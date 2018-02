1 de febrero de 2018

Sr. López

La duda ofende

Buscando información sin ninguna buena intención, se topó este López con la edición del 22 de agosto de 2013, del portal ‘Sinembargo’, en la aparece un reportaje acerca de las mentiritas blancas de algunos personajes del escenario político, que nos presumen lo populares que son y los millones de seguidores que tienen en sus cuentas de “twitter” (en extraña competencia con Ninel Conde, que por obvias razones más que seguidores, tiene “correteadores”, pero-por-supuesto).

Resulta que una empresa británica llamada Status People (se refieren a ella como “herramienta”… a los que saben les ha de resultar de lo más claro, pero este menda se declara absolutamente incompetente para desentrañar el uso de tal sustantivo: una empresa es una herramienta… será)… en fin, esa empresa analiza en serio los reportes de twitter y detecta las cuentas falsas e inactivas que la crema y nata de la vida pública, reporta como parte de sus “seguidores”, mire nomás:

La cuenta del Presidente de la república, en esos días, reportaba casi 2 millones 100 mil seguidores: 37%, falsos, 25% inactivos, pero, igual, 525 mil ciudadanos, sí leen lo que tuitea algún empleado suyo muy bien pagado -“tuitea” del verbo tuitear, aquí inventado en este momento-, porque ni modo que él esté todo el santo día tuiteando. Mancera, el jefe de gobierno de la CdMx, reportaba un 27% de seguidores que son cuentas falsas y un 37% de inactivas. Mi general Calderón, sí, el expresidente, tiene -según dice su cuenta de twitter- 2 millones 560 mil seguidores, el 49% son cuentas falsas y el 39% son usuarios inactivos (cuentas canceladas, twiteros difuntos, vaya usted a saber)… el 88% de sus seguidores son mentira (tiene 307,200 mareados que sí lo leen… poquito diferente a los más de dos millones y medio de los que se ufana… ni que fuera Justin Bieber). Marcelotzin Ebrard de triste memoria, tiene un 65% de cuentas de mentiritas.

Y seguramente nada más por fastidiar, se le hace saber al peladaje (todos nosotros), que un tal Carlos Slim es la hora que no manda su primer “twitter”, pero que sí sigue a dos personas: a su hijo Marco Antonio Slim y a Arturo Elías Ayub (ha de ser su amigo).

Si a nuestros políticos les vitaminan el ego sus empleados y amigos, añadiendo seguidores falsos, no lo podemos saber, pero conociendo un poco el albañal, puede sospecharse que contratan gente que le sabe a esa enigmática tecnología para aparecer como más populares que la Rompecatres en noche de carnaval, así son.

A los británicos que se pusieron a perder su tiempo con tecnología de altos vuelos, para desvelar esta mentira, se les hace saber que los tenochcas, desde los que apenas están tirando los dientes de leche, hasta los de la edad de cuarta, sabemos sin su ayuda, que entre nuestra clase política, los mentirosos, raros no son (entre ellos hay gente de una pieza, claro, pero esos sirven para ratificar la regla: ogaño, son una chusma de falsarios, en todo, también en twitter, faltaba más).

Pero vale una reflexión (ya antes muy dicha por este menda): nuestros gobernantes y políticos, no vienen de otro país con la encomienda de hundirnos: al igual que todos nosotros los del peladaje estándar, nacen, crecen, se desarrollan y deforman en ensoñadores hogares mexicanos, porque no puede usted negar que en nuestra patria hemos hecho de la mentira una de las bellas artes (no lo ande contando).

Mentira es en México casi todo. Écheme un torito… ¿la extensión del país?… mmm, fácil: el Inegi dice que el país mide 5 millones 114 mil 295 kilómetros cuadrados (km2), pero Conagua (chéquele), que 1 millón 964 mil 375, que es la verdad porque el Inegi suma 3 millones 149 mil 920 km2, que no son territorio nacional, ni siquiera aguas nacionales, sino la zona exclusiva del mar -para explotarla, que no la explotamos-, que nos corresponde según los tratados internacionales… ¡ah! pero no resistió el Inegi la tentación de inflar el área nacional, ¡hágame usted el favor! (¿cómo para qué?).

¿La población del país?… mire, el Inegi, que es el responsable del asunto de medir el país por todos lados, dice que somos 112 millones 336 mil 538 felices habitantes (censo de 2010), pero es muy sabido que no pocos gobernadores le aprietan las tuercas a los encuestadores del Inegi para que reporten más habitantes en sus estados, porque el número de pobladores influye en las participaciones en efectivo que les manda la federación; conclusión: no sabemos cuántos somos, pero ya “se dice” que 120 millones… mmm.

No se torture con otro tipo de cosas como la verdadera cantidad de petróleo que sacan diario (imagínese qué porcentaje de posibilidad hay de que nos digan la verdad, piense nomás en las cataratas de dinero que eso significa… por ahí de una diezmillonésima del uno por ciento de chance de que en eso y solo en eso, sí nos digan la más rigurosa verdad… ajá, sí, seguro), ni intente aclarar mitos como que Lázaro Cárdenas “expropió el petróleo”, que mi general lo que hizo fue expropiar unas empresas petroleras, el petróleo ya era nuestro desde la Colonia, como todo lo que está en el subsuelo (que en México la rifa el derecho romano)… en fin, el punto es nada más dejar claro que nuestros políticos sí mienten pero que eso es parte del deporte nacional; si duda dígase usted si le resultan familiares algunas de las siguientes frases:

Yo te hablo… Hay que vernos… Qué gusto verte… Ni la conozco… Es mi prima… No había señal… Se me acabó la batería… Perdí el cargador… Que no estoy… No lo vuelvo a hacer… No te vi… Me jaquearon la cuenta… No traigo nada… Te he estado buscando… Nunca lo había hecho… Así estaba… Con unos amigos… Qué bien te ves… No me acuerdo… Fue hace mucho… Me lo regalaron… Lo saqué con mis puntos… No me han pagado… Voté por usted… No vamos a hacer nada que no quieras… Es como mi hermana… Es un amigo… Te debo tu regalo… Qué pena que no fuiste…

Ayer ya fue nota de primera plana que el Pejehová está en 25% de intención de voto, Meade en 22% y el C.Anaya, 20%… la duda ofende.

Ensalada de grillos

Aterrizajes

Ciro Castillo

Hay aterrizajes forzosos y aterrizajes normales, tan normales que hasta pueden resultar un tanto comunes.

Hoy podría suceder, si la rumorología política no se equivoca, la ruptura de la Alianza Todos por Chiapas, que se había registrado de última hora el 23 de enero ante el IEPC.

Finalmente, un segundo acuerdo tomado el 28 de enero en “Conejolandia”, habría dado marcha atrás a esta coalición en la que iban juntos PRI-PVEM-Panal-Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Que dice mi abuelo que siempre no, se dijo en ese encuentro en el que habría participado un enviado de la cúpula tricolor, del verde y un emisario de altos vuelos del gobierno estatal.

Palabras más, palabras menos, se dijo en ese encuentro que para que no estuvieran haciendo olas en las aguas agitadas irían separados el PRI y el PVEM a la gubernatura.

