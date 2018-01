12 de enero de 2018

ENTIEMPOREALMX

La Feria

Sr. López

Dudas y habladas

Tía Cata murió. Este menda, enterado del feliz acontecimiento, se abstuvo de ir al funeral; luego supo que hubo poca gente (solo fueron los muy viejos, los que aún quedaban de su generación, todos con esa mirada húmedo-sorprendida, de los que no entienden por qué están frente a un ataúd, debiendo estar dentro). La Cata no era querida por ninguno de la camada de este López, porque siendo niños, a todos nos trajo a pellizcos, cuerazos y jalones de patillas y orejas, por la menor cosa, mientras al gordinflón hijo único que tuvo, todo le festejaba y la vez que abrió el gas de todos los fogones de la estufa y el horno, en protesta porque la sirvienta no lo dejó salir a jugar a la calle (él se salió al jardín, a ella casi la mata), nada más dijo la tía: -Cosas de niños, no pasó nada, cosas de niños –¡hiiija de su…! (si es tan gentil, usted, complete la frase con algo soez).

Por alguna razón que escapa al flaco entendimiento de este tecladista, en nuestro país hay gente que se permite dudar de que aquí, en esta tierra de hombres cabales, se aplica la ley, si no siempre (errar es humano), casi siempre… parejito.

No se agite ni se sofoque, le vaya a hacer mal, pero hay quienes alegan y sostienen, con insistencia que raya en la necedad, que la impunidad campea de la sierra al pie de los magueyales, hasta los volcanes, praderas y flores, de todo el territorio patrio. Infames.

¿Qué solo el 1% de los delitos son castigados?… bueno, todo es perfectible. Por algo se empieza (léase con el fondo musical de: “Cooomenzó por un dedito y la mano agarró”).

Y para que nadie no dude más, nomás piense que si hubiera impunidad no sabríamos gracias a nuestra poderosa Auditoría Superior de la Federación (ASF), que nada más de 2015, andan bailando 165,000 millones de pesos (cien mil de la federación y el cambio -65,000 millones-, de estados y municipios); que de 2001 a 2013, quedaron por aclarar 98 mil millones de pesos (de los que no tienen ni idea de adonde fueron a dar).

¿Ya ve?… todo se sabe. Sí se investiga. ¿Cuál impunidad?… ¿Qué no hay detenidos ni procesados ni enchiquerados?: ¡Roma no se hizo en un día! Ya vamos llegando a Pénjamo.

Revitalice la virtud de la esperanza, lo suyo es pesimismo. Mire, la misma ASF el pasado 3 de octubre (hace poco más de tres meses), nos informó a todos, para que no digan que estamos dormidos, que “el gobierno federal y los gobiernos estatales no han devuelto ni aclarado el destino de 214,759 millones de pesos, presuntamente utilizados de manera irregular o desviados por funcionarios públicos”; ¿leyó bien?… presuntamente; no se sabe; no piense mal nomás por hacerse mala sangre.

Infórmese bien y verá que en nuestro México lindo y querido, no andan por ahí los altos funcionarios públicos haciendo lo que les viene en gana. Hay un ojo avizor, atento y vigilante, cuidándole las prendas íntimas a La Patria (la señora de la portada de los libros de texto gratuitos). Si no fuera por eso no sabríamos que Pemex, nada más en 2010, sacó del país y depositó en bancos extranjeros (algunos en paraísos fiscales), un billón 212 mil 227 millones de pesos… se lo pongo con números para que le duela más: 1’’212,227’000,000.00 que equivalen a más del 70% de los ‘pasivos’ de ese año de la paraestatal que custodia nuestro petróleo (nuestro mientras este enterrado, que con la reforma energética, nomás llegando a la válvula, tiene dueño… no, no nosotros, nuestro es mientras está abajo, no sea avorazado. Todo quiere). Por cierto, el año siguiente, sacaron del país otros 500 mil millones de pesos nuestros, esos sí, muy nuestros.

Nuestros porque Pemex saca de aquí esos dineros para pagos (somos muy pagadores, no nos gusta bailar en boca de nadie), y para inversiones en bancos como el Bank of Tokyo Mitsubishi, Bayerische Landesbank, Standard & Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank, Scotiabank y el BBVA, ubicados en Canadá, China, Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, India, Singapur, y en algunos paraísos fiscales (Islas Caimán y Aruba).

