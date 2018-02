21 de febrero de 2018

La Feria

Sr. López

Ya ni llorar

A ver, en serio: al Pejehová le pasó algo y su familia, sus amigos, los que lo estiman, deberían llevarlo al médico. Le vaya a pasar algo y se nos alborota el país. Ni lo mande Dios.

En lo personal a este López no le cae mal el santo señor de Macuspana; es más, le hace gracia; le reconoce su capacidad política y su calidad de líder de masas (aunque si da la hora es muy recomendable verificar con el CENAM -Centro Nacional de Metrología-, porque don Pejembustes miente a sabiendas y a no sabiendas, ya nomás por la fuerza de la costumbre).

Lo que alarma es que de Pejehová, dios vengativo y enojón -del antiguo testamento perredista-, que organizaba éxodos, marchas, bloqueos, plantones, y amenazaba con el fuego de los reapretadísimos infiernos a la irredenta “mafia del poder”, pasó sin previo aviso, al Pejesús, dios amoroso que lava todo pecado, del evangelio según Morena.

Si es una estrategia socarrona es mala táctica, pues cae en el ridículo involuntario; si es en serio y parece que sí, está de preocuparse: ¿qué le pasa?… ¿no le irriga bien la sangre en el cráneo?… ¿sufre de trastorno de identidad disociativo?… ¿al rato nos soltará arengas napoleónicas? Mejor que lo lleven al médico. En serio. Oigan consejo.

Los que quieran votar por él muy en su derecho están, pero algo hace sospechar a este menda que esos votan para que sea Presidente de la república el Pejehová todopoderoso, que hará llover fuego y azufre sobre la Sodoma y Gomorra del PRIAN, indignado por sus depravaciones con el erario, y hará estatuas de sal a los de la mafia del poder; y quién sabe si votarán por él en su personificación del cordero de dios que lava el pecado de México, pues recibe en el seno de Morena a publicanos y pecadores, de los que todos los del peladaje nacional tenemos recuerdos no muy gratos, sea cual sea su situación legal (que en este país no es raro encontrar perfectamente libres de toda responsabilidad penal a personajes que las alimañas más inmundas les tienen prohibido el acceso a sus albañales); Napoleón Gómez Urrutia es el ejemplo más fresquecito, para no mencionar a otros no pocos, todos con fama pública no muy de presumir.

Viene a cuento el asunto por sus declaraciones ayer al ser electo candidato presidencial del conservador Partido Encuentro Social (PES), pero muy conservador, fundado y presidido por Hugo Eric Flores Cervantes, pastor de la iglesia Neo-Pentecostal, aliado en 2006 al entonces candidato panista Felipe Calderón. Al asumir la candidatura del evangélico partido, de don Pejesús dijo a sus discípulos que convocará “a mujeres y hombres de buena voluntad para la elaboración de una Constitución Moral”; que instalará un Constituyente que “será un diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, diálogo de religiosos y no creyentes, diálogo para moralizar a México”. Casi se escuchaban angelicales pífanos desde los cielos.

El Pejesús siguió: “Deben incluirse principios y derechos de nuestro tiempo, los derechos actuales, conseguidos o por conseguir, como la no discriminación, la diversidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad, el derecho a la libre manifestación de las ideas, en suma estos fundamentos deben tomarse en cuenta para poder hacer realidad una república amorosa y debemos tener un código del bien”. ¿Habla por hablar?… la Constitución Política que tenemos, ya incluye todo lo que propone para su “Constitución Moral”… y, le tengo noticias, don Pejembustes: no necesita México un Presidente que haga del país el territorio del amor, nos conformamos con que se respete y se haga respetar la ley. Algo anda mal si lo dice en serio; y peor si cree que puede engañar a todos todo el tiempo.

Cambiando de tema: Chiapas… ayer se registraron seis partidos que para la elección de Gobernador, optaron ir con un candidato común (ya dirán cuál): PVEM, PAN, PRD, MC, Chiapas Unido y Mover a Chiapas. La elección presidencial no la tocaron: ahí siguen en coalición PRI y PVEM, como hermanitos.

Que le dé muina al PRI, se entiende: montados sobre el PVEM era seguro el triunfo. Lo que no se entiende es que digan que es ilegal, que no está en la ley ni en la Constitución de la entidad esa figura del candidato común; y que está pendiente de resolver por la Suprema Corte la impugnación presentada contra los acuerdos de candidatura común.

El “Código de elecciones y participación ciudadana del estado de Chiapas”, sí contiene esa modalidad (artículos 19; 48, fracción V; y 61, parágrafo 1); y la Suprema Corte (fallo sobre la acción de inconstitucionalidad 36/2014), sentenció: “El legislador ordinario, federal y local, cuenta con facultades para legislar en materia de candidaturas comunes”.

Fue precisamente el PRI el que impugnó las candidaturas comunes de Tabasco en 2014, aduciendo un rosario de criterios de invalidez y la Corte -en sesión del Pleno-, les dio palo en todos: “(…) las entidades federativas tienen libertad de configuración legislativa para establecer las formas de intervención de los partidos políticos en los procesos electorales de la entidad (…) los ordenamientos de carácter electoral que emitan las entidades federativas, pueden prever “otras” formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos (…) la falta de referencia de candidaturas comunes en la Constitución Federal, no impide a los congresos locales prever esa figura como otra más de participación o asociación de institutos políticos”.

En lo general (casi universal), la ley es de sentido común: ¿qué puede impedir que los partidos políticos pongan candidatos comunes?… ¿qué a fin de cuentas no es casi lo mismo que las coaliciones, frentes y alianzas? (casi, porque hay diferencias que no viene al caso detallar).

Cuando un partido político empieza con que lo están bolseando, mala señal de ese partido: el que va ganando no reclama el arbitraje. En Chiapas al menos en esta vuelta, nadie le gana a los del partido Verde. Si no tenían seguro, si se echaron en la hamaca… ya ni llorar.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Verde, pa’ que la cuña apriete

Después de horas largas de confusión y ruido político, nada fuera de lo normal en tiempos de elecciones, finalmente se confirmó que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) decidió entrarle a la candidatura común.

Irían juntos: Verde, Mover a Chiapas, Chiapas Unido, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Sin que oficialmente lo hayan dicho, Eduardo Ramírez Aguilar sigue siendo “el moreno” que todos quieren y sería “El Jaguar Negro” a quien estos seis partidos postularían.

