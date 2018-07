4 de julio de 2018

La abuela materno toluqueña, Virgen (la de los 9 embarazos), tenía una prima, tía Beatriz, campeona mundial de las tragedias, especialista en estar siempre en la mala y hacer gala de sus penas; al saludo estándar de “¿cómo estás, tía?”, invariablemente respondía: -“Aquí, tristeando” -¡qué horror!, echaba a perder hasta los velorios…

Entre las asignaturas de urgente resolución para el próximo Presidente de la república, hay dos de especial relevancia que pueden marcar el rumbo de toda su administración: la corrupción institucional y la inseguridad pública; la gente quiere, con justa razón, palpar a lo vivo la mejora. Hay otras cosas muy importantes (igual o más), pero esa dos son eminentes.

La corrupción institucional, sin duda, puede (y debe), disminuir pronto y muy sensiblemente. La pública postura de quien será Titular del Poder Ejecutivo, AMLO, de que no va a ser tolerante con la corrupción, influye de manera inmediata entre los altos funcionarios de su gabinete (legal y ampliado: una muchedumbre de mandos superiores); y de manera indirecta entre los gobernadores de todo el país, porque si se deja nada más trabajar bien a la Auditoría Superior de la Federación (en combinación con la Fiscalía), muchos, muchísimos, se cortan las uñas (o como lo definen los grandes tratadistas de Teoría del Estado: el miedo no anda en burro). Abona a que todos se tomen en serio las insistentes declaraciones de AMLO, que en el pasado no ha sido cómplice de los que trabajan para él y son exhibidos en público (Ponce, Bejarano, Ímaz, etc.). AMLO aspira a ser estatua, no a tener un abultado patrimonio, no va a permitir que nadie le pringue su sexenio con sospechas de corrupción. A todo dar.

En el tema de la seguridad pública es en el que hay que irse con tiento. No son las cosas como la prensa se ha empeñado en presentar. Por supuesto es grave el problema, pero se ha magnificado con intenciones por determinar (no importa por qué: así es). Tomemos por ejemplo, el caso particular de los asesinatos:

El pasado 21 de enero, en la prensa nacional se comentó a todo trapo el informe de la Secretaría de Gobernación: durante el año 2017, se registraron 29 mil 168 asesinatos, la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse registros en 1997 (en 2011, hubo 27 mil 213 y era el récord). La tasa de homicidios en 2017, fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes, y en 2011, de 19.4… muy, muy serio asunto.

Es cierto lo que reportó la prensa, pero también lo es que a falta de una estadística precisa y oficial, hay quienes le estudian el asunto y encuentran información suficiente para contrastar cifras, sin pretender disminuir la gravedad del incremento real de asesinatos en el país.

Hay un estudio muy interesante de Pablo Piccato (Universidad de Columbia, EUA), que se titula: “El significado político del homicidio en México en el siglo XX”. Resulta que el caballero se puso a arañar expedientes del Poder Judicial, para saber cuántas investigaciones por homicidio hubo durante el siglo XX (abarca de 1926 a 2005), y luego, de los servicios de salud del país, para saber cuántas muertes se determinaron como homicidio, y comparar ambas cifras.

Los resultados son sorprendentes: es muy inferior el número de investigaciones judiciales, respecto de los casos que los médicos registraron como homicidios, entre otras cosas, explica don Piccato, porque hay fiambres anónimos, otros de los que no se enteraron la Procuraduría ni el Poder Judicial y otros de los que nadie se tomó la molestia de averiguarlos (hay casos en los que ni denunciantes hay… y ¡qué flojera!).

Queda dicho, no se trata de hacer como que no estamos tan mal, estamos muy mal, pero también se trata de ser objetivos (no se le olvide, en 2017, la tasa de homicidios fue de 20.5 difuntos por cada 100 mil habitantes, con un total reportado de 29 mil 168 difuntos):

Nada más tomando la cifra más alta, la de fiambres considerados homicidio por el sector salud, en 1940 la tasa fue aproximadamente de 72.60 asesinados por cada 100 mil tenochcas; y en 1950, la tasa fue de 49.80; luego bajó y bajó, para en 2005, llegar a solo 12.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Luego la cosa se descompuso (gracias a la guerra contra el narco), y el año pasado llegamos a los 20.5… Siendo fatal tanto asesinato, no podemos comparar con las cifras de 1940 y 1950. En serio. Tampoco podemos dejar de mencionar que en 2017 el Banco Mundial, registró las siguientes tasas de homicidios para El Salvador, 60.8; y Venezuela, 57… no es buscar consuelo de tontos, no, sino de no instalarnos en la trágica (y también estamos lejos de Brasil y Colombia, empatados en 27).

El complejísimo asunto de la delincuencia organizada se debe resolver y se va a resolver (seguro), pero nomás que no es de enchílame otra: será un proceso, largo y lento, lastimosamente lento. Lo que el gobierno federal puede hacer pronto es unificar todos los códigos penales del país y buscar no tanto una disminución trepidante de homicidios (y lo demás: secuestros, cobro de piso, etc.), sino disminuir el grado de impunidad: que cada crimen se investigue, bien y a las derechas. Y esto, toma tiempo y cuesta ríos de dinero, pero vale la pena: en cuanto deje de ser impune el criminal, atenuará la criminalidad. Hoy en México es menos peligroso matar que echarse un taco callejero de carnitas de perro.

Ayudaría mucho que nuestros policías y nuestros jueces, se sepan respetados y respaldados: no más culpables a la calle por miedo a las comisiones de Derechos Humanos, ese precio no se puede seguir pagando.

¡Ah! y lueguito, dar acceso a toda la información a los deudos de cada difunto y a las organizaciones de la sociedad civil: dejar de mentir o encubrir, ayuda y se puede hacer de inmediato. Salga lo que salga. Salga quien salga.

El próximo Presidente de la república puede actuar así, no tiene ninguna responsabilidad en nada que tenga que ver en el estúpido modo de combatir a la delincuencia organizada: que todo se sepa, es la hora cero.

Ollitas para la baba

A pesar de que el conteo final de los votos no ha concluido por cuestiones técnicas y problemas post electorales, ya sabemos que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) arrasó. ¡Ollitas para la baba!

Solamente en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, postulado por los partidos Morena, PT y PES, logró el 39 .84 por ciento de los votos, con una participación ciudadana de 67.91 por ciento. ¡Ollitas para baba!

Fernando Castellanos, ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, de los partidos Verde, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, alcanzó un 21.87 por ciento; Roberto Albores Gleason, del PRI-Panal, 20.18 por ciento; mientras que José Antonio Aguilar Bodegas, del PAN-PRD-MC logró poco más del 9 por ciento y “Tío” Alejo Orantes, apenas 2.59 por ciento. Por cierto, los independientes nomás no funcionaron; habrá que analizar los motivos.

La sociedad mexicana, y era la única forma de lograrlo, dio un manazo sobre la mesa y mostró su hartazgo por la manera en que se han conducido los políticos y los gobiernos. ¡Ollitas para la baba!

