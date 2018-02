9 de febrero de 2018

Sr. López

Democracia sin demócratas

Raro país el nuestro. Ya desde su inicio, conquistado por tlaxcaltecas en favor de los españoles y luego independizado por españoles en favor de los gringos. Tradicional con cada vez menos tradiciones; guadalupano que no realmente católico; campesino sin producción agrícola; industrioso sin industria; con más mar patrimonial que tierra firme, pero el último que comía pescado diario fue Moctezuma, y tenemos un serio problema: nadamos en petróleo.

El país es así no porque los cerros sean así; somos nosotros, raza de raro mestizaje que se siente indigenista, pero decir “indio” es insulto y serlo, desgracia; amables pero albureros; entrones pero dejados; ofrecidos pero informales; humildes pero alzados; acomplejados pero soberbios; bravos pero llorones; desconfiados como novicia entre sargentos pero cada seis años, masivamente cándidos.

Veneramos la virginidad pero las que portan himen caen gordas, y al mismo tiempo decirle señora a una mujer de la que no conste su estado civil de casada, es una gran majadería, de tal modo que es señorita cualquiera que no sea muy vieja; y hasta las viudas o divorciadas aunque sean abuelas varias veces, si están de buen ver, son señoritas.

En el concierto de las naciones nos ven como a un pez que se broncea en la playa y nosotros tan quitados de la pena.

Patriotas sin que nos importe el país; orgullosos de nuestra identidad sin saber qué es; nos comunicamos con poco más de 100 palabras en español, majaderías incluidas, y cada vez con más neologismos extraoficiales importados de los EUA: jotkeiks, nocaut, penjaus, bay, reiting, set, jotdog, cácher, shampú (los nacos dicen champú para pedir chance y nada más en España dicen champú, pronunciando la ch como en chancla, para referirse al shampú, pero también son nacos), guei (cuando alguien es “gay”), jonrón, oquey, beibishágüer, raund, estraik, pants, caset, valetparquing, mánayer (no el castizo mánager, pronunciando la g como jota, ¡coño!), barman, kingsais, kuinsais, estraples, closh y jalogüín; y ahora ya decimos asumir por suponer, aplicar por postular, in por estar a la moda, aut por vestir fatal y cul por bueno; y hasta hay exquisitos que ya dicen Beiying, imitando la pronunciación inglesa de “Beijing”, siendo que Pekín lo usamos desde el siglo XVI. ¡Ah! y la gente nais ve el superbóul… pero a pesar de todo, escondido en el clóset tenemos un sombrero de palma que en pintura roja reza: “Viva México Cab…” para ratificar nuestro nacionalismo.

Sabemos que los gobernantes nos mienten y los gobernantes saben que les mentimos, pero cuando se exhibe una chapuza de funcionario, se arma escándalo como si nos hubieran robado la inocencia; y siendo delito no conducirse con verdad ante la autoridad, hacerlo es universalmente considerado una reverenda estupidez. Lo primero se olvida pronto, lo segundo nunca, que en nuestro país el calificativo que rima con azulejo, aparejo y añejo, es el peor baldón social.

Somos una de las sociedades más violentas de occidente y vivimos en medio de una catarata de adversidades, pero al contestar el teléfono seguimos diciendo “bueno”; y si le preguntan al saludar: -¿Cómo estás?; es del peor gusto decir la verdad siendo obligatorio responder: -Muy bien, gracias ¿y ustedes? –aunque venga de enterrar a su madre, se acabe de enterar que su hija trabaja encuerada colgándose de un tubo, que la esposa le pone los cuernos con tarifa y esté sin empleo… y el aludido de turno, dirá siempre: -Bien también, gracias (y en caso extremo como en pleno velorio o a medio embargo, se puede decir: -Pues, aquí, ya ves; o: -Pasándola… pasándola).

Raro país, qué duda cabe. De nuestra historia sabemos menos que de los pecados de una tatarabuela y de nuestros héroes, sabemos que Hidalgo era un cura calvito del coco, greñudo de atrás, con estandarte; de Morelos que usaba pañolón en la cabeza, de Guerrero que se subía las solapas hasta los cachetes, de Juárez que era indio y andaba en carreta, de Zapata que usaba sombrerote y bigotazo, de Villa que era panzón y muy simpático, de Madero que era chaparrito, bueno y tonto, de Carranza que usaba barba y lentes redondos, de Cárdenas que es papá de Cárdenas y que se disgustó con los gringos quién sabe por qué.

