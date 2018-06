8 de junio de 2018

La Feria

Sr. López

Aprender a respetarnos

Creo haberle contado ya de tío Martín (de los del lado materno-toluqueño), quien en vida gozó fama cierta de ser el hombre más mentiroso del mundo. No era mitómano, no: era mentiroso y engañaba siempre y en todo por la dicha inicua de tomarle el pelo a la gente… y eso le costó la vida, porque la única vez que dijo la verdad, varias veces, tía Tinita, su esposa, no le creyó y luego el doctor dijo que sí había sido un infarto. Y toda la familia exculpó a la tía, porque ¡para saber que esa vez decía la verdad!

También ya antes hemos comentado que en esta nuestra risueña patria la verdad es rareza. Sin saber si es así la especie humana y si este mal aqueja a los demás países, hemos de reconocer que en México, la mentira alcanza niveles de alta escuela. No se enoje… nomás no lo cuente.

No se refiere el del teclado a la mentira personal, la individual, que se puede hasta considerar natural, porque no se puede andar por la vida diciendo siempre la verdad y hay ocasiones en las que mentir es acto de caridad (-¡Qué lindo bebé!), o legítima defensa (-… la conocí en Secundaria, ni su nombre sé).

Tampoco alude su texto servidor a la universal (esa sí), mentira histórica en que los gobiernos incurren para tener héroes, ocultar vergüenzas y crear mitos, que también se comprende, porque ni modo que a los niñitos yanquis les enseñaran en la escuela las barbajanadas que su país ha hecho en América Latina, ni a los nuestros les contaran que en esta tierra de hombres cabales hemos discriminado, perseguido y hasta legislado en contra de los chinos (no me crea nada, usted averigüe qué pasó a principios del siglo XX), que hasta matanzas hubo… digo, se entiende, a veces hay que maquillar la historia.

Es la permanente epidemia de mentiras colectivas y hasta oficiales, la que llama la atención de este López, que insiste en ignorar si es así en el resto del planeta Tierra (que le decimos así aunque casi el 70% de su superficie sean océanos, por lo que en rigor deberíamos llamarlo planeta Agua… en fin): en México es muy difícil conseguir información dura y confiable sobre casi todo.

Hace algunos meses el del teclado ilustró esta afición nacional a escamotear la verdad en cosas tan elementales como la extensión del país (no se asombre), que el INEGI consigna 5 millones 114 mil 295 kilómetros cuadrados, pero Conagua (chéquele), nada más 1 millón 964 mil 375, que es la verdad porque el Inegi suma a la tierra firme la zona exclusiva de mar que nos corresponde según los tratados internacionales (para explotarla, cosa pendiente, ya se verá cuándo).

Usted por su cuenta piense si de veras sabemos cuántos mexicanos somos (cada vez que se hace el censo, no pocos gobernadores le hablan bonito a los del Inegi para que inflen los números, pues de eso -entre otras cosas-, dependen las participaciones que reciben de Hacienda); piense, piense nomás si de veras sabemos cuánto se recauda de impuestos federales, estatales y municipales; cuánto petróleo y gas se extrae y vende cada año; cuánto de verdad se roban los “huachicoleros”… o cuántos tenochcas realmente laboran en los tres niveles de gobierno (nada más recuerde que cuando la reforma educativa, para saber cuántos maestros hay en la SEP se tardaron más de un año -con ver la nómina que pagan cada mes, deberían saberlo-… y mandaron a hacer un censo para saber cuántas escuelas hay en el territorio patrio: de risa loca).

Es por eso que nos debería causar estupor el escándalo que se arma en prensa cada vez que pescan mintiendo a un funcionario público… ¿cómo de qué nos asombramos?, no vienen de Noruega ni son marcianos: son de los nuestros, simples ciudadanos comunes y corrientes.

