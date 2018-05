29 de mayo de 2018

La Feria

Sr. López

Un gato con los pies de trapo…

Premisa uno: estamos enojados. La señora de toga blanca de los libros de texto gratuitos (La Patria), anda trompuda. Los del peladaje estamos hasta el copete por la corrupción, la inseguridad, por muchas cosas del gobierno y en especial, pero muy en especial, estamos hartos de los políticos y de sus partidos, “auf das Mutter” (idioma alemán local, no lo busque en su traductor de Google). Todo está mal y no parece tener remedio.

Premisa dos: Dios (tan grande), nos mandó en 1531 a su Mamá para cuidarnos y hasta su foto le dio a Juan Diego para conservar la fe, pero en aquellos tiempos las cosas eran menos complicadas (no había globalización).

Premisa tres: Diosito (tan grande), no nos deja de su mano y después de oír a su Mamá, vistas las cosas, analizados los números de la economía, los índices de corrupción y delincuencia y sabiendo las pestíferas prácticas de los políticos y los partidos políticos, en Acuerdo Supremo con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tuvo a bien mandarnos a su hijo (debe ser el chico, porque hace 2,000 años mandó al que pensamos era su hijo único), y por eso ahora (¡alabado sea el Señor!), tenemos con nosotros al Señor de Macuspana.

Según la primera premisa, no hay tenochca que se respete que vaya a votar por ningún partido ni por ningún político. Según la premisa tres, todos los esperanzados electores nacionales, acudirán en procesión, entre cánticos y alabanzas, a depositar fervorosamente su voto, a favor del Pejecutivo para que se compadezca de nosotros, nos gobierne con amor, con su ejemplo y para nuestro bien, haciendo historia. ¡Aleluya, aleluya!

Nada más un detalle: nuestro redentor autodesignado es político y para que deposite su sacro trasero en La Silla, hay que votar por él (perdón, por Él), y eso significa votar por la coalición de partidos políticos formada por Morena, PT y PES.

Votar por Morena, pasa (es el partido que fundó Él, del que no podemos tener duda ninguna pues solo Él manda, dispone, asigna candidaturas y gasta el presupuesto… ni modo de poner en tela de juicio las decisiones o la honestidad de nuestro Mesías-XXI). Pero votar por el PT (Partido del Trabajo) y por el PES (Partido Encuentro Social), ya es tragar piedras de molino…

El PT (Partido del Trabajo), fundado en diciembre de 1990, perdió su registro en las elecciones de 1991, mismo que recuperó en 1992. Siempre señalado como creación de Raúl Salinas de Gortari (si no tiene nada mejor que hacer, revise la edición número 936 de Proceso, del 10 de junio de 2005, donde se dan pelos y señales), y tiene el mismo presidente -Alberto Anaya Gutiérrez-, desde el 8 de diciembre de 1990 (vaya preparándose para celebrar el 28 aniversario de don Beto al frente de ese instituto político: democracia de la mera buena).

Es el caso que después de múltiples dimes y diretes contra el PT, el 10 de agosto de 2017, la PGR acusó a don Beto, su esposa y otros miembros del PT, de un fraude por 100 millones de pesos, supuestamente destinados por el gobierno de Nuevo León para el pago de nómina de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), para madres trabajadoras de esa entidad, creados a iniciativa del Frente Popular Tierra y Libertad, controlados por diputados federales y locales del PT (Huffington Post, nota de Manuel Hernández Borbolla, 28 de octubre de 2017).

El dirigente del PT afirma que es una vil venganza por su coalición “Juntos haremos historia”, que postula al santo Pejecutivo para presidente de la república, cosa interesante tomando en cuenta que el PT se alió para lo mismo con Cuauhtémoc Cárdenas en el 2000, y con el Pejelectoral en las elecciones de 2006 y 2012… y ahorita, en 2018, es cuando le colmaron la paciencia al perverso gobierno. Ha de ser.

Pero, igual, lo que el viento a Juárez: durante un mitin en Gómez Palacio, Durango, el 5 de abril pasado, muy presente tengo yo, el Pejesús redentor que lava los pecados del mundo, dijo (con la voz de Enrique Rambal en “El Mártir del Calvario” -1952- así, como a pujiditos): “Aquí aprovecho para decirle a Beto Anaya, dirigente del PT, que tan luego triunfe nuestro movimiento se va a regularizar toda la situación de los Cendis y ya no va a haber persecución para dirigentes del PT”. ¡Hossana en las alturas!, otro cordero que retorna al redil.

Si vota usted por san Pejesús, tenga claro que el paquete incluye al redimido Beto, con firme propósito de enmienda. Chulada.

El otro partido de la coalición que hará historia, es Encuentro Social (PES), que obtuvo su registro como partido nacional en 2014, fundado por Hugo Éric Flores Cervantes, quien en 2006 fue Oficial Mayor de la Semarnat, cargo del que fue corrido a los seis meses, -por puras babosadas, como modificar el estudio de costo-beneficio para adquirir por arrendamiento financiero para Semarnat, el Centro Bancomer-, quedando inhabilitado para ocupar cualquier cargo en el gobierno federal hasta 2020 (pleito que litigó y ganó don Flores, por los errores del Órgano de Control Interno de la propia Secretaría); senador suplente por el PAN, para las legislaturas LX y LXI (sin ocupar nunca la curul); diputado federal plurinominal por su propio partido, del 2015 al 2017. Siempre enredado en la polémica de si es o no un partido evangélico, algunos connotados morenistas de la primera hora, renunciaron al partido del Peje, cuando anunció su coalición.

Este PES, hoy aliado de Morena, lo fue en 2017 del PRI, PVEM, PANAL, en el Estado de México, alianza que trepó a Alfredo del Mazo, cuando se decía que el PES era un peón de Osorio Chong, nada más porque buena parte de su dirigencia son de Hidalgo, gente del exsecretario de Gobernación y porque el líder de los diputados federales del PES -Alejandro González Murillo-, es sobrino del exgobernador Murillo Karam.

Pero, igual quedamos: la gente que no quiere saber nada de políticos ni partidos políticos, va a escoger a un NO político como don Pejecutivo, aliado con partidos No políticos. Este era un gato con los pies de trapo…

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

El gran ganón

El remolino electoral sigue en todo su apogeo en Chiapas. La inclusión de Fernando Castellanos Cal y Mayor en la contienda, le dio un nuevo “sabor al caldo” que se cocinará el primero de julio.

Pese al “músculo” mostrado el domingo en su natal, Comitán de Domínguez, la película se ve muy fea para el ahora candidato de los partidos PRI y Nueva Alianza, Roberto Albores Gleason, quien navega a contracorriente.

En todo este “merequetengue” político, quien realmente cabalga en “caballo de hacienda” es el oriundo del municipio de Venustiano Carranza, Rutilio Escandón Cadenas, el único que no ha tenido traspiés en lo que va de la contienda electoral.

Postulado por los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo, el ex senador del PRD ha sabido capitalizar la ola morenista.

Ayer, entrevistado luego de reunirse con empresarios de la construcción, quienes se “rumiaron” las heridas, afirmó que hay encuestas que le ponen al frente de las preferencias; sin embargo, al final de cuenta ni las encuestas ni las casas encuestadoras son las que llevan al triunfo, sino el voto de la población el próximo primero de julio.

Tiene toda la razón el ex presidente del Poder Judicial, si las preferencias le favorecen no tiene por qué confiarse ni echar las campanas al vuelo, pues bien sabido es que en política “esto acaba hasta que se acaba”.

El más claro ejemplo es Roberto Albores Gleason, quien a pesar de que está “rompiendo” las redes sociales y montó una artillería de spots televisivos que se han metido en la mente de la población, ha visto derrumbar su Alianza Todos por Chiapas.

El comiteco, cuando fue ungido por cinco partidos políticos como su candidato, se veía como el enemigo a vencer en la contienda político-electoral; sin embargo, ahora la situación es completamente distinta y compleja para su equipo.

“En todas las encuestas de todas las empresas Morena está arriba a nivel nacional y nivel local, no hay ninguna encuesta que diga que Morena va abajo de los otros candidatos”, dijo Escandón Cadenas, quien de paso se desmarcó de la empresa Massive Caller S. A. de C. V., multada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por violentar la ley.

El candidato a la gubernatura de Chiapas por la Alianza “Juntos Haremos Historia” dijo que con ninguna casa encuestadora del país tiene relación, aunque sí ha conocido los resultados de algunas de ellas.

Escandón Cadenas también se pronunció respecto a la inclusión de Fernando Castellanos Cal y Mayor en la contienda electoral. Pese a expresar que todos tienen derecho a participar y aspirar, dijo que a Morena le tienen sin cuidado los problemas de los otros partidos.

“Soy muy respetuoso de las facultades de los magistrado y jueves de los tribunales, si su determinación no es correcta y haya hecho falta elementos jurisdiccionales, para eso están los tribunales de alzada que tomarán cartas en el asunto”, afirmó al reportero Carlos Díaz.

EL JAGUAR SIGUE RUGIENDO

Una vez despojado del color verde, Eduardo Ramírez Aguilar se ha echado al hombro la campaña de Rutilio Escandón Cadenas y la “suya propia” para un escaño en el Senado de la República.

El otrora Jaguar Negro ha defendido “el morenismo” que parece una ola que crece y crece por todo el territorio mexicano y, Chiapas no podía ser la excepción.

Los últimos hechos políticos registrados le dieron la razón. Una imposición desde el centro del país acabó con la que pudo haber sido la alianza ganadora, y él hubiera sido el que la liderara. Todo estaba servido para la fiesta, pero la banda ya no tocó.

A estas alturas del “partido de futbol”, Eduardo Ramírez ha logrado recobrar su estructura política y se enfila a empujar al morenismo y al “rutilismo” a la victoria el próximo primero de julio cuando estarán miles de cargos de elección popular en juego.

COMIENZAN A IMPRIMIR LAS BOLETAS ELECTORALES

Por cierto que, anoche el IEPC anunció que ha mandado a imprimir las 10 millones 991 mil 913 boletas electorales, para los cargos de Gobernador, Diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos, que están próximas a utilizarse.

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

NACE LA GRAN FUERZA DE CHIAPAS

Cuando estamos en el día “D” inicio de campañas para miembros de ayuntamiento y diputaciones locales, lo que ahora es un tema trascendental es el nacimiento de la Coalición Fuerza Chiapas, que avala al quinto candidato a la gubernatura del estado, Fernando Castellanos Cal y Mayor quien garantizándoles sus derechos político electorales fue acreditado por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y registrado oportunamente por el instituto de Elecciones y participación en el estado el viernes pasado.

Ante el descontento y sorpresa de muchos, ayer en entrevista con el Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas, hablo de lo que ha sido este proceso de llegar al quinto candidato y a su dicho refiere: “No hay quinto malo”.

El dirigente estatal señalo que es normal que haya inconformidad por la candidatura, pero la intención del verde y de Fernando Castellanos es muy válida, por lo que desde su posición serán muy respetuosos y por cada agresión que el partido reciba según dijo nosotros haremos una propuesta para beneficiar al pueblo de Chiapas.

Enfatizó que Fernando Castellanos es una persona joven e impetuosa con deseos de servir y de trabajar, al que se le atañen todos los problemas del H. ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, pero el no tuvo la culpa de remar contra corriente argumento: “No solo es él, el responsable, sino también los anteriores presidentes quienes endeudaron a Tuxtla Gutiérrez por más de 1340 millones de pesos, en un inicio Vicky rincón con 100 millones, después Juan Sabines con 236 millones de pesos, Yassir con “Que viva el Centro” 300 millones de pesos, además dejando 210 millones de deuda a proveedores, muchos laudos laborales y 630 millones de la deuda de SMAPA, por lo cual es muy difícil remar contra corriente. A todo ello Fernando pago 500 millones de deuda por lo que ahora el ayuntamiento solo debe 840 millones de pesos netos, por lo que se tiene claro que es difícil gobernar una ciudad en ruinas, muy mal estructurada, es difícil poner orden”.

Después de estas revelaciones aseguro que “No iniciamos tarde porque hemos venido trabajando con estructura” además Fernando es un joven con energía y con un Plan de trabajo que beneficiara a los chiapanecos, ya que se ha rodeado de buenos asesores y de un buen equipo de trabajo muy activo y su plantel de trabajo es muy atractivo que quiere darle continuidad a los programas de asistencia pero incentivarlos para favorecer a la gente.

Otra de sus fortalezas es que Castellanos Cal y Mayor es Chiapaneco, nació, creció, estudio, se casó y siempre ha vivido en Chiapas, fue presidente del Partido Verde y se ha ganado a pulso con su carisma a la militancia de Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, por lo que se considera imparable a la gubernatura de Chiapas.

Es innegable que ante el fallo del Tribunal Electoral Local, el PVEM tomo una decisión osada al preferir ir solos por ser la primera fuerza política del estado, ya que ante una imposición previa de candidato tuvieron que aceptar la decisión centralista dando paso a nuevos cuadros. Pero ¿Por qué ahora? Cuando miembros “distinguidos” del partido se tuvieron que ir, para poder ser candidatos.

Al mencionar al candidato del PRI y Nueva alianza Roberto Albores Gleason, señala que es su amigo pero que se sentía muy incómodo con su gente, por lo que al tomar la decisión de dejar al PRI se sintió liberado y más tranquilo, más relajado, pero que sin duda es un hombre capaz y preparado, además de extraordinario amigo y desgraciadamente hoy son adversarios políticos.

Ante el desencanto generalizado trataran de remontar los numero en menos tiempo y fuera de Tuxtla donde se ha visto el trabajo partidista a sus espaldas, pidiendo una oportunidad al pueblo chiapaneco para que su candidato demuestre con trabajo que si sabe hacer bien las cosas, ya que conoce bien la problemática de Chiapas y con decisiones acertadas desde la elección de su gabinete sacara a Chiapas adelante con los mejores cuadros verdes en todo el estado.

Finalmente: "No vine a hacer turismo a Chiapas, vine a decirles que cuentan con todo el apoyo del priismo nacional, no permitan que los arrinconen lo dijo René Juárez Cisneros, Dirigente nacional del PRI

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Intereses oscuros pretenden desacreditar y desquiciar el proceso electoral en Chiapas.

Para ayer lunes estaba formalmente que el representante de Morena ante el INE federal, Horacio Duarte, presentaría un escrito ante ese órgano electoral para que la observación electoral internacional se centre en estados como Puebla y Veracruz donde según ellos hay riesgos en los comicios, todo viene a colación porque hay personajes de partidos políticos en Chiapas que buscan la manera de desordenar y desquiciar el ambiente electoral de Chiapas, y justamente con el fenómeno de los pueblos indígenas en los altos de Chiapas y desde este domingo pintas de bardas donde aparecen logotipos encimados del PVEM y de MORENA y con leyendas de que “los verdes en Chiapas votaran por Andrés Manuel López Obrador”.

Hasta ahora Chiapas, es una de las entidades federativas donde mayor confianza hay de la gente con su proceso electoral, tanto dentro del ámbito federal como estatal, y no representa al menos al interior del INE y del IEPC, un escenario de problemas y contrariedades desde el punto de vista electoral, más allá de lo que ocurre con las nomenclaturas de los partidos políticos y de la ruptura de Coaliciones y surgimiento de candidatos, que están evaluados y ajustados dentro de la ley. Más allá de todo, no hay absolutamente nada de graves problemas como los hay en Puebla y Veracruz.

Sin embargo –insistimos- hay fuertes intereses para crear confusión y satanizar la imagen del proceso electoral de Chiapas. Primero era crear belicismo y enfrentamiento electoral en algunos municipios de los altos de Chiapas, pero afortunadamente las negociaciones políticas van superando la problemática y se ha ordenado, lo que muchos quisieran que se desordenara y desquiciara. Nadie puede negar que hay intereses que le están apostando al problema social en varios municipios de la zona indígena de Chiapas, y para eso hay que estar muy vigilante, para evitar que les echen gasolina a los asuntos aislados de ciertos municipios indígenas.

Otro asunto que hay que subrayar es las pintas perversas de bardas que entrelazan al PVEM con MORENA y con leyendas de votar por López Obrador, se trata de argucias y tretas para abonar “confusión” y desconcierto, y que se sabe que proviene de los que fueron supuestos aliados del PVEM, específicamente el PRI, que es el que se beneficia con este tipo de “buscapiés” y como dentro de la campaña del llamado “quinto candidato” Fernando Castellanos, privaron este domingo dos mensajes de personas que hablaron en los eventos del PVEM, argumentando que votarían a favor de AMLO y no Pepe Mead, lo que originó la estrategia perversa.

Lo extraordinario es que una lucha electoral arrastra diversas formas de hacer política a favor de determinado candidato, pero lo que no se vale es la argucia siniestra que puede incidir muchas de las veces en confrontaciones y cotejos electoreros, que a nadie le conviene, sobre todo cuando la pasión está en su máxima expresión, pasión en la gente y pasión en los medios de comunicación. Además de vivir un proceso electoral inédito en lo federal y estatal, por la conformación y disposición de las leyes electorales actuales que han desorientado mucho hasta los propios árbitros electorales del país (INE), y de Chiapas (IEPC).

En Oxchuc se acuerdan celebrar comicios en sus faces federal, estatal y municipal.

Siguiendo con el tema y que es buena noticia, este fin de semana, en reunión de trabajo con funcionarios del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, autoridades constitucionales y tradicionales del municipio de Oxchuc acordaron otorgar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo los comicios del primero de julio.

Trascendió y fue la Secretaria General de Gobierno, quien informó que este acuerdo fue resultado de intensas gestiones con las autoridades del municipio, quienes a su vez coadyuvaron a que los habitantes de 107 comunidades se sensibilizarán sobre la importancia de participar en la elección de Presidente de la República, Gobernador del Estado, Senadores, Diputados federales y Diputados locales, por lo que personal del INE y el IEPC pondrán en marcha las actividades inherentes a este proceso.

El responsable de la política interna Mario Carlos Culebro Velasco, destacó también que, como parte de este acuerdo, las autoridades de Oxchuc ratificaron su compromiso de respetar en todo momento la integridad física del personal que será acreditado por ambas instituciones y que estará presente en el municipio antes, durante y después de la jornada electoral.

Finalmente, el Secretario General de Gobierno aseguró que en Chiapas se está trabajado arduamente, coordinando esfuerzos con instancias federales, estatales y con los órganos electorales para que las elecciones del primero de julio se lleven a cabo sin incidentes, como es el deseo de todos los chiapanecos.

Ejército Mexicano participa en vigilancia en Cacahoatán

La buena noticia es que con el objetivo de procurar un Cacahoatán en paz y seguro, se instaló el grupo interinstitucional para reforzar mecanismos de patrullaje y prevención en Cacahoatán. Realizan trabajos permanentes de vigilancia y prevención en los principales barrios y en diversas comunidades de este fronterizo municipio. Este operativo interinstitucional es parte de los trabajos, compromisos y gestión que realiza el edil Carlos Enrique Álvarez Morales, para procurar un Cacahoatán más seguro. Los mandos operativos estarán a cargo de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) quienes en coordinación realizan operativos matutinos y nocturnos, así como recorridos pie a tierra donde hay denuncia de la ciudadanía y los diversos puntos, considerados rojos. El edil Carlos Enrique Álvarez Morales solicitó y recomendó a los mandos y a todo el cuerpo de seguridad, fortalecer y conjuntar esfuerzos con la finalidad de garantizar paz social y tranquilidad a los habitantes de Cacahoatán. Por ello, se hace un llamado y un exhorto a la ciudadanía a sumarse al trabajo de denuncia, para mejorar los resultados en materia de seguridad y prevención del delito, al tiempo de refrendar que la activación de estos operativos, permite mejorar las estrategias de vigilancia y dar respuesta al sentir de los Cacahoatecos.

ERA: La coyuntura político-electoral, sigue creciendo.- El candidato a senador de la república por MORENA, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que el próximo primero de julio, habrá una transformación en Chiapas y en México, toda vez que se ganará contundentemente la Presidencia y la Gubernatura. ERA, quien ha dicho estar ahora del lado correcto de la historia, destacó que ante la coyuntura político-electoral que se vive en el estado, el Movimiento de Regeneración Nacional, conformado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, está más fortalecida que nunca. Ramírez manifestó que no es casualidad que en cada rincón de Chiapas existan cada día más hombres y mujeres sumados a este movimiento, que piden un México más democrático y una sociedad con valores. Al final dijo que se está a 34 días para que la visión de un gobierno del pueblo y para el pueblo triunfe sobre las cúpulas, cuyo régimen actual ha lacerado al pueblo de México”, remarcó. Dixe.

Identidad Política

Carlos Rojas

No hay quinto malo.

Tronó y retumbó fuerte el asunto de la quinta candidatura al gobierno chiapaneco hoy encabezada por Fernando Castellanos Cal y Mayor, de tal manera que el mensaje de distanciamiento entre el gobierno de Manuel Velasco Coello y Roberto Albores Gleason aún sigue repiqueteando en la clase política del estado y en el grueso de la sociedad en la que nos desenvolvemos; es decir “las navajas están casadas” entre ambos y pese a que los números no cuadran para el candidato del Partido Revolucionario Institucional, éste sigue echado para adelante y remarcando que ni se asusta ni se raja; por si esto fuera poco, envalentonado y acuerpado por Claudia Ruiz Massieu secretaria general del PRI, el diablito subió de tono al discurso en contra de quien todavía manda y ordena en Chiapas queriendo posicionarse como redentor de causas sin darse cuenta que el mismo es producto de las mismas instituciones y partidos que lo rechazan, a estas alturas del juego es riesgoso y hasta peligroso someterse al escrutinio de la oposición y al rechazo social que aquilataron tanto uno como el otro durante estuvieron frente a un cargo público, pero más riesgoso y peligroso es promover una ruptura política en contra del recién nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores CONAGO porque si otra cosa no sucede, podría ser el interlocutor más eficiente entre López Obrador y los gobernadores en caso de que el primero llegará a ser Presidente de la República, pero en fin, allá el diablito y sus desafíos, el relanzamiento de su solitaria candidatura parece un infiernito que a su paso todo va incendiando, en primer lugar porque no puede ocultar el rechazo o desaire que el Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas unido le propinaron desde un inicio, -con todo y que se diga todo lo contrario-, estos partidos políticos cuentan con un capital electoral de buen pelo que se le desprendió; y en segundo lugar porque sus jefes nacionales que llegaron a Chiapas a tratar de fortalecerlo, hicieron todo lo contrario, lo incitaron a torpedear en en medio de una campaña presidencial tricolor que no levanta y pues de esta manera ni como poder considerarlo redentor de causas sociales, las puras fallas por este lado. Por el otro tampoco se cantan mal las rancheras, por principio de cuentas la candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor esta impugnada, habría que esperar el fallo de los Magistrados del Tribunal Electoral para asegurarlo pues hay quienes dicen todavía que la quinta candidatura con Fercaca está en veremos; pero no solo los priístas están tronándose los dedos para que el candidato de la FUERZA CHIAPAS se desplomé, los hay también quienes dicen tener una carta bajo la manga en caso de que Fernuchis lo bajen del caballo, puras especulaciones, pero de éstas se han venido construyendo las candidaturas al puesto de gobernador que hoy registra el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas ¿O que nóóóóó?, sean peras o manzanas, el caso es que el proverbio taurino de que no hay quinto malo se materializó en Chiapas, un truco que creaba expectativas en el público y los obligaba a quedarse durante una corrida de todos, pero se dice que la gente siempre sospechaba que ese quinto toro no era tan “malvado” como se pensaba. Así es la percepción que los chiapanecos tienen también para el cuestionadísimo ex alcalde tuxtleco que tiene del rabo la quinta candidatura que tanto ha dado de que hablar.

ARRANCARON

A estas horas del día los candidatos a diputados locales y miembros de ayuntamientos ya han de haber arrancado campaña en sus respectivos distritos y municipios, acuerpados o acompañados de multitudes, principales correligionarios, así como jefes de partido y porque no también de candidatos a diputados federales y a gobernador de Chiapas. En Comitán Francisco Paniagua Morgan y Mario Antonio Guillén Domínguez arrancaron encomendándose a San Sebastián y otro a la virgen de Guadalupe, porque desde sus plazas y parroquias partieron para recorrer las principales calles y avenidas de la zona urbana del municipio.

MAURICIO CORDERO

El candidato a la diputación local de la alianza TODOS POR CHIAPAS, Mauricio Cordero Rodríguez también arrancó campaña en respeto de los tiempos y condiciones de las leyes electorales, un joven comiteco apartado de la bulla y de los enconos partidistas, de buena visión política y de gran entrega en el servicio público y representación popular. Hay la lleva y por lo que se ve y observa con altas probabilidades de repetir curul en la próxima legislatura federal.

MARGARITAS

En las margaritas el Verde anda más intenso que nunca, con estos aguaceros y con la llegada de Fernando Castellanos a la candidatura del gobierno estatal el panorama reverdece con Manuel Culebro a la cabeza en la preferencia de los electores y de inmensa cantidad de organizaciones de la cañada tojolabal. Hay lo ven.

LA TRINITARIA

En la Trinitaria se han llevado a cabo multitudinarias concentraciones a favor de los candidatos Ervin López Alfaro y Montserrat Palomino quienes puntean las preferencias populares. En una justa electoral gana quien tiene mejor afilada las estructuras electorales, vamos a ver por donde se mueven mejor las piezas en este municipio fronterizo.

DE SALIDA

Conforme se estrechan los tiempos de la contienda electoral las presiones y estallidos sociales se convierten en pan de todos los días, no es raro, son los forcejeos de quienes controlan grupos, sindicatos y organizaciones bajo el yugo interesado de permanecer en la mamazón. Así de sencillo.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿A quién beneficia realmente el surgimiento de la quinta candidatura?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

www.identidad-politica.blogspot.com

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

GOBIERNO DE MANUEL VELASCO GARANTIZA TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA DEMOCRACIA EN COMICIOS DE ESTE AÑO

Desde el inicio de su administración el gobernador Manuel Velasco Coello ha puesto en marcha una política de transparencia e igualdad y sobre todo ha privilegiado el respeto irrestricto a las preferencias electorales de cada individuo, pero más allá aun, respeto a la democracia y a la libre decisión de cada ciudadano, es por eso que en las elecciones de este año se asegura que habrá transparencia y respeto a la decisión de la ciudadanía de parte del gobierno del joven popular conocido como el Güero Velasco, mediante el secretario de gobierno Mario Carlos Culebro, el gobierno de Manuel Velasco ha delineado en sus políticas publicas el respeto a la decisión de la sociedad, sin distingos de ninguna índole este gobierno ha girado instrucciones para que se respete el voto popular, para que se respete el voto del ciudadano sea cual sea su preferencias, así mismo ha confiado el funcionario estatal que se han establecidos mecanismos y herramientas así como estrategias para dar las suficientes condiciones que garanticen la competencia justa, equitativa y en paz, y la responsabilidad de participar y votar el próximo 1º de julio”, por ello enfáticamente, aseguro el proceso electoral en Chiapas, no debe ni siquiera considerarse en posible riesgo, en ese sentido, -dijo- la ciudadanía deben tener la suficiente confianza de que las elecciones habrá respeto para que se expresen y decida sus gobiernos y a sus representantes populares, de igual forma el funcionario aseguro que en Chiapas se vivirá un proceso determinante para todos; constitucionalmente, por ello -remarco- las elecciones están ‘blindadas’. Queda claro que el Güero Velasco es un joven político que está dando certeza y sobre todo seguridad de que las elecciones de este año no están en riesgo…sin comentarios

SERÉ EL PRIMER GOBERNADOR SIN FUERO: RAG

Gobernare a través del diálogo y la democracia para evitar los bloqueos carreteros, pero que garantizará la aplicación de la Ley y del Estado de derecho, así lo expreso el candidato a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores, al realizar una gira proselitista por la meseta comiteca junto con el líder nacional del PRI, René Juárez. Así mismo albores Gleason desde su tierra natal manifestó su gratitud por el total respaldo que le brinds y demuestran los habitantes de esa región, quien lo hizo diputado federal, líder del PRI en Chiapas y senador, ratificó que desde entonces está comprometido con ser un político de resultados para la gente, y destacó que como gobernador será irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido el abanderado del tricolor subrayo: “Las y los chiapanecos sabrán en qué se invierte cada peso y cada centavo de los recursos, en qué obras públicas y qué medicamentos han sido comprados para su clínica y hospital”,

Más adelante al visitar el municipio de la trinitaria agrego que ya presentó su 3 de 3, y que los funcionarios públicos en su gobierno también lo harán, de igual forma -adujo- que será el primer gobernador sin fuero. “Mi convicción es transformar la economía de Chiapas, acabar con la pobreza y la marginación, y a eso me entregaré, a instalar empresas y generar empleos”…ver para comentar

MANUEL VELASCO UN GRAN CONOCEDOR DE LA SINERGIA POLÍTICA

Aquel candidato que es como el estiércol del Loro, que ni hiede, ni huele, tras la aparición del Quinto Elemento (lease FERCAST) pasó a convertirse en un muñeco de trapo y de cartón, así como Pimpón, un muñeco como títere que se hunde como el Titanic cada día que transcurre. Si amigo lector el Pimpón Escandon, luego del registro de la candidatura de FERCAST, quedo en evidencia que el Pimpón Ratilio, por que pasó al último lugar de la competencia electoral en nuestra entidad, tal vez varios se fueron con la finta al mirar al Pimpón como el comodín del número uno, pero, nadie sabía que el número uno traía su “AS” bajo la manga y al sacarlo a la palestra el supuesto delfín sufrió la metamorfosis de una muñeco de trapo y de cartón, es decir, al parecer, el “magistradito” fue solamente un instrumento para llamar la atención, sin saber que allá en los pinos se estaba “cuajando” un nuevo proyecto político que iba en contra de los priistas, lo que si tiene bien ganado Pimpón, añico remedo de político es su regreso al Tribunal de Justicia estatal, eso será su pago, al decir de varios cafetomanos políticos, pero la Sinergia política lleva a los de MORENA abandonar el barco para irse apoyar a los verdes que ya traen un candidato real que junto con dos partiditos de estado buscaran perpetuarse en el poder estatal. Lo que llama la atención es que si Pimpón Ratilio ya no logro levantar, hoy como es que los verdes ponderan y piden el voto para AMLO por un lado y por otro para FERCAST, es decir le están jugando al voto cruzado, esto puede cuajarles, pero es un riesgo que están jugando porque, la gente ya ha despertado del letargo en que se encontraban y esa sinergia política les puede salir el tiro por la culata. al verde le “urgen” que saque o logren más de 500 mil votos, ¿Para quién?, ¿Para AMLO o PEPE MEADE?, quien sabe, pero, ese juego cruzado que hoy traen los verdes ha confundió a la población y de no Cuajarles bien la melcocha política, en el pecado llevaran la penitencia, también queda muy claro que el Pimpón ratilio es un remedo de político desangelado, quien jamás ha ganado nada, ni siquiera un volado, la jetatura que trae consigo no se la quitaría ni yendo a bailar a chalma, ni pegándose una limpia con el mejor brujo de Catemaco, a los chiapanecos les queda claro que una cosa es el Peje y otra es el muñeco de trapo y de cartón, es por eso que en los mítines se puede escuchar los gritos de con el peje SI, con Ratilio NO. Lo que si hay que dejar bien en claro que, entre Los Pinos y Chiapas hay acuerdos muy importantes que no se alcanzan a divisar y en esta ocasión hay que darle el respeto a un joven gobernante que si sabe de la Sinergia política, porque hasta hoy le han salido muy bien las cosas, por eso hoy en día el famoso y popular “Güero” Velasco es una pieza clave para la transición del poder presidencial y estatal, mediante una maquinaria bien engrasada que está bien puesta y lista para consolodizarse como uno de los estrategas políticos jamás vistos en Chiapas, así es que respeto y admiración para el Güero Velasco…sin comentarios

EN CHIAPAS HAY UN IMPULSO PRIORITARIO PARA LA SALUD DE LAS MUJERES…

Luego de manifestar que los esfuerzos a favor de la salud de las chiapanecas se han visto reflejados a través de la construcción de clínicas y áreas especializadas para atenderlas en hospitales y centros de salud el gobernador Manuel Velasco Coello, indico que la infraestructura hospitalaria se ha fortalecido en todas las regiones. Asistiendo a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el popular gobernador subrayó que en Chiapas hay un impulso decidido a favor de la salud de las mujeres, es por eso -dijo- que los esfuerzos a favor de la salud de las chiapanecas se han visto reflejados a través de la construcción de clínicas y áreas especializadas para atenderlas en hospitales y centros de salud. En ese sentido Velasco Coello añadió que, “Es imprescindible continuar impulsando acciones que permitan el acceso a la salud a más mujeres, consolidar la infraestructura hospitalaria es una de las principales tareas que hemos emprendido, y sobre todo, enfocar nuestros esfuerzos en su bienestar”, manifestó.

El mandatario subrayó que se cuenta con 14 Clínicas de la Mujer, además se instalaron 10 mastógrafos digitales que se encuentran funcionando en distintas clínicas para prevenir y diagnosticar el cáncer de mama. Al finalizar su elocución adujo que a través de unidades médicas móviles se acercan los servicios de salud para que todas las chiapanecas cuenten con atención de calidad…ver para comentar

LAS RELACIONES MEDIÁTICAS DE RAG PÉSIMAS…

Sin querer herir susceptibilidades, déjenme decirles que uno de los problemas que tiene el candidato del priato es que sus encargados de ver medios de comunicación se sienten las “divas de la comunicación”, y no aceptan, ni reciben comentarios o consejos, hace unos días, según supe, le pidieron a un amigo que les ayudara a realizar una lista de los columnistas más importantes del estado y cuando el amigo propuso esa lista la encargada de ver los medios de RAG, con soberbia y prepotencia dicen, sin conceder, comento en tono sarcástico, “de los medios yo me encargo, yo se quienes valen la pena y quienes no”, y ¡SAS! la gran señora de la “comunicación” hizo pedazos esa lista que le proporcionaron, así no se gana una elección, salvo mejor opinión de ti amigo lector, pero bueno, a mí que te importa, cada quien con su cada cual…sin comentarios…

¿CAMBIARAN CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES, LOCALES Y EDILES?…

Como reguero de pólvora corrió la versión de que los del priato cambiaran a los candidatos que habían inscritos con alianza con los del verde, si las relaciones ya se rompieron, no tiene caso ir en alianza o coalición con el Verde Ecologista, dicen, señalo una vos al interior de vetusto edificio de Santo Domingo, “y no es cuento”, dijera el taxista, pero por citar ejemplos, la suerte de Raciel López Salazar, como quedaría, hasta ayer se escuchaba que dejaría la candidatura para regresar a la fiscalía, Carlos Penagos y el Cara de viejito en Tapachula, de igual forma, lamentablemente el PRI en Tapachula, sufre un revés, cuando al líder nato Cheque Orduña, lo amedrento el sistema para no participar, sino júrenlo que el priato con esa carta haría trizas al verde, pero se supo, que el Bola 8 podría ir a encabezar la planilla del priato y el cara de anciano se quedaría solo y su alma, de por si su suerte o futuro político es incierto quietándole el PRI, se hundiría, pero razón de sobra tendrían los del priato en separarse del verde en las coaliciones o alianzas de las candidaturas a presidentes, diputados federales y locales, así es que estén pendientes porque hoy cambiaran muchas cosas…ver para comentar…pero por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Judas en busca de impunidad

KARLA: Ojalá –con suspiros anhelantes- siempre fuera tiempo de campaña electoral. No precisamente porque me guste o quiera escuchar las sandeces, las promesas y el fastidioso bla bla de los candidatos, sino porque el gobierno, tal vez pensando que eso acarreará votos al candidato del sistema, se esmera por aprehender a los líderes del crimen organizado y a dar curso expedito a expedientes que han permanecido sumidos en el polvo.

Después de esta breve reflexión, la victoria de AMLO es irreversible. Mala noticia a los que temen que revivan FIDEL y CHÁVEZ. Los cálculos de encuestadoras pronostican que ganaría en 28 estados y tendrá mayoría en el Congreso.

En alguna ocasión me pregunté: ¿Qué, de veras LÓPEZ OBRADOR es “el más trinchón” y encarna al líder que México requiere a gritos? Y la respuesta es la que ya muchos han anotado desde hace tiempo: No es él, es el hartazgo de la gente por la ofensiva corrupción la que ha llevado a la sociedad a estar con él. Nomás, como dicen los españoles, por joder. Sabe la ciudadanía que a AMLO lo han considerado el “enemigo de México” y que toda la campaña de sus adversarios ha girado en las descalificaciones en torno a su persona, y por ello se ha solidarizado con él.

Claro, no hay que perder de vista que al verlo crecer tanto, muchos políticos que han vivido y enriquecido en el poder se arrimen y se aferren a él como si fuera una tabla de sobrevivencia. De todo hay en la viña del Señor. Ojalá no sea el regreso de los viejos tiempos, porque la sociedad que lo llevaría al triunfo será su más encarnizada juez.

Hay cosas que en lo personal no me agradan de LÓPEZ OBRADOR. Una, quizá la principal, es que en su afán de llegar al poder haya pactado con personajes que no son leales ni a sí mismos y busquen impunidad. Cosa del clientelismo político, o mejor dicho de la praxis política.

Uno de esos personajes –hay otros que tienen nombre y apellidos- es el gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, quien traicionó a quien lo hizo y lo protegió, traicionó al pueblo que creyó en él y será el Judas que lo venda. De eso no hay duda, como tampoco hay duda que este personaje, mal gobernador, le dio la espalda a JOSÉ ANTONIO MEADE horas más tarde que le juró fidelidad y solidaridad y asestó una puñalada trapera al candidato priista al gobierno local ROBERTO ALBORES GLEASON, so pretexto que no es el hombre idóneo para sucederlo.

VELASCO COELLO quería que el PRI postulara a su incondicional EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, presidente del PVEM chiapaneco, miembro distinguido de su nefasta cofradía, y en las posteriores “negociaciones” dijo si no era él que fuera FERNANDO CASTELLANOS, ex alcalde de la ciudad capital. El PRI –PEÑA NIETO- le respondió que ya era tarde para cambiar de estafeta, por lo que, furibundo por el despecho, dio instrucciones a sus testaferros para que el Verde y los dos partidos –Chiapas Unido y Chiapas Morado- creados por él y su mamá nominaran a FERNANDO CASTELLANOS, quien hoy penosamente ya anda en campaña.

¿A qué le tira VELASCO COELLO? En su edición de hoy el diario Contrapoder que se edita en Tuxtla Gutiérrez, se pregunta si es miedo a la justicia o el sueño de ser el poder tras el trono. La respuesta es que ambas. El pueblo lo quiere juzgar porque su mal gobierno lo merece, y sabe que teniendo a un gobernador de utilería que puede manejar a su antojo tiene protección política.

El periodista local y escritor reconocido allá y aquí, OSCAR PALACIOS, comenta en su columna: “El maquiavelito que ha dejado en la ruina en la entidad realizó una buena jugada—porque es un juego, aunque sucio, la política del verdelincuente—al distraer la atención pública con el “Zanja negra”, alias Eduardo Ramírez Aguilar como el paladín de la democracia, mientras cuidaba que no tocaran ni con el pétalo de una rosa a su intimísimo amigo de íntimas intimidades, el guapo Fer, quien como impuesto alcalde tuxtleco dejó más negativos que positivos”

Las “lealtades” de estos especímenes se pusieron de manifiesto hace unos días, al inicio de la campaña de FERNANDO CASTELLANOS, cuando éste pidió votar por el PVEM para la gubernatura y por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por la Presidencia, cuando entre el PVM y el MORENA no hay ninguna alianza, más que los pactos en lo oscurito entre El Peje y el Gobernador y su abuelo.

La actitud de VELASCO COELLO sumió al PRI chiapaneco en una severa crisis; incluso, en las redes y amigos columnistas de la ciudad de México que tienen acercamiento y vínculos con él, esparcieron la versión de que ALBORES GLEASON estaba dispuesto a renunciar. De cierto no lo sé, pero lo que es indudable es que la estrategia del gobernador le dio mal resultado. ALBORES GLEASON recibió el contundente espaldarazo de la dirigencia nacional del PRI y salió fortalecido. El priismo se solidarizó con el candidato y con el grito “ni se raja ni renuncia”, la gente lo está siguiendo. Los chiapanecos quieren en la cárcel a VELASCO COELLO, por sus ofensas y su ambición desmedida.

DE OTRAS COSAS, PERO a propósito de “lealtades”, otro que encarna la infidelidad política es VICENTE FOX. El ex presidente afirmó que su apoyo no es solo al candidato del PRI, JOSÉ ANTONIO MEADE, sino también a RICARDO ANAYA. “Yo estoy apoyando a dos candidatos, Anaya y Meade; estoy francamente en contra del populismo, del demagogo, quien engaña a los mexicanos, quien nos está recetando el mismo tipo de campaña que hace Hugo Chávez y que hacen los populistas de América Latina”, aseguró a JORGE RAMOS en Univisión.

P.D. Un periodista chiapaneco respondió al leer otra de mis columnas sobre la entidad: “Usted no vive aquí, por eso no teme”. Le digo: Aquí, a mil 200 kilómetros de distancia, o allá, a tres cuadras del Palacio de Gobierno, soy el mismo. No me tiemblan las corvas.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@outlook.com

En la Mira

Héctor Estrada

Las posibilidades de Fernando Castellanos

Más allá de las filias y fobias, la aparición de Fernando Castellanos en la contienda por el gobierno de Chiapas ha cambiado por completo el panorama electoral. Su sorpresiva postulación y registro ha dejado perplejos a varios que ya lo habían descartado por completo, no sólo de la disputa por el inminente relevo de Manuel Velasco Coello, sino también de los demás cargos en juego dentro del actual proceso.

Y el cambio drástico en el tablero no es asunto menor. La incorporación del Partido Verde y Fernando Castellanos a la contienda no sólo modifica el panorama de las aspiraciones priistas, sino también las de la propia “candidatura Morena” que parecía haberse fortalecido con la disputa entre Roberto albores Gleason y Manuel Velasco, y la ausencia de una “candidatura verde”.

Menospreciar las posibilidades de Fernando Castellanos sería deshonesto. Sus campos de oportunidad van más allá de la intención del voto ciudadano. Castellanos Cal y Mayor representa el poderío gubernamental de Velasco Coello, la estructura movilizadora del voto fortalecida durante los últimos cinco años y el deseo reavivado de los grupos operativos verdes que parecían haberse resignado a ver la contienda desde las tribunas.

Desde que, a principios de la semana pasada, se advirtió la elevada posibilidad de un rompimiento definitivo con el Revolucionario Institucional, los grupos operativos de Partido Verde en Chiapas comenzaron a mover nuevamente sus engranajes. La señal desde Casa de Gobierno para poner en marcha el plan alternativo de relevo sexenal finalmente había llegado. Y las dependencias estatales con capacidad de operación electoral se activaron.

Aunque nadie lo advertía, sería finalmente Fernando Castellanos la más gran sorpresa de la nueva candidatura común entre el Verde, Chiapas Unidos y Podemos Mover a Chiapas. La fortuna, el destino o la planeación sigilosa los convirtieron finalmente en el “heredero verde”. Y es que, mientras personajes como Eduardo Ramírez y Luis Armando Melgar se enfrascaron en una guerra campal defendiendo sus aspiraciones públicas, Castellanos Cal y Mayor se mantuvo en silencio, haciendo en menor ruido posible durante los últimos meses.

Las confrontaciones y desesperación de sus adversarios le dejaron finalmente el camino libre. Ramírez Aguilar (de manera pública) y Melgar Bravo (de manera discrecional) terminaron por migrar sus aspiraciones a Morena ante la designación impositiva de Albores Gleason sobre la coalición rojiverde. Pocos se imaginaron lo que sucedería con Castellanos a casi un mes de la jornada electoral, incluso quienes lo dieron por muerto, se mofaron de su futuro político y ahora aplauden fervientemente su ascenso al relevo sexenal.

La maquinaria verde ha sido reabastecida de combustible y se encuentra en pleno funcionamiento para la movilización del voto. No es gratuito que, sin precampaña o proselitismo previo, los eventos de Castellanos estén incluso más tumultuosos que los de candidatos que llevan varias semanas en campaña. Por instrucción de último momento, las estructuras electorales, abastecidas con el poderío financiero gubernamental, han redireccionado su andamiaje.

Han dado marcha atrás para abandonar su refugio en Morena donde se mantuvieron los últimos meses, dejando desprotegida la candidatura de Rutilio Escandón. Y es que, la indicación ha sido clara: impulsar con toda la fuerza posible la candidatura de Fernando Castellanos para mantener al Partido Verde en el gobierno de Chiapas. Es pues, el mejor escenario posible para que Velasco cumpla sus compromisos y mantenga su poder sobre la entidad chiapaneca; permitiendo el triunfo electoral de López Obrador en las urnas chiapanecas y conservando la gubernatura con un candidato de su plena confianza. Un supuesto “voto cruzado”, donde el único derrotado sería el PRI.

Por eso las posibilidades de Fernando Castellanos deben tomarse muy en serio. Tiene la cargada puesta a su favor y está dispuesto a hacerla efectiva. La disputa con Roberto albores Gleason, que cuenta con todo el respaldo del Gobierno de la República, y Rutilio Escandón, con el arrastre de López Obrador a su favor, será una verdadera lucha encarnizada que tendrá seguramente un resultado en las urnas bastante cerrado el próximo 1 de julio. La decisión finalmente está en sus manos… así las cosas.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Así o más claro

Déjenme por favor a modo de reflexión comentar, a bote pronto, sobre de lo que hoy a Chiapas pasa y por ende a todas y todos los chiapanecos, que no es otra cosa que producto de la obra de la propia sociedad. Una sociedad apática y carente de valores democráticos. ¿Democracia? ¡Sí democracia!, y no me pregunto sobre el significado siquiera etimológico, porque aunque derive del griego demos-pueblo/kratos-gobierno, eso en nuestro país desde lejanos ayeres, pus nomás no existe: “El gobierno de pueblo o mejor traducido; El poder del pueblo” ¡ajá! y como dijo Don Teofilito ¡ni existirá! Y la verdad que esta reflexión, no pretende acabar en genuflexión, digo por obvias razones del tema. Me sorprende por decirlo de modo amable, los cómo, cuándo y porqué, ante tan devastada situación por la que atraviesa la entidad y “conste” que no es de ahorita diría Cantinflas, las y los chiapanecos hemos sido capaces o mejor dicho incapaces, de alzar la voz ante tanto cochinero qué, torno este proceso electoral local, hayamos sido tan omisos peor aún, agachados ante tanta imposición de candidatos y que sería lo de menos digo, ya tan acostumbrados que estamos, sino de que se estén pasando por el “Arco del Triunfo” -expresión coloquial- todas las leyes habidas y por haber. Y vuelvo a citar a Cantinflas; pos apoco me dio tiempo. Y no sólo los partidos sino las autoridades electorales tanto locales como federales, pero sobre todo y de manera más perversa, cínica y descarada, la burda intromisión en lo que va del proceso de parte del gobierno de Manuel Velasco Coello. ¡Desniéguemelo! Ello, secreto a voces, con el único y recochino objetivo de que a su salida, llegué quién llegue “chatos”, su futuro quede bajo buen recaudo. Es decir, impune ante las acusaciones varias que sobre su actuación, al frente del gobierno, se presume o hay visos de presunción, haberse cometido graves actos de corrupción. Al tiempo porque “¡Ahí está el detalle!”

Porque es muy fácil para todos y no generalizo nunca, que desde la mullida postura de los traseros, los valentones de lotería asesten severas críticas a los partidos y ahora en campaña, a los candidatos y que por cierto si usted revisa, es pura machada. Contadas con los dedos de las manos las mujeres que sus propuestas o de menos activismo se leen en redes. Ni hablar. Pero esa, como dijo Nana Goya, es otra historia. Decía, culpar a X, Y o Z candidato de ser el culpable de lo que a Chiapas pasa, es posible que no les falte razón; lo que sí y le pido me ayude a comprender, el cómo insisto, desde sus mullidos asientos giratorios son capaces de culpar a unos y poner a salvaguarda a otros cuando casi todos y la excepción confirmaría la regla, son gatos y perros del mismo costal. Expresión coloquial, no se esponjen. Así el cochinero que hemos visto en todas las fases del proceso electoral, no es sola culpa de los actores políticos, sino que en buena parte y usted juzgará finalmente, todos en mayor o menor medida, somos culpables. Y hasta quizás, solo quizá, en realidad ninguno. Es nuestro sino. Destino.

De todos porque desde la trinchera en que a usted amigo lector le toque actuar, revise si en sus comentarios, en sus pláticas, en sus redes, en sus compartidos, en su WhatsApp tan socorrido, no muestra alguna preferencia. Y claro está bien y es correcto; finalmente de eso trata la “democracia” electoral, al menos. Pero le pregunto y le pido sea honesto al responder, sí su candidato es en verdad el mejor para sacar a Chiapas de su atraso, de su miseria y de su hartazgo. Verá entonces con asombrosa desnudez, que su candidato es igual o peor que a los que injuria, ataca o de menos comparte fake news de su persona. Y concluyo con la siguiente reflexión y autocrítica por cierto; los periodistas o comentaristas en redes les espeto; ¿en realidad creen que sus radicales posturas sobre tal o cuál candidato permea a sus lectores? Déjenme anticiparles una respuesta; NO. Porque mientras, insisto, unos atacan a otros y otros atacan unos y así todos contra todos y todos cortados con la misma tijera del desprecio gubernamental hacia los chiapanecos, les viene valiendo madres si queda Juan o queda Pedro, finalmente de lo que trata es que gane Manuel. Así o saco las manzanas. ¡Me queda claro!

Ya de salida (#ExpresoChiapasTv)

Les comento que en Facebook Expreso Chiapas, podrán encontrar las entrevistas y los programas que Comentando la Noticia, está llevando a cabo con diferentes actores de la vida política y pública de Chiapas con temas de actualidad. Ahí encontrará las charlas más que entrevistas que un servidor ha sostenido, por ejemplo con; Jorge Martínez candidato independiente a la alcaldía tuxtleca; el decano del periodismo Ruperto Pórtela sobre su más reciente libro; Radiografía del periodismo chiapaneco. El análisis del Primer Debate Presidencial con los compañeros columnistas Gaby Figueroa y Vinicio Pórtela. Les invito pues, a que nos sigan en las redes sociales y las de un servidor. Y gracias por sus likes, reproducciones y compartidos, algunas ya rebasando las ¡20 mil! Próximamente; Carlos Macías, candidato de Podemos Mover a Chiapas a la alcaldía de Chiapa de Corzo; Zoé Robledo candidato a la diputación federal por Tuxtla-oriente y, nuevamente en el estudio al ahora sí candidato en campaña Jorge Martínez de Tuxtla…// ¡Me queda claro! Salu2.

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