Nos molestan algunas cosas: la corrupción oficial, por supuesto, pero el que desaprovecha una influencia, la posibilidad de beneficiarse con un compadre del gobierno, consiguiendo contratos o pedidos con precios inflados, es un reverendo tonto, burla de sus amigos; y peor todavía: el que agarra hueso y no se hace rico, es un mediocre irresponsable que no pensó en su familia, imbécil incorregible, nunca decente, en todo caso, cobarde. La política en general también nos molesta, por ser fuente única de nuestros males, pero basta estar a menos de dos metros de un político para admirarlo y presumir de su amistad. Nos molestan los sindicatos pero sin dejar por eso la plaza de maestro que es una entradita extra. Y por encima de todo nos molestan los impuestos, tanto, que nos los robamos para que no nos los roben.

No nos molestan los ricos por muy ricos que sean ni por muy mal habido que sea su dinero, y en general la gente babea las páginas de las revistas en que nos exhiben sus excesos, sabedores de la reverencia general que en el país hay por el dinero. Tampoco nos molestan los pobres, por muy pobres que sean, que basta con no verlos mucho y si Televisa aprieta… con donar una despensa.

Por cómo somos es que esto no revienta y de remate:

Estamos convencidos de que amamos la democracia -sin haber tenido el gusto-; gastamos millonadas para cuidarla, la tenemos abandonada y el sueño colectivo es tener un Presidente con las mejores virtudes de Juárez (que se reelegía en la presidencia como pedir otro de maciza), con la firmeza de don Porfirio Díaz (que mandaba matar como quien encarga un refresco), que traiga corto al Congreso y que los gobernadores le contesten “sí, patrón”. Esto sí somos: una democracia sin demócratas.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Coalición Todos por Chiapas: ¿fin a la telenovela?

Anoche se escribió otro capítulo de la telenovela protagonizada por los partidos: PRI, PVEM, Panal, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Finalmente el órgano de gobierno de la coalición Todos por Chiapas entregó ante el IEPC un documento en el que manifiesta que el método para elegir al próximo candidato a gobernador será mediante Consulta a la Ciudadanía.

Sin entrar en muchos detalles, antes del 19 de febrero, un domingo, se instalarán casillas en los principales municipios de Chiapas, sin superar el 20 por ciento de la lista nominal.

Un ejemplo: en los municipios grandes podrían utilizarse hasta 4 mil boletas y en los pequeños hasta 450 boletas.

Los que firmaron el documento entregado al IEPC anoche, pasadas las 21 horas, fueron: Mauricio Mendoza Castañeda, del PVEM; Rosendo Galíndez, del Panal; Enoc Hernández de Mover a Chiapas y Miguel Ángel Córdova Ochoa, de Chiapas Unido.

Por la mañana, Julián Nazar, fiel a su costumbre, presentó un documento de manera unilateral. Veremos y diremos…

EDUARDO CAMPOS: A BAILAR CON LA MÁS FEA

Relevo en la Secretaría de Educación. Eduardo Campos Martínez entra al quite en lugar de Roberto Domínguez Castellanos, quien luego de una labor decorosa en la Unicach, terminó haciendo un “papelazo” en esta debilitada dependencia.

Nada fácil será la labor de Eduardo Campos, quien antes estuvo en la Subsecretaría de Educación Federalizada, cuyo edificio fue incendiado meses atrás por “encapuchados”.

Al nuevo titular de Educación le tocó bailar con la más fea. Es cierre de sexenio y tiene encima una serie de necesidades económicas que debe resolver con ingenio, hígado, mucha saliva.

Además de hablar con los medios de comunicación, a quienes Roberto Domínguez dio un portazo en las narices, Campos tendrá que dar la cara a decenas de maestros interinos que no reciben pagos desde hace varios meses. La deuda es millonaria y ya están hartos de “engaños”.

Hay también maestros de telebachillerato a los que las autoridades educativas tampoco les han cumplido, sin contar los problemas en las secciones 40 y 7, además de la etapa de reconstrucción que ni siquiera ha comenzado.

La Secretaría de Educación es una especie de “tierra desértica”. La mayoría de los trabajadores despachan en sedes alternas porque un día toman las instalaciones y al otro también.

De hecho, un grupo de maestros interinos que exigen pagos atrasados, acampan desde hace semanas en los alrededores de la Secretaría de Educación.

Ayer, decenas de maestros pidieron que la llegada del nuevo Secretario sea para encontrar una salida positiva y no otra “trampa” para alargar la problemática.

Dijeron, de acuerdo con información del reportero Marco Alvarado, que hace unos 10 días se habían reunido con el ahora ex titular de Educación, quien les prometió depositar 13 millones de pesos antes de que concluya el mes “de la amistad”.

Advirtieron que, en caso de que no se cumpla a unos 300 maestros en protesta, tendrán que tomar otras medidas porque únicamente les han dado largas.

Eduardo Campos, quien antes fue subsecretario de educación estatal y subsecretario de planeación educativa, además de funcionario en la Delegación del ISSSTE, sabe limar asperezas y sanar heridas; sin embargo, como ya dijimos: le tocó bailar con la más fea.

RECONSTRUCCIÓN ESCOLAR: HERENCIA DOLOROSA

Los sismos de septiembre 7 y septiembre 19 del año pasado cimbraron a México, no hay duda.

Además de las pérdidas humanas hubo también grandes pérdidas materiales que será difícil subsanar.

No es una tarea sencilla, lo sabemos; sin embargo, ya comienza a verse un panorama sombrío que podría ser una “dolorosa herencia” de los gobiernos estatal y federal.

No hay un reporte claro, por ejemplo, de los avances en la reconstrucción de escuelas que resultaron dañadas. En instituciones de Tuxtla Gutiérrez como la Secundaria del Estado y la Preparatoria Número Uno no se ve ningún avance. Los padres de familia desesperan y los estudiantes pierden un valioso tiempo que podría repercutir en su futuro a mediano plazo; si deporsí la educación es deficiente, con la pérdida de clases resulta peor.

Parece que todo fue “llamarada de petate”. Mientras hubo la etapa de emergencia se habló mucho de la problemática de vivienda y escolar; sin embargo, conforme pasan las semanas parece que se están olvidando de la realidad.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

BLOQUEOS SIN FIN EN CHIAPAS

Lo de este jueves fue el bloqueo de la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo a la altura del Puente Belisario Domínguez por habitantes de Comunidades de Simojovel, quienes a bordo de 45 vehículos, con pasamontañas, machetes y palos encabezados por el C. Isidro Hernández Gutiérrez exigían al Gobierno del Estado y a la SOPyC que cumplan con sus demandas consistentes en conclusión del camino rural Simojovel-La Pimienta, construcción de 02 puentes en el río Cokulho, por lo que inmediatamente fue atendida esta situación y liberado el tránsito a la circulación.

“El pueblo chiapaneco ya se acostumbró a los bloqueos diarios que con lujo de violencia diversos sectores de la población pretenden hacen para valer sus derechos”

No es posible que sigamos siendo presos de los intereses de unos cuantos y esto a que genera más inestabilidad e inseguridad entre los habitantes, perjudicando al turismo principal impulsador de la economia chiapaneca. No bastan las estadísticas se necesita certidumbre para que el pueblo chiapaneco se sienta más seguro en su casa.

Todo esto viene a colación por los índices tan bajos que reporto Chiapas al mantenerse como uno de los estados más seguros de la República Mexicana a lo largo del 2017, así lo dio a conocer la organización ciudadana Semáforo Delictivo, en su reporte correspondiente al cierre del año pasado, donde colocó a Chiapas con la segunda tasa más baja del país en delitos de alto impacto y como uno de los cuatro estados que no registran ni una sola alerta delictiva durante este periodo, esto es netamente subjetivo ya que la realidad de nuestro bello Chiapas es otro, cuando se habló en desmedida de los feminicidios, cuando habían descuartizados y en general tanta inseguridad, esto solo estoy hablando del año pasado cuando mataron al edil de Bochil a plena luz del día en el centro de Tuxtla Gutiérrez, estos estudios de ser reales todo el país ha de esta sumido en la total violencia, puesto que a comparación de otros somos de los más seguros.

Oficio Político.- La tarde de ayer el Dr. Jacobo Mérida Cañaveral, Director de la facultad de Derecho Campus III de la Unach tuvo a bien a designar al tapachulteco Héctor Dionisio Cruz como Jefe del Archivo Histórico de esta prestigiada institución educativa, donde se conjunta talento y compromiso que le unen con más de 20 años a esta institución educativa, celebramos esta tan merecida designación…Al sostener encuentros con delegadas y delegados de Acala y San Lucas, el precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, Roberto Albores Gleason, se comprometió a elevar el crecimiento económico de Chiapas y a impulsar la participación de la pequeña y mediana empresa chiapaneca en todas las obras y servicios públicos que realice el gobierno…En San Juan Chamula, Eduardo Ramírez, convocó al pueblo para que cuando inicie el proceso electoral, se firme un pacto de civilidad entre los que van a contender por el bastón de mando municipal, para que se viva el respeto, la concordia y la paz… Trascendió que debido a la carta publicada por el fundador de la Unicach Andrés Fábregas Puig, el actual rector Rodolfo Calvo Fonseca hizo sacar su foto de la sala de rectores de esta institución… La alcaldesa Jiquipilteca Anita Basurto acompañada del Pbro. Luis Eduardo Beltrán Palomo, Párroco de la Iglesia de San Pedro Apóstol atestiguaron el inicio de los trabajos de demolición de la Casa Parroquial, la cual tuvo grandes afectaciones como consecuencia del sismo del pasado 7 de septiembre.

Finalmente: “La política es una de las actividades más complejas del ser humano, porque en ella convergen un sin número de variables incontrolables que juegan al mismo tiempo” lo dijo Oswaldo Chacón Rojas. Recuerde No es Nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Magisterio necesita más apoyo: Rutilio

Comenzamos……Debido a la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC),el operativo que realizó la Secretaria de Transporte el pasado fin de semana fue un éxito, aunque algunos de los colaboradores del titular de esa dependencia alertaron a algunos concesionarios. Para muchos ciudadanos no fue sorpresa que del total de los carros piratas que fueron detenidos, se encontraron vehículos que habían sido robados y que circulaban pintados de taxis….Continuamos…..Rutilio Escandón Cadenas, precandidato a la gubernatura por la alianza “Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos Morena, PT y PES, no ha desaprovechado el tiempo y sigue difundiendo sus propuestas de una manera clara y abierta. Hace un par de días durante su discurso ante miles de seguidores dijo que se opone plenamente a la Reforma Educativa y afirma que debe darse mayor apoyo al magisterio para que puedan cumplir con su trabajo. Este mensaje fue dirigido a las y los maestros que son las bases del Partido del Trabajo y que han demostrado el compromiso de apoyar a los aun precandidatos de esta alianza. Escandón Cadenas tiene razón al demostrar su rechazo a la Reforma Educativa, esa que fue aprobada sin tomar en cuenta al gremio magisterial y que en lugar de resolver problemas añejos, dio motivos para que las y los maestros abandonarán las aulas y salieran a tomar las calles, las carreteras y edificios públicos, todo fue contraproducente y los perjudicados fueron los niños y la población en general cuando el magisterio determinó protestar y tomar el centro de la capital y bloquear calles y carreteras. El precandidato de “Juntos Haremos Historia”, Rutilio Escandón se refirió a un asunto que ha afectado la educación en Chiapas, pero también debe de referirse al tema de la Reforma Energética, sería muy importante conocer su opinión sobre una Reforma que ha servido para elevar constantemente los precios de las gasolinas, el diésel y el gas doméstico, con lo que han dado continuos garrotazos a la economía de las familias. Rutilio agarró impulso desde que inició su precampaña con el precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador…Terminamos….La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa A.C. (AMMJE), que preside a nivel nacional Blanca Estela Pérez Villalobos, durante una reunión donde además de la presidenta de esta organización, estuvieron presentes el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero; Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; Francisco Cervantes, Vicepresidente de CONCAMIN y Lorena Marín Moreno, Secretaria de Turismo de EDOMEX, se determinó nombrar a la chiapaneca Regina Utrilla Avendaño como Coordinadora de la Región Sur-Sureste de la AMMJE. Utrilla Alvarado ha comenzado una gira de trabajo por las principales ciudades de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, para conformar las delegaciones de esta pujante organización formada por mujeres empresarias. Regina Utrilla comenzó esta gira por Tuxtla Gutiérrez, porque asegura que la mujer chiapaneca es muy emprendedora. AMMJE tiene actualmente 21 representaciones en 20 estados de la República, es parte de la Global Summit of Women y representará a las empresarias mexicanas en el Congreso Internacional del GSW en Sídney, Australia, que se realizará este año. Regina Utrilla cuenta con un liderazgo a nivel nacional en el sector empresarial….De Salida……El próximo lunes José Alejandro Bustamante Maza estará en el Comité Municipal del PRI en Pichucalco, para registrarse como precandidato a la alcaldía de aquel municipio. Bustamante Maza ha sufrido intimidaciones por parte de los que se creen dueños de Pichucalco. Allá en la Casa del Jabalí, existe una familia que cada sexenio cambia de partido para poder seguir incrustados en el Ayuntamiento. La gran habilidad camaleónica de esta familia, les ha permitido estar durante muchos años aprovechándose de los recursos municipales ya sea al frente del Ayuntamiento o a través de los que imponen en esa posición para poder manejarlo a su antojo. Ahora llega un joven con una excelente trayectoria dentro de las filas del partido tricolor, de extracción campesina, que ha luchado para lograr una preparación académica, que ha ocupado diferentes posiciones partidistas desde donde ha trabajado para gestionar apoyos para el bienestar de los habitantes de Pichucalco, ahora va en busca de lograr la candidatura del PRI a la alcaldía del lugar donde tiene sus raíces. La lucha no será fácil ya que tendrá que enfrentar los constantes embates de esos caciques, pero tiene el apoyo de los militantes del PRI y de la población.….Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Elecciones; a la vuelta de la esquina

No se puede explicar cómo, al cuarto para las doce del reloj electoral 2018, es decir de la fecha fatídica del 1 de julio en que millones de chiapanecas y chiapanecos habrán de definir los destinos de la entidad, haya quienes aún, consideren lejano el tema sobre todo al referirse al enredo en la designación de candidatos, que al menos en dos de las tres coaliciones registradas para contender por la gubernatura estatal, minimicen la gravedad por no decir el desmadre que en específico la denominada “Todos por Chiapas” conformada por el PRI la Verde Ecologista, Nueva Alianza, Mover a Chiapas y Chiapas Unido mantienen, y en menor grado pero igual en ciernes, la alianza “Por Chiapas al Frente” pero ambas, con un escenario complejo para definir a sus candidatos o pre como usted guste. Por lo pronto y de acuerdo a los tiempos establecidos por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Oswaldo Chacón, la específica “Todos por Chiapas”, se les otorgó un nuevo plazo que según entendí, deberá concluirá este fin de semana. El tema es definan el método de elección interna para determinar a su precandidato de dicha alianza e iniciar sus precampañas. Bueno es un decir, porque díganme si no al menos tres de los ahora cuatro aspirantes a encabezarla, de plano ya andan en plena campaña. Y para corroborarlo, solo basta revisar el activismo desplegado por Roberto Albores, precandidato del PRI, quien abiertamente ya despliega su promoción personal con eventos multitudinarios por toda la geografía chiapaneca. De la misma forma el “rebelde” verde ecologista Eduardo Ramírez, en su encendida campaña… en defensa de la dignidad de los chiapanecos, su presencia en diferentes plazas municipales e igual ante miles de seguidores, arenga a mantenerse en defensa de la dignidad y en contra de las imposiciones del centro. Por su parte y nada nuevo, el también registrado como precandidato por Mover a Chiapas y dirigente del mismo Enoc Hernández, quien ha registrado una presencia permanente desplazándose por la entidad y en casi todos sus eventos reventando los escenarios con miles de seguidores, que podrían incluso ser definitorios de la elección, ha calculado con exactitud que de no ser él el candidato, la fuerza del voto morado pueda darle un escaño o de menos una curul federal.

Así que, quienes consideren que ¡uuuh! aún falta mucho para el día de la elección; o bien no tienen conocimiento preciso de los tiempos electorales; peor aún, la lectura de los diferentes escenarios partidistas y políticos en general, no se les da. Tocan de oídas la nota periodística. Pero en fin, no es el quid. Otra decía que se encuentra hasta cierto punto entrampada en su proceso interno, es la alianza conformada por el PAN-PRD-PMC, que al igual que en la anterior no se sabe con claridad quiénes, finalmente, quedaron registrados para contender por la precandidatura. En este caso el método de elección está ya definido y según lo último dado a conocer, será por el método de encuestas y también respecto a sus aspirantes, no ha habido cambio alguno a los ya conocidos y que paso a enlistar: José Antonio Aguilar Bodegas, ex diputado local, ex senador, ex diputado federal, ex candidato a la gubernatura, quien se registró por una ala o tribu del PRD; otros dos que aspiran por el PRD es el diputado federal Diego Valera y Rubén Velázquez, ex secretario general de gobierno de Pablo Salazar y ex senador. Finalmente y más fuerte aspirante, es la también ex diputada local, ex senadora, ex diputada federal, ex candidata a la gubernatura y diputada federal con licencia por Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes. Y califico como la mejor posicionada, no solo por las encuestas que se han logrado filtrar y las que habría que tomar con reservas, sino porque es la única militante real de una de las fuerzas aliadas, amén de su extenso bagaje político-legislativo y argumento; Joséan, sin duda, venido del PRI con más de cuarenta años de militancia incluso dos veces su líder estatal y a la que recién renunció, cuenta sin duda con una estructura construida a lo largo de su amplia trayectoria, como sea, carga con el estigma como cualquier otro que cambia de partido sobre todo bajo las circunstancias y contexto en que se dio su inclusión, podría en su momento, convertirse en un riesgo para la propia coalición y castigar a sus partidos no votando por un candidato que no es ni perredista, ni panista, ni ciudadano naranja; más peor, por venir del PRI. Así entonces, en una de ésas, ni Yuawi el niño cantor. Je.

Por su parte Diego Valera, el joven diputado federal que brincó del verde ecologista al perredé no hace mucho, pues creo más es parte de la estrategia de gobierno de querer colocar a distractores en todos los partidos que incluso pudieran convertirse en un plan “Z” de la sucesión, lo veo “muy ojón para paloma” y dudo que vaya a salir con la candidatura por el Frente. Por lo que respecta al señor Velásquez, se debe tener cara dura para presentarse a un proceso, bueno ¡ni de rey feo de carnaval! Le apuestan a la desmemoria colectiva y en específico éste personaje, que considera olvidado ser el autor o impulsor en “tiempos de canallas”, de la ignominiosa ley mordaza. Sin duda tiró la flecha al cielo para ver a dónde cae; aunque sea de regidor cuarto suplente de Tzimol.

Y mientras los partidos de ambas coaliciones acaban por definir a su precandidato, el que va arriando solo es, este sí, único precandidato a la gubernatura por MORENA, PT y PES Rutilio Escandón, a quien será difícil remontar si no se apresuran insisto, en ponerse de acuerdo y sacar a su candidato o candidata según el caso, a la gubernatura. Porque la Elección 2018, ¡está a la vuelta de la esquina! Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- A propósito de elecciones, lo que aún no me quedado claro, es el tema del Presupuesto 2018 autorizado al IEPC, que según información difundida, de la que por cierto poco se comenta, sufrió un recorte cercano a los 350 millones de pesos al pasar de un presupuesto requerido de 750 millones de pesos a casi 400 millones. Millones más millones menos. Sobre el tema, igual trascendió, que el propio IEPC iba a presentar una inconformidad o ya presentó ante la secretaría de Hacienda del estado, ya que dicho recorte contraviene la ley en la materia que determina la fórmula de cálculo para asignar recursos y que está plasmada en la Constitución en el artículo correspondiente. Así de grave. La verdad, no entiendo tanto sigilo en el manejo informativo de este delicado tema, incluso al querer rastrear la información al respecto en el propio portal del IEPC, pos nomás no la encontré. Como sea, el recorte se presume monumental digo, a no ser, que el monto presentado por el órgano electoral local, haya sido inflado. De no ser así, creo que para la salud del proceso electoral en su conjunto, este recorte puede resultar mortal. Si el proceso se pone en riesgo por falta de financiamiento, no se extrañe entonces que el mismo pudiera ser atraído por el propio INE. Estaremos pendientes…// 2.- Y hablando de lo mismo, el IEPC emitió esta misma semana, un acuerdo por el que se les otorgó a los candidatos independientes, a petición de parte dirían, una ampliación del plazo para la solicitud de apoyos ciudadanos, misma que concluyó oficialmente el día 6 de febrero y se extiende 5 días que culminarán el 11 del mismo mes. Así lo dio a conocer el Consejero Presidente Oswaldo Chacón Rojas en conferencia de prensa. Lo cual parece justo…// 3.- El secretario de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto Betancourt Esponda, informó del avance carretero Ocozocuatla-Villaflores que lleva ya un 65 por ciento de avance. Señaló que se tienen concluidos más de 45 kilómetros, un puente y diversas acciones secundarias. Betancourt Esponda, detalló los avances como la ampliación del ancho de la corona de 7 metros a 12 metros de la zona de rodamiento, terracerías, obras de drenaje, base hidráulica, base asfáltica, carpeta asfáltica y señalamientos entre otras. Sin duda la secretaría tiene varios frentes abiertos, porque ayer mismo se reunió con pobladores de Simojovel, a los que dio respuesta a sus demandas incluso inconformidades sobre de algunas obras, a los que les dio información detallada de lo que dicha dependencia ha realizado durante 2017 y lo que se tiene programado este año para sus comunidades, dentro de las que se encuentran algunas de sus demandas de atención. La reunión según informó, terminó en buenos términos a lo que agregó que se han invertido más de 100 millones de pesos en la construcción de un clínica de 12 camas, un puente y se está en conclusión de otro más y demás obras realizadas. Así también la reconstrucción por efectos del terremoto del 7-S, sigue en marcha. Y el nuevo libramiento sur-sur de Tuxtla y…// ¡Me queda claro! Buen fin.

