5 de julio de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Camisa de fuerza

La guapísima tía Lucero se casó a los 16 años, contra los consejos de toda su familia y todo Autlán, nomás porque estaba muy enamorada: antes de que naciera su primer hijo ya estaba separada. Estuvo así dos años y como se volvió a enamorar, contra toda convención social de la época (tiempo del Pricámbrico clásico, años 50 del siglo pasado), se casó de nuevo aunque nomás por lo civil (ya vivía en el entonces D.F.); en ese matrimonio, en cinco años, llegó a dos hijos más y a su segunda separación. Repitió el numerito de enamorarse y casarse otras tres veces y tuvo otros dos hijos. A esas alturas y habiendo llovido tanto (cinco divorcios antes de los 40 de edad), dijo que ya no creía en el amor, y con los demás señores que vivió no se casó y ya no tuvo hijos (le dejaron de llevar la cuenta en el décimo caballero). La abuela Elena una vez comentó: -“Estaba mejor cuando se tenía que enamorar, acabó en güila que no cobra” –pues sí, de algún modo.

En las elecciones del 1 de julio se derrumbaron todos los partidos políticos dignos de portar esa denominación: PAN, PRI y PRD. Aparte de la moquetiza impía que les puso AMLO en la elección presidencial, en la elección de diputados federales quedaron mucho peor: AMLO, 37.24%; PAN, 18.06%; PRI, 16.37%; PRD, 5.35%; y en la de senadores, por el estilo (AMLO, 37.52%; PAN, 17.71%; PRI, 15.78%; PRD, 5.36%)… en ruinas. La inmensa mayoría de la gente, desencantados de la democracia y los partidos, ha depositado todas sus esperanzas en un solo hombre, AMLO.

Por tal motivo ya dio inicio la batalla carroñera al interior del PAN y del PRI, por los restos de esos partidos (en el PRD no se ha sabido nada, pero los Chuchos se encargan, no se preocupe, ellos lo revitalizan, ya ve qué bien van). En el PAN, el C.Anaya pretende quedarse con ese antes respetable partido; en el PRI hay un pleito a navaja de ambiciones y ajuste de cuentas. Está bien, por uno, que se maten.

La foto de este momento político no permite ninguna duda: AMLO gobernará todo el país, no Morena, no se equivoque, AMLO, que su partido no es todavía partido, en todo caso “movimiento”. Y el PAN, el PRI y el PRD, quedaron en lo que son: casi nada. Dirá usted que no le importa… bueno, está bien, pero se le recomienda que le importe: sin partidos políticos no somos viables como país democrático.

En principio, es de suponer que AMLO con el olfato político que tiene y lo hábil que es esa arena, gobernará de aceptablemente bien, a bien y con tantita suerte, muy bien. Eso es bueno. Pero si no se reconstituyen uno o dos partidos serios, nos andamos arriesgando a la repuesta en escena del más viejo y tradicional PRI, volver al “régimen de partido”, y eso, visto está, no le incomoda al capital. ¡Híjole!

No es responsabilidad de AMLO: a él no toca vertebrar partidos (o un partido), de oposición; él tiene sobrado qué hacer y si se va a poner a pensar en partidos, lo hará por el suyo, para que realmente lo sea, que le falta formar cuadros de liderazgos responsables y de servidores públicos con ética de servicio; que su ideología esté bien definida y la conozcan las mayorías; conseguir la interlocución entre los grupos de interés, socializar la política; y de todo ello, a fin de cuentas, conseguir legitimarse como representante de un sector de la sociedad, legitimando así los triunfos electorales por venir. No es poco lo que le falta.

No se espante, pero más nos vale (como nación), que Morena se consolide así. En un país en el que la democracia real es todavía una aspiración, con su ciudadanía desarticulada, en situación tan desigual, tan desencantada de los partidos y la política (que es sinónimo de transa y trampa; por eso la “gente decente” no participa), la alternativa para un movimiento como Morena, es acabar en facción (del latín “factio”, a su vez del “facere”, el hacer), que facción en política tiene mal tufo, usado siempre para referirse al grupo que maniobra, manipula y monopoliza la cosa pública en su propio interés… por si le recuerda el “cuatachismo” de los otrora grandes partidos.

Y eso no es suficiente: más nos vale que haya más partidos políticos aparte de Morena, cuando lo sea. México no se ha desarrollado homogéneamente (el Sur sigue olvidado y del Centro hasta la Frontera Norte, son otros países), ni tiene una real tradición democrática, lo que facilita la implantación (el regreso), del régimen de partido único y la creación de una nueva clase dominante, con lo que significan ambas cosas de uniformidad ideológica casi forzada, falta de armonía entre los distintos intereses de la sociedad y que Morena, queriéndolo o no, monopolice la estructura estatal en la que se incrustaría hasta acabar siendo vía única para acceder a los cargos públicos que definen el manejo de la cosa pública (ahí léase “Partidos políticos y democracia”, de Jaime F. Cárdenas Gracia; Colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, núm. 8; IFE, primera edición, febrero de 1996).