QUE NO SE LA CREAN TANTO

Lo que debemos advertir, cuando comenzará la etapa de transición federal y estatal, es que hubo muchos que se subieron al “tren bala” que se llama Andrés Manuel López Obrador.

Y no lo estamos diciendo ahora que ha concluido el proceso electoral. Lo dijimos antes. Hubo quien ni siquiera se manchó los zapatos para hacer campaña ni sudó la camiseta, tal como se los pidió el tabasqueño, quien ayer estuvo cara a cara con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien le dio un “tour” por Palacio Nacional.

Dicen, fuentes de Morena, que hubo algunos candidatos que estaban sorprendidos de haber logrado la victoria el domingo, cuando un grueso de la población votó “parejo”. De ahí la posible conformación del Congreso del Estado y el Congreso de la Unión.

Por eso, y nos referimos a los que ganaron sin hacer el mayor esfuerzo, no se la crean tanto, no floten, no vayan a pensar otra cosa. Se la deben a ya saben quién.

Salvo personajes como el próximo gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien tiene una trayectoria en la política, particularmente en la izquierda, hay algunos que “se sacaron la lotería”.

Ahora, deberán corresponder a esa oportunidad que la población mexicana y chiapaneca les ha brindado, haciendo su mejor papel y, si es necesario, prepararse para lo que viene.

La gente ya habló y dijo que está cansada de la misma cosa. La respuesta estará en los que llegarán a las cámaras: local, de diputados federales y de senadores.

Hubo quien sumó. Lo dijimos varias veces. También hubo quien pudo haber restado, salvo por el fenómeno morenista que dejó con el ojo abierto a más de uno en el interior y el exterior de nuestro país.

NO EMPIECEN A PERDER EL PISO

Leíamos ayer con atención algunas de las declaraciones realizadas por el señor Amadeo Espinosa Ramos, comisionado nacional del PT, quien en la última elección había salvado el registro “por un pelo de gato”.

Expresó en rueda de prensa, que el PT mostró el músculo y que “estamos demostrando que somos una gran fuerza”.

Que no empiecen a flotar, que no se equivoquen. No hay más ciego que el que no quiere mirar. Si no hubiese sido por el arrollador paso de AMLO, otro gallo les cantara.

“Aunque fue un tsunami llamado MORENA, la fuerza del PT sigue presente. Obtuvimos el 5 por ciento de las votaciones para diputados locales y el 4 por ciento de las votaciones en las Federales”, dijo, con cierta presunción.

Que no se olviden los petistas que, en política no existe nada escrito. Hoy, como en la rueda de la fortuna, se puede estar arriba y poco después, se puede estar abajo.

Que no empiecen a creérsela antes de tiempo. Con calma y les amanece. El que arrasó fue Andrés Manuel López Obrador, un grupo de colaboradores que mantuvo una lucha de 18 años y varios personajes que llegaron para sumar, aunque varias veces no fueron bien vistos. ¡Ollitas para la baba!

CUENTAS CLARAS EN EL IEPC

Este miércoles es la fecha clave donde se inician los cómputos electorales de los Consejos distritales y Municipales en el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a fin de que este domingo 08 de julio se dé a conocer las cifras finales del cómputo de la elección a Gobernador y la declaratoria de validez de esa elección. Dichos datos preliminares plasmados en los Consejos Electorales Distritales y Municipales se pueden encontrar pegados afuera de los mismos, así como en el PREP el cual ya fue cerrado, fueron resultado de muchas horas de intenso trabajo por parte de las y los representantes de partidos políticos, capturistas, secretarias, mismos que de no impugnarse alguna de las elecciones estas se distribuirán los cargos de ayuntamientos y diputaciones por representación proporcional y para el mismo domingo ya sabríamos con certeza quien ocupara esos encargos resultados de las estadísticas de esta elección.

“A horas de concluir el conteo distrital y municipal, es reconocido el trabajo realizado tanto del IEPC como el INE siendo los verdaderos protagonistas en esta jornada electoral”

Ahora bien a lo largo de este día o mañana dependiendo claro está de cada municipio o distrito, se darán a conocer los resultados oficiales tras un incesante recuento total de actas de escrutinio y cómputo o en su caso de boletas electorales en los supuestos establecidos en la legislación electoral, donde quienes están encargados han hecho un trabajo eficaz para que una vez finalizado el cómputo, se dé a conocer la candidata o candidato electo democráticamente de manera oficial para que se le haga entrega de su constancia de mayoría, por lo que sin duda habrá que reconocer que los verdaderos héroes de esta jornada histórica fueron los funcionarios de casilla, CAES y demás personal tanto del Instituto Nacional Electoral como del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana quienes por tierra, agua y aire trasladaron los paquetes electorales y hasta defendiendo las urnas con su propia vida, lograron que esta jornada fuera histórica.

El proceso electoral aun no acaba pero si hay que considerarse que bajo toda la austeridad presupuestal y el trabajo incansable de los integrantes de este órgano, sacaron la casta y bajo la perspectiva de los chiapanecos cumplieron ampliamente y la que se lleva todo el reconocimiento es la ciudadanía, quien demostró que tan solo al acudir a las urnas hicieron el cambio favoreciendo a la trasparencia y a la democracia en Chiapas.

Oficio Político.- El tratar de resucitar mediáticamente al quinto candidato quien pereció el pasado 01 julio bajo un manto verde, tratarle de dar el RPC político y ponerlo en el juego no sería benéfico ahora, forzar un regreso poco ayudaría a los Tuxtlecos, esperemos que en un futuro resurja pero ahora no es un buen momento, ya que su credibilidad y de sus allegados esta por los suelos, las aguas volverán a su cauce sin duda, tiempo al tiempo… Las cosas se han puesto feas para Caralampio Alegría quien defenderá con uñas y dientes la alcaldía chiapacorceña que ganó este 01 de Julio 2018 y que está siendo definida a pesar de la masiva compra de votos que hicieron los verdes al mando de Molina Gómez y muchas cosas más por ello agradece el apoyo y reconoce a quienes lucharon por el que MORENA triunfara en Chiapa de Corzo…El que se anda moviendo es Jorge Luis Llaven Abarca hizo muy bien sus cuentas, apostó en esta ocasión a MORENA al no lograr ninguna candidatura y le salió bien la jugada, ahora está insistente va en busca de ser titular de la Fiscalía General del Estado, falta que Tío Ruti se lo conceda.

Finalmente: “Como sociedad y como generación estamos llamados a reconciliarnos luego de las elecciones, unirnos, caminar juntos, es la única forma de darle un nuevo impulso a nuestra gran Nación”, lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Privilegiar la civilidad y La Paz

Comenzamos…La democracia, se ha dicho con insistencia en estos días y se reitera en cada proceso electoral, es la manera más civilizada no sólo para elegir gobernantes, sino para tomar las decisiones más importantes para el estado y para el país. Hoy existe en el ánimo nacional la idea de una transformación democrática profunda al consolidarse la alternancia y por eso es hora de acabar con las protestas poselectorales que sólo causan división y encono, además de ser absolutamente injustificadas, pues quienes actuaron en cada una de las casillas de la elección fueron ciudadanos elegidos al azar y representantes de todos los partidos políticos y en su caso de los candidatos independientes. Por ello es importante las declaraciones que hizo el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, de que la contienda electoral terminó y ahora son los partidos políticos y candidatos quienes deben privilegiar la paz social y la civilidad y aceptar con madurez la decisión de la ciudadanía para elegir a sus nuevas autoridades, quien además condenó los visos de violencia por inconformidades en Ocozocoautla, Tila, La Concordia, Tapilula y Venustiano Carranza, que de ninguna manera son justificables y con toda severidad serán castigados…….Continuamos…El partido MORENA de Andrés Manuel López Obrador arrasó en todo el país el pasado domingo con el efecto “Peje”, la ciudadanía salió a votar, colas largas para poder emitir el sufragio, se venció el abstencionismo de elecciones pasadas. Lo que se debe resaltar es la civilidad con que se comportaron sus adversarios al aceptar la misma noche de la elecciones el contundente triunfo del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”. Un día después no se disparó el precio del dólar frente al peso mexicano, ni los empresarios comenzaron a sacar su dinero al extranjero, no se incrementó el precio de los combustibles, ni hubo una revolución, como los agoreros del mal habían pronosticado. La transición del Poder Ejecutivo Federal se está realizando respetuosamente y siguiendo las reglas de cortesía política, lo demuestra la primera reunión que sostuvieron el actual mandatario, Enrique Peña Nieto y el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al recorrer Palacio Nacional. En el gabinete de AMLO destacan los nombres de dos chiapanecos que estarán en dependencias que son estratégicas. Al frente de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, estará Josefa González Blanco Ortiz Mena, En Berkeley, estudió la Maestría en Arte Transformativo en la Universidad John F. Kennedy en Berkeley; en Inglaterra, formó parte de diversas organizaciones ecologistas y culturales con proyectos internacionales. Josefa se ha destacado por ser una promotora de acciones de conservación del medio ambiente, en Palenque colabora con su padre el ex gobernador Patrocinio González Blanco Garrido en la preservación de especies de flora y fauna en peligro de extinción, principalmente de las guacamayas. El titular de la Secretaria de Turismo será el empresario Miguel Torruco Marqués, tambien academico y ex rector de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas que cuenta con certificación internacional. Egresado de la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York; con posgrado en el Centro Interamericano de Capacitación Turística (CICATUR), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y cursó diplomados en Alta Dirección de la Empresa Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Fue Presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles y también presidió la Confederación Latino Americana de Asociaciones de Hoteles y Restaurantes (FLAHR). Ex Secretario de Turismo en el Gobierno de la Ciudad de México……Seguimos….En el escenario estatal, Rutilio Escandón Cadenas será el próximo gobernador de Chiapas durante los próximos seis años. De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), lleva una ventaja holgada a sus adversarios quienes demostrando madurez política, después de conocer el resultado en las urnas, reconocerle su triunfo. Fuentes del IEPC confirman que será este domingo cuando le entreguen su constancia de mayoría y con ello será oficialmente el nuevo gobernador electo……Terminamos…..La aspirante a ocupar nuevamente una Curul en el Senado de la República, María Elena Orantes López, que se ha pintado de muchos colores, no pudo conseguir los votos necesarios para ganar. La Nena Orantes anduvo de paseo, no en campaña, pensó que con solo nombrarla ganaría la elección. De seguro la veremos en la boletas electorales dentro de tres años, ese es su negocio….Nos seguiremos leyendo aquí

Después de la tempestad…

Y así debería ser o debe de manera natural, sobrevenir la calma; más sí de la tempestad que hablamos es la política-electoral que como nación, nos azotó durante todo el proceso electoral que se definió el pasado 1 de julio de 2018. El proceso habrá que aceptar, fue largo y tortuoso, como desgastante y en momentos desalentador. Pero los ataques vertidos en campaña entre unos y otros candidatos por igual, léase presidenciales o como el caso de Chiapas a la gubernatura, principalmente, considero y estoy cierto coinciden, deben de quedar atrás. Es así como el día de la elección cuando ni siquiera habrían empezado a correr cifras oficiales del PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares), bueno ni lo que habría previsto el propio INE de salir a dar a conocer al filo de las 10 u 11 de la noche con cifras del conteo rápido operado por matemáticos de varias universidades del país, decía que apenas corrían las ocho de la noche, cuando de manera sorpresiva por decir lo menos, el candidato de la coalición Todos por México José Antonio Meade, salió a reconocer que las tendencias no le favorecían y quien se alzaba con la victoria era Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia. Pero fue más allá al desearle éxito en su gestión al frente de la Presidencia de México, no sin poder esconder su sentimiento por la derrota que por momentos se le enjugaron los ojos y se le entrecortó la voz. (No era para menos). Pero que sin duda habla de su calidad de ser humano y de político. No era su tiempo, diría en un comentario suave el presipeje.

Por ello el nombre del título porque después de la refriega, en la que unos y otros se llamaron, de menos, corruptines canallines, hoy y lo ha reiterado el político tabasqueño oriundo de Macuspana, es hora de la reconciliación y la unidad nacional y para muestra, este martes ya tuvieron un primer encuentro Andrés Manuel y el presidente Enrique Peña Nieto en la sede del Palacio Nacional, que como lo comentara el propio AMLO a un periodista televisivo, valoraría sí, a partir del 2019 a mediados, pudiera mudarse de su casa de Copilco Universidad al mismísimo Palacio Nacional. Y para abonar a esta idea de la calma después de la tempestad, el candidato de la coalición Por México al Frente Ricardo Anaya, haría lo mismo minutos más tarde que el tercer lugar, expresándole su reconocimiento a su triunfo y deseándole una gestión en beneficio del país. De ahí personajes de toda índole como el ex jefe de la mafia del poder Carlos Salinas, como también Felipe Calderón y Vicente Fox y los tres expresidentes de la república, igual se sumaron a desearle parabienes al mandatario electo o si quiere triunfador. Lo mismo haría el presidente del Senado Ernesto Cordero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José María Aguilar, insisto, todos coincidiendo un su reconocimiento y deseos de trabajar con el nuevo presidente para el bien de México.

Bueno y aunque ajenos al proceso pero como referentes de reconocimiento a la legalidad del proceso democrático del país, los mensajes de felicitación vía twitter las más como llamadas telefónicas como fue el caso de Donald Trump Presidente de EEUU y del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau, entre decenas más de todo el mundo, igual le llovieron felicitaciones y deseos de seguir estrechando lazos entre sus países y México. Y bueno, el reconocimiento de millones de mexicanos y mexicanas que mayoritariamente (53 %) votaron por la opción que encabezó el polémico político mexicano Andrés Manuel López Obrador. Las campañas decía, son cosas del pasado que en efecto, habrá que recordarlas para empezar a construir un nuevo andamiaje institucional y legal en la organización y calificación de las elecciones. Tener un INE tan monstruoso con funciones y alcances de magnitud tal sobre los OPLE’s (Organismos Públicos Locales Electorales) de las 32 entidades del país representa, tanto por su complejidad como por su altísimo costo multimillonario para un país con 54 millones de pobres, no solo es un exceso sino una verdadera inmoralidad.

Pero en fin, todo lo que pasó y nos pasó, será ahora tema para los historiadores. Lo que viene por delante es, se insiste y espero sigamos coincidiendo, la unidad y la reconciliación. Es espacio para curar cicatrices porque, parabién o para mal, todos nos quedaremos a vivir en este país es decir, el mismo de antes del 1 de julio y el mismo que amaneció el 2 de julio. Cierto, el poder cambió de manos pero no será hasta el 1 de diciembre próximo, que el proyecto de nación presentado por Andrés Manuel a los mexicanos, empiece a ponerse en marcha y entonces, sólo entonces, será que empecemos a transitar como lo ofertó y prometió el presidente electo; la cuarta transformación del país. En tanto y por ello la perorata; después de la tempestad…viene la calma. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Rutilio Escandón Cadenas, de la coalición Juntos haremos Historia, tal y como lo mostraron la mayoría de las encuestas, serías, terminó a la cabeza en la preferencia de votos con el 39 casi 40 por ciento de los votos, contra el 21 por ciento de su más cercano competidor del PVEM, Chiapas Unido y Mover a Chiapas Fernando Castellanos Cal y Mayor, alzándose con la victoria. Así Rutilio, será gobernador electo una vez que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Oswaldo Chacón Rojas (*), el domingo próximo como lo establece la ley, le entregue su constancia de mayoría. Así entonces, el paso seguido que creo es del mayor interés de los chiapanecos, es con quiénes, a partir del 8 de diciembre, espera gobernar la entidad. Los qué y cómo ¡claro también menester difundir! Las promesas de campaña sí, pero ahora con metas, objetivos, tiempos y estrategias definidos. ¿No creen? …// 2.- Si bien el triunfo de Rutilio no fue tan sorpresivo, digo habida cuenta del efecto Andrés Manuel de manera cantada o al menos para un servidor sí resultó sorpresivo, fue el triunfo de Carlos Morales Vázquez, precisamente por estas mismas siglas. Y la obtuvo no solo sobre de uno que consideraban favoritos como era Carlos Penagos del PVEM-PRI, sino incluso sobre del candidato a vencer del PAN Francisco Rojas, quien se dijo ganador y espera demostrarlo en las instancias competentes. Por lo pronto Carlos Morales, al igual que Andrés Manuel, está fue la vencida después de tres intentos por alcanzar la presidencia de Tuxtla. La tarea por venir ¡uf! se antoja descomunal, pero bajo la filosofía y principios rectores del que será el presidente del país en eso de acabar con la corrupción y la impunidad, es posible que los recursos ahora sí alcancen para más. Digo es de esperarse…// 3.- Y ya encarrerados con el fenómeno político que asemeja un Tsunami, las dos diputaciones federales de Tuxtla, qué creen, también fueron para los candidatos de Juntos Haremos Historia, y así tanto Zoé Robledo como Arlett Aguilar, serán piezas claves para que a partir de su llegada al Congreso de la Unión desde sus mullidas curules, juntos con el resto de los diputados federales por Chiapas a la hora de negociar el Presupuesto de Egresos, puedan conseguir recursos para el desarrollo de la entidad y ya de menos, no voten para que nos los quiten. Pero todo aún, está por verse. Esperaremos y daremos seguimiento…// ¡Me queda claro! Salu2.

Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

QUE TERMINE POR SIEMPRE EL RENCOR, Y QUE UNA SOLA SEA NUESTRA HERMOSA ESPERANZA…

Pues una vez que culmino la jornada electoral en nuestra entidad, todo vuelve a la “normalidad”, aunque en algunos lugares aprovecharan para crear desestabilización, es decir, con el pretexto de que hubo fraude o no quedo sus candidatos por “x” o “y” razones, buscan crear caos y desestabilizaciones, municipio en donde los pleitos de raíces son las creencias u otro tipo de situaciones se encienden las pasiones y se busca crear la ingobernabilidad, sin embargo, la mayoría de los actores políticos permanecen quietos en primera y ya aceptaron sus derrotas, y lo razonable sería que ya Chiapas vuelva a su normalidad y a seguir caminando cada quien con su cada cual, y se haga uso de una de las estrofas de nuestro glorioso himno chiapaneco, ”Que termine por siempre el rencor y que una sola sea nuestra hermosa esperanza”, y tan, tan…bueno amigos déjame decirte, tambien al final de la jornada electoral el gobernador Manuel Velasco Coello, emitio un comunicado donde adujo, que la contienda electiral ya quedo en lempasado, ha quedado atrás, al mismo tiempo el joven gobernante exhorto a los mexicanos a la reconciliación nacional. En ese sentido manifesto que, “Es momento de reconciliación y unidad nacional”, el popular Güero Velasco de igual forma subrayo que las campañas electorales han concluido, por lo que indicó que si bien pudo haber pasión en los comicios, hoy se debe ver el futuro hermanados todos los mexicanos. Seguidamente indico que, “Independientemente de las diferencias, todos debemos ver hacia adelante y privilegiar aquello en lo que coincidimos para avanzar más de prisa como país”, Velasco Coello pondero la gran madurez que demostraron los ciudadanos perteneciente a diferentes setores politicos, al mismo tiempo indico que la reconciliación nacional debe permear en todas las capas de la sociedad mexicana. El numero uno, como tambien se le conoce al joven gobernante ahondo, Por el bien de México todos debemos unirnos, porque si le va bien al nuevo Gobierno de la República, le irá bien al país, expresandoa la vez su confianza en la democracia mexicana y en las nuevas oportunidades que genera para seguir fortaleciendo a Chiapas y a México con el respaldo de la voluntad popular…sin comentarios

