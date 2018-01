20 de enero de 2017

ENTIEMPORALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¿Imposición? Otra vez la misma puerca

Lo dijimos semanas atrás: en política, y más en la política mexicana y local, nada está completamente escrito. En lenguaje beisbolero: esto no acaba hasta que se acaba.

Cuando parecía que todo estaba cocinado para que el PVEM y el PRI fueran separados en Chiapas, vino un manotazo desde el centro. Otra vez la misma puerca: imposición.

Corrió ayer el rumor de que fue Aurelio Nuño Mayer, ahora coordinador flamante coordinador de campaña de José Antonio Meade, quien cobró una factura a Eduardo Ramírez Aguilar: su apoyo, en su momento, al magisterio.

El “Nuño” Artillero, el mismo que metió a punta de garrote, la Reforma Educativa, impuso desde México la alianza PVEM-PRI, con Roberto Albores Gleason a la cabeza.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Los que medianamente tenemos memoria en Chiapas, sabemos que no es la primera vez que desde el Centro del país imponen candidato. No sería tampoco la primera vez que miden mal y pierden.

Sucedió cuando quisieron dejar fuera a Pablo Salazar Mendiguchía, un priísta de cepa. Lo hicieron a un lado para imponer a Sami David, pero el soyalteco, que eso sí es muy testarudo, conformó una alianza impensable y ganó.

El ex senador, quien ahora por cierto, ha regresado para intentar acceder a un escaño en el senado por la vía independiente, logró unir al PAN, al PRD, al PT, al Verde y a otros partidos pequeños.

Su gobierno figuró como uno de los mejores por la infraestructura edificada y barrió con ex funcionarios, por cierto, alboristas.

Un sexenio después, el PRI impuso a José Antonio Aguilar Bodegas como candidato al gobierno estatal y entonces fue Juan Sabines Guerrero, quien conformó una alianza opositora y ganó por las siglas del PRD, PT y Convergencia (hoy Movimiento Naranja).

Lo impensable: desde la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez llegó a la casa de gobierno del Mirador.

Después hizo un gobierno desastroso, metió a la cárcel a su padrino Pablo Salazar, endeudó al estado, pero es ya es otro cuento. La gente lo quería porque “salpicaba”, decía…

NUÑO SERÁ EL RESPONSABLE

En esta ocasión será responsabilidad de Aurelio Nuño Mayer, pues por un mal cálculo provocaría que José Antonio Meade pierda un millón y medio de votos en Chiapas.

Los números no mienten: En la elección federal de 2012, el PRI logró 477 mil 986 votos, y el Verde 327 mil 759. Como se ve, había diferencia.

Pero en el proceso electoral 2014-2015, de ayuntamientos, la cosa ya cambió un poco: El PVEM logró 701 mil 324 votos; el PRI 429 mil 969; Chiapas Unido 212 mil 365 y Mover a Chiapas 181 mil 21.

Sin hacer cuentas alegres, en caso de una desbandada verdecologista, Chiapas dejaría de sumar a José Antonio Meade un millón de votos: 700 mil votos del Verde porque ERA no va dejar su estructura al servicio del PRI sin dar pelea, se la va llevar; 200 mil de Chiapas Unido (partido local) y más de 180 mil votos de Mover a Chiapas (partido que mínimo ha duplicado su militancia).

ROBERTO ALBORES NO ES MAL CANDIDATO

No quiere decir que Roberto Albores Gleason sea un mal candidato, no; sin embargo, a juzgar por los números de las últimas elecciones, Chiapas se convirtió en territorio verde y la militancia verde no querrá ir con un candidato que no es suyo.

La otra cosa es que el senador Roberto Albores no tiene todo el apoyo priísta, pues Julián Nazar ha trabajado para él mismo; José Antonio Aguilar Bodegas dejó el partido y Willy Ochoa también quiere una parte del pastel.

OTROS ESCENARIOS

Otro escenario que se abre con la imposición de Roberto Albores Gleason en la alianza PRI-PVEM, la cual se registraría este martes 23 de enero, fecha tope, es el crecimiento de Morena.

Ahora, en este escenario de confusión y río revuelto, sería Rutilio Escandón Cadenas quien se trepe a la motocicleta y aproveche el efecto Andrés Manuel López Obrador.