Eso le pasó al PRI, por eso en fecha tan lejana como 1977 el gran don Jesús Reyes Heroles, siendo un muy priista secretario de Gobernación, impulsó (¿impuso?), una reforma electoral, acompañada en 1978, de una amnistía general a los guerrilleros y opositores de izquierda, y de esa manera consiguió al “sistema” algo de legitimidad, incorporando a la competencia política a los disidentes, fomentando la existencia de verdaderos partidos de oposición. Y esa apertura le regaló paz al país. Si no se aprovechó en bien de la nación, si los partidos de izquierda se canibalizaron, si los de derecha y centro le tomaron gusto a las malas mañas del viejo PRI, eso ya fue cosa de ellos, por don Jesús no quedó.

El peligro es real. No está en manos de AMLO. Es asunto de los políticos no morenistas, la ley es clara y está abierta a la competencia democrática. Ojalá y el desastre general que les significaron estos comicios los haga reaccionar, quedaron hechos trizas y si ni esto los hace comportarse, será que están de camisa de fuerza.

http://etrnoticias.mx/lee-camisa-fuerza-en-la-columna-la-feria-del-sr-lopez/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Asomar la cabeza

Tras la estrepitosa derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los comicios del domingo, comenzó la repartición de culpas en la cúpula nacional de este instituto político.

El oaxaqueño Ulises Ruiz fue uno de los primeros en “tirar lodo” por lo sucedido en los comicios del domingo primero de julio, en los cuales Obrador y su Morena arrasaron, mientras que algunos partidos chiquitos corren el riesgo de perder el registro y el PRI, el otrora partido invencible, podría quedar hasta en quinto lugar.

El oriundo de Chiapas, César Augusto Santiago, fue otro de los que repartió culpas, aunque fue revirado desde el CEN del PRI porque, dicen, no movió un solo dedo en favor de la causa del primero de julio.

Llegó el tiempo de renovarse o morir. Tiempo de asomar la cabeza. Caso contrario, el fenómeno morenista podría borrar del mapa a todo partido opositor y quedarse ¿unos 70 años?

TIEMPO DE RECONCILIACIÓN

Ayer, el dirigente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, quien dio un giro a la campaña presidencial de José Antonio Meade en la recta final, de lo contrario hubiera sido más grande “la goliza”, hizo un llamado a la reconciliación y la unidad.

Dijo, en rueda de prensa, que el PRI será una oposición responsable y pidió a la militancia a mantenerse unida y evitar los actos “carroñeros”. Les dirigió el mensaje a los primeros que han alzado la voz.

Gobernadores, coordinadores parlamentarios, líderes de sectores y organizaciones, tienen que unirse y actuar pronto, manifestó el guerrerense.

“No habremos de permitir que nadie nos quiera dividir”, dijo, y defendió tanto al presidente, Enrique Peña Nieto, a quien algunas voces priístas señalan como el principal responsable de la “paliza”, como al ex candidato presidencial, José Antonio Meade, a quien mandaron en camilla y de regreso a su casa.

Los priístas han sabido levantarse de las cenizas. Lo hicieron cuando llegaron Vicente Fox y Felipe Calderón, seguiditos. Seguramente lo tendrán o lo sabrán hacer en esta ocasión; sin embargo, primero tienen que mirar hacia adentro y con humildad.

SERENIDAD Y PACIENCIA, DIRÍA KALIMÁN

Seriedad, paciencia y por supuesto formas políticas, dejó ver el diputado Willy Ochoa este miércoles en conferencia de prensa. Reconoció el trabajo de la Mesa de Coordinación convocada por el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, por las medidas estratégicas con las que definieron el conteo de votos de los municipios que presentaron conflictos post electorales, unos 25, al menos.

El Presidente del Congreso dijo que con la participación de instancias como el INE, el IEPC, la SEDENA, la Marina, la SSyPC, Fiscalía General del Estado, así como el Congreso local y los partidos políticos, en esta mesa de coordinación, se ha logrado que en las últimas 48 horas no existieran nuevas incidencias al interior del estado, sobre el proceso electoral.

Para Ochoa Gallegos, el trabajo en equipo es lo único que vale. “La paz social es responsabilidad de todos”, según el legislador priísta, quien seguramente será uno de los que tomen la iniciativa de sacar la cabeza por el PRI.

OPERACIÓN CICATRIZ

El virtual gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, así como Andrés Manuel López Obrador, empezará una operación cicatriz, pues cuando se gobierna es para todos.

Se espera que este sábado, el IEPC, quien ha tenido mucho trabajo, principalmente por la problemática generada por los conflictos post electorales, le entregue su constancia de mayoría.

Ese mismo día, el candidato de Morena “y compañía” tendrá un masivo festejo en el Foro Chiapas.

