30 de mayo de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Trampa, como siempre

Tío Armando tenía todas las virtudes para ser el centro de cualquier reunión. No hubo nadie al que le cayera mal en su larga vida. Cantaba como Jorge Negrete, bailaba como Fred Astaire, bien plantado, atlético y guapo como de Hollywood (y quisieron llevárselo, en serio, allá por 1945); era más simpático que Pedro Infante, contando chistes era insuperable… y solo por eso la gente pasaba por alto el único defecto que tenía, pero defecto, en grado superlativo: era el hombre más necio que han parido en este mundo. Una vez escribió una palabra con una falta de ortografía, se lo dijeron, neceó hasta hacer que alguien fuera por un diccionario, se lo plantaron en las narices y exclamó:- ¡Está mal el diccionario! –no se puede más, la necedad (y casi todo), tiene límites.

Cuando fueron publicados los resultados de los comicios celebrados en el Estado de México el domingo 4 de junio de 2017, en Los Pinos casi hubo fiesta (hubo fiesta, que no se hagan). Esa entidad es la perla de la corona electoralmente hablando, con sus 11’317,686 votantes (le sigue la CdMx con por ahí de 8 millones; luego Veracruz como con 6 y Jalisco con cerca de 5 millones y medio; números de brocha gorda, pero por ahí anda la cosa).

Era asunto grave porque un Presidente siente refeo si pierde las elecciones en su propio estado y porque -aparte de que el candidato era Alfredo del Mazo, pariente en algún grado de don Peña Nieto-, traían encendidas las luces rojas de alerta máxima ante el avance de Morena con una candidata que el Pejelectoral se sacó de la manga (o del forro de la voluntad), virtualmente desconocida para medio México, una señora de nombre Delfina Gómez Álvarez… y todo apuntaba a que les iban a dejar el priista trasero de mandril.

Bueno, los resultados fueron: Alfredo del Mazo Maza, por la coalición de tutti fruti PRI-PVEM-PANAL-PES: 1’955,347 votos (33.56%); doña Delfinita de todos nuestros respetos, ella solita como candidata de Morena: 1’871,542 votos (¡sorprendente 30.78% de la votación!).

Obviamente los seguidores del Pejelectoral, presentaron esa derrota como una victoria, prueba contundente de que Morena hace pesas y su dieta básicamente, son esteroides anabólicos (toda ella llena de músculos bajo su casto ropaje). Muy bien. Cada quien…

Pero los que leen completas las notas de prensa o los informes de los institutos electorales, no dejaron de observar un detallito: san Pejesús bendito rechazó aliarse con el PRD (de donde proviene), y el partido amarillo obtuvo con su candidato Juan Manuel Zepeda Hernández, en esa misma elección, 1’084,571 votos (el 17.84%).

La conclusión es simple: la necedad del Pejetrolero le impidió arrasar en el Estado de México, donde hubiera obtenido el 30.78% de Morena, más el 17.84% del PRD, para un apabullante total de más del 48%, que tendría en cuidados intensivos al PRI (con su 33.56 %). Por supuesto no se pueden hacer esas sumas en política, así, directo, pero de que con el PRD ganaba, ganaba. Lástima.

El Pejecutor de su propio destino ni así afloja y prefirió para la elección presidencial del 1 de julio próximo, presentarse con una esperpéntica alianza con el Partido del Trabajo (PT; 3% de votos en las elecciones de 2015, a punto de perder el registro), y el Partido Encuentro Social (PES; otro 3.49%). Ok, cada quien sus gustos.

Como no han regresado de Eslovaquia la bola de adivino de este López (se descompuso hace como 32 años y parece que no hay refacciones), no se atreve a hacer una predicción confiable sobre el resultado de la próxima elección presidencial, pero de que el Pejecutante, por su puro gusto (y soberbia), entra con una mano amarrada a este pleito, no hay duda: el PRD, así, hecho garras, como lo dejó su Pejecutor, junta voto, muchos voto. Regrese dos párrafos y vuelva a ver el desastre del Estado de México.

Otro problema tiene don Pejecutivo: rompió con Movimiento Ciudadano (MC), partido comandado por Dante Delgado, quien en el Diccionario Mexicano de Política y otros Vicios, está definido como “chucha cuerera”. MC en las elecciones del 2015 alcanzó el 7% de la votación. Haga sus cuentas: Morena, más PRD, más MC… y entonces sí, a ver quién paraba ese trabuco. Pero, no, el santo redentor autodesignado de la patria, al que nadie le hace sombra ni le anda exigiendo nada, decidió que él no necesita vejigas para nadar, que con su aliento le sobra… veremos.

Agregue usted a todo eso, que falta por saberse el tamaño del boquete que le significan al Pejesús, los dimes y diretes con Ricardo Monreal en la CdMx, porque si don Ricardo es leal y no le hizo bolas el engrudo con la candidatura de la simpatiquísima Claudia Sheinbaum, quién sabe qué tan ardidos quedaron sus seguidores, quién sabe cuántos no se acuerden que ellos, la verdad, la verdad, son del PRD. El voto no se mueve así, en bloque. El secreto del PRI era ese (era, en otra era, ahora quién sabe a qué juegan), jugaban en grupo, se cuidaban las espaldas y le daban a cada quien la rebanada proporcional a lo que realmente representaban electoralmente.