Un capricho de Aurelio Nuño podría hacer perder un millón de votos a “Pepe” Meade y dar el triunfo a Morena en Chiapas.

Por cierto, también habría que ver el berrinche que estará haciendo el “Niño Verde” Mayor, pues su partido podría perder el registro por una posible desbandada en Chiapas. Como decía Don Roberto Coello Trejo, a quien mando un saludo hasta Puebla, veremos y diremos…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

HUELE A AZUFRE TODA LA ALDEA.

El hedor ha llegado por completo a la aldea, hablamos del bien llegado, del ungido, del firme candidato a la gubernatura Chiapaneca Roberto Albores Gleason, que más que letargo estaba haciendo sus pactos en la nacional para ser el elegido y representar al Revolucionario Institucional en Chiapas, esto debido a no solo sus acuerdos con la cúpula nacional quienes quitaron todas los baches en su camino dícese José Antonio Aguilar Bodegas, si no que sumaron a esto como lo vienen haciendo con el precandidato presidencial y otros al Partido Verde Ecologista de México, en una alianza que por lo visto en Chiapas es muy incómoda.

“Las alianzas han significado en Chiapas un factor de triunfo que con los años parece más un juego maquiavélico”

Mediante un video que se difundió por redes sociales el Jaguar Negro Eduardo Ramírez Aguilar informaba al pueblo chiapaneco lo sucedido por las altas esferas verdes y hacia un llamado a las bases para no aceptar esta decisión, por lo que obviamente la militancia respondió inmediatamente apoyando al ahora exdirigente del Verde en Chiapas.

Aquí más que mudarse la piel, Eduardo Ramírez no debe jugar con el avispero, debe ser ecuánime y seguir con su proyecto, no son patadas de ahogado, porque el señor tiene una gran estructura que lo respalda y no se quedara como novia de pueblo vestida y alborotada. Lo que pasa es que nunca tuvo apoyo nacional decíamos en columnas anteriores su padrino es estatal quien tiene como compadre al número uno del país y tuvo que acatar acuerdos nacionales.

No creo que Eduardo Ramírez Aguilar no tenga un Plan B, no debe detenerse ahora, es cuando más fuerza posee para seguir adelante en la contienda, ya se vio que el color es lo de menos, habrá una competencia abierta, justa y real que colocará a todos donde les corresponde. Yo no veo que todo este perdido pero ahora en el juego de la sucesión tiene de dos sopas seguir adelante o victimizarse y conformarse con lo que pueda. La segunda opción no es válida para un hombre como el Jaguar Negro, ya que el único riesgo que corre es que a rio revuelto se de ganancia de pescadores.

Para sus allegados quienes están más calientes que nunca, mejor piensen con cabeza fría y déjense de cosas, todo llega en su momento y hoy es momento de avanzar.

ENOC HERNANDEZ: EL INDUSTRIOSO.

Como era de esperarse el Dirigente del Partido Podemos Mover a Chiapas, altamente reconocido en las esferas de la política chiapaneca, no ha dejado cargo sin laborar o al menos parecer que lo hace y desde todas sus trincheras ha sido habilidoso en saberse catapultar a mejores sitios de donde se encuentra. Eso no lo hace una persona negativa al contrario es una persona propositiva con grandes sueños e ideales, que lo hacen hoy aspirara a la silla grande del estado de Chiapas.

“Hay que tener en claro que Enoc Hernández no será gobernador de nuestro estado, ni con todo el apoyo que sea, simplemente es uno de los principales alfiles que tiene en el juego de la sucesión”

Para ello se ha rodeado de las más elitistas cúpulas que rodean al número uno, teniéndole un grado de afecto sin igual por la efectividad que le ha profesado en todas sus encomiendas. Es claro que es conocedor de todos los pasos que está dando Manuel Velasco para la sucesión gubernamental y él se apunta como ninguno al tener banda ancha para seguir situándose en lugares privilegiados.

CLOACA MORADA.

Pero la suerte ha jugado en su contra, esto debido a la resolución emitida por el Instituto de Elección y Participación Ciudadana del Estado el cual involucra al partido Mover a Chiapas y/o “Podemos Mover a Chiapas” el cual dirige, donde lo inmiscuye por afiliación indebida.

Lo que sucedió es que personas se percataron que de manera dolosa el partido Mover a Chiapas los habría inscrito en su padrón de afiliados sin su consentimiento. Por lo cual, tras el desazolve de pruebas, el IEPC determinó que de manera inmediata el partido debe proceder a la baja. Por lo que después de seis meses llegó la resolución de este organismo el cual cita: “Esta autoridad considera necesario que en términos de las atribuciones conferidas por los estatutos que rigen al partido ‘Mover a Chiapas’ y ante la manifestación clara de inconformidad de los ciudadanos quejosos por la afiliación a su instituto político, de manera inmediata procedan a dar baja en el padrón de afiliados”, además de exigirle al partido Mover a Chiapas castigar a los responsables de la afiliación indebida, esto sin importar la calidad del militante, que pudiera ser su propio dirigente, por lo que el IEPC le dio 15 días hábiles para tomar acciones al respecto.

LA NACIONAL.

Esta semana trascendió que el ex líder de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, se registró este martes como precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República. Anaya Cortés realizó su registro en la sede nacional del partido, arropado por figuras históricas como Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Agustín Basave y Guadalupe Acosta Naranjo, así como por Santiago Creel y otros panistas destacados.

Tras completar el trámite, el presidente nacional del sol azteca, Manuel Granados, le obsequió un chaleco del partido con su característico color amarillo. Después, el aspirante de la coalición Por México al Frente (Formada por PAN y PRD junto con Movimiento Ciudadano) agradeció el respaldo de los perredistas reunidos, al tiempo que comparó la actual coalición entre PAN y PRD con el histórico acercamiento entre Luis H. Álvarez y Heberto Castillo décadas atrás.

