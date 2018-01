29 de enero de 2018

LA FERIA

Sr. López

Mordiendo rebozo

El jueves pasado el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, propuso legalizar la marihuana en los estados de Baja California Sur y Quintana Roo. “destinos turísticos que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México” (así lo dijo; así habla… ni modo), y que luego ya se debería hacer en todo el país porque, “científicamente es menos dañina que el alcohol y que el tabaco”. ¡Gran nota de prensa!

Claro: los reporteros se abalanzaron sobre los que andan en campaña por la presidencia, para ver si le entraban al toro: el Pejehová se abstuvo (“Ningún comentario al respecto (…)”; Meade no abrió el pico (igual que el 11 de noviembre de 2015, siendo aún Secretario de la Sedesol, entrevistado al término de una conferencia que dio en el ITAM, dijo: “(es un tema) que apenas empieza (…) no se tiene todavía claridad, del que no se han hecho estudios respecto al impacto que pudiera tener”; o sea: no dijo nada); y el C.Anaya pidió un debate “serio y hemisférico” sobre la legalización de las drogas (sí, con la participación de los productores de Alaska… “hemisférico”, dijo), y agregó: “legalizar el uso de la marihuana no resolverá el problema de violencia en el país, no resolverá el problema de violencia”… bueno… ¿ni tantito?

Se les fue a los tres un gran tema que bien pudiera servirles para quitarle el bostezo de la boca al respetable. Mire usted, para que nos demos una idea de qué estamos hablando:

De 2006 a 2014 entraron a la cárcel más de 453 mil personas, el 73% por posesión y consumo de mariguana (para que no haga cuentas: 332 mil 179), y más o menos la tercera parte de ellos por portación de cantidades menores a 200 pesos (datos del estudio “La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en América Latina”, elaborado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho. Nota de Néstor Jiménez, diario La Razón, edición 20 abril, 2016).

Más de 330 mil personas encarceladas por portar marihuana… bueno, es que la marihuana es una droga terrible… ¿sí?… vamos a ver:

La agencia EFE consignó el 13 de marzo del año pasado, la alerta que emitió la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan: “(…) las drogas causan alrededor de medio millón de muertos anuales (…) la situación ha empeorado en los últimos años”. ¡Zaz!… ¿cuántos corresponden al consumo de marihuana?: cero, ni uno, nunca; ¿número de enfermos por consumo de grifa?: cero, tampoco.

Claro que todo tiene matices: en 1988 el juez federal Francis Young en los EUA, propuso cambiar “el estatuto de la marihuana por su amplio perfil de bajo riesgo”; sostuvo su veredicto con evidencia de la DEA: un macizo-motorolo-marihuano, “tendría que consumir más de 680 kilos de marihuana en no más de 15 minutos para tener una reacción letal”… dijo el juez. En conclusión: la mota no mata.

No promueve este López el consumo de marihuana, no, sino que, peor aún: cuestiona la razón de la prohibición de todas las drogas, de la marihuana en particular y duda del derecho que tienen los gobiernos para prohibir a la gente que se meta, queme, embarre, inyecte o beba lo que le pegue la gana. Sí tiene obligación la autoridad de regular y normar el consumo de algunas cosas, y hasta de considerarlas agravantes en caso de crímenes o accidentes cometidos bajo su influjo. No es novedad, el alcohol es legal y hay reglas para su venta y consumo, y solo teniendo vacío el cráneo una mamá o papá, promueve que sus hijos se embriaguen, nomás porque no está prohibido.

El que se voló la barda fue el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien le enmendó la plana al de Turismo: “Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud (…) la ilegalidad deviene del daño a la salud”. ¡Aaah! ¿Todo lo que hace daño a la salud debe prohibirse?…

Eso hace inminente el cierre de las fábricas de “thinner”, Resistol, cuchillos, raticida y muchos otros productos, hoy legales; piénsele: en las carreteras de este país, la velocidad máxima es de 110 km/hora: ¿por qué es legal la producción, distribución, venta y uso de autos que alcanzan más del triple de velocidad? (el Lotec, Mercedes-Benz C1000, llega a 430 km/h). Nada: que se limite por ley la potencia de los motores.

Tampoco es ilegal algo de consumo casi universal, dañino para la salud, que está en primerísimo lugar en el número de muertes que causa en México (560 fiambres por año en promedio): la electricidad… ¿la van a prohibir?

La actual prohibición de la marihuana empezó en los EUA.

Henry Anslinger, primer comisionado del Buró Federal de Narcóticos (hoy DEA), estuvo en el cargo de 1930 a 1962; negaba como “patraña” la peligrosidad de la marihuana pero aprovechó su prohibición por racismo (si le interesa, lea “The Hunting of Billie Holiday”; Hari, Johann; Politico Magazine. Retrieved 5 July 2016): “En total hay cien mil fumadores de marihuana en los EE.UU., y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz y el swing, son el resultado del uso de la marihuana (y) provoca que las mujeres busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro”. ¡Uy!, y uno sin saber.

