la cimentación y la estructura de cada centro escolar…….Continuamos……El gobernador Manuel Velasco, fue claro al advertir no solo a sus funcionarios, sino a los políticos y a los partidos, que no se permitirá que desvíen los apoyos que son destinados para los damnificados del terremoto. Pero existen muchos Centros de Acopio en toda la entidad chiapaneca, la mayoría no están registrados y no se sabe a dónde van a parar las despensas que llevan a entregar la gente generosa y que confía en las personas que controlan esos Centros. Las autoridades deberían de vigilar esos lugares donde reciben apoyos de cualquier tipo para damnificados, para que esos que se sienten “samaritanos”, no se queden con las donaciones….Terminamos…La solidaridad con los damnificados de Chiapas que han demostrado ex estrellas del futbol profesional, es de agradecerse. Salvador Cabañas, Jorge Campos y muchos otros destacados futbolistas profesionales, jugarán un partido de futbol el próximo sábado a las 7 de la noche en el Estadio Zoque, con la finalidad de recabar fondos para ayudar a los damnificados de la Costa. La contienda deportiva “Duelo de Leyendas”, donde se enfrentará la selección mexicana contra la selección de extranjeros, escuadras que estarán formadas por destacados ídolos del deporte, será un verdadero espectáculo. Los costos de pasaje, alimentación y hospedaje serán costeados por los mismos jugadores. Nuestro reconocimiento a estas figuras que han sido estrellas del deporte y ahora vienen a la capital chiapaneca a apoyar como ellos saben, a los damnificados. Después de esta muestra de solidaridad de los famosos futbolistas, deberán los artistas chiapanecos organizar un maratón para recaudar víveres para los que salieron afectados por el sismo. Cantantes, músicos, ballet folclórico, imitadores, actores, todos los artistas unidos en un solo espectáculo y que el boleto de entrada sea una despensa. Sería maravilloso que también se unieran y unieran al pueblo en una misma causa, ayudar a los que perdieron mucho o todo en durante el sismo de 8.2 grados. Un Festival Musical es buena idea, ya que a varios los hemos visto participar y apoyar el Teletón…..Nos seguiremos leyendo aquí

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado

+ Sismos VS Financiamiento de Partidos…

+ El PRI y su nueva visión política…

+ Comentarios al Margen…

LA PROPUESTA DEL CONGRESO DE CHIAPAS…

Está claro que ante la toma de decisiones de la sociedad civil, “el poder que dimana del pueblo” consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha hecho realidad a raíz de los sismos del 7 y 19 de septiembre del presente año, primero, porque, la población rebasó a la autoridad federal y de los estados en la atención inmediata de los afectados por los acontecimientos naturales y, segundo, al exigir que los partidos renunciaran a sus prerrogativas económicas destinadas a sus campañas políticas.

Desde ese momento, las cosas cambiaron en este país en que apátridas y sátrapas autoridades no pudieron detener la embestida social que va por el poder y sus derechos. Es así como el PRI, resuelve –no por una benévola decisión—sino por la presión social, aportar el cien por ciento de sus prerrogativas del 2017 que suman 258 millones de pesos.

Puede que sea una marrullería a la que están acostumbrados los políticos del tricolor, pues si se tratara de sus prerrogativas para la campaña del proceso electoral 2017-2018, el desprendimiento financiero tendría que ser de Un Mil 689 Millones de Pesos que es lo que el INE le autorizó después de las maniobras matemáticas que indica la Ley electoral. Pero en descargo y en su defensa, más valen 258 Millones de pesos, que nada.

En esa dinámica de disminuir o eliminar las prerrogativas de los partidos políticos, el PAN, PRD, PVEM, Encuentro Social, PANAL, Movimiento Ciudadano y PT, se enredan en sus explicaciones y no dan una respuesta inmediata y clara, como lo amerita el caso de los damnificados por los sismos y la reconstrucción de México. Quizá MORENA y el dueño de la franquicia, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, fueron los primeros que dieron una declaración sobre aportación de un 20 por ciento de sus prerrogativas destinadas a la campaña electoral.