SEMANA INGLESA.- LUNES: Después de los trabajos de remodelación correspondientes, las instalaciones de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa” de la Universidad Autónoma de Chiapas (BCU-Unach), reabrirá sus puertas hoy lunes. Al respecto, el director de Desarrollo Bibliotecario de la Unach, Arturo Sánchez López, indicó que quienes visiten la BCU-Unach, por ahora solo podrán usar la planta principal del edificio, en donde contarán con la mayoría de los servicios de información que oferta esta dependencia universitaria, mientras se avanza en el acondicionamiento de otras áreas que también fueron afectadas por el terremoto. El funcionario universitario detalló que se podrá consultar el catálogo en línea, lo que permite visualizar la ubicación de un libro dentro del Sistema de Bibliotecas de la Unach, además de acceder a las bases de datos VLEZ y JSTOR, que contienen documentos y artículos en texto completo que se pueden consultar y descargar, los cuales apoyan las actividades de investigación, docencia y extensión de la cultura de toda la comunidad universitaria. “Una novedad será contar con el Repositorio Institucional de la Unach, que en esta primera etapa contiene productos académicos resultado de las investigaciones de los distintos programas académicos que están registrados y reconocidos en el Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt”, subrayó MARTES: En sesión extraordinaria, presidida por el diputado Willy Ochoa el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Justicia relativo a la propuesta del licenciado Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas de nombrar a Juan Oscar Trinidad Palacios como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado. En ese sentido, el diputado Marcos Valanci Buzali presidente de la Comisión de Justicia al solicitar el voto a favor de la iniciativa y dar a conocer el currículum de Trinidad Palacios destacó que durante los últimos cuatro años al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fortaleció el marco jurídico en la materia, y con su designación, dijo, “Chiapas continua avanzando en su liderazgo nacional en materia de procuración de justicia”. De esta forma, y de acuerdo al mandato constitucional, el oriundo de Tonalá, Chiapas tomó protesta de rigor ante el pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura como magistrado del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado donde se comprometió a cumplir y hacer cumplir el marco jurídico del estado de Chiapas. MIÉRCOLES: Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, formalizaron este miércoles ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), la alianza: Juntos Haremos Historia, rumbo a las elecciones de 2018, que habrá de celebrarse el 1 de julio en los 123 municipios y 24 distritos electorales de la entidad. Ante la presencia del presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, así como de los líderes de los tres partidos políticos: José Antonio Hernández Hernández (PT), Kalyanamaya de León Villard(PES) y José Antonio Aguilar Castillejos(Morena), quedó establecido dicho convenio tal y como lo estipula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el evento, se destacó la presencia del coordinador de organización de Morena en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, del senador de la República Zoé Robledo Aburto, del coordinador de la estructura electoral en el estado, David Cervantes Peredo, de Amadeo Espinosa Ramos, enlace nacional del PT y de Óscar Gurría, coordinador federal de Morena en Chiapas. Al término de la reunión, en entrevista concedida a medios de comunicación, Rutilio Escandón Cadenas, expuso que Morena busca la transformación de este país, a través de un cambio verdadero, en el que sean tomadas en cuenta todas las propuestas ciudadanas como parte de una inclusión necesaria que le urge a esta nación. Interrogado sobre si aspira a ser candidato a gobernador por Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas respondió que sería un honor encabezar esta responsabilidad, sin embargo, afirmó, es respetuoso de los tiempos electorales, por lo que esperará que el reloj marque la hora de salida, y en ese momento hablará de sus definiciones. Cabe destacar que la coalición Juntos Haremos Historia, se enmarcó en el inciso f, 87, 88,89,90,91 y 92 de la Ley General de Partidos Políticos, 276 del reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 48 numeral 1, fracción V del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. JUEVES: En cumplimiento a la solicitud que hiciera la Comisión Especial para la Reconstrucción en Chiapas del H. Congreso del estado, tras el sismo del 7 de septiembre de 2017, el ing. Roberto Domínguez Castellanos, Secretario de Educación en la entidad, informó de los avances que se tienen en la materia. En su intervención, apuntó que minutos después del sorpresivo movimiento sísmico para que el gobierno del estado y la federación se dieran a la tarea de atender con atingencia las posibles consecuencias del fenómeno. “La instrucción del Gobernador del Estado, Lic. Manuel Velasco Coello, fue elemental, conjuntar una fuerza de tarea que desde la diversidad de las áreas de responsabilidad de las dependencias de gobierno, se tuviera en el menor tiempo posible, idea exacta, cuantificable, del resultado del terremoto… suma de capacidades y acciones que, marca un hito en la vida gubernamental de Chiapas, destacó. Domínguez Castellanos, destacó la presencia del Lic. Mauricio López Velázquez, Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, como aliado inmejorable tras la designación como encargado de Coordinar lo Reconstrucción en Chiapas, y que a la fecha ha encabezado 47 reuniones de trabajo en la “Mesa Chiapas”, Grupo de Coordinación para la Normalización de los Servicios Educativos y Reconstrucción de las Escuelas Afectadas por el Sismo. A la vez, el Secretario de Educación refirió que se activó la estrategia emergente con el Plan Escolar para la Reducción de Riesgos de Desastres en los centros escolares de la entidad; números telefónicos, correos electrónicos y plataformas digitales para la comunidad escolar y padres de familia, recibiendo 4 mil 350 reportes. Apuntó que cada dependencia tiene una tarea definida en la reconstrucción tras el sismo. La de educación, es normalizar las actividades en las escuelas conforme lo planeado. Al tiempo, informó que 3 mil 239 escuelas resultaron con daños, ubicadas en los 97 municipios con Declaración de Emergencia, afectando a 599 mil 181 alumnos. Destacó que de la totalidad de escuelas en Chiapas, ninguna colapsó. Sin embargo, 4 presentaron Daño Mayor en su infraestructura. VIERNES: Como resultado del proceso de diálogo que impulsa el Gobierno del Estado para lograr la paz y reconciliación en Chenalhó y en común acuerdo con autoridades municipales y de los bienes comunales, un total de 243 habitantes desplazados de la comunidad Majopepentic, regresaron a sus hogares. Luego de ser informado del retorno de 56 familias a su comunidad, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, reconoció la voluntad de diálogo de las partes confrontadas para resolver sus diferencias, lo que permitió que el regreso de estas personas transcurriera en un ambiente de seguridad y tranquilidad. Gómez Aranda indicó que en el retorno asistido de las familias de Majopepentic participaron funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Secretaría de Salud y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cabe destacar que previo al retorno, autoridades tradicionales de Majopepentic solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para resguardar la ruta hacia sus domicilios, lo que se realizó sin incidentes, además de que se instaló un destacamento de la policía en la comunidad y dos más en Tzeleltic y Zacatonal.

