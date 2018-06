1 de Junio de 2018

La Feria

Sr. López

Política sin políticos

A un estimado compañero de trabajo que todos respetábamos porque era muy respetable y señor muy correcto, se le notaba desde un avión que lo suyo, lo suyo, no era requebrar doncellas sino cortejar sargentos (Novo “dixit”). Era bien plantado, norteño, y en su materia, un sabio. Una madrugada tomando café, agotados después de terminar un trabajo urgente (y según los jefes, importante: no era cierto), platicábamos entre largos silencios, como no es raro pase entre amigos y de repente soltó un suspiro seguido de una frase que dijo bajito, casi para él: “¡Me gustaría tener hijos!” –este imprudente tecleador, le dijo que si de veras quería hijos, los tuviera, y mirándome serio, explicó: -Quiero tener hijos… nomás que sin mujer –enmudeció el palenque.

“Democracy Index” (índice de democracia) es una clasificación hecha por la Unidad de Inteligencia de la revista inglesa The Economist (EIU por sus siglas en inglés), a través de la cual se pretende determinar el rango de democracia en 167 países, de los cuales 165 son estados miembros de las Naciones Unidas (dice San Google).

En primer lugar del mundo, está Noruega con una calificación de 9.87; en el lugar 13, está Alemania, con el 8.6; los EUA están en el 21, con 7.98 de calificación… en el lugar 66 aparece México, con 6.41 (de panzazo). Nos superan, Perú (calificación 6.49, lugar 61); Surinam (6.76, lugar 50); o Botsuana, lugar número 28, calificación de 7.81

Lamentablemente algo anda mal en este estudio, pues -leyendo, leyendo-, indica la EIU, que si a la pregunta “¿son las elecciones libres y justas?”, la respuesta es “no”, queda invalidadas las respuestas de todas las demás preguntas del estudio… y en México, bueno.

Dirá usted que cómo le hacen para andar calificando países estos caballeros… pues no es tan difícil, “(…) determinar la calidad de la democracia en un país consiste en analizar 5 variables que identifican generalmente a las llamadas democracias liberales. Estas variables son: 1) Procesos Electorales y Pluralismo, 2) Funcionamiento del Gobierno, 3) Participación Política, 4) Cultura Política y 5) Libertades Civiles” (cita del artículo de César Suárez, “La grave crisis de la cultura política en México”. Tercera Vía, 27 de enero de 2016).

De nuestro pluralismo no va a venir a dudar ningún pelagatos por más británico que sea, en México tenemos partidos políticos nacionales y estatales de todos sabores, colores y tamaños, aparte de asociaciones de activistas y organizaciones cívicas. De nuestras libertades civiles, cuantimenos van a descalificarnos, que en este nuestro risueño país, cualquiera junta a los de la cuadra y cierra el periférico, la Autopista del Sol o bloquea un centro comercial, nomás por el gusto de ver al Secretario de Gobernación en mangas de camisa, muy modosito, con 300 policías borrachos de sol a sus espaldas (armados hasta los dientes con su escapulario de la Virgen del Carmen y la estampa de la Morenita del Tepeyac en su cartera); de nuestros procesos electorales y funcionamiento del gobierno… bueno, es cosa nuestra: así nos gusta ¡¿y qué?!

Lo que no es muy defendible es lo de la “participación ciudadana”. No lo ande contando pero somos un fiasco. Por buenas y razonadas sinrazones, ya hablando en serio, nos importa un pito participar en las cuestiones colectivas, en los asuntos ciudadanos. No se trata nomás de ir o no ir a votar de cuando en cuando, sino de tomar parte cotidianamente en las cosas que nos afectan a todos (desde recoger en la calle un papel que no tiramos nosotros).

Nuestra justificación para no participar en los asuntos ciudadanos, es por supuesto, la desconfianza en los políticos; el repudio (ni es cierto), al gobierno; el rechazo a la corrupción (sin desaprovechar una plaza de aviador y considerando que exigirle al de Tránsito la expedición de la infracción de 500 pesos, en lugar de darle para su refresco, es de tontos y suecos… pero ¡qué asco a la corrupción!, sí, la de altos vuelos, la de los gallos del palo de hasta arriba en donde el que puede, se trepa… no se haga). El reporte Latinobarómetro de 2015, dice que “el 77% de los mexicanos cree que el país es gobernado para beneficio de unos cuantos y no para toda la población”. ¿Ya vio?, por eso nos abstenemos de ejercer de ciudadanos, no por indolentes, ¡vaya usted a pensar!: es una postura crítica parecida a la resistencia civil pacífica, pero en hamaca, que tampoco se trata de sufrir por gusto.

Ahí vienen las elecciones del 1 de julio. Si no lee usted periódicos ni mira sin parpadear noticieros de tele, programas de análisis ni debates, pero sí va a ir a votar, lo felicito: todo sigue igual, no se apure, usted táchele nomás donde le lata y ¡listo! saldrá con un dedo entintado como prueba de sus convicciones cívicas.

Por eso es que la política y lo relacionado con ella es campo abierto en el que no es difícil se instalen pillos y vividores (será menos), pero por lo mismo no tenemos derecho ni de quejarnos: ¿qué resulta de echar pestes en contra de los políticos y los gobernantes, paladeando una chela bien helada?… nada. Y la realidad no responde chipote con sangre. Hay que informarse, votar bien, seguir como lobos en celo a nuestros representantes (a ver: dígase a usted mismo el nombre del diputado de donde vive… ¿ya vio?… o piense cuántas veces ha regresado a donde votó, para revisar la cartulina con los resultados de los comicios; no sabemos casi nunca quién ganó en nuestra propia casilla).

Hace mucho este irrespetuoso texto servidor de usted escribió que somos una democracia sin demócratas, y ahora le parece que no, que no somos eso, que la verdad es tanto nuestro asco por la política que nuestra mayor aspiración (¡Diosito nos lo concediera!), es lograr que todo se haga a las derechas (a qué le tiras cuando sueñas mexicano), y que nuestra política sea de la mera buena: política sin políticos.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¡Calorones!

Si le tocan estos calorones, agarre sombrita, échese un pozol o deplano métase a bañar. Los calorones están a la orden del día. Más de 40 grados en varios estados del país, incluido Chiapas.

Sin embargo, también hay otros calorones: los electorales. A un mes de la elección del primero de julio parece que la “ola morenista” es imparable.

La mayoría de las encuestas le siguen dando el primero lugar al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, las casas encuestadoras se “curan en salud” por aquello de los “márgenes de error”.

Dicen, por ejemplo, que se trata de fotografías del momento y que, en realidad, es el votante en la urna el que decide quién será el próximo Presidente de México, en este caso.

Sus muestras, unas mil 200 gentes, también son pocas, se excusan, a pesar de que se llevan jugosas cantidades de dinero a sus bolsillos en cada campaña.

Donde están sufriendo estos “calorones” electorales es en Los Pinos, a pesar de haber recibido ayer a la Selección Mexicana de Futbol que viajará a Rusia en unos días.

Tienen como candidato a un hombre con la pinta de honesto y experto en varios temas, en la bronca arancelaria con Estados Unidos, por ejemplo, los números de las encuestadoras nomás no favorecen a José Antonio Meade.

Hay quienes sugieren que Andrés Manuel está compitiendo como nunca y perderá como siempre. Atribuyen una posible derrota a la “trampa electoral” que se podría estar cocinando; sin embargo, tendría que ser una “trampota”, a juzgar por las “encuestadoras” que, insistimos, tienen fama de fallar por mucho en “atínale al presi”.

Aunque también podría suceder lo contrario. Que los “morenistas”, de tanto escuchar a los voceros de las encuestadoras decir que “este arroz ya se coció” no salgan a votar el primero de julio y dejen el balón suelto.

RUTILIO VA GANAR: TERCER GRADO

Circuló ayer un video del programa Tercer Grado de la cadena Televisa, donde los panelistas analizan precisamente la “ola morenista” que parece no tener techo.

Uno de los asistentes a la “mesa redonda”, en la cual desfilaron todos los candidatos presidenciales, es el columnista Raimundo Riva Palacio.

En el video difundido ayer, el analista bromea al decir que, es tal la fuerza de Andrés Manuel López Obrador que ganará “hasta en Antigua Guatemala”.

Explica que únicamente en Colima cabría la posibilidad, insistimos, según las encuestas, de que el PRI tenga un triunfo. En el resto de las entidades será Morena el partido ganador.

Se refiere a Chiapas e indica que Rutilio Escandón Cadenas sería el siguiente Gobernador de la entidad más pobre del país, lo que seguramente aumentó “los calorones” en la casa de campaña del PRI.

Por lo pronto, el oriundo de Carranza y ex presidente del Poder Judicial del Estado ha arreciado su “caminar” por el estado y endurecido su discurso en temas como combate a la corrupción y un alto a la impunidad.

Sin echar las campanas al vuelo ha dicho que la gente de Chiapas ya decidió y que en un mes vendrá un cambio verdadero.

AUTORIZAN AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL IEPC

Tras una serie de jalones y estirones entre el IEPC, la Secretaría de Hacienda del Estado y el Congreso Estado, ayer se anunció una ampliación presupuestal de 187 millones de pesos.

El presidente de la Mesa Directiva, Willy Ochoa, junto al presidente del IECP, Oswaldo Chacón, hizo ayer el anuncio que distensiona el tema presupuestal electoral.

Willy Ochoa dijo: “el Congreso, la Secretaría de Hacienda y el IEPC trabajamos con la mayor celeridad posible y en cumplimiento de nuestras responsabilidades, de las disposiciones legales y normativas resueltas por el Tribunal y anunciamos que esta situación queda solucionada con diligencia, eficacia, prontitud y voluntad de todas las instituciones que participamos, destacando que este congreso aprobó este presupuesto antes de la fecha establecida por el Tribunal Electoral Estatal”.

Se espera que pronto comience a fluir el recurso para que el “árbitro electoral” no tenga contratiempos, de aquí al primero de julio. Se acabarán así los calorones…

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

MÀS PRESUPUESTO AL IEPC.

Estamos en la cuenta regresiva, a 30 días exactos de la contienda electoral mas controversial de todos los tiempos, siempre y cuando otra cosa no sucede, ayer al menos hubieron buenas nuevas por parte del Congreso local quien asertivamente dio al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas mas del presupuesto autorizado a fin de sacar avante el actual proceso electoral, todo ello de acuerdo a la solicitud de ampliación presupuestal que el IEPC requirió para las Elecciones 2018, todo ello en cumplimiento a sentencia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chiapas y por lo que el consejero presidente Oswaldo Chacón reconoció disposición al diálogo de diputados y Hacienda y comprometió el ejercicio responsable de recursos.

“Apenas a un mes antes de que se lleven a cabo las elecciones en Chiapas al Órgano encargado de su realización el Congreso le autorizo una ampliación presupuestal, ante los planes de austeridad que vive el estado de Chiapas”

Y es que sacar la chamba no es fácil, pero en sesión ordinaria los diputados de la LVXI legislatura local aprobaron por unanimidadel dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 10 del decreto por el que se expide el presupuesto de Egresos del estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2018, con el objetivo de que el presupuesto asignado al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) sea apegado a la realidad financiera que enfrenta el estado de Chiapas, otorgando solo 187 millones extras al presupuesto del IEPC haciendo un total de 622 millones 133 mil 513 pesos.

Después de un retraso de 40 minutos, estuvimos muy pendientes de lo que el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Willy Ochoa Gallegos, junto a el Consejero Presidente del IEPC Oswaldo Chacòn y el Secretario de Hacienda Carlos Ramón Bermúdez López, informaran ante los medios de comunicación, por lo que fue una magnífica noticia, primero porque esa soberanía tenia hasta el 30 de junio para dar resolución a lo mandatado por el tribunal Electoral del Estado de Chiapas y bajo el compromiso conjunto de todos quienes intervienen en este proceso electoral se decidió tener por resuelta dicha diligencia con eficacia, con prontitud con el compromiso y la voluntad de todas las instituciones hizo que se resolviera antes de la fecha señalada, a pesar de la política de racionalidad que se había venido mencionando implementada por toda la administración de Manuel Velasco la cual es velada por el Congreso del Estado, debemos de reconocer el punto de acuerdo y de equilibrio en beneficio de los chiapanecos en este proceso electoral eso si sin descuidar otros sectores como la salud, la educación, la seguridad, etc. Que dicho sea de paso Willy Ochoa se apresuró afirmando que “La seguridad y la salud no fueron modificados en absoluto” además reconoció que en el IEPC al interior del IEPC hubo un esfuerzo significativo derivado de las políticas de racionalidad y austeridad, en el uso de combustibles, reducción de gastos oficiales y telefonía celular así mismo rentar de vehículos y otros, por lo que “el Congreso, el Ejecutivo Estatal y el IEPC manifestamos que hemos trabajado con la mayor celeridad posible, observando nuestras responsabilidades en todo momento”.

En propias palabras el Consejero Presidente Oswaldo Chacón afirmó que “se reconoce la voluntad de garantizar a los chiapanecos condiciones de estabilidad política, suficiencia presupuestal y confianza en los procedimientos administrativos”, sin duda muy buenos términos para que las cosas avancen y den los resultados óptimos requeridos.

Finalmente: “El panorama político y social de México es sumamente preocupante y grave por deficiencias y desviaciones que acentúan el gran rezago que padecemos” lo dijo el ex gobernador de Chiapas José Patrocinio González Garrido”. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

EXPERIEMENTO CON EXPERIENCIA

A esa invitación no podía decir que no. Recibí un mensaje de número desconocido en donde me notificaban, y por difícil que les parezca hay algunas cosas a las que sí les hago caso, por ejemplo al no hacer caso a desconocidos, así que a punto estuve de no responder pero pudo más mi curiosidad y contesté.

-¿Quién eres?- Más me hubiera valido preguntar por otro lado porque la regañada no se hizo esperar. Resulta que no sé por qué perdí el número de teléfono de mi amiga Claudia Camas, a quien le pedí perdón como mil y un veces por el descuido, así que me puse las pilas y me fui al evento que me invitó.

Desde la llegada me vi sorprendido, muy atentos, la decoración muy esmerada, pero no sabía para qué ni a quién presentarían, conté a los 100 mil candidatos y aparentemente no falta ninguno por lanzar, así que eso no era. Me topé con caras conocidas, la platicada estuvo muy buena, lonas de primer nivel, un lugar especial para las fotos, un escenario impecable e iluminado, me hizo recordar las presentaciones de los hoteles 5 estrellas de Huatulco o Cancún, todo muy bien.

Resulta que no se trataba de promesas sino de realidades, un grupo de 30 empresarios de la Costa Chiapaneca propusieron una nueva forma de hacer turismo en el Soconusco, y la novedad radica en lo increíble del producto, el anuncio fue recibido con aplausos, aunque la verdad yo estaba aplaudiendo casi por compromiso, tal vez porque no me habían terminado de sorprender cuando ¡sopas! que me sueltan a raja tabla que la reunión fue para presentar al TURISMO EXPERIENCIAL, como parte del lanzamiento oficial devisitsoconusco.mx

El secretario de turismo, Mario Uvence, elogió el proyecto, lo definió -muy emocionado- como un ejemplo a seguir, palabras más, palabras menos se trata de congeniar el trabajo con los resultados, ideas y proyectos reales, políticas públicas y esfuerzos empresariales, con el objetivo es de impulsar a los empresarios del sector turístico del Soconusco. Lo definió como una estrategia que busca promover este tipo de turismo mediante las Tecnologías de la Información.

Sentado aún, con medio vaso de vino y un bocadillo en mi servilleta me pregunté y ¿QUÉ ES TURISMO EXPERIENCIAL? Por definición, es la concepción del turismo como experiencia humana, cuando la vivencia se convierte en el objeto esencial del viaje, y el turista siente cada vez más la necesidad de experimentar un destino para optimizar su participación en el mismo y obtener SIGNIFICADOS O EMOCIONES.

Actualmente, no es suficiente ofrecer tranquilidad, un entorno natural, recursos turísticos o la belleza del lugar, hay que añadirleEXPERIENCIAS, es decir, un contacto más intenso y auténtico con sus habitantes,porque no es lo mismo visitar un destino que “sentir” un destino (olores, colores, gusto, texturas…) y vivir el entorno con sus habitantes. Esta nueva tendencia busca establecer una relación emocional entre el turista y los habitantes del destino, forjando un vínculo a través de vivencias y sensaciones únicas. Una verdadera relación social y cultural.

Son 30 empresarios los que están metidos en el tema, agrupados en lo que denominan INICIATIVA TACANÁ A.C. Todos convencidos que Tapachula y el Soconusco tienen fuertes vínculos con la cultura y las tradiciones de quienes lo habitamos. El TURISMO EXPERIENCIAL nos permitirá interactuar con el visitante de forma más humana.

Muy pronto les contaré detalladamente qué servicios son, dónde están, a quiénes están dirigidos, desde cuándo están aquí; cocodrilos, venados, coche de monte, uniones prehispánicas, masajes con chocolate, mijitos con Ron maderado en estas tierras, caras conocidas, familias de acá que se quedaran acá por siempre, comida, mucha comida, con un toque de magia y misticismo, cultivos locales; todo está listo para los que quieran disfrutarlo.

¡Felicidades amigos míos! ¡Felicidades! por aguantar vara y confiar en el Soconusco.visitsoconusco.mx, échale un ojo y lánzate a la aventura. Ya ven, no todo es quejarse, hay que ocuparse, y mire que ninguno de estos anda en campaña, andan como siempre: trabajando.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Ricardo Anaya no pudo mostrar el musculo

Comenzamos…Insólito el escenario electoral, para Ripley. Estimado lector, en Chiapas todo puede suceder, pero en Tapachula materialmente se volaron la barda. En la Perla del Soconusco la Candidatura Común conformada por el PRI-PVEM, PANAL y Chiapas Unido, presentaron tres candidatos a la alcaldía. Por un lado va el ex diputado local Rubén Peñaloza González, apoyado por Roberto Albores Gleason; otro es Cesar Ramírez que cuenta con todo el respaldo del actual alcalde Neftalí del Toro y por último el diputado federal Enrique Zamora Morlett, posición del candidato a la gubernatura por el partido Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor. Aunque parezca increíble, cada uno por su lado, pero los tres iniciaron campaña para el mismo cargo de elección popular. La cordura llegó a Enrique Zamora Morlett que dimitió a la candidatura y prefirió continuar en San Lázaro, no se prestó al juego. Neftalí del Toro ya había iniciado campaña el pasado primero de abril para el cargo de diputado federal, cargo por el cual se encuentra inscrito aun en la página del Instituto Nacional Electoral (INE), sin embrago sigue desempeñándose como edil. En el caso de Cesar Ramírez sigue registrado formalmente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC), para el cargo de Diputado Local, sin embargo anda en campaña y en su discurso no se define si va en busca de una Curul en el Congreso del Estado o por la alcaldía tapachulteca. Las dirigencias de los partidos que conforman la Candidatura Común, tienen 72 horas para definir quién será su candidato. Toda esta maraña política se debe a que quieren ensuciar aún más el terreno electoral, jugar con el electorado, burlarse, porque esta actuación de varios aspirantes por la Candidatura Común solamente viene a generar más incertidumbre al de por si desgastado proceso electoral chiapaneco. Increíble, pero cierto…..Continuamos…Dicen que los rumores toman forma y se convierten en realidad. En los medios políticos de la Ciudad de México, comentan con insistencia que uno de los cinco candidatos a la gubernatura del estado, será bajado del caballo durante la próxima semana. Esto como resultado de una negociación de alto nivel que se ha dado. De resultar cierto estos rumores, es indiscutible que las decisiones políticas se continúan tomando en la ciudad de los palacios…..Seguimos…El candidato de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés no mostró el musculo en su primera visita a nuestra entidad. Los equipos de campaña del candidato al gobierno de Chiapas José Antonio Aguilar Bodegas y de Francisco Rojas Toledo candidato a la alcaldía coneja, fueron los que sacaron adelante el evento que se realizó en la Arena Metropolitana de la capital chiapaneca. Los perredistas brillaron por su ausencia debido a que el seudo líder del Sol Azteca en Chiapas, el inútil de Cesar Espinosa Morales en lugar de ayudar, obstruye las actividades proselitistas de los candidatos de esa coalición y la dirigencia de Acción Nacional no reacciona todavía. Quizás previendo todo esto, el evento central de Anaya en lugar de organizarlo en el Poliforum lo realizaron en ese lugar donde apretadamente entran unas tres mil personas, pero aseguran que llegaron entre dos mil y dos mil quinientas, ni siquiera se llenó completamente. En Chiapas la presencia de Ricardo Anaya Cortés, no impactó….Terminamos….. El candidato de Morena a la gubernatura Rutilio Escandón Cadenas, es el que lidera en Chiapas las encuestas que lo posicionan como el favorito para ganar la elección el próximo primero de Julio, y lo expresado ayer por los analistas de Tercer Grado confirman lo dicho. Únicamente es cuestión de esperar de aquí al día de las elecciones para ver la transición en Chiapas. El candidato al senado de la República Eduardo Ramírez Aguilar, también comentó que MORENA con AMLO y Rutilio van a la cabeza de las preferencias electorales, donde por supuesto el propio ERA también ha ganado terreno y se perfila para ocupar un escaño en el Senado el próximo sexenio…..De Salida….Volviendo con el asunto de la Cesarona del PRD, la única que existe para él es la “bella y simpática” de su hermanita Olga Luz Espinosa Morales, candidata a una diputación local plurinominal por el PRD-PAN y MC. Su “graciosa majestad” Olga Luz, quedará blindada los próximos tres años para evitar le exijan entregue cuentas claras sobre los millonarios recursos que manejó como directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech). La base trabajadora de esa institución en innumerables ocasiones pidieron que la Contraloría General del Estado, auditara las finanzas del Cecytech ya que no se estaban efectuando los programas de capacitación pero si se estaba ejerciendo el presupuesto….Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico

