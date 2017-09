23 de septiembre de 2017

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿Nos gusta temblar?

Parece que a los mexicanos (no sabemos cómo funciona en otros países) nos gusta darnos cuerda con las malas noticias, aunque luego estemos con el Jesús en la boca. ¿Nos gusta temblar?

Reenviamos casi sin pensar cualquier mensaje que nos llegue a nuestro teléfono celular, vía “redes sociales” o mediante la aplicación Watsap, principalmente aquellos que tienen contenido alarmista.

Ni siquiera nos ponemos a pensar si la información es verídica o si pudiera tratarse de una broma de mal gusto de alguien, como se dice coloquialmente, “que no tiene nada qué hacer”.

Si somos tan desconfiados de la autoridad, al menos valdría la pena ponerse a reflexionar si quizá se trata de mensajes que pretenden distraer la atención; “cortina de humo” le llaman.

Lo dijimos en la publicación anterior y retomamos el tema del uso irresponsable de las redes sociales o el teléfono celular, porque cada vez son más los casos en los que la gente cae en la rumorología.

Antes, una mala noticia corría rápido, pero no tan rápido como en la actualidad. Ahora, en cuestión de minutos un rumor se distribuye entre millones de personas y después resulta muy difícil lograr que la gente acepte la verdad.

MEJOR INFORMACIÓN CONFIABLE

El Servicio Sismológico Nacional, quizá una de las instituciones científicas más buscadas en las últimas semanas, tiene en la portada principal de su página de Internet información clara que todos los que tengamos duda respecto al tema de los temblores deberíamos revisar.

Detalla con mucha claridad los lugares donde sucedieron los epicentros de los sismos del 7 y 19 de septiembre, que hicieron recordar a los mexicanos la tragedia de 1985.

Sin embargo, también tiene en su página, un gran letrero que dice: “Los sismos no se pueden predecir”. Completa la idea con la frase: “Ningún método o tecnología actual permiten conocer cuando ocurrirán”.

Ese anuncio, evidentemente pretende que quienes se tomen el tiempo para consultar este portal que contiene información científica, aclaren sus dudas y dejen de llevarse por falsos rumores.

Ayer mismo, de gira por Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto, volvió a llamar a la población a evitar caer en falsos rumores y evitar la desinformación.

Trae también una lista de los temblores más potentes que han sacudido a México. Hay incluso información de que en 1787 pudo haber uno de magnitud 8.4 a 8.7 en las costas de Oaxaca; existen evidencias, dice.

Informa además de los ocurridos en 1932, 1985, 1995 (este de 8.1 en Colima) y el más potente de los últimos tiempos, el de escala 8.2 frente a las costas de Chiapas y Oaxaca el pasado 7 de septiembre, cuando mucha gente pensó que “la Tierra se abriría”.

NO PODEMOS DEJARNOS GUIAR POR EL MIEDO

Siguiendo con el mismo tema, ayer se comenzó a difundir mediante la aplicación Watsap un mensaje en el que supuestamente padres de familia de todo el país piden que se cancelen las clases hasta que se garantice la seguridad de sus hijos. El texto dice lo siguiente:

“Al Gobierno Federal y gobiernos estatales donde ha ocurrido sismos.

Nosotros, #padresdefamilia, unidos y organizados te decimos No al inicio de Clases, hasta que no garantices la seguridad de nuestros hijos en las escuelas.

No tenemos prisa por ver morir aplastados a nuestros hijos; tampoco somos expertos para diagnosticar si un edificio está o no en condiciones de operar.

Para eso esta protección civil, sino se dan abasto por la demanda, no importa esperaremos a que puedan hacer un diagnóstico preciso escuela por escuela. Preferimos tenerlos en casa que irlos a recoger bajo escombros. #Padresdefamiliaunidos. #Mexicounido.

Si estás de acuerdo comparte y que llegue a todas las autoridades competentes.”

Con evidente faltas de ortografía, el texto que pudo haber sido escrito por cualquier persona abona nuevamente a la desinformación y al miedo.

Lo mejor sería recurrir a los organismos adecuados, en el caso de Chiapas, Protección Civil Municipal y Estatal, para pedir informes claros respecto a qué pasará con las escuelas. Difundir un texto sin fundamento puede provocar más bien que mal.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

No dudamos de la buena fe de nuestros legisladores pero ahora si la puerca torció el rabo, al darle el mando absoluto al Diputado Willy Ochoa Gallegos de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, para la Reconstrucción de los Daños Ocasionados por el sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter, ocurrido el día siete de septiembre pasado, en Chiapas.

NUEVA COMISIÓN DE VIGILANCIA.

La creación de dicha Comisión Especial responde a un reclamo legitimo ciudadano de dar seguimiento puntual a los fondos que habrán de ejercerse para la reconstrucción de viviendas y la para la recuperación de la economía estatal, por lo que la comisión dará seguimiento formal a la operación del Fonden en la entidad, ya que según el Presidente Enrique Peña Nieto El Fonden tiene diez mil millones de pesos, que están disponibles para que gobiernos estatales y municipales deben hacer uso en caso de desastres naturales.

Dicha Comisión es de vital importancia la cual estará integrada por los diputados de la LXVI Legislatura será presidida por el priista Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, su Vicepresidente será el Verde Fidel Álvarez Toledo, la Secretaria la Priista Judith Torres Vera; su primer Vocal, la panista Fabiola Ricci Diestel, la segunda Vocal, la perredista Elizabeth Escobedo Morales, la tercera Vocalía es para el priista Isaías Aguilar Gómez, para finalizar la última Vocal es para el verde Rubén Peñaloza González.

LA BURRA NO ERA ARISCA

Recordemos que historial de ausentismo que ha tenido el diputado Willy Ochoa en la legislatura local, aunado a que sus iniciativas propuestas y que no ha destacado por su brillantez en su trabajo legislativo, todo abona para que tengamos una percepción de ser una persona poco confiable y conflictiva.

En su paso por el PRI Nacional cumplió las funciones encomendadas cuando el foco nacional estuvo puesto en él, pero al salir Manlio Fabio Beltrones de la jugada priista, regreso al estado y tampoco se le volvió a ver, donde ha dicho de los trabajadores del Congreso del Estado “solo se presentó cuando tomó protesta en esta legislatura y el día de hoy”, cuando se instaló la nueva Comisión.

Si bien no tendrá disposición de los recursos del Fonden, sus ausencias, dejaran vacíos para se puedan repartir el pastel, perjudicando así al pueblo Chiapaneco.

DESCONTENTO POPULAR.

Es que al parecer al ver caballo ensillado se le antojo viaje y ni tarde ni perezoso envió una iniciativa que se aprobó por la suma urgencia del tema donde se aceptó la estricta vigilancia de la aplicación del Fondo Nacional de Desastres, que en teoría así debe funcionar a fin de beneficiar de manera directa a los damnificados por el terremoto que sufrió nuestra entidad y no desviar ni condicionar el apoyo con fines electorales, pero conocemos el cebo de nuestro ganado, lamentamos mucho que en el día de su creación no le demos los mejores augurios, ya que esperamos no salga más cara la cura que la enfermedad.

Por lo pronto dicha comisión se instaló formalmente este viernes a las 12 horas en la sala de sesiones del Congreso local, donde propios y extraños, se sorprendieron ante la presencia de quien dirigirá la comisión. Gran apoyo tendrá en la Diputada Judith Torres Vera quien en su función como secretaria de la misma realizo un trabajo impecable.

ERA APOYA A DICHA COMISIÓN.

Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de presidente del Congreso del Estado dijo que ante este fenómeno natural, el Congreso del Estado aprobo una Comisión Especial, encargada en dar seguimiento y vigilancia al cumplimiento de los lineamientos de operación de los Fondos encaminados a la reconstrucción, por parte de las Autoridades correspondientes, ya que dichas comisiones se crean cuando lo exija la relevancia o urgencia del asunto, lo que ha ocurrido con este sismo y en solidaridad con la población chiapaneca se autorizó al Ejecutivo del Estado otorgar pensiones a los beneficiarios de los fallecidos a causa de este percance aunado a ello se exhorta a los Ayuntamientos que los recursos destinados a la obra pública sean reorientados para la reconstrucción de las viviendas dañadas en sus municipios.

CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

En Chiapas empresarios y ciudadanos aplauden la iniciativa de la Comisión Especial para dar Seguimiento al Cumplimiento de la Aplicación de los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales, pero exigen crear Consejo Consultivo para Reconstrucción y así evitar la rapiña y el despojo de malos servidores públicos, tal como sucedió con los damnificados del huracán Stan en el 2005, donde cientos de miles de damnificados fueron olvidados ante un presupuesto federal y estatal, que nunca se supo para donde se envió.

Por ello la sociedad civil en Chiapas, organismos empresariales y sectores académico y social, solicitaron a los Gobiernos federal y estatal, la creación del Consejo Consultivo Ciudadano para la reconstrucción de la zona afectada por el terremoto, a fin de vigilar el manejo de los recursos en todo el proceso de aplicación, tanto física como financieramente, para garantizar la calidad de las obras a realizar, donde estarían los propios ojos del pueblo velando por sus presupuestos.

LA NACIONAL

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decretaron suspensión de plazos legales por emergencia, debido al terremoto de este martes y a la suspensión de labores que acordaron para su personal.

Los consejeros del INE, Marco Baños y Benito Nacif, confirmaron a este diario, que se decidió decretar la suspensión de plazos legales por emergencia, lo que detiene los tiempos para cumplir con formalidades con plazos a cumplir. El consejero Benito Nacif, comentó que desde el marte por la tarde, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, envió una circular informando de la decisión, por lo que, dijo el consejero, “significa que el reloj del INE está detenido”.

Esto significa que si está corriendo el plazo para que los candidatos independientes entreguen su carta de aspiraciones, por lo que el término del plazo se recorrerá los días que el INE no pueda laborar, o los plazos para interponer quejas e impugnaciones, también. En el Tribunal los magistrados acordaron que los plazos legales se suspenderían el 19 y 20 de este mes, si los magistrados no deciden lo contrario.

SEMANA INGLESA.- LUNES: Más de 18 mil escuelas reiniciaron actividades escolares de manera normal en la entidad chiapaneca, lo que se traduce en más de un 90 por ciento de su totalidad, así lo informó el secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos. Señaló que debido a la cantidad de réplicas sismológicas y con el objetivo de proteger la integridad física de las niñas, niños, jóvenes y personal académico, la semana pasada se suspendieron las clases en todos los planteles educativos del estado. Detalló que ayer se retomaron actividades a excepción de los mil 571 que sí presentaron algún tipo de afectación, que van desde cristales rotos hasta graves afectaciones en su infraestructura y en las que se recomendó esperar el reporte de Protección Civil. El titular de Educación informó que algunos directivos ya cuentan con sedes alternas para dar continuidad a las clases; sin embargo, el objetivo es garantizar el aprendizaje a los alumnos que se quedaron sin aula. Apuntó que se espera el arribo de 250 aulas móviles en diversas regiones de la entidad que servirán para adaptar escuelas en espacios decorosos y en los que se pueda impartir la cátedra. MARTES: En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta de Ley como nuevo Coordinador General del Gabinete a Juan José Zepeda Bermúdez, quien se comprometió a trabajar de manera conjunta con las instancias del Gobierno para seguir avanzando en la solución de las necesidades de la gente. En este marco, el responsable de la política interna reconoció la experiencia del nuevo funcionario tanto en el sector público y como empresario, lo que contribuirá a fortalecer la atención de los temas que son de interés de los chiapanecos, que hoy requieren de funcionarios cada vez más comprometidos y que puedan aportar soluciones. Por su parte, Zepeda Bermúdez destacó la importancia de seguir trabajando en un solo equipo para fortalecer con visión de largo plazo el legado que está construyendo la actual administración en todos los municipios. Agradeció la confianza del mandatario estatal al nombrarlo en esta nueva encomienda y reiteró su compromiso de trabajar por Chiapas, poniendo a prueba la experiencia adquirida en la Secretaría de Planeación para dar seguimiento y evaluar con mayor precisión los avances alcanzados y construir bases sólidas. MIERCOLES: Se informó que el jueves 21 de septiembre, se reanudan las clases en todo el estado de Chiapas, Michoacán y Oaxaca con excepción de los planteles escolares que registraron los mayores daños, incluyendo aquellos afectados por el sismo del 7 de septiembre. La Secretaría de Educación Pública informa que de acuerdo a los reportes que le han sido entregados por las autoridades educativas estatales, se identifican aproximadamente 5 mil 92 escuelas con diversos daños causados por los sismos registrados durante el mes de septiembre, la mayoría de estos son afectaciones menores, que no impiden el funcionamiento de las escuelas. En la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala las clases se reanudarán el lunes 25 de septiembre; estas entidades registran daños en al menos 240, 934 y 260 escuelas, respectivamente. En los casos del Estado de México, Morelos y Guerrero la suspensión de clases se mantiene el día de mañana jueves 21 de septiembre, hasta nuevo aviso. De igual forma, se presentan daños en aproximadamente 600 planteles en el Estado de México, 48 en Morelos y 93 en Guerrero. JUEVES: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas, aprobó por unanimidad, el calendario de actividades del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, que establece cada una de las acciones y fechas en que se desarrollará el proceso y hasta su conclusión. En Sesión Extraordinaria, el Consejero Presidente, Oswaldo Chacón Rojas, reiteró el compromiso de dar cumplimiento de manera puntual y precisa a las actividades a desarrollarse y destacó el trabajo coordinado que este órgano mantiene con el Instituto Nacional Electoral (INE), para brindar certeza durante el próximo proceso electoral local, que inicia formalmente el 7 de octubre. “El proceso electoral ordinario comprende las etapas de preparación de la elección; la jornada electoral; el cómputo y resultados de las elecciones y la declaratorias de validez, para elegir a Gobernador o Gobernadora del Estado, Diputadas y Diputados Locales y miembros de 121 Ayuntamientos”, afirmó. Durante la Sesión, también se aprobó la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos interesados en acreditarse como Observadores Electorales, durante el próximo proceso electoral local. La observación electoral tiene como objetivo proporcionar un elemento más que otorgue certeza en los comicios, fomentar la participación libre y voluntaria de ciudadanos responsables de ejercer sus derechos políticos, en estricta observancia de las leyes emitidas para tal efecto, así como ampliar los cauces de participación ciudadana democrática en la elección. Además, se aprobaron los proyectos del Reglamento de Sesiones de la Junta General Ejecutiva y el Reglamento Interno de Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Finalmente, durante el encuentro, tomaron protesta de Ley, Genaro Morales Avendaño y Benjamín Aarón Trujillo García, acreditados como representante y suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el IEPC. VIERNES: El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, realizó un recorrido por la colonia Cerro Hueco de Tuxtla Gutiérrez, donde aseguró que la dependencia a su cargo permanecerá en el estado para supervisar el inicio de la reconstrucción que la zona afectada quede restablecida. Acompañado del secretario del Trabajo estatal, Francisco Javier Zorrilla Rabelo y del presidente municipal, Luis Fernando Castellanos, el funcionario federal valoró los avances en las labores que realizan los tres niveles de Gobierno, tras el sismo del pasado 7 de septiembre en el sur del país. En su visita, Navarrete Prida constató las afectaciones en un tramo de la carretera Tuxtla-Copoya, que mantiene suspendido el tránsito por considerarse zona de alto riesgo. Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez resaltó el apoyo indiscutible que brinda el Gobierno de la República, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hacia los trabajos que realizan los Gobiernos Estatal y Municipal.

Va de Anécdota.- Comentario ad hoc…

Cuando en el efímero gobierno de Eduardo Robledo Rincón, los periodistas preguntaron al secretario de gobierno, Eraclio Zepeda Ramos (QEPD), sobre el nepotismo al estar su hermano Manuel Zepeda Ramos dentro del gabinete en la Coordinación de Comunicación Social, Laco simplemente respondió; “es el gobernador quien da los nombramientos, yo no lo nombré”

Viene a mi mente esa anécdota porque a Oscar Ochoa Gallegos lo nombró el gobernador Velasco, no su hermano Willy Ochoa, así que no es lo mismo chana que Juana.

Linterna Literaria.-

Quiero estar seguro de mí…

De lo mucho que pueda amarte,

quiero que me digas sí puedo…

Entregarme sin límites,

Sin mentiras, ni tapujos,

Sin tantos enredos en el alma;

Dime si es así para poder comenzar…

A olvidarme, a cegarme y doblegarme,

a jurar ante un espejo de un cuarto vacío

Que me dedicare a amarte,

que desafiare tercamente a la distancia,

Que haré locuras todos los días

Para reconquistarte,

Con palabras dichas y escritas en poesía,

Para alimentar de ellas nuestros corazones,

No es que no confié en ti mi pequeña dulzura,

sólo quiero que entiendas…

que quiero estar seguro de mí,

Para perder por tu amor la cabeza.

Fabián Ch’in.

Oficio Político.- El senador Luis Armando Melgar Bravo reconoció la labor realizada por el gobernador Manuel Velasco Coello a 16 días del lamentable sismo de 8.2, que generó más de 300 mil damnificados y un millón 400 mil afectados, por lo que agradece el trabajo del Gobernado Manuel Velasco Coello, de su gabinete y en especial del Sistema Estatal de Protección Civil el cual fue merecidamente premiado en la categoría de prevención en el año 2014… El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, se pronunció a favor de que una parte de los millonarios recursos que reciben los partidos políticos para campañas electorales y gasto ordinario, sean destinados en tareas de ayuda a los damnificados de los terremotos ocurridos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Guerrero. A través de un mensaje en redes sociales, el gobernador Velasco dio a conocer su adhesión a las diversas voces ciudadanas que han pedido firmar la petición de canalizar una proporción de los 11 mil millones de pesos que se les da a los partidos políticos tanto a nivel nacional como a nivel estatal, en apoyo a las entidades afectadas por los terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre…De nueva cuenta estudiantes de la UNACH Campus V en Villaflores y de la Únicach en Villacorzo marchan exigiendo a gobierno del estado el pago de más de 7 meses de becas alimentarias y de transporte, de manera simultánea estudiantes enTuxtla y Comitán se manifiestan… El Partido Podemos Mover propuso que el Congreso del Estado revise la legislación electoral para que se autorice que el financiamiento público que les corresponde a los partidos políticos sea destinado en su totalidad a la reconstrucción de las viviendas que resultaron dañadas…Personal de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Gobierno del Estado (SOPyC), Protección Civil del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (PC), de manera conjunta con los grupos internos de Protección Civil de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Congreso local y de la Secretaría General de Gobierno (SG), supervisan las instalaciones del Edificio Plaza… Debido a las características de la actividad sísmica, expertos del Centro de Investigación y Gestión de Riesgos en Cambio Climático (CIGERCC) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), reiteraron que no es posible predecir los sismos, ni su magnitud, que lo único cierto es que Chiapas se ubica en una zona de alto riesgo sísmico y por ende es vital estar prevenidos… hablando de la Unicach se espera humo blanco para este lunes en la designación de su nuevo rector… El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason se manifestó a favor de que los recursos a los que ha renunciado el PRI y el Partido Verde sean destinados de inmediato a las y los chiapanecos afectados por los terremotos y sus réplicas, así como al resto de mexicanos en Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y en la Ciudad de México, sumándose a la exigencia del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, para que los $258’617,031 a los que ha renunciado el Revolucionario Institucional sean transferidos directamente a la Tesorería de la Federación y se asegure que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se destinen a las instituciones encargadas de atender a las personas damnificadas, sin simulaciones ni oportunismo político… El Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que derivado de la contingencia nacional a la que Chiapas se suma por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, suspenderá la realización de la próxima Vía Recreativa.

Finalmente: “Que no se detenga en ningún momento la ayuda para Oaxaca y Chiapas” lo dijo el Presidente Enrique Peña Nieto. Nos vemos en el próximo café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

LAS NOVELAS DE TERROR

Cuando uno cree que ya ha visto, escuchado, leído todo, siempre hay algo nuevo para sorprendernos. Tengo en la memoria decenas de historias de cosas retorcidas que hacen los gobernantes con tal de servirse del poder que tienen, pero esto no sé si lo había visto alguna vez.

Morelos fue uno de los estados más afectados por el sismo del pasado y tristemente recordado 19 de septiembre, antes ya nos había tocado a nosotros, pero voy a darle voz, en esta ocasión, a una amiga morelense que me pidió la dejara narrar un capítulo de este espantoso triller llamado ¿en manos de quién estamos?

“Érase una vez un estado que quedó derrumbado en casi tres cuartas partes de su territorio tras el sismo, no tiene los reflectores que tiene la Ciudad de México y se entiende, es la capital del país y la densidad de población es por mucho, más grande, pero de alguna forma el mundo se tiene que enterar de las aberraciones que aquí suceden.

Los morelenses, el país, el mundo entero se volcó en ayuda, los jóvenes se organizaron de una forma que no había visto antes y eso que nací aquí. Todos, estudiantes, comerciantes, doctores, ingenieros, todos buscaron la mejor forma de hacerlo, hasta que la tentación fue demasiado grande para el Gobierno del Estado.

¿Qué hizo? Nada más interceptar la ayuda, hay poblados pequeños, de 100 casas en donde se cayeron 60, es decir más de la mitad del lugar está en ruinas, urgía la ayuda, y en lugar de hacerla fluir, de registrar la ayuda y mandarla inmediatamente en los mismos camiones a esos lugares, en lugar de ofrecerles seguridad, acompañarlos, no, los escoltaban rodeados de policías, como si trajeran armas o drogas, para que se vaciara todo en el Dif Estatal ¿por qué? ¿para qué? No era de ellos ni para ellos, no tenían ni siquiera por qué intervenir, su única obligación era canalizarlo inmediatamente.

Los choferes de los camiones, la mayoría de empresarios de otros lados, no de los gobiernos, no de nadie en particular, sino de gente que puso sus unidades, gasolina, choferes, que venían con la encomienda de llegar directamente a los poblados, no importaba si manejaban dos horas más, lo que importaba era que la gente tuviera apoyo, pero no, en lugar de orientación y ayuda se encontraron con emboscadas de policías, se encontraron con que su esfuerzo iba a quedar apilado en una bodega mientras la gente seguía sufriendo.

Qué más quisiera yo que todo esto me lo estuviera inventando, pero no es así, en Cuernavaca, en donde era lógico que llegara toda la ayuda porque los demás no conocen la geografía del estado, ni saben de las rutas más rápidas o seguras, ni de la situación de cada poblado, se encontraron con operativos que no montan ni contra la delincuencia, a los coches particulares los están revisando, los están obligando a bajar la ayuda que lleven, a los camiones ni se diga, los escoltan.

Hay ayuda que viene perfectamente dirigida, canalizada, por ejemplo de las diócesis del país hacia la diócesis de Cuernavaca y nada menos hoy viernes que llegaron dos tráileres dispuestos a coordinarse con Caritas, el Dif Morelos hizo lo mismo que ha venido haciendo, los interceptaron, no los dejaron salir de la capital, y los “escoltaron” hasta las bodegas del DIF, en donde se siguen acumulando las cosas.

Y ha habido enfrentamientos entre la sociedad civil y los policías, los choferes también han tenido que defenderse. ¿Por qué? No es lógico, están ayudando, deberían darles las gracias, no amenazarlos.

A veces ya no sé en qué mundo vivimos, no es lo que quiero para mí, para mis hijos ¿usted sí? Cómo es posible que quienes quieren ayudar tengan que estar armando “planes” para no ser interceptados por el gobierno estatal de Morelos, y en lugar de que la ayuda llegue en una hora pues llega como en cuatro, con todos los riesgos y gastos adicionales que ello implica, están cruzando ríos, transitando por caminos no seguros, no es justo, no es humano.

Me aterra pensar que hay mentes que gobiernan que sean capaces de maquinar acciones así, a quienes no les importe en lo más mínimo el dolor, la muerte, la soledad, el hambre. ¿Quién les va a poner un alto? sé que sólo nosotros, sé que todas esas valientes personas que ayer en la noche fueron y apoyaron a los choferes para que no los escoltaran, que enfrentaron a la policía, que vaciaron el tráiler y se llevaron la ayuda en las camionetas que ya estaban organizadas para repartirla, pero fue sólo uno, uno de muchos. Es difícil cuando te piden ayudar, recolectar, organizarte y de remate la tienes que hacer de frente de batalla para que no te quiten lo que con tanto esfuerzo hicieron cientos de personas ¡qué horror!

Antes o en algunos lados los gobiernos ni se mueven, no se inmutan, de los males el menos, lo terrible es que ahora no sólo es eso, ahora de remate te persiguen como al peor de los delincuentes, te amenazan y si quieres ayudar es prácticamente a costa de tu seguridad. Los centros de acopio ya los están organizando en lugares más alejados, de más difícil acceso, donde no llegue tan fácil la policía ¿puede creerlo?

La ayuda aún se requiere, las casas se siguen derrumbando, siguen aumentando los que lo perdieron todo, así que por favor, no importa de qué rincón del país nos leas, ayuda a difundir esta información, el mundo entero necesita saber que en Morelos hay un gobierno enfermo, podrido, no entiendo cómo pueden vivir cargando tantas muertes y penas encima, sólo espero que algún día su miseria los alcance”.

Así termina el texto de mi amiga y me quedo sin comentarios ¿en manos de quién estamos? Graco Ramírez, el mencionado gobernador quiere ser presidente de la República por el PRD, el Colocho nos agarre confesados.

http://etrnoticias.mx/lee-las-novelas-terror-en-carrereando-la-chuleta-ronay-gonzalez/