Igual con los políticos. Los medios de comunicación y la gente de banqueta, enfurecemos al saber de sus engaños… ¡por el amor de Dios!… los tenochcas dedicados a la cosa pública son el producto estándar de la bonita familia mexicana. No se ofenda, no son ganas de insultarlo, pero los políticos, los partidos políticos y la vida política de cada país, son el espejo de su población, que cuando no es así, los decapitan, los fusilan, los apalean, los derrocan, cuelgan o hacen con su carne la estatua de Robespierre, para que los demás tomen de ejemplo al mártir aquél (como dice el tango “Wamba” de la zarzuela “El bateo”; música, Federico Chueca; libretistas, Antonio Paso y Antonio Domínguez; estreno, 7 de noviembre1901, ¡cómo olvidarlo!).

Esa furia colectiva, no es verdadera. Recapacite en lo que pasa en cada temporada de cosecha de votos: se hacen campañas en las que participan multitudes que aparentan fervor por el candidato, siendo que todos sabemos que no siempre ni todos, pero sí frecuentemente muchos, son “acarreados”, gente que cobra por asistir al acto político. Piense si de veras la gente (usted por ejemplo), cree las promesas y compromisos de campaña. Y lo mismo con las encuestas y análisis con que se nos obsequia a todos: mentiras, muchas mentiras y allá como agua de mayo, alguna verdad. Y los políticos más peligrosos mienten con la verdad: dicen cosas ciertas, aseguran que las corregirán y ni locos lo harán.

Los ciudadanos de la tercera edad (edad de tercera, sería más veraz), recuerdan que “antes” no era así; que habitualmente los políticos eran gente seria y hablaban poco: cierto, pero no se le olvide que antes no necesitaban conseguir votos, les importaba un pito lo que pensara la gente y la prensa solo tenía un cliente (el gobierno). Claro que “antes” se hacían cosas muy buenas, pero también muy malas, así que como de sentir nostalgia no es la cosa.

Tenemos que aprender rapidito de qué va esto de la vida cívica y la participación política, que exige en primer lugar conducirse en lo personal, con decencia y responsabilidad; y junto con eso: informarse (sí, qué pena, pero hay que leer), que como vamos nos engaña cualquiera y luego nos queda el consuelo bobo de quejarnos sin ver que fuimos la ocasión de lo mismo que culpamos.

Hay que apurarle a aprender a respetarnos.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Conjeturas

El colmilludo Jorge Castañeda alborotó el gallinero en los últimos días con una afirmación. Dijo, en una entrevista para El Universal, que se ha concretado “un pacto de impunidad” entre el presidente, Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

El ex canciller mexicano, ahora coordinador de la campaña de Ricardo Anaya, de los partidos PAN-PRD y MC, sabía perfectamente que su declaración provocaría una andanada de reacciones y así sucedió.

La idea genera una serie de “conjeturas” porque coincide con el escenario político nacional.

Ante un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador el primero de julio, si es que las encuestas no mienten y si es que no se equivocan, Enrique Peña Nieto y el tabasqueño, quien en esta campaña ha caminado con la bandera de “amor y paz”, habrían negociado una transición tersa.

El buscapié de Jorge Castañeda, quien laboró para Vicente Fox Quesada, tiene mayor sentido si consideramos que a José Antonio Meade Kuribreña le ha costado levantar en la presente campaña electoral.

Ya lo hemos dicho, quizá Meade sea el más transparente y el más preparado de los candidatos; sin embargo, no era político cuando lo subieron al ring y trae cargando la losa del desprestigio del PRI.

—¿Cómo va la campaña?, preguntó El Universal al también escritor

— Yo creo que [Ricardo] Anaya está, no en la posición ideal que hubiéramos querido, porque la distancia con Andrés Manuel [López Obrador] es mayor a la que hubiéramos querido, pero estamos todavía a una distancia superable y en un cómodo segundo lugar que quiere decir que si se da el famoso voto útil pues se dará necesariamente a favor de Anaya, respondió.

“Andrés Manuel hace muy bien en actuar como si fuera a ganar, me parece lo más lógico del mundo, ahora, que eso sea cierto, es muy distinto…”, dice en otra parte de la entrevista.