Rutilio Escandón ha llamado a la reconciliación pues, asegura, lo más importante de ahora en adelante es Chiapas.

Seguramente, y atendiendo a su experiencia política, el próximo gobernador de esta entidad iniciará una “operación cicatriz”, lo que incluye reunirse con todos los grupos y sectores, propios y extraños. Después vendrá la conformación del equipo y a esperar el día de comenzar a gobernar.

http://etrnoticias.mx/lee-asomar-la-cabeza-en-la-columna-ensalada-grillos-ciro-castillo/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

De Delincuente A Diputado.

Circula en redes sociales la historia de un hombre que ha logrado hacer lo imposible, no me refiero a Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente electo, ni a ningún chiapaneco que pueda yo balconear, si no a Pedro César Carrizalez Becerra mejor conocido en el bajo mundo como “El Mijis” quien en la pasada jornada electoral gano una curul en la LXII legislatura en el bello estado de San Luis Potosí, representando al Movimiento de regeneración Nacional.

“Se hizo viral esta noticia, al parecer cuando el nuevo diputado electo no cumple con las expectativas preestablecidas de virtud para ser un representante popular”

Lo que llama la atención de este singular personaje que puede pasar desapercibido por su nombre, es que su aspecto no es como el de los demás, estamos acostumbrados a elegir a nuestros representantes quienes llegan al congreso con saco y corbata, aunque luego se hacen delincuentes de cuello blanco, pero en esta ocasión será al revés. Su forma de vestir es peculiar, sus tatuajes delatan su forma de vivir, después de ese entorno tan adverso que ha sido su vida, ahora espera poder ayudar desde otra instancia, ya que en su haber está el tener antecedentes penales por robo, allanamiento de morada, daños y estuvo preso dos meses por herir a balazos a cuatro personas, sin embargo, este polémico personaje asegura que se ha reformado y decidió participar en treguas de paz entre pandillas que han sido rivales desde años, lo que le hizo merecedor de la confianza de sus paisanos.

Para él la experiencia es relativamente nueva ya que anteriormente por más de 15 años se desempeñaba dirigiendo a un “Movimiento Popular Juvenil” que encausa a jóvenes en situación de calle, reivindica sus derechos y lucha contra la discriminación.

Pero quien, como él quien ha estado en el fondo y ha rectificado el camino, para luchar por quienes confiaron en el y le dieron su voto, este personaje proviene de los barrios mas humildes, conoce sus necesidades, es como ellos, entiende sus preocupaciones y sabe que su voz llevada a la representación estatal será escuchada ahora que entre en funciones.

Con solo la preparatoria terminada, no le importa y aunque para ser diputado no exige una escolaridad, cumplió certeramente los requisitos para solicitar el cargo y ya que el pueblo le dio su confianza no teme a enfrentarse a lo que venga y agradece sin duda a quienes le dieron la mano y lo apoyaron en la campaña a fin de que saliera ganador en la contienda.

Este dechado de virtudes, reivindicado por completo por el Morenísimo de López Obrador, como algunos aquí en Chiapas, representará a los Potosinos y demostrará que más allá de su apariencia y antecedentes será un buen representante de los potosinos que no solo lo postularon por el del 8° distrito, si no que lo llevaron al triunfo con grandes expectativas a cumplirle a las colonias más difíciles en la cabecera en la capital del estado, con alta concentración de comercio y estratos sociales medios y bajos además que entre sus principales propuestas que lleva a cuestas es la legalización de la marihuana en San Luis Potosí.

A través de su red social el “Mijis_locote” agradeció de esta manera: “Gracias a toda la Pinche Pachequiza que me apoyo en especial al guason y al pinche melenas locote y a su hija la Karen Jacqueline” causando furor entre los cibernautas, quienes se desbordaron con comentarios a favor y en otro post agregó: “Quiero que se nos den la oportunidad, tengo mucho trabajo hecho. Sé que me falta mucho porque muchos me dicen que solo tengo hasta la preparatoria, pero de qué les sirve tanto estudio si saben brincarse las leyes. Voy a callar bocas con trabajo”.

Finalmente: “Hoy se necesita replantear un trato justo para que a Chiapas le vaya bien, con este impulso por parte del Presidente electo y CFE, arrancamos con el pie derecho a un rumbo productivo “lo dijo el Senador Luis Armando melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-delincuente-a-diputado-en-la-columna-cafe-avenida-gabriela-figueroa/

ENTIEMPOREALMX

Identidad Política

Carlos Rojas

¿QUE PLANES TIENE LOPEZ OBRADOR PARA EL SISTEMA DE PARTIDOS?