VA DE ANÉCDOTA.-

EL SEÑOR DE LA HAMACA

¿Cómo nació el apodo de Señor de la Hamaca para Juan Trinidad Palacios, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (próximo a sustituir a Rutilio Escandón como Magistrado Presidente)? Nació una mañana en que Pepe Toledo me invitó a desayunar un caldo de gallina con un paisano turulo suyo que había abierto una fonda por el rumbo del Panteón Municipal de Tuxtla. Ahí llegó uno que había sido chofer de Juan Trinidad cuando era líder del CDE del PRI y, al quejarse de lo codo y miserable que había sido su jefe con él, contó una anécdota increíble, sin desperdicio. Nos contó que Juan Trinidad tenía una hamaca en el corredor de su casa y ahí se quedaba horas y horas. Entonces, cuando entraba una llamada a su celular, respondía y empezaba a hacer con su boca algunos ruidos de efectos de distorsión de la llamada simulando una mala señal. “Hola, primacho —decía—, voy aquí en La Sepultura y hay mucha interferencia, a ver si no se corta la llamada”, y enseguida él mismo cortaba la llamada para seguir durmiendo sobre la hamaca. Al oír eso, su mujer, que cocinaba, se asomaba y le gritaba: Ten cuidado, Juan, no te vayas a voltear en alguna curva”. De esa forma, ipso facto, quedó bautizado.

José Juan Balcázar

LINTERNA LITERARIA.-

Cada hoja que cae

es irrecuperable

igual que cada latido de la vida.

Nada de lo que fue vuelve a suceder

todo lo que se va dice adiós para siempre.

No dejes de recorrer el día sin amar los caminos

que son como los árboles en donde canta el viento.

Hernán León Velasco.

OFICIO POLÍTICO.- La mañana de este viernes, el senador Zoé Robledo acudió junto otros senadores del PT-Morena, PAN y PRD, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior ya que advirtió que Estados Unidos intenta imponerle a México una Ley de Seguridad que únicamente le conviene a esa nación y apuntó que la política de seguridad en nuestro país estará sobre la mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)… El día de hoy en punto de las 11 de la mañana en las instalaciones de las oficinas estatales del Partido Movimiento Ciudadano ubicadas en 2ª sur esquina 22 poniente de la Colonia Santa Elena de esta ciudad se llevará a cabo el registro de María Elena Orantes López como precandidata a la gubernatura estatal, por lo que en nuestra próxima edición tendremos las novedades del evento… Desde su red social el Ego de Solo Yo posteo un comentario ya que en últimas fechas lo han desatado una guerra sucia donde se le atribuye propiedad en que ocurrió el repugnante feminicidio de Gloria Castellanos, el cual en su dicho tiene origen en la alcaldía tuxtleca. “Que Fernando Castellanos invierta mayor tiempo en seguridad y menos a la grilla. Más respeto para las víctimas. Todo a su tiempo. No ahora.”… El presidente municipal de Tuzantán, Rodolfo Navarrete Meza, acompañado del secretario municipal Profr. Baltar Guzmán Rojas, de la Sindico Delicia Pérez Tovilla, Regidores del H. Ayuntamiento y del Ing. Carlo Ríos Calderón, junto con autoridades de la comunidad cortaron el listón inaugural del nuevo camino saca cosecha que conecta la colonia Tepehuiz, del vecino municipio de Huehuetán, el cual con suma alegría habitantes del ejido Ampliación Villa Hidalgo, festejando así la apertura de camino que comunicará esta comunidad una hora menos con el pueblo más cercano… La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que luego de analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público investigador, peritos y elementos de la Policía Especializada, el Juez penal con sede en Comitán dictó sentencia condenatoria de 50 años de prisión a Isaías Gómez Sánchez por el delito de secuestro… Al reunirse con magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, destacó la importancia de fomentar los valores para la impartición de justicia, ya que ética y honestidad, son justamente lo que la sociedad busca desde el momento en que vive un proceso legal… Por último el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invitó a la población a disfrutar de las actividades culturales del fin de semana, en compañía de amigos y familiares.

Finalmente: “Repruebo el atroz feminicidio de la joven Gloria Castellanos Balcázar. Como mujer y como madre me duele e indigna que estos tristes hechos sigan ocurriendo en Chiapas y en todo el país. Cada mujer asesinada es una herida que nos lastima profundamente. ¡Basta ya de feminicidios!” lo dijo María Elena Orantes López. Nos vemos en el Próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