“Lo más grave no es que él pretenda, digamos: subraye la inevitabilidad de su victoria, todos lo hacen, bueno, más complicado es el pacto de impunidad que claramente tiene con el presidente [Enrique] Peña Nieto (…) Ya hay demasiados elementos que sugieren claramente que hay un entendimiento entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

—¿Por ejemplo?

— El caso de las declaraciones de Yeidckol Polevnsky [presidenta de Morena] a propósito de Raúl Cervantes, ex procurador, ensalzándolo un excelente procurador. ¿Por qué? ¿Porque son amigos nada más?, agrega.

Las declaraciones de Jorge Castañeda fueron refutadas por los mismos priístas y por Andrés Manuel López Obrador, pues consideran que no tienen pies ni cabeza.

Hasta el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, salió a decir que se trata de una “fake news” o noticia falsa. “Es fruta de estación”, dijo, indicando que son afirmaciones que se sueltan con motivo del tiempo electoral que vivimos.

Sin embargo, la duda ya se metió y coincide con una evidente “cuesta arriba” de José Antonio Meade en la recta final de la campaña presidencial.

Algunos opinólogos y analistas nacionales consideran que, si Obrador se ha aliado con personajes como Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, con tal de allanar el camino para llegar a Los Pinos, por qué no habría de hacerlo con el Presidente.

Otros ven una especie de “alineamiento” de las huestes priístas, incluidos los gobernadores tricolores o aliados de Enrique Peña Nieto, quienes no “pintan” en la presente campaña.

Habría quizás un enojo de los mismos priístas porque finalmente, “Pepe” Meade no es uno de ellos, sino un candidato externo que no representa todos sus intereses.

CARLOS MORALES, AUSENTE

En el terruño, el candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, prácticamente no ha asomado la cabeza desde que comenzó la campaña.

Solo algunas pequeñas lonas en las que aparece retratado con Andrés Manuel dan cuenta de su candidatura.

Podríamos hacer algunas conjeturas: uno, que quizá ya se siente ganador y, contrario a lo que ha sugerido López Obrador, quien les pidió no bajar la guardia, el ex perredista se ha “tirado en la hamaca”; dos, que haya un pacto para que sea otro el ganador y él solamente haga la función de “comparsa”; tres, ojalá y no, que la arrogancia ya le está ganando…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

BOTANA TURULA A LA ZOÈ ROBLEDO

Una de las cualidades hasta ayer desconocidas del Senador con licencia Zoé Robledo Aburto, es la de ser buen cocinero, ya que, en una entrevista sin igual, demostró sus habilidades y que le sabe mover muy bien al Ceviche, además de preparar una singular receta de Botana Turula, que para quienes la probamos, quedo riquísima. Fue así una tarde en la que el candidato a la Diputación por el Distrito VI se reunió con amigos y en la que nos habló de muchos temas, además de dar sus propuestas a fin de que el próximo 01 de julio sea favorecido con el voto.

“Desde el Bunker de la calle de Obsidiana, Zoé Robledo demostró además sus dotes culinarias, él porque es uno de los grandes representantes de MORENA a nivel nacional”

Indudablemente Zoé Robledo es uno de los políticos admirado por ser un gran tribuno, pero que no se había dado la posibilidad de acceder de tal manera en el que convivir, pudiera darnos la pauta de saber porque es uno de los más allegados de Morena a pesar de sus orígenes perredistas y en caso de ganar el por qué Andrés Manuel López Obrador lo ha elegido para que sea el próximo coordinador de la fracción del Movimiento de Regeneración Nacional, en la cámara de diputados.

Entre los ingredientes de su botana estuvo el mango verde, el tasajo, el Camarón seco y el Chicharrón de Barriga además del chile martajado con nucu, para la salsa dio lecciones de alta cultura gastronómica, además entre uno y otra degustación del elaborado manjar comentó que

El que va por la Coalición Juntos Haremos Historia, se refirió que desde enero del 2017 renunció a su militancia perredista para adherirse a las filas del Morena, y que definitivamente ve a Chiapas sumido en una dualidad de descontento, desconfianza, malos servicios públicos, hospitales sin medicinas, colonias sin agua, presidencias municipales sin presidentes pero también hay un gran animo en la gente de cambio y de ganas de participar en el proceso electoral, como una vía para que las cosas, no sigan como están, que las cosas cambien de verdad.