Quedaría, como ya habíamos adelantado el día de ayer, Eduardo Ramírez Aguilar encabezando la alianza PVEM-Mover a Chiapas y Chiapas Unido, mientras Roberto Albores Gleason hará lo propio en la coalición PRI-Panal.

Los dos comitecos, uno proveniente de familia humilde y otro de familia de alta alcurnia, se enfrentarán en la contienda del próximo primero de julio, que se antoja competida; al mismo tiempo, sumarían voto para el aspirante presidencial José Antonio Meade que, según una encuesta que publico el Heraldo de México ya está en segundo lugar en las preferencias electorales después de Andrés Manuel López Obrador… ¿será?

NO LE BUSQUEN CHICHIS A LA MARRANA

Eduardo Ramírez Aguilar, pensando en que en la política como en el beisbol, “esto no se acaba hasta que se acaba”, pidió ayer desde el municipio de Cintalapa respetar los acuerdos.

“… emplazó a las dirigencias nacionales del Verde y PRI, a cumplir su palabra y respetar el acuerdo tomado el domingo 28 de enero, de ir separados Verde y PRI en Chiapas, en el tema de alcaldías, diputaciones locales, federales, senado y gubernatura, de lo contrario el Movimiento por la Dignidad tomará definiciones”, expresó mediante un comunicado.

“En Chiapas ya estamos grandes, ya no estamos en los tiempos de antes, cuando éramos sometidos, ahora tenemos la suficiente capacidad de que nosotros escojamos nuestra propia ruta”, manifestó.

El político afirmó que él, a diferencia de otros personajes, no es ajeno al pueblo, porque nació de sus entrañas y porque ama profundamente a Chiapas, una entidad que todavía enfrenta carencias de diversa índole.

Pese a que Roberto Albores Gleason, según información de la reportera Itzel Grajales, afirmó que la alianza continúa, todo indica que este día se haría oficial que este asunto ya tronó.

“Esta alianza no nació ayer, lleva muchísimos años. Es una alianza ganadora. Basta recordar que llevó a Manuel Velasco a la gubernatura, y a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república”, respondió Roberto Albores a los reporteros ayer durante un evento con priístas.

Él sabe que sin esa coalición, alcanzar la gubernatura se convertirá en un hueso “muy duro de roer”. Veremos y diremos…

HAY QUE ESTAR EN LA MOVIDA

El que no pierde el tiempo es el doctor Roberto González Chamé, quien se registró como precandidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, por Morena, el partido que está en boca de todos.

En las últimas horas se le vio muy platicador con Don Fernando Coello Pedrero, a quien se le ha visto muy cercano al aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, principalmente ahora que el tabasqueño estuvo de gira por Chiapas.

El también abuelito del gobernador, Manuel Velasco Coello, quien, dicen, tiene una amistad de muchos años con el primer morenista del país, podría ser pieza clave en las definiciones de candidaturas en el terruño. También, veremos y diremos…

IEPC TOCA LA PUERTA DE HACIENDA

A ver si alguien escucha al árbitro electoral: el IEPC. Ayer, su presidente, Oswaldo Chacón, reconoció que no andan “tirando billetes” pues el Congreso del Estado únicamente les autorizó 435 millones de pesos, de los cuales 255 servirán para financiamiento de los partidos políticos. Están tocando la puerta de Hacienda del Estado porque no quieren después andar comiéndose las uñas…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

BOLETINOCRACIA CHIAPANECA.

Terminamos el primer mes del 2018, con más malas que buenas y no me refiero al contexto electoral, que tanto cochinero ellos tendrán como resolverlo, donde solo dan un show mediático para que se den las cosas como quieren, sino por tanta inseguridad que se percibe en nuestro estado, donde en un mes al menos dos fatídicas muertes dejan a la sociedad con más incertidumbres que certezas. Las autoridades han actuado en consecuencia pero ahogado el niño quieren tapar el pozo y los índices de inseguridad se han desatado alarmantemente lo que deja a la población chiapaneca más estresada que de costumbre.

“La población chiapaneca vive en constante zozobra por la ola de inseguridad que inunda a todo el estado”

Pero todo este tema de la inseguridad queda en un segundo y tercer plano, lo importante es quienes serán finalmente los candidatos a la gubernatura del estado, teniendo como entretenimiento no las consecuencias de las acciones de las autoridades, si no lo que es el pan de cada día es que si Zanja Negra dijo esto, que si Ratilio dijo el otro o que si el Diablito en verdad ya aprendió a usar caites, que si Fercaca ya pago a sus proveedores, que si el Tlatoani sigue avasallando las encuestas con apoyo solo de los trolles, bueno en fin, no importan los quemados en Chilón, los feminicidios, las desapariciones, las inundaciones en el norte de Chiapas debido a los frentes fríos, lo que es importante es como el alcalde de Zinacantan se compra y posa frente un lujoso Camaro del año color amarillo con un valor estimado de 800 mil pesos, cuando el Coneval ha calificado a este municipio en 4 lugar en pobreza extrema en todo Chiapas… eso es lo importante en Chiapas y no su frustrante realidad.

Habrá que estar a la expectativa y que este 2018 no se desplome en dramáticos números rojos y al menos ahora si podríamos preguntar que dice el “Semáforo Delictivo” de la situación actual en Chiapas, ya que al parecer todo se soluciona con un boletín oficial, Chamula, Oxchuc, Chenalhó, feminicidios, homicidios y eso hasta ahora nunca ha resuelto nada.

Oficio Político.- El que de nueva cuenta va por una diputación local por el tricolor es Hugo Pérez Anzueto quien el día de ayer se registró como precandidato a Diputado local para el actual proceso, lo anterior en las oficinas de Santo Domingo, bueno estos sí que se la creyeron, no han dejado de mamar de la teta cuando la buscan otra administración más… y hablando de reelecciones el que también está seguro de poder arrasar con los comitecos es el actual edil el afamado Señor Fox Mario Guillen Domínguez, quien desfilo por las instalaciones del PRI en busca de ser otro trienio más quien dirija la suerte de los Comitecos confiado en que lo respalda el buen trabajo realizado en esta administración…Y en este tenor también se inscribió en busca de una diputación federal Judith Torres Vera mujer priista y líder cnopista, de compromisos y lealtades, actual diputada local que va en busca de crecer en su carrera política ofreciéndoles a sus paisanos hacer un excelente trabajo como lo ha hecho desde su curul local en beneficio de la costa chiapaneca… La otra que se inscribió es la oriunda de Hidalgo con doble acta de nacimiento María de Jesús Olvera que a diferencia de Torres Vera aunque es líder de la CTM su mala fama que denoto esta administración no le ayudara mucho, aunque sus agremiados podrían decir otra cosa.

Finalmente: “Queremos que Chiapas sea la prioridad nacional, que el próximo presidente de México nos restituyan todo lo que le hemos brindado al país”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com.

Comentario Zeta

Carlos Z. cadena

Habrá delegado de la FEPADE en Chiapas. IEPC-Estatal coordina estrategia contra delitos electorales.