Los más fuertes y quizá los que más podrían negociar espacios e influencias: el Verde con su estructura construida durante los últimos casi seis años y el Morado, empujado por un dirigente como Enoc Hernández, a quien nadie le puede regatear que ha caminado el estado y que sabe “mover sus canicas”.

El PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, a fuerza de decir verdad, en Chiapas son partidos completamente desdibujados. La única forma de “pintar” en la boleta electoral y tener alguna aspiración en el siguiente sexenio que sería un “gobierno de coalición”, es candidatear a Eduardo Ramírez.

Si este panorama se mantiene hasta el 23 de marzo, fecha tope para el registro de los candidatos a la gubernatura, ERA encabezaría una gran coalición que se antoja como el rival a vencer, sin descartar a Rutilio Escandón Cadenas que es el único firme en la ola de Morena; Roberto Albores iría por el PRI-Panal, con un escenario complicado. No sería descabellado que muchos tricolores que se dan golpes de pecho, en cuanto vean cuál es el camión que va directo se cambien de autobús.

LA EXPLICACIÓN: ¡AH, QUÉ SECREATARIAS!

A Mauricio Mendoza Castañeda, representante del PVEM ante el IEPC, le tocó, como decimos, bailar con la más fea. Fue él quien tuvo que salir a dar la cara y explicar por qué hubo dos documentos.

En el primero cinco partidos expresaban ante el IEPC su interés de ir en una candidatura común; sin embargo, no aparecía el PVEM. Por eso llegó la confusión hasta el amanecer.

De madrugada se informó que había un segundo documento. En éste sí aparecía el PVEM, lo que hacía suponer lo que se ha venido advirtiendo: es Eduardo Ramírez el “palomeado”.

En el programa de la conductora Denise Maerker, el representante del verdecologista ante el IEPC explicó: “en efecto se entregó un documento y en el momento de entregar el documento de acuse, el acuse venía con el formato sin el logotipo del Partido Verde; está situación el día hoy la hemos aclarado… todos los partidos políticos que conformamos este gran frente… en vía de alcance se ratifica que el documento válido es el que tiene precisamente los seis logotipos.”

—Yo tengo dos documentos con diferentes horarios, lanzó la periodista

—Es precisamente el acuse en donde no vienen por un error de impresión del área secretarial no viene el logo del Partido Verde, respondió Mendoza Castañeda.

Aclarado el punto y en espera de lo que pudiera indicar la autoridad electoral, se sabe que habrá todavía una “consulta” en la que participarían: Luis Armando Melgar, senador; el alcalde de Tuxtla Gutiérrez Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor; Eduardo Ramírez Aguilar, líder del Movimiento por la Dignidad; el dirigente de Mover a Chiapas, Enoc Hernández y hasta María Elena Orantes, de Movimiento Ciudadano, quien ya tiene una “senaduría en la bolsa”.

LO QUE DICE EL IEPC

Anoche, mediante un comunicado, el IEPC informó que efectivamente el 19 de febrero se venció el plazo para el registro de la figura de la candidatura común.

Hace referencia a la recepción de un documento de parte del PAN, PRD, MC, Chiapas Unido y Mover a Chiapas, aunque no menciona al Verde.

Sin embargo, y de acuerdo a nuestra interpretación, deja abierta una ventana pues indica que hay un plazo no mayor a cinco días naturales para realizar los procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad electoral para determinar su procedencia.

En ese período se prevé “que en caso de que existan inconsistencias respecto a la documentación presentada, y en atención a la garantía de audiencia que tienen los institutos políticos, se requerirá lo necesario a efecto de dotar de mayor certeza a la autoridad en la respectiva resolución.” ¿Ahí está la clave? ¿Sí hay candidatura común de seis partidos? Veremos y diremos…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

SURREALISMO ALDEANO.

“No cabe duda que el animalerío salvaje incendia la selva tropical con su aldeanismo grillezco, que no político, porque la política es el arte real de la vida y no esté desmadre digno del Macondo chiapaneco. Surrealismo puro, una cagada de elefante el pleno rostro de la gente común que sufre diariamente para llevar el sustento a sus hijos” este bien podría haberlo escrito el Gran Pepe Figueroa en otros tiempos el cual se adecua perfectamente a lo que acontece hoy, donde podríamos mencionar que la política es cíclica o que se está tropezando una vez más con la misma piedra.

“Las dirigencias partidistas están a modo, de quien siempre han estado supeditados, no podemos negar que son serviles, puesto que ese ha sido su papel en esta administración”

El panorama es adverso, todos ya demostraron su codicia desmedida al no importarle los principios que pregonan con cada color, por lo que esperemos que las instituciones que llevaran a cabo estas elecciones no sean rebasadas, ya que ante todo el titiritero ha demostrado destreza, quien había sido vilipendiado, desairado y hasta hecho pasar por lo que no es, está demostrando gran habilidad a la hora de mover las fichas en el tablero de ajedrez chiapaneco, definiendo que él es el único que manda en Chiapas.

Oficio Político.- Ayer por la mañana se llevó a cabo la asamblea verde a nivel nacional donde ungieron a Meade Kuribreña como su candidato presidencial, obviamente como debía de ser, la sorpresa es que los únicos chiapanecos quienes acudieron a esta cita en apoyo de José Antonio Meade fueron Luis Armando Melgar Bravo y Emilio Salazar Farías verdes de corazón quienes representaron a Chiapas en este importante evento… Así mismo ayer el Instituto nacional Electoral aprobó dictamen rumbo al senado donde aprobó solamente siete candidaturas independientes en todo el país, quienes cumplieron lo establecido en al artículo 379 numeral 2 de la ley General de Instituciones y procedimientos electorales, donde Chiapas está representado por Pablo Abner Salazar Mendiguchia, enhorabuena… El que ya hasta saco su corrido fue Eduardo Ramírez Aguilar, el cual circula en todos los celulares, haciéndole competencia al pegajoso nananana, ahora disponible en todos los lugares de su preferencia… El Secretario General de Gobierno envió un mensaje en video por redes sociales donde habla del desafío elecciones este 2018, así mismo donde nos indica que seguirán las instrucciones del Gobernador Manuel Velasco Coello para que estas sean libres, concurridas y pacificas que den como resultado autoridades legítimas por el bien de Chiapas y de México, extraño fue escucharlo cuando siempre hemos estado acostumbrados a verlo en fotos cuando levanta la manita tomando protesta a uno que otro encomendado de Maveco… El Maestro Hugo Armando Aguilar Aguilar informo que junto a la Dra. Indra Ruth Toledo Coutiño, Secretaria General del SPAUNACH, en un marco de diálogo y concertación se concretó la firma del Contrato Colectivo de Trabajo 2018, fortaleciendo en todo momento a nuestra universidad y a la base trabajadora de tan importante gremio sindical… A diferencia de la Nena Orantes, se percibe con agrado la Candidatura de Claudia Trujillo como Diputada Federal por la 3era circunscripción por Movimiento Ciudadano, no cabe duda que hará un excelente papel, donde esperamos grandes cosas de ella. Enhorabuena.