Llama la atención y sorprende la propuesta del PRI con respecto a su iniciativa de eliminar los financiamientos públicos a los partidos políticos de manera permanente a partir del 2018, y también la derogación del decreto por el cual fueron creados los diputados (federal y local) y los senadores de la república, plurinominales. Falta ver la reacción de los dirigentes de los demás partidos y por consiguiente la respuesta de la opinión pública.

Sin conceder plenamente por la forma en que se comportan los políticos priístas, hay que concederles el beneficio de la duda porque, la propuesta en sí, ya es un gran paso en el aniquilamiento de los partidos empresa-franquicias familiares o de grupos, que solo han servido para enriquecer a unos cuantos.

LA INICIATIVA DEL CONGRESO DE CHIAPAS…

En el escenario electoral y la discusión de las jugosas prerrogativas económicas a partidos políticos, hay que darles ahora la razón a los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas por adelantarse a los acontecimientos con una propuesta al Instituto Electoral y Participación Ciudadana para reducir en casi 50 por ciento el financiamiento público.

El 13 de febrero de este año 2017, el diputado verde-ecologista, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, en conferencia de prensa detalló la forma y la herramienta para que el IEPC bajara en más del 50% las prerrogativas de los partidos con registro estatal; de 157 millones de pesos autorizados, a solo 72 millones, “haciendo un ahorro amplio y poder hacer que el dinero vaya a la educación y vaya a donde se está necesitando que es en muchas partes de nuestro estado”, precisó entonces.

Habría señalado en esa ocasión el presidente de la Junta de Coordinación Política, “que hay mucha resistencia de los partidos políticos, pues a nadie le gusta que le toquen los bolsillos”. La estrategia o “herramienta” como la calificó PENAGOS VARGAS, era cambiar la fórmula de estimación del financiamiento que el Código Electoral local establece y a partir de las cuales se fijan los montos que se asignan a los partidos políticos.

Estas bases determinan: “el monto será fijado, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón local, a la fecha del corte de julio de cada año, por el 65% de la unidad de medida (salario) que indican a nivel federal y la actualización”. Para eso se propone, dijo el legislador en aquella conferencia de hace siete meses: “que el padrón electoral local sea multiplicado ya no por el 65 % sino por el 30 % de la unidad de medida y la actualización actual”.

LAS PRERROGATIVAS EN CHIAPAS…

El total del financiamiento autorizado de prerrogativas a repartirse los partidos políticos en el Estado, es de 157 millones, 491 mil pesos con 52 centavos. Un mundo de dinero para un estado con 76 por ciento de pobres (2 millones 316 mil 751 en pobreza moderada y 1 millón, 669 mil 730 en pobreza extrema) que suma una población de 3 millones 985 mil chiapanecos en pobreza, de un total de 5 millones, 217 mil 908 personas. Para ellos se destinan 21 mil millones de pesos anuales en programas sociales, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Por eso era pertinente que los Consejeros Electorales del IEPC-Chiapas, encabezados por su presidente, OSWALDO CHACÓN ROJAS, atendieran a tiempo esa propuesta de la LXVI Legislatura, que en contrario, fue denegada y puesta en controversia junto con otros dirigentes de partidos como CÉSAR ESPINOSA MORALES del PRD, OSCAR GURRÍA de MORENA Y JANNETE OVANDO, del PAN, quienes incluso interpusieron amparos a esa disposición.

Y fue cierto que Hacienda del Estado a cargo de HUMBERTO PEDRERO MORENO, atendió la llamada del Congreso del Estado para disminuir los montos de prerrogativas económicas de los partidos políticos y en consecuencia interpusieron el recurso de revisión constitucional que hasta la fecha no ha sido resuelta. Pero se tiene que saber –algún día—que “la orden vino de arriba”, del gobernador MANUEL VELASCO COELLO, porque, como siempre, “aquí no se mueve una hoja, sino no es con el soplo del GÜERO”.

Queda para la historia que la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas se adelantó a los acontecimientos y que siete meses antes de los sismos de este 7 y 19 de septiembre ya se había hecho la propuesta de reducir los montos de financiamiento público de los partidos políticos, que ahora es un tema de discusión que empuja y presiona la sociedad civil…

COMENTARIOS AL MARGEN…

>> El senador por Chiapas, ROBERTO ALBORES GLEASON, señaló la urgencia por lograr que todos los partidos políticos renuncien de inmediato a su presupuesto 2017 y 2018, y se eliminen los senadores y diputados plurinominales, a nivel federal y local, para acumular una bolsa de casi 20 mil millones de pesos y se atienda la demanda de la sociedad y los damnificados ante la devastación, a la vez que los exhortó al ejercicio de presupuestos austeros… Demandó que parte importante de los 258 millones, 617 mil 031 pesos a los que renunció el Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Nacional Electoral, deben ser para los 250 mil chiapanecas y chiapanecos afectados… Puntualizó que el resto de los partidos deben de ser congruentes con la emergencia y con la demanda de la sociedad, y renunciar también al resto de su financiamiento público de 2017 para alcanzar los casi 1 mil millones de pesos para los damnificados, así como llevar a cabo gestiones austeras que generen ahorros para apoyar a las familias chiapanecas y del resto del país que perdieron su patrimonio a causa de los terremotos.

EN LA OPINIÓN DEL LECTOR:

Agradezco al doctor JAVIER CASTELLANOS COUTIÑO, la atención que presta a mis comentarios y la molestia que se tome para verter su opinión sobre los mismos, como el que a continuación me reenvía:

>> “Amigo mío, me disgusta en forma superlativa la evidente corrupción en la política que debe ser de servicio, oportunidad de crear mejores condiciones de vida, oportunidad de trascendencia en fin… robar un peso de la administración debe ser considerado un delito grave y robar un peso en salud debe ser considerado además, un crimen.

Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

El gobernador exige cárcel para los funcionarios que desvíen ayuda a damnificados.

El gobernador Manuel Velasco, fue claro y contundente cuando desde el municipio de Chiapa de Corzo, advirtió que no se tolerarán a funcionarios públicos que desvíen la ayuda a los damnificados del terremoto en Chiapas. Fue categórico al expresar que cualquier mal uso de los apoyos a las familias damnificadas y de los recursos para la reconstrucción serán castigados con cárcel. Desde este municipio el gobernador Velasco pidió a la Fiscalía General del Estado acercar y agilizar mecanismos para que la ciudadanía denuncie todo intento de condicionar los apoyos.

El mandatario estatal recordó que ya se trabaja conjuntamente con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (SFP), con la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas y con el Órgano de Fiscalización Local, para ponerle lupa al manejo de los fondos que se destinarán a la reconstrucción en Chiapas. Mencionó que la participación de dichos órganos fiscalizadores, fue a partir de la petición que hiciera el Gobierno de Chiapas para transparentar el uso de los recursos que van en apoyo a los damnificados del terremoto de 8.2 grados del pasado 7 de septiembre.

Velasco fue enérgico al manifestar que no se permitirá a nadie lucrar con el dolor de la gente, por lo que aseguró que se actuará con firmeza y sin distingos para castigar con todo el peso de la Ley a los que desvíen recursos destinados a las familias que más lo necesitan.

Todo esto se dio , luego de realizar una gira de trabajo por la comunidad de Monte Rico en Chiapa de Corzo, acompañado de su esposa Anahí de Velasco, con quien acudió casa por casa escuchando a las familias que perdieron el patrimonio de toda una vida y verificando que hayan sido censadas Durante su recorrido, supervisó el retiro de escombros de las viviendas que fueron demolidas, con lo que se está dando inicio a la reconstrucción.

Fuerte la denuncia en contra de la corrupción que a veces se da en las tragedia humanas provocadas por la madre naturaleza, y en donde Chiapas ya vivió la del meteoro pluvial del huracán “Stan”, donde hasta hoy en día se sigue clamando justicia, ante la grave corrupción que privó en aquel fatídico mes de Octubre del 2005.

En Tapachula, con dignidad paran en seco al controvertido Pablo Salazar.

En las redes sociales fue un escándalo este fin de semana el “encontronazo”, que hubo en conocido hotel de la ciudad, entre el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el reconocido médico Tapachulteco Federico Valdez Galán, donde se dignificó el valor ciudadano en contra de un gobernante que alcanzó una leyenda negra de controversias y actos de corrupción. He aquí parte de esta historia que se hizo viral en las redes sociales: “La cita fue en el Hotel Fénix, donde se celebró la reunión, grande fue la sorpresa de Salazar Mendiguchía, cuando vio al médico Federico Valdez, que sólo y de frente caminó hacia él, y pretendiendo aparentar con gran sonrisa –Pablo Salazar- una buena amistad, extendió manos y brazos para saludar efusivamente a Federico Valdez, el conocido médico Inmediatamente lo rechazó y le hizo el reclamo: “¡Que vienes a hacer a mi pueblo HDTCHM!!… A lo que espantado y queriendo reponerse de la sorpresa, el ex-interno del Amate replicó: “¿Mi pueblo? … ¿Y desde cuando es tuyo?”… Sin inmutarse y con mayor firmeza el valiente médico Tapachulteco le reafirmó aplastantemente: “Desde que tú le robaste y perjudicaste y yo lo defiendo” … “Así que HDTPM no te quiero ver en Tapachula, porqué si vuelves a venir, te vuelvo a buscar y te sacó de acá… ¡Estas advertido cabrón, sabes que te cumplo! … Posteriormente, dando medía vuelta el médico se retiró del lugar… La cena se canceló, y solo un servil lambiscón quiso filmar y fotografiar al Dr. Federico Valdés, quien rumbo a la camioneta de un buen amigo que le ofreció llevarlo, solo volteo a ver al pelele y le dijo: “Soy el Dr. Federico Valdés y todo mundo me conoce… Incluso el rata traidor de Pablo”… Y subió a la camioneta del solidario personaje, quien lo llevo a su hogar… “

En las redes sociales felicitan al médico Valdez, y le dan todo el apoyo moral por haber actuado de esa manera en contra del exgobernador, a quien además le echaron en su cara infinidad de escenarios que cometió cuando fue responsable de la política en Chiapas. Así las cosas con esta historia de dignidad que se puede seguir viendo en las redes sociales.

El PRI se jacta de eliminación de financiamiento partidista y desaparición de pluris.

Ya dijimos que ni un Presidente de la República, un gobierno sexenal o los partidos políticos han contribuido tanto a crear una nueva cultura de cambio sustancial político como lo es el sismo – o los sismos- que han golpeado al país. Increíblemente el sismo del 19 de Septiembre del presente, ha originado que la clase política mexicana haga conciencia para desaparecer las prerrogativas financieras que se les dan a los partidos políticos nacionales y locales, aunque esta conciencia fue también originada por la presión del pueblo de México a través de las redes sociales. Lo que no se hizo en décadas en el país con los políticos, un sismo de la madre naturaleza despierta la conciencia nacional en México.

Este efecto de cambio también nos dice que va más allá de suprimir gastos de financiamiento en favor de los partidos políticos, ahora el partido que ha gobernado más tiempo al país como es el PRI, no solamente se ha convertido en un instituto político de buena moral con su aportación económica de más de 280 millones de pesos, sino hasta se da el lujo de sugerir que se suprima en su totalidad los financiamientos federales hacia los partidos políticos y lo más extraordinario es que se avienta todavía a decir que las Senadurías y diputaciones federales plurinominales desaparezcan del “mapa político” para que el gobierno federal se ahorre ese dinero y se invierta con los damnificados de México.

El sismo que lamentablemente nos pegó fuerte el 19 de Septiembre y antes el 7, con el terremoto de 8.2 es quien verdaderamente está haciendo conciencia y es el propio pueblo más consiente, que exigen que las cosas cambien en México, y es casi seguro, que ahora también este sismo Septembrino siga haciendo más maravillas en la política nacional y se sigan cambiando otros rubros y segmentos de la mal planeada política mexicana donde el PRI ha sido el causante de mucho de lo que ha desgastado al país, como es el caso de la corrupción.

Sin embargo ahora el partido que más ha gobernado a México, se vuelve “guía moral” para sugerir cambios en la política del país. Antes del 19 de Septiembre, era un PRI que venía arrebatando todo, y caso específico el Estado de México, ahora es un PRI donde su líder nacional Enrique Ochoa Reza, se ha convertido en un “Monje” de buenos principios que se adelanta a todo para cambiar, lo que no había hecho antes cuando gobernó a esta República Mexicana saqueada y atracada por malos políticos precisamente del PRI. Solo basta ver la retahíla de exgobernadores que se han ido a la cárcel, otros están huyendo, y otros más en espera que la justicia les llegue.

El sismo del 19 de Septiembre cambio al PRI, y al pueblo mexicano lo ha hecho más exigente. Cuidado.

CAFÉ PARA TODOS

ALBERTO CARBOT

* INDIGNACIÓN CIUDADANA POR EL GASTO DEL INE QUE SUPERARÁ LOS 50 MIL MILLONES; DENTRO DE ESE MONTO LOS 6 MIL 778 MILLONES PARA FINANCIAR LOS PARTIDOS

* EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SÍ FALLÓ CONTRA EL COLEGIO RÉBSAMEN; MIENTE MEYER KLIP GERVITZ, TITULAR DEL INVEA

Los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre no sólo derribaron y cimbraron miles de edificaciones y centros de trabajo en varias regiones del país, sino también derrumbaron los cimientos de todos los partidos políticos, condenados sumariamente por los mexicanos hartos -no solamente de su ineficiencia y nula representatividad-, sino de la multimillonaria sangría presupuestal destinada a sufragar una actividad que hoy, desafortunadamente, muchos llegan a equiparar hasta como delincuencial.

Igualmente, puso de manifiesto que -pese a lo que afirman los militantes y activistas antisistema, anti Peña y diría que anti México-, esta vez existió una simbiosis entre la denominada sociedad civil y las instituciones del país, para reaccionar como uno solo ante la emergencia.

Me referí en mi pasado comentario, a que si algo había dejado como lección el terremoto es la enorme muestra de solidaridad, hermandad y gran vocación de servicio de la población joven del país –muchos de ellos Millennials (Milenio)-, que se volcó, como nunca lo había hecho, en tareas de apoyo y rescate para atender a las víctimas del sismo de 7.1 que afectó directamente a 6 entidades del país.

Por ello, cuando leo, veo o escucho en las redes sociales los denuestos y patrañas contra las acciones emprendidas por los elementos del Ejército, la Marina, rescatistas, bomberos y aún las vilipendiadas policías estatales, municipales y metropolitanas, mi indignación se acrecienta.

Porque ¿qué han hecho los denostadores a sueldo incrustados en las redes sociales, para cesar por un momento su nefasta actividad proselitista y sumarse a las tareas ante la emergencia?

¿Obra de quién son los “memes” infamantes que hacen mofa de las consecuencias los sismos? ¿De dónde provienen los estúpidos reclamos sobre el inexistente donativo ruso de 20 millones de euros que los retrasados han asegurado debiera destinarse para construir 42 mil departamentos nuevos?

¿Dónde tuvo su origen el supuesto mensaje burlón -con direcciones y teléfonos supuestamente oficiales-, para que los damnificados por los sismos acudieran individualmente a tramitar apoyo del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN)?

¿Quién realmente de entre los “periodistas” de Internet y de los medios “serios” hizo una investigación precisa y objetiva sobre si realmente el cardenal Norberto Rivera Carrera, era el propietario del colegio Enrique Rébsamen –donde fallecieron 19 niños y 7 adultos-, como se ha asegurado en las redes sociales?

Aunque el prelado no sea santo de la devoción de muchos, resulta indigno y cobarde que por el solo hecho de haberse presentado en las instalaciones de la escuela el pasado miércoles 20 de septiembre “a brindar apoyo espiritual a las familias que habían perdido a sus hijos en tan lamentable acontecimiento” -como señaló luego la Arquidiócesis de México-, los sin entrañas hayan dicho que Rivera Carrera había ido a buscar supuestas cajas fuertes donde él guardaba joyas y dinero.

¿Qué han hecho por ejemplo los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de “Ayotzinapa” que hace 2 días atacaron violentamente, a mansalva y de forma cobarde -utilizando medio centenar de bombas Molotov-, las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala, cuando muchos efectivos militares realizan tareas de salvamento en las regiones que han sido castigadas por los huracanes y los sismos?

¿Qué podrían decir ellos, por ejemplo, de la conmovedora imagen de un hombre abrazando al soldado Luis Hernández, un elemento del Ejército destacado en Jojutla, quien trató de rescatar con vida a su esposa e hija, que desgraciadamente fallecieron a causa del sismo que devastó esa zona de Morelos?

La reseña publicada en “El Universal” relata el encuentro entre el militar y el profesor de la Universidad del valle de México Marco Gil, quien agradeció el noble gesto. “Sin saberlo me regalaste la oportunidad de despedirme de mi esposa e hija, gracias porque sin dudarlo arriésgate tu vida bajo los escombros y junto con los demás diste hasta el último esfuerzo para rescatarles”, le externó.

“Es para que las personas vean que no andamos robando cosas, nuestro trabajo es ayudar al país y para acabar con la mala imagen que tiene el Ejército”, dijo el militar, visiblemente emocionado.

Y así, historias similares se han repetido en las zonas de desastre de todo el país, donde han habido escenas conmovedoras que hablan de la comunión entre los mexicanos uniformados o no, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, que se han unido ante la adversidad y de paso han mantenido su reclamo para que las grandes sumas que groseramente se utilizan para mantener los privilegios de la casta política mexicana, se utilicen en las tareas de reconstrucción y mantenimiento de la planta productiva afectada.

El debate en torno a las enormes sumas destinadas a fines electorales tampoco es nuevo, pero fue retomado con mayor fuerza luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Estiman que es dinero dilapidado, tirado a la basura y sin beneficio social alguno, más que para las jerarquías salteadoras que en términos coloquiales se asegura, no tienen llenadero. De ahí que los montos destinados a los partidos debieran ser destinados a las tareas de reconstrucción en todo el país, como todos lo exigen.

EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) UN PAQUIDERMO QUE GASTARÁ MÁS DE 50 MIL MILLONES

César Augusto Santiago, presidente de “Alternativa” APN, estima que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un paquidermo grotesco y gastará 18 mil millones tan solo en operación y que “en total serán más de 50 mil millones; dentro de ese monto van los más de 6 mil millones que derrochan los partidos. Hay que acabar con eso”, propone.

Para el proceso electoral del año próximo, el Consejo General del INE había aprobado ya un presupuesto de 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes, que supuestamente sería la base para propiciar condiciones de equidad, y autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales.

¡Claro que sí! Y todos a reír, porque parece que no estuviésemos conscientes de las artimañas de que se valen los partidos para allegarse dinero extra de empresarios -principalmente proveedores de obra pública-, a los que luego se les retribuye con generosos contratos, y aún de capos del narco que les financian sus campañas. Por ello el reclamo generalizado de la sociedad mexicana.

De acuerdo a datos publicados en el portal “Animal Político”, en 2018 los partidos recibirán 11.8 mil millones de pesos para gasto corriente y de campañas de 2018, eso supera al presupuesto del Fondo para Desastres Naturales, sin tomar en cuenta los bonos catastróficos, que es de alrededor de 10 mil millones de pesos, asegura.

Luego de los sismos registrados, comenzaron a escucharse algunas voces al interior de los propios partidos, que no pudieron mantenerse ajenos al reclamo ciudadano.

“Animal Político” -dirigido por Daniel Moreno y presidido por Daniel Eilemberg-, estimó que “los partidos, de manera macabra por la demagogia, dieron un giro y empezaron a hacer una puja, como si el dinero que tienen fuera de su propiedad y no dinero público. El primero de ellos fue López Obrador, quien dijo que donaría el 20 por ciento del dinero destinado para las campañas electorales del 2018, mediante un fideicomiso ciudadano. Ante eso, el PRI dijo que donaría el 25 por ciento, pero el ridículo llego a tal punto que el Frente Ciudadano dijo que donaría el 100 por ciento de sus recursos de campaña”.

Para estar a tono con la propuesta -como si se tratase de una puja en subasta-, Enrique Ochoa Reza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó formalmente este lunes, ante el INE, la renuncia a 258 millones de pesos del financiamiento público que por ley le corresponde a su partido durante el presente año, con el fin de que se regresen a la Tesorería de la Federación, y sean utilizados para atender a los damnificados y el programa de reconstrucción.