Así mismo argumento el cómo la clase política ha sido muy unida y lo apoyo para que fuera por el Distrito VI en su camino hacia San Lázaro y como concreto su candidatura allá en Jerez Zacatecas, de propia mano de Andrés Manuel López Obrador, donde nunca aspiro a más, más que ser una voz en el Congreso de la Unión y donde el mismo se inhabilito al pedir licencia 15 días después al Senado para solo poder contender en una instancia y no hubieran suspicacias para que de pronto pudiera acceder a otros puestos.

Conocedor de todos los temas hablo del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley de Cuenta Pública, de la Ley de Obras Públicas, de los presupuestos para todos los estados y como se construyen en cada legislatura, de los Comités de Participación Ciudadana en Chiapas, del Instituto de Transparencia, del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, la CFE, de los caminos rurales, muchos temas que ha tratado en tribuna y que sin duda algunos están pendientes.

Referente a una pregunta desde redes sociales hablo de Verónica Rodríguez Montes, de quien señalo: “La Fepade la señaló como quien estaba comprando votos, ella después me fue a buscar a mi oficina me aclaro que no tuvo nada que ver y que fue exculpada, pero en ese momento hubo una investigación, era una denuncia, no son calumnias”.

Por último, quien se atrevió hacer una interpretación del Dr. Tego de la Botana Turula, en un momento se refirió la gran amistad que unió a Pepe Figueroa y su Padre Eduardo Robledo Rincón, tras una serie de postales fotográficas de antaño, que sin duda don Raúl Bonifaz Mohedano, gente cercana al candidato quien describió con nostalgia cada una de las gráficas.

Finalmente: “Vendrán a ofrecerles lo que no les dieron como gobierno, tómenlo, pero voten por el PRI. Nosotros representamos el cambio para transformar Chiapas”, lo dijo Roberto Albores Gleason. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Patrocinio rompe el silencio

YAELI: En una cosa coinciden todos los mexicanos adultos: El país requiere un cambio. ¿Por qué? PATROCINIO GONZÁLEZ-BLANCO GARRIDO responde: “El sistema tradicional está agotado, cada día genera más injusticia y se requiere un cambio, un cambio con rumbo”. ¡Cuánta razón tiene! Mira que no soy dado a los halagos, pero cuando alguien con esa autoridad moral habla, lo respeto. La próxima elección, dice, no es una más. Su trascendencia radica en que servirá “para definir y precisar el rumbo y destino de los mexicanos”.

En serio (la opinión es mía). Este país ya no aguanta. Lo hemos expoliado y sangrado (hablo en plural porque de una u otra manera somos cómplices por omisión o voluntad) tanto que estamos al borde de un estallido social que sólo las elecciones podrían detener.

PATROCINIO rompe hoy el silencio para una entrevista que salió publicada recientemente en el periódico chiapaneco “Contrapoder”. Aclara que ahora es un “priista en sueños”, ‘porque el Presidente Peña privatizó a mi partido, lo entregó a un candidato posiblemente respetable, pero sin compromiso ideológico con el PRI, más afín al panismo y vinculado a gobiernos llenos de irregularidades’. Ese candidato tiene nombre y apellido.

“José Antonio Meade, tiene en su actuación el haber duplicado la deuda externa sin que sepamos a dónde se fue ese dinero, el haber estado cerca del saqueo brutal de Sedesol, de la Estafa Maestra y no detectó ni frenó las pillerías de muchos de los gobernadores, y más y más cosas graves e irregulares que se han dado en los dos últimos gobiernos. Tampoco ha expresado estar comprometido en la lucha por la justicia social, que debe de ser el eje de un gobierno priista. Como decían las viejitas del catecismo, por lo menos comete pecado de omisión, no pecado venial, aunque no creo en esas cosas.

