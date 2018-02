23 de febrero de 2018

La Feria

Sr. López

Torneo de cinismo

Algunas historias le he contado de la abuela Elena, la del lado paterno (los de Autlán de la Grana, Jalisco), pero como podrá suponer, si hubo abuela, hubo abuelo y en el caso de este menda, era don Víctor, señor no hablantín pero buen conversador, no guapo pero de pinta elegante (como de rentarlo para bodas), cuya anécdota favorita era de una vez cuando niño, a fines del siglo XIX, llegó al pueblo una compañía de cómicos de la legua, anunciando a gritos que esa tarde representarían en el quiosco de la plaza, una “comedia de mucha risa”. Como no había televisión ni radio (ni electricidad), cualquier cosa juntaba gente; estos, retacaron la plaza. Estaban el párroco, el cabildo, los notables del lugar (seis tenderos y el doctor), hasta los arrieros de los alrededores; al frente los que llevaron sus sillas, atrás de todos, en sus monturas, los rancheros adinerados. Música, diálogos “picantes”, y todo eran risotadas hasta que alguien gritó: -“¡El payaso de rojo es el Flaco Valdez!” -un cimarrón que había huido hacía años, dejando varias doncellas con lo que entonces llamaban “honra”, bajo sospecha y con carpeta de investigación abierta. Unos por agravios reales, los demás por el puro gusto a las trompadas, se treparon al quiosco. De función cómica pasó a concierto de bofetadas. En medio de la batahola -respetable vs actores-, el “director” de la compañía, gritaba: -“¡Es de risa!… ¡señores!… ¡es de risa!” -el Alcalde metió a la cárcel a cómicos y cómicas, más por protegerlos que por otra cosa y del tal Flaco Valdez no se supo nada (o corría muy rápido o lo alcanzaron). Decía el abuelo que por eso, cuando en el pueblo se sospechaba que algo podía acabar mal, decían: -“Va a ser de risa”.

De unos pocos años acá, el tenochca promedio no se espanta por las alianzas que establecen en tiempos electorales los partidos políticos de nuestra risueña patria.

Sin retroceder mucho, esto de las alianzas comenzó en 1988 cuando se salió una parte del PRI (si no la mejor, sí de lo mejor), liderada por Cuauhtémoc Cárdenas, quien formó el Frente Democrático Nacional (FDN), para competir por la presidencia de la república con los institutos políticos que se llamaban (no queda ni uno): Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), Partido Popular Socialista (PPS), Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS): el PARM relacionado con el tricolor (con fama de partido satélite del partidazo), y el resto, de izquierda (de hecho el PMS y el FDN, después de las elecciones, crearon el PRD).

En las elecciones presidenciales siguientes (1994), no hubo alianzas ni coaliciones, revolturas ni merengues: PRI, PAN y PRD, compitieron solos cada uno por su cuenta (ganó el PRI con casi 17 millones 200 mil votos; en segundo lugar quedó el PAN, con poco más de 9 millones y en tercero el PRD con casi 6 millones de votos a su favor).

En el año 2000, muy presente tengo yo, fue cuando empezaron a soltarse el pelo los partidos. De un lado se constituyó la alianza el PAN-PVEM, que alojó a don Chente Fox en Los Pinos (con poco menos de 16 millones de votos… y algo de ayuda del bolero de Mexicali, el pérfido Zedillo), y del otro, la Coalición Alianza por México: PRD, PT, Convergencia y PAS (casi 6 millones 300 mil votos). Que el PAN se aliara con los Verdes, pasa, pues a fin de cuentas, los Verdes no tenían ni tienen una real ideología (ni nada de ecologistas, que por algo a principios de 2009, los expulsó de su seno el PVE -Partido Verde Europeo, que agrupa 36 partidos políticos de 32 países-, quedando en los hechos fuera del “Global Greens”, la organización mundial de partidos ecologistas… pa’l caso). Pero por el contrario, que el PRD se aliara con el PAS, ya olía mal: el PAS fue siempre un partido (chiquito), de derechas, hijo final del PDM, Partido Demócrata Mexicano, de la extrema derecha sinarquista (disfrazados de ideología “social cristiana”). El PRI fue solito y perdió (con el olvidable Labastida).

En las elecciones de 2006, ya podemos hablar del comienzo del despelote: el PVEM se echó una machincuepa y apareció como aliado del PRI (perdieron, bendito sea el dios en que cada quien crea, con el olvidado Madrazo). También perdió la alianza “Por el Bien de Todos, primero los Pobres”, integrada con cierta lógica por partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia), cuando la jugó por primera vez para La Grande el Pejehová de entonces. El PAN no se alió con nadie y ganó (con Calderón y alguna ayudadita casi innegable de mapaches y similares).

En 2012, repitieron sus alianzas el PRI con el Verde y el PRD con el PT y Convergencia; el PAN, otra vez solo y por su cuenta. Se trepó don Peña Nieto (sin comentarios).

Es en esta temporada de caza de votos, 2018, que son esperpénticas las alianzas. Con no buenas intenciones, repasemos la situación: por un lado va el PRI-PVEM-PANAL (sí, el PANAL fundado por Elba Esther Gordillo); por el suyo, el PAN (ya muy decepcionado de presentarse solo), para esta vuelta va con ¡el PRD! y Movimiento Ciudadano (que también es, teóricamente, de izquierda); y de remate, Morena, el partido del Pejeremías, se alió con el PT (normal, son de izquierda), y de la manera más extraña, rara y sorprendente, con el PES, partido casi casi confesional (neopentecostal), tanto que por un pelo no les dan el registro.

Así las cosas, el que vote PRI apoya al partido que parió la Maestra; el que vote PAN apoya al PRD; el que le tache a Morena le hace el caldo gordo al PES. Estas elecciones ponen a prueba la solidez mental del electorado: es un revoltijo hecho con el descaro del pragmatismo: tirios y troyanos, San Miguel y el Diablo, el Papa y Lutero, Teresa de Calcuta y la Rompecatres, todo se vale la cosa es ganar.

Lo malo es que eso que forma las filas reales de cada partido no están muy convencidos, hay y habrá más fisuras y pleitos dentro de los partidos y las elecciones van a estar de risa, porque en realidad son un torneo de cinismo.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿El Jaguar cambia de cueva?

Anoche, mientras “los tecleadores” nos aprestábamos a terminar de mandar a diseño nuestros escritos, trascendió que finalmente ocurrió lo que ya se venía oliendo desde semanas atrás: El Jaguar Negro y la estructura del Verde dejan al “partido del tucán”.

Eduardo Ramírez Aguilar se apresta para encabezar la figura de la candidatura común en la que irían Mover a Chiapas, Chiapas Unido, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

El IEPC, quien sesionará este sábado, validaría esta candidatura común registrada el 19 de febrero; quedaría fuera el PVEM, quien postularía a su propio candidato que podría ser el senador Luis Armando Melgar (suponemos).

Perredistas y panistas le han “guiñado” el ojo al Jaguar Negro, quien en las próximas horas estaría anunciando que emulará una candidatura común, parecida a aquella que en el 2000 lideró Pablo Salazar Mendiguchía o Juan Sabines en 2006. Para recordar: dos derrotas al PRI.

Si los astros se alinean y no dicen otra cosa, esto ocurriría en las siguientes horas y el escenario político local sería así: ERA por cinco partidos en una candidatura común; el PVEM con un aspirante aún desconocido; el PRI y Panal con Roberto Albores y Rutilio Escandón con Morena-PES y PT.

PERREDISTAS POR UNA REBANADA DEL PASTEL

Desde que se abrió la posibilidad real de que Eduardo Ramírez Aguilar encabece una candidatura común por varios partidos políticos, entre ellos el PRD, algunos personajes del partido amarillo pegaron el grito en el cielo.

Ayer se fueron a la Ciudad de México para intentar hacer ruido y exigir aunque sea una “rebanada del pastel”.

José Antonio Vázquez Hernández, secretario general y otrora uno de los personajes más fuertes en el perredismo estatal, fue quien pidió al CEN del PRD que no se coman solitos “el pavo”.

César Espinosa, dirigente del PRD estatal, también respondió a José Antonio Aguilar Bodegas, quien lanzó acusaciones porque siente que si llega ERA a la candidatura común le quitarán su única posibilidad que tenía de “negociar algo” en la próxima contienda electoral.

PANISTAS VOLTEAN A VER A ERA

Un grupo de panistas, entre ellos la ex diputada federal Mirna Camacho Pedrero y el ex ombudsman, Juan Carlos Moreno Guillén, salieron anoche a manifestar abiertamente su respaldo a la posible postulación de Eduardo Ramírez.

Ya que todos están en el arrancadero, ellos también fijaron postura y expresaron que ven al comiteco como un personaje que puede encabezar la candidatura común.

Le reconocieron su trabajo y el conocimiento que posee de la realidad de Chiapas, por sus recorridos que ha realizado.

EN EL PRI AFILAN LAS UÑAS

“Trasciende que el PRI prepara delito electoral y fraude al pretender invalidar la salida del PVEM de la Coalición…” escribió anoche la periodista, Mari Jose Díaz, en sus redes sociales, como previendo que algo puede pasar en las próximas horas.

Este sábado se vence el plazo para que el IEPC valide la candidatura común en la que irían Mover a Chiapas, Chiapas Unido, PRD, PAN y MC, y se supone que en el PRI quieren evitar que eso ocurra porque sería el último clavo de la “tumba”.

Sin embargo, y no es por echar grilla, los que están al frente del PRI son incongruentes, pues por un lado no quieren que el Verde los abandone y por el otro no quisieron ceder ni un paso.

EL PRI SUELTA LA CABALLADA

Las encuestas que, ya sabemos, casi siempre son el retrato mandado a hacer de quien las paga, dicen que “Pepe” Meade no es lo suficientemente popular como quisieran en Los Pinos.

El Peje, a quien al ser ungido por el PES poco le faltó para predicar en público, sigue encabezando las preferencias.

Quizá por esa razón, el PRI soltó a sus mejores gallos con las uñas afiladas.

Nada más y nada menos que Manlio Fabio Beltrones y Miguel Ángel Osorio Chong, aparecieron en la primera fila del equipo que flanqueó al ex titular de Hacienda.

Otros personajes como Beatriz Paredes Rangel, con una larga carrera política, también aparecieron en escena, al igual que el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, de los pocos tricolores que no han salido manchados después de un encargo como ese.

¿Comenzará la mayor operación del PRI para evitar que AMLO llegue a Los Pinos? Ya no quieren tener pesadillas.

CAFÉ AVENIDA

GABRIELA FIGUEROA

VERDE QUE TE QUIERO VERDE.

Pues bien en nuestro estado cada día es más controvertido que otro, nos amanecimos con noticias nacionales donde el líder nacional del PVEM, Carlos Puente Salas, advirtió a los militantes y líderes del partido en Chiapas, que está descartado ir en coaliciones con otras fuerzas políticas que no sean PRI y Panal en la contienda por la gubernatura de lo contrario, sólo podría aliarse con partidos locales, además en notas estatales donde Manuel Velasco Gobernador del Estado ratifica su compromiso con el pueblo chiapaneco al enviar un reconocimiento y gratitud a la benemérita Cruz Roja y emprendiendo la semana Nacional de Vacunación, además de estar en gira por Aldama y Tenejapa para conmemorar el Día internacional de las lenguas maternas.

“Los Verdes contribuyen a la confusión mediática para tratar de ganar tiempo en sus componendas, nada está dicho por eso las dirigencias nacionales echan para atrás sus presuntos acuerdos”

Y es que en Chiapas el órgano encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones más tergiversadas (por lo actores políticos) de todos los tiempos como lo es el IEPC, ha sacado la casta y hasta ahora se ha conducido conforme corresponde, no por algo el Dr. Oswaldo Chacón tiene vasta experiencia y no es un ingenuo para dejarse llevar, por lo que hasta ahora ha demostrado que bajo su autoridad las cosas han salido acorde a derecho. Sin embargo las jugarretas están a la orden del día, dejando en estado de indefensión a más de uno, pero no hay que comer ansias que pronto se definirá lo que tanto nos urge saber, quienes serán los candidatos a la gubernatura chiapaneca.

Ahora bien los Verdes, de boca de su representante ante el IEPC, Mauricio Mendoza hace unos días ratificó el acuerdo de candidatura común, integrada por seis partidazos ante el IEPC, donde Mendoza Castañeda, argumentaba solamente una duplicidad de documentos, donde solo le faltaba el logotipo, presentando en vía de alcance otro documento con los logotipos debidos, por lo que se sumó a la candidatura común que pretende elegir a su candidato de manera incluyente, con la aprobación de las asambleas de cada partido político, no siendo reconocida esta version de nueva cuenta por el IEPC.

Fue entonces que desde la nacional viene la instrucción de que el verde ante este panorama está descartado ir en coaliciones con otras fuerzas políticas que no sean PRI y Panal en la contienda por la gubernatura de lo contrario, sólo podría aliarse con partidos locales, así lo han afirmado por lo que el apoyo a Albores Gleason sigue en pie y más fuerte que nunca por parte de José Antonio Meade Kuribreña y por supuesto del Presidente de la republica Enrique Peña Nieto.

Pero no solo le pasa a los verdes, sino toca a los amarillos y bueno a todos los partidos políticos, siendo el caso del PRD, quien anda en las mismas, obedeciendo en casa y retando a quien manda en lo nacional, pero bueno ya se sabe que todo está entretención es parte del show mediático que nos brindan los partidos ya que solo el IEPC dará a conocer lo conducente en breve.

Por su parte los de la Dirigencia Nacional del PRD tras conferencia de prensa desde la ciudad de México donde José Antonio Aguilar Bodegas, Diego Valera Fuentes y Juan José Rodríguez Prats, denunciaron irregularidades en la conformación de la candidatura común de los partidazos señalando que en Chiapas postulará a candidato propio a la gubernatura del Estado, teniendo como abanderado a José Antonio Aguilar Bodegas por parte del Sol Azteca.

Finalmente: “La preservación de las lenguas indígenas de Chiapas recae en las mujeres, por eso refrendé el compromiso de generar mayores apoyos para ellas y para la educación intercultural bilingüe de calidad de sus hijos” lo dijo Manuel Velasco Coello. Recuerde No es Nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

CEN del PRD respalda candidatura de Aguilar Bodegas

Comenzamos….En la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, ratificó ante los medios de comunicación su determinación de impulsar al ex priista José Antonio Aguilar Bodegas como su candidato a la gubernatura de Chiapas. Aguilar Bodegas con una amplia trayectoria política y en la administración pública, va por segunda ocasión en busca de ganar la elección para ser el próximo gobernador de Chiapas, en la primera ocasión bajo las siglas del PRI le robaron la elección y ahora va con todo el apoyo del partido del Sol Azteca. Después de no haberse construido la alianza “Por Chiapas al Frente” que integrarían los institutos políticos del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, el CEN perredista tomó la determinación de que en Chiapas ese partido va solo, con un fuerte candidato al gobierno de Chiapas, José Antonio Aguilar Bodegas. El ex alcalde de Tapachula, ex diputado local y ex Presidente del Congreso del Estado, ex diputado federal, ex senador de la República y ex dirigente estatal del partido tricolor, en la conferencia de prensa que se realizó en el auditorio del Club de Periodistas de la CDMX, estuvo acompañado del perredista Diego Valera Fuentes (próximo candidato al senado), del panista Francisco Rojas Toledo (será candidato a la alcaldía de la capital chiapaneca), de Sarán Osorio Espinosa, líder del grupo Galileo (seguro candidato a una diputación local) y de los dirigentes nacionales del PRD. Organizaciones políticas de izquierda como la CIOAC, la mayoría de las organizaciones y militantes del partido tricolor, panistas que simpatizan con Paco Rojas y miembros de la sociedad civil, se sumarán al proyecto que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas. Gran número de militantes priistas de todos los niveles, sin renunciar a su partido abandonarán a RAG, porque coinciden con las aspiraciones del tapachulteco, están puestos para brindarle su apoyo, caminarán juntos en la trayecto de campaña para lograr ganar la elección del primero de Julio. La amplia experiencia de JOSEAN supera al diablito……Continuamos…..El ambulantaje se ha adueñado del destino turístico más importante de nuestro estado, San Cristóbal de Las Casas. El Parque de Santo Domingo de Guzmán y sus alrededores está lleno del comercio informal, los plásticos multicolores de los improvisados puestos contaminan visualmente ese colonial espacio. A la emblemática iglesia y el ex convento de Santo Domingo se le invirtió mucho dinero en la restauración de su fachada y su interior, para que luciera esplendorosa ante los ojos de miles de visitantes que llegan de otras partes del estado, del interior de nuestro país y del extranjero, ahora las decenas de puestos del comercio informal que se han instalado en el atrio y el parque, evitan admirar esa maravillosa obra arquitectónica. La inversión que se realizó para instalar la iluminación escénica especial en la Catedral, el Arco del Carmen, en la antigua Presidencia Municipal, en la iglesia de Santo Domingo, entre otros representativos lugares, no se puede apreciar. El Centro Histórico de la antes resplandeciente ciudad colonial San Cristóbal, actualmente es un basurero, ese es el sitio donde el turismo que llega de otros países a gastar dólares y euros, queda impresionado por la impresionante cantidad de puestos informales, por los cientos de vendedores ambulantes que acosan a todo aquel que se cruza en su camino y por la falta de limpieza en la vía pública. San Cristóbal de Las Casas tiene la categoría de Pueblo Mágico, la federación a través de la Secretaria de Turismo Federal le asigna un presupuesto anual para su conservación, recursos que parece que no tienen el destino programado ya que esa gélida ciudad se encuentra descuidada tanto en los servicios que debe prestar a la población como el mantenimiento al Centro Histórico. Cierto que los monumentos históricos de San Cristóbal de Las Casas, sufrieron cuantiosos daños ocasionados por el terremoto del pasado 7 de Septiembre y se están reparando, pero el programa de reconstrucción a las consideradas reliquias están a cargo del IHNA con recursos federales. El actual Ayuntamiento Coleto que preside Marco Cancino, se ha olvidado que esa ciudad vive de la derrama económica que dejan los turistas locales, nacionales y los que vienen del extranjero, por eso no cuida la imagen, al contrario promueve el comercio informal y lo ubica en el Centro Histórico de ese Pueblo Mágico, lugar donde pasean los turistas. Marco Cancino anda demasiado ocupado en buscar su reelección….Terminamos….Después del destape de JOSEAN por el CEN del PRD, queda demostrado que el dirigente estatal del partido amarrillo Cesar Espinosa, es un pobre diablo.….

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ ¿Quién es el menos malo?…

+ ¿Pacificarán a los pueblos indígenas?…

+ Comentarios al Margen…

IMPOSIBLE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN…

Cuando los intereses están por encima de las necesidades de la sociedad y de los que menos tienen, lo justo es repudiar al poder, a sus gobernantes, a los políticos y los titulares de instituciones que son cómplices y sumisas ante el círculo del poder. No vale la pena elegir a “quien sea”, al “yo mero”, al “niño maravilla” o “ya sabes quién”, porque todos son iguales. El poder los desnuda o más bien los hace aparecer como verdaderamente son: unos apátridas, convenencieros, simuladores, prepotentes, soberbios, insensibles, cínicos, ratas, sinvergüenzas, arrastrados, lamebotas, poca madre y corruptos.

Ante esa situación la sociedad y la opinión pública están en el hartazgo y la desconfianza los lleva a la apatía hacia la “cosa pública” que al final de cuentas de eso se valen los gobiernos y políticos para hacer lo que se les pegue su rechingada gana. Ya no se ve lo duro como lo tupido y todavía el Presidente Peña Nieto quiere que le reconozcan, le aplaudan sus estupideces que nos tienen al borde del colapso social, económico y político, con una deuda que raya en los 10 Billones de pesos.

Las elecciones 2018 serán un parteaguas para saber hacia dónde nos dirigimos; pero eso mismo dijimos en el año 2000 y las expectativas que presumía VICENTE FOX QUESADA para cambiar el estado deprimente de –en ese tiempo– 90 millones de mexicanos. Hoy somos más de 120 millones de habitantes de este país en bancarrota y no vemos el horizonte de un regreso a los mejores estadios de vida que teníamos, siquiera, hace 20 años.

Todo es un espejismo, una irrealidad que proyecta este gobierno de Peña Nieto y sus corifeos. La realidad nos llegó de tajo a nuestros bolsillos y la economía doméstica familiar. Estamos en el precipicio, en el despeñadero; en una isla desierta cercana a Venezuela, cuando los índices del Producto Interno Bruto nos dicen que vamos en picada y tocando fondo.

¿Qué es lo que debemos hacer los ciudadanos?. Ya hemos intentado todo lo posible y tendremos que ir por lo imposible: votar por el menos malo y quien más confianza proyecte en su imagen de candidato. Buscar mecanismos para protestar sin lastimar a los ciudadanos o terceros; enviar un mensaje al círculo del poder de que ya no estamos a gusto con ellos y tomar las oficinas de hacienda de los municipios, estados y federal.

Ya no podemos apretarnos más el cinturón y se lo debemos manifestar, por los medios que sean, para que nos hagan casos y termine la corrupción, la impunidad y la inmunidad. Estamos en el Siglo XXI y eso nos debe hacer pensar que de la inteligencia debemos sacar provecho para expulsar de la burbuja del confort a los gobernantes y no permitir nunca más que nos conculquen nuestros derechos humanos, ciudadanos, políticos y mucho menos que atenten contra el derecho al empleo, la salud, la educación y el de vivir con algo más que lo necesario; alegría, estabilidad y justicia social. Tranquilidad en nuestras calles, casas y comunidad.

Deseamos mucho, pero recibimos poco. Lo impuestos nos ahogan y los salarios mínimos son ínfimos. No se puede aplaudir a un Presidente PEÑA NIETO que nos ha robado la tierra, el petróleo, los bancos, las telecomunicaciones, las carreteras –ahora de cuota– pagadas con dineros públicos. Nos ha robado la tranquilidad por su ineptitud y sus propios intereses que lo desnudan como el peor Presidente y el más corrupto en la historia de México.

Y ¿con esos bueyes tenemos que arar?. Entonces ¿Quién es el mejor de los peores al que debemos dar nuestro voto?. Ese es el dilema. Ninguno se salva, pero por alguien tenemos que votar. Definamos, analicemos y votemos, porque si no, van a volver a hacer sus chanchullos, como ya lo sentenció el MEADO al decir que, ganarán como lo hicieron en el Estado de México. Buzos caperuzos…

OXCHUC, EN UNA PRUEBA DE CIVILIDAD…

Negar que los pueblos indígenas estén en un conflicto eterno, sería como absolver al gobernador MANUEL VELASCO COELLO de todo lo que se le acusa. Pero en fin, la prueba se está haciendo con los “compañeros” de Oxchuc, que en la histórica lucha por el poder, han convertido sus propios hogares en un centro de guerra intestina.

MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ y su consorte, NORBERTO SÁNTIS LÓPEZ han constituido un cacicazgo en la presidencia municipal de Oxchuc y en esa imposición de la señora presidenta por el partido Verde Ecologista cuando siempre han sido priístas –como en otros municipios—es lo que ha acrecentado la violencia en la zona indígena. Esta familia lleva más de 14 años ostentando el poder en el ayuntamiento, además de que NORBERTO fue diputado federal por el PRI.

Oxchuc y Chenalhó, municipios de arraigado color rojo PRI fueron obligado a cambiar a Verde Ecologistas con las candidaturas de MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ y ROSA PÉREZ PÉREZ, provocando el conflicto al no dejarlas tomar posesión y llegar a los tribunales el problema post electoral. La sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se les restituyera en el cargo; pero no sucedió por que las condiciones nunca fueron propicias.

Por eso, el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado optó por el recurso de “desaforar” a la alcaldesa de Oxchuc para inducir al cambio de autoridades. De esa manera, en Oxchuc, el pasado fin de semana, se inició una nueva etapa con la conformación de un Concejo Ciudadano Municipal, donde se deposita la responsabilidad primordial de su razón de ser: pacificar todas las comunidades de ese municipio indígena con acuerdo surgido del diálogo.

Quienes quitaron a MARÍA GLORIA de su presidencia municipal en el exilio (ni ejercía, ni tenía condiciones para ello) pensaron con mucho detalle todos los beneficios que esta acción constitucional traería en cascada para la zona indígena en permanente conflicto social. Pero, ¿ha sucedido o va a suceder la previsible pacificación?. Veremos.

El ejemplo, –que no faltará quién lo quiera leer así– inicialmente es de temor; pero es la ratificación de que la ruta del diálogo, construir el acuerdo desde la diferencia, es el único camino que queda en la resolución de los conflictos sociales y que los líder políticos son transitorios, no las leyes ni las instituciones. Me parece que ese pensamiento oficialista, debe ser más profundo en la inteligencia de dejar que los pueblos indígenas se manifiesten y organicen en el poder, por usos y costumbres, “no por abusos y costumbres” en la disputa política.

Supongo que el Congreso del Estado actuó conforme a la ley y lo que le correspondía hacer, atendiendo con autoridad y diligencia la solicitud de la Fiscalía, erigiéndose en Juzgado de Procedencia y consideró que la separación del cargo de 8 de 12 miembros del Ayuntamiento de Oxchuc, contribuían a ir recobrando la paz y la estabilidad del municipio indígena. Ahora toda la responsabilidad es del Consejo Ciudadano Municipal de meterse uno por uno en los conflictos e irles dando solución, para que el efecto multiplicador se propague a otros municipios; para que los efectos inmediatos, se repliquen y siente un precedente que todos estamos viendo con mucha claridad. La paz social, la estabilidad, es también un asunto corresponsable entre órdenes de gobierno, entre actores políticos y líderes sociales. Sin olvidar que el Gobierno del Estado es responsable de la estabilidad social, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la entidad.

Una decisión surgida del pueblo ha germinado en nuevas autoridades; el Congreso la hizo suya, respetando la autodeterminación del pueblo tzotzil y designó a nuevas autoridades, donde se integran ex presidentes municipales y liderazgos locales con vocación de paz. Esperamos que estén dadas las condiciones para una etapa de desarrollo y estabilidad, prosperidad, armonía, de manos del nuevo Consejo Ciudadano Municipal, que debe meterse de lleno y lograr la anhelada paz. El tiempo os dará la razón o someterá a juicio lo hecho por los tres órdenes de gobierno: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial…

COMENTARIOS AL MARGEN…

¿Y LOS ALFILES DEL GÜERO VELASCO?.- Después de la revolución que el mismo MANUEL VELASCO COELLO armó desde el “Movimiento por la Dignidad de Chiapas” comandado por el “Jaguar Negro” OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, desaparecieron los “alfiles del GÜERO. No se ve por ningún lado la posibilidad de que LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR, el aún alcalde de Tuxtla aparezca en alguna lista o posibilidad de saltar a un cargo de elección popular. Se quedó a la zaga porque le dieron palo al Verde Ecologista desde dentro del mismo partido.

La responsabilidad del gobernador en el desbarajuste que se traen en todos los partidos que de primera intención había concretado alianzas, coaliciones y frentes, quedaron en un simple movimiento de “candidato común”. Pero eso es solo una farsa porque la constitucionalidad les cancelará esa posibilidad de armar un bloque para lanzar a un candidato único.

Hasta donde van las cosas, hay tres escenarios: 1.- la candidatura común sería para EDUARDO AGUILAR quien se ha fajado y revolcado el asunto y, por eso mismo, esa candidatura estaría muy enfrentada con otros intereses que no lo dejarían en paz. 2.- en el mejor de los casos, el candidato podría ser JOSÉ ANTONIO AGUILAR BODEGAS, quien siempre ha estado en medio de este rebullicio sin que se puedan concretar sus objetivos de ser el candidato a la gubernatura de Chiapas en alguna de las opciones. 3.- LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO se ha posicionado desde la óptica mediática nacional. No se mete en el centro del conflicto y solo espera su inclusión a la terna por la gubernatura. Es digamos, “el tercero en discordia” que puede concretar si las condiciones de virulencia política electoral se complican. ¿Usted qué cree?…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Rosario Robles y Emilio Zebadúa en la mira de la PGR por corrupción en la SEDESOl y la SEDATU

A la corrupción es el tiempo que se le tiene miedo. Porque cuando se comete, para el servidor público es placer, pero con el transcurrir del tiempo empiezan los problemas con las denuncias e investigaciones de lo que el aludido corrompió. Tarde o temprano se sabe todo. El pasado 23 de Octubre del año pasado (hace cuatro meses) textualmente escribimos en “Comentario Zeta”, respecto sobre presuntas corrupciones de Rosario Robles y su Oficial Mayor Emilio Zebadúa, tanto en la SEDESOl como la SEDATU, y fue El Universal, el primer periódico que hace las denuncias públicas de escandalosa corrupción de la “pareja pública” que pasó a la historia con la encomienda pública de ocupar dos Secretarias federales, en un mismo sexenio, y con el mismo “Oficial Mayor”, el controvertido Chiapaneco-Chilango Emilio Zebadúa. A continuación lo que escribimos el 23 de octubre del 2017:

“Histórico la postal en este sexenio de Enrique Peña Nieto, con la Secretaría de Desarrollo Social, (SEDESOL) primeramente, y después en la secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial Y Urbano , (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, donde entre sus colaboradores nombró como oficial mayor al Chiapaneco- Chilango, Emilio Zebadúa González, increíblemente en ambas instituciones federales, donde se manejan los recursos federales. En ambas también las denuncias de corrupción alcanzaron su máximo clímax, con el controvertido Emilio Zebadúa, ex consejero del IFE, ex diputado perredista, ex secretario de Gobierno en Chiapas y fallido candidato del Panal al gobierno de este estado; sin contar que presidió seis años la fundación del SNTE. Últimamente en la SEDATU-Chiapas, Emilio Zebadúa tiene mucho que ver en los sucesos que giran alrededor del extitular de esa dependencia Sergio Lobato García, y algunos de sus exfuncionarios con empresas particulares, pero eso será otro comentario.

El 22 de Abril del 2015, el periódico EL UNIVERSAL, publicó bajo el título de “El Amigo Incomodo de Rosario”, una sinopsis del Oficial Mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa González, donde se informa que la titular de la SEDESOL en ese tiempo, Rosario Robles, ha empezado a revisar el caso de un gran amigo suyo a quien denuncias periodísticas e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lo relacional con desvíos de recursos y contratos dudosos.,El periódico nacional señala textualmente sobre esta denuncia pública: “Se trata del Oficial Mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa, quien aún con la amistad que los une, se ha vuelto más incómodo para Rosario Robles. Resulta que Zebadúa, lo acusan de desviar despensas de la dependencia en Chiapas, estado donde suspira por ser gobernador, pero no sólo eso, se comenta también que el exconsejero del IFE no ha sido escrupuloso a la hora de licitar y otorgar contratos de la dependencia, y se habla de un expediente de tráfico de influencias por contratos que dio a empresas de amigos suyos”. Y remata EL UNIVERSAL, bajo la rúbrica periodística de Salvador García Soto:

“Por lo pronto, la ASF confirmo la semana pasada que la SEDESOL, no ha corregido las observaciones que se le hizo del ejercicio del Presupuesto 2013 por la entrega de 440 millones de pesos, a la Universidad Autónoma del Estado de México, por conceptos poco claros, y por inconsistencias en los padrones de programas sociales, que muestran datos imprecisos de beneficiarios y montos que se les pagan. Pero la mayor razón que podría tener Rosario Robles, para prescindir de los servicios de su “amigo” Zebadúa es la presión política que cree sobre ella en esta época electoral. Así que en una de esas, dicen en la misma SEDESOL, Rosario Robles opta por entregar la cabeza de su cuestionado Oficial Mayor y amigo Zebadúa para salvar la suya” Y advertíamos:

Los gritos de Rosario.

Ese 19 de Octubre una vez más El Universal, señala que desde hace meses llegaron citatorios de la PGR, a las Oficinas de Emilio Zebadúa en la SEDATU, y de sus directores de área, que curiosamente también estuvieron adscritos en la Oficialía Mayor de la SEDESOL, cuando este fungió como Oficial Mayor también. Ante la resistencia de recibir los citatorios, y declarar hasta en las Oficinas del Procurador Raúl Cervantes, llegó una llamada urgente de Rosario Robles, donde la funcionaria federal reclamo airada de que porque se estaba investigando a su gente de confianza y que se les llamara a declarar sin aviarle a ella de las averiguaciones.

El periodista Salvador García, documenta las investigaciones de la PGR, donde ya se informa que se está investigando en las “Dos Oficialías Mayores” que han pasado por la responsabilidad de Emilio Zebadúa y el modus operandi de los administrativos de la Oficialía Mayor Zebaduìsta. El daño patrimonial del que se acusa al grupo de servidores públicos encabezados por Zebadúa superaría los mil 500 millones de pesos, y en el expediente concluido hay señalamientos de responsabilidades específicas de por lo menos 6 servidores públicos que declararon en su momento y que hoy están en calidad de indiciados en la averiguación penal. Hay otros organismo nacional de transparencia pública que están interesados en este tema y que también lo han publicado como el reportaje “La Estafa maestra” realizado por periodistas mexicanos contra la corrupción la impunidad y que está dedicado a este tema del Chiapaneco Emilio Zebadúa y su peculiar “Oficialía Mayor “ de las dos más fuertes Secretarías de Estado del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Hasta ahí nuestra publicación.

Melgar: Rescate ciudadano por el medio ambiente, menos política más resultados.

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, resaltó en la capital de Chiapas, la importancia de sumar esfuerzos gobierno y sociedad en la protección de los recursos naturales como base de un Chiapas limpio y productivo, llevando como bandera, el rescate ciudadano por el medio ambiente, con menos política y más soluciones.

Se destacó que con el “Acuerdo por el cuidado y protección del medio ambiente”, el legislador de Chiapas, ha impulsado el rescate a 21 áreas naturales protegidas en Chiapas, así como el punto de acuerdo que señala a la empresa PROACTIVA como una empresa que contaminaba el entorno de los capitalinos, además de realizar más de 20 jornadas de limpieza en playas, parques, calles y escuelas, trabajo que de la mano con la sociedad sigue marchando favorablemente.

Melgar dijo también que el caso PROACTIVA, es el mejor ejemplo del trabajo conjunto para dar buenos resultados ya que después de un reclamo ciudadano, se ha hecho justicia ambiental con la orden de la FEPADA para clausurar al relleno sanitario de PROACTIVA en Tuxtla Gutiérrez, por violar reiteradamente leyes y normas ambientales.

Reconoció el trabajo ciudadano de mucha gente que defiende y protege su entorno, y han levantado la voz con acciones concretas, ya sea en la Selva Lacandona, como en Puerto Chiapas, Cascadas de Agua Azul, Montes Azules, El triunfo y otras áreas más, donde la conservación ambiental es la clave para el desarrollo social y económico. Al final dijo:

“No hay marcha atrás, debemos sumarnos como ciudadanos en el rescate ambiental, pues es responsabilidad de todos, el gobierno debe aplicar las leyes de manera honesta y nosotros tenemos que exigir y hacer justicia trabajando para salvar nuestro medio ambiente”. Así el ambiente.