Allá en la ciudad de Puebla hubo una reunión de suma importancia con miras al escenario de los delitos electorales que sin duda se pondrán de moda en el próximo proceso electoral del país y de Chiapas. En esta reunión de trabajo estuvieron integrantes de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), quienes mantuvieron comunicación con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz Santana Castaños.

Trascendió que con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer las estrategias conjuntas en materia de prevención y atención de delitos electorales en los comicios estatales, también estuvo presente el Consejero Presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, quien manifestó que la finalidad de este encuentro fue establecer y coordinar acciones, bases y mecanismos de colaboración entre la FEPADE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), para desarrollar estrategias de apoyo en materia de protección del voto, fortaleciendo el sistema democrático, la igualdad política y el ejercicio de los derechos político electorales.

Chacón Rojas reiteró que “El acompañamiento de la FEPADE permitirá fortalecer la legitimidad y legalidad de este proceso democrático, se trata de un esfuerzo de colaboración que sin duda ayudará a prevenir la comisión de delitos electorales, fortaleciendo de esta manera el estado de derecho”.

En el encuentro, participaron Consejeras y Consejeros de nueve Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que tendrán elección a gobernador el próximo 1 de julio, quienes expusieron y compartieron sus principales necesidades y propuestas en materia de coordinación interinstitucional entre la FEPADE y los institutos estatales, con motivo de la probable comisión de delitos electorales durante el desarrollo de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

A su vez, Héctor Marcos Díaz Santana Castaños, titular de la FEPADE explicó en qué consiste la estrategia nacional, y escuchó cada una de las inquietudes y planteamientos formulados por las y los Consejeros Electorales. Diaz Santana anunció la próxima incorporación de un delegado de la FEPADE en cada uno de los nueve estados que este año tendrán elección a gobernador, para dar atención especial a la prevención y combate de los delitos electorales.

Así las cosas, un delegado especial en Chiapas para hacerle frente a los delitos electorales que están muy en demasía.

Operativo especial en la frontera sur por fuerzas federales: Velasco

En la capital del país, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se pronunció a favor de que se construyan más puentes en las fronteras y no muros. En este sentido, el mandatario chiapaneco respaldó el posicionamiento emitido por el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien declaró que por dignidad nacional México no pagará por ningún muro. El gobernador de Chiapas dijo al respecto que las naciones deben enfocarse a construir fronteras humanas y no fronteras amuralladas, donde se respeten los derechos humanos de los migrantes y sirvan para unir más a los pueblos.

Velasco Coello anunció un operativo especial conjunto con las fuerzas federales en la frontera sur. Luego de sostener una reunión de trabajo con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el gobernador Chiapaneco informó que el Gobierno de la República y el Gobierno de Chiapas van unidos a reforzar la seguridad. Velasco también dio a conocer que próximamente se habrá de inaugurar el nuevo Cuartel Militar que se construye en el municipio de Chicomuselo en la Sierra de Chiapas y que será inaugurado por el Presidente Enrique Peña Nieto y por el Ejército.

Por su parte, el titular de Gobernación del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete, abundó que además de la seguridad también se abordó el tema migratorio. Dijo que se valora el apoyo del Gobierno Federal para ambas materias, en donde Chiapas destaca como uno de los estados con mayores niveles de seguridad de la República Mexicana.

Samuel Chacón entrampado con su traición electoral….

El controvertido diputado federal priista Samuel Chacón, se encuentra entrampado y se descubre como un vil traidor, para empezar, instruyó a su sequito llevar gente al evento de Roberto Albores Gleason, pero antes su sequito operaba a favor de Eduardo Ramírez Aguilar. Hoy no sabe ni para qué camino jalar. Hasta ahora el proteccionismo político de Chiapas lo ha mantenido fuera de una investigación al exalcalde más señalado de corrupción en la historia de Tapachula y que el gobierno verde lo protegió. Es una leyenda que todavía está en la plataforma social de los Tapachultecos.

Gobierno de Tuxtla apoya a damnificados. –

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, dio a conocer que el gobierno que encabeza, se une al apoyo que hoy los habitantes de la Zona Norte de Chiapas necesitan para afrontar las afectaciones que las lluvias atípicas por el frente frío número 25, han hecho en los municipios de Ostuacán, Pichucalco, Juárez, Selva, Tulijá, Salto de Agua, Tila, entre otros. Por lo anterior, el edil capitalino informó que a partir de ayer miércoles 31 de enero el DIF Municipal ubicado en la 16 Calle Poniente, Esquina 1a. Norte S/N Colonia Moctezuma, será activado como Centro de Acopio para poder recibir víveres para los afectados de la zona Norte de Chiapas.

Día Mundial de la No Violencia y la Paz

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la No Violencia y la Paz, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, indicó que Chiapas, al ser un estado culturalmente diverso, promueve como valores fundamentales de convivencia la tolerancia, el respeto y la inclusión, evitando cualquier tipo de discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas, de género o salud, como es convicción del Gobernador Manuel Velasco Coello. En este sentido, el responsable de la política precisó que el Gobernador Velasco se ha distinguido por ser un incansable promotor del diálogo como mecanismo de entendimiento, orientado a encontrar soluciones a los desafíos de nuestro presente, así como resolver diferencias entre los chiapanecos, con énfasis en la promoción de la paz y la convivencia armónica. Finalizó que, para mantener la paz social en un estado con una gran diversidad cultural, étnica y religiosa, el gobierno de Chiapas sigue fortaleciendo el respeto a los derechos humanos, como una causa que alude a todos por igual. En fin.

PD: Se enloqueció MORENA en Chiapas. Brotaron por todo Chiapas aspirantes para inscribirse y como dijera una autentica militante del partido de AMLO: Con tantos aspirantes van a ser falta municipios.

PD: Nostradamus chiapaneco está a punto de infartarse, ya no la atina a nada. Quiere saber si en efecto se separaron el PVEM y el PRI en Chiapas. Unos dicen que SI, otros que NO. Unos juran por su vida que es cierto y otros lo juran que NO.

PD: Hoy jueves primero de febrero estará visitando la ciudad de Tapachula, Roberto Albores Gleason, y el infierno ya se mueve. Están pensando reclutar 20 mil gentes en la Feria Mesoamericana. ¿Será?.

PD: Las fake news se está poniendo de moda en Chiapas.

Columna Identidad

Carlos Rojas

Pondrán freno a la violencia política y criminal.