Así también, anunció que la eliminación de diputados y senadores electos por vía plurinominal, supondría un ahorro adicional de 11 mil 600 millones de pesos. Incluso el diputado César Camacho propuso ante el Congreso eliminar el financiamiento público a partidos políticos y reducir el poder legislativo federal y estatal en apoyo a afectados por los sismos y huracanes

La iniciativa propuesta, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución para reducir de 500 a 300 los integrantes de la Cámara de Diputados y de 128 a 64 senadores, lo que generará un ahorro de 5 mil 748 millones de pesos y plantea disminuir 400 legisladores locales, para ahorrar 5 mil 870 millones de pesos. En total -se indicó-, serían 11 mil 619 millones de pesos, que podrían destinarse a reparar los daños de los desastres naturales recientes.

Un comunicado oficial señaló que también “propone eliminar financiamiento público para partidos políticos y dar paso al privado”, e indicó que para el año próximo esas organizaciones dispondrían de hasta 6 mil 788 millones de pesos “el monto más alto en la historia. Es un cambio profundo para que la actividad partidaria no les cueste a los ciudadanos, sino a los mismos políticos, militantes y simpatizantes”.

Lo cierto es que habrá que tomarles la palabra a los políticos oportunistas de todos los partidos, entre ellos también a quienes integran el denominado Frente Ciudadano –conformado por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, que igualmente han propuesto eliminar al 100 por ciento el financiamiento público de todos los partidos políticos, en favor de los afectados por los sismos.

“Ya no más campañas costosas en un país con tantas necesidades”, indicaron y manifestaron que el dinero para financiar a los partidos no debe provenir de los impuestos que paga la gente, sino de las aportaciones voluntarias de militantes y simpatizantes.

Luego de estas “generosas” propuestas partidistas, habrá que preguntarse en qué momento perdimos la confianza en nuestros gobernantes y políticos, y cuándo esta actividad -que hoy es considerada como uno de los males mayores del país-, tendrá oportunidad de reivindicarse ante los ojos de los mexicanos.

Realmente el daño causado es profundo y algunos funcionarios y políticos con auténtica vocación de servicio y honrados, que también los hay, con justa razón se preguntan cuánto tiempo pasará para que la política ya no sea considerada -como desafortunadamente se le equipara hoy-, casi como una actividad delincuencial.

GRANOS DE CAFÉ

“La muerte de los 19 niños y 7 adultos, sepultados entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, es resultado indirecto de un nuevo hecho de corrupción de las autoridades capitalinas, responsables de dictaminar la seguridad del inmueble al que concurrían aproximadamente 400 escolares de entre 3 y 15 años.

En ello se evidencia la colusión de las autoridades del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), cuyo soberbio titular Meyer Klip Gervitz, hasta la semana pasada se ufanaba de que la escuela tenía un procedimiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que les impidió proceder para suspender las actividades en el mismo, por supuestamente haber presentado un certificado de uso de suelo apócrifo.

Sin embargo, este lunes la presidenta del TCA, Yasmín Esquivel Mossa, lo desmintió públicamente.

“El Tribunal, en la sentencia que se advirtió el 31 de mayo de 2017, se reconoce la validez y legalidad de los actos del Invea, y la sentencia fue contra del colegio”, dijo a los medios informativos y agregó:

“Como no se le había otorgado la suspensión al colegio, el INVEA pudo haber suspendido las actividades, continuar con su procedimiento de suspensión y luego de clausura y no lo hizo; yo no sé por qué no lo hizo”, reiteró Esquivel Mossa.

Esta aclaración podrá en aprietos, tanto al propio Mayer Klip como a la no menos polémica Claudia Sheinbaum, actual delegada de Morena en Tlalpan, y a ver con qué pretextos salen hoy para tratar de librar el señalamiento.

Y como es común cuando 2 instituciones de la misma esfera de responsabilidad quedan involucradas en un hecho controvertido, ahora tanto el titular del INVEA -como la ahijada política del dueño de Morena-, se culparán recíprocamente de no haber actuado con oportunidad e impedir que la escuela funcionara supuestamente con documentación falsa para operar, pues la zona donde se construyó es de uso habitacional.

Naturalmente el titular del INVEA y la señora Sheinbaum también tendrán que explicar por qué se permitió la construcción de un palacete de la dueña del colegio encima de los salones de clases de la escuela, lo que algunos suponen fue determinante para que la escuela colapsara…

…A ver dónde meten la cabeza los locutores, presentadores y reporteros de las principales televisoras, luego de la gran paparruchada por intentar ganar el imaginario rescate de “Frida Sofía” por entre los escombros del colegio Enrique Rébsamen.