Su enfermizo sospechar por costumbre le hace dudar a usted que no se manejan esos recursos con toda honestidad, pues Pemex impide que se auditen, pero eso es porque aun siendo como son, empresas fundadas por Pemex, están en el extranjero y no sujetas a nuestras leyes, como aclaró el mero Director General de Pemex al comparecer ante la Cámara de Diputados en 2012 (Juan José Suárez Coppel): “(…) los recursos pierden su carácter de patrimonio nacional una vez que se encuentran en el exterior”. Claro, por supuesto… es dinero privado.

La ASF sostiene que esos manejos de Pemex no respetan “la Constitución Política, la Ley de Petróleos Mexicanos ni la legislación pública mexicana que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria”, pero lo ha de decir nomás para que sepan que los están observando, que más les vale andar derechitos.

Todo lo anterior deja claro como una luna de agosto, que todo se cuida, todo se revisa y que la impunidad es una leyenda urbana.

¿No me cree porque nadie está en la cárcel por esas cantidades inimaginables de dinero del país que usted se supone que nos roban año con año?… bueno, para que se le quite:

Fue sentenciado a dos años de prisión, en diciembre de 2015, Israel Olmedo Flores, pero la Procuraduría General de Justicia de la CdMx, a pesar de no tener antecedentes penales, consiguió que un Juez le recetara cinco años de bote, porque debe usted saber que el Olmedo Flores se robó (el muy infame), dos latas de cerveza de una tienda de abarrotes (así nomás, el canalla entró, las tomó y se salió: ya no hay valores).

¿A ver: hay impunidad en este país?… cinco años de cárcel por dos cervezas, imagínese lo que le va a tocar a cualquier mal funcionario que se atreva a tocar el erario. ¡Tiemblan!

Pero no sigue preso el Olmedo, la asambleísta Rebeca Peralta, supo del caso y le ayudó a obtener la preliberación… ¡chin! tenía palancas.

Que tome nota Meade: por eso luego la gente anda con dudas y habladas.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Las migajas del PAN

Cuando Vicente Fox Quesada, el hombre de las botas, asumía el poder aquel primero de diciembre de 2000, muchos tenían (mos) la esperanza de que iniciaba un verdadero cambio.

Pronto, llegó la desilusión porque el hombre de las “tepocatas y alacranes”, quien hizo, como nunca nadie una campaña jocosa y desenfadada, no cumplió lo prometido.

Los que más miedo tenían de lo que pasaría con el país seguramente eran los priístas que habían perdido el poder tras siete décadas de gozar de las mieles de la teta pública.

Pensaban que Vicente Fox y “Martita”, borrarían del mapa de México cualquier destello del priísmo y pintarían de azul hasta las banquetas.

Hasta “lo mocho” del panismo tradicional se temía que alcanzaría niveles irreconocibles. Fue precisamente Vicente Fox quien besó el anillo papal, lo cual fue un escándalo.

Pues resultó que no. El bigotón de Los Pinos, quien luego de su sexenio se dedicó a decir más de una disparatada, no resolvió el tema del EZLN, no logró erradicar la pobreza, el narcotráfico y demás problemas que aquejaban y aún aquejan a México.

Con su “federalismo” dio recursos y rienda suelta a los gobernadores que se convirtieron en virreyes. Toda la estructura priista se mantuvo agazapada en muchas dependencias y sindicatos, lo que no dio paso a la ola azul como se pensaba.

EN LOS TIEMPOS DE CALDERÓN

Llegó Felipe Calderón y casi fue la misma cosa. Algo pasó en el PAN, que lució más como oposición que durante su estadía en Los Pinos.

Perdieron la oportunidad de construir una verdadera estructura electoral, la misma que mantuvo al PRI en el poder por tanto tiempo y la misma que Andrés Manuel López Obrador no tuvo en las dos elecciones anteriores y por eso perdió.

Los panistas ni siquiera aumentaron su padrón de afiliados y siguieron mostrándose como un partido de élites. No calaron entre la población mexicana más desprotegida que siguió creyendo aquella vieja frase de que “El PRI robaba pero salpicaba”.

Calderón, con una lucha contra el narcotráfico que no midió y le dejó marcado por la sangre de los miles de muertos de su sexenio, no permitió la creación de cuadros panistas auténticos. Como en el PRI, se volvió una cúpula la única beneficiada.

Si el PAN hubiese permitido dar paso a generaciones nuevas y auténticas de políticos blanquiazules, otro gallo les cantaría en este sexenio. No habría un “Agradable” Anaya disponiendo del partido a su antojo, no habría desbandada azul y en una de esas, Margarita Zavala estaría en la antesala de convertirse en la primera mujer Presidenta.