Miembro de la Asociación de Columnistas de Chiapas, A.C.

En la Mira

Héctor Estrada

A 5 meses, damnificados de Chiapas siguen recibir recursos del Fonden

Han pasado cinco meses desde el terremoto que sacudió a Chiapas el pasado 7 de septiembre y decenas de damnificados, empadronados en la lista de beneficiarios del fondo para la reconstrucción, siguen sin recibir el dinero que les corresponde. Las tarjetas Bansefi se las entregaron sin fondos y pese a las protestas continúan sin hacerles efectivo el depósito correspondiente a cargo de las autoridades federales.

Este jueves damnificados de los municipios Villa Corzo, El Parral, La Concordia, Villaflores y Ángel Albino Corzo cumplieron 24 horas de protesta para exigir a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, agilice la entrega de tarjetas con recursos económicos para que puedan reconstruir sus viviendas.

Desde este miércoles, integrantes de las familias damnificadas comenzaron un plantón indefinido a las afueras de la sucursal de Bansefi en Villaflores. El comisariado ejidal de Nuevo México, municipio de Villaflores, Darvil López Gómez, dio a conocer que desde septiembre, Sedatu les pidió a los damnificados documentos, mientras que funcionarios de la dependencia llegaron a censar sus viviendas y les dieron un folio; sin embargo e dinero nunca llegó.

Desde que ocurrió el sismo, las familias han realizado gestiones ante la Sedatu y Bansefi, en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérreez y Villaflores, pero los recursos no aparecen. En la misma situación están habitantes de los ejidos Los Ángeles, Nuevo México, Cuahtémoc, Cristóbal Obregón, San Pedrito, Joaquín Miguel Gutiérrez, 30 de Noviembre, Tenochtitlán, Santa Margarita y otros.

Y es que, aunque las denuncias no dejan de sumarse día tras día, hasta el momento no existe una cifra de personas afectadas en Chiapas por el incumplimiento en la entrega de las tarjetas o la entrega de las mismas sin fondos. Desde hace alrededor de tres meses en que el escandalo se destapó los responsables de la investigación han guardado un silencio inquietante.

Se trataba, según lo argumentado por el mismísimo Enrique Peña Nieto, de un proceso vigilado y controlado por el gobierno federal que garantizaba la seguridad y trasparencia de todo lo realizado para ese fin. Sin embargo, las irregularidades no tardaron en hacerse presentes. Las denuncias sobre la clonación de tarjetas comenzaron a inundar las redes a principios del mes de noviembre. Se habían entregado tarjetas cuyos fondos ya habían sido retirados.

Incluso, la tarjeta entregada por el propio presidente Enrique Peña se encontró dentro de las que habían sido entregadas sin fondos, clonadas y saqueadas días antes de su propia entrega oficial. Un hecho inaudito. Y los reportes se propagaron a Chiapas donde las denuncias relacionadas con el mismo fraude aumentaron con el paso de los días. El asunto se convirtió rápidamente en un problema de dominio público.

A sólo un mes de cumplirse medio año de la tragedia es inconcebible que el dinero para la reconstrucción siga sin entregarse a los afectados. Que el escándalo de las tarjetas sin fondos continúe sin esclarecerse, pero, sobre todo, que decenas de familias se mantengan viviendo en espacios improvisados a la espera de que las estatales y federales cumplan con la entrega de los recursos para iniciar la reconstrucción de sus viviendas y sus vidas… así las cosas.