La “volada” periodística también significó que la Marina se involucrara en el hecho y se sumara al fantasma televisivo, merced a la confianza depositada en uno de los rescatistas o “topos” que con todo desparpajo bautizó a la “niña” y les informó que ella estaba vivía y que incluso solicitaba agua y daba informes de otros niños atrapados.

Confiados en ese rescatista que hoy no aparece por ninguna parte y se burló de todos, los mandos de Marina fueron también crucificados por dar falsas expectativas, un hecho que empaña el esforzado trabajo que esta gran institución, ha desarrollado por todo el país.

Todo fue una farsa que por mucho tiempo también permitió el incremento de los índices de audiencia de las principales televisoras. Si algo hay que reconocer en este desaguisado, es la transmisión moderada, profesional y sobria, que realizó ADN 40, el canal de TV Azteca para informar a la comunidad sobre el saldo del sismo y del rescate de “Frida Sofía” que nunca tuvo lugar. …Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay Gónzalez

UNA VEZ MÁS LA APUESTA ES POR EL TURISMO

Entre los muchos desatinos del presidente Peña a la hora de contestar preguntas o hacer declaraciones, esta vez dijo algo que no es el hilo negro pero que ojalá se lo tomen enserio todas las secretarías, los políticos, y hagamos caso: hay que apostarle al turismo.

Y mire que hasta eso, los lugares que resultamos más amolados tenemos tanto qué mostrar al mundo, y ya sé que va a ser complicado si tenemos gran parte del territorio como en ruinas pero vamos a tener que hacer uso de ese ingenio que nos caracteriza.

Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, tenemos que levantarnos pero no vamos a poder si no viene el resto de los mexicanos a apoyarnos. Las despensas, los depósitos, se van a acabar dentro de poco, no van a ser eternos, así que tenemos que vigilar que se aprovechen de la mejor manera, que no se atoren en ningún lado, empresarios, gobiernos locales y sociedad tenemos que armar, por primera vez, un plan estratégico para reconstruir no sólo las casas o las plazas, en realidad somos nosotros los que tendremos que reinventarnos para salir adelante.

A ver si así voltean a la Costa, gracias al Colocho Palenque sigue en pie, y por supuesto seguirán llegando los miles de turistas que siempre se reciben, es tiempo entonces que se le dé auge a esta zona. Que se organice una visita para los operadores turísticos de todo el país, que se les enseñe el Chiapas que ninguno de ellos conoce, el del pan y el chocolate, el de los manglares, el de la zona cafetalera, de la cuna del mango Ataulfo.

Organícense presidentes municipales, pero en serio, y ya que tengan una estrategia coherente reúnanse con los empresarios, que no haya un solo detalle que se les escape, piensen en los palaperos, en los pequeños comerciantes, en los que hacen pan o chocolate, en el transporte, en fin, en todos los que somos el rostro de este lado de la Tierra.

Yo no tengo la menor duda de que todos ellos se van a enamorar y si les armamos paquetes irresistibles por supuesto que nos van a promover y cuando alguien les llegue a preguntar por un tour a Chiapas, además de dirigirlos a San Cristóbal de las Casas, nos pondrán en el radar.

Pero eso no nada más es de organizar, es de todos ponernos las pilas, seas lo que seas, maestro, taxista, mesero, barrendero, ingeniero, tenemos que dar lo mejor de nosotros, a partir de hoy, no podemos esperar más.

Hay que aprovechar la inercia que trae el país de por sí, el espíritu de voltearnos a ver todos, de reconocernos, apoyarnos. Más vale que saquemos algo bueno de todo esto porque si no, lo único que nos va a quedar es más pobreza, y eso es lo que menos necesitamos.

Espero que los colegios de arquitectos, de ingenieros, se pongan las pilas y busquen las mejores soluciones, la tierra tiene toda la intención de seguir bailando, hay que hacer construcciones inteligentes y no salgan con que eso es muy caro, han salido muchas ideas de mexicanos que con poco pueden hacer cosas perdurables, tómenlos en cuenta.

Los desastres naturales no los vamos a poder evitar, ojalá ahora sí hayamos aprendido y saquemos adelante la lección, el turismo me parece una excelente primer idea ¿quién se suma?