De manera muy vertiginosa y de un momento a otro bajan, suben, pactan y rompen la alianza TODOS POR CHIAPAS, y de último momento, al término de escribir esta columna corría versión que esta coalición se andaba modificando, pero mientras Eduardo Ramírez Aguilar y Roberto Albores Gleason, principales protagonistas del capítulo político continúan en sendos recorridos proselitistas, el primero arengando un MOVIMIENTO POR LA DIGNIDAD y el otro aprovechando los tiempos de pre-campaña para la elección de candidato tricolor otorgado por el árbitro electoral, es decir, en el ajedrez político el JAGUAR NEGRO y RAG mueven habilidosamente las piezas del tablero, en tanto el güero Gober desahogaba una reunión en Bucareli, reunión que han querido dar otra lectura al difundir versión de jalón de orejas y que la ruptura entre el PRI y el PVEM es política-ficción; lo que tiene más congruencia, es la preocupación de la federación por la violencia que se ha venido desatando en Chiapas, violencia que a decir de algunos diagnósticos es promovida por intereses políticos y partidistas, obviamente por la lucha del poder , intensamente más incontenibles en comunidades indígenas donde la sangre se sigue derramando a cántaros, la reunión giró más en detonar acciones que puedan ofrecer seguridad y paz en varios estados de la República incluyendo Chiapas, se tiene conocimiento que la Procuraduría General de la República PGR y la Policía Federal PF recientemente desplegaron más de cinco mil elementos en ciudades azotadas por la violencia, señalando Los Cabos, Colima, Cancún, Tecomán y Manzanillo, donde los uniformados irán a cumplir órdenes de aprehensión contra presuntos delincuentes causantes de este terror; en Chiapas se espera también que arriben elementos de esta corporación en breve para coordinarse con la Procuraduría o Fiscalía y llevar a cabo acciones operativas; ese fue el tema central que Manuel Velasco Coello ocupó durante una entrevista que le realizaron al salir de la reunión. El gobernador fue claro al informar que se reforzará la seguridad en los casi 700 kilómetros de frontera que Chiapas tiene con Guatemala y que se habrá de inaugurar el cuartel militar de Chicomuselo con la presencia de altos mandos del ejército, de las corporaciones policiacas federales y estatales. Sin duda el análisis de violencia generada en Chiapas por asuntos políticos está dando más dolor de cabeza que los criminales, pero de cualquier forma se tiene que poner órden y garantizar la paz en cualquiera de sus condiciones, es por eso que el respaldo de la federación llegará a la entidad para lograrlo. En cuanto al tema electoral, el güero Gober puntualizó que las dirigencias de los partidos Verde y Revolucionario Institucional continúan dialogando e intentando acordar entre ellos, pero aquí abajo, en la aldea, los tambores de guerra siguen sonando, el rumor de la separación del Verde y el Rojo tanto en gubernatura, alcaldías y diputaciones locales es bastante ruidoso, dicen incluso, que las senadurías y diputaciones federales también podrían romper por lo que la incertidumbre envuelve el panorama de la decisión en las candidaturas gubernamentales, más aún si hay mensajes de IMPUGNACIÓN de parte de un partido de los coaligados, quiere decir que la ruptura está en camino y con ello el nerviosismo entre suspirantes a las alcaldías y diputaciones locales y federales porque en las alturas de los partidos tampoco están dispuestos a cimentar la operación cicatriz que desde un principio hizo falta en este bloque de partidos. En fin, que el engrudo político-partidista en Chiapas se sigue haciendo bolas, y más dentro del Partido Revolucionario Institucional donde algunos suspirantes a alcaldías les andan pidiendo 25 mil pesitos solamente para el registro, lo que para unos es un asalto en pleno despoblado considerando que no hay nada seguro y que muchos que se fueron a la capacitación con trabajo tienen para la combi de ida y de regreso a la capital del estado. Se auguran más tormentas dentro de este instituto político luego de que las listas de aspirantes a candidatos revelen que no quedaron los que son ni estarán todos los querían, y más aún si el rompimiento termina tambaleando la candidatura principal. Veremos y comentaremos dijo un ciego.// Demasiado raro o misterioso resulta que las pandillas de ladrones que están operando en Comitán dirijan sus baterías hacia los planteles educativos donde lo único de valor que existe es el trabajo de los maestros y la voluntad de los alumnos por aprender y abrirse paso al conocimiento, pero más extraño resulta que quienes están allanando estos consagrados lugares de la educación se anden esmerando en hacer destrozos, evacuarse en bancos y salones para dejar huellas y desafiar no sólo a las autoridades educativas, sino también a las de la Procuraduría de Justicia Estatal y Policía Municipal que hasta el día de hoy y pese a que presumen mayor equipamiento en patrullas, motocicletas y que existen cámaras de vigilancia no han podido frenar la embestida de vándalos y ladrones de la que están siendo víctimas varias escuelas de la zona urbana de Comitán. //El Partido Revolucionario Instruccional en Comitán sólo tiene dos cartas para lanzar a la competencia, la reelección de Mario Antonio Guillén Domínguez y la posible candidatura de Jorge Constantino Kanter, – que dicho sea de paso también es reelección -; no hay más, son los favoritos de la cúpula, así que quienes se andan calentando, soñando o dejarse llevar por el canto de las sirenas que pueden levantar polvo rojo municipal mejor que vayan a ver si ya puso la cocha en el monte.//S.O.S Tragedias ambientales sufren algunos puntos de Chiapas, inundaciones, vientos golpearon buena parte de la población, hay damnificados y poca respuesta institucional.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que hasta el día viernes se sabrá en realidad si van o no juntos el PRI y el PVEM?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

www.identidad-politica.blogspot.com Cel: 9631002262 Whatshapp

CAFÉ PARA TODOS

ALBERTO CARBOT

* ¿LEGALIZAR EL CONSUMO DE MARIHUANA ACABARÍA REALMENTE CON LA VIOLENCIA EN MÉXICO? UNA PROPUESTA MUY POLÉMICA DE ENRIQUE DE LA MADRID

* LO PELIGROSO DEL PLANEAMIENTO DEL TITULAR DE TURISMO ESTRIBA EN QUE NO SE CONVIERTA EN MODELO DE UNA SALIDA CÓMODA O SIMPLE OCURRENCIA PARA AFRONTAR LOS PROBLEMAS

Las recientes declaraciones del Secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, en torno a legalizar el consumo de marihuana en Quintana Roo y Baja California Sur, para hacer frente al problema de inseguridad los en estos importantes destinos turísticos del país, ha generado un nuevo debate.

Al ser entrevistado el pasado jueves 25 -luego de su participación por tercer año consecutivo en la Conferencia Anáhuac-NRM Comunicaciones, “Perspectivas Turísticas para México 2018, que este año realizó su séptima edición-, el titular de la Sectur se refirió de forma pragmática a la necesidad de legalizar de la marihuana en México, un tema polémico que suscita gran controversia.

Aún cuando sus palabras luego de sus alocución en tribuna fueron “a título personal”, no hay que perder de vista que formalmente representa al gobierno federal, y sobra decir que si no ocupase la máxima responsabilidad en una de las áreas más importantes en la generación de divisas del país, sus comentarios no hubiesen provocado este cúmulo de observaciones y puntualizaciones sobre su arriesgada propuesta.

En su discurso previo, se refirió a los problemas de seguridad pública -que puede afectar a un destino turístico-, y a los convenios que los gobiernos de Baja California Sur y Quintana Roo habían suscrito para intentar paliar estas dificultades que ponen en riesgo al sector y vulneran la integridad de los visitantes que son detenidos o extorsionados argumentando el supuesto combate al narcotráfico.

Posteriormente, ante los periodistas ratificó que “si queremos medidas diferentes, debemos tomar medidas diferentes” y planteó que “cuando menos, en las zonas turísticas, deberíamos legalizar el uso de la marihuana”, ya que “nos haría un enorme daño perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no sólo el consumo, sino la producción y venta de marihuana contribuiría junto con otras acciones a (tener) destinos más seguros”.

“Si al país todo le cuesta trabajo me gustaría que pudiera hacerse en Baja California y Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia o de un trato inadecuado”, dijo.

En el fondo, quizá De la Madrid pudiera tener razón, y no habría por qué escandalizarse al haber abordado directamente esta problemática. Sin embargo -profesando el pragmatismo del titular de Sectur-, las actuales condiciones socioeconómicas del país harían fracasar rotundamente una propuesta de esta naturaleza, porque más que solucionar el problema de la violencia desatada por el narco, lo agudizaría.

Analicemos el por qué.

Primero: el seno familiar ha perdido sus puntos de sustentación; se ha desarticulado y nadie ahí asume sus responsabilidades porque muchos hogares mexicanos se han convertido en progenies disfuncionales.

Así también, en las aulas -con su bajo nivel educacional, gracias a la incapacidad y apatía los mentores, hoy denominados “luchadores magisteriales”-, irresponsablemente no sólo han arrastrado a las nuevas generaciones a la inopia educativa, sino que además, en complicidad con políticos inmorales y deshonestos, -y los medios electrónicos manipuladores y mercantilistas-, le han arrebatado sus valores, expectativas de un mejor futuro y también su espíritu cívico, orgullo y pertenencia como nación.

Se ha conformado ya una sociedad casi analfabeta, apática, presta a la ley del menor esfuerzo y en la cual sólo cuenta la exigencia de sus derechos sin obligaciones, donde además campea la holganza y la displicencia.

Hoy los estándares aspiracionales -sobre todo de los denominados “ninis” que en su mayoría, 6 de cada 10, provienen de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad-, son las figuras de los grandes capos, dramatizados en prácticamente toda la televisión y medios electrónicos de México, Estados Unidos y Latinoamérica en su conjunto.

CASI 8 MILLONES DE JÓVENES NO TRABAJAN NI ESTUDIAN

Esos “ninis” mexicanos de entre 15 a 29 años -que no trabajan, ni estudian, ni poseen capacitación alguna y corren el riesgo de ser marginados de manera permanente del mercado laboral -, suman casi 8 millones y ubican a nuestro país entre las 5 naciones de Latinoamérica y del Caribe con esa problemática, de acuerdo al informe “Perspectivas económicas de América Latina 2017”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Estudios del Banco Mundial también señalan que en América Latina, 20 millones de jóvenes se hallan en este rubro, deformación social en aumento, que ha afectado a una de cada cinco personas entre los 15 y 24 años, a causa de la deserción escolar y empleos precarios.

Esos jóvenes mexicanos -y otros millones más, hombres y mujeres en situaciones similares-, son carne de cañón para los narcotraficantes, no sólo como potenciales consumidores, sino también como fatuos integrantes de sus filas. Esa es la realidad.

Segundo: nada se ganaría con establecer territorios exclusivos para consumidores de marihuana. Con o sin barreras divisorias de por medio -a pesar de la gran batalla por parte de las fuerzas armadas y la policía federal para desmantelar a los poderosos cárteles-, ellos proseguirían sistemáticamente su labor criminal.

Las “fronteras de la mariguana” seguramente serían vulneradas por los capos que tratarían de seguir imponiendo sus reglas como lo han hecho hasta ahora, resultado de la corrupción que también permea a las fuerzas encargadas de combatirlo, y al parecer tan arraigada en el gen nacional, cual aciaga maldición que no se pudiera conjurar.

La violencia de los cárteles seguramente tampoco disminuiría. Es una quimera considerar que simplemente dirían adiós a su imperio y que pacíficamente aceptarían que derivada de la propuesta del secretario Enrique De la Madrid, otro organismo -necesariamente regido por el Estado-, controlara su ciclo de producción y comercialización.

Además, habría que tomar en cuenta el dilema del accionar de los cárteles hacia el mercado interno del país, que se ha complicado luego de que desde el primer día de este año, California se convirtió en la octava entidad de Estados Unidos –de un total de 50-, donde se legalizó el cultivo, consumo y comercialización de la marihuana con fines recreacionales y espera recaudar casi 7 mil millones de dólares por esta vía.

Hay que destacar por otra parte que 29 estados de EU, al igual que México -que desde el 28 de abril de 2017, reformó su Ley General de Salud, para despenalizar el cultivo y el uso medicinal y terapéutico de los derivados de la cannabis-, también permiten hoy el uso de la marihuana medicinal.

A California, Alaska, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Washington, Oregon y Washington D.C., se sumará Vermont, que a partir del 1 de julio próximo se convertirá en el noveno estado en reglamentar el uso recreacional de la marihuana. Se autorizará la posesión de hasta 1 onza (28.34 gramos, que teóricamente permiten elaborar o “forjar” hasta 3 ó 4 cigarrillos), 2 plantas maduras y hasta 4 plantas inmaduras a mayores de 21 años, aunque no legalizará su comercio.

En el camino de la legalización se halla Canadá, país que respondiendo a una promesa de campaña del primer ministro Justin Trudeau, refrendará el consumo de marihuana para usos recreativos en todo su territorio, a partir del 1 de julio próximo.

Hay que dejar muy bien sentado que las restricciones para su venta y consumo son muy rígidas. Entre ellas, los llamados “dispensarios” no podrán operar a menos de 183 metros de alguna escuela o 300 metros de parques públicos, guarderías y otras áreas. A los consumidores no se permite fumarla en público y se prohíbe su consumo a menos de 300 metros de una escuela, guardería o cuando haya niños cerca, o también fumarla mientras se conduce, por citar sólo unas cuantas. Su contravención es fuertemente sancionada.

De allí que desde el punto de vista “empresarial” el espacio de la venta de los cárteles mexicanos, sobre todo en la frontera, se reducirá drásticamente y sólo les queda comerciar la droga en el mercado negro, ofertándola a más bajo precio o diversificar sus opciones de tráfico de las llamadas drogas “duras”.

¿Qué harán con la marihuana mexicana que se presume ya no cruzará esa línea divisoria? Es hipotéticamente simple: distribuir los excedentes en el mercado nacional, donde su consumo ha ido en aumento, lo cual se ha convertido ya un problema “gravísimo”, como lo sostiene Manuel Mondragón y Kalb, titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic).

El funcionario aseguró que durante el período 2016-2017, el consumo de mariguana entre menores de edad -que hoy sorprendentemente se inicia desde los 10 años-, se duplicó, al pasar de 1.3 por ciento a 2.6, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, realizada en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría.

“Hay que resaltar la propensión de los menores de edad hacia la adicción a la marihuana, la cual es el doble de la que se presenta en adultos, así como los daños a su desarrollo físico y neurológico, que en muchos casos son irreversibles” dijo el titular de la Conadic.

Información publicada en el diario “Excélsior”, cita informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), obtenidos a través de investigaciones realizadas en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Éstas revelan que puesto en el sembradío, el kilo de mariguana cuesta entre 200 y 500 pesos.

Pero conforme avanza la estructura que se utiliza en su transportación y se distribuye entre las personas que la harán llegar al mercado de Estados Unidos, su precio se dispara hasta los 12 o 13 mil pesos. En territorio mexicano su costo alcanza los mil y 2 mil pesos por kilo, dependiendo si el destino es el centro o sur del país.

Si nos ajustamos a la primera cifra, de un kilo podrían obtenerse entre 140 y 150 cigarros de mariguana, a un costo unitario de aproximadamente 7 pesos, un monto accesible, si tomamos en consideración que un paquete de cigarrillos cuesta actualmente 50. Las cifras están allí y los riesgos de incrementar el número de niños y jóvenes adictos entre la población mexicana es real.

Tercero: no menos significativo -en la que considero por el momento, poco factible la propuesta del titular de Sectur-, es el hecho de los daños que el consumo y la adicción de la marihuana trae consigo.

De acuerdo al Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse-NIDA por sus siglas en inglés), el Manual de diagnóstico y estadísticas de los trastornos mentales define el término “adicción” como equivalente a un grave trastorno por uso de sustancias; una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas.

“Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en las personas que abusan de su consumo”, asegura el organismo de salud estadounidense.

Específicamente refiere que la marihuana “es la sustancia ilegal que más se consume. Esta droga deteriora la memoria a corto plazo y el aprendizaje, la capacidad de concentración y la coordinación. También aumenta la frecuencia cardíaca, puede dañar los pulmones y aumentar el riesgo de psicosis en quienes padecen una vulnerabilidad subyacente” y agrega que “un estudio reciente mostró que si se empieza a consumir marihuana habitualmente durante la adolescencia, puede perder un promedio de 8 puntos de su coeficiente intelectual (CI o IQ, por sus siglas en ingles) y no recuperarlos de vuelta, aún si se deja de consumir”.

En el pasado reciente, el debate sobre la legalización o no del consumo de mariguana y su uso medicinal en nuestro país, ha sido objeto de 5 foros y 2 encuentros promovidos por el Congreso, pero en palabras del titular de la Conadic Manuel Mondragón y Kalb, sí genera adicción y altera el estado óptimo de bienestar del organismo, incidiendo en aspectos físicos, neuropsiquiátricos, así como familiares, educativos, laborales y sociales.

Incluso Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM, coordinador de un estudio de investigadores compilado en el libro “Marihuana y salud” publicado por el Fondo de Cultura Económica, expresó recientemente en “El Universal” que el estudio “ratifica que fumar marihuana representa un riesgo para la salud mental, sobre todo cuando se inicia en etapas tempranas de la vida o bien si se consume cotidianamente. Pero no es el caso de los usuarios ocasionales.

“Por otro lado -dice-, también está claro que la marihuana produce efectos nocivos en la salud. Negarlo sería igualmente absurdo. De hecho, el estudio mencionado documenta con objetividad que aumenta el riesgo de los accidentes de tránsito si los conductores han consumido marihuana y que, por supuesto, ésta no debe dejarse nunca al alcance de los niños, pues se han registrado casos por intoxicación accidental. Pero no se le conocen dosis letales.

Asimismo aclara que “si bien es cierto que la mayoría de las personas que consumen marihuana lo hace con fines recreativos, también lo es que sus indicaciones terapéuticas se han ido afianzando.

“En pacientes con dolor crónico, la mejoría sintomática es evidente. Ahí hay una indicación que no es menor, si consideramos que cerca del 20 por ciento de la población lo padece o lo ha padecido. También mejoran significativamente los espasmos musculares que presentan los enfermos con esclerosis múltiple, y hay evidencia suficiente que muestra el efecto benéfico sobre la náusea y el vómito causados por la quimioterapia en pacientes con cáncer. Con eso bastaría para justificar la disponibilidad en el mercado de los medicamentos derivados de la cannabis”.

No obstante, el exrector de la UNAM enfatiza que el uso de la marihuana “en personas con antecedentes de trastornos mentales previos, pueden agravar los síntomas. Puede haber crisis de ansiedad e incluso cuadros psicóticos. Aquellos usuarios que desarrollan dependencia a la marihuana tienden a abusar también del alcohol y del tabaco. Los efectos nocivos de la marihuana sobre algunas funciones cognitivas, tales como la memoria y la atención, se acentúan si se inicia su uso en la adolescencia, cuando aún está en curso el proceso de maduración neuronal.

“La marihuana no es inocua, pues. Pero es mejor investigarla, regularla, y difundir sus bondades y riesgos, que simplemente prohibirla y creer que por ello desaparecerá de nuestra sociedad. Nada más falso”, asegura el ex titular de Salud, cuya opinión se contrapone con la de Fernando Cano Valle, experto universitario y extitular de la Conadic, quien sostiene que “la marihuana se ha incorporado como una vía hacia drogas más duras” y que 6 de cada 9 personas que la usan todos los días “son potenciales consumidores de otras drogas, específicamente cocaína y anfetaminas”.

Desde siempre, el experto ha reiterado que legalizar la marihuana “no es un camino viable, ni razonable” desde el punto de vista de la salud, ya que México carece de capacidad sanitaria para la demanda de atención y de recursos económicos para la rehabilitación, por lo que la despenalización del uso de la marihuana “es irracional” y científicamente se ha demostrado que su consumo desata cuadros psicóticos y dispara mecanismos cerebrales antisociales

Su consumo “provoca cuantiosos daños en el cerebro, la memoria, el sistema de locomoción y el estado psíquico, y quedó demostrado con el fracaso del proyecto para disminuir el tabaquismo y el alcoholismo”, dijo y sostuvo que a México que no se le deben imponer modelos de legalización, conforme a la experiencia de Holanda, Portugal, Uruguay y Estados Unidos.

La propuesta muy arriesgada y polémica por parte del Secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero, no dejará de suscitar discusión entre especialistas y observadores del acontecer nacional. Lo cierto es que México no está todavía preparado para ella. Lo peligroso de su planeamiento estriba en que no se convierta en modelo de una salida cómoda o simple ocurrencia para afrontar los problemas derivados del cruel e inhumano accionar de la delincuencia organizada en México.

Sinceramente, sería terrible que algún cretino proponga que para disminuir los índices de violencia en México, también se reglamenten y legalicen el “derecho de piso”, los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales y queden “amnistiados” o sin castigo los crímenes y graves delitos cometidos contra miles de familias agraviadas en nuestro país.

GRANOS DE CAFÉ

…La noticia de la presunta detención y posterior desaparición del preparatoriano Marco Antonio Sánchez Flores, el pasado 23 de enero en la ciudad de México, ha ocupado los principales titulares en diversos medios de comunicación del país. De acuerdo con la declaración de un supuesto amigo, éste fue detenido por policías capitalinos quienes aparentemente lo golpearon y lo introdujeron a una patrulla, cerca del Metrobús Rosario.

A partir de esa fecha, se perdió todo contacto con él, lo que provocó protestas de los padres y familiares del menor, así como de autoridades de la UNAM, que exigían su inmediata presentación así como una exhaustiva investigación de los hechos y el castigo a los responsables. Cinco días después, el 28 de enero, Marco Antonio fue localizado en un puente peatonal en Tlalnepantla, Estado de México, desorientado y con alteraciones de la conducta, al parecer causados por lo que vivió durante el tiempo que estuvo desaparecido, afirmó la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Nashieli Ramírez Hernández.

Este caso ha puesto en entredicho tanto al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como al secretario de Seguridad Pública capitalino, Hiram Almeida, y hasta el momento no ha habido explicaciones que satisfagan completamente. Los padres de Marco Antonio señalan que antes éste gozaba de buena salud, por lo que responsabilizan a las autoridades policiales del cambio que el menor presenta.

Las protestas que incluyeron una marcha, así como diversas acusaciones entre ellas la ya manida “Fue el Estado”, no se han hecho esperar, aunque a la fecha no se haya esclarecido la conducta previa del menor ni se le hayan hecho evaluaciones médicas ni exámenes toxicológicos. Parece que, por regla general, hoy se eleva a cualquiera a la posición de mártir, sin más justificación que las meras apariencias…Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

MVC; entre la espada y la pared

La nota de ayer fue, sin temor a equivocarme, la entrevista que a las afueras de las oficinas del secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, en una clásica banquetera o chacaleo, los reporteros de la fuente le hicieron al gobernador chiapaneco Manuel Velasco Coello. Al salir de una reunión en la que al parecer fue convocado sólo Manuel de manera específica, lo primero que le cuestionaron fue sobre la ruptura que entre su partido el Verde Ecologista y su aún aliado Revolucionario Institucional, se está verificando en la búsqueda de su sucesor, bueno al menos del candidato que habrá de abanderar la alianza multipartidista del PRI, PVEM, PANAL y los locales de Chiapas Unidos y Mover a Chiapas, digo al menos en el papel, registraron días atrás ante la autoridad electoral local del IEPC. En su respuesta y bajo el ojo visor del secretario Navarrete, con el rostro desencajado que comentaré al margen ser su rostro habitual, el aún joven en todos los sentidos Velasco Coello, respondería nada convincente que el tema es exclusivo de los partidos y que no advertía tal ruptura, que por otro lado señala, están en diálogo permanente.

La cuestión aquí es que el mandatario estatal ¡no convenció a nadie! habida cuenta de lo que se ha venido ventilado en los medios nacionales sobre el affaire político-partidista-electoral entre ambas fuerzas políticas, y que ha sido del interés incluso de analistas políticos que han comentado con las evidencias existentes incluso vueltas virales en las redes sociales, sobre el franco enfrentamiento que personajes principales de ambos partidos como Roberto Albores Gleason del PRI y Eduardo Ramírez Aguilar del PVEM y ambos fuertes aspirantes a la gubernatura, decía, han escenificado y no de ahorita con el tema sucesorio sino desde iniciada esta administración gubernamental. Confrontación que incluso, constan reseñas al respecto de haber trascendido de las palabras a los madrazos, así pelado.

Ambos desde posiciones políticas envidiables, patrocinaron su ascenso en la carrera gubernamental casi desde iniciadas sus respectivas encomiendas. Roberto Albores desde el Senado de la República, empezó a tejer fino apuntalando sus relaciones con personajes poderosos y cercanos al presidente Peña Nieto como el mismísimo Luis Videgaray hoy secretario de Relaciones Exteriores, o como con el actual Coordinador de Campaña de José Antonio Meade (que se pronuncia Mid) precandidato presidencial del PRI (pero que no es del PRI) el poderoso Aurelio Nuño. Y por si no bastare, también cercano al dirigente nacional tricolor Enrique Ochoa Reza mejor conocido en el Bronx como “Clavillazo” ¡pura vida nomás! Por su parte Eduardo Ramírez, inició en el sexenio como Diputado Federal para de ahí pedir licencia y saltar derechito a la secretaría General de Gobierno, desde donde construyó como ha sido siempre con la anuencia y apoyo de su amigo Manuel Velasco, una súper estructura operativa misma que se convertiría, en el momento electoral oportuno, en la estructura que consolidara a su partido cuestión que logró con creces al posicionar en la entidad a poco más de la mitad de alcaldes verdes, así como una avasalladora mayoría en el Congreso local. Ya no se diga la presencia del Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, en donde dos terceras partes de legisladores por Chiapas pertenecían a su partido.

Y como si entonces en el lejano 2015 alguien dudara del proyecto que desde palacio de gobierno estatal se construía rumbo al 2018, el propio Eduardo llegó al congreso local convirtiéndose así en el líder del Congreso y a la sazón dirigente estatal del Verde Ecologista… Chiapaneco, remarcaría. Hoy ante la imposición fraguada desde el centro del país, ha motivado al propio ERA con el respaldo de toda su estructura político-electoral construida ex profeso y por supuesto con la venia del propio gobernador, convocar a una abierta rebelión verde y puesto en modo “digno”, para cerrar el paso a Albores a la candidatura de la alianza PRI-PVEM. La ruptura así, la que dice Manuel no existir entre su partido y el del presidente Peña, se está convirtiendo en los clavos ardientes que podrían llegar en breve, a clavarlo a la cruz que hoy cargó en su espalda desde Chiapas hasta las oficinas de Gobernación en Bucareli allá en la helada CDMEX.

Por lo pronto y como si a ambos personajes les hicieran “lo que el viento a Juárez” todo lo que sucede, ni se despeinan y ahí andan caminando cada quien por su lado, elemental mi querido Watson; Albores en franca campaña apoyado en su creencia que los que mandan en Chiapas no despachan en palacio de gobierno sino en las oficinas de Nuño. En tanto Ramírez, inició una gira de campaña, claro está, en pos de la “Dignidad” y cada uno eso sí, con sus ejércitos de Trolles y Boots, a favor y en contra. Cheque en Facebook y hasta chispas salen. Finalmente lo que queda al descubierto, es el llamado que le hicieran al aún gobernador Velasco a las oficinas del secretario de Gobernación, no fue como hizo saber el tema de la seguridad fronteriza ni la inauguración de instalaciones militares en la zona; el tema tratado se especula y trasciende, bordó en que ponga orden al desorden existente en Chiapas y no solo en el tema electoral que es evidente, sino en general al conflicto extendido que vive la entidad como ahora la ola de violencia que se ha desatado incluso en la propia capital del estado. De que le leyeron la cartilla a Manuel, se la leyeron. Así hoy; MVC se encuentra entre la espada y la pared. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

Y como para corroborar mi punto sobre que a los personajes aludidos les hacen “lo que el viento a Juárez”, les comparto algo de sus respectivas actividades.

1.- El precandidato del PRI al gobierno del estado Roberto Albores Gleason, llamó a unir fuerzas para hacer de Chiapas una potencia turística que atraiga turismo internacional, genere derrama económica y mejore la calidad de vida de la gente: “Vamos a hacer de Chiapas la nueva potencia turística de México. Tenemos playa, tenemos naturaleza, tenemos arqueología, tenemos ciudades coloniales, tenemos culturas vivas. Hagamos del turismo el generador de empleos de la familia chiapaneca”. Estuvo en Tonalá y Chiapa de Corzo…// 2.- Eduardo Ramírez Aguilar, inició el Movimiento por la Dignidad en los municipios de Carranza y San Lucas, en dónde destacó que Chiapas es un estado libre por lo que las decisiones de las y los chiapanecos deben ser respetadas. Desde la le región de Los Llanos, Ramírez Aguilar dijo que con la gente y desde la gente en donde deben surgir las grandes decisiones trascendentales de Chiapas”…// 3.- Y quien no quita el dedo del renglón, digo a propósito de suspirantes al gobierno del estado, está el ahora llamado “Flaco de Oro” que no es otro que el antes flaco morado de Enoc Hernández Cruz. Y como sea que fuere, dentro de la alianza Todos por Chiapas de la que Podemos Mover a Chiapas forma parte, los únicos formalmente registrados como precandidatos al gobierno por sus respectivas fuerzas políticas, resultarían ser Roberto Albores por el PRI y el susodicho Enoc Hernández de Mover a Chiapas. Y con esa misma intencionalidad, es decir la búsqueda de la precandidatura por la alianza, ante el enfrentamiento cantado entre el Verde de ERA y el tricolor RAG y esto lo he dicho ya, un tercero en discordia podría darles la sorpresa. Por ello al igual que Eduardo y Roberto, el flaco de oro que me recuerda a Agustín Lara (por lo flaco claro) anda igual recorriendo la entidad y ayer mismo corre información, se reunió con ganaderos y agricultores del municipio de Acála. Pura “política ficción”…// ¡Me queda claro! Salu2

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

Código Nucú

César Trujillo

Enoc, el partido morado y la ruta 2018

En la incertidumbre que permea si se da o no la consolidación de la coalición “Todos por Chiapas” en la que se encuentran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal), Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, la cuenta regresiva para las definiciones se encuentra ya a la vuelta de la esquina y mantiene en vilo, sorprendentemente, la vigencia de si van o no juntos rumbo a la sucesión gubernamental en los comicios 2018.

Y es que mientras otros marchan bien, las diferencias entre el senador Roberto Albores Gleason —alfil del priismo estatal bajo respaldo y auspicio de la nacional— y el exdiputado Eduardo Ramírez Aguilar —pieza clave del verdeecologismo estatal— se acrecientan y no ceden espacio a nada, sin importar que se dispare el riesgo de una ruptura (benéfica para unos y dañina para otros), siendo el más favorecido de todo este despapaye electorero el líder del partido morado, Enoc Hernández Cruz, quien se mantiene al margen de todo el jaloneo.

Y se podrá decir misa y criticar el actuar del dirigente de Mover a Chiapas, se podrá acentuar diferendos y puntos de vista —yo mismo lo he hecho en otras columnas —, pero en su caminar no se ha desviado de su objetivo único que es el de conformar una estructura fuerte que le sirva para poder escalar peldaños y crecer como fuerza política en la entidad. Y lo ha logrado. Eso que ni qué.

Mientras los otros se tiran a matar y se ponen en el escenario como objetos de escrutinio, Enoc Hernández sigue haciendo lo que sabe hacer: caminar los municipios de la geografía chiapaneca, hacer amarres con los líderes municipales, reforzar y conseguir que muchos militantes de otros colores (ante la indecisión) muden de piel al morado, mantener una cercanía con el gobernador, etcétera. Eso sin mencionar que, guste o no, brinda respaldo a su gente, mantiene una buena relación con la mayoría de los medios de comunicación y ayuda a quienes se le acercan.

Tres años y medio de vida tiene Podemos Mover a Chiapas en la entidad y hoy busca, según palabras del propio Enoc Hernández en entrevistas a diferentes medios, consolidarse como “la primera fuerza política en el estado” en el 2018. Para ello debemos poner los escenarios posibles: si la coalición llegara a romperse, por ejemplo, —hay plazo hasta el 02 de febrero, día de La Candelaria para saber cómo masca la iguana— el morado podría decidir la ruta a tomar y abanderar, como lo habían decidido en asamblea extraordinaria, si van con algún otro partido o si caminan solos, porque ya habían dicho que tienen con qué.

Y ojo, que si deciden ir solos no sólo será para catapultar a su líder morado y moral, sino que esa experiencia puede servirles como un termómetro para medirse con los otros institutos políticos y, con base en los resultados, hacer una análisis exhaustivo de sus fortalezas y debilidades y, así, poder hacer una reingeniería que les permita llegar más fortalecidos. ¡Recontra uff!

Partiendo de que el mismo gobernador Manuel Velasco Coello, en la entrevista que le realizaron en la Ciudad de México y que se sacó de contexto (a mi juicio), evitó hablar de la ruptura que se palpa a todas luces dentro de su propio instituto político y mostró un rostro adusto y cansado por todo este desgaste político-electoral que en estos momentos vive el estado y que le ha movido su jugada en el tablero, tal y como la tenía planeada, el morado se podría perfilar como una de sus opciones. Porque sabemos ya que la miel de las hojuelas se derramó y ahora todo se ha complicado por los intereses de dos personajes. Su opción (la del góber) es apostar a su gente de confianza, a quienes han estado con él desde su arranque, sus incondicionales que le han ayudado en varias de las cosas que sus secretarios no han podido resolver. No tiene de otra. Si no apuesta a su gente, tendrá la espalda descubierta y creo que a estas alturas él lo sabe bien.

Y es acá donde la historia muestra que ante la fluctuación debe darse paso a la lealtad. Por eso es que en muchos de estos rumores, de estas especulaciones y de estos posicionamientos, de uno y otro lado, brinca como otra opción del gobernador Manuel Velasco para sucederlo el nombre de Enoc Hernández, quien nunca ha ocultado sus aspiraciones de contender a la gubernatura y que, en estos momentos, se encuentra fortaleciendo su partido, sin importar que los dardos envenenados vuelen de uno u otro bando y esperando la oportunidad para ver qué es lo que mejor conviene al equipo morado.

Al final de todo, veremos si cuando llegue la hora del plazo marcado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) la coalición va y quién es el que la abandera. Si ésta se rompe, ojo, porque cada partido podría proponer a su pieza clave para la contienda, pero mucho ojo más, que en una de esas que andan de especuladores y jaloneadores, que sienten ya la sopa quemándoles la boca, que se saborean el hueso, que menosprecian a los partidos locales, se les cola el caballo negro en montura morada y los deja como el chinito: nomás milando la polvadera. ¡Hay véanlo!

Manjar

Que el señor Fox de Comitán dice que va a buscar la reelección porque su trabajo lo respalda, ja. Son …ingaderas. Que alguien le diga al edil comiteco que vergüenza es lo que debería tener. Nada ha hecho por tan hermosa ciudad. Su legado es el del autoelogio y el de pagarle a algunos para que le escriban tapetes de flores. En fin, en esta temporada de calenturas electorales seguramente veremos más disparates como estos. #TiempoDeCínicos // La recomendación de hoy es el libro Patas arriba de Eduardo Galeano y el disco Moanin’ at the Moonlight de Howlin’ Wolf. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