John Ehrlichman, consejero de Nixon, admitió sobre la moderna guerra contra las drogas (Harper’s Magazine, 1994):

“La campaña de Nixon de 1968, y su gobierno después, tuvieron dos enemigos: la izquierda anti-guerra y la gente negra. ¿Entiende lo que digo? Sabíamos que no podíamos prohibir oponerse a la guerra ni ser negro, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizando fuertemente a ambas, podíamos afectar seriamente a esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus viviendas, desbaratar sus reuniones y vilipendiarlos todos los días en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo con las drogas? Claro que sí.”

Bueno, ya ve, ahora están legalizando allá la marihuana y acá… mordiendo rebozo.

Café Avenida

Gabriela Figueroa

CORTINAS DE HUMO EN CHIAPAS.

Pareciera que la práctica del acarreo indigna a todos, aunque la misma marcha acontecida el día de ayer lleva el fin contrario, luchar por la dignidad de los chiapanecos, sin importar siglas, ni colores partidistas, los chiapanecos cual gente noble acudieron al llamado del Movimiento por la Dignidad de Chiapas. Bueno ayer fueron los del equipo de Eduardo Ramírez Aguilar, el sábado Roberto Albores Gleason en Cintalapa, hasta el mismo Peje en su Gira por Chiapas, Rutilio con sus ex trabajadores del Poder Judicial y así puedo enumerar todo el gabinete estatal y nacional siendo una práctica común entre la clase política de todos los tiempos.

“Este domingo se llevó a cabo la Marcha por la Dignidad en Chiapas, a invitación de Eduardo Ramírez Aguilar, quien reunió a miles de personas de todo el estado”

Hace unos meses en uno de tantos informes legislativos, fuera del Polyforum en Tuxtla Gutiérrez, platique con una señora quien acalorada pedía una nieve al señor que las vendía, le pregunte solamente ¿y usted de dónde viene?, me contesto efusivamente: “De Tuzantan señorita, que está a siete horas de aquí, me dijeron que me iban a dar doscientos pesos y solo me dieron cien, ahora no sé qué le voy a decir a mi marido cuando regrese porque aparte ya tienen hambre mis muchachitos.”

Según la académica Ana López Oliva “El acarreo es una conducta que requiere de organización e infraestructura, tener influencia en la circunscripción electoral donde se lleva a la gente para que se inscriba” en este caso para que acudan a eventos que necesariamente tienen que ser multitudinarios, para lograr representar un fin y dar un mensaje certero a la población, normalmente se utiliza a gente de escasos recursos económicos a quienes les resulta lucrativo asistir a un evento que muchas veces no saben ni de que se trata, pero les ofrecen transporte, dinero, su camiseta, además la clásica torta y su chesco, lo cual se les hace imposible rechazar. No sé porque se sorprenden, si hasta ahora todos han demostrado su musculo, la estructura que han creado por años, en esta y todas las administraciones, la gente en estos tiempos electorales se capitaliza ante tantos eventos ya que por familia significa llevar hasta la abuelita para que mínimo les den cien pesos por cabeza, si van diez obtengan mil pesos para la economia familiar.

Otros más vivos utilizan los programas asistenciales con lo que logran la afluencia debida, pero a estas alturas del partido se lucra más con la ignorancia y la necesidad que otra cosa. Por favor no se espanten en todo el proceso electoral seguirá esta práctica, que da trabajo a muchos y el que puede, pues se seguirá dando estos lujos cada semana hasta el día de la elección.

Ahora debemos de tener en claro que la práctica arcaica del acarreo en un proceso electoral es algo muy común, el cual están en todo derecho de practicarlo, lo que molesta es que ante la situación de inseguridad que vive nuestro estado y ante problemas más urgentes los actos de apoyo a un determinado candidato, se convierten en un frívolo acto de efervescencia política, porque ante las situaciones de violencia vividas en los últimos días, a la sociedad le aflige más la seguridad de sus familias.

Ahora bien algo muy cierto en esto es que existen problemáticas más grandes en nuestro estado que el acarreo en un evento político, nada más que las redes sociales magnifican en una vertiente u otra algún posicionamiento, por lo que hay que ser muy cautos y no dejarse llevar por arrebatos electorales, distractores mediáticos, cortinas de humo etc. debemos ser certeros y puntualizar la realidad que acontece en Chiapas, dejarse de temas dirigidos, que han estado en boga, simplemente habrá que canalizarlos y enfocarse a los grandes problemas de Chiapas, sin dejarse llevar por las malintencionadas componendas mediáticas.

Finalmente: “Es posible hacer una política distinta y de conciliación, que propicie la unidad” lo dijo este fin de semana José Antonio Meade Kuribreña. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com.

Palestra

Rodrigo Ramón Aquino

-ES LO QUE HAY

El propio Manuel Velasco Coello fue producto de una imposición. Los priistas tuvieron que apechugar la designación y con su estructura apoyar el proyecto impulsado desde el Centro del país. El Verde no tenía nada más que un candidato joven y carismático, con eso le bastó; luego de un sexenio en el poder, sigue siendo lo mismo: joven y carismático, pero sólo.

A la crisis electoral que vivimos se le suma la crisis de gobernabilidad y una escalada de violencia en los municipios indígenas. La población lamenta no tener gobernador y sí un jefe de campaña en cada bloque de partidos que competirá por la gubernatura. Velasco tiene metidas las manos en cada instituto político pero se le olvida meterlas en sus responsabilidades.

Aunque la lista de exgobernadores en la cárcel es grande y la estadística preocupa a los que este año dejarán el cargo, el mandatario chiapaneco sólo tiene una tarea que cumplir para respirar en paz y seguir la hermosa vida que le tocó: resultados electorales. Si no cumple, entonces sí, lo veremos lamentarse. Quizá por ello ha prometido números a todos.

Si el error de Sabines fue no dejar crecer ningún proyecto durante su gestión, el de Velasco es haber dejado crecer muchos. Hoy sus amigos le reclaman, sus adversarios le reclaman, sus jefes le reclaman. Se le olvidó que no se manda solo y hoy tiene que pagar el favor que le hicieron hace seis años. Sí, en democracia se lamentan las imposiciones, pero es lo que hay.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Movilización social para detener imposiciones

Comenzamos……Sube la efervescencia política y continua la movilización social. La principal avenida de la capital chiapaneca se volvió a llenar de hombres y mujeres vestidos de blanco en la “Marcha de la Dignidad de Chiapas”, tambores, pitos, flautas, se escuchaba al paso del nutrido contingente. Ahora no fueron maestros, ni organizaciones sociales que salieron a exigir apoyos, pagos o abrir las cárceles para liberar a dirigentes que cometieron delitos graves, en esta ocasión repudiaban las imposiciones que siempre se han hecho desde el zócalo de la Ciudad de México. Eduardo Ramírez Aguilar, líder de este movimiento dijo a los que llegaron desde varios lugares de la geografía chiapaneca, que la dignidad de Chiapas no se vende. Esta nueva concentración para demostrar que los chiapanecos quieren elegir su propio destino, que las decisiones se tomen en Chiapas y no en el centro del país, un grito unísono de ya basta de imposiciones, se repetía constantemente, esas decisiones que en mucho han causado daño a los pueblos y a la gente de Chiapas. Ramírez Aguilar anunció que esta “Marcha de la Dignidad de Chiapas”, recorrerá cada una de las regiones del estado, para demostrar repudio a los que quieren desde el exterior seguir imponiendo a sus incondicionales como candidatos…..Continuamos…..El precandidato a la gubernatura de la Coalición Chiapas al Frente, ha iniciado su precampaña con éxito. Diego Valera Fuentes, demostró una vez más el poder de convocatoria que tiene, miles de habitantes del Soconusco de todos los sectores sociales, llegaron a escuchar las propuestas del aspirante a ocupar el despacho principal del primer piso de Palacio. El precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, se ha distinguido por conocer a fondo la realidad que vive el pueblo chiapaneco, por eso el discurso que pronunció el pasado sábado desde la Perla del Soconusco retumbó en todos los rincones de la entidad. La marginación social, la pobreza galopante que afecta a las familias chiapanecas, es el resultado de una política social asistencialista, eso provoca también que políticos y partidos manipulen a la gente con fines electorales, “Urge un proyecto de estado, con visión técnica y profesional para los próximos 50 años”, afirmó Valera. La carencia de oportunidades de empleo para adultos y jóvenes, provoca que en el seno familiar se sufra por la carencia de recursos para satisfacer las necesidades básicas, como son la alimentación, vestirse, medicamentos, consultas médicas, vivienda, esto es una amarga realidad en nuestra entidad, se ve en las calles de las ciudades, en las zonas rurales, pesqueras e indígenas. Muchos abandonan sus lugares de origen para emigrar a las ciudades, a la capital del país o a ir en busca del sueño americano, con la intención de buscar algún trabajo que les remunere ingresos y dar el sustento a su familia. Diego Valera Fuentes, esta consiente de esta situación, por eso durante el mensaje que dio en Tapachula fue contundente al expresar: “Necesitamos un gobierno técnico y profesional, eficaz y funcional, porque la pobreza no es producto de una coincidencia, sino consecuencia de un sistema diseñado para que exista, para tener a la gente ignorante, marginada y con miedo” y propuso encabezar un gobierno para terminar con las improvisaciones en Chiapas. Diego Valera Fuentes saltó a la palestra y demostró que está preparado y tiene los pantalones bien puestos para ser un digno candidato a la gubernatura de Chiapas. Los miles de tapachultecos que lo acompañaron le ratificarón su confianza y su respaldo……Terminamos…..Un joven talentoso que ha comenzado a caminar por el sendero de la política es Rodrigo Gonzales Guillen. Forjándose solo, sin padrinazgos, honesto, preparado académicamente, le ha valido haber construido un liderazgo entre la gran comunidad de jóvenes tuxtlecos que lo están impulsando para representarlos y luchar por sus derechos en la próxima legislatura local. Rodrigo González Guillen cuenta con el apoyo de muchas mujeres y hombres jóvenes que desean ser escuchados y que sean tomadas en cuenta con toda seriedad sus propuestas en el Congreso del Estado, por esa razón la próxima reunión del Gran Consejo Juvenil Ciudadano, respaldará a este joven que busca la candidatura por el distrito local 13 de Tuxtla Gutiérrez, por la coalición “Al Frente por Chiapas”, conformada por el PRD, PAN y MC. Rodrigo González Guillen, dará mucho de qué hablar…..De Salida……Algunos suspirantes que ya no ven los duro sino lo tupido han dicho: “paren la guerra que quiero bajarme”…Nos seguiremos leyendo aquí

Código Nucú

César Trujillo

La dignidad no se pide, se gana

La dignidad es un derecho fundamental de los seres humanos. Es indiscutible el concepto cuyos orígenes vieron la luz en la antigua Grecia y que han abarcado grandes espacios de discusión para mostrar que es parte inherente del hombre. Lo discutible es, entonces, la forma en que pretenda dicho concepto utilizarse fuera de la capacidad moral de quienes lo abanderan y bajo el interés, particular y desvirtuado (mezquino, me atrevo a decir), en que éste se hondee.

Por ello, las rabietas del diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eduardo Ramírez Aguilar, cuando evoca a la dignidad (en una primera instancia en el parque central de Tuxtla Gutiérrez hace dos domingos y en una segunda marcha el día de ayer, que salió de la fuente de la Diana Cazadora, al oriente de la ciudad), distan mucho de una búsqueda real del concepto que la palabra engloba como tal. Punto.

La dignidad es ser tratado como lo que se es, según Martínez Bullé en sus Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. Y este es el punto de partida clave para preguntarse, ¿qué dignidad es la que exige Eduardo Ramírez sea respetada, cuando él se ha encargado de mancillar la del pueblo de Chiapas? “Quien siembra vientos, cosechará tempestades”. Claro es el dicho; transparente el mensaje. No puede hablar de dignidad quien es culpable de la ingobernabilidad que impera en la entidad, quien se ha servido con la cuchara más grande y ha cometido un cúmulo de errores al trastocar los usos y costumbres de los pueblos originarios, en donde hasta al edil de San Juan Chamula le costó la vida.

No puede exigir respeto quien ha pasado por sobre todos durante todo este tiempo. Los pleitos personales que el legislador verde tenga con el senador Roberto Albores Gleason son muy de él, pero es risible que se apodere de un término que desconoce. El término dignidad, tomado de un diccionario escolar, para no complicarle la vida al diputado Ramírez Aguilar, significa “valioso, con honor, merecedor”. Es decir, que la dignidad que él pide es una cualidad que indica que quien la tiene posee un nivel de calidad aceptable. Y es aquí es donde las cosas no cuajan.

Una cosa es que Eduardo Ramírez Aguilar tenga, como todo político de aldea, las ganas de ser candidato a la gubernatura y otra muy diferentes es que hable o represente los intereses de las cúpulas del centralismo en el poder. Sí, las mismas que palomearon y presionaron para que todo este chirmol electoral se resumiera en tres simples coaliciones. Porque más allá de “la dignidad” que dicen abanderar y desconoce, esa que dicen ha sido pisoteada por la imposición (se mordieron la lengua, estoy seguro) del sistema presidencialista que tiene México, están los sueños rotos de un cúmulo de políticos que secundan los del expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y que están viendo la teta del presupuesto alejarse de ellos y su hambre de poder.

Alguien que le hable al oído a ERA debería explicarle que la dignidad se basa en el respeto y que él, junto a su camada de tucanes, en el 2015 trastocaron a su antojo las elecciones, impusieron a sus personeros y candidatos a modo en todos y cada uno de los municipios. Que le diga que el pueblo chiapaneco no lo respalda porque no es lo mismo unos “sus miles de acarreados”, que el pueblo en su totalidad.

Que alguien le diga que la dignidad es el respeto que se gana por los valores morales, por la tolerancia a otras libertades de pensamiento y que ellos, los verdes, esos que son apáticos al dolor ajeno, a los que no les interesan los feminicidios, ni la escalada de violencia que vive nuestra ciudad, han sido parte de esa clase política que ha violado la dignidad humana de los chiapanecos y que hoy están cosechando parte de ese desprecio que ellos han legado.

Platón señalaba que la dignidad es parte de la honestidad y la honra de las personas, y es ahí donde antes de apoderarse y trastocar un término tan importante los miembros del PVEM deberían mirar un poco hacia atrás.

Seguramente nadie le dijo a Eduardo Ramírez que no bastaba con traer comiendo de la mano a los diputados de su partido, que no bastaba con que todos en el Congreso le dijeran “señor”, que no bastaba con que casi, casi, se le cuadraran como militares cuando lo vieran, porque todo ese lenguaje burdo se reduce a la aldea (lo local, pues) y el partido en el poder no habla en términos coloquiales, ni da cuenta de caprichos y rabietas particulares.

Para exigir dignidad deberían antes medir el largo de la cola que arrastran. Lo único que nos ha quedado claro es que no les importa nada más que el arribo al poder. No importa que antier decenas de personas hayan marchado por el dolor de la muerte del investigador, un joven como usted o como yo que quería seguir superándose y seguir poniendo granitos de arena a esta patria que amamos y que vemos desmoronarse, o que hace unas semanas lo hiciera por la joven asesinada. No importa nada para ellos más que su bienestar y su juego. Lo único que nos queda claro, es que hasta Melgar se ha subido a ese tren del mame de la dignidad que abandera el que era y ya no es, y que, como dijera el gran filósofo José José: “lo que no fue no será”.

Manjar

No es lo mismo: me amedrentó un comando armado en mi casita a me están por liberar una orden de aprensión por andar alborotando el gallinero. Como tampoco es lo mismo, la rumorología estólida que quieren sembrar como verdad absoluta en tiempo de fariseos. #AyNanita // La recomendación de hoy es el libro El síndrome de Tánatos de Walker Percy y el disco Horses de Patti Smith. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

La postal de Chiapas: Entre el dedazo centralista federal y la dignidad de los Chiapanecos.

El proceso electoral 2018 de Chiapas, vive uno de sus momentos más históricos desde que Chiapas pasó a formar parte de la República Mexicana. El despertar de cientos de miles de Chiapanecos que van en busca de su dignidad y decoro como mexicanos, ante el manotazo del centralismo federal de querer imponer candidato a gobernador, es existente, real y muy serio. El método y la forma en que se dio “el destape de Albores Gleason”, desde Los Pinos magistralmente narrado por el periodista Raymundo Riva Palacio, evidentemente que molestó e incómodo, porque ni siquiera se le atribuye al Presidente Enrique Peña Nieto, el dedazo, si no al exsecretario de Educación Aurelio Nuño y al que se le ha considerado el “poder tras el trono”, Luis Videgaray.

Inclusive desde antes en este mismo espacio dijimos que Roberto Albores Gleason, ya tenía medio cuerpo en el infierno, transmutado en el gobierno del Estado, y hacíamos referencia a determinados escenarios que sospechosamente incurrieron en Chiapas, y la otra en Yucatán: Veamos:

El 9 de Octubre de 2016, en su primera visita que registro en Chiapas Enrique Ochoa Reza, como presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue en el municipio de Comitán de Domínguez, donde fue su primer revés y de ahí se empezaron a originar muchos escenarios que hoy ponen en riesgo la estabilidad social de Chiapas, fue que su anfitrión, el en ese entonces curiosamente dirigente estatal del PRI, Roberto Albores Gleason, no había invitado a los exdirigentes estatales del PRI, al evento del tricolor, lo que originó no solamente misivas y cartas de denuncias de inconformidad al CEN del PRI, sino que arrancó un malestar fuerte de exdirigentes y militantes priistas por la arrogancia de Albores Gleason, y cuya estrategia fue operada y pensada por su padre el exgobernador Roberto Albores Guillén.

Desde ahí también ya se empezaba el interés de José Antonio Aguilar Bodegas por renunciar a su partido, porque el padrinazgo del todavía dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se convirtió en un protector de hierro en favor del “diablito Albores”, y que nunca hizo algo por enmendarlo, por el contrario, jamás fueron escuchadas las voces delos exdirigente priistas en donde figuran grandes políticos, entre ellas Arely Madrid que el propio Presidente de la República, le reconociera su militancia priista de muchos años de lealtad a la institución partidista, y hasta el propio Aguilar Bodegas que renunció a su partido y hoy se encuentra en la lista de la Coalición PAN, PRD MC.

Pero hay más, mostró el cobre tan rápido el dirigente nacional Ochoa Reza, al grado que durante dos años privó en las oficinas del edificio de Santo Domingo, -sede del PRI estatal- un abandono total que el edificio partidista fue cerrado, y se convirtió en un lugar tétrico y con olores nauseabundos. No existió el PRI Alborista en Chiapas al menos dos años. Nadie entendió esta estrategia que otra vez se la recetaron al “Diablo mayor” que es el que piensa por su vástago. Sin duda ya se cocinaba algo por parte del “Diablo Mayor”.

Y llegó la respuesta. El 11 de marzo del 2017 –el año pasado- en este marzo cumpliría el primer año, Roberto Albores Gleason, se casó con Karla Esmeralda Méndez Marrufo, tras una fugaz relación, en una ceremonia civil y religiosa en la fastuosa vieja hacienda henequenera Tekik de Regil, cerca de Mérida. En esa fecha se manejó que se había prohibido el paso a la prensa porque no querían los organizadores del evento que la opinión pública registrara lo sucedido. Fue llamado desde aquella fecha “El Sabadazo electoral Alborista”, donde los padrinos del novio fueron el Secretario de Educación, Aurelio Nuño y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y donde estuvo aplaudió siempre el invitado especial el dirigente nacional del PRI; Enrique Ochoa Reza, el primer protector Alborista y con el que desayunaba cada mes con Roberto Albores Guillén, “Diablo mayor” que le llevaba sus aguacates con sabor a Águila.

Fue la primera boda en México por lo civil y lo electoral, donde los altos funcionarios de primer nivel del gobierno federal, firmaron por vez primera la gubernatura en favor de Albores Gleason, el manotazo del centralismo federal estaba dado, hasta que llegó la semana pasada en que el PVEM amafiado con el PRI, se hizo del ciego y ni siquiera recibió a los dirigentes estatales de su propio partido y que, en Chiapas, tiene la fama de ser “El primer estado del país, con la marca del PVEM”. La burla llegó a Chiapas y los ánimos se caldearon. La palabra dignidad empezó aflorar.

Increíblemente un día después de que los miembros del Verde de Chiapas, , dirigidos por Eduardo Ramírez Aguilar, celebraron una “Asamblea Estatal por la dignidad en Chiapas” un domingo a fin de protestar “contra la imposición” y el dedazo del centralismo, del senador priista Roberto Albores Gleason como precandidato a la gubernatura, sin el menor recato le ordenaron desde la ciudad capital del país, -Ochoa Reza y Aurelio Nulo- que se registrara el lunes en la sede de su partido. La convocatoria del PRI estaría a su favor y todo el chanchullo que uno se pudiera imaginar.

Así lo manejo el 14 de Marzo del 2017, el propio periodista Raymundo Riva Palacio la boda eclesiástica electorera:

“Fuera de toda circunspección, el pasado sábado 11 de marzo se dio el destape del PRI para la gubernatura de Chiapas, en Yucatán. Falta mucho tiempo para esa elección, que será en el verano de 2018, pero no importó. Adversarios en el gabinete, como los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el de Educación, Aurelio Nuño, fueron acompañados por el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, para ungir informalmente a Roberto Albores Gleason como próximo abanderado al gobierno estatal. Para ir al futuro, se fueron al pasado. Asunto de amistades y componendas presidenciales, concretadas al amparo de una boda con una ‘cargada’ política de potencia nuclear”.

Esta historia por la dignidad de la frontera sur y del estado que orgullosamente pidió ser mexicano aún continuara……”

CANACINTRA Tapachula entrega reconocimientos ciudadanos.

CANACINTRA Tapachula, que dirige el dinámico Fidel Carlos Gómez López, entregara el próximo miércoles 31 de enero, reconocimientos a ciudadanos Tapachultecos y distinguidos chiapanecos, para todos aquellos que han puesto su corazón y empeño para el bien de Tapachula. Se trata de reconocer el servicio en favor de la colectividad y del escenario social. El reconocimiento se denomina “Amigo y ciudadano honorable de Tapachula”. Para los integrantes de CANACINTRA Tapachula, su tesis es, que ha llegado el gran momento para nuestro municipio donde tenemos que mostrar unión y fortaleza sin distingo de colores y con un mismo ideal para detonar industrialmente a nuestra región y así promover el desarrollo económico, educativo y cultural en bien de nuestros conciudadanos. El organismo ha tenido bien reconocer por su trabajo social a una veintena de ciudadanos chiapanecos. Así las cosas.

PD: Hoy lunes el experredista y ahora de MORENA, el Carlos Díaz Saldaña, eterno aspirante a la alcaldía de Tapachula, se inscribirá, para buscar justamente la silla china, y su rival fuerte sin duda, será el médico Oscar Gurría. Chachachachán,.

LINOTIPEANDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

VACIO DE PODER EN LA CONCORDIA, POR TORPEZAS DEL ALCALDE, EL “JUNIOR”, EMMANUEL CORDOVA

Por lo más del cincuenta por ciento de la población, entre líderes de organizaciones sociales y políticas del municipio La Concordia, manifestaron su repudio y rechazo contra la actual administración municipal de esa comunidad toda vez que según dicen, sin conceder, que el actual alcalde de ese lugar Emanuel de Jesús Córdova, hijo del ex alcalde ese mismo lugar conocido con el mote del Amigo Migue, y “líder” del partido Chiapas Hundido, perdón, unidos por Chiapas, se la pasa más en los centro de rehabilitación, pero no precisamente para entregar apoyos, sino para tratarse una posible adicción, a estupefacientes y alcoholismo, según dicen, sin conceder. Por esa “simple” y otras razones mas es que ese mocoso chamaco, como lo llaman en esa comunidad, deja a la deriva la administración y por ende, comentan, en la Concordia existe un total vacío de autoridad y el que da instrucciones, ordena y manda es el famoso amigo “Migue”, papa del junior, junto con su esposa, porque el mediocre junior, ni de Jesús Córdova sus luces, ni sus sombras, los dirigentes de organizaciones de igual forma exigen a las autoridades electorales investiguen a fondo al actual alcalde ante un posible derroche de recursos que hace y no precisamente para ayuda humanitaria o apoyos sociales, ya que es de todos sabido, comentan, sin conceder, que el edil se la pasa internado en centros de rehabilitación que en la alcaldía, el hijo de Miguel Ángel Ochoa ex alcalde de ese lugar y presidente del partido Chiapas hundido perdón otra vez, Unidos por Chiapas pretende seguir pasándose como herencia la alcaldía de ese lugar, toda vez que si no

repite el amigo Migue, aunque sea su otro hijo José Miguel Córdoba García, pretende

imponer, quien actualmente está siendo beneficiado desde la alcaldía para que realice

sus labores de proselitismo por adelantado, así mismo señalaron que el hermano del edil,

cuenta con todo la infraestructura del ayuntamiento de ese lugar para que lleve a cabo

sus actividades en pro de lograr agenciarse la candidatura de una alianza del PRI-Verde y

Chiapas Unido, en ese lugar. La situación es que el actual edil es un enfermo al parecer,

sin conceder, con varias adicciones lo cual lo han mantenido alejado de la presidencia de

ese municipio y es por eso que el papa actual dirigente del partido Chiapas Hundido, el

famoso amigo Migue, no quiere soltar la mamazón el sustento que le ha dejado la

presidencia municipal y con la cual ha hecho jugosos negocios y fortuna, la hartazón de

Miguel Córdova, no tiene límite y es por eso que los dirigentes d organizaciones sociales

ya están hartos de que el poder se lo hereden en una sola familia por eso convocan a la

sociedad a que el en el 2018 analicen y reflexionen sus votos, claramente, agregaron los

denunciantes, se deja ver la ambición desmedida de Miguel Ángel Córdoba Ochoa llega al

extremo de querer nuevamente imponer a otro de sus hijos en la alcaldía, viendo que el

actual edil resulto un enfermo de poder lo cual lo ha llevado a su desgracia, el amigo de

quien no se tiene buenos recurso en la Concordia está toando la presidencia como

herencia familiar lo cual no vamos a permitir argumentan los dirigentes sociales, así

mismo enunciaron que ya el amigo Migue fue edil de la Concordia donde no dejo nada

clara su cuenta pública, luego impuso a su hijo que es el actual presidente y ahora

pretende imponer a su otro hijo de tan sólo 20 años de edad lo cual es Poca Madre del

Amigo Migue, más adelante señalaron que a todas luces se deja ver, como en las

diferentes comunidades, se deja ver el despilfarro que se hace de los recursos para

posicionar la imagen del hermano del edil y en la población un secreto a voces que el

amigo Migue ha dicho que a puro producto de Gallina meteré a su otro hijo ya que es

compadre del gobernador Manuel Velasco Coello, de igual forme adelantaron que José

Miguel Córdova García, quien actualmente cuenta con 19 años, no tiene ningún trabajo

político, su único mérito es ser hijo de “El Amigo Migue”, así lo dicen también integrantes

del partido Chiapas Hundido, perdón por tercera vez, Chiapas Unido, cabe dar conocer

que el amigo Migue, conocido como Miguel Ángel Córdova Ochoa fue presidente

municipal de La Concordia (2002-2004) por el Partido Verde Ecologista de México

(PVEM) y por su cercanía con autoridades estatales se desempeñó como titular de la

Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas), y posteriormente le dan el

Partido de Chiapas Unido, ahora si lo dije bien, amigo lector, el amigo Migue al llegar a la

dirigencia del Partido Chiapas Unido y lo primero que hizo fue posesionar a su hijo

Emmanuel de Jesús Córdova García, paras ser el candidato a la presidencia municipal de

La Concordia en las pasadas elecciones a través de alianza PChU-PRI, con la cual logró

el triunfo, pero con la ayuda del centro del estado ya que se amenazaron a líderes para

que votaran a favor del imberbe chamaco adicto, argumentaron los líderes de la lucha

social en la Concordia, según comentan los denunciantes el actual edil “Emmanuel se la

pasa emborrachándose en las cantinas de la capital, y después es internado en una casa

de rehabilitación y mientras que en La Concordia, todos sabes que en la presidencia

municipal quien manda y gobierna es su papá, el famoso Amigo Migue, quien ahora

pretende impulsar e imponer políticamente a su otro hijo José Miguel, y así con ello

hacerle honor al slogan de ese mal nacido partido que dice así, ´Unidos de corazón´”, es

por eso que ahora pretende heredarle la presidencia a su otro hijo…ver para comentar

CON UNIDAD VAMOS A SALIR ADELANTE: ALBORES GLEASON

Ha llegado el momento, es tiempo de acelerar el paso para generar los empleos de calidad que las y los chiapanecos demandan, así lo manifestó el precandidato del PRI a la gubernatura del estado, Roberto Albores Gleason, al mismo tiempo adujo que, al hablar sobre el proyecto que busca encabezar hacia la gubernatura del Estado, enfatizo señalo que va por una gran cruzada contra la pobreza y vulnerabilidad de las familias chiapanecas. En una reunión con delegadas y delegados priístas exhortó a cambiar el rumbo de Chiapas con el esfuerzo y potencial de cada chiapaneca y cada chiapaneco a través de la creación de fuentes de trabajo bien remunerado que eleven el crecimiento de la entidad. El precandidato al gobierno del Chiapas. De igual forma el político oriundo de Comitán agrego que la prioridad por transformar la economía de las familias por medio del desarrollo de la industria y la instalación de empresas en la entidad, y en este sentido refirió su compromiso por seguir impulsando políticas públicas exitosas como las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que atraerá empleo de calidad y oportunidades de desarrollo para los jóvenes, las mujeres, la gente del campo y de las ciudades. Albores Gleason externó que desde la diputación federal y el Senado de la República enfocó esfuerzos en el desarrollo de proyectos productivos que aprovechen el talento y la capacidad de la gente para que salga adelante, y que tras lograr la instalación de la ZEE en Puerto Chiapas se busca favorecer a todas las regiones del estado con esta política económica para que todos los chiapanecos tengan a su alcance empleo bien pagado. Es por eso –dijo- “hago un llamado, y exhorto a la militancia priísta a fortalecer este proyecto para poder cambiar la realidad de las familias chiapanecas”, juntos vamos a lograrlo…ver para comentar

TODOS SOMOS…ACARREADOS

Con el Slogan “”Todos somos…Acarreados se realizó una mini marcha el día de hoy (ayer) en la capital chiapaneca, nuevamente quedó demostrado que los intereses de los chiapanecos no los representa ERA, porque la gente que se entrevistó argumentaron que ellos no sabían a lo que iban, otros dijeron, que les habían ofrecido una despensa y doscientos pesos, si mucho, al menos, unos 300 iban con conocimiento de causa, los demás acarreados. En lo que si estamos de acuerdo es que fue marcha de la rebelión, pero en contra de MAVECO, quien está quedando mal ante el panorama nacional es precisamente el popular Güero Velasco, porque de todos es sabido que el Verde es MVC, y sin el Güero ese partido no camina, por lo que esa rebelión de ERA es contra MVC, es una rebelión-traición al número uno de parte del Jaguar Negro porque el tema nacional ya quedo definido, sino al tiempo…sin comentarios

POSITIVO CURSO A POLICIAS BRINDA FGJE ZONA COSTA…

El titular de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, Carlos Montesinos García informo que en el marco del programa de capacitación 2018, la Fiscalía General del Estado (FGE), desarrolla los trabajos de un curso taller “Investigación Criminal Conjunta Policía Investigadora y Policía Preventivo”, dirigido a elementos de la Policía Especializada en la ciudad de Tapachula. Agrego el funcionario costeño que tomaron parte en ese curso-Taller por lo menos 90 elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, de Inmigrantes, Istmo Costa, de Homicidio y Feminicidio, Adolescentes y de Asuntos Relevantes, al mismo tiempo detallo Montesinos García, esa actividad profesional estuvo dirigido por el instructor Hercilio de Paz Martínez, jefe de grupo de la Policía Especializada de la Fiscalía General del Estado. Por ultimo indico que el objetivo del curso taller es la homologación de conocimientos teóricos y prácticos especializados para la investigación de actos criminales…ver para comentar…y les decimos hasta mañana, ya saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