“Meade no puede ser mi candidato porque en esencia ese no es de mi partido, pero no abandonaré el barco ni cambiaré de lealtades, simplemente seguiré “en sueños”, lejos de esta farsa, pero sin buscar acomodos por ningún otro lado y esperando volver al PRI cuando nos lo devuelvan quienes lo han desviado y desprestigiado”.

A PATROCINIO, quien fue senador y después gobernador de Chiapas, de mano dura pero sutil al mismo tiempo, autor de una iniciativa para despenalizar el aborto duramente criticada en su momento que años más tarde aprobada, le tocó descubrir y denunciar ante el entonces Presidente SALINAS DE GORTARI, dónde estaban los campamentos de entrenamiento y el escondite del arsenal del EZLN en las cavernas de una zona conocida como “La Garrucha”, en la selva lacandona. Pidió licencia como gobernador para ser secretario de Gobernación en sustitución de don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS en 1993, y al año siguiente, 1994, precisamente con el alzamiento de los “zapatistas” el Presidente SALINAS le pidió su renuncia para darle el cargo a JORGE CARPIZO MCGREGOR. Curioso. Lo traen al D.F. para luego botarlo. Obvio. Sabía mucho.

CARLOS HIRAM CULEBRO SOSA le hizo recientemente a PATROCINIO una entrevista para el diario “Contrapoder” que se edita en Tuxtla Gutiérrez, bajo la dirección de JOSÉ ADRIANO. De ella recojo algunas afirmaciones que me parecen imperdibles. Muy claro y preciso: “El panorama político y social de México es sumamente preocupante y grave por deficiencias y desviaciones que acentúan el gran rezago que padecemos.

“La corrupción, la impunidad y la incapacidad han rebasado todos los límites, el gobierno federal perdió la autoridad política y moral que son necesarias para dar legitimidad a sus actos”, dice.

PATROCINIO, un día decidió retirarse de la política como lo hacen los masones cuando optan por estar “en sueños”. Se fue a sus terrenos en Palenque y fundó el ecoparque de “Los Aluxes”, para dedicarse a la conservación, rescate y reintroducción de la flora y fauna de la región y en especial de las especies en peligro de extinción o gravemente amenazadas; por ejemplo: la guacamaya roja, el quetzal, el águila elegante, monos saraguatos y aulladores, el tepezcuintle, loros de cabeza azul, el tapir y el manatí. Un largo etcétera.

Cierto día me lo encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México con su señora esposa, iba a Tuxtla de “ida y vuelta” a un asunto legal y regresaba de inmediato porque no quería que se fuera a interpretar mal su visita. ¿Y el cigarro?, le pregunté. Respondió: Lo dejé definitivamente, porque ya era demasiado. ¡Fumaba hasta cuando me bañaba!

Acerca de las campañas electorales, señala en la entrevista periodística, “los candidatos a puestos de elección popular tienen que decir qué van a hacer, cómo y con quiénes van a desarrollar sus programas de gobierno. No se les puede dar un cheque en blanco para que luego metan a sus cuates y cómplices para saquear al país y, más grave aún, mal conducir los destinos de la Patria”. Confiesa: “Yo no hubiera votado por Peña Nieto de haber conocido a su equipo, aunque hay dos o tres excepciones. Eso aplica también para Chiapas”.

Del desgarriate político que viven los chiapanecos, PATROCINIO es directo:

“Los aspirantes cambian de partido como de guayabera, los ataques entre ellos no son constructivos y bajo cuerda se denigran y denigran a la política. Parece que no entienden claramente la gravedad de la situación de Chiapas y el riesgo de convertirnos en un grave problema de seguridad nacional. “El Güero” Velasco era el máximo carisma, pero nadie conoció a su equipo hasta que era tarde y no quedaba más que arrepentirse”. VELASCO COELLO, afirma, “fue el candidato a gobernador más popular que ha tenido Chiapas en su historia. Ya está al final de su recorrido y el pueblo está opinando con juicios severos que deben de ser escuchados y analizados”.

Las declaraciones de PATROCINIO no tienen desperdicio. Proceden de un hombre que sabe de lo que habla y lo hace sin timideces. La próxima vez que lo vea, en el aeropuerto, en Los Aluxes o en cualquier otro lugar donde la circunstancia nos reúna le daré un abrazo sincero.

DE OTRAS COSAS, ¿cómo ves que LÓPEZ OBRADOR quiere incorporar a su equipo a GUILLERMO ORTÍZ y a SANTIAGO LEVY. Aquel, ex director del Banco de México, forjador de generaciones itamitas, y éste ex subsecretario de Hacienda cuando ORTIZ fue titular de la dependencia entre 1994 y 1998.

LA ONG Acción Ciudadana frente a la Pobreza denunció en la Agencia EFE, que al menos en 20 entidades se ha reportado el reparto de dinero a cambio del voto. Las cotizaciones del sufragio están entre los 150 pesos hasta los 5 mil. ¿Y EL INE? Bien. Gracias.

P.D.- AZCÁRRAGA sabe por dónde “masca la iguana”. Lo del azteca es una señal.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@hotmail.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Analizan cancelar el debate

Comenzamos…Después de darse a conocer la ratificación como candidato al gobierno de Chiapas de Fernando Castellanos Cal y Mayor, ahora la noticia es el segundo debate que sostendrán el próximo domingo a las 9 de la noche, en las instalaciones del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, los cinco aspirantes a la gubernatura. Los candidatos Rutilio Escandón Cruz Cadenas, de la coalición “Juntos Haremos Historia”; Roberto Albores Gleason por el PRI-Panal; José Antonio Aguilar Bodegas de “Por Chiapas al Frente”; Fernando Castellanos Cal y Mayor, por la candidatura común por los partidos PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido y Jesús Alejo Orantes Ruiz, candidato independiente, deberán exponer la manera de como enfrentarán y la estrategia para resolver la problemática que padecemos los chapanecos y que casi ha paralizado la economía en nuestra entidad. De acuerdo a la Comisión Provisional de Debates del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), los temas que discutirán los candidatos en el segundo debate son: Economía, y de ahí se derivan los subtemas: deuda pública; empleo y salario; inversión; desarrollo sustentable y sectores productivos. Y el tema Sociedad, con subtemas como: combate a la pobreza; seguridad pública y procuración de justicia; minorías y grupos vulnerables; salud y seguridad social y educación, cultura y deporte. Es importante recordarles nuevamente a los cinco candidatos que el debate es una oportunidad para exponer su proyecto de gobierno, su oferta política, demostrar que son la mejor opción que tenemos los chipanecos para que a uno de ellos le otorgamos nuestro voto, para convencernos y no utilizar ese escenario para lanzarse ofensas, acusaciones con dolo. Todo debe ser con respeto, no es un circo para que el respetable público se divierta, seriedad para evitar contaminar aún más la atmósfera electoral. Los cinco candidatos deben ser claros en sus exposiciones y sus respuestas. En esta ocasión los moderadores serán de lujo: Sandra de los Santos, Cesar Cancino Kassab y Miguel Ángel Osio Trejo, profesionales de la comunicación, expertos, con experiencia. Sin embargo el IEPC analiza posponer este segundo debate debido a observaciones que ha hecho la Secretaria de Protección Civil y de la Secretaria de Seguridad Pública, el argumento es que no existen las condiciones de seguridad, los maestros podrían violentar el evento. Que no existe otro lugar donde se pueda llevar a cabo ese evento?, es necesario cancelar ese ejercicio democrático?, que pasará entonces el día de las elecciones, las cancelarán también por miedo al magisterio?. Son preguntas que exigen respuesta….Seguimos…En el IEPC analizan realizar tres simulacros del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), para checar su efectividad y su Proceso Técnico Operativo y esto lo harían durante los tres domingos antes del día de la elección, lo que significa que deben empezar inmediatamente. Las elecciones para gobernador y alcaldes serán muy competidas, la empresa responsable del PREP debe estar preparada para que no se les caiga el sistema y con eso la sospecha de un fraude electoral. El día uno de Julio será la “noche que nadie duerme”, ya que los dirigentes de los partidos políticos, los contendientes, los equipos de campaña, los simpatizantes de las y los candidatos, los periodistas, están a la espera de los resultados preliminares, que dan una señal de los resultados oficiales. Ahora la tecnología está tan adelantada que todos los representantes de los institutos políticos, de los candidatos, al terminar de contar los votos en las casillas, en celular toman la foto y la envían a los comités estatales, a las y los contendientes, de esa manera los partidos tienen el resultado casi de inmediato, información que aprovechan para declararse ganadores antes de que el famoso PREP suba a su pagina el avance de la información. Es necesario que los Consejeros Electorales, los dirigentes y los representantes de los institutos políticos, los comunicadores conozcan la manera en que va a trabajar el PREP el primero de Julio y en caso de encontrarse alguna falla, podría resolverse con la debida anticipación para dar la certeza que los ciudadanos reclaman. No vayan a salir también a informamos que esos ensayos no se pueden realizar por temor a las acciones del magisterio federal…..Terminamos…..Pasaron casi dos meses para que Tuxtla tuviera Presidente Interino. Carlos Molano Robles asumió oficialmente la alcaldía coneja….

En la Mira

Héctor Estrada

La candidatura que amenaza a Manuel Velasco

La ruptura definitiva entre el PRI y el Verde para hacer finalmente públicas las rivalidades en Chiapas terminó resultando contraproducente para los planes orquestados desde Casa de Gobierno. El destape de Roberto Albores Gleason como el único candidato opositor al régimen de Manuel Velasco ha canalizado mucho del rechazo casi generalizado contra el actual gobierno estatal en favor de la candidatura priista.

Y no es para menos. El descontento y hartazgo social por el cúmulo de irregularidades documentadas durante el actual gobierno estatal ha superado límites inimaginables. Pocos advirtieron que incluso la desastrosa administración de Juan Sabines Guerrero iba a ser superada en corrupción, arbitrariedades y errores fatales. Ese es el capital electoral que estaba disponible para quien representara algún tipo de antagonismo al régimen vigente.

Por eso la ruptura de la coalición “Todos por Chiapas” terminó por beneficiar a una candidatura priista finalmente desenmascarada en su rivalidad directa con Velasco Coello. Una guerra silenciosa que permaneció como un secreto a voces durante años de traiciones, desencuentros y sabotajes ha salido finalmente a la luz, cambiando drásticamente la posición pública de Albores Gleason en la contienda electoral.

Hoy, paradójicamente, se sabe ya que el triunfo de Albores Gleason significaría la única derrota posible para el gobernador chiapaneco. Resulta increíble que el PRI en Chiapas abandere la única oposición real a los intereses de la administración estatal actual y la permanencia de éste el gobierno de Chiapas. Finalmente, Roberto Albores se ha asumido en la posición que tanto trató de disimular o postergar con fines de negociación política.

Por eso la ruptura ha abierto al candidato priista un nuevo campo de oportunidad para la captación de votos indecisos o de castigo contra del actual régimen. La posibilidad de que muchos de los votantes, que hoy esperan ansiosamente la derrota de Velasco y su expulsión absoluta del gobierno estatal, decidan declinar su voto a favor de Albores Gleason se han elevado peligrosamente para los que hoy habitan en Casa de Gobierno.

No es casualidad que algunos opositores a Velasco al interior de partidos como Morena, PRD, Acción Nacional y el propio PVEM estén hoy operando con absoluto sigilo a favor del nuevo antagonista electoral. Sería deshonesto no reconocer que muchos aún guardan rencores profundos por las traiciones, desplazamiento y sometimiento de quienes ahora ostentan el poder estatal.

Dicen en el bunker priista que las encuestas “alboristas” hablan de un repunte en las preferencias que podría elevarse más durante el próximo debate. Por eso será importante estar al tanto de lo que sucede en la controversial contienda electoral chiapaneca y la incertidumbre que sólo podrá ser despejada el mismo día de las jornadas. Serán los electores quienes decidan el destino de Chiapas en una disputa que parece haberse cerrado ahora a tres candidatos punteros… así las cosas.