En estricto análisis, con lógica de rigor tomista, el Pejetrolero no puede ganar. Se campanea en las encuestas y él sabe mejor que nadie que son humo (mejor que nadie porque siempre las gana pero siempre pierde las elecciones).

Encima de todo, por necio, sostiene candidaturas que tambalean la fe más firme, Nestora, Napoleón, “Catémoc” Blanco, y tantos que se han ido trepando de última hora, para solaz de él y ofensa de sus seguidores. Crece el número de gente que duda de sus convicciones y cabales (de él).

Y, por supuesto, sabiéndose ganador indiscutible, sigue enseñando su verdadera cara. Ayer desacreditó al INE, al que acusó de hacerle el juego a Meade para quitarle la candidatura a la señora esa que resultó gringa: la Nestora. ¿Al diablo las instituciones… otra vez?

Por algo, Cuauhtémoc Cárdenas no lo apoya. No es que sea uno malpensado, pero, por algo.

¡Pobre Peje que al Cielo no va…! Bueno, con decir que le hicieron trampa. Trampa, como siempre.

http://etrnoticias.mx/lee-trampa-siempre-en-la-columna-la-feria-del-sr-lopez/

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Se alborotó el avispero

Ayer arrancaron oficialmente las campañas para presidentes municipales y diputados locales en Chiapas, de acuerdo con lo establecido por el calendario electoral. Se alborotó el avispero.

Los casi 900 aspirantes a diferentes cargos en los 125 ayuntamientos del estado estaban “comiéndose las uñas” por lanzarse al ruedo en busca de una “tajada” del pastel.

Tanto se les “cocían” las habas que muchos, “nadando de muertito”, ya eran conocidos entre los pobladores de sus municipios.

Siempre, dicen estudiosos de la política, las contiendas en los municipios suelen ser las más calientes y en ocasiones hasta “sanguinarias”.

¿Por qué razón ocurre esto? Simple y sencillamente por la cercanía que tienen los candidatos con la población. Bien dice aquel dicho: “pueblo chico, infierno grande”.

Los alcaldes, quienes apenas tienen tres años para “servir” a la ciudadanía, son el primer contacto con las necesidades de la población que, cada vez está más despierta y cada vez se deja menos.

De acuerdo con información del reportero Carlos Díaz, otros 119 personajes buscan una curul en el Congreso del Estado.

Son, los diputados locales, además de los alcaldes, otro de los primeros filtros entre la población y el gobierno estatal.

Aunque los legisladores locales son los “hacedores” de leyes en el contexto estatal, la gente suele confundirles con gestores. Claro, con tal de ganar votos, éstos se dejan querer.

Ojalá que en el caso de Chiapas, a diferencia de otras entidades del país donde ha habido mucha violencia en los procesos electorales, se mantenga la cordura.

Especialmente en los municipios, que la gente no caiga en apasionamientos políticos que no dejan más que encono y divisiones una vez que termina la contienda.

Que comprendan: asumir un cargo de elección popular no es servirse del pueblo, sino servir al pueblo.

RUTILIO ENCABEZA A LOS MORENOS

La “morenada” arrancó campaña con un gran evento masivo en Tuxtla Gutiérrez.

Estuvieron presentes varios de los que aspiran a un cargo de elección popular a nivel local, liderados por Rutilio Escandón Cadenas, quien les hizo un llamado para no caer en la guerra sucia.

El político oriundo del municipio de Venustiano Carranza, quien sería uno de los candidatos a gobernador que resultaría ganador por Morena, de acuerdo a información del portal oraculus.mx, hizo un llamado al “voto parejo”.

“…únicamente obteniendo la mayoría en el Congreso de la Unión y contando con el apoyo de verdaderos representantes populares a nivel local, se logrará terminar con el régimen de corrupción e impunidad del que se han beneficiado unos cuantos”, expresó en compañía de Eduardo Ramírez, entre otros políticos locales.

CARLOS MORALES: ¿AHORA SÍ?

Carlos Morales Vázquez, quien varias veces ha aspirado a ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, tiene ahora su oportunidad de oro por el fenómeno morenista.

Ayer mismo, el analista Leo Zukerman, indicaba en un noticiero nacional que si a estas alturas fuera la elección Morena y sus candidatos arrasarían en 28 de las 32 entidades del país.

Es, trepado en ese fenómeno, como Carlos Morales podría alzarse con la victoria en la capital coneja.

CARLOS PENAGOS ALZA LA MANO

A pesar de que Carlos Morales tiene la ventaja de la “ola morenista”, otro Carlos, pero de apellidos Penagos Vargas, tuxtleco de hueso colorado, alza la mano para dar la batalla.

Acuerpado por cuatro partidos políticos, el ex diputado local y ex titular de la Secretaría del Deporte ha caminado la capital chiapaneca durante un largo tiempo y por esa razón tiene con qué competir.

“…quiero lo mejor para esta tierra que vio nacer a mis abuelos y a mis padres, y por ello estoy decidido a sumarme y contribuir con pasión y entusiasmo, para solucionar los problemas que hoy enfrentamos”, dijo durante sus primeras actividades como candidato.

Ofreció mejorías en rubros como la seguridad, servicios y el fortalecimiento de la infraestructura básica.

http://etrnoticias.mx/lee-se-alboroto-avispero-en-la-columna-ensalada-grillos-ciro-castillo/

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

NOS QUEDARON A DEBER.

El día de ayer dieron formalmente inicio las campañas a diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el Estado de Chiapas, que en números según el Instituto de Elecciones y participación Ciudadana se traducen en 80 Diputados locales siendo 40 propietarios y 40 suplentes, 1619 miembros de ayuntamientos, de entre los cuales destacan 122 presidentes (cifras oficiales) síndicos 244 (122 suplentes y 122 propietarios) Regidores 918 (545 propietarios y 397 suplentes) y regidores plurinominales 326, haciendo la suma de más de 1700 cargos de elección popular, en todo el estado, además de sumar a quien dirija los destinos de los chiapanecos, de entre las cinco opciones que tendremos para elegir.

“Cuando estamos ya a nada lo que son 32 días de la elección esta no se define por completo, imperando la incertidumbre lo cual afectará enormemente el 01 julio”

Pues bien para comenzar por la ciudad capital gran expectación habían hecho los candidatos a la alcaldía Tuxtleca, primero para llegar a ser candidatos por sus alianzas o partidos o independientes y segunda el “Boom” que llevaron a cabo, a fin de que el ambiente estuviera de lo más caliente, hicieron que la expectativa se elevara que esperáramos grandes eventos como nos tenían acostumbrados en otros tiempos y nadie cumplió; cabe señalar que al interior del estado se demostró cómo se hace un buen inicio de campaña y ante la austeridad que se vive, solo se pugno por tristes eventos entre familiares y amigos, o con poca asistencia y donde asistieron se dieron el lujo de cerrarles la puertas en las narices para hacer actos privados y bueno hay hasta quien solo por sus redes sociales mando mensajes de que ya había iniciado formalmente su camino por la silla coneja.

No podemos negar que la situación económica es adversa para todos, desde un Jorge Martínez que argumento que solo le habían dado 13 mil pesos para su candidatura y hasta el IEPC reclamo recursos al congreso del Estado, no tuvieron a hacer lucir ni con convocatoria eventos donde se pensaba echarían la casa por la ventana. Solo uno se está dando esos lujos y ya sabemos quién es.

En este tenor de Cesar Serrano Nucamendi por el Partido Podemos Mover a Chiapas; Carlos Penagos Vargas por PRI, PVEM, PANAL y Chiapas Unido; Carlos Morales por Morena, PT, PES; Francisco Rojas Toledo por el PAN, PRD, MC; y los independientes Jorge Martínez y Carlos Rasgado; se esperaba mucho más y bueno desangelados eventos, con un discurso irrelevante, prometiendo cosas tan obvias que no deberían ser promesas si no acciones ya de cualquier gobierno, cuando escuchar hablar de gasolina para las patrullas así combatir la inseguridad, es algo elemental que no debería ni siquiera de referirse y es una burla para los tuxtlecos pero así es la realidad, entonces nadie prometió nada del otro mundo, como siempre comenzaron las descalificaciones y bueno como hombres de fe esperan que por obra del espíritu santo este 01 de julio ahora si les favorezca el voto.

El candidato del partido Podemos Mover a Chiapas, hablaba de que todas las militancias se volvieran moradas, ante un discreto público que en su mayoría eran familia y gente de su congregación a quien su pastor conmino a orar en los primeros minutos de iniciar su campaña y donde el Flaco de Oro solo inauguro la oficina de enlace y emprendió la graciosa huida. Después un Paco Rojas quien tuvo más presencia, estuvo acuerpado por el candidato José Antonio Aguilar Bodegas de sus mismas siglas, además del candidato al Senado Diego Valera Fuentes y de otras muchas personalidades, por lo que despreció a su militancia en un evento que fue con gente convencida de llegar por el gran recuerdo de su pasada administración al frente de la alcaldía Tuxtleca.

Para el candidato que va con “Tuxtla Adelante” se cuidó hasta el último detalle, no dejando grabar en vivo sino hasta pasadas las cero horas, para que no los fueran a multar, aunque poca asistencia fueron los más animados recordando aquellos tiempos de “Fuerza Sabines” quienes al mando de Penagos, sabían cómo hacer un buen gallo motorizado o prenderle fuego al ambiente, pero a pesar de muchos esfuerzos, el Gallo estuvo muy mal organizado, sin el candidato al frente y quienes lo acompañaron prefirieron echar bronca cuando pasaron frente del evento de Paco Rojas, mientras su candidato seguía en el parque de la marimba saludando a cada uno de los presentes. La Gran sorpresa fue el Jorge Padilla Valdivia el POTRO de Chiapas, quien acompañado de su hijo Brayan presentaron sus cartas credenciales al candidato del PRI Verde, quien a propósito de las cosas no estuvo respaldado por ninguno de sus candidatos a gobernador del Estado, ni su entrañable amigo Fernando Castellanos Cal y mayor, ni Roberto Albores Gleason, ya que recordaran es de los pocos que lleva la coalición de al menos 4 partidos sobre sus hombros.

Por último los independientes solo despuntaron en redes sociales discretamente y el que si echo la casa por la ventana, aunque un poco disfrazado el evento ya que aunque lleno el Parque Bicentenario en dicho acto se entregaron las constancias que acreditaban a todos sus miembros de ayuntamiento en todo el estado aunado a ello estaba Eduardo Ramírez Aguilar, Rutilio Escandón Cadenas, quien por instrucciones personales no deja entrar a la prensa a sus eventos, Zoe Robledo, Sasil de León y dicho sea de paso Carlos Morales quien aprovecho sin duda para iniciar campaña, pero así cualquiera puede.

Si otra cosa no sucede, tenemos hasta este 27 de junio conocer sus propuestas a fin de emitir el voto. Así que a darle que es mole de olla.

Finalmente: “Por eso vengo a pedirle también a todos los candidatos que realicen propuestas viables y factibles, que velen por la paz y la estabilidad social, porque nada ni nadie debe ensombrecer nuestra elección”, lo dijo Willy Ochoa Gallegos. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

http://etrnoticias.mx/lee-nos-quedaron-a-deber-en-la-columna-cafe-avenida/

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

No a la judicialización de los comicios. La incapacidad de los partidos políticos.

(Por ser de interés público, -y que encierra mucho de verdad, ante el panorama que se ha vivido en Chiapas con el proceso electoral rumbo al “Chiapas 2018-2024”-, es importante conocer la tesis del árbitro electoral, Oswaldo Chacón, en torno a este escenario electoral, más allá de la opinión de los propios partidos políticos en Chiapas. He aquí algunas consideraciones del responsable del IEPC, en el estado que se hicieron circular en las redes sociales).

Advierte Oswaldo Chacón: “El proceso electoral para renovar el cargo de gobernador en Chiapas, ha estado marcado por evidentes desacuerdos y desencuentros político-partidistas, que se han convertido en elemento esencial para entender la coyuntura actual, y cuya responsabilidad exclusiva se encuentra en su ámbito dado que las candidaturas no las define la autoridad electoral. La Ley determina la obligación de los partidos de comunicar al instituto electoral el método de selección de candidatos, la fecha de la elección interna, y en su momento de solicitar su registro, pero la definición de los candidatos corresponde única y exclusivamente a los partidos. Sin embargo, para el observador que no esté familiarizado con el contexto local puede ser sorpresivo que la boleta electoral apenas se acabe de definir, incorporando un nuevo candidato. Para entenderlo, debe de considerarse entre otras cosas, las múltiples sentencias que han marcado el desarrollo del proceso para renovar el cargo de gobernador en la entidad.

La judicialización de los comicios suele tener como origen reglas electorales confusas y ambiguas. Algo de ello ha estado presente en el desarrollo del proceso electoral local en donde algunos partidos, ante la incapacidad de procesar sus diferencias políticas, han utilizado los criterios judiciales y los vericuetos de la ley para presentar documentos ambiguos y diversos ante la autoridad electoral administrativa en las etapas de registro de coaliciones y candidaturas comunes. Posteriormente, han agotado todas las vías jurisdiccionales que les permite el sistema de medios de impugnación para confrontar las determinaciones que el instituto electoral ha aprobado al respecto.

En este sentido, conviene iniciar por hacer un recuento sintético de los hechos más importantes en este proceso que han definido las circunstancias actuales:

1.- Cinco partidos políticos (PRI, PANAL, PVEM, PCHU, PMCH) registraron en el plazo establecido por la ley un convenio de coalición “Todos por Chiapas” para el cargo de gobernador, pero presentaron interpretaciones contradictorias sobre el método acordado para definir al candidato, por esta razón el Instituto estableció un plazo para que aclararan cual era la que debería prevalecer;

2.- Durante el transcurso del mencionado plazo, tres integrantes (PVEM, PCHU Y PMCH) renunciaron al convenio para registrar un Acuerdo de candidatura común con fuerzas partidistas distintas; sin embargo, uno de ellos (PVEM) cambia de su pretensión y retira su solicitud de renuncia en el mismo día en que se aprobaba el acuerdo en el IEPC ya que decide mantenerse en la coalición;

3.- dos días antes del registro de candidaturas, los dos partidos locales (PCHU Y PMCH) también solicitan regresar a la coalición con PRI, PANAL y PVEM, pero el IEPC lo niega por falta de aprobación de documentos básicos; inmediatamente después el TEECH revierte esta decisión y en plenitud de jurisdicción resuelve regresar a los dos partidos a la coalición;

4.- más adelante, ya iniciadas las campañas electorales a gobernador, ésta decisión judicial fue resuelta por la Sala Superior desintegrando la coalición fundando la sentencia en la existencia de violaciones al principio de uniformidad de las coaliciones (argumentando que el PANAL no formaba parte de la coalición de diputados con los otros cuatro partidos) y,

5.- durante el plazo otorgado para la ejecución de la sentencia los partidos integrantes de la coalición deciden separarse y registrar dos acuerdos de candidatura común: un candidato por el PRI y el PANAL y otro por el PVEM y los dos partidos locales PMCH y PCHU .

Demasiados cambios de decisiones por parte de los partidos políticos en un mismo proceso electoral; pero que, bien se han dado conforme a lo establecido en la ley o, en su caso, derivado de resoluciones judiciales. Al respecto, conviene insistir en que la coexistencia de dos formas distintas de asociación político partidista en la normatividad chiapaneca (coaliciones y candidaturas comunes) goza de respaldo legal, y no es una ocurrencia del instituto electoral.

Si bien pareciera que la posibilidad de que los partidos políticos opten por una figura después de que habían aprobado participar bajo otra modalidad, pudiera generar asombro y desconcierto, lo cierto es que los partidos conservan el derecho a buscar coincidencias entre ellos y sus proyectos políticos y ofrecerlos de manera conjunta al electorado, tanto en una modalidad como en otra. La responsabilidad de la autoridad electoral frente a ese derecho, es verificar que las decisiones partidistas cumplan con los requisitos legales y estatutarios correspondientes.

El problema deviene a raíz de que la normatividad abre la posibilidad de que los partidos definan su participación en ellas en momentos distintos. Derivado de resoluciones judiciales, y tomando como base el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral de febrero de 2014, los partidos podrán solicitar su registro de convenio de coalición, hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas, que bajo el acuerdo de homologación de calendarios electorales del INE quedó el 23 de enero, mientras el Código comicial local establece que el registro de los acuerdos de las candidaturas comunes deberá realizarse un mes después, es decir máximo 30 días antes del inicio del período de registro de candidatos ante el Consejo General, que para el caso del cargo de gobernador del estado fue el 19 de febrero. Al existir fechas distintas se abrió la posibilidad para que partidos que habían decidido formar parte de una coalición, renunciaran a ésta para integrar un acuerdo de candidatura común.

Finalmente, los efectos de los repetidos cambios de decisiones respecto a la forma de participación partidista en estas elecciones y sobre las candidaturas, están en el ámbito jurisdiccional y electoral. La judicialización de la definición de coaliciones y candidaturas no es deseable porque evidentemente genera incertidumbre al electorado. Lo ideal sería que los partidos políticos dieran certeza en los plazos previstos en el calendario electoral al ciudadano votante respecto a sus alianzas y sus candidaturas, pero los desencuentros forman parte de la normalidad democrática. De tal suerte que la judicialización electoral está prevista en la normatividad para meter en disciplina tanto las extravagancias políticas como los posibles excesos de los actores, también para otorgar a los procesos alternativas para solucionar conflictos de derechos, ya sea entre los contendientes como entre las propias autoridades formales. Esta forma de racionalizar el conflicto propicia la supremacía de la legalidad y constitucionalidad de todo proceso. (Es una tesis electoral de Chiapas, que por espacio tuvo que ser recortada).

http://etrnoticias.mx/lee-a-la-judicializacion-los-comicios-en-la-columna-comentario-zeta/

ENTIEMPOREALMX

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

DEL SARCÓFAGO SACARON AL QUINTO ELEMENTO PARA DERROTAR AL MAL QUE PRETENDE APODERARSE DE CHIAPAS

Amigo lector déjame comentarte que corría el año de 1914, cuando un arqueólogo y su socio se encuentran en el desierto de Egipto estudiando unos grabados en las paredes de un templo antiguo. Los grabados decían que cada 5000 años llega a la Tierra un ser llamado “El Maligno”. Se dice que unos extraterrestres conocidos como “Mondoshawan” llegaron al templo para retirar desde una cámara secreta, con el fin de custodiarla, la única arma capaz de derrotar al Gran Mal, al ser maligno que aparece cada cinco mil años. Esa arma está formada por cuatro piedras, que representan los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego), y un sarcófago que contiene un Quinto Elemento en forma de un ser humano, que combina el poder de los otros cuatro elementos en una “Luz Divina”. Los mondoshawan le prometen a su contacto humano, un sacerdote, que volverán con los Elementos a tiempo para detener al Gran Mal, pero un accidente les obliga a dejar la llave de la cámara al sacerdote y le dejan instrucciones para transmitir a las generaciones futuras hasta su regreso. Y en Chiapas se ha abierto el sarcófago y aparece ese quinto elemento personificado en el joven popular Fernando Castellanos Cal y Mayor, un joven que da certeza y confianza para poder continuar con proyectos de ayuda social llevando a Chiapas por el sendero del desarrollo y progreso, un joven político que nace de una cultura del esfuerzo, carismático y sobre todo con un don de gente que es su arma para poder acabar con el “maligno”, que acecha y pretende apoderarse de la voluntad de los chiapanecos, el Quinto Elemento se le conoce al candidato del Verde ecologista PMCH, y PUCH, Fernando Castellanos Cal y Mayor salta a la palestra para dar lo mejor que le han heredado sus padres, responsabilidad, trabajo y transparencia, El quinto Elemento es denominado el joven Fernando Castellanos porque llega como el quinto candidato al gobierno de Chiapas que promete dar todo su mejor esfuerzo y así seguir continuando en el sendero, en el camino de la democracia, la transparencia, la responsabilidad e igualdad política, hoy en ese joven político que busca seguir dándole a los chiapanecos la seguridad y la tranquilidad que han logrado sigue cabalgando por todos los municipios para conocer las demandas de los hombres del campo, las amas de casa, los estudiantes, los profesionistas, en suma, la sociedad civil y con ello proponer posibles alternativas de solución. Sin duda alguna los chiapanecos saldrán ganando con el triunfo electoral de Fernando Castellanos…Cuenta la historia que a mediados del siglo XXIII, el Maligno vuelve a aparecer en el espacio en forma de una gigantesca bola de fuego negro destruyendo un acorazado terrestre. El sacerdote actual de la Orden Mondoshawan, Vito Cornelius (Ian Holm), informa al Presidente Lindberg (Tom Lister Jr.) de la historia del gran mal y el arma que puede detenerlo. Lo mimso sucede en Chiapas por segunda ocasión se pretende apoderar del poder en Chiapas pero surge el quinto elemento que está dispuesto a vencer al ser maligno que se quiere apoderar de la voluntad de los chiapanecos, y e razón a eso el quinto elemento ha iniciado una campaña de penetración, de pie a tierra con un ejército de amigos dispuestos de dar todo el esfuerzo necesario para salir vencedores este 1º. De julio, cuando habrán de llevarse a cabo las elecciones, y sin lugar a dudas lograran vencer el mal que se quiere apoderar de Chiapas…sin comentarios