El proceso electoral ya casi culmina, será cuando los triunfadores reciban en sus manos sus respectivas cartas de mayoría que los órganos electorales entregarán en breve tiempo, solo es cuestión de resolver detalles y los últimos coletazos que todavía se palpitan en pocos municipios de la entidad, mientras tanto el tiempo corre y los entendidos dicen que de acuerdo a los resultados la chiquillada de partidos políticos perderán su registro al no lograr el tres por ciento de la votación que demanda la ley electoral, pero eso es lo de menos, porque a partir del triunfo lopezobradorista a ninguno más le interesará tener un cascaron como partido cuando todas sus estructuras e inventarios de la militancia serán absorbidos por las estrategias del principal cabecilla de MORENA ya que el recién electo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tiene planes para el sistema de partidos y no dudo que éstos comenzarán a sufrir una transformación que será difícil reconocerlo próximamente, de entrada el Partido Encuentro Social PES y Partido Alianza Social ya están en la lista de desaparecidos, con probabilidades también el Verde Ecologista y no dudo que hasta el PRI se tenga que renovar y hasta cambiar de nombre ante los cismas que han roto todo tipo de equilibrio interno y que dejan atados de manos en las cámaras legislativas donde no podrán continuar con la vida acomodada que ha llevado siempre. Tal parece que llegó el tiempo donde los diputados y senadores no tendrán chance de llegar a dormir o tomar siestas en las sesiones legislativas, hay que tomar en cuenta que el nuevo presidente de la República ha dicho y subrayado que será el primero en llegar temprano a trabajar y ese ejemplo deberán seguir no sólo sus colaboradores, sino también todos los representantes populares que tienen que ver con el trabajo de la nación, asimismo se debe observar detenidamente su discurso respecto de someter a una consulta ciudadana su cargo de Presidente, una acción bautizada como “Revocación de mandato cada dos años”; Es decir, si el mismo presidente se va a someter a una calificación ciudadana por su trabajo realizado, también los gobernadores, diputados y alcaldes tendrán que arriar bandera bajo la misma dirección, ni modos que éstos naveguen contra corriente o pretendan gozar privilegios que ni el mismo Ejecutivo de la Nación tolera. Otro punto importante que prometió dentro de sus primeras acciones es modificar el artículo 102 de la Constitución para que el presidente de México pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Si el Presidente es el primero en botarse el fuero pues los demás representantes populares tendrán que hacer lo mismo de lo contrario estaría desafiando la espada de Demócles. En fin. Lo que quiero darles a entender amables lectores, es que todas estas disposiciones que a raja-tabla impondrá en los primeros días de su gobierno Andrés Manuel López Obrador rebasan todo tipo de leyes y estatutos sobrepuestos en todos los partidos políticos que hay en México, máxime, la de aquellos partidos alcahuetes productores de políticos corruptos, haraganes, ineptos los cuales -con contadas excepciones-; carecen de estos principios de servicio, honestidad y responsabilidad. Así entonces no hay que sorprenderse y preocuparse que algunos partidos políticos sean borrados del mapa después del conteo final de votos, si el PES se va, si Nueva Alianza también y si todos los demás igual, no hay porque hacer olas, bajo el régimen del próximo gobernante de la nación vendrán otros tipos de instrumentos para vincular la sociedad con las elecciones, MORENA dio buenos resultados al devorar militancia de todos los colores, incluyendo hasta quienes se han servido con la cuchara grande, fue sólo el principio, ya se irán disciplinando en el camino. –digo-; si es que al final de cuentas las promesas lopezobradoristas se materializan y logran dar el cambio verdadero que tanto anhelamos todos los mexicanos, de lo contrario las cosas seguirán igual o quizás peor de lo que ya estamos. Mientras tanto, permanece la esperanza.

GOLONDRINAS

A poco tiempo que culmine la administración, tirios y troyanos de la clase política hacen último corte de caja y comienzan a tocar las golondrinas a todos los alcaldes quienes en lugar de darles los buenos días les dan los “Menos días” licenciados. Ni modos, en política, elecciones como en todas las competencias hay ofertas del abarrote, a veces te ofrecen pan y otras puro garrote.

ATENTOS

La ciudadanía en general se encuentra atenta para saber quiénes serán los cuadros y colaboradores de los próximos alcaldes de la región quienes tendrán que ponerse las pilas para elegir a los mejores perfiles y no volver a repetir la improvisación y la falta de visión que algunos exhibieron de manera escandalosa durante los tres años que se fueron.

BUEN VIAJE

Mi amigo Humberto Trujillo Carreri partió al viaje eterno, me duelo y entristece que los que apreciamos y queremos se nos anden adelantando, pero nada contra la voluntad de Dios y del destino. Me solidarizo en el dolor con su familia a quienes deseo muy pronta resignación. Mucha luz en el viaje querido amigo.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que aún hay candidatos que se resisten a reconocer su derrota?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

https://www.facebook.com/carlosrojas8com/

Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

http://etrnoticias.mx/lee-planes-lopez-obrador-sistema-partidos-en-la-columna-identidad-politica/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

POR LEGÍTIMAS QUE SEAN LAS EXPRESIONES DE INCONFORMIDAD, NADA JUSTIFICA QUE SE VIOLENTE EL ORDEN: CULEBRO

El secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro, señaló vía celular a este columnista, Que tal compadrito gusto saludarte como viste la elección, bueno secretario, la verdad sin comentarios, respondí, mira hermano Cabrera quiero decirte que nuestro gobernador dio una muestra de respeto, transparencia y sobre todo dio paso a la democracia, nos dijo al mismo tiempo de anunciar, La contienda electoral terminó partidos políticos y candidatos deben aceptar la decisión de la ciudadanía para elegir a sus nuevas autoridades, bueno le dijimos eso es lo correcto lo que debería de hacerse en teoría y quien no lo haga hay que aplicarle la ley. Culebro Velasco, más adelante agrego, Por más legítimas que sean las expresiones de inconformidad, nada justifica que se violente la Ley, mucho menos que se afecte los derechos y libertades de la población, afirmó el Secretario General de Gobierno, por eso hace unos días -dijo- en nombre de tu amigo Manuel Velasco Coello, nuestro gobernador hemos condenado los recientes hechos de violencia ocurridos en los municipios de Ocozocoautla, Tila, La Concordia, Tapilula y Venustiano Carranza, entre otros, te digo amigo que es inaceptable que estén involucrados simpatizantes de partidos políticos, a quienes tenemos que aplicarles la ley, sean quienes sean se aplicará todo el peso de la Ley. Nosotros como gobierno, -subrayo- hacemos un exhorto a las dirigencias de los institutos políticos a que las diferencias que se han suscitado en diversos municipios, se diriman ante las autoridades competentes, ya que ninguna causa justifica atentar contra la tranquilidad y el patrimonio de los chiapanecos. Mira compadrito teneos que entender que entender y asimilar que la contienda electoral ya concluyó, por lo que se encuentra en proceso la calificación de la jornada electoral y es de suma importancia que los partidos políticos, sus candidatos y sobre todo sus simpatizantes, privilegien la paz social y acepten con madurez y civilidad la decisión que ha expresado la ciudadanía para elegir a quienes serán sus nuevas autoridades. Más adelante el responsable de la política interna asevero con voz firme compadre te repito que, “Por legítimas que sean las expresiones de inconformidad, nada justifica que se violente la Ley, mucho menos que se afecte los derechos y libertades de la población”. Al último el funcionario estatal nos indicó, tu sabes compadrito que todos estamos obligados a respetar la Ley, por lo que debe ser el diálogo y no la confrontación el mecanismo que permita resolver las diferencias entre los chiapanecos, por lo que no habrá impunidad y se castigará con severidad a los responsables de estos reprobables actos. Bueno mi secretario muchas gracias por tus atenciones y hay que esperar que sigue…sin comentarios

LOS CHIAPANECOS LE APOSTAMOS A LA DEMOCRACIA Y GANAMOS: MVC

Tras destacar el Gobernador Manuel Velasco Coello la abundante participación ciudadana histórica en las urnas en las elecciones del pasado domingo 1º de julio, en vio un mensaje de felicitación y reconocimiento al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas por su inobjetable y transparente triunfo en la elección. El número uno, como se le conoce al gobernador chiapaneco enuncio, “Mi mayor reconocimiento a todas y todos los ciudadanos que alcanzaron un récord de participación en las elecciones donde fue electo como nuevo Gobernador de Chiapas, el licenciado Rutilio Escandón Cadenas”, así mismo el popular Güero Velasco, reconoció que las tendencias electorales tanto del Conteo Rápido como del PREP del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dan una clara ventaja al candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y marcan una participación ciudadana cercana al 68 por ciento. En ese sentido el joven gobernante destaco, quiero desearle a mi amigo Rutilio Escandón Cadenas, éxitos en esta encomienda que logro ganar a pulso y que tenga un buen Gobierno por el bien de los chiapanecos, porque si le va bien al nuevo Gobierno, le irá bien a Chiapas”, manifestó en un mensaje. Lo que sí quiero dejar bien en claro -dijo- que el Gobernador electo, mi amigo Rutilio Escandón Cadenas y su equipo de trabajo tendrán de él y de su administración toda la disposición para llevar a cabo El Gobernador de Chiapas hizo un reconocimiento especial al trabajo de mujeres y hombres que participaron como funcionarios de casilla y representantes de los partidos a políticos. Así mismo en ese mismo tenor el Güero Velasco, pondero la gran labor de organización tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del IEPC local y remarco vamos a llevar a cabo una transición ordenada, exitosa y en santa paz y quiero también dejar muy en claro a todos los miembros de la sociedad chiapaneca sentencio, en las elecciones pasadas, le ganador es Chiapas y el gran derrotado fue el abstencionismo gracias a la histórica jornada electoral que hicieron los ciudadanos chiapanecos”, de igual forma adujo el joven gobernante que, lo anterior es una clara muestra que los chiapanecos hemos apostado a la democracia para definir el rumbo de nuestra entidad. Al finalizar acoto, La contienda política ha quedado atrás, así lo expresó el gobernador Manuel Velasco Coello, quien al mismo tiempo hizo un llamado a los mexicanos a la reconciliación nacional. “Es momento de reconciliación y unidad nacional”, dijo el mandatario estatal, las campañas electorales han concluido, por lo que indicó que si bien pudo haber pasión en los comicios, hoy se debe ver el futuro hermanado todos los mexicanos…ver para comentar

YA NI LLORAR ES BUENO, SE PERDIÓ, NI MODOS…

Tienen razón Manuel Velasco Coello, y Mario Carlos Culebro y Manuel Velasco Coello, secretario de gobierno y gobernador de esta entidad, respectivamente cuando dicen que la contienda electoral quedo atrás, es muy fácil decir eso, pero los que tomaron parte en esa elección están que no los calienta el sol, porque invirtieron su paguita pensando que iban a ganar, empero, el tiro les salió por la culata, unos hablan de efecto AMLO, otros de la estrategia de 6 de 6, y otros más le atribuyen a su derrota el fraude, lo que sea y como sea perdieron, ahí están los resultados a la vista de todos y el numero uno y el dos nada de culpa tienen porque al final de cunetas todos tuvieron oportunidad de hacer lo que a su alcance estuviera, si bien es cierto que el Peje es un figura que atrae, también es cierto que hubieron lugares en donde se vio la mano negra y por eso los bailaron pero como dijo la Tía Nisha de Huehuetan, ya ni llorar es bueno, inconsistencia, compra de votos, relleno d urnas, efector Peje, 6 de 6, lo que sea, no supieron manejar su lesión los ex candidatos del verde y demás partidos, ahora hay que asimilar la derrota y seguir su vida cotidiana, pero por favor, buscar culpables a estas alturas no tiene caso, lo que si el IEPC debería respetar la voluntad del pueblo donde MORENA no logro su objetivo casos como el de Mapastepec, Donde Amando Espinoza del Partido Chiapas Unidos logro ganar la lección por un margen de por le menos 160 votos, ahí el IEPC debe respetar, porque de lo contrario no estaría actuando con justicia, empero, cada quien con su cada cual, solo les decimos que han quedado muchos resentidos, con odio y rencor hacia tú ya sabes quién…sin comentarios

PEÑA NIETO ACTUÓ CON RESPONSABILIDAD: AMLO

Luego de culminar su primera reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente electo de nuestro país Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje político a la nación donde señalo que en el pasado proceso electoral del 1º de julio el presidente Peña Nieto fue muy respetuoso al no tomar parte, al no meter las manos para empañar el proceso electoral, porque en otros años, subrayo- el país ha padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos. Pausadamente, característico en el Peje, adujo, tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias, López Obrador, también informo a los medios de comunicación que entre los temas que también abordó con Peña, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la reforma energética.

También tocaron el presupuesto de 2019 y la seguridad. De igual forma el presidente lectora adujo que acordaron con Peña Nieto, iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y nombre presidente electo. Porque mientras no exista el reconocimiento legal, acoto, López Obrador, no podrían establecer una relación institucional, por eso les digo, “Seremos respetuoso de las formas, porque la forma es fondo. No hay que precipitarse”…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Hay que reconocer que, merecidamente logro ganar, contra viento y mareas demostrando un auténtico liderazgo el Jaguar Negro, el famoso ERA, quien inició una guerra de rebeldía contra la federación que lo menosprecio, al grado de renunciar a lo que fue su partido el hoy agonizante y moribundo Verde Ecologista, los pocos que lo siguieron tienen su recompensa Juna Pablo Montes de Oca entre otros, enhorabuena para ambos…sin comentarios… amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

http://etrnoticias.mx/lee-legitimas-sean-las-expresiones-inconformidad-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

En la Mira

Héctor Estrada

Las traiciones de Velasco y el fin de la era Verde

Ni Manuel Velasco ni la dirigencia nacional del PVEM imaginaron que costaría tan cara la traición gestada desde Chiapas. El capricho del gobernador chiapaneco para garantizar su inmunidad a cualquier costo terminó por entregar el principal bastión Verde a Morena ante un abrumador efecto Obrador y una serie de consecuencias que tienen al partido al borde de la desaparición.

Sí, se ha terminado la era Verde en Chiapas. Los resultados de las pasadas elecciones fueron aplastantes para todos los intereses políticos ajenos a Morena. La férrea determinación del gobernador chiapaneco para evitar el triunfo de Roberto Albores Gleason, la serie de traiciones consecuentes y la ruptura de la alianza partidista entre el PVEM y el PRI abonaron el camino para una derrota aún más contundente.

Nada quedó de aquel millón y 300 mil de votos alcanzados por Manuel Velasco en 2012. Esta vez, en candidatura por separado, apenas logró alcanzar 380 mil sufragios. El alardeado poderío Verde quedó reducido a muy poco frente al arrastre de Morena, que terminó desplazándolo de los principales espacios políticos en la entidad.

Morena no sólo le arrebató al Verde la gubernatura, también lo desplazó de las principales ciudades como Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Ocosingo y aparentemente Tuxtla Gutiérrez. El partido de AMLO se quedó con 13 de las 24 diputaciones de mayoría relativa en el congreso local, 11 de las 13 diputaciones federales y los dos espacios en el Senado por el principio de mayoría relativa.

Desde la época del “priismo monopólico” ninguna otra fuerza política en Chiapas se había apoderado de tantos espacios. En la entidad chiapaneca el Verde quedó reducido a muy poco de lo que era. Sólo 28 presidencias municipales y apenas cinco diputaciones por mayoría relativa en el congreso local.

A Manuel Velasco no le salieron las cuentas o simplemente privilegió su inmunidad a costa de lo que fuera, incluso del mismo partido que lo encumbró. Y es que, Velasco no sólo hizo que muchas de las figuras verdes migraran a Morena, también apostó mucho del financiamiento gubernamental a favor de las posibilidades morenas. Para nadie es un secreto que varios de sus más cercanos ahora son parte de las fórmulas ganadoras impulsadas por el efecto Obrador.

Manuel terminó sacrificando al PVEM en Chiapas y abonando a su desplome a nivel nacional. El partido de la familia González se encuentra actualmente ante uno de sus más desastrosos escenarios. Se quedaron sin representación en el Senado, con menos de 10 diputaciones federales y en el filo de perder su registro nacional por la baja cantidad de votos alcanzados en las pasadas elecciones.

La situación es tan apremiante para los verdes que, incluso, el propio Velasco podría quedar fuera de toda posibilidad para llegar al Senado por la vía plurinominal, ya que la raquítica cosecha de votos para el partido sólo le alcanzaría para un escaño y el gobernador chiapaneco es el segundo en la lista. La traición de Velasco generó consecuencias adversas muchos mayores de las esperadas.

Hoy Velasco Coello se encuentra ante un escenario que tampoco visualizó en esa dimensión. Está ante un virtual gobernador electo con mayor poderío político del que el propio verde tuvo alguna vez. Está ante un partido nacional devastado, padrinos políticos en crisis, una estructura estatal reducida, el ocaso de su gobierno y la enorme posibilidad de quedarse sin puesto legislativo y fuero constitucional… así las cosas.

http://etrnoticias.mx/lee-las-traiciones-velasco-fin-la-era-verde-en-la-columna-en-la-mira/

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

¿En verdad?; ¡los va a perdonar!

Espero no les vaya a parecer contradictorio el título y el tema que quiero proponer, digo si partimos que ayer mismo en este espacio, hacía mención a la calma que debe venir pasada la tempestad referida a la jornada electoral y por ende, la definición de ganadores y perdedores imponiéndose el llamado a la reconciliación y la unidad nacional. Pero y quizás pudieran coincidir con un servidor, que el llamado a dejar atrás la contienda y las confrontaciones es condición sine qua non, para alcanzar la reconciliación y se lo firmo. Pero de ahí, muy distinta dar lectura generalizada a lo que Andrés Manuel ha dicho respecto a que no va hacer una cacería de brujas en especial en contra del presidente Enrique Peña Nieto e incluso haber dejado claro tampoco lo haría con ningún otro ex presidente incluido Salinas de Gortari; pero cosa muy distinta y así creo debemos dar lectura, que temas como la llamada Estafa Maestra cometidas o presuntamente por la SEDESOL y otras secretarías; o el caso ODEBRECHT y como estos más temas de flagrante corrupción cometidas por gobiernos estatales, se tendrán que necesaria como urgentemente, digo si es que se quiere empezar por el principio en el combate a la corrupción que habrá que recordar, ha sido la principal bandera del propio López Obrador, las tres campañas que ha abanderado y hoy finalmente alcanzado la presidencia del país. A partir de ahí entonces o a la par, empezar a construir el andamiaje institucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que pasa por la designación de un Fiscal General de la Nación como del Fiscal Anticorrupción autónomos, que deberán designarse de la mano del Congreso de la Unión como de las organizaciones de la Sociedad Civil además de especialistas y académicos. Muchos temas relativos a la corrupción plenamente documentados por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), no pueden ni deben ser considerados dentro del explícito perdón del que habla el futuro presidente del país a personajes como Carlos Salinas, y claro al presidente saliente Enrique Peña.

Así entonces, la pregunta seguida sería; ¿en el caso chiapaneco se actuará en consecuencia contra de presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos del gobierno del estado? El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de encontrarse evidencias de la comisión de delitos ¿actuará en consecuencia? Es pregunta no se esponjen. Porque supongo que para empezar, al recibir el gobierno lo primero que procede es una auditoría general que supongo sería una de las primeras acciones, para a partir de ahí, estar en posibilidad de extenderles a cada secretaría del gobierno, su “finiquito”; o de plano como se ha estilado, dejar que sea el Congreso del Estado quien sin mayor trámite apruebe la Cuenta Pública del gobierno saliente. Complicado verdad. El comentario no es con la intención de amarrar navajas, pero creo que si no se actúa en consecuencia, es decir combatir la corrupción caiga quién caiga, el inicial desencanto pronto trucará en un nuevo hartazgo y desesperanza. Entonces sí habrá un referéndum a la mitad del mandato como lo ha propuesto Andrés Manuel sobre la revocación de mandato (el pueblo pone y el pueblo quita), no sería aventurado pensar y esperar, reitero de no cumplirse la principal oferta del gobierno de combatir la corrupción, lo que ocurriría en dicho referéndum no sería tan difícil imaginar su resultante. Sobre todo en un estado como el nuestro donde los niveles de corrupción e impunidad han impactado directamente en el aumento de pobreza, la entidad más jodida de la nación. Cierto muy temprano para vísperas, digo cuando ni siquiera se han sentado a gobernar. Pero vale la pena considerar esta arista para que luego el grito unísono no sea; ¡se los dije! La interrogante entonces sigue siendo: ¿En verdad?; ¡otorgarán perdón! (No) Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- A raíz de los resultados contundentes de la pasada elección, no sólo el actual régimen habrá de cambiar radicalmente, sino que todo el sistema hasta hoy conocido de partidos, deberá entrar a un profundo proceso de reflexión, análisis y autocrítica, so pena, que no hacerlo con altura de miras pensando en el interés nacional, se estarán condenando a su extinción. Porque Morena como tal, aún y con registro como partido, en esencia no lo es y por ello mismo ni se llama partido sino se asume como un Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno la prueba fehaciente de lo que comento está en la amorfa coalición que Morena construyó con partidos como el PES (Partido Encuentro Social) que en esencia es todo lo contrario a la ideología de Morena y PT. Es más Morena y dicho sin desencanto de lo logrado, es una mezcla en dónde han llegado personajes de todos los partidos y todas las corrientes siendo muy difícil distinguir, a ciencia cierta, qué es en realidad. En tanto el octogenario PRI que dejó de ser Revolucionario e Institucional pero que sigue siendo partido y hoy de manera literal, se extravió en el camino de los tiempos y todo aquello por lo que alguna vez luchó y pregonó, terminó siendo el peor enemigo del país y por ello hoy se encuentra sumergido en su mayor debacle. El PAN, está igual ¡partido a la mitad! y esas mitades a su vez, fragmentadas. El PRD es un caso verdaderamente patético. Perdió su razón de ser al convertir sus ideales políticos en ideas burocráticas. Se convirtieron en una empresa de colocaciones y peor aún, que para mantener sus privilegios y canonjías, calcularon aliarse con sus enemigos históricos de derecha el PAN. Los demás, perdón, pero ni merecen comentarios. La partidocracia entró a su fase final. Sin embargo, es necesaria su recomposición y su presencia en la vida nacional. Ni hablar…// 2.- Por contrario y con desilusión, la figura de candidatos independientes resultó en general un verdadero fracaso. Resulta increíble y la mar de contradictorio, que precisamente el sistema de partidos y los partidos en sí y sus representantes en general, sean los que nos tienen sumidos en esta grave situación de inseguridad, de falta de crecimiento, de violencia generalizada, de corrupción, de desigualdad y privilegios, y ni así sea capaz la sociedad de voltear a ver otras opciones y en este caso los independientes. No quiere decir, aclaro, que por ser independientes sean mejores pero me consta, de menos son más decentes y no están maleados. Habrá que ver qué es lo que hacen las cúpulas partidistas al verse reducidos muchos a su mínima expresión; en tanto otros como el PANAL y PES que se perfilan a perder su registro nacional. Pero, opinión personal, creo que quienes han dado el primer paso en esta línea independiente, deben de seguir luchando porque como me comentaban algunos independientes de Tuxtla, este edificio de la democracia y de la figura independiente tiene que hacerse piedra por piedra y ellos y ellas les ha tocado esta lucha histórica. Y estoy de acuerdo. ¡Mi reconocimiento! A ya saben quiénes…// 3.- Quiero aprovechar, si me lo permiten, agradecer a todas y todos mis seguidores de Facebook que han seguido las transmisiones de Expreso Chiapas/Facebook live, de mi programa Comentando la noticia, incluso las especiales que con motivo de la Jornada Electoral, con un grupo de compañeros amigos columnistas, realizamos. A nombre de todos ¡gracias! Les comento que a partir de esta semana Comentando la noticia se transmitirá en vivo los días martes y jueves a las 11.00 am y aprovecho para el comercial. El análisis político pero igual las entrevistas como la cultura, serán temas de comentario. Sin más ¡Gracias muchas gracias! (Miles de compartidos, likes y reproducciones)…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

http://etrnoticias.mx/lee-en-verdad-los-va-a-perdonar-en-la-columna-comentando-la-noticia/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx