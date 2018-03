10 de marzo de 2018

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

DIA DE LA MUJER 2018

El conmemorar a la mujer en su día ha sido muy importante ya que en la actualidad más que reconocerla solo ha sido beneficiada por el asistencialismo, aun así los gobiernos estatal y federal han hecho maratónicas acciones para favorecer a las mujeres y en especial a todas las chiapanecas jóvenes, madres solteras, amas de casa, y ancianitas en todos los sentidos, en estos años de administración.

“Este 2018, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer inaugurando varias obras, en beneficio de la salud de las Chiapanecas”

Un ejemplo del compromiso con las mujeres chiapanecas ha sido corresponderle en cuanto a sus necesidades de salud, por lo que este jueves en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se inauguró infraestructura hospitalaria en beneficio de mujeres de 19 municipios indígenas a cargo del Gobernador del Estado Manuel Velasco Coello.

En su ciudad natal y acompañado por el ser que le dio la vida, el Gobernador Manuel Velasco Coello inauguro “Ciudad Mujer”, el cual son instalaciones multipropósito, que cuentan con un centro de Justicia para Mujeres, Talleres de Oficios como electricidad, hilados y tejidos, carpintería, tecnología de alimentos y panadería, para que puedan aprender un oficio, además de un Call Center para denuncias y lo más importante en este rubro la Clínica de la Mujer, la cual ha sido por sus características la primera en Chiapas, donde serán defendidas por profesionales con capacitación en derechos humanos, violencia y perspectiva de género, ofertando todos los servicios que requieren para poder rehacer su vida, sostenerse en la denuncia, acceder a la justicia y obtener apoyos psicológicos, económicos y sociales.

Acompañado por varios funcionarios públicos recorrió el inmueble que reúne salud, justicia, seguridad y capacitación, en beneficio de las mujeres indígenas de Chiapas. Por lo que envió un detallado mensaje: “Hoy estamos inaugurando en Chiapas la Ciudad Mujer más completa de toda la República, en estas instalaciones de primer nivel, las chiapanecas de 19 municipios de esta región, donde cerca del 40 por ciento de sus habitantes son mujeres indígenas, recibirán atención personalizada y profesional, ya que distintas dependencias estarán asentadas en un solo lugar para otorgarles la orientación que requieran”.

LA SALUTACIÓN DE MAVECO.

El este acto el gobernador del estado reconoció ampliamente a la ganadora del premio Nacional en Ciencias Nucleares a la Mujer de la Universidad Autónoma de México (UNAM), por el proyecto de un calentador solar de agua que construyó con materiales reciclados y colocó en el techo de su casa, la menor Xóchitl Guadalupe Cruz López, una niña de 9 años originaria de San Cristóbal de las Casas, que fue reconocida también por el Senado de la República, de quien se expresó: “Xóchitl es un orgullo para Chiapas y para México y me honra saludarla en un día tan significativo”

#LA NACIONAL.

Después que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pidiera madurez al INE para acatar las sentencias y disminuir la confrontación, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdova, aseguró que se acatan las resoluciones judiciales. “El INE siempre ha acatado las sentencias del Tribunal Electoral. Siempre ha ocurrido, siempre va a ocurrir y de eso estamos convencidos. De eso depende la estabilidad del sistema político, del cual somos un ancla”, respondió en entrevista a pregunta expresa del Sol de México.

El magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdez, exigió minimizar la polémica en torno a sentencias del tribunal, como la generada por la sentencia que revocó la primera propuesta del INE en torno al conteo rápido y la cual fue criticada por los consejeros electorales. Demanda el Tribunal Electoral madurez al INE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que el análisis de las firmas de candidatos independientes estará listo en los próximos días. “En el momento que terminemos la revisión puntual una a una, verificando y validando los apoyos ciudadanos que se presentaron ante la autoridad electoral, lo haremos del conocimiento público en los próximos días”, señaló en entrevista. Asimismo, precisó que en este momento no se puede especular si el registro de algún candidato independiente se encuentra en riesgo por no contar con suficiente apoyo ciudadano real y dispersado territorialmente, irregularidades en su gasto de campaña o violaciones a la regulación electoral. “Hasta el 29 de marzo es cuando vamos a definir quién va a estar en la boleta”, afirmó.

SEMANA INGLESA.- LUNES: El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Manuel Velasco Coello entregaron títulos y certificados de la Licenciatura en Seguridad Pública y Protección Ciudadana a policías estatales, quienes a través de la preparación refrendan su compromiso con la población. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y junto al titular de dicha dependencia, Jorge Luis Llaven Abarca, el Gobernador destacó que con el firme apoyo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), hoy Chiapas cuenta con una policía más capacitada y profesional. De igual forma, reconoció el compromiso en la labor de proteger y servir a la comunidad, de las 88 personas que cursaron esta carrera impartida por el Instituto de Formación Policial. Velasco Coello subrayó que la coordinación permanente con el Gobierno de la República, mantiene a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, lo que se fortalece aún más con el equipamiento y apoyo para la Fiscalía Antisecuestro. Por su parte, Navarrete Prida destacó el fortalecimiento de las instituciones de seguridad chiapanecas y el desarrollo profesional de sus integrantes, acciones que, dijo, no sólo dignifican la labor policial, sino que se reflejan directamente en el bienestar de la ciudadanía. “Es lo que vine a reconocer el día de hoy, la fuerza de las instituciones republicanas en el estado, encabezadas por un Gobernador que ha sido consistente en el discurso y en los hechos, que ha sabido con talento político crear instituciones y llevar por un sendero de progreso a los chiapanecos, eso es lo que hace fuerte a este estado y eso es lo que la Federación se compromete a hacer y se comprometió hacer con el gobernador Manuel Velasco, caminar de la mano para poder estar hoy en la antesala de entregar muy buenas cuentas en beneficio de todos”, acotó. Señaló que esta entrega del Certificado Único Policial a elementos de la SSyPC da fe de que su personal tiene el perfil, los conocimientos, experiencia, habilidades y aptitudes necesarias para brindar seguridad a la población y hacerle frente al delito. MARTES: La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio a conocer que José Antonio Aguilar Bodegas será su candidato para la candidatura común que buscará la gubernatura el próximo 1 de julio junto a los partidos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, De la Revolución Mexicana y Movimiento Ciudadano. Janette Ovando Reazola, dirigente estatal del blanquiazul, dijo en conferencia que Aguilar Bodegas presentó su formal intención de ser el abanderado de ese partido para la candidatura común, lo cual fue llevado a una sesión del Comité Permanente Estatal, donde la propuesta fue aceptada. La dirigente estatal señaló que hoy la Comisión Permanente Nacional sesionará y hará el pronunciamiento sobre esta candidatura, la cual será avalada; “queda atrás la incertidumbre de quien será el abanderado, presentamos un candidato serio y con profundo compromiso con Chiapas”, manifestó. Los partidos aliados en la búsqueda de la candidatura común, tendrán hasta el próximo 23 de marzo para registrar a su candidato, en este caso, el Partido Mover a Chiapas ha presentado a su aspirante, Enoc Hernández; mientras que el PAN lo efectuó con Aguilar Bodegas, así que solo faltan los pronunciamientos del PRD, Movimiento Ciudadano y Chiapas Unido. MIÉRCOLES: En sesión ordinaria, presidida por el diputado Willy Ochoa la Comisión Permanente – en acto protocolario- tomó protesta de rigor al ciudadano Francisco Reyes Rivera como diputado propietario de esta Sexagésima Sexta Legislatura quien asume el cargo derivado de la licencia temporal interpuesta por el diputado Carlos Arturo Penagos Vargas. En el transcurso de la sesión, también fue aprobado el dictamen de la Comisión de Hacienda donde se autoriza al Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas a desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo –vía donación- a favor de la Diócesis de Tapachula, asociación religiosa quien lo destinará a la capilla del “Señor de la Misericordia” ubicada en la colonia santa Cruz de ese municipio. Asimismo, en el desahogo de los puntos del orden del día, se aprobó la propuesta signada por el ciudadano Manuel Velasco Coello gobernador del estado de Chiapas por medio del cual nombra como magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas al ciudadano Marco Antonio Zenteno Núñez. En atención al oficio signado a esta soberanía popular, la Comisión Permanente se declaró enterada del oficio signado por el ciudadano Raciel López Salazar donde informa de la designación del ciudadano Rogelio Estrada Heleria como Fiscal del Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del estado. En otro tema, por unanimidad de votos fue aprobado el oficio signado por el ciudadano Vicente Pérez Cruz consejero jurídico del gobernador por medio del cual y en cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo número 28/2016, solicita la aprobación del nuevo y definitivo nombramiento a favor del ciudadano José Aníbal Pérez Castro como magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del estado. JUEVES: Por instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta de Ley como nuevo Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología de Chiapas al Maestro Oel García Estrada, quien hasta esta fecha estuvo al frente de la Dirección de Fortalecimiento Científico y Tecnológico de la dependencia. Acompañado del Subsecretario de Educación Estatal, Eduardo Velázquez Hernández, el responsable de la política interna transmitió la convocatoria del Gobernador Manuel Velasco Coello al nuevo titular del COCYTECH, de fortalecer el respaldo a proyectos de investigación, desarrollo y formación de científicos y técnicos, así como la difusión, divulgación y enseñanza del conocimiento, en beneficio de los chiapanecos. Gómez Aranda destacó la importante contribución del COCYTECH para contar con recursos humanos de alto nivel, con acciones como el otorgamiento de becas y apoyos para que más chiapanecos puedan realizar estancias académicas, así como participar en competencias nacionales y en el extranjero, además de fortalecer los programas de posgrado de las universidades de Chiapas y la producción de nuevas generaciones de investigadores. Por su parte, el nuevo titular del COCYTECH agradeció la confianza del Gobernador Manuel Velasco al nombrarlo en tan alta responsabilidad, por lo que aseguró que dará su mayor esfuerzo para cumplir esta encomienda con seriedad y responsabilidad, apoyando a más jóvenes, así como a los investigadores chiapanecos, para que desarrollen al máximo su creatividad y potencial productivo. Finalmente, el Secretario General de Gobierno reiteró el compromiso del Gobernador Velasco de seguir impulsando la educación, la ciencia y la tecnología, como las mejores herramientas para que los chiapanecos puedan alcanzar sus aspiraciones con mejores oportunidades de desarrollo. VIERNES: Ante la Comisión de Procesos Internos del PRI, indígenas Chamulas registran Luis Gómez Gómez, como candidato a Presidente Municipal, tras ser electo mediante plebiscito. Gómez Gómez, aseguro qué el revolucionario institucional recupera San Juan Chamula, porque nunca en la historia de su pueblo se había llevado a cabo un evento de esta naturaleza sin ningún problema. Además de tener el apoyo de todas las comunidades.

VA DE ANÉCDOTA.- Un cónsul preocupado

Dijo Cicerón en cierta ocasión:

-En toda la Historia hemos tenido sólo un cónsul, tan preocupado por el bien público que nunca durmió en el periodo de su consulado.

Le preguntaron quién había sido el cónsul. Y Cicerón dio el nombre:

– Caninio Resizio.

Se trataba de un romano que fue nombrado cónsul por la mañana y destituido esa misma tarde

LINTERNA LITERARIA.- A propósito del día de la mujer.

Amo a las mujeres

con ellas lloro y río.

Al dormir pienso en ellas

al despertar doy gracias que existan.

Ellas son:

La más bella y profunda verdad

que me habita y me une al universo.

Sin ellas no estuviese vivo.

Las celebro

sin pensar y pensando

ellas son mi presente y mi futuro

son la parte buena

que nos queda en el camino.

Son las flores

en el desierto de mi vida.

Son el agua

en mi sed de siglos.

Son el amor que me levanta

para seguir de pie en el mundo.

Hernán León Velasco.

OFICIO POLÍTICO.- Willy Ochoa Gallegos propuso otorgar un incentivo económico mensual a pescadores por lo que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, envidada por el Gobernador Manuel Velasco Coello, para proteger la actividad pesquera, ya que esta es de gran importancia para la zona Istmo-Costa y Soconusco, complementa al turismo y es fuente importante de los ingresos de muchas familias, lo que contribuye a desarrollar la economía de comunidades y municipios enteros… Yumaltik De León tomó protesta del comité municipal del Partido Encuentro Social en Tuxtla Chico seguimos avanzando, para fortalecer su estructura partidista en el proceso electoral… El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo este viernes el foro “diagnóstico, retos y desafíos de la participación política de las mujeres en Chiapas”, en el marco del Día Internacional de la Mujer… Así mismo el IEPC aprobó candidatura común integrada por PRI, PVEM, Nueva Alianza, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, para la elección de Ayuntamientos y aprobó las solicitudes del PRI y Nueva Alianza; y de PVEM, Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, para el caso de Diputaciones, teniendo un plazo de 72 horas para subsanar observaciones… Este jueves se retiró el bloqueo en el Puente Internacional Suchiate II como resultado de la mesa de diálogo establecida entre autoridades estatales de INIFECH, la Secretaría de Educación y la Secretaría General de Gobierno, acordando que el lunes 12 de marzo iniciarán los trabajos de reconstrucción en 12 escuelas de los municipios de Suchiate, Tuxtla Chico y Tapachula, en tanto que 15 escuelas más también lo harán en el transcurso de las próximas tres semanas… Como ya sabemos a la alcaldía tuxtleca por el PAN irá Paco Rojas Toledo a su tan ansiado puesto y la sorpresa es que la candidata de Morena a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez será la panista Victoria Rincón Carrillo, puros azules en la jugada y los dos contenderán por segunda vez, ante los nulos cuadros panistas no hay mejor manera que repetir, ahora que no hay más candidato certero que Jovani Salazar por el PRD porque Verónica no sabemos si Va y el independiente Jorge Martínez quien le está haciendo ojitos el PRI, ya que a Carlos Penagos quien era el candidato idóneo del verde se quedó como los maestros con la reforma educativa, paso el examen pero no le han dado los privilegios que les corresponden y todo por no irse con los dignos… Transportistas pertenecientes a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Coordinación Estatal de Transportistas de Chiapas (Coestrach) iniciaron ayer una huelga de hambre como protesta a una serie de irregularidades incurridas en el rubro del transporte, este ayuno de forma pacífica en el Parque Central, se da debido a la falta de diálogo por parte de la Secretaría del Transporte… Como resultado de las políticas públicas impulsadas para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) provenientes de más de municipios y ocho estados de la República Mexicana, realizaron un reconocimiento al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar… Los Comités Ejecutivo Nacional y Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acordaron otorgar la candidatura para contender por la gubernatura del estado, a José Antonio Aguilar Bodegas, tras considerar que reúne todos los requisitos que garantizan un triunfo inobjetable para las elecciones del próximo 1 de julio… Excelentes Noticias… Reynol Ozuna Fernández el día de hoy tomó la debida protesta como Delegado Federal de la SAGARPA, desde estas líneas le deseamos los mejores éxitos… Este día de la mujer la Nena Orantes, para conmemorar este día asistió al evento “Mujeres con Anaya”, en donde destacó qué, es importante reconocer el trabajo, esfuerzo e impulso que las y los activistas, organizaciones sociales, feministas y los gobiernos han realizado para visibilizar y reivindicar el respeto a los derechos irrestrictos de las mujeres para conseguir que desarrollen su pleno potencial.

Finalmente: “Para nosotros como chiapanecos, la Selva Lacandona representa un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad, porque ahí habita la mayor biodiversidad de recursos naturales que tiene nuestro país; es el gran pulmón que tenemos los mexicanos, por lo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarla” lo dijo Manuel Velasco Coello. Nos vemos en el Próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Código Nucú

César Trujillo

México y la tierra de los ratones

En 1962 el político socialdemócrata canadiense Tommas Douglas hizo popular una fábula sobre el sistema político y la democracia representativa bipartidista de los estados capitalistas de aquel tiempo. Se trata de una fábula que encaja perfectamente en cualquier época y que describe la fórmula en cómo los ciudadanos terminamos entrampados y rotando sobre una partidocracia que nos vende espejitos como lo hacen hoy en México. Esta historia había nacido poco antes con otro político de la misma corriente llamado Clarence Gillis y fue titulada “Mouseland”: una tierra donde los ratones trataban de vivir, jugaban y morían, tal y como lo hacemos nosotros justo ahora.

La ironía se desencaja en cada una de las frases que la voz de Douglas va amalgamando hasta mostrar que esos ratones podemos ser usted o yo, y que estamos, ahora mismo, inmersos en la antesala electoral 2018. Nosotros, por ejemplo, cada tercer año tenemos una votación intermedia y cada seis las elecciones donde nos jugamos el todo por el todo, y nuestro destino es, siempre, sentenciado a empeorar. Ellos (los ratones de la fábula) tenían un parlamento y cada cuatro años celebraban sus comicios. La similitud es ingente: todos (ellos y nosotros) caminamos rumbo a las urnas y votamos. Algunos, dice la fábula, “hasta obtenían alguna ventaja, una ventaja que recibían cada cuatro años, como es lo normal”. En efecto: eso nos pasa a usted y a mí, o a alguien conocido.

La historia es tan real cuando imaginamos a esos ratones asistir a las urnas y votar pese que elegían “a enormes y gordos gatos negros”. Sí, ya sé que usted puede pensar que es demasiado burdo creer que esto se nos parece. Piensa, seguro estoy, que no sólo es insólito el elegir gatos siendo ratones, tomando en cuenta la naturaleza de cada uno. Pero es, quizá, en ese factor donde todo empata y se empantana. Mire la historia de México. Mire la de Chiapas. Júzguelas en los últimos 20 años, para no ir tan lejos, y verá que esos monstruos que nos han gobernado son de la misma naturaleza que esos gatos gordos y hambrientos.

Douglas cuenta que “los gatos eran buenos compañeros y conducían el gobierno dignamente”. Es decir, “elaboraban buenas leyes para los gatos”. Y es aquí donde la liga se revienta por lo más delgado. Si las leyes son buenas para los gatos, por lógica éstas no lo eran para los ratones (no sé por qué pensé en las reformas punitivas, por poner ejemplos a la mano). Y la fábula continúa: “una de las leyes decía que la entrada a la ratonera debía ser tan grande como para que un gato pudiera meter su pata en ella. Otra, que los ratones solo podían moverse a ciertas velocidades, para que el gato consiguiera desayuno sin realizar mucho esfuerzo físico”.

Así, lo que para los gatos era justicia y apego a los normas, para los ratones era injusticia pura y sentencia a una muerte lenta y mísera. La sociedad de ratoncitos se hartó de estas anomalías, de estas corruptelas y se unió, y decidieron castigar a los gordos gatos negros. Pero las costumbres, dicen por ahí, se terminan haciendo leyes y en vez de poner a uno igual a ellos decidieron votar por los gatos blancos. Aquí entendemos que lavar el cerebro a la gente no cuesta tanto. Las campañas de posicionamiento funcionan y el marketing político (así le llaman ahora) lo sabe perfectamente. De ahí que los gatos blancos modificaron la forma, pero nunca el fondo. Así, afirmaron que lo que necesitaba Mouseland, “era una visión de futuro”. La propuesta para solucionar el problema era “las entradas redondas de las ratoneras”. Eficaces en la verborragia, sentenciaron: “si ustedes nos eligen, las construiremos cuadradas”. Y lo hicieron. Sí, lo consumaron. Todo cambió. Cumplieron las formas y dejaron el fondo. Ahora, “las entradas cuadradas eran el doble de las redondas y el gato podía meter las dos patas”. Lógico, la vida de los ratones empeoró y mucho. La alternancia fue un fraude terrible.

Se habían equivocado, como lo hemos hecho nosotros un sinnúmero de veces. Entonces, cansados del abuso de la transición del poder decidieron retornar al abuso mesurado y menos hosco de los negros gatos. Y cuando se dieron cuenta que todo estaba relegado al fallo y que desde al sistema lo controlaban los gatos negros en complacencia de los blancos, “trataron con gatos mitad negro, mitad blanco y lo llamaron coalición”, o Frente Amplio o Alianza Electoral o Candidatura Común, o como usted quiera bautizarlo en estos tiempos de modas y adecuaciones.

Douglas dice que en Mauseland los ratones se desesperaron e “intentaron dar el gobierno a gatos con manchas”. Esta especie, tan peligrosa como las otras, “era de gatos que intentaban sonar como ratones pero que comían como gatos”. Y aquí, coincido plenamente con Tommas Douglas: el problema no radica en el color de los gatos. La causa y origen de todo el problema era (y es para nosotros) que eran gatos y, por ende, sólo miraban los intereses de su especie y no le importaba la de los ratones. Lógica pura dicen se le llama.

La fábula tiene un final irónico que es un reflejo de este país que amamos y que vemos desmoronarse sexenio a sexenio. “Finalmente, llegó desde lejos un ratoncito quién tuvo una idea” y propuso que se eligiera un gobierno de ratones, y como las ideas que vienen de los nuestros no nos gustan porque padecemos del síndrome del cangrejo, como lo padecían los ratones, lo acusaron de “comunista” y lo metieron a cárcel. ¡Tan, tan!

Irónico, ¿no? Pero es tan real como que esto que nosotros vemos (y criticamos) no va a mejorar hasta que dejemos de seguir solapando las mismas corruptelas y siendo parte del mismo mal. Me despido con el cierre de Tommas Douglas: “Quiero recordarles que pueden encerrar a un ratón, o a un hombre, pero lo que nunca podrán encerrar serán las ideas”.

Manjar

Hace apenas unos días cumplió años mi amigo periodista Pepe Toledo, un hombre con un corazón de oro. Desde estas líneas mi abrazo fuerte para él. Ah, y de la tiendita y el Oxxo que los envidiosos querrán que yo le ponga, dejen les platico luego. #SaludySaludos // La recomendación de hoy es el libro Libertad bajo palabra de Octavio paz y el disco Help de The Beatles. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

* Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

Contacto directo al 961-167-8136

Twitter: @C_T1

Mail: palabrasdeotro@gmail.com

César Trujillo

Poeta y periodista

9611678136

@C_T1

http://periscopiochiapas.com/lee-mexico-y-la-tierra-de-los-ratones-en-la-columna-codigo-nucu/