“LA NENA CAMPESINA” BUSCA HUESO PARA MITIGAR SU HAMBRUNA…

El candidato del flaco Enoc en Tapachula conocido como la Demetria o la nena campesina no es más que uno más del montón y acepta la candidatura para buscar sustento alimenticio como regidor porque no ganara ni en su colonia, seguramente la sociedad Chiapaneca ya se le olvido todos los desmanes y arbitrariedades que la nena campesina protagonizo cuando fungió como empleado de Chueco Morrales, (léase Samuel Chacón Morales) pues claro que no, quién no recuerda todas las tropelías de la nena campesina como funcionario de Chuecón las cuales luego se las estaremos dando a conocer. Así es que el títere de Chuecón esta solo buscando hueso como una chucha en brama…sin comentarios

DESANGELADO INICIO DE CAMPAÑA DE EX REO DEL AMATE EN CACAHOTAN…

Sin pena y sin gloria, con más penas, arranco su campaña el ex reo del amate hoy convertido en candidato a la alcaldía de la otrora Villa de las Hortensias por el partido Morena, que allá en Cacahoatán es nula su actividad política, sin un cuadro político o propuestas claras Jesús Castillo Milla pretende nuevamente apoderarse de la alcaldía de Cacahoatán donde todos saben que en su paso como alcalde de ese lugar dejo una sarta de corruptelas que el pueblo ya ha dado cuenta y es por esa razón que es rechazado y repudiado por la sociedad cacahoateca, pese a que Castillo Milla, ex reo del Amate pretende convencer al electorado, con promesas falsas y cargadas de ilusiones la sociedad lo conoce bien y saben que Castillo Milla representa el rezago, la corrupción y sobre todo el nepotismo y al soberbia, es por eso que la sociedad prefiera una continuidad que les da certeza y seguridad, más vale viejo conocer y no corruptos improvisados e incapaces, así es que el abanderado de MORENA en Cacahoatán, nada tiene que hacer más que conformarse con una regiduría, si es que le alcanza, sino a su casa…ver para comentar

El director general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Jorge Enrique Hernández Bielma, dio a conocer a este columnista vía celular que con la participación de por lo menos unos 337 directores, de igual número de planteles, que integran al COBACH, continúan los trabajos de la “Jornada de Formación Directiva 2018”, que tiene por objetivo fortalecer la gestión directiva. Al mismo tiempo Hernández Bielma, enfatizo que es a través de conocimientos académicos y administrativos, habilidades y actitud de liderazgo como se promueve la mejora continua para brindar al alumnado la educación de calidad que merecen; y a ello obedecen los contenidos de estas reuniones de trabajo. El funcionario educativo estatal afirmo que, en el mes de mayo, del 21 al 25, la jornada tuvo lugar en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, con la participación de las coordinaciones de zona, del Cobach, Costa e Istmo Costa, con 49 y 27 directores de plantel, respectivamente; mientras que en la capital del estado se reunieron 32 directores, por la Coordinación Centro Frailesca y 35 por la Coordinación Centro Norte. Al finalizar enuncio que el intercambio de experiencias retroalimenta el quehacer en cada plantel, donde el personal directivo asume con responsabilidad los nuevos retos de la educación, que, con sentido humano, vocación de servicio y compromiso social asumen, en beneficio de la formación de los bachilleres de Chiapas…sin comentarios

NOMBRAN A EX MIGRA DE MALOS ANTECEDENTES COMO JEFE POLICIACO…

Pues nos estaban comentando que el ex Migra, ex agente de la policía judicial del estado en Tonalá, un joven que después de haber sido un simple empleadito de F de F, y luego brincar a una de plaza de Migración por obra y gracia de su habilidad para instalar aparatos de cinema en casa o teatro en casa, hoy es un flamante Comandante Regional de Tapachula, Jaime Padilla, conocido como el electrónico, quien ya estuvo con el mismo cargo en Tonalá y se dice, sin conceder, se vio involucrado en diferentes sucesiones de atrocidades relacionadas con una serie de ilícitos, a quien lo movieron del cargo, para que no fuera enjaulado, por fallarle a sus “jefes” , pero poco fue su desaparición o felonía que hoy reaparece en escena como Matrix recargado, y nos comentan que ese pelafustán ha sido premiado con su comisión en la Perla del Soconusco, una plaza Regional que todos los policías ministeriales, peleaban y ofrecen grandes cantidades de dinero, a cambio de estar ahí. Ojo señores de la seguridad dense cuenta a quien le dan mandos, o están metidos en el ajo, cuanto le costaría la plaza a Padilla el eléctrico…ver para comentar

LETRAS NEGRITAS MAYÚSCULAS…

Para dar un mayor impulso a la cultura, en Chiapas se ha desarrollado infraestructura para consolidar más espacios de expresión artística y cultural, señalo el gobernador Manuel Velasco. De igual forma el número uno como se le conoce a Velasco Coello, agrego que además de las obras educativa y deportiva que se realiza en toda la entidad, es indispensable el fortalecimiento de lugares para la manifestación artística, ya que es parte fundamental de la formación y educación de la niñez y juventud chiapaneca…sin comentarios…El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), este 24 y 25 de mayo participó en la Primera Asamblea General 2018 de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de Seguridad Social (ONIESS). Así lo dio a conocer su director general Eduardo Tomas, al mismo tiempo señaló que todo ello es con el objetivo de ese magno evento, llevado a cabo en Gran Salón de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), fue para elaborar y presentar los planes de trabajo 2020 por parte de sus Vicepresidencias, así como definir la sede de la Segunda Asamblea General de la ONIESS 2018 y los candidatos a integrar la Comisión Permanente de la misma…ver para comentar… por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…Cuando los periodistas hablan tiemblan los corruptos políticos…ok

http://etrnoticias.mx/lee-del-sarcofago-sacaron-al-quinto-elemento-en-la-columna-linotipeando/

ENTIEMPOREALMX

Carrereando la Chuleta

Ronay González

LOS MILLONES DEL DÍA

El dinero público que se destina a los partidos políticos es un asunto que cada vez nos hace más ruido, por varias razones, la primera porque es una cantidad escandalosa si tenemos en cuenta que estamos en un país que tiene municipios en la miseria; en segunda porque no le veo caso a que en el día escuchemos cinco o seis anuncios, uno tras de otro, cada uno hablando de un sujeto diferente, o que veamos 20 caras al día colgadas de los postes, en los camiones, si al final del día no sabemos a ciencia cierta qué cuernos piensan hacer con este país.

En tercera está demostrado que se puede hacer campaña -y lo mejor, ganar una elección- con apenas la décima parte de lo que reciben los partidos, es más, el único independiente que queda declinó a recibir recursos ¿y de quién es la lana que usa? De quien se la quiera dar, en realidad no me importa, no es mía, como si lo es la de los otros.

¿Sabe cuánto dinero se tira (porque eso es) al día en campañas? Más de 8 millones de pesos… ¡al día! Y nada más por poner un ejemplo, de las muchas cosas que se podrían hacer con ese dinero, es echar a andar 16 proyectos productivos diarios, de medio millón de pesos cada uno, en las comunidades sumidas en la miseria. Con todo el tiempo de campaña ¿se imagina lo que se lograría en sólo un par de meses? y podría hacerse mucho más que eso, destinarse a educación, salud.

Es hasta insultante que habiendo plataformas gratuitas, o casi, por ejemplo Anaya haya gastado casi 50 millones de pesos en un mes en páginas de Internet y no sólo eso, además en ese mismo periodo destinó casi 15 millones de pesos a encuestas, me hubiera avisado y yo le hacía una diaria y todas con resultados diferentes si quería, qué parte no han entendido que las encuestas no definen una elección ni reflejan lo que pueda suceder, sin haber leído una sola puedo decirle por ejemplo que El Bronco va en último lugar.

No se le hace absurdo que mientras usted y yo no sabemos de qué forma estirar los pocos pesos que nos caen, este mismo candidato (ahorita sigo con los otros), haya gastado casi un millón de pesos en pulseritas, sí esas que más o menos en un mes terminarán en la basura, porque la verdad es que no me imagino a nadie (ni siquiera a él) portándola orgullosamente en la cena de Navidad.

Seguimos con el rojo-verde-cian, o sea Mead. Este es un poquito más mesurado y nomás se gasta 2.5 millones diarios (5 proyectos productivos más al día que tendríamos, unos cuantos beneficiarios menos para Prospera)

A Mead le gusta verse en los camiones, ya lleva casi 8 millones de pesos gastados, como si uno disfrutara viendo su carota mientras estás atorado en el tráfico, pero no sólo eso, además le gusta escucharse, lleva otro tanto en spots.

Pasemos ahora al que “no pertenece a la mafia del poder” pero igual se gasta nuestro dinero. Ese nomás lleva 22 millones (¿Ya cuántos proyectos productivos llevo?), casi 800 mil pesos diarios. Imagine si le sumamos lo de las dos campañas anteriores. Y a él también lo que más le gusta es escucharse en spots y verse en algún lado, aunque no sabemos en dónde, porque nomás declaró que gasta en “impresos”, pero no dijo en cuales.

Siendo un buen representante de la vieja guardia, todavía cree en el “poder” de las camisetas, mismas que intercala con sombrillas y se gasta otra lanota.

Como usted verá no necesitamos ni pulseras, ni sombrillas (bueno a lo mejor una que no sea china y que no diga Morena a todo lo largo y ancho), mucho menos de estar escuchando quién sabe qué cosas (porque ni atención prestamos), o viendo quién saber qué (tampoco es que nos enteremos).

Lo que este país requiere es dejar de gastar en cosas que le sirven a un puñito de personas, en este caso a los candidatos y su ego, e invertirlo en el mayor beneficio. Si quiere ya no le hablo del número de proyectos productivos diarios que se podrían echar a andar, si quiere le hablo de becar hasta la universidad a aquellos niños que viven en la sierra (la de Chiapas por ejemplo), que a duras penas tienen oportunidad de cursar la primaria, y que siendo mentes brillantes están prácticamente destinados a la pobreza en la que nacieron. ¿No le parece una mejor causa?

http://etrnoticias.mx/lee-los-millones-del-dia-en-la-columna-carrereando-la-chuleta/

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Ricardo Anaya estará hoy en la capital chiapaneca

Comenzamos… El diálogo sí funciona. Durante la reunión de trabajo que sostuvo el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, con una comisión representativa del Ejido La Pimienta, del municipio de Simojovel, hoy se sabe que hay importantes avances en las gestiones para continuar la segunda etapa del puente vehicular sobre el Río Cuculó, el inicio de la construcción del puente Cuculó II, a cargo de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones, y que ya está concluida la carretera entre esta localidad y la cabecera municipal. Previo a este espacio de atención, una de las condiciones de las autoridades fue retirar el bloqueo que sostenían los inconformes sobre el puente Belisario Domínguez, que une a la capital del estado con municipios de la zona Altos, lo cual se cumplió y evitó que se entorpeciera el tránsito. Si algo ha distinguido al Secretario de Gobierno es precisamente el ofrecimiento de diálogo para canalizar por la vía legal las peticiones de los chiapanecos y vaya que ha funcionado, pues en los últimos días ha logrado resolver diferentes problemáticas en los municipios, evitando con ello molestias a miles de chiapanecos, quienes diariamente se trasladan y realizan su actividad productiva, lo mismo en el comercio, turismo, servicios, transporte, quienes tienen derecho al libre tránsito. Hay voluntad de diálogo y de resolver con prontitud las peticiones de los chiapanecos, privilegiando aquellas que se conducen con civilidad, por la vía legal y de manera pacífica, en una política de puertas abiertas que permite mantener la gobernabilidad y la paz social, sin vulnerar los derechos humanos y aplicando la fuerza de la ley sólo en caso necesario…….Continuamos…El candidato a la Presidencia de la República por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya Cortés, estará hoy en la capital chiapaneca para desarrollar una agenda donde está considerado reuniones con los diferentes aspirantes a cargos de elección popular “Por Chiapas al Frente”, cerrando con un evento en la Arena Cuesy que está programado a las 5 y media de la tarde. Aquí se concentrará la militancia de esos tres institutos políticos y los seguidores del candidato a la gubernatura José Antonio Aguilar Bodegas y del aspirante a ocupar la alcaldía coneja Paco Rojas Toledo, los dos estarán junto al presidenciable; los candidatos a Senadores María Elena Orantes López y Diego Valera Fuentes también estarán en el templete. Ricardo Anaya llega por primera ocasión a Chiapas en calidad de candidato a la Presidencia de la República, se espera de su parte un buen discurso y la rápida exposición de su proyecto, para que pueda posicionarse en el ánimo de los chiapanecos e impulsar las campañas de los candidatos de esa coalición…..Terminamos…..Bajo advertencia no hay engaño parece decir el magisterio federalizado a los chiapanecos cuando anuncia que harán un paro de labores por tiempo indefinido, a partir del próximo lunes. Durante la Asamblea Nacional realizada en la CDMX, los integrantes del SNTE y de la CNTE acordaron acciones de protesta para obligar al gobierno federal a la reinstalación de la Mesa de Negociaciones, la abrogación de la Reforma Educativa, la reinstalación inmediata de alrededor de 600 maestros que han sido cesados, libertad a maestros que han sido detenidos durante las marchas y mítines, la reconstrucción de las escuelas que sufrieron daños por los terremotos del pasado 7 de Septiembre en Chiapas y el 19 de ese mismo mes en la Ciudad de México y la zona metropolitana, para que la educación siga siendo laica y gratuita y para demostrar el rechazo total a los nuevos libros de texto que la Secretaria de Educación tiene preparados para repartirlos durante el próximo ciclo escolar, ya que tienen contenido para adultos. Las acciones de protesta serán a nivel nacional, en nuestra entidad se iniciará con una marcha que saldrá a las 9 de la mañana del 4 de Junio del parque Chiapasionate y concluirá en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde se plantarán indefinidamente. Otras acciones de presión será bloqueo de calles y carreteras. El ciclo escolar terminará a finales del próximo mes lo que significa que los alumnos no concluirán el programa académico, no presentarán exámenes. Chiapas seguirá siendo el primer lugar en atraso en materia educativa. ¿Esto no será parte del proceso electoral?, muchos candidatos oportunistas se aprovecharán de esta situación y respaldarán este movimiento magisterial….De Salida…. ¿Cuantos maestras y maestros aparecerán en las boletas electorales?…

http://etrnoticias.mx/lee-ricardo-anaya-estara-hoy-en-la-capital-chiapaneca-en-la-columna-chismorreo-politico/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx