La Feria

Sr. López

Otra pasta

La prima Olguita, que estaba de mandar al psicólogo a la Diana Cazadora (que ni se llama así, sino “La Flechadora de las Estrellas del Norte”), estaba metida en tremendo chisme, pues fuente que exigió el anonimato, sostenía bajo protesta de decir verdad, haberla visto ingresar en vehículo automotor conducido por desconocido del sexo opuesto, a un establecimiento dedicado al intercambio lúdico de secreciones corporales (vulgo: motel), siendo que sus padres la suponían en el cine con otras primas y amigas, viendo castamente Mary Poppins (de Walt Disney, con Julie Andrews y Dick Van Dyke; música de Richard y Robert Sherman; 1964). La prima Olguita tenía un testigo, el primo Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, quien de plano se rehusó a dar fe de los hechos: -Si yo soy tu testigo, ya te fregaste… que tu mamá le hable a las mamás de tus amigas, a las otras tías… quien sea, menos yo, no seas tonta –tenía razón.

Ahora resulta que le creemos a las encuestas. ¡Cosa más grande!, diría Trespatines. Y por las encuestas ya es un hecho indiscutible que ya sabemos quién va a ganar las elecciones del próximo 1 de julio.

De repente, así, los medios de información presentan las cosas de una manera que hace parecer una inmensa estupidez el enorme gasto en el proceso electoral: si ya sabemos quién va a ganar, si ya ganó y solo haciéndole trampa en las urnas no gana, hay que impedir que se instalen las casillas electorales -para que no le hagan trampa-, y llevar en andas a Palacio Nacional al redentor patrio, terciarle la banda presidencial y reunidos todos en las plazas públicas de todo el país, clamar a coro un cívico ¡hossana!

Pareciera que por un extraño fenómeno las empresas encuestadoras están exentas de la práctica del deporte nacional: mentir.

En México, supone este López, la gente miente como en cualquier otro país (políticos incluidos), pero la diferencia es que en México, casi nada oficial es cierto.

Deje usted de lado lo de la conquista… está bien: 400 españoles derrotaron a los 150 mil guerreros aztecas que defendieron Tenochtitlán (léase “El Dios de la Lluvia llora sobre México”, de Laszlo Passuth; editorial Austral). Ok… Cortés con esos pocos, más 10 cañones, 16 caballos y cuatro perros, dominaron a 300 mil capitalinos y millones de indios. Perfecto. Por cierto, de sus aliados tlaxcaltecas escribió Cortés: “Nunca he visto una raza tan despiadada ni a seres humanos tan inmisericordes”.

Luego brilla nuestra gloriosa Independencia con don Miguel Hidalgo, el “Padre de la Patria”, quien jamás la proclamó, que lo que él dijo fue: “¡Viva la religión, viva nuestra madre santísima de Guadalupe, viva Fernando VII -el Rey de España-, viva la América y muera el mal gobierno!” (ni “México” dijo), según registra el edicto de excomunión publicado en la Gaceta extraordinaria de México, número 112, del viernes 28 de septiembre de 1810.

No hubo Pípila; ni los Niños Héroes eran niños; y al bobo de Maximiliano los conservadores le hicieron creer que la población lo había elegido emperador, se nacionalizó mexicano y se vino a que lo fusilara Juárez, que en vida no tuvo buena fama por varias buenas razones (un día que quiera hacer corajes busque en San Google, el Tratado McLane-Ocampo, que en los hechos dividía a México en cuatro partes, con tres corredores propiedad yanqui a perpetuidad -Istmo de Tehuantepec; Guaymas-Nogales; y Mazatlán-Matamoros, por la ruta que el gobierno yanqui decidiera-, que para nuestra buena suerte no ratificó el Congreso… de los EUA), pero igual está en su pedestal don Benito y su frase del “Derecho ajeno… bla, bla, bla” no es de él sino de Benjamin Constant de Rebecque que se inspiró en una casi igual de Manuel Kant (“La paz perpetua”, 1795). Luego viene nuestra refulgente Revolución (1910-1929), contra Porfirio Díaz, con su cauda de héroes: Madero, Carranza, Obregón, Villa, Zapata… sí, nada más que la Revolución terminó el 25 de mayo de 1911, cuando Díaz botó la chamba de dictador. Madero asumió la presidencia, lo mató Huerta; se alzó Carranza, Huerta huyó; Carranza, mató a Zapata y Obregón mató a Carranza y ya en esas, también a Villa; a Obregón, por reelegirse, lo mataron entre todos y se trepó Calles, que fundó el PNR que pasó a PRM y hoy llamamos PRI; pero a Calles lo desterró Cárdenas… y se quedó el PRI hasta nuestros días (con un par de sexenios sabáticos), aunque ya irreconocible.

Así, oficialmente México vive en un régimen democrático desde el 9 de abril de 1917, cuando fue elegido Carranza; luego, como lo derrocaron y asesinaron, entró un interino (Adolfo de la Huerta); hubo elecciones el 4 de septiembre de 1920 y ganó el que tiró a Carranza, Obregón, por el 95.8% de votos (¡ajúa!); Calles ganó con el 84.15%; luego Ortiz Rubio le ganó a Vasconcelos con el 93.58% de votos (proceso que se considera el mayor fraude de nuestra historia, lo que es decir); Lázaro Cárdenas ganó con el 98.2% de la votación (siempre recto mi general); y así hasta ahora, primero a balazos, luego a urnazos, pero siempre en democracia, eso sí.

El caldo cívico nacional ha sido siempre la mentira. Esto de las encuestas sobre las elecciones empezó en 1988, cuando Salinas de Gortari (hay quien dice que empezó en 1976, cuando la elección de López Portillo, pero no es muy de tomar en cuenta porque don Pepe fue candidato único y ganó con el 91.90% de los votos a su favor, legalito, claro). En 1988 las encuestas daban en promedio una holgada victoria a Salinas y resultó que se la tuvieron que robar a Cuauhtémoc Cárdenas… chin: ahí para la otra. El 1994 con Zedillo tampoco acertaron; en 2000 con Labastida, lo daban ganador; en 2006 -ya con más callo-, dijeron que no podían predecir nada; en 2012 vaticinaron que el PRI ganaría con entre el 11 y el 20%… sí, cómo no.

De cualquier manera, las encuestas hoy son pasión y hemos de suponer que solo en este caso, nunca, por ningún motivo, se hacen sesgadas, al golpe, ni mienten, porque los encuestadores son mexicanos de otra pasta.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Castellanos no canta mal las rancheras

Ayer “brincó” de celular en celular un video en el que se mira y escucha al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, entonando “Naila”, acompañado de mariachi y un grupo de policías.

A fuerza de decir verdad, no sabemos cuándo fue grabada esta pieza de video en la cual se lo ve muy tranquilo y relajado al munícipe verdecologista, a quien le ha llovido sobre mojado en las últimas semanas.

Hubo una huelga de policías municipales que se quejaron de “oídos sordos” y del incumplimiento de una minuta de acuerdo. El tema fue superado.

Sin embargo, el peor problema que ahora enfrenta el Ayuntamiento de la capital del estado es la parálisis en la recolección de la basura que asestó la empresa Proactiva, quien alega un adeudo millonario.

LA BASURA, UN NIDO DE HORMIGAS

“El cantante” Fernando Castellanos no es completamente responsable de este asunto que comenzó (si no estamos equivocados) en los tiempos de Jaime Valls Esponda y traspasó el gobierno de Yassir Vázquez Hernández.

El problema del problema, diría el guatemalteco Ricardo Arjona, es que ahora el asunto de la recolección de basura parece haberse salido de control y la “tuxtlecada”, que suele aguantar vara, no está buscando quién la hizo sino quién la paga.

Ayer había cerros de basura en varias colonias de la capital chiapaneca. Nos reportaron que el problema se veía más en la parte Oriente de la ciudad, donde incluso hubo quienes “bloquearon” las calles con montones de bolsas negras llenas de desperdicios.

Los “pepenadores” de la basura, quienes buscan plástico y aluminio, así como ropa en buen estado, se dieron un festín; también los miles de perros callejeros aprovecharon.

Insistimos, no es completa la responsabilidad de Fernando Castellanos; sin embargo, de no encontrar una respuesta pronta y concreta, podría ser su peor dolor de cabeza. Podría ser recordado como “el presidente de la basura”.

A Yassir Vázquez Hernández se le recuerda por el problemón de las calles del Centro y el alcalde verdedologista, quien ha expresado en eventos masivos su interés por competir en la próxima contienda electoral, el asunto de la basura podría marcarlo.

LA REACCIÓN Y LA BRONCA

El Municipio ha reaccionado activando camiones propiedad de la autoridad y unidades prestadas o rentadas; sin embargo, las manos no le alcanzarán conforme pasen los días.

“El presidente Fernando Castellanos detalló que el trabajo de recolección se está realizando con todo el poder humano con el que se cuenta, por lo que pidió a la ciudadanía tener paciencia y esperar a la llegada de los camiones y las compactadoras, con capacidades de siete y cuatro metros cúbicos, para sacar su basura”, se informó ayer mediante un comunicado.

“El titular de esta dependencia municipal, Amed Gómez Choel, pidió la comprensión de la población durante la recolección, ya que se busca atender a todos con los vehículos puestos a disposición por parte de esta Secretaría en apoyo solidario a la ciudadanía afectada”, dice también el texto.

Sin embargo, sectores como el hotelero, en voz de Mauricio Penagos Malda, expresaron su descontento pues el problema obliga a los empresarios a pagar fuertes cantidades de dinero a particulares para no acumular los residuos en sus instalaciones, además de que se podría generar una mala imagen para el turismo que visita la ciudad.

“Es un problema gravísimo, lo estamos viviendo todos los días, ahora estamos recurriendo a empresas privadas para que nos hagan el favor de venir a recoger la basura, porque no la podemos tener”, dijo al reportero William Chacón.

Aunque el problema se viene arrastrando desde gobiernos anteriores, afirmó que la responsabilidad recae en la administración actual. “Él (Fernando Castellanos) debió tomar el toro por los cuernos y no estar evadiendo al decir que todo es problema de otros”, lanzó.

SE PUEDE VENCER A PROACTIVA

El activista ambiental, Héctor Montesinos, quien se vio afectado por Proactiva en sus terrenos, recordó que es posible rescindir el contrato a la empresa Proactiva. Una cláusula muy clara es: contaminar al medio ambiente o dañar a terceros, cosa que nos están haciendo y que quedó comprobado con la clausura del relleno sanitario por parte de autoridades ambientales.

La Tinta más Fresca

Víctor Carrillo Caloca

*2018: a cerrar el changarro

*Al compa ERA le falta un ERA

AUNQUE el changarro sexenal se cierra el 8 de diciembre, la cortina está a próxima a bajarse con la definición de los suspirantes.

YA FALTA menos, 20 días, para saber quién se la juega con qué sigla y los que se quedan no les tocará la mejor parte: cerrar las cuentas.

LOS ENCARGADOS de despacho tendrán que hacer la chamba de arrastrar lápiz, llenar vacíos y poner remiendos.

ESO SÍ, tendrán que ser cuidadosamente seleccionados para que no sólo cumplan en lo técnico sino que cubran el requisito de lealtad que tanto faltó por momentos acá entre los güeristas.

PORQUE si bien es claro que nadie pondrá la otra mejilla cuando se suelten las cachetadas institucionales, mucho menos querrán ser sacrificados en aras de la redención sexenal.

LA TRAICIÓN es parte de la política (bueno, de la naturaleza humana) y habrá que ponerle marcaje personal a quienes se quedan a bajar la cortina pues puede pasar que se vendan a la menor provocación.

[RECUÉRDESE cómo más de un sabinista –por ejemplo Ricardo Aguilar–, se vendió a las primeras de cambio con tal de conservar la chuleta sexenal, renegando de sus propias medidas al frente de la Secretaría de Educación.]

NUNCA hay que confiarse de quienes llegaron con el sello de la traición pues el que incurre en una puñalada trapera, es seguro que hará lo mismo –tarde o temprano– para mantenerse vivo en el salto sexenal (Carlos Penagos, otro ejemplo de genuflexión política).

ESTE MES será fundamental para pasar por los filtros de la lealtad y capacidad a todos aquellos que sí le tengan agradecimiento al jovenazo que les dio la oportunidad de su vida política.

VEREMOS cómo lo hacen en el año más difícil de todo góber, el año 7, cuando la zopilotada merodee por todos lados.

ERA

AL COMPA ERA le falta un ERA.

SI EL GÜERO-Lek tuvo su un gran tino político en tener a Lalo como su brazo derecho, el operador que tanto le hizo, a Lalo le falta uno así.

“HASTA donde tope”, le replicó ERA allá en el 2000 a un MAVECO que apenas tenía 19 años de edad e iniciaba su primera gira por el estado, acompañado del inseparable Roberto Rubio, al llegar a Comitán.

Y ES QUE, a juzgar por lo evidente, no se puede ser suspirante y operador político a la vez pues los acontecimientos mismos lo rebasan.

NO SE PUEDE ser General y a la vez tropa, en un Chiapas que demanda atención microscópica, a detalle, para ser efectivo.

MAVECO tuvo en Lalo a un operador político que tenía tiempo de irse a echar un café o traguito con aquel liderazgo que le faltaba convencer, que necesitaba de un par de horas de convencimiento.

AHORA, aún en el cenit del Poder, con sobradas ínfulas, el equipo en torno a ERA siente que todo lo merecen y hasta ve como un favor que respondan los mensajes.

EN TORNO al rebelde (casi) ex Verde hay una perspectiva equivocada: será el redentor, el que todo lo solucionará, la mano de Dios hecha garra de jaguar.

EN EL PRESIDENCIALISMO rampante que vivimos, el tocado por el dedo divino es quien dará rumbo, certeza y nos dará la justicia que la Revolución nos debía.

¿ES BIELMA ese operador todopoderoso? ¿Acaso lo es Roberto Aquiles, Mario Guillén, Juan Pablo Montes de Oca o el compadre Ricardo Aguilar?

NO SE VE, en la coyuntura actual, a un ERA que tanta falta le hace al compa ERA, así que tendrá que hacer una reingeniería de su círculo rojo.

AL TIEMPO si no.

CACHIVACHES: SIN SORPRESAS: el PRD finalmente se quedó con los cinco partidos opositores que propondrán a un (cantado) candidato común a la gubernatura, aunque algunos juran y perjuran que Jósean interpuso ante el Tribunal Federal Electoral para tirar ese enjuague político arguyendo violación a sus derechos políticos… QUESQUE dos compitas ya dicen a sus cercanos que, en la playera sexenal, o en otra multicolor, ellos brincarán como seguritos suspirantes: Jorge Betancourt y Mariano Rosales, uno para la diputación federal y otro para repetir como candidato por su natal Villaflores…

Café Avenida

Gabriela Figueroa Díaz

HIJO PREDILECTO 2018.

Terminamos el segundo mes del año con más malas que buenas aunque en este andar electoral ya nada nos sorprende, pues bien hoy a primera hora Enoc Hernández Cruz, líder del partido Podemos Mover a Chiapas, dará una conferencia de prensa en las instalaciones del Hotel María Eugenia, donde seguramente dará su posicionamiento acerca de la candidatura común ya que si no llegaron a un acuerdo seguramente se ira, ya que al referir que “nadie está contra su voluntad”, él está dando la posibilidad a todos de hacer lo mismo.

“Gran expectativa resulta la conferencia que dará el Tlatoani Morado en vísperas de que se culmine el plazo del IEPC para integrarse la candidatura común, este 01 marzo 2018”

Su gran colmillo que se ha retorcido más en esta administración al ser allegado, consentido y un privilegiado estratégicamente, cosa que ha sabido capitalizar muy bien, por lo que para su salida de este periodo y permanencia el líder morado busca ser beneficiado tal y como se “merece” con Senadurías (esperemos no sean con C) diputaciones federales y locales, alcaldías, (incluyendo la de su esposa en San Cristóbal de las Casas) y unas cuantas secretarias, para su club de Barney pues difícilmente se quedará en la candidatura común ya que no es que represente “el gane” para algún candidato, pero sin duda toda esa lista de peticiones a cuestas, más el Icatech y el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión, aseguraría solo para él y sus compinches, un futuro político unos años más, aunque ya no fuera el favorito, ya que tal vez quede en el limbo, por lo que intentará con todos sus medios que su futuro y de su familia se afiance, aprovechando que ha sido el hijo predilecto de esta administración, mediáticamente ha trabajado para ser el todólogo en Chiapas, lo mismo la hace de sastre tijereteando una que otra candidatura que remendando uno que otra alianza, pero eso sí ha cumplido con su “chamba” al ser el artífice, mediador y protagonista, de alianzas, coaliciones, consensos y cuanto chanchullo o referéndum se haga con tal de contribuir al democracia en Chiapas.

ATOLE CON EL DEDO.

Respecto a la columna que signaba la problemática de la escuela Preparatoria No. 1 del Estado de esta capital, antes de que llegaran periodistas y padres de familia, autoridades educativas pusieron pies en polvorosa desde muy temprano y firmaron con los directivos minuta donde solo recibieron pliego petitorio con las demandas y prometieron una vez más cumplir, la ingenuidad de los directivos hizo que agradecieran a las autoridades de gobierno quienes prácticamente desde hace seis meses no hacen nada y está no es más que darles atole con el dedo, lo cual es una lástima porque la situación del plantel pone en riesgo a alumnos, maestros y administrativos, por lo que padres de familia exigieron los derechos de sus hijos, aunque los directivos no hacían más que agradecer para quien por el momento no han hecho nada.

Oficio Político.- El que anda muy contentito es Cesar Espinoza Morales dirigente del Sol Azteca en Chiapas, quien desde la nacional ya le dieron el visto bueno para la candidatura común, subsanando lo peticionado por el IEPC, dejando por lo pronto fuera a Josean, por lo que se ve una mano maestra que demuestra que así se cocinan las cosas en Chiapas, buscando que otro modo legal hay para acomodar a quien más confianza le tengan… por ahí también se coló Tío Rube, quien en charla con el dirigente incómodo ya amarro su curul en el presente proceso electoral.

Finalmente: “Nadie está contra su voluntad en la candidatura común ya que al cinco para las 12 del Jueves 1 de marzo se puede acabar todo”, lo dijo Enoc Hernández Cruz. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Suman esfuerzos el servicio público: Transportistas firman acuerdo de civilidad en Chiapas

Trascendental el escenario que tuvo la Fiscalía de Chiapas, para asumir compromisos también con los transportistas chiapanecos. Se trata de una nueva política pública donde lo que se observa es que los problemas y complejidades tengan soluciones concretas y que para ello es necesario sumar esfuerzos del servicio público. Por eso el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezó una reunión de trabajo con líderes de diferentes organizaciones sociales de la entidad, quienes signaron un acuerdo de civilidad con el objetivo de analizar la situación actual del transporte en las zonas Centro y Norte del estado.

Acompañado del secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, el funcionario estatal sostuvo que la única vía para alcanzar acuerdos que beneficien directamente a los agremiados de estas organizaciones es a través del diálogo. Dijo el Fiscal de Chiapas, que la voluntad del gobernador Manuel Velasco Coello es escuchar todos los planteamientos ciudadanos y darles una solución efectiva, siempre que no se trasgreda la ley o a las instituciones.

En este sentido, los representantes de estas organizaciones coincidieron en reconocer la apertura de las autoridades estatales para dar solución a sus demandas y reiteraron el compromiso de privilegiar la paz y evitar cualquier acto de confrontación. De esta forma, en los próximos días se iniciarán las mesas de trabajo entre las autoridades y los representantes de las organizaciones sociales, con la finalidad de generar certeza para los transportistas legalmente constituidos y para los usuarios del transporte público en Chiapas.

El representante de la CIOAC José Dolores se sumó a la propuesta de anteponer el bien común al interés individual, y salvaguardar la integridad de los integrantes de cada organización social. Mientras que el líder de la AMOTAC mencionó que este grupo no mantiene conflictos con algún otro sector social, por lo que dijo que tienen la disposición de platicar, dialogar y encontrar solución a sus planteamientos. Así las cosas.

En Chiapas el IEPC capacita a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales

Ante el proceso electoral de “Chiapas 2018”, y que ha levantado mucha ámpula a nivel nacional, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, inició una serie de capacitaciones, dirigidas a los presidentes y secretarios técnicos de los 24 Consejos Distritales y los 123 Consejos Municipales, con la finalidad de otorgarles las herramientas para el desempeño de sus funciones, atribuciones y responsabilidades en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Trascendió que, con estas capacitaciones, se da acompañamiento permanente a las actividades y al desempeño de los integrantes de los Órganos Desconcentrados, puesto que tiene una gran responsabilidad en el presente proceso electoral.

Se dijo que los Consejos Distritales y Municipales tendrán la honrosa tarea de supervisar y calificar las elecciones locales, por lo consiguiente, tendrán que regirse bajo los principios de certeza, objetividad, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad. Durante estos cuatro días los funcionarios electorales recibirán información relevante respecto a sus actividades, la intención es que cuenten con la capacitación y preparación suficiente para realizar su encargo y enfrentar el reto de organizar los comicios. Así las cosas.

Hay que impulsar programas de prevención de desastres: Emilio Salazar

El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, Emilio Salazar Farías, dijo que se suma al llamado de revisar todos los sistemas de alerta sísmica del país, pues hay lugares donde no funcionan e incluso, regiones propensas a estos movimientos que carecen de esta herramienta de prevención. En muchos sitios, le dan prioridad a otros gastos y actividades de gobierno y no a lo que realmente necesitamos como es apoyar los programas de prevención de desastres; si se hace esto, se pueden evitar muchas muertes y dar mayor tranquilidad a la población, sostuvo. Pidió evitar más actos de corrupción en la solicitud y expedición de permisos de construcción, pues ello hace posible que se levanten edificios donde no se debe; ya que hay zonas en que por sus condiciones no se puede erigir un inmueble bajo ciertas condiciones específicas. Hay que hacer ser responsables con la prevención de riesgos, agregó, se requiere que las autoridades tomen en cuenta diversos elementos nuevos para que sus reglamentos establezcan ciertas restricciones en las normas de construcción. Al final dio a conocer que la Comisión de Protección Civil convocará a una reunión con especialistas para intercambiar opiniones acerca de cómo evitar la propagación de noticias falsas que sólo alarman a la población sobre supuestos temblores que van a suceder.

Ayuda alimentaria, abrigo, seguridad y salud se mantiene en Chalchihuitán

El Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo ayer que la ayuda alimentaria, de abrigo y salud, así como los recorridos preventivos que realiza la policía estatal y fuerzas federales que acordó el gobernador Manuel Velasco Coello para atender a familias afectadas de Chalchihuitán, se ha mantenido sin interrupciones. Detalló que en cumplimiento de las medidas cautelares implementadas de manera conjunta con las autoridades constitucionales y de los bienes comunales de Chalchihuitán, se ha mantenido la presencia de cuerpos de seguridad, así como puestos de revisión estratégicos, lo que ha permitido mantener la paz y la tranquilidad de las familias. Por otra parte, el funcionario estatal detalló que a través de la Secretaría de Protección Civil, el Gobierno del estado ha entregado más de 270 toneladas de alimentos –entre maíz, frijol, arroz, azúcar, paquetes de harina, huevo y aceite. El funcionario estatal reiteró que tal como lo instruyó el gobernador Velasco Coello, el flujo de alimentos y apoyos, pero sobre todo los operativos conjuntos de seguridad, se seguirán manteniendo el tiempo que sea necesario, en total coordinación con las autoridades municipales y de los bienes comunales de Chalchihuitán y Chenalhó.

Con la reincorporación del PVEM, gana Chiapas: PRI.- Con la reincorporación del Partido Verde Ecologista de México a la Coalición Todos por Chiapas no hay vencidos ni vencedores, sino ganamos todos, gana Chiapas, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, Julián Nazar Morales. Durante una reunión con los comités municipales priistas, así como en entrevista colectiva que le hicieron los distintos medios de comunicación, sostuvo que se dará trato de respeto tanto al PVEM como al Partido Nueva Alianza que conforman esta Coalición; a sus cuadros y militancia porque en política nadie está por encima de otro. Aseguró que el PRI le tiene confianza a sus aliados, sobre todo que se necesita construir un proyecto que le sirva a Chiapas. Así el ambiente.

PD: La llegada del Tonalteco José Antonio Molina Farro, al grupo de campaña del aspirante de MORENA, Rutilio Escandón, le da un valor agregado a las estrategias y pericias de ese instituto político. Pepe Molina, es un reconocido profesional de la política y la economía, reconocido a nivel nacional, y que ha jugado en las grandes ligas. Experiencia y seriedad, eso es lo que requieren muchos partidos políticos en Chiapas.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ EDUARDO RAMÍREZ, en la antesala…

+ FERNANDO y EMILIO, senadores…

+ Comentarios al Margen…

AGUILAR BODEGAS, LA OPCIÓN DEL PRD…

En el recuento de la lucha por el poder en Chiapas, dieciséis personajes aspiraban a esa privilegiada posición. Podemos contar a WILLY OCHOA que no sé qué pasó con su enjundia; JAIME VALLS ESPONDA que se quedó en el confort de la Secretaría General de la ANUIES; ROBERTO GIL ZUARTH que de senador panista pasó a la chamba de la sociedad civil y LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR que de su silencio traidor, todo hace pensar que estará en la boleta PRI-Verde como candidato a senador.

Quedó en el rezago el pablista, RUBÉN VELÁZQUEZ LÓPEZ, incluso la “Envenena”, MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ quien era la carta fuerte de su nuevo tutor, DANTE ALFONSO DELGADO RANNAURO al igual que el perredista-morena, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, a quien su “mánager” el senador perredista MIGUEL ÁNGEL BARBOSA HUERTA –ahora coordinador estatal de Morena en Puebla, de donde será candidato a la gubernatura—lo había destapado durante su 5º Informe Legislativo en el Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

El que pasó la cuota de firmas (108 mil 059) para ser candidato independiente a gobernador de Chiapas es “La Luz de los Pobres”, JESÚS ALEJO ORANTES RUIZ, controvertido líder cañero y rudo político separado del PRI donde militó por años y por siempre y que lo hizo diputado local dos veces y federal. En esa lista de casi docena y media de aspirantes a la gubernatura, está el también “carranceño” RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, quien ya está amarrado en la candidatura por MORENA.

En el PRI y por la alianza “Todos por Chiapas” con la participación del Verde Ecologista y PANAL, ya está asegurado el “Diablito”, ROBERTO ALBORES GLEASON, a pesar de todas las peripecias que ha tenido que pasar para que “la orden de su imposición” venida desde Los Pinos fuera cumplida. Entonces solo queda pendiente la nominación del candidato común de la alianza PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y los partidos parásitos locales, “Mover a Chiapas” y Chiapas Unido”.

PAN-PRD EN EL NUDO GORDIANO…

Donde no hay definición del candidato es en la mezcolanza de los partidos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Mover a Chiapas y Chiapas Unido; donde hay una disputa entre los azules y amarillos por poner o imponer a su candidato. De hecho el PAN está decidido por OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y el PRD por JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS.

Lo había dicho con muchos meses atrás, que el GÜERO VELASCO en su desesperación ante una eventual avalancha de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Procuraduría General de la República (PGR), la juega por todos lados. Ya tiene candidato en MORENA con RUTILIO ESCANDÓN CADENAS y ve también en el horizonte de ALBORES GLEASON.

Ante tanta incredibilidad de sus posibilidades de triunfo, MANUEL VELASCO COELLO quiere “ir a la segura” con todos los candidatos y por eso quiere imponer a EDUARDO AGUILAR RAMÍREZ como candidato común, después de que no pudo llevarlo por la alianza PRI-Verde-PANAL. Fue por eso que crearon el “Movimiento por la Dignidad de Chiapas”, presuntamente a instancia del gobernador y no precisamente por iniciativa del “Jaguar Negro”.

Ya lo había comentado que el GÜERO VELACO compraría las alianzas, coaliciones o frentes en una “Operación Sabines” y así asegurar su estabilidad personal y futuro político. Estoy claro que lo hizo y por eso logró en una primera instancia llevar a sus efectivos partidistas a la alianza “Todos por Chiapas”, incluyendo a sus dos parásitos: Mover a Chiapas y Chiapas Unido junto con el PVEM.

Al ver que no les funcionó la estrategia de encaramar a la candidatura a RAMÍREZ AGUILAR, optaron por dinamitar esa alianza, retirándose e inventando la coalición por la “candidatura común” que todavía está en un impasse de ver quien será el candidato. Digo, si pudieron hacer todo ese merequetengue con un costo millonario –porque no ha de ser de a gratis—y habiendo mantenido control sobre la crisis política y de partidos, lo más fácil es que impongan a OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. El dinero lo puede todo y los dirigentes nacionales se prestan a lo que sea.

RAMÍREZ AGUILAR es la cabeza visible del movimiento y él, como quienes estarían detrás, en el caso del gobernador MANUEL VELASCO COELLO y supuestamente el estratega y especializado en procesos electorales fraudulentos, –desde las candidaturas de PABLO SALAZAR y JUAN SABINES GUERRERO– AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, no estarían dispuestos a que les quiten lo hasta ahora logrado.

Lo cierto es que la dirigencia nacional el PRD “volteó la tortilla” a su representante local, CÉSAR ESPINOSA MORALES –cuñado del “Jaguar Negro, EDUARDO RAMÍREZ— y dio todo su respaldo a JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS para asumir esa gran responsabilidad de ser el candidato y ganar la elección de gobernador en Chiapas. Lo cierto es que hasta ahora el equipo de RAMÍREZ AGUILAR ha ganado casi todas las etapas de esta batalla campal, y solo esperan rubricar con su designación de candidato común del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Mover a Chiapas y Chiapas Unido…

FERNANDO Y EMILIO, SENADORES…

En el desmadrejuste que se creó ante la disputa de las candidaturas al gobierno de Chiapas, hay quienes ni metieron las manos, brillaron por su silencio y en un deslinde del “Jaguar Negro”, seguramente que serán parte de los ganadores de un espacio electoral. Me refiero a las dos senadurías que le tocan al Verde Ecologista en el reparto con el PRI y en una de esas también en las nueve diputaciones federales que le corresponden al equipo del GÜERO VELASCO.

Digo el equipo del GÜERO VELASCO, aunque el gobernador anda metido en todos los grupos, partidos y colores. Le apuesta a ganar-ganar y por eso tiene entre sus alfiles preferidos al alcalde de Tuxtla, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, a quien, al no poderlo catapultar a la candidatura de gobernador, le tiene reservada la de senador de la república. Otra carta para un escaño en la Cámara Alta del Congreso de la Unión a través del Verde es el diputado federal, EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS, quien sin lugar a dudas tiene todos los méritos y capacidades para ocupar ese alto cargo. No se descarta que VELASCO COELLO quiera incluir en esa senaduría a su protegida, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD.

Y ya encarrerado el GÜERO, puede que hasta lo dejen meter las manos en la nominación de los candidatos a diputados federales, que según se ve, “La Rana” JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA va con esa carga al igual que el aún Secretario Técnico, ROBERTO RUBIO MONTEJO, pues lo que se pretende es blindarlos con el fuero y no tengan que rendir cuentas en la Fiscalía. Puede que hasta a ROBERTO DOMÍNGUEZ CASTELLANOS lo metan a esa ecuación federal si no es que le cubren las espaldas con una diputación local.

No está lejos que a JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ, el “utility” de este gobierno –similar al corrupto de SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO– y señalado en demasiadas tropelías administrativas en la dirección general del Colegio de Bachilleres, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la Secretaría de Desarrollo y Participación Social y actualmente en la Secretaría del Campo, le premien con una diputación federal, porque desde antes es candidato a huésped del penal “El Amate”.

Ya con anterioridad comenté de todos los colaboradores y cómplices de MANUEL VELASCO COELLO que pueden ser candidatos a diputados federal o local en un acto de proteccionismo, pero habrá que recordar a cada uno de ellos, porque estamos a unos días o semanas de que empiecen las renuncias a los cargos que hoy todavía ocupan. Quedamos pendientes…

COMENTARIOS AL MARGEN…

JUAN SABINES, EL GRAN MITO DEL PODER…

Será el sereno, pero en el imaginario chiapaneco y sobre todo en aquellos que se llaman “oraculeros” dejan ver que las manos y el poder del ex gobernador JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO están metidas en el gobierno de su pupilo y sucesor, MANUEL VELASCO COELLO. No dejan de insistir las voces discordantes con SABINES y el GÜERO VELASCO que hay una complicidad que lleva al Cónsul de México en Orlando, Florida, a tener sometido al “Hijo de Doña LETY” y tomar decisiones más allá de las que una vez le correspondieron.

Es el caso de la selección de candidatos y el patrocinio del “Movimiento por la Dignidad de Chiapas” que buscó por un lado imponer a EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR en la alianza PRI-Verde-PANAL o en su caso, dejar fuera –a como dé lugar—a JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, porque representa un peligro para la seguridad y futuro de SABINES GUERRERO. Es por eso que ahora las “tres bandas” las tiran desde Orlando, Florida, para impulsar la candidatura de ROBERTO ALBORES GLEASON, quien junto con su padre, “El Patrón”, ROBERTO ALBORES GUILLÉN, fueron piezas claves en la gubernatura de JUAN SABINES. Dejo pendiente el complemento de este comentario…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

En la Mira

Héctor Estrada

Lo que nadie dice del aumento al pasaje en Chiapas

¿Qué sucede con el gobierno de Manuel Velasco y el incremento al costo del transporte público en Chiapas? Es la pregunta que miles de chiapanecos se hacen en medio de la confusión, indignación e incertidumbre generada por el arbitrario reajuste tarifario aplicado durante las últimas semanas.

Este martes, concesionarios del transporte público salieron a medios de comunicación para exponer los argumentos que dan validez al incremento en la cuota, con un reajuste, incluso por encima de los tres. Y en honor a la verdad, las pruebas estadísticas presentadas resultan prácticamente irrefutables. No se requiere de mayores estudios especializados para reconocer que los combustibles, insumos y refacciones se han disparado durante los últimos años.

Del 2012 a la fecha, por acuerdo entre los propios concesionarios y la Secretaría de Transportes (también deben reconocerlo), la tarifa no sea modificado. La medida responde a un asunto estrictamente político. Mantener sin alzas a la tan controversial tarifa del transporte público en Chiapas es uno de los pocos triunfos ofrecidos por la dependencia a Velasco Coello. Otros intentos de reajuste se habían dado durante los últimos años pero habían terminado siendo “controlados”.

Y es que, lo que antes comenzó como un terso acuerdo político entre “pulpos del transporte” y el gobierno verde, con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en un forzado acuerdo postergado. Los concesionarios saben perfectamente que sus formas de operación violan la ley y no les ha quedado de otra que aguantar los condicionamientos para mantener la tarifa. De lo contrario, las represalias serían inevitables. Para ejemplo, ahí tiene usted el reciente caso de Bersaín Miranda.

Sus propias ilegalidades los han amordazado durante los últimos años. El último acuerdo “bajo el agua”, solapado de manera cobarde e irresponsable por la Secretaría de Transportes, que dio paso al controversial reajuste de este año, terminó confrontando a los transportistas con la ciudadanía para reavivar una “caja de pandora” nada benévola para quienes han monopolizado y operado deficientemente el trasporte público en Chiapas.

Tienen razón, los incrementos generalizados justifican una tarifa mayor. Los gastos se han disparado y las ganancias se han mermado. Pero han olvidado mencionar por completo uno de los motivos más importantes que ha hecho de esta modalidad de concesiones un tema de recurrentes exigencias por incrementos desesperados: el uso desvirtuado del verdadero objetivo que tienen las concesiones y la irregular operación de varias de ellas a manos de un sólo “propietario”.

El Artículo 19 de la Ley de Transportes en Chiapas establece de manera muy clara que sólo podrá ser otorgada una concesión por persona (física o moral). La regulación determina que la vocación de dicho derecho estatal es beneficiar a los propios trabajadores del volante como una fuente de empleo completamente regulada. Así lo precisa el Artículo 22 de la misma ley cuando menciona que las concesiones sólo podrá ser otorgada y operadas por los “legítimos trabajadores asalariados del volante que tengan una antigüedad de 15 años ininterrumpidos, respetando el orden cronológico de solicitud”.

De esta manera, “cuando un concesionario no pueda hacerse cargo de la prestación del servicio en los términos de la concesión otorgada, la autoridad estatal, para garantizar su prestación, podrá iniciar el procedimiento de revocación de la misma”, “el transporte en estas unidades será prestado directamente por los permisionarios, por lo que el conductor no podrá ser persona diversa o asalariado”, detallan los artículo 35 y 38.

De manera resumida, la concesiones están dirigidas legalmente para quienes las trabajan de manera directa, no para la creación de mini o macro empresarios del transporte público. O ¿Cuántos de los choferes de las unidades que circulan en Chiapas cree usted que son los mismos dueños de las concesiones? Por eso es que los ingresos generados de este servicio alcanzan aún menos.

El dinero que cada unidad ingresa a diario es repartido entre el pago de combustible, mantenimiento, sueldo del chofer y la jugosa cuota innegociable para el propietario de la concesión, quien sólo espera en casa el dinero emanado de una, dos o muchas más unidades que sub-opera de forma completamente irregular. Si los ingresos de las concesiones quedaran de manera directa en las manos de quienes trabajan las unidades créame usted otro sería el contexto actual.

Por supuesto que existen concesionarios que legal y honestamente operan sus unidades, pero lamentablemente son opacados por un abrumador número de “pulpos transportistas”. En honor a la legalidad y la justicia, la Secretaría de Transportes en Chiapas debe aplicar un incremento a las tarifas, pero también un proceso de regularización que haga valer la ley y priorice los intereses del usuario sobre los los gobiernos o los propios transportistas.

Que haga efectivo el artículo sexto sobre la obligatoriedad de estudios socioeconómicos de los usuarios para autorizar y permitir cualquier modificación al servicio; o el artículo 60 referente a la calidad del servicios bajo condiciones de higiene, capacidad, seguridad y comodidad; y por qué no, el artículo 73 que permite la revocación de concesiones a quienes incremente tarifas sin autorización pública del gobierno estatal… Si de justicia se trata que se hagan las cosas bien, pero en todos los sentidos… así las cosas.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Los demonios andan sueltos

Tal y como lo había advertido en este su espacio comentativo, me referí a que la verdadera contienda entre los candidatos y sus fuerzas políticas no se darían o no únicamente, en las propuestas o en los debates sino en la guerra sucia en las redes. Con independencia de los tiempos electorales que marca el calendario oficial como esta vacilada de los periodos intercampañas, comenté que no sería pretexto ni cortapisa para que los contendientes reales y virtuales en el caso chiapaneco, emplearan el eco sonoro de las redes para lanzarse toda la mierda posible con tal de alcanzar sus aviesos propósitos de gobernar, a toda costa, la entidad. Sin querer presumir de descubrir el hilo negro ni el agua tibia, sí dejo en claro, haber advertido que la lucha por el poder descarnada como suele ser sería la puesta en escena a la que los ciudadanos, sin comprar boleto, tendrían la oportunidad de presenciar cuál lucha pueblerina entre rudos y enmascarados y sin la menor piedad, ver azotar sus humanidades en donde los más duchos en el arte amatoria… de la violación de las reglas, asestarían las mejores llaves stillson, las huracaranas y topes voladores dentro del coloso “Facebook”, provocando el grito enardecido del respetable pidiendo ¡sangre, sangre! en la arena sin importar de quiénes. Lo que esperan es saciar sus instintos de venganza y hartazgo por tanta violencia e injusticia infligida por éstos… los contendientes. En mayor o menor medida pero todos sin excepción.

Así el “de moño azul” versus el “demoño azul” (dijo el gangoso) siendo lo mismo pero más barato, al parecer finalmente se verán las caras en la arena electoral y ambos, enmascarados y desenmascarando sus verdaderas intenciones, se disponen a luchar a tres caídas sin límite de tiempo hasta arrancarse ante el enardecido público, no solo las máscaras sino de acabar de una vez y para siempre, con sus respectivas carreras políticas. La lucha sucesoria así, se ventila en las redes y quizás en alguno que otro medio de comunicación tradicional. Pero la pregunta que se antoja ahora no es de ¿quién gana en las encuestas o tiene una mayor y mejor batería de trolls y boots en las redes? La pregunta fundamental sería; ¿cuál de los que hoy se presentan ante el electorado tiene los arrestos y capacidades suficientes para aspirar a gobernarnos? No pregunto siquiera sobre ¿quién tiene el apoyo económico del actual gobierno ni de quién tendrá a la administración federal de su lado? No. La pregunta es o debería ser insisto ¿quién de los que hoy suspiran e incluso ya son candidatos a la gubernatura tienen la biografía que los coloque como una verdadera opción que garantice de que a Chiapas no se lo van a chingar otra vez? De qué a los chiapanecos no nos volverá a cargar la… mala suerte. Si usted responde que tal o cuál, permítanme dudarlo con medida suspicacia. Más creo que usted amigo(a) lector se irá por el botón emocional incluso por inocultables preferencias o cálculos de qué a usted o algún pariente o conocido, le podría ir mejor con el candidato de su elección. Se entendió o lo explico con manzanas.

En el caso de los periodistas y me quedo con los columnistas o analistas políticos (¿?); pregunto al respetable ¿ustedes creen que los sesudos análisis que vierten sobre de tal o cuál personaje está ajeno a una inclinación política es más de una relación comercial? Pues, déjenme decirles que no y me incluyo. La pedo dijo el chamula, es que todos en mayor o menor medida llámense funcionarios, empleados, comerciantes, académicos, periodistas, editores etc., todos sin excepción ¡tienen un favorito! Y no es, precisamente, el que se estime acabará con la corrupción, la inseguridad, la violencia, el desempleo bueno ni con los baches en las calles; será y miéntenme la madre si gustan, porque les mueve un interés que no es necesariamente el interés de las mayorías ni ¡de los más jodidos! Que como siempre, no generalizo.

Pero en fin, lo advertía en el inicio con el título de la columna, sobre que los demonios (sobre en todo en redes sociales) andan sueltos. Así pues, asistimos a una de las elecciones más truculentas de la historia de este país. Y en el caso de la aldea chiapaneca, bueno esto es todo un cochinero. Pero si realmente queremos que las cosas cambien empecemos por cambiar nosotros mismos. Es cierto que las mayorías desposeídas de educación, salud y en general de falta de oportunidades no está para detenerse a cuestionar si quién les oferta una despensa, una gorra, una playera o peor aún les condiciona un programa de gobierno a cambio de su voto ya ve como los besan y abrazan, es un buen tipo o un verdadero rufián. La necesidad nunca ha sido buena consejera. Los que sí pueden y tienen el derecho y la obligación de razonar su voto, estimo, son los que como usted lee y procura estar informado aún y no esté de acuerdo con lo que comentamos. Pero no se vale que se sienten en un café o torno a una mesa de 80×80 a mascullar su desgracia y a la hora de votar, su voto esté en función de si a usted ¡sí a usted! le puede ir bien con tal o cual candidato. Así ¡no se vale y recuerde!; los demonios andan sueltos. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Y en este mismo tenor, me gustaría preguntarle a José Antonio Aguilar Bodegas, el por qué no se pronuncia abiertamente sobre el tema de la alianza del PRD con los demás partidos en esto de la figura de la candidatura común, sabida cuenta que él es su propuesta. Por qué dejar al escarnio público lanzar conjeturas sobre presuntas posiciones que personajes como él o cualquier otro de la coalición, dejan correr innecesariamente en las redes sabedores éstos mismos, que a lo único que contribuyen con su silencio es no sólo al hartazgo ciudadano sino al descrédito total de los procesos internos partidistas, peor aún, del proceso electoral en general. No es, aclaro, una pregunta que se constriña a este aspirante que por otra parte resultaría de los mejores posicionados incluso aún y no se haya definido la candidatura. Por el bien de la democracia (¡?) y por supuesto de Chiapas, urge que los involucrados principales como ciertamente lo es Jósean, hablen y de una vez por todas definan de cara a los chiapanecos, cuál es su postura y desenmascarar a los enemigos de Chiapas. Es mi punto…// 2.- De igual manera sobre lo comentado, bien haría otra de las mejor posicionadas en el proceso sucesorio como la diputada federal -con licencia- María Elena Orantes López, sí como trascendió, buscará finalmente la Senaduría por su partido o dentro de la coalición y ahora sumados los partidos locales, porque insisto, ello destensaría la ya de por sí cuerda sucesoria en la que todos perdemos en esta mar de confusiones y desgaste social e institucional. Nadie parece querer decir esta boca es mía. Sus cálculos políticos parecen estar sobre del interés de los ciudadanos. Y ya se sabe que quién siembra vientos cosecha tempestades. Y como dijo Juan Gabriel ¿pero qué necesidad?…// 3.- Finalmente y para no desentonar, sí Eduardo Ramírez Aguilar, el rebelde con causa, ya rompió con su partido, ya renunció a su diputación y ya encendió la llama de la “dignidad” al oponerse a una imposición ¡caray!, como que ya es hora para qué de manera abierta, franca y de frente, manifieste su pretensión o no, de convertirse en candidato de la coalición que el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, los locales de Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido han conformado y así nos dejemos que en las redes; unos le pongan una madriza hoy y otros mañana y cómo respuesta es de suponer, sus alfiles respondan a sus virtuales atacantes; en tanto otros, le aplaudan y lo proyecten surgiendo terceros en discordia que ataquen a éste y a otros y esto se convierta en una vergonzosa guerra de todos contra todos y el que pierde, como siempre, es el pueblo jodido de Chiapas. De esto, he de suponer ¡ya estamos hasta la madre! ¡Qué dice público!…// ¡Me queda claro! Salu2.

P.D.- Sí es cierto lo acepto y considero; no soy un Gabriel García Márquez, pero como decía mi hermano Miguelón; Lo escrito… escrito está. Gracias por sus críticas.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Organizaciones repudian a Mario Carlos Culebro

Comenzamos….La moneda aún sigue en el aire y se vence el plazo para designar quien será el candidato a gobernador por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano-Partido Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas, que van en Candidatura Común. El tiempo vuela y será a las 12 de la noche del próximo viernes cuando estos cinco partidos deberán ponerse de acuerdo y registrar el nombre del candidato a la gubernatura que los representará en la elección del primero de Julio. Los nombres que se manejan son el de Eduardo Ramírez Aguilar y José Antonio Aguilar Bodegas, aunque se comenta que el Comité Ejecutivo Nacional del PRD ya dio su consentimiento para que ERA quien sea el candidato. La alianza “Todos por Chiapas” conformada por el PRI-PVEM y Partido Nueva Alianza, que lleva a Roberto Armando Albores Gleason como candidato, sigue firme, la coalición “Juntos haremos Historia” de los partidos MORENA-PT y PES que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, va caminando….Continuamos….Enoc Hernández Cruz, dirigente del Partido Podemos Mover a Chiapas y precandidato al gobierno del estado, está a la espera de la reunión de los líderes estatales del PRD, PAN, MC, PCHU y ese instituto político para definir el nombre del candidato. Enoc “El Flaco de Oro”, actúa inteligentemente ya que de vencerse la fecha y continuar con dudas, él se ira solo como el candidato del PMCH a la gubernatura….Terminamos….Debido a la comprobada falta de capacidad y responsabilidad del Secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezo una reunión con dirigentes de organizaciones sociales para analizar la verdadera situación actual del transporte público en las regiones centro y norte de nuestra entidad. Los líderes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC Histórica); de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC José Dolores Domínguez) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC-JDD); de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC); y de la Organización de los Pueblos Evangélicos de los Altos de Chiapas (OPEACH), expusieron ante Raciel López Salazar los problemas que enfrentan ante la falta de atención que tienen por parte del titular de la ST, Mario Carlos Culebro Velasco, que se encontraba presente en la reunión y tuvo que escuchar las quejas en su contra que las organizaciones sociales que cuentan con concesiones para prestar servicio al público, presentaron ante el Fiscal General. Después de que los transportistas fueron escuchados pacientemente, Raciel López Salazar fue claro al decirles que el dialogo es la única forma de resolver todos los problemas que plantean, bajo presión nada. El Fiscal General acordó que se instalarán mesas de trabajo entre las autoridades del gobierno del estado y los transportistas. El inútil Secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, únicamente se dedicó a anotar todas las peticiones que expresaron los dirigentes de las organizaciones sociales que cuentan con concesiones, se supone que en las próximas reuniones deberá llevar algunas propuestas de solución ya que las inconformidades se han generado debido a la discapacidad mental del titular de la ST. Los transportistas demostraron la confianza que tienen en la persona de López Salazar, con esto se demuestra que este funcionario está trabajando con responsabilidad, cumpliendo sus compromisos y atendiendo con respeto a la ciudadanía….De Salida….En Pichucalco, los aspirantes a ocupar la silla principal de la presidencia municipal andan desde hace un año en plena y descarada campaña proselitista. Un tal Darinel Cruz Bernal que ocupa la delegación regional de la Secretaria del Trabajo, en lugar de cumplir con su obligación de trabajar, abandona su oficina y se dedica a acudir a reuniones para buscar el apoyo para poder ser candidato a la alcaldía. Se comenta que Darinel Cruz es un tipo rastrero con el edil Luis Pérez Ortiz, afirma ante todo el pueblo que el actual presidente de Pichucalco le ha prometido dejarlo en su lugar, presume también que tiene picaporte en la Casona del Mirador y cuenta con el respaldo de Julián Nazar Morales. Darinel Cruz no ha hecho algún trabajo o gestión que deje beneficios a los habitantes de aquel lugar, al contrario se ha dedicado a utilizar el puesto para su beneficio personal. La mancuerna formada por el edil de Pichucalco Luis Pérez Ortiz y el delegado regional de la Secretaria del Trabajo, Darinel Cruz, es repudiada por el pueblo….

Código Nucú

César Trujillo

¿Quién gana en la reelección en Chiapas?

La reelección de presidentes municipales y diputados locales debería partir, si esto no fuera un nido de impunidad, de la rendición de cuentas. Sería, en justa medida, una forma de que los ciudadanos califiquen el desempeño de sus representantes y que den su voto de confianza o que castiguen la forma en que trabajaron. Sería, como señalara el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el año pasado en su análisis de la política electoral, una forma de incentivar a quienes ocupan puestos de elección popular y que anhelan seguir trabajando en pro de los ciudadanos. Sería, sí, pero no es.

Y no es, considero, simplemente porque los mecanismos a los que están sujetando a la reelección traen ya un dejo marcado de ese fenómeno que lacera la democracia en nuestro país y que la ha sujetado a un carácter inamovible de incredibilidad: la corrupción. Porque es bien sabido que mientras se ponderen elementos que abonen de forma latente a mantener las viejas prácticas (herencia de la política rancia) nada va a cambiar y la continuidad de los políticos en los cargos mencionados estará sujeto a intereses particulares, y a canonjías, por supuesto, sin importar si el trabajo realizado en menos de tres años fue bueno o no.

En teoría, la reelección dentro de los ayuntamientos y en el Poder Legislativo local suena como un recurso que todo sistema debería tener si la democracia no fuese simple palabrería manipulada, y vejada por las cúpulas y los institutos políticos desde las mañas que prevalecen en cada temporada de comicios. Suena, y evoca, a las piedras que la fuerza de la corriente arrastra en temporada de lluvia. Porque si bien, teóricamente hablando, este proceso debería permitir “un mejor ejercicio de rendición de cuentas”, basta ver la fórmula que les regala la resolución emitida por el Tribunal Electoral estatal, aunque carezca de sustento en una jurisprudencia, para ver que los dados van cargados y de forma cínica.

¿Que no será necesario retirarse del cargo que ejercen para poder participar como aspirantes, nuevamente, al cargo que están ejerciendo? Puede ser. Mantenerse trabajando sin necesidad de hacer campaña y mostrando con hechos lo que han logrado debería bastar. Es decir, no hay necesidad de dejar el cargo si el desempeño es óptimo, si el trabajo es arduo y si los ciudadanos están contentos con el papel que su presidente municipal o su diputado han hecho. Eso permitiría tener, también, un ahorro sustancial y dejar de tirar dinero que bien podrían emplear en hacer mejoras en sus municipios.

Sin embargo, señalar que no importa si la Cuenta Pública está en regla o no, para tener derecho a buscar la relección, es una carta de impunidad que permite a los alcaldes (principalmente) curarse de salud y, al vil estilo del Súper Mario Bross, comerse tres honguitos de los verdes para obtener tres años más de permisos en el que puedan seguir saqueando al pueblo. Resulta muy temerario evocar a que los que aspiren a la reelección cumplan “irrestrictamente, puntualmente y sin excusa alguna, las obligaciones constitucionales en materia de ejercicio de recursos públicos para las propagandas que van a hacer al respecto”, y nada más. Es como decir que no importa si su pasado está ataviado de manchas de corrupción o de inoperancia, y que sólo es de interés que el dinero a usar en sus campañas sea bien dirigido para evitar sanciones.

Por eso la reelección en Chiapas no es la opción que debería ser. No cuando se están dando armas a las gandayas, cuando se está dando ventaja a los que ostentan el poder. Hoy, me atrevo a decir, ésta no representa la forma en que se puede castigar o premiar a quienes solo han llegado a servirse con la cuchara más grande. Porque a fin de cuentas parece todo diseñado para que las elecciones sigan siendo mero trámite en donde unos cuantos deciden el rumbo de las cosas, en donde imperan los intereses cupulares y los pobres son la fábrica de votos que marcha al son que los programas asistenciales les marquen, donde los compadrazgos y las prebendas permiten a los mismos seguir enquistados en el sistema, pero sobre todo en donde ganan los mismos de siempre y perdemos los ciudadanos.

Manjar

Si el Partido de la Revolución Democrática (PRD) desde la nacional palomea para que en Chiapas el sol azteca forme parte de la candidatura común, las dudas y elucubraciones de algunos quedarán ya más que soterradas. Si los joseanistas tenían un ápice de esperanza de que aún su gallo se colocara, con esto podrían dar por finiquitado ese sueño. Veremos ahora si los líderes estatales de los partidos se sientan y acuerdan a quién van a abanderar, y muestran ya la carta que debe enfrentar a Albores y su “Todos por Chiapas”, y a Rutilio y el “Juntos haremos historia”. Por lo pronto, Enoc Hernández, líder de Podemos Mover a Chiapas, ha convocado a conferencia a las 10:00 horas en el salón Quetzal, del Hotel María Eugenia. ¿Se saldrá de la candidatura? ¿Caminará solo? ¿Será él el candidato del morado? Seguro en unas horas más lo sabremos. #AúnHayMás // La recomendación de hoy es el libro Jinete en contra de Elva Macías y el disco Sticky Fingers de Rolling Stones. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

CAFÉ PARA TODOS

ALBERTO CARBOT

* LA FIGURA JOSÉ LUIS CUEVAS EXIGE RESPETO Y CONSIDERACIÓN, ASEGURA SU VIUDA BEATRIZ DEL CARMEN BAZÁN; SUS HIJAS HAN ENSUCIADO MI IMAGEN Y LA DE MI ESPOSO, REITERA

* EL EPILOGO DE LA PECULIAR RELACIÓN ENTRE EL EXEMBAJADOR JOHN GAVIN Y LA PRENSA MEXICANA

No estaba obligada a hacerlo, pero la pintora Beatriz del Carmen Bazán, viuda del desaparecido artista plástico José Luis Cuevas, reunió este martes por la mañana a los principales medios de comunicación de la capital del país, para dar a conocer que la última voluntad de su esposo fue que sus cenizas sean depositadas en la urna “Los siameses” y que las de ella, al fallecer, también sean colocadas en el mismo contenedor, en un nicho de la Catedral Metropolitana.

Aseguró que fue una decisión expresa del artista el prohibirles a sus tres hijas: María José, Ximena y Mariana, y a su hermano Alberto, asistir a su velorio, cremación y a cualquier homenaje. “No fue un capricho personal o una venganza familiar; sencillamente respeté su última voluntad”, dijo ella.

Acompañada de sus consejeros Katya Mardueño y Ricardo Olmedo Gaxiola, pormenorizó cómo dio inicio su relación con el artista, luego de la muerte de su primera esposa Bertha Lilia Riestra Menchaca, el 9 de mayo del 2000, a los 63 años en el Anderson Center de Houston Texas, a causa de un proceso leucémico. “No fui su amante, ni destruí un hogar o una familia. Yo conocí a José Luis en el 2001 y una vez divorciada acepté su noviazgo en diciembre de 2002. Un año después nos casamos por lo civil y en el 2006 por la Iglesia católica”, dijo.

Reseñó posteriormente los desafortunados episodios -principalmente publicitarios y sin sustento legal-, de sus hijas “quienes han ensuciado mi imagen y la de mi esposo, con notas sensacionalistas y amarillistas”.

Públicamente reiteró que José Luis Cuevas “nunca estuvo secuestrado ni física, ni mentalmente” y que si bien su estado de ánimo decayó al conocer la muerte de su amigo y contemporáneo Carlos Fuentes en 2012, fue un año después cuando se internó en Médica Sur a causa de una infección en las vías urinarias de la que se sobrepuso, pero su ánimo se mantuvo en declive, gravemente afectado por el inusual e irreverente trato por parte de sus hijas, quienes vía telefónica sólo le buscaban para injuriarlo de manera soez.

Luego, al connotado ilustrador y dibujante -nacido en la Ciudad de México, en los altos de la fábrica de lápices y papeles El lápiz del águila, en el centro de la capital-, le fue detectado cáncer en el colon, que a pesar de los esfuerzos de connotados médicos no pudo ser erradicado mediante quimioterapias o procedimientos quirúrgicos y finalmente se metastizó en hígado y pulmones, hasta causarle la muerte el 3 de julio de 2017.

Fui testigo personal -y tengo grabadas sus palabras-, de la acritud de Cuevas por el trato egoísta e inhumano del que él aseguraba había sido objeto en los últimos años por parte de sus hijas. Se mostraba incluso muy ofendido por la demanda que durante su internamiento en el hospital ellas habían interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia por supuesta comisión de homicidio en grado de tentativa, secuestro y abandono de adulto mayor.

Y aunque la denuncia estaba reservada “a quien resulte responsable”, lo cierto es que fue destinada contra Beatriz del Carmen, a quien además ellas acusaban de impedirles ver al pintor.

Ximena Cuevas fue una de las más vehementes en el conflicto y aseguró que tras la muerte de su madre y desde que José Luis Cuevas se casó en 2001 con Beatriz del Carmen Bazán, no habían podido verlo. … “Él es un caso bien interesante de psicología. Este personaje tan fuerte públicamente, también es muy frágil. Cuando se murió mi mamá, estaba apanicado, estaba muy frágil, y es cuando apareció Beatriz, y ella se volvió indispensable en todo. Me parece como un cuento que una mente tan brillante sea tomada y secuestrada por una mente ínfima”, afirmó despreciativa.

“He sido objeto de varias calumnias por parte de mis tres hijas y mi hermano Alberto. El domingo (16 de junio de 2013) la más joven de mis hijas, María José, se presentó en mi casa y gritaba injurias desde la calle.

“Por decisión mía no he querido verlas, ni quiero verlas en un futuro, porque me siento traicionado por ellas y por mi hermano al calumniarme y decir que estoy incapacitado mentalmente para defenderme. Mi esposa Beatriz del Carmen también ha sido víctima de estos infundios; la finalidad es cosa de dinero, es ambición. Es muy doloroso para mí, porque se trata de parientes consanguíneos…

“Es mi intención y mi deseo de no verlas, ni tener ninguna relación con mis hijas y con mi hermano Alberto Cuevas Novelo, ni que me visiten en mi domicilio o fuera de él, porque me siento traicionado y esto es muy doloroso por tratarse de familiares muy cercanos…” manifestó José Luis Cuevas ante Eduardo Vélez Arteaga, Juez Décimo Tercero de lo familiar, el 19 de junio de ese mismo año.

Un auto dictado 20 días más tarde por el mismo magistrado, dejó en claro que José Luis Cuevas era una persona “lúcida y capaz” y que estaba en actitud de tomar sus propias decisiones.

LOS ATAQUES CONTRA LA VIUDA DE CUEVAS NO CESAN

Desde la muerte del el célebre dibujante, pintor y escultor, la andanada contra Carmen Beatriz Bazán no ha cesado. Incluso, ni el homenaje póstumo en Bellas Artes estuvo ajeno a las polémicas. Ahí mismo tuvieron lugar actos grotescos que no correspondieron ni al momento, ni al nivel del máximo escenario de la cultura en México, encabezados por su hija Ximena Cuevas.

Algunos de los asistentes a la conferencia de prensa comentaron que una nueva oleada de descalificativos por parte de las hijas del pintor podría intensificarse a partir del próximo jueves o viernes, pues ellas han anunciado una conferencia de prensa para descalificar sus aseveraciones y reclamar lo que consideran no se les ha hecho entrega de la herencia paterna.

“No hay más herencia que repartir; no hay cosas materiales que adjudicar derivadas de ese testamento que ya fue declarado válido”, explicó Carmen Beatriz Bazán y dijo que a insistencia de ella misma, Cuevas heredó a sus tres hijas, a quienes cedió varias propiedades -entre otros un departamento en París y la casa de San Ángel de Teodoro González de León-, así como innumerables obras de arte, lo que generó problemas entre ellas, en especial, con su hija Mariana, por incluir a sus hijos.

Durante la rueda de prensa, entregó fotocopias de documentos donde se relacionan las más de 140 obras que recibió cada una de las hijas del artista, la cuales fueron valuadas en varios miles de dólares.

De ahí que la mañana de este miércoles, en su casa de San Ángel en esta ciudad, al par de otros temas, ella desmintió asimismo las declaraciones de Ximena Cuevas “respecto a la venta de obra erótica que ofrece la Galería Óscar Román. Estos dibujos acuarelados se los dio mi marido en vida al galerista para su venta, aproximadamente hace año y medio, y pertenecían a su colección particular. Es mentira que formen parte de la obra cedida al INBA en el Museo José Luis Cuevas como esta señora afirma”, dijo.

Agregó que la obra de Cuevas se halla en diversas galerías públicas y privadas de México y el extranjero y “está a la venta como la de cualquier artista que vive de su trabajo. Sus propias hijas han vendido muchas de sus obras”, reiteró.

También se ocupó en informar del registro del nombre y firma de “José Luis Cuevas” como marca, realizada en 2012, para proteger la originalidad de la misma ante la piratería -decisión suscrita notarialmente por el propio pintor-, y denunciar también las anomalías financieras en la “Fundación José Luis Cuevas y Novelo A.C”, cuyo apoderado legal es Salvador Vázquez Araujo, motivo por el cual incluso el artista deseaba suprimir su nombre de la denominación social, situación que todavía no se ha resuelto y está en manos del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).

Casi para finalizar, Carmen Beatriz Bazán señaló que la figura de su esposo exige respeto y consideración.

“No merece estar en publicaciones amarillistas -denigrantes y de mala fe-, las cuales son difundidas por sus hijas. Hasta hoy había actuado con mucha prudencia, decencia y respeto ante los ataques de las señoras Mariana, Ximena y María José y de algunos medios de espectáculos que les han dado cabida, pero en el caso de que las agresiones informativas se repitan, no dudaré en entablar las acciones legales correspondientes en contra de quien resulte responsable”, advirtió.

GRANOS DE CAFÉ

… Los espacios en la historia del quehacer periodístico deben completarse. En mi anterior columna -dedicada a recordar el paso del embajador de EU en nuestro país, John Gavin (junio de 1981-mayo de 1986) recientemente fallecido en Beverly Hills, California-, me referí a su trato singular con los medios informativos.

“Sus fricciones con la prensa comenzaron desde el momento mismo de su nombramiento y aún como ex embajador tuvo por ahí dos o tres roces más con la prensa mexicana. No era, en realidad, una aversión específica contra la prensa de México, sino con la prensa en general, incluyendo a la norteamericana”, aseguró el periodista Carlos Ramírez en su libro “Operación Gavin”.

Comenté por ello una anécdota que mostraba la actitud apática de Gavin con los periodistas. Para conferirle su debido contexto, la transcribo nuevamente.

“…En su despedida de México, a mediados de mayo de 1986, impidió a la prensa mexicana estar presente en su último discurso en la Cámara Americana de Comercio, donde atacó a los periodistas y declaró que “toda la prensa mexicana” es corrupta y que mentía por dinero: “en Estados Unidos la prensa miente por convicción”, aclaró. Estos criterios dominaron el ánimo del diplomático para enfrentar a la prensa mexicana. En una ocasión, en una conferencia de prensa en 1985, el embajador recibió una pregunta por escrito y la consideró demasiado política. La leyó en público y pidió que el reportero se identificara.

-¿De qué medio es usted? -preguntó el embajador.

-De canal 11 -respondió el reportero.

Gavin esbozó una sonrisa de conmiseración, arrugó el papel, lo tiró hacia atrás por sobre su hombro e ignoró al reportero y a la pregunta”, contó Ramírez.

Me precio de mantener los lazos de comunicación con varios colegas. Y entre ellos se cuenta precisamente Juan Antonio Valtierra, a quien precisamente John Gavin hizo blanco de su desazón e incluyó en su lista de desaprobados y al que en un par de ocasiones solicitó incluso despidieran de su empleo, por la aparente belicosidad y acoso periodístico del que supuestamente era objeto el controvertido diplomático.

La pregunta que causó la molestia del embajador estadounidense -y por la que segundos después lanzó hacia atrás el papel que convirtió en una esfera arrugada entre sus dedos-, se refería a la persecución de la que eran objeto los trabajadores mexicanos que laboraban en los campos de EU.

-¿Por qué la criminalización de los trabajadores migratorios? -había escrito el reportero en una hoja de papel, que plegada a la mitad, cruzó de mano en mano entre los asistentes, hasta llegar al pódium desde donde John Gavin respondía a los cuestionamientos de la prensa mexicana.

-¿Quién escribió esta pregunta? ¿De qué medio es? –inquirió el embajador.

– Juan Antonio Valtierra levantó entonces la mano. Se identificó. Gavin se dio tiempo para el sarcasmo.

-Ah, es “mi amigo” de Canal 11 -dijo el embajador-. Entonces, abiertamente para que todos lo advirtieran, con su mano derecha formó una pequeña bola con el papel donde se hallaba escrita la pregunta, y la arrojó displicente hacia atrás, por sobre su hombro.

Poco más tarde, exacerbado, recurrió a los medios a su alcance para exigir a la Secretaría de Gobernación, con Manuel Bartlett como titular, el cese de Valtierra. Desde Bucareli salió la instrucción de que el periodista fuera despedido de su empleo en Canal 11, entonces dirigido por Jorge Velasco Ocampo (1986-1990) quien no se dejó intimidar y buscó consejo ante su amigo Otto Granados Roldán, particular de Jesús Reyes Heroles, secretario de Educación.

Roldán lo consultó con su jefe, quien entonces tomó directamente la llamada de Velasco. Palabras más, palabras menos, la instrucción de Reyes Heroles fue rotunda y clara:

-En el área educativa mando yo y no Manuel Bartlett. El reportero se queda donde está y póngalo usted a que siga al embajador Gavin a cuanto acto asista o convoque, y que no lo deje a sol ni a sombra; publíquele todo lo que cubra.

Así lo acató Jorge Velasco. Esa fue la misión de Valtierra y este es el epílogo de esa anécdota periodística que había quedado sin completar…

…La primera edición del libro “Fotografía Artística Guerra. Yucatán. México”, de José Antonio Rodríguez y Alberto Tovalín Ahumada -que muestra 280 imágenes excepcionales, muchas de ellas inéditas, provenientes de la Fototeca Guerra, en resguardo desde hace 40 años, en la Universidad Autónoma de Yucatán-, será presentado este miércoles a las 19 horas en el Auditorio “Tláloc” del Museo Nacional de Antropología, situado en avenida Paseo de la Reforma y Gandhi, colonia Chapultepec Polanco.

La presentación estará a cargo de Deborah Dorotinsky, Ernesto Peñaloza, Jimmy Montañez y Amonio Saborit.

José Antonio Rodríguez posee doctorado en Historia del Arte por la UNAM y es autor de varias obras relacionadas con la fotografía. Sus investigaciones han merecido premios del INAH. Tovalín Ahumada es lingüista y fotógrafo. Su obra fotográfica forma parte de las colecciones de la Fototeca Nacional INAH.

El trabajo conjunto de Rodríguez y Tovalín Ahumada -quienes incluyeron además antiguos anuncios publicitarios y recortes de diarios de la época-, dio comienzo hace 5 años, cuando se plantearon dar seguimiento puntual a la obra de los fotógrafos Pedro Guerra Jordán y su hijo Pedro Guerra Aguilar, el cual logró plasmarse gracias al apoyo del legislador yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Por lo menos, los políticos yucatecos demuestran con hechos que sí les interesa el rescate y la preservación de la cultura en sus respectivas entidades. A ver cuántos pueden decir lo mismo…Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com