La Tinta más Fresca

Víctor Carrillo Caloca

*Pejepower y empresariado

*Tuxtla. ¿Y la policía, apá?

*PRI. ‘Fake news’ y realidad

Peje

MUY SINTOMÁTICO es el llamado de Andrés Manuel López Obrador a Carlos Slim, Germán Larrea y Alberto Bailléres, tres pesos pesados del empresariado mexicano.

YA VEREMOS si esta tercia de influyentes compitas de la paga responden al exhorto o, con su silencio, lo ignoran.

DE LA POSICIÓN de estos ases, podrían venir en cascada apoyos empresariales, o bien, deslindes.

HAY QUE ESTAR muuuuuy atentos pues, sin exagerar, de eso podría depender el rumbo de la nación.

¿Y la poli?

LAS PISTOLAS caídas que protagonizaron policías en Tuxtla, una huelga laboral de 72 horas, demostró que la capirucha vivió “inseguro”.

INTERESANTÍSIMO fue que, desde la tarde del domingo pasado, hasta la tarde de ayer martes, en Tuxtla no se presentó un delito “de alto impacto” (oséase un secuestro, robo de banco o robo con violencia).

LOS POLIS huelgones echaron abajo, sin querer, aquello de que la capital chiapaneca vive bajo un manto de inseguridad intermitente.

CIERTO es que Tuxtla está lejos de ser el tranquilo pueblo de hace una década, cuando usted y yo hasta podíamos dejar abierta la puerta de nuestra casa y lo único que se metía era un noctámbulo gato.

TAMPOCO es el infierno de inseguridad que pretenden proyectar los chairos desde la comodidad de sus Lap Tops y sus muy particulares intereses.

DIGAMOS que estamos a medios chiles, en una ciudad promedio donde los delitos son promedio, cuyas cifras se disparan en las inmediaciones de la urbe.

LA FÓRMULA para que Tuxtla sea un mejor lugar para vivir empieza con la educación de la conejada, quien debe vivir más alerta y sin culpar de todo al gobierno, sea del color que sea.

CONCLUSIÓN: la inseguridad en la capirucha Tuxtla no es como la pintan, aunque nos quedemos sin policías.

Fake PRI

UN VIEJO boletín del Partido Verde nacional es el nuevo fake news del PRI, con lo cual se revela en la desesperación política.

MÁS DE UN INGENUO, en esta era de la posverdad, se la creyó cuando recibió un comunicado –de hace un mes, el 20 de Enero–, donde se señalaba que el Verde se mantenía “en diálogo” con el PRI.

ENSEGUIDA, lanzaba todo tipo de epítetos condenatorios hacia un suspirante del tucán, “resucitando” una alianza ya muerta, inexistente, parte del pasado.

QUIÉN SABE por qué el tricolor, que tanta tierra le echa a sus camaradas verdes, insiste en hacer creer que aún mantienen un cordón umbilical.

MEJOR deberían ponerse humilditos y asumir que van solitos y su Nueva Alianza, para hacer frente al tamaño reto que tienen para competir con la gubernatura sin el respaldo del partido en el gobierno.

SI SU NUEVA estrategia será falsear la realidad, para hacerse de apoyos que sólo existen en su imaginario tricolor, el PRI no está asumiendo (con crudeza) que está en el tercer lugar de las preferencias.

BAIA BAIA, escribiría la chaviza digital en su nuevo hidiomma.

CACHIVACHES: CON UN PICHITO chimbombo, el Güero-Lek puso en marcha la Primera Semana Nacional de Salud, durante la cual se aplicarán más de 700 mil vacunas; el enfermero que asistió al mandamás de Palacio, amarrándole las manos a los chiquillos, fue Paco Ortega, secre de Salud… EL NO RECOGER basura por parte de Proactiva, ahora Veolia, viola el título de concesión que se le otorgó en el paraíso que Juan Sabines, alcalde de Tuxtla, les preparó; los adeudos millonarios que se les tienen deberían recordarnos quién o quiénes son los responsables de ese fétido negociazo hecho al amparo del poder hace casi dos sexenios… QUESQUE Jósean rechazó la segunda fórmula al Senado del Frente pero el PRD tampoco quiere la propuesta de Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes, así que el PAN podría salir el ganón en ese tira-tira…

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Velasco reconoce labor del Ejército, por su solidaridad laboral con los desastres naturales.

Pese a que Chiapas ha gozado de la encomienda pública por muchos sexenios por parte del ejército mexicano, respecto a la ayuda por los incesantes fenómenos naturales que ha habido, nunca se le ha dado un valor agregado al trabajo solidario de las fuerzas armadas en la entidad. Desde fenómenos hidrometerelogicos hasta movimientos telúricos, la geografía estatal en los últimos 50 años ha tenido a las fuerzas castrenses como un aliado de apoyo a los damnificados que nacen después de estos fenómenos de la madre naturaleza y donde Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en el concierto nacional en materia de desastres naturales.

Por eso este 19 de febrero, día alusivo a las fuerzas armadas nacionales, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo extensivo un reconocimiento al invaluable apoyo que el Ejército Mexicano ha brindado a Chiapas en los momentos más difíciles, así como a su contribución para seguir fortaleciendo la seguridad en la entidad. Velasco Coello ponderó la labor de las mujeres y hombres que pertenecen a esta institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, encargadas de resguardar la soberanía del Estado mexicano.

Les hizo un reconocimiento y gratitud a los militares porque fueron los primeros en auxiliar a la población ante el peor terremoto en la historia de Chiapas y que permanecieron hombro a hombro atendiendo a los damnificados. Agradeció el respaldo que han mostrado en las situaciones más adversas por las que ha atravesado la entidad, como los desastres naturales; siendo ellos siempre los primeros en llegar a auxiliar a las familias. Al último dijo que el Ejército se ha convertido en una institución sólida, profesional y confiable que día a día se prepara para servir mejor a la sociedad; que para cumplir sus misiones, ha sido necesario ampliar y modernizar su infraestructura, y fortalecer sus capacidades, a la par de las exigencias actuales.

El INE y el Instituto Electoral de Chiapas, analizan avances del controvertido PREP, para lo local.

Mientras que los partidos políticos de Chiapas han entrado en un problema grave de buscar la unidad y de que haya un método especial de selección de candidatos, aunque ahora se cayó más todavía en el escenario de la confusión y el desorden, y donde hasta Nostradamus se ha equipado para concluir en un “Yo sólo sé que no se nada”, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, revisó junto a los integrantes del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares (COTAPREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), los avances sobre el funcionamiento y la implementación del PREP para la jornada electoral del 1 de julio.

En la reunión de trabajo a la que asistieron Gabriel Sánchez y Rosa María Mirón Lince, académicos expertos e integrantes del COTAPREP INE, y David Baltazar Flores, funcionario de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UNICOM), el consejero electoral y presidente de la Comisión Provisional para la Atención del PREP y Conteo Rápido, Manuel Jiménez Dorantes, manifestó que el objetivo del encuentro es fomentar el intercambio de ideas entre los especialistas a nivel local y federal, “de manera que la asesoría del Comité Local pueda incorporar la experiencia que el COTAPREP del INE posea en sus diferentes áreas de especialidad, enfocada a aspectos técnicos primordialmente”. Dijo que este Comité es el encargado de brindar propuestas en el desarrollo y optimización del PREP, además de proporcionar asesoría en materia tecnológica de la información, comunicaciones, logística y operatividad en los trabajos del Programa, para dar a conocer información preliminar confiable sobre los resultados de la votación de Gobernador (a), Diputados (as) locales y miembros de Ayuntamientos.

El Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón agradeció la visita de los expertos y señaló que el órgano electoral local se encuentra comprometido con la implementación del sistema “de manera cuidadosa, profesional y responsable, por lo que se cuidará cada detalle para garantizar la calidad y oportunidad en la información que fluya el 1 de julio”. Los expertos reiteraron su disposición para apoyar al IEPC en el arduo trabajo de preparación del PREP, para ayudar a brindar la certeza que la ciudadanía necesita sobre la información preliminar que se difundirá por la autoridad electoral el próximo 1 de julio”.

Oxchuc merece un futuro de paz y no de confrontaciones: Secretario de gobierno.

El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un llamado a las nuevas autoridades a trabajar, sin distinciones, con todas las comunidades y poner el acelerador a fondo para atender y dar solución a sus necesidades sobre el reciente nombramiento del Concejo Municipal de Oxchuc. El responsable de la política interna recordó que el municipio de Oxchuc merece un futuro de paz y no de confrontaciones, por lo que las nuevas autoridades tienen que trabajar duro y con sentido de apremio para atender a todas las comunidades, incluidas aquellas que no son afines, en donde lo más importante es que puedan reconciliarse y trabajar juntas por el gran pueblo que es Oxchuc.

Gómez Aranda informó que en el municipio de Oxchuc prevalece la calma, luego de que la Comisión Permanente del Congreso del Estado tomó protesta este domingo a sus nuevas autoridades, donde destaca que en el nuevo Concejo participan dos mujeres, sin embargo, continuarán los recorridos preventivos que realizan las Bases de Operaciones Mixtas por toda la zona, a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes de las comunidades. Así las cosas.

Expo Feria Tapachula. – Ante el clásico ambiente que cada año se vive con la Expo Feria más importante de la frontera sur de México, a pocos días de la inauguración de la Expo Feria Tapachula 2018, el Presidente de la muestra, Antonio D´Amiano Gregonis, dio a conocer los últimos detalles de este magno evento en nuestra región. Informó que el 28 de Febrero en punto de las 16:00 Horas se realizará el desfile, el cual este año dará un premio al mejor carro alegórico que participe; la feria que tendrá lugar del 2 al 18 de Marzo contará con la presencia de la embajada del reino de los países bajos; seminarios y talleres gratuitos: Agro Businnes/HortiConnect, concurso de matemáticas, concurso intercolegial de baile, match canino, concurso de canto, torneo de ajedrez, concurso de salsa, y el foro cultura.

Sistema de Educación Abierta, en COBACH.- La dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (COBACH), mediante su Sistema de Educación Abierta (SEA), informa que el próximo periodo de inscripciones para esta modalidad educativa será del 10 al 15 de marzo del presente año. Con el objetivo de ofrecer la posibilidad de cursar o concluir el bachillerato, el director general del COBACH, Jorge Enrrique Hernández Bielma, expresó que esta opción es factible y oportuna para quienes, por diversas razones, no continuaron adelante en sus estudios, y mediante él SEA pueden lograrlo al acudir a las asesorías solo los fines de semana, en las sede más cercana a su domicilio. En esta modalidad, detalló, el alumno puede seleccionar diferentes alternativas de estudio, como son: estudio independiente, asesoría individual o asesoría grupal, además de la preparación con material impreso como guías, libros y compilaciones.

Índice

Ruperto Pórtela Alvarado

+ Invitados sospechosos de ANDRÉS MANUEL…

+ MELGAR BRAVO, el candidato mediático…

+ Comentarios al Margen…

EL NEGOCIO DEL PEJE Y LAS CANDIDATURAS…

No es de hoy que he señalado algunos yerros y actitudes del “Mesías del Trópico”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y sus tendencias egocentristas que lo llevan a ser el único que decide en su Peje-Partido. Sus formas de hacer política son engañosas para mantener el control y que nada esté fuera de sus ámbitos de poder.

MANUELOVICH es impetuoso, autoritario, irascible al punto de no permitir que le contradigan, le critiquen y sometan a discusión sus decisiones. La democracia que practica “es la suya” y solo él tiene la razón. Es el único honesto en la faz de la tierra y todos los demás que no están con él “son corruptos” o integrantes de la “mafia del poder”. Solo él puede canonizar y excomulgar porque tiene el don del “Mesías” bañado en las aguas del Grijalva y bautizado en el río de Macuspana.

Por eso sus blasfemias son “Palabras del Señor” como lo ha manifestado al integrar a su equipo de campaña presidencial, a quienes eran parte de “la mafia del poder” que, en un santiamén los redimió como JESUSCRISTO a MAGDALENA. Pero no se ha puesto a reflexionar que el conjunto de nuevos militantes en su “Peje-Partido” son una afrenta a los militantes que han creído en él a piejuntillas y que revisten una mancha a sus pretensiones de inmaculado.

Incluir a NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, dirigente minero en el exilio (Canadá) en la lista de senadores plurinominales, es una puñalada a las palabras de “no mentir, no robar y no traicionar”. Pero con este personaje de mala fama, que está señalado por delito de fraude y peculado por 51 millones de dólares al Sindicato de Trabajadores Mineros, se descubrió su farsa. Quiero entender que primero está el negocio, el dinero y las ganancias, que una campaña de gentes honestas.

Desde la aceptación de ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN al círculo decisorio de la campaña como Coordinador de Desarrollo Social, se vislumbró que ANDRÉS MANUEL va tras el dinero y los grupos de poder económico como el de RICARDO BENJAMÍN SALINAS PLIEGO. Lo mismo se puede pensar cuando –en el rumor y el mito del poder—se mencionó a la señora LETICIA COELLO GARRIDO, madre del gobernador de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO, para ocupar un lugar en la lista plurinominal de diputados federales del “Peje-Partido”, MORENA.

La misma condición de intereses “no muy ocultos” es el que se vislumbra con el acercamiento del empresario minero y de otras áreas de las finanzas, FERNANDO COELLO PEDRERO. Es cierto que el abuelo del gobernador, MANUEL VELASCO COELLO con el triple candidato a la presidencia de la república, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es desde hace muchos años, al igual que con el GÜERO VELASCO, al que dice conocer desde chamaco.

Es muy obvio el trato afable del PEJE para con el GÜERO VELASCO, a quien, a pesar de los indicios de corrupción de su gobierno, nunca ha criticado el proceder irregular e inmoral de esta administración verde que en el tornasol se vislumbra MORENA. Es más, hay la certidumbre de que MANUEL VELASCO pagó el primer evento que protagonizó el “Mesías del Trópico” el año pasado en el Parque Bicentenario, antes Morelos.

Por esos y otros enlaces – como su esposa ROSALINDA y su cuñado ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, candidato a gobernador del Estado de Tabasco– RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS está encumbrado como candidato a la gubernatura de Chiapas. Aunque también, presumiblemente esta es “una candidatura de billetes”, pues el ex Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas, como millonario puede pagar lo que le pidan por la candidatura.

Claro que estos son apenas algunos puntos negros de la imagen de “ya sabes quién”; pero entre todo, por la mala reputación del actual gobierno PRI-Verde que encabeza ENRIQUE PEÑA NIETO y las complicidades del candidato oficial, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑAS, así como la falta de probidad del abanderado del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, RICARDO ANAYA CORTÉS que está bajo sospecha, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sigue siendo el “menos peor” y por quien se podría votar en un momento dado. La última palabra la tiene el elector y “no los grandes electores” que provienen de Palacios Nacional y/o los gobiernos de los Estados…

LAMB, NO ESTÁ FUERA DE LA JUGADA…

El revoltijo que se ha hecho de las alianzas, coaliciones o frentes en Chiapas para eventualmente llevar un candidato único o común, ha dejado en la confusión a los que estamos inmersos en la información y muchos ciudadanos que nos siguen en nuestros comentarios. El sube y baja de los partidos y en consecuencia de quienes aspiran a las candidaturas, no deja ver por donde saltará la liebre.

OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR sigue en la lucha que –digo yo—está en su derecho por sus aspiraciones o por sus intereses que empatan con el futuro político y personal del propio gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Ese “Movimiento por la Dignidad de Chiapas” ya pasó a la historia y solo falta que cumpla su cometido de asirse a la candidatura a la “Silla del Tucán”.

La bronca armada por el “Jaguar Negro” ya le hizo un boquete al proceso electoral por la gubernatura de Chiapas, inclusive puso en evidencia la autoridad de los integrantes del Instituto Electoral y Participación Ciudadana que preside OSWALDO CHACÓN ROJAS. En el mismo escenario, ROBERTO ALBORES GLEASON, es ahora la víctima del “achigual” en que se ha convertido la disputa por la candidatura a gobernador.

En medio de este desbarajuste político electoral está la figura del senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, quien desde los medios nacionales de comunicación se pone en el “justo medio” como el posible “tercero en discordia”. El llamado LAMB (sin el sufijo que siempre le anexo), se mantiene a la expectativa, pero tiene una activa participación en el asunto de manera mediática, especialmente con los conductores televisivos de Tele-Fórmula.

No es un secreto que LUIS ARMANDO esté en el ánimo de PEPE CÁRDENAS, CIRO GÓMEZ LEYVA, JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, entre otros columnistas de peso nacional, pues fue director del canal de televisión “Proyecto 40” y conoce a todos estos informadores que lo incluyen en cada comentario que se hace sobre la disputa de la candidatura a gobernador de Chiapas y la integración de las diversas alianzas, coaliciones o frentes.

Lo que sí es cierto, es que el hijo de don ANTONIO “Toño” MELGAR ARANDA, todavía no está fuera de la jugada y por eso patalea desde la cúspide del poder en la Ciudad de México. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO tiene la vela encendida para entrar al quite en cualquier momento; pues mientras unos se siguen dando de madrazos, él hace su campaña mediática. Y, como dijo YOGUI BERRA: “esto no se acaba hasta que se acaba”…

COMENTARIOS AL MARGEN…

FRENTES Y ALIANZAS COMPLOTADAS… Para que yo no sea parte de los chismes, dimes y diretes, mejor no llevo parte en el juego perverso que se está dando entre los partidos políticos al interior del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Chiapas. ¿Por qué?, porque, en un minuto, en un segundo, los mafiosos cambian la ruta de los acuerdos en que ya habían quedado.

La noche del lunes 19 de febrero, se dieron ciertas situaciones de irresponsabilidad entre los dirigentes y representantes de los partidos en el IEPC. Que siempre no iba la alianza “Por Chiapas al Frente” con PAN, PRD y Movimiento Ciudadano; que se habían registrado para una candidatura común los partidos: PRI, Verde Ecologista, PAN, PRD, Mover a Chiapas y Chiapas Unido y, luego que siempre no, porque habían dejado fuera al oficialista Verde Ecologista.

Más tarde, o bien en la mañana de este martes 20, MAURICIO CASTAÑEDA, representante del PVEM ante el IEPC, explicó que había sido una omisión que el logotipo del Verde no estuviera en el documento presentado la noche anterior, pero que, “ya había sido subsanado el asunto”. Hasta el momento de escribir estas líneas, se supone que “sí son seis los partidos que van en candidatura común”, aunque hay un conflicto legal de que “las candidaturas comunes no existen en la Constitución Local y la Ley electoral”.

Para eso, el dirigente estatal del PRI, JULIÁN NAZAR MORALES, dio a conocer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de la Nación, para impugnar los “errores” en la ley sobre las candidaturas comunes y el hecho de que la alianza “Todos por Chiapas” fue dinamitada. El más afectado en este encontrón es ROBERTO ALBORES GLEASON y el que va ganando es EDUARDO AGUILAR RAMÍREZ, sin que eso quiera decir que “ya le levantaron la mano”.

Al final de cuentas, en tiempo y forma, los dirigentes nacionales de los partidos involucrados en los diversos conflictos, tomarán las decisiones con las facultades que les otorgan sus respectivos estatutos. En tanto, el rehilete sigue girando con todos los colores de los partidos, mientras en la alianza “Juntos Haremos Historia”, van caminando sobre alfombra con una candidatura de RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS que no tiene futuro a pesar de lo que sucede en la casa de enfrente…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A.C.

Linotipeando

Marco Antonio Cabrera Alfaro

QUE TORPES LOS “ABOGADOS” DE PARTIDOS POLÍTICOS… TENGAN SUS CANDIDATURAS COMUNES

No sabemos a qué le están jugando los actores principales de los demás partidos políticos que se habían coaligado con el PRI, tan esquizofrénicos están que solitos se entrampan en la búsqueda de romper con una coalición que desde el 23 de enero se firmó entre los dirigentes nacionales, la pregunta es, ¿Cuál es el temor?, primero saltan con una lucha dizque por la dignidad, ¿Cuál?, y luego que salen con sus, basta de imposiciones, después enfocan sus pilas por la democracia, ya lo dijimos en este espacio como exigir, pedir, buscar democracia cuando no la han ejercido, ex por demás incongruente y descabellado como estar luchando por la imposición, si toda su vida han sido parte de la antidemocracia y la imposición, luego entonces porque salir con esa bandera cuando en realidad no forman parte de un escenario o proyecto nacional, carajos, aquí lo único que demuestran es inmadurez, nerviosismo y temor a que se queden fuera de la jugada como ya lo están, desde que al líder del verde le dijeron que no entraba en los planes o intereses nacionales se vino una serie de acciones rebeldes injustificados y fuera de sustento jurídico electoral, la lucha que se emprendió de parte de los del verde en Chiapas no cuajo, ni cuajara, ya los convenios están estipulados, y lo más absurdo es que le pablista hijo de la herencia maldita Oswaldo Chacón se presta, el izquierdoide Oswaldo Chacón titular del IEPC debería ser juzgado con cárcel puesto que se está prestando a juegos sucios y perversos los cuales no le han dado resultado a los verdes y los demás partiditos satélites, le han buscado de mil formas romper una alianza o una coalición y no les ha dado resultado, aunque para ello tenga que estar violando la ley, de todo esto la gran jugada del Priato ha resultado muy eficiente y excelentemente le ha dado en su mandarina a los “rebeldes” o “inconformes”, lo que los verdes y demás partiditos non tomaron en cuenta fue que Cuando el congreso de Chiapas aprobó la reforma electoral omitió un pequeño detalle: autorizar las candidaturas comunes, y para cuando se dieron cuenta de la torpeza que habían cometido, desde el congreso se pretendió o más bien dicho se emitió una “Fe de erratas”, para con ello lograr subsanar o corregir sus torpeza, o corregir lo incorregible, toda vez que en la iniciativa que discutió el congreso no estaba contemplada la candidatura común, de plano mediocres y torpes abogados con los que se asesoran en el congreso, hace unos escasos días apenas transcurrían un poco más de media noche cuando 5 partidos anuncian sus retiro de la coalición a la que pertenecían (el Frente entre ellos) y anuncian que van en candidatura común, que brutos, empero en esos momentos nadie se pudo explicar cómo el tarado del verde ecologista de último momento da marcha atrás a su deseo de ir en candidatura común, Recontra brutos, empero, El PRI, en una jugada maestra, promueve una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, en contra de la fe de erratas y del decreto que aprobó las candidaturas comunes y que al mediocre izquierdoide Oswaldo Chacón que está al servicio del verde por ser de la familia pabliana le cae muy temprano y el IEPC recibe la notificación de la Corte exigiéndoles un informe circunstanciado, y se queda plasmado el vende patria de Oswaldo Chacón, esto quiere decir que, lo que procede es la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto y por tanto, los partidos, ahora, tendrán que ir cada uno de ellos con su propio candidato, en el buen Castellano, dijera el número uno en sus discursos, que se escuche lejos y que se escuche fuerte, No habrá candidatura común. Lo único que pretenden y buscan es revolver y confundir a la población los verdes ya están en la lona y si van air solos quien será sus candidatos, el Cepillin, Melgar, para que pites, porque el famosos Jaguar negro ya está haciendo labor en MORENA con toda y su banda de rémoras entre los que sobresalen el finito corrupto Ricardo Aguilar, y párele de, ahora bien, el líder de MACH, en una llamada telefónica nos decía que ellos solo actuaron e son de lo que la militancia les exigía y agotaron todos los recursos y como no prospero ninguna, no les queda otra que ir solos en la elección con sus Flaco como candidato solos, no sabemos porque estar pegando tantos brincos siendo el suelo tan parejo, ¿a quién beneficia todo este tipo de acciones fraudulentas electorales?, ¿a quienes beneficia confundir a la sociedad?, pues a mí que les importa, pero las cosas están muy claras y mientras los líderes nacionales no digan no vamos coaligados, la coalición en Chiapas sigue y cobra más fuerza, así es que no se equivoquen…los 6 partidos que pretendieron meterse en el tema de encabezar una candidatura común, para ello tuvieron que llevar a cabo el proceso de retirarse de las coaliciones en las cuales ya estaban registrados. La situación en la que se meten esos partidos políticos es totalmente corrupta y perversa ya que para llegar a la candidatura común inexistente en la constitución política local de Chiapas, tuvieron que recurrir a la falsificación de documentos y manipulación de los mismos sin autorización de la persona, porque si no, díganme como se explica todo ese juego perverso, es una acción muy delicada, toda vez que ya que el plagio y manipulación de los documentos viene del interior de uno de los partidos que tiene representación nacional, pensaron que esto jamás saldría a la luz y que los ciudadanos no se darían cuenta de las cochinadas y perversiones que han pretendido hacer, eso solo se paga con cárcel y en consecuencia la autoridades federales ya deben actuar a la voz de ya, caiga, quien caiga, se les hizo muy fácil anexar una de fe erratas, copias del diario oficial del estado, carta de la sesión donde se aprobó la candidatura común para ayuntamiento y diputaciones locales, y donde por supuesto no aparece la figura de gobernador a la cual hacen énfasis para su modificación y poder integrarla de manera urgente. Que poca madre señores, Vieron la facilidad de disfrazar un juicio para la protección de “sus” derechos electorales de un ciudadano afiliado a uno de esos partidos, ciudadano que se enteró por vía irregular al cual le falsificaron firma y anexaron documentos (una IFE sin validez actual). Recontra poca madre Aquí queda al descubierto que están actuando fuera del marco de la ley, utilizando las instituciones para modificar la constitución política a su antojo, manipulando información y poniendo en riesgo la democracia en el estado. Lo cual es gravísimo y cada día se les cae más el teatro de corrupción que pretenden hacer y para ello no hay que olvidarse que existe, hay un lugar para los corruptos ante las leyes federales. Nuevamente No se equivoquen…sin comentarios

ABREN PERIODO DE EDUCACIÓN ABIERTA EN COBACH

El director general del Cobach, Jorge Enrique Hernández Bielma, señalo que con el firme compromisos de ofrecer la posibilidad de cursar o concluir el bachillerato, la dirección general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), mediante su Sistema de Educación Abierta (SEA), informa que el próximo periodo de inscripciones para esta modalidad educativa será del 10 al 15 de marzo del presente año. Así mismo dijo que esa opción es factible y oportuna para quienes, por diversas razones, no continuaron adelante en sus estudios, y mediante él SEA pueden lograrlo al acudir a las asesorías solo los fines de semana, en las sede más cercana a su domicilio. También comento que son 4 las sedes donde se imparten las asesorías: en Tuxtla Gutiérrez, en el plantel 13-Oriente; en Venustiano Carranza, en el plantel 235-Mtro. Gaspar Díaz Reyes; en Comitán de Domínguez, en el plantel 10-Comitán; y en Ocosingo, en el plantel 16-Ocosingo. En ese sentido adujo que en esa modalidad, el alumno puede seleccionar diferentes alternativas de estudio, como son: estudio independiente, asesoría individual o asesoría grupal, además de la preparación con material impreso como guías, libros y compilaciones. Por ultimo Hernández Bielma acoto, que para inscribirse, los interesados deben presentar original y copia del acta de nacimiento, así como del certificado de secundaria y del comprobante bancario del pago de inscripción; 4 fotografías tamaño infantil en blanco y negro (en papel adherible); una copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); y constancia médica que especifique grupo sanguíneo y Rh…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Y que ayer nos invita mi sobrino José Miguel Montesino García a desayunar a la casa rosada, restaurante que es atendido por el buen amigo Carlos Morán, quien nos recibió con unas atenciones de Don de gente cordialidad y amabilidad, pedimos unos huevos motuleños de primera clase, estilo premier, que estuvieron para chuparse los dedos, y en el centro de la mesa nos mandaron un bistecito estilo puntas de filete a la mexicana, eso no tuvo Monja, porque más que delicioso, estuvo de diez, así es que cuando vengan a Tapachula no dejen de visitar el restaurante la casa rosada, se come uuuuummmm, pa que les digo, hay que para probar…sin comentarios…La Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo un torneo Octagonal de Futbol “Por la Prevención del Delito y Educación de los Adolescentes” en una escuela primaria de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Así lo dio a conocer su titular Raciel López Salazar, al mismo tiempo señalo que esa justa deportiva se llevó a cabo en la escuela primaria “Héroes de Chapultepec”, ubicada en la colonia Evolución Política. Por último el abogado de los chiapanecos refrendó el compromiso de la actual administración estatal que encabeza el popular Güero Velasco, para fomentar el deporte como una herramienta importante en materia de prevención del delito…ver para comentar… hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…””Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK

En la Mira

Héctor Estrada

Las traiciones verdes en Chiapas

Tremendo nudo de desbarajuste y confusión se vivió la media noche de este lunes en las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) con el registro de la única “candidatura común” para la contienda por el gobierno de Chiapas. Lo que se supondría sería la gran alianza encabezada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para encausar las aspiraciones de Eduardo Ramírez Aguilar terminó por romperse literalmente de último segundo.

La locura y desconcierto mediático vivido las últimas horas del 19 de febrero no tuvo su origen esa noche. El lío que terminó con cambios drásticos de último momento comenzó el fin de semana pasado cuando, después de que las negociaciones para garantizar la ansiada candidatura de Ramírez Aguilar dentro del PRI-PVEM no prosperaran, se ordenó la salida del PVEM, Chiapas Unido y Mover a Chiapas de la coalición “Todos por Chiapas” y la desintegración de coalición “Por Chiapas al Frente”.

La instrucción fue conformar una numerosa alianza partidista que arropara las aspiraciones de Ramírez a la sucesión de Manuel Velasco Coello. Una posibilidad que se venía advirtiendo desde hace mucho tiempo atrás. Y así sucedió. Pese a los acuerdos nacionales entre el PRI y el Verde realizados la mañana y tarde de este mismo lunes, la dirigencia estatal del PVEM decidió aplicar su última jugada de traición para aparecer al filo de la media noche junto a los representantes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Chiapas Unido y Mover a Chiapas a fin de inscribir la candidatura en común.

Al frente del grupo iba Mauricio Mendoza Castañeda, representante legal del Verde y operador de Ramírez. Las sonrisas y abrazos de camaradería parecían confirmar la alianza alternativa soñada para las aspiraciones de Eduardo y su padrino político. Todo fue prácticamente trasmitido en vivo por diversos medios de comunicación que cubrían el acontecimiento. Los representantes de cada partido dieron declaraciones a medios, se acercaron a la mesa de recepción y entregaron el documento de candidatura común. De pronto un mensaje llegó y las cosas volvieron a cambiar.

Fue el propio Mauricio Mendoza, visiblemente desencajado, quien frente a los reporteros y representantes partidistas solicitó cambiar el documento por otro en el que el PVEM ya no se encontraba incluido; y el desconcierto llegó. El tiempo para registro de candidaturas comunes había concluido con una decisión drástica de último momento. El nuevo documento siempre estuvo listo para subsanar cambios inesperados de último minuto a fin de mantener una alternativa posible.

Como tanto se había advertido, finalmente la instrucción había llegado desde la Ciudad de México con una fuerte advertencia al Verde estatal por la traición orquestada en Chiapas y su imposibilidad legal para formalizar una alianza con el PAN. El Verde había quedado fuera de la denominada “gran alianza” que, valga la pena decir, también es acompañada de un futuro incierto, ante los procesos de impugnación (ya en vista de la SCJN) a la figura de candidaturas comunes en Chiapas que podrían terminar por disolverla.

Es justo ahí donde la traición final de Eduardo Ramírez se materializó. Ante a negativa definitiva de las dirigencias nacionales para facilitarle una candidatura común o en coalición. La posibilidad de dar la espalda al PVEM y mover sus intereses al nuevo frente conformado por el PAN, PRD, MC, Chiapas Unido y Mover a Chiapas se ha elevado. El aún dirigente estatal (por que aún no le han aceptado la renuncia) podría sacrificar a su partido en la orfandad para hacer posibles sus sueños de candidatura.

La salida de Ramírez Aguilar significaría también un duro golpe a traición para el resto de los liderazgos del Verde en Chiapas. Y es que, con el aparente retiro del líder estatal también se avizora un inminente intento de desmantelamiento para mudar fuerzas al nuevo frente partidista. Si la intención real es cumplir el capricho de contender al relevo de Manuel Velasco no habrá freno para incentivar una desbandada a donde sea, aunque eso implique que el tan manoseado partido pierda Chiapas y, en una de esas, hasta el registro local… así las cosas.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Nuevo escenario electoral

Comenzamos….Constantemente cambia el panorama electoral en nuestra entidad. La alianza “Por Chiapas al Frente” de los partidos PRD-PAN y Movimiento Ciudadano, desapareció completamente. En la figura de Candidatura Común se unen seis institutos políticos: PVEM, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, con esto crearon una poderosa plataforma que podría llamarse “Movimiento por la Dignidad en Chiapas”, para el que será candidato a la gubernatura del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. El grupo “TUCA” (Todos Unidos Contra Albores), que formaron seis partidos, en el último minuto de la noche del pasado lunes dio la sorpresa al abandonar las coaliciones “Todos por Chiapas” y “Por Chiapas al Frente”. Los focos rojos se prendieron inmediatamente en la Ciudad de México, desde la sede del CEN del Partido Verde Ecologista de México trataron de impedir que el PVEM-Chiapas, rompiera el acuerdo de ir en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Nueva Alianza (PANAL), no lo lograron. La dirigente estatal del PAN, Janette Ovando Reazola, a través de las redes sociales informó: “Hemos presentado nuestra decisión de retirarnos de la coalición Por Chiapas al Frente, para conformar la Candidatura Común más grande de la historia de Chiapas”. El anunció del nombre del candidato que los abanderará se dará a conocer después de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) valide este acuerdo firmado por los representantes de los seis institutos políticos y con el acuerdo de las asambleas, la fecha será a finales de este mes de Febrero. Pensamos que el traje está hecho a la medida del autor del Movimiento por la Dignidad, el mismo que mostro el musculo en todas las grandes concentraciones que se llevaron a cabo en cada una de las regiones del estado. PVEM, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, en cuanto pongan a andar su maquinaria, serán una aplanadora. Aunque no nos admiraría que surgieran más sorpresas, como dice el dicho: “todo puede sucedió”……Continuamos…..Mientras la efervescencia política aumenta y acapara la atención de muchos ciudadanos, algunos funcionarios se dedican de tiempo completo a cumplir con sus obligaciones como es el caso del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar. El trabajo responsable del Fiscal General, ha sido reconocido en varias ocasiones por organizaciones y autoridades de otros países, sin embargo siempre ha dicho que los buenos resultados de los programas de esa dependencia, se deben al apoyo que reciben de parte del mandatario chiapaneco, Manuel Velasco Coello, eso demuestra la lealtad y respeto que le tiene al gobernador. Raciel López Salazar, el día de ayer recibió del gobierno de la República de Guatemala un reconocimiento, fue el Cónsul General de ese país, Francisco Armando Moreno Cordon, el que entregó en manos del Fiscal General el pergamino. El Cónsul General de Guatemala entregó el reconocimiento y afirmó que “Chiapas es un estado hermano que cuida y protege a los migrantes centroamericanos que viven, visitan y transitan territorio chiapaneco” y “expresó su beneplácito por la comunicación permanente con las autoridades de Chiapas que se ve reflejada en mejores condiciones para sus connacionales”. Durante su intervención el Fiscal General del Estado dijo a Francisco Armando Moreno Cordon, que “sentimos a Guatemala como un hermano, nuestros pueblos comparten historia y tradición, por eso estamos convencidos que debemos fortalecer los lazos de comunicación”. Esos reconocimientos que otorgan a Raciel López Salazar, demuestran que su trabajo es observado escrupulosamente no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero…..Terminamos….En estos momentos, Rutilio Escandón Cadenas es el único candidato al gobierno de Chiapas que tiene ya definido su ruta política y electoral rumbo a las elecciones de 2018, y según las últimas encuestas, lidera en Chiapas, es decir, es el que va más arriba en los números, muy por encima de sus más cercanos contrincantes. El candidato de “Juntos Haremos Historia”, sigue caminando con discreción pero con mucha seguridad, respetando la época de Intercampañas…..De Salida…Los dueños de PROACTIVA son unos cínicos. Anuncian que no recogerán la basura del Centro de Tuxtla Gutiérrez, debido a que el Ayuntamiento les debe 300 MDP. PROACTIVA presta un pésimo servicio, contamina nuestra ciudad, no cumple con la clasificación de residuos, sus trabajadores recogen la mitad de la basura que se coloca en las esquinas, no cumple con el horario establecido, traen camiones en mal estado y todavía están de exigentes…