CON TRANSPARENCIA NO HAREMOS HISTORIA, PASAREMOS A LA HISTORIA: RE

El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, en uno de sus primeros mensajes dirigidos a la sociedad chiapaneca adujo que conoce, siente, y lleva grabadas todas necesidades que chiapas y su gente le dierona concoer durante su periplo que lo llevo al triunfo, es por ello -dijo- estamos, no solamente obligados a hacer historia, sino pasar a la historia”. Flanqueado por su esposa Rosalinda López Hernández, Escandón Cadenas manifestó su agradecimiento tanto a las fuerzas políticas que lo respaldaron como a la ciudadanía por la confianza depositada y recalcó que el triunfo que se logró este domingo es gracias al trabajo coordinado y la gran unidad que caracteriza a este movimiento. En ese mismo tenor el gobernador electo afirmo que es ivaluavle la oportunidad brindada para expresar las ideas y propuestas de este proyecto que, dijo, busca la transformación de la vida pública del estado y del país, lo que se logrará de la mano del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. iguamente adujo que, los resultados obtenidos en esta jornada electoral representan el inicio de un cambio verdadero, de la cuarta transformación del país y de la renovación de la vida pública. Por ello -remarco- “No tengan duda, quiero expresarle al pueblo de Chiapas que vamos a trabajar de manera seria y responsable, de forma comprometida, para sacar adelante el desarrollo y el progreso del estado”. En ese mimso esquema el ganador de la pasada elecion de este domingo fue claro al precisar

que, “Hoy es un día de celebración porque ya en todo el mundo se supo lo que veníamos señalando durante toda la campaña y que desde Chiapas iba a resonar: ganó la democracia en México y en Chiapas, hoy inicia un nuevo y un mejor destino para el estado y el país”, sostuvo. Por ultimo acoto Rutilio escandon, que su gobierno será austero pero eficaz, en el que se convocará a las mejores mujeres y a los mejores hombres para trabajar por el desarrollo y el progreso de la entidad…ver para comentar

SE REINCORPORA RACIEL LOPEZ A LA FISCALIA GENERAL…

Este martes se llevo a cabo la reincorporación de Raciel López Salazar, como Fiscal General del Estado, en el marco de la reunion del Consejo del Ministerio Público, integrado por los nueves Fiscales de Distrito, quienes avalaron la reincorporacion del fiscla general del estado. En su mensaje el reincorprado fiscal enaltecio la labor de María Susana Palacios García, por su trabajo destacado al frente de la institución durante los últimos tres meses. Mas adelante el titular de la FGE señalo que tiene un compromiso redoblado para garantizar a las y los chiapanecos el acceso a una justicia real, al mismo tiepoo agredecio la confianza del Gobernador Manuel Velasco Coello, subrayando al mismo tinempo que, “En estos últimos meses pude escuchar de viva voz las necesidades de nuestra gente, quienes reclaman mejores servicios y que la justicia no sea privilegio de unos cuantos,sino que llegue a cada rincón de Chiapas” . al finalizar su particiapcion en esa reunion Lopez Salzar fue claromal mencionar que habia instruido a las Fiscales y los Fiscales a trabajar de la mano con la ciudadanía para dejar a un lado los protagonismos y pensar, por encima de todo, en los chiapanecos…sin comentarios

Y YA QUE HABLAMOS DE LA FISCALIA…

Comentan que uno d elos que ya festina y hace compromisos y celebra con bombos y platillos y chupes, es Amador Rodriguez Lozano, toda vez que el nuevo gobierno electo le dara nuevamente la oportunidad de llevar las riendas de la fiscalia, no hay que olvidarse que e le gobienro pasado Amador Rodriguez Lozano, el Tijuanero fue fiscal, pese a no ser chiapaneco, pero esperemos a ver que dice Rutilio Escandon Cadenas, por que de ser asi…veremos y comentaremos

EN COBACH SE TRABAJA EN TIEMPO Y FORMA EN LOS CERTIFICADOS: JEH

A través del Departamento de Control Escolar, la Dirección General del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), da a conocer que se trabaja, en tiempo y forma, en la proceso de expedición de certificados de acreditación de estudios de bachillerato. Jorge enrique nHernandes Bielma al dar a conocer lo antreior señalo que que Rosa Karina Sánchez Zebadúa, jefa del departamento de Control Escolar, en su momento dio a conocer que son más de 26 mil certificados a entregar a igual número de alumnos que egresan de 337 planteles del Cobach, documento indispensable en la búsqueda de continuar estudios de educación superior, o bien incorporarse al medio laboral, o ambas cosas, de la mejor manera posible en calidad de bachilleres. Hernandez Bielma agradeció la confianza de madres y padres de familia, y la participación de directores, personal académico y administrativo de cada plantel, así como la ardua y delicada labor que significa el registro de calificaciones y control escolar. Es asi -dijo- de esta forma, y con la intervención de coordinaciones de zona y la supervisión de la Dirección Académica del Cobach, se cumple en cada plantel con la expedición de la documentación que acredita satisfactoriamente la conclusión de estudios de bachillerato de la juventud formada con una educación integral, en las aulas del Colegio de Bachilleres, en Chiapas…sin comentarios

ENTREGA PROPUESTA DE VIVIENDA EDIL CAPITALINO A CANDEVI…

Luego de proponer a la CANDEVI Chiapas crear el Consejo Consultivo de la Vivienda que atienda a empresas inmobiliarias y constructores de casas, “con un gobierno cercano, de diálogo y transparente”, el alcalde capitalino Carlos Molano, señalo que la importancia de estas reuniones de trabajo, porque el sector es fundamental para el desarrollo de la capital, “genera inversión, empleos directos e indirectos en beneficio de las familias capitalinas”. Asi mismo el edil agrego que una de las tareas principales para este cierre de administración municipal es establecer las bases de un proyecto a largo plazo, facilitar todas las condiciones para el sano crecimiento del sector y ordenar el desarrollo de las viviendas en la ciudad dentro del marco de la legalidad y la transparencia. Mas adelante categorico Carlos Molano destaco que, “Es muy importante la creación del Consejo Consultivo de la Vivienda y la Ventanilla Única Empresarial, para brindar todas las facilidades que necesiten como trámites, permisos, pagos de derechos, contribuciones y demás”, expresó Molano Robles. El alcalde de la capital chiapaneca al finalizar acoto que, “una ciudad ordenada se encarga de generar las condiciones básicas para el crecimiento y la vivienda representa desarrollo, estabilidad y progreso”. Cabe destcar que en en esa porpuesta el edil estuvo acompañado del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Jorge Burguete Torrestiana, así como de funcionarios de su gabinete…pero bueno este arroz ya se coció y por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

+ MAVECO, violencia igual que en el 2015.

+ Dados cargados para RUTILIO ESCANDÓN…

+ Comentarios al Margen…

EL GÜERO VELASCO, CULPABLE…

Lo que reiteradamente he venido diciendo en este espacio de mi columna ÍNDICE… se confirma con los actos de violencia que se suscitaron antes, durante y después del proceso electoral, donde la mano autoritaria e impositiva del gobernador MANUEL VELASCO COELLO ensució a los partidos políticos, a los candidatos y al mismo Instituto Electoral y Participación Ciudadana, IEPC.

Los hechos sangrientos que resultaron de la imposición de candidatos ganadores que provenían de otros partidos para abanderarlos con el Verde Ecologista en la elección del 2015, es la misma suerte que están corriendo estos comicios del 2018 en diversos municipios de la geografía Chiapaneca.

Lo que en principio habíamos aplaudido por la “limpieza y éxito” del proceso electoral, hoy más bien lo tenemos que lamentar como lo que está sucediendo en el Municipio de La Trinitaria, donde el PRI y el Verde Ecologista que MANUEL VELASCO COELLO puso en franca pelea a nivel gubernatura, exigen que se anule la elección.

En ese municipio –como dice un mí amigo—hay uno que se quiere perpetuar en el cacicazgo: JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, imponiendo a su esposa MONSERRAT PALOMINOS FIGUEROA candidata a alcalde por el Verde Ecologista y otro que quiere entrar: ELVIN PÉREZ ALFARO, del PRI, que disputa la misma alcaldía.

Es grave ese conflicto postelectoral de La Trinitaria, pues el pueblo está en medio de esos incidentes de violencia, donde ya hay dos muertos y paquetería electoral detenida y que, hasta este martes, supuestamente, todavía no había sido enviada a las oficinas centrales del IEPC.

La candidata del Verde Ecologista, MONSERRAT PALOMINOS FIGUEROA dice que ganó, pero también el del PRI, ELVÍN PÉREZ ALVARO, asume el triunfo. Ahí está la confrontación en un municipio de la zona fronteriza que por sus propias características y presunta presencia de la delincuencia organizada, es ya de seguridad nacional.

La experiencia de los sucesos sangrientos por motivos postelectorales en los municipios de Oxchuc, Chenalhó, Tila, El Bosque, Simojovel, Altamirano, entre otros, en el 2015, todavía persisten cuando dos mujeres: MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ y ROSA PÉREZ PÉREZ, no pudieron asumir sus cargos pese a una sentencia a su favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Hoy se repite la imposición, la intromisión del gobernador MANUEL VELASCO COELLO en el proceso electoral 2018, como lo hizo en el 2015. Las lecciones de su mentor y padrino, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, quien en el 2009 llevó a cabo la “Operación Perfecta 4X3” en la que repartió 4 diputaciones federales a cada uno de los tres principales partidos: PRI, PAN, PRD, las aprendió muy bien el GÜERO VELASCO.

Los conflictos en La Trinitaria –a escasa una hora de Comitán—son solo ejemplos de los que se están dando en Ocozocoautla donde se incrementó la violencia postelectoral, al igual que en Chiapa de Corzo y Tenejapa, cuyos comicios resultaron un cochinero. En Tuxtla Gutiérrez, en pleno centro del parque 5 de Mayo, se quemaron documentos y boleta electorales, supuestamente sobrantes. En Villacorzo, un grupo de encapuchados trató de robarse las urnas provocando violencia y miedo.

En esta misma capital, precisamente en Casa de Gobierno, se acusa de una reunión del gobernador MANUEL VELASCO COELLO con una mayoría de alcaldes sujeto a su control, emanados de los partidos a su servicio como el Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, donde presuntamente se les dio, además de las instrucciones pertinentes del por quién operar, una buena cantidad de dinero en efectivo.

LA CARGADA POR MORENA…

En el desorden y la confusión que provocó el propio gobernador MANUEL VELASCO COELLO para desacreditar el proceso electoral y al mismo “árbitro” que representa el Instituto Electoral y Participación Ciudadana, también incluyó a ciertos personajes con representatividad en el Estado.

El GÜERO VELASCO jugó esta partida de manera perversa con “cartas marcadas” y en algunos distritos y municipios hasta con dos o tres candidatos, para no fallar. Es el caso del distrito VII federal con cabecera en Tonalá, donde el Fiscal con licencia, RACIEL LÓPEZ SALAZAR, fue expuesto como candidato, frente a una decisión a favor del Peje-Partido MORENA y su abanderado en esa misma circunscripción política, MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, el famoso “Sirenito” que no ha servido en ninguno de los cargos que le ha encomendado el gobernador.

Lo importante no son los triunfos de los candidato de MORENA y ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sino quienes son estos sujetos que vienen precedidos de muy mala fama, como este sujeto apodado “El Sirenito”, quien fue una nulidad en el ICHEJA (Instituto Chiapaneco de Educación para los Jóvenes y Adultos), la diputación local, la delegación de SEDESOL, la Secretaría de Pesca y ahora es premiado con la diputación federal, de manera fraudulenta.

La “Operación Chiapas” fue dictada desde la residencia de la “Almolonga” de San Cristóbal de las Casas y en otra ocasión de la Casa de Gobierno, cargada a MORENA y sus candidatos. Tan fue así, que “ni el amigo favorito”, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, tuvo el cobijo del gobernador y sus operadores. No así, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, a quien después de la traición de no hacerlo candidato a gobernador, lo empujó a una senaduría hecha efectiva, con las siglas de MORENA.

Ya el GÜERO VELASCO se había congratulado con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a través de su abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO y el “hermano incómodo”, PÍO LORENZO LÓPEZ OBRADOR; así también, porque desde la precampaña patrocinó sus eventos celebrados en el Parque Morelos (hoy Parque Bicentenario) de esta capital. Por eso mismo la orden fue a favor de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, quien viniendo de una “aventura” en el Tribunal Superior de Justicia muy cuestionada por presuntos actos de corrupción y otros de acoso sexual, llega a la candidatura a gobernador y por inercia –no por méritos propios—es el “ganador de la elección”.

No hay que olvidar que el “Rutilante” RUTILIO ESCANDÓN es esposo de ROSALINDA LÓPEZ HERNANDEZ y cuñado del candidato ganador a la gubernatura de Tabasco, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, notario público, empresario exitoso y presuntamente asesor financiero de LÓPEZ OBRADOR. Era previsible desde mediados del 2016, este proyecto Chiapas-Tabasco, desde que el GÜERO VELASCO patrocinó la candidatura verde de ROSALINDA a la alcaldía del Centro, donde se encuentra la ciudad de Villahermosa.

Habría que ver desde ahora, “qué nos depara el destino” con un gobernador como RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, cuyos presagios traen nubarrones y muchas tormentas. Ojalá y me equivoque, como también muchos chiapanecos que piensan igual que yo. Empecemos a rezar, porque otro gobierno como los de PABLO SALAZAR, JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y MANUEL VELASCO COELLO, ya no se podrán soportar…

COMENTARIOS AL MARGEN…

SE REINCORPORA RACIEL A LA FISCALÍA…

Era previsible. Ya sucedió una vez en las elecciones del 2012. El entonces Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, RACIEL LÓPEZ SALAZAR fue ungido diputado federal plurinominal al final del gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO y a escasos dos meses de haber tomado protesta, solicitó licencia para regresar al cargo. Su suplente, un funcionario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIJARES, asumió la curul correspondiente.

A RACIEL LÓPEZ SALAZAR, “lo suyo, lo suyo” es la procuraduría de justicia y su cargo por naturaleza, la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, cargo al que rindió protesta el 11 de abril del pasado año, 2017, por un período de ocho años. El 30 de marzo pasado, LÓPEZ SALAZAR solicitó al Consejo del Ministerio Público, licencia al cargo de Fiscal General para contender como candidato a la diputación federal por el distrito VII con cabecera en su natal Tonalá.

Todo hacía suponer que RACIEL arrasaría en su distrito y se erigiría diputado federal para después solicitar licencia y que su suplente, FRANCISCO “Pancho” GRAJALES, ocupara la curul. Lo que no intuimos es que “los dados estaban cargados” y que desde el “círculo del poder verde”, todo estaba fríamente calculado para ungir diputado al “Sirenito” MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, uno más de la cofradía del GÜERO VELASCO.

Pero como dije antes, “todo estaba fríamente calculado” y este martes, RACIEL LÓPEZ SALAZAR se reincorporó a la Fiscalía General de Justicia durante la sesión del Consejo del Ministerio Público, integrado por los nueve Fiscales de Distrito, en cuyo marco protocolario agradeció la confianza del Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, reconociendo que tiene un compromiso redoblado para garantizar a las y los chiapanecos el acceso a una justicia real.

“En estos últimos meses –dijo– pude escuchar de viva voz las necesidades de nuestra gente, quienes reclaman mejores servicios y que la justicia no sea privilegio de unos cuantos sino que llegue a cada rincón de Chiapas”. De la misma manera, instruyó a las y los Fiscales a trabajar de la mano con la ciudadanía para dejar a un lado los protagonismos y pensar, por encima de todo, en los chiapanecos…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

* GANÓ LÓPEZ OBRADOR; 24 MILLONES VOTARON A FAVOR Y 21 MILLONES EN CONTRA. NADA GARANTIZA QUE SUS PROMESAS DE CAMPAÑA SERÁN CUMPLIDAS

* MEDIANTE LA VIOLENCIA, MORENA INTENTA DESCONOCER EN PUEBLA EL TRIUNFO DE MARTHA ERIKA ALONSO SOBRE MIGUEL BARBOSA HUERTA, CANDIDATO DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”

La lucha electoral concluyó el pasado domingo –y aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha dado a conocer los resultados oficiales y definitivos, ni ha declarado válida la elección y tampoco entregado su constancia de mayoría como presidente electo-, la administración de Enrique Peña Nieto prácticamente le concedió esta calificación a Andrés Manuel López Obrador.

Minucias entre las formalidades –dirán sus apologistas-, pero en realidad ni siquiera han tenido la precaución de cubrir este expediente, para realizar el encuentro que tuvo lugar este martes a mediodía en Palacio Nacional.

Cierto, López Obrador logró obtener el mayor número de sufragios en la contienda para elegir presidente de la República, pero de forma realista -a pesar de lo apabullante que suelen ser las cifras-, logró sólo 24 millones 127 mil 451 votos, contra 21 millones 429 mil 549 de los tres candidatos opositores, que en total representan el 47.04 por ciento del total de la votación.

Es decir, la diferencia entre el candidato de Morena y sus competidores, fue de solo 2 millones 697 mil 902 votos. Y ya ni siquiera utilizar los mismos argumentos que los detractores de Peña Nieto, cuando ganó en el 2012. Entonces sus malquerientes atiborraban las redes sociales, señalando que el 59.29 por ciento de los votantes lo rechazaban; por tanto, igualmente se podría esgrimir que López Obrador fue rechazado por más del 47 por ciento de los electores, quienes optaron por otorgarle su voto a los otros candidatos.

Algunos, sin indagar, han señalado que las recientes elecciones fueron las más copiosas de la historia. Esta afirmación es falsa; se trata de la tercera con mayor participación. Esta vez votaron 45 millones 557 mil mexicanos, que corresponden al 63 por ciento del padrón electoral, conformado por 89 millones 332 mil 031 empadronados.

La participación más alta en México fue en 1994 -cuando triunfó Ernesto Zedillo (PRI)-, con 77.16 por ciento de votantes. Luego, vino la de 2000, con la victoria de Vicente Fox (PAN), con 71.23 de participación electoral.

De lo relevante durante el encuentro “amistoso y positivo” entre el presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador, éste aseguró que la reunión “independientemente de nuestras diferencias que son notorias y públicas, refleja que hay responsabilidad de las partes, que estamos poniendo por delante el interés general y el interés de la nación”.

Incluso mencionó que había sido invitado a participar en una reunión de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el próximo 24 de julio y que en cuanto sea presidente electo, el actual secretario de Hacienda -y quien será designado por él-, trabajarán de manera conjunta para elaborar el presupuesto de 2019. Luego, reconoció públicamente que en este proceso electoral “el presidente Enrique Peña actuó con respeto y las elecciones fueron, en lo general, libres y limpias”.

¿Qué viene ahora? El cumplimiento de las promesas de campaña -que fueron la base de su triunfo electoral-, es quizá la loza más pesada para López Obrador. Muchos dudan de su capacidad para hacerlas realidad, sobre todo aquellas de más programas sociales y asistenciales, incremento de la seguridad, combate a la corrupción y las referentes al crecimiento, educación y empleo, las cuales tarde o temprano serán materialmente imposible de cumplir a cabalidad.

El expresidente Vicente Fox -en un mensaje dirigido a López Obrador en su espacio “Fox-populi” de Milenio TV-, aseguró este martes que “las campañas y gobernar son dos cosas totalmente diferentes. Se terminó el tiempo de prometer, de entusiasmar y llega el momento de plantear un plan serio, sensato, para cumplir con las promesas que se hicieron en la campaña.

“Cuentas con una mayoría en el Congreso, eres muy afortunado, porque permite implementar las políticas las decisiones de tu equipo y sobre todo la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas. Por el otro lado, pues la mala noticia: cuentas con un presupuesto raquítico. Igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores.

“No es fácil querer hacer mucho con tan poco recursos y por tanto, ahí estará fincada la mayor parte del éxito”, le dijo Fox, quien además le recordó que México es más que un partido y que un candidato; “es una nación con una sociedad civil y una economía más fuerte que cualquier discurso”.

El exmandatario, subrayó que “hoy estamos mejor que nunca en inversión, manufactura, economía, campo, exportaciones, salud, educación y otros factores” y apremió a López Obrador a que, “de todo corazón, nos calles la boca a quienes no creímos en ti”.

LOS EXCESOS DE LAS PROMESAS DE CAMPAÑA Y LAS EXPECTATIVAS MÁS ALLÁ DE LO RAZONABLE

Para Oswaldo Chacón Rojas, doctor en Teoría Política por la Universidad Autónoma De Madrid y consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, en una proceso “se destacan 2 momentos: el que comprende las campañas electorales, y el de la posterior materialización de aquellos compromisos que los votantes tuvieron conocimiento y que se convierten ahora en cierto tipo de obligación para quienes son beneficiados por la confianza ciudadana, los miembros de las legislaturas o del gobierno.

En el documento “Cumplimiento de compromisos electorales y democracia a la luz de la Constitución de Chiapas”, indica que la crisis de confianza tiene su origen en una causa concreta, es decir, “en la defraudación de la misma por los propios gobernantes, que antes fueron candidatos y ahora no cubren con veracidad sus propuestas electorales. Está claro que es una cuestión muy distinta la promesa de campaña y, otra, su cristalización en los planes de gobierno”.

Chacón Rojas advierte que “por ello cada vez son más frecuentes los reclamos de una ciudadanía que se siente engañada y defraudada por tantas promesas incumplidas por candidatos de todos los partidos.

“Este choque de expectativas entre gobernantes y gobernados, genera que los ciudadanos estén decepcionados no solamente de la democracia, sino de los políticos mismos”, puntualiza.

Agrega que “cada vez es más recurrente que los gobernantes apliquen programas diametralmente opuestos a los prometidos en campaña, convirtiéndose en gobiernos camaleónicos” y asegura que “nada le garantiza al ciudadano que las medidas programáticas de los candidatos van a ser cumplidas.

“Nada le garantiza al ciudadano que sus políticos -en quien estadísticamente no confían-, asumirán sus responsabilidades una vez que prueben el poder con todo su aderezo de privilegios”, dice.

Por su parte, Patricio Navia -director del Consejo Académico del Centro de Apertura y Desarrollo de América Latina (CADAL), profesor adjunto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Nueva York y profesor de Ciencia Política del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales-, asegura que “cuando votan, los ciudadanos también miran el desempeño del gobierno saliente y, a partir de esa evaluación, deciden si castigar o premiar al gobierno que termina su periodo en la persona del candidato oficialista.

“Por más exitoso que haya sido un candidato oficialista en su desempeño anterior, si el gobierno saliente es desastroso, los votantes bien pudieran terminar castigando al candidato oficial por los errores o pecados del gobierno saliente. Por eso, a menudo, los candidatos oficialistas se alejan en sus campañas de gobiernos salientes que llevan mucho tiempo en el poder o que han tenido problemas en su gestión”, asegura.

En su análisis titulado “Promesas de campaña irrealizables”, Navia asegura que “con todo, es mejor que la gente escoja a sus líderes, a que estos sean impuestos por determinados grupos de presión o de interés. Pero es un error esperar que la democracia deje contentos a todos. Es más, precisamente cuando reina la incertidumbre sobre quién ganará, los candidatos se excederán en sus promesas de campaña y elevarán las expectativas más allá de lo razonable.

“Mientras más reñida una elección –dice-, mayor será el desencanto de los votantes cuando el nuevo gobierno asuma el poder y, con sus acciones y decisiones, comience a bajar las expectativas sobre lo que podrá realizar. Inevitablemente, los compromisos se convertirán en acusaciones al gobierno anterior por los errores cometidos y las altas expectativas devendrán en desencanto y descontento”.

El académico del CADAL subraya finalmente que “al igual que una pareja que atraviesa por su primera crisis, el nuevo gobierno podrá demostrar su convicción al cumplir algunos de sus compromisos de campaña. El Presidente cargará con el peso de haber hecho promesas de campaña irrealizables, pero si el país avanza en la dirección que la mayoría de los ciudadanos espera, igual podrá ser un gobierno exitoso. No será un cuento de hadas, pero sí una democracia que funciona bien”.

López Obrador basó su triunfo en las urnas mediante una plataforma que parece estar plagada de promesas excesivas e irrealizables.

Si en el ejercicio del gobierno no logra cumplir ni la mitad de ellas, sin duda generará un desánimo generalizado entre los mexicanos que confiaron en él y que para “castigar” al régimen de Peña Nieto, esta vez votaron más con el corazón que con el cerebro, hartos de una situación como la generada por el actual gobierno.

Ojalá no se hayan equivocado al votar por López Obrador y no por Ricardo Anaya, José Antonio Meade o Jaime Rodríguez Calderón, porque constitucionalmente ya es demasiado tarde para volver atrás. Y 6 años de un gobierno que no cumpla sus promesas, podrían ser una eternidad.

GRANOS DE CAFÉ

…Jalisco nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Ese antiguo refrán popular bien podría aplicarse a las huestes de Morena, que a pesar de beneficiarse con el hartazgo social contra el sistema priista, se niegan a reconocer el legítimo triunfo de Martha Erika Alonso Hidalgo, candidata ganadora de la coalición de partidos “Por Puebla al Frente” e intentan confundir a los poblanos con las manidas versiones de fraude, como si ellos no fuesen –al igual que lo son sus adversarios-, grandes expertos en ese tema.

Ahora resulta que Miguel Barbosa -el diestro chapulin que abandonó la presidencia perredista en el Senado para sumarse “oportunamente” a Morena, para ir como candidato al gobierno de Puebla-, se ha involucrado en esta infamia.

Sin embargo, a diferencia de la ignorancia política de amplios sectores de México, los poblanos no creyeron en el cielo prometido por el Movimiento de Regeneración Nacional y votaron por la coalición “Por Puebla al Frente”, que conformaron 4 partidos nacionales y 2 locales, para enfrentar la maquinaria que desplegó Morena.

Queda claro el espíritu de este partido, para cuyos dirigentes sólo existe legitimidad cuando ganan y aducen fraude cuando pierden; una fórmula desgastada que alguna vez fue la constante de la política mexicana y que hoy recoge Morena en versión corregida y aumentada.

Pero todavía hay más: los métodos vandálicos que han mostrado desde que se constituyó en organización política, fueron aplicados en contra de la sede del PAN en la capital poblana, a la cual ingresaron con lujo de violencia, para reclamar un supuesto fraude.

Tampoco sorprende que Alejandro Armenta Mier -beneficiario del voto irreflexivo que lo llevará al Senado de la República-, haya encabezado esta violenta acción contra la sede panista en Puebla, para tratar de descalificar el triunfo de Martha Erika Alonso, a quien los poblanos eligieron en las urnas para que los gobernara…

….Acuso recibo del primer aniversario del fallecimiento del maestro José Luis Cuevas y desde esta columna le envío un abrazo fraterno a su viuda, la pintora Beatriz del Carmen Bazán, quien comentó que decidió recordar al maestro en la intimidad…

…A través de la agencia Quadratin y de varios otros medios impresos y electrónicos donde se reproduce esta columna, publicaré una reseña sobre los últimos días de la gran periodista y literata María Luisa “La China” Mendoza, a quien tuve la gran fortuna de leer y conocer. A través de una extensa conversación con su sobrina Martha Viviana Mendoza, pude reconstruir algunos pasajes de su fecunda existencia.

Su reciente e inesperado fallecimiento, nos indica que seguimos quedándonos huérfanos de grandes valores de la intelectualidad mexicana, sin que al parecer emerjan sus relevos. Se mantienen todavía Fernando del Paso y acaso Elena Poniatowska, pero realmente no han surgido quienes los reemplacen.

Envíe sus comentarios al correo gentesur@hotmail.com