Felipe Calderón, igual que Vicente Fox, desperdició su momento y el momento del panismo.

EL PAN DE 2018

Ahora el panismo está fragmentado, dividido, incierto, descontento con todo lo que ha venido ocurriendo.

Si es, como dicen, plan con maña lo sucedido en el PAN, les salió perfecto a quienes orquestaron su fractura.

Dejaron ir a uno de sus mejores activos: Margarita Zavala, quien pese al negativo que significa en su carrera política Felipe Calderón Hinojosa tiene popularidad.

Ahora, como independiente, seguramente robará votos a los otros contendientes, pero no le alcanzará para alcanzar el objetivo de regresar a Los Pinos, donde se comportó como una señora detrás del poder.

Ricardo Anaya, quien por más que le echa gana en las redes sociales, no conecta con el electorado mexicano, hace lo que se le antoja con el Acción Nacional.

Ahora que la gente buscaba una verdadera opción que no encontró en el PRI, quien tuvo que echar mano de un externo; ni en Morena, donde Andrés Manuel López Obrador es juez y parte; solo quedan las migajas del PAN.

CHIAPAS, LA MUESTRA

En Chiapas, para ver lo “guango” que está el PAN, basta con preguntarnos ¿quién es el dirigente del blaquiazul? Nadie se acuerda.

¿Quiénes son los personajes del dos veces partido inquilino de Los Pinos?

Hasta hace pocas semanas apenas asomaba la nariz de Paco Rojas, ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, pero ahora ya ni eso.

Doña Vicky Rincón, quien se ha conformado con dulcecitos en el Cabildo tuxtleco, ya no es ni la mitad de lo que era. Dónde está Juan Carlos Cal y Mayor, dónde está Don Enoch Araujo, dónde está Ovidio Cortazar.

Dónde está panismo, dónde están los blanquiazules ahora que el PAN está convertido en migajas.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Parece que el PRD anda reciclando todos los candidatos que puede, ante la falta de cuadros en la política aldeana.

CAJA RECICLADORA.

Muchos aseguraban que al no tener más opciones regresar a las labores del hogar pero sus sueños son más grandes ya que para unos ya es su última oportunidad y otros se hacen necesarios y se venden al mejor postor, ya que no es lo mismo ir de independiente que tener financiamiento y el cobijo de algún partido.

Es así como este fin de semana al menos se definen dos. Uno es Jovani Salazar quien también escucho al cantar de las Sirenas quienes le ofrecieron su cobijo, tomando en cuenta que el apoyo es certero y afianza más su candidatura a la alcaldía de esta ciudad capital, por lo que se someterá a las reglas del juego de la Coalición al Frente por Chiapas (PRD, PAN, MC) y en breve será designado su candidato a la presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez, por lo que descarto esta semana su inscripción ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por la vía independiente.

EL ENEMIGO A VENCER.

Otro es el que ha luchado más de 40 años con total militancia priista, pudiera decirse de excelencia y que la dirigencia priista lo echo a un lado, no tuvo más que retirarse y escuchando otras opciones no se conformó con una senaduría como ya le habían propuesto es las altas esferas del tricolor, mientras divago este reafirmo que su sueños son más importantes, se sabía de su cercanía con las altas cúpulas estatales, pero una vez más fue relegado por lo que esta vez no va dejará pasar la oportunidad, así que esta semana viajo a Ciudad de México donde fue entrevistado por la Dirigencia Perredista quien le dio el visto bueno para ser su candidato a la gubernatura chiapaneca.

Los juegos del hambre aun comienzan y se están más que intensos. No hay que hacerse la victima ni jugar al victimario; no es bueno apostar a uno o ir solamente en comparsa, ahora saben quién es el rival más fuerte y eso hace temblar a muchos.

CONVENIO IEPC-IAP

Este jueves el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado (IAIP) y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, celebraron Convenio de Colaboración Institucional para coordinar diversas acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, en el Centro de Convenciones de la UNACH.

Dicho convenio fue signado por la Comisionada Presidenta del IAIP, Ana Elisa López Coello y por el Consejero Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, teniendo como testigo de honor, al Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, el Auditor Superior del Estado de Chiapas, Alejandro Culebro Galván; el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, José Ramón Cancino Ibarra; el Secretario de la Contraloría General del Estado de Chiapas, Humberto Blanco Pedrero, debido a que la transparencia y la máxima publicidad en el Proceso Electoral Local, son un principio rector vigente, por lo cual es necesario que los partidos políticos y las instituciones estén a la altura de la normatividad que se ha elaborado para hacerlo prevalecer.

Finalmente: “En Zinacantán estamos gestionando los apoyos que las mujeres trabajadoras necesitan, haciendo las cosas bien, de forma honesta y sin pedir nada a cambio” lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Autoridades de Chiapas: Se refuerza y será permanente presencia de la policía en Chalchihuitán.

La buena noticia es que tras el reforzamiento de acciones de seguridad en Chalchihuitán, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó que por instrucciones del gobernador Velasco, la presencia de la policía será permanente y se seguirán reforzando los recorridos preventivos, así como los puestos de control estratégicos, en coordinación con las autoridades municipales y de los bienes comunales. El funcionario estatal manifestó que por solicitud del Presidente municipal de Chalchihuitán, Martín Gómez Pérez, se acordó establecer seguridad en el crucero Las Limas, en Pom y en Canalumtic, para mantener un mayor control y vigilancia.

El responsable de la política interna explicó también que desde el mes de octubre del año pasado se coordinan acciones con diversas instancias del Gobierno de la República, entre ellas el Ejército Mexicano, con el objetivo de mantener la paz y tranquilidad en el municipio. Al final el Secretario General de Gobierno indicó que además de mantener la ayuda humanitaria y redoblar la seguridad en el municipio, la instrucción del gobernador Velasco es mantener estrecha coordinación con las instancias involucradas, para hacer más ágil y eficiente la entrega de alimentos, abrigo y los servicios de salud a todas las familias de Chalchihuitán.

IEPC: Hoy viernes 12 vence plazo para presentar manifestaciones de intención para Candidaturas Independientes.

OJO: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, informa que hoy viernes 12 de enero, vence el plazo para que los ciudadanos interesados en participar en una Candidatura Independiente durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, presenten su manifestación de intención, ante este Instituto Electoral. Se explicó que los ciudadanos que aspiran a la Gubernatura del Estado, tendrán que presentar su carta de intención en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva del IEPC; mientras que los aspirantes a Diputaciones y miembros de Ayuntamiento, podrán hacerlo a través de los Consejos Distritales y Municipales, o bien, de forma supletoria en las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas de este instituto electoral.

El Consejero Electoral, Manuel Jiménez, manifestó que, en el plazo comprendido del 13 al 17 de enero, el Consejo General determinará la procedencia de las y los ciudadanos que reunieron los requisitos conforme a la Legislación y Lineamientos para obtener la calidad de Aspirantes a Candidatos Independientes. Por lo que una vez que cuenten con su constancia respectiva podrán iniciar el proceso para recabar firmas de respaldo ciudadano que les exige la ley, a partir del 18 de enero y hasta el 06 de febrero de este año. Finalmente informó que, con corte al día 9 de enero, son 15 los ciudadanos que han presentado su carta de intención ante las oficinas centrales del IEPC.

La democracia en México puede ser aniquilada por hackers cibernéticos.

La periodista Carolina Ruíz hizo saber una información procedente de Leipsig, Alemania, y que circulo fuerte en redes sociales, donde textualmente señala que documentos robados por hackers y comprados por políticos, noticias falsas en Facebook, millones de robots esparciendo rumores en Twitter, espionaje electrónico y cada vez más personas usando teléfonos inteligentes, pueden hacer de las elecciones en México el proceso más hackeado de la historia política contemporánea.

Mientras que millones de mexicanos saldrán a las calles el 1 de julio de este año para elegir al nuevo presidente del país, científicos de datos, hackers e incluso Edward Snowden y su equipo, advierten que la verdadera batalla se librará en las redes de los 96 millones de usuarios de smartphones activos en ese país.

Durante el congreso anual del Chaos Computer Club (34C3), en Alemania, explicaron que la victoria será para el partido político que compre los hackers que mejor manipulen los datos que diario regalas en internet. Este tipo de intervenciones en el sistema político daña la democracia de cualquier país y puede incluso aniquilarla, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“Los gobiernos están abusando del poder. Nuestro trabajo nunca ha sido más importante, este año ha demostrado cuán importante es nuestro escepticismo”, dijo Edward Snowden, el ex empleado de la NSA y la CIA que dio a conocer en 2013 el estado de vigilancia masiva en el que vive el mundo, a los asistentes de la convención de hackers más grande en Europa.

Parte de su teleconferencia, él estaba en algún lugar de Rusia como ya es costumbre, fue un llamado a los hackers y los medios de comunicación, a programadores, activistas y periodistas para detener una maquinaria que crece cada vez más y atenta contra las libertades y la democracia alrededor del mundo. (Sic).

Arranca sesiones de la Comisión permanente del poder legislativo de Chiapas.- Como parte de los trabajos legislativos dio inicio la primera sesión de la Comisión Permanente de la LXVI Legislatura del Honorable Congreso del estado de Chiapas, la cual fue presidida por el Presidente de la Mesa Directiva, el diputado local Willy Ochoa, quien aseguró que dicha comisión dará continuidad a los trabajos legislativos correspondientes a este periodo de receso. Ochoa señaló que los trabajos que se inician con la permanente es para darle seguimiento a los temas de importancia de los ayuntamientos y que este poder legislativo propone en su materia. Agregó que estos trabajos que la Comisión Permanente realiza se desarrollan enfocado en beneficio de los ciudadanos, así como el de agilizar los temas de mayor relevancia que los municipios hagan llegar a este poder legislativo, durante el periodo de receso. Ochoa Gallegos convocó a la siguiente sesión de la Comisión Permanente la cual se realizará cada miércoles, hasta el 1 de Abril del presente año.

Programa de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez.- El secretario de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC), Jorge Betancourt Esponda, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos, presentaron el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la capital chiapaneca. El mandatario capitalino señaló que dicha presentación busca aclarar, despejar dudas y fortalecer la sociabilización este proyecto para combatir la invasión de de predios en la Meseta de Copoya.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicación (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt Esponda, destacó la relevancia de esta iniciativa, pues abonará a la construcción de un Tuxtla con un desarrollo más ordenado y planificado. Dijo que mediante este esfuerzo se busca garantizar que la urbanización no exceda los límites establecidos para el crecimiento de las zonas urbanas. Así las cosas.

Navarrete Prida y Gómez Aranda: Historia de amistad.

Pocos saben que el nuevo Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue secretario particular del en ese entonces titular de la política interior del país, Jorge Carpizo Macgregor, justamente cuando el chiapaneco Juan Carlos Gómez Aranda era secretario particular del “hombre leyenda” Carlos Hank González. A sus 30 años de edad, ambos personajes ya fungían como particulares de celebridades. Navarrete y Gómez Aranda, arrastran toda una historia de amistad y experiencia. Hoy se vuelven a encontrar.

ENTIEMPOREALMX

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

El juego de la pirinola política

Sí tal cual, como ese juego que al menos los de mi generación, aún llegamos a jugar. Los milenios pueden consultarlo en Wikipedia. El juego consistía en girar una pirinola que contenía seis caras y en cada una traía una instrucción que debía de cumplirse. Así el jugador en turno giraba fuertemente la pirinola esperando a caer y parar, así entonces se podría leer; pon uno, toma dos o todos ponen, toma uno, pon dos o ¡toma todo! en fin. Era, como ciertamente hoy lo es la política, un juego de azar y no de destreza o conocimientos. Así y toda proporción guardada, quien juega la pirinola política en Chiapas no es otro que el gobernador Manuel Velasco Coello, juega a la política como ha jugado con el destino de Chiapas en lo que va de su fallido sexenio. Ciertamente él no inventó el método de cooptar las dirigencias partidistas y que a diferencia de sus dos homólogos anteriores Pablo y Juan, fueron incluso más cautos y si se puede decir, hasta más decentes, digo pese a la cínica vendimia de siglas e ideologías. Manuel ¡cagajo! (dixit Tuca), no sólo corrompió a los partidos sino los borró del mapa político opositor. Incluso cuando pudo haber construido una verdadera estructura partidista del Verde Ecologista, le apostó mejor a inyectarle recursos al proceso electoral local consiguiendo avasallar en el Congreso local, las alcaldías e incluso de manera brutal en la Cámara federal de diputados, a los demás partidos incluso a su aliado el PRI los borró. Los resultados hoy están a la vista; un partido desfondado hablo del verde, un PRI cuyo cascarón en Santo Domingo da fe de lo que fue el partido hegemónico, un PAN casi inexistente solo su fe los mantiene de pie y un PRD estatal que sería la vergüenza del propio Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Navarrete o Muñoz Ledo. Me cae.

Y es así, ahora, que los partidos en la entidad empezando por los que gobiernan -el Verde y el Tricolor- a días ¡horas! de registrar su intención de ir en coalición por la gubernatura, no han podido zanjar la brecha que desde iniciada esta administración del fenómeno electoral que fue Manuel en su alianza verde-pri, se ha venido ensanchando en el que su dirigente estatal Roberto Albores Gleason Senador de la República, quien apenas dimitió al cargo (a fuerzas), no quiso, no pudo o pudo pero no quiso, reestructurar el partido para prepararlo precisamente para la contienda en el 2018 y ahora, con su endeble estructura otrora maquinaria electoral arrolladora, está sujeto al que juega la pirinola la gire hasta que le toque ¡toma todo! Sin embargo y a pesar del peso específico del gobernador en este muy particular juego de poner candidato, se le ha venido dificultando en el camino porque el joven Albores Gleason, supo tejer como senador las alianzas nacionales que son fundamentales a la hora de buscar una gubernatura, que aún con su fingida venia ante actores nacionales, Manuel nunca dejó de construir al margen de dichas decisiones el entramado para que finalmente como era y sigue siendo su pretensión, sea Eduardo Ramírez Aguilar como Plan A, quien encabece la alianza Verde-PRI e incluso y así se ha dado el estire y afloja, lanzar a ERA como candidato solo del Verde Ecologista, claro con algún otro partido nacional e incluso los dos locales. El Plan B, bueno aunque muy mermado en su imagen, estaría el imberbe Fernando Cacastellanos Cal y Mayor, alcalde de Tuxtla. A quien sí no veo en el radar del Güero Velasco es al otro senador Verde-PRI Luis Armando Melgar Bravo, quien hace tiempo marcó su línea de distancia respecto al gobernador Velasco. Y quizás solo quizá, de estos cuatro sea el único que si le podría poner el cascabel al gato de la corrupción de esta administración. Estimo a bote pronto.

Y en ese constante juego lúdico (ocio, entretenimiento) en que ha convertido la política en Chiapas, el gobernador sigue girando su pirinola, bueno con la que juega él, bueno eso, y también se mete y les arrebata la de los otros partidos y le apuesta todo a sus preferidos para que sean ellos o ellas y no otros a quienes les salga “toma una” tu candidatura. Y así se ve estar pasando en la alianza Por Chiapas al Frente, que de manera espejo a la Por México al Frente entre PAN, PRD, MC se construye en la entidad y pues no; hasta la fecha e insisto al cuarto para las doce del reloj electoral, todo parece indicar que el Frente en Chiapas se conformará solo entre dos partidos, el PAN y Movimiento Ciudadano y quien será la precandidata será la diputada federal María Elena Orantes López. En tanto por el PRD que se escuchan voces al menos de algunas tribus y facciones como el Grupo Galileos de Saraín Osorio, quien los abanderará en la contienda gubernamental es el ex priista José Antonio Aguilar Bodegas. En este caso el aún presidente estatal de lo que queda del PRD César Espinosa, ya ha señalado repetidamente que la voz de dicho personaje Osorio, nada tiene que ver con el oficial y oficialista agregaría, que él administra. Insisto la pirinola sigue girando. En tanto MORENA, bueno ahí ya es cosa juzgada. En sus formas que son fondo diría el Maestro Reyes Heroles, la decisión de quién va a ser el candidato reside en una sola persona y dedito; Andrés Manuel López Obrador. Es decir, desde su designación o encuesta en la que, no se sabe quiénes votaron para que Rutilio Escandón Cadenas fuera el coordinacandidato, ya solo es cuestión que éste renuncie y se inscriba como precandidato de la coalición Morena-PT-Encuentro Social. ¡Brrp! Lo que no se explica y si alguien puede se lo agradeceré me ilustre, cómo es que, el Peje que no Lagarto dice, se haya decantado por un funcionario no sólo gris sino con una carga de manejo discrecional de la justicia sobre todo al servicio del mandatario estatal. Un gobernante que está calificado en el concierto nacional como uno de los peores, dónde la pobreza se ha incrementado, los conflictos han sido crecientes y violentos. Cuando la ausencia de justicia está no solo a la vista sino retratada en el rostro de millones de chiapanecos. Otra vez ¡cagajo! Al menos este tiro de pirinola que hizo Manuel, es hasta hoy el que le tocó toma todo. El juego aún no termina, lo que sí y no creo en profecías, este juego de la pirinola se puede convertir en; ¡los juegos del hambre! del caos total. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- ¡Uy! No sé a usted qué opinión le merezca, pero el tema detonado por José Antonio Aguilar Bodegas, ex secretario del Campo del gobierno del estado, cuando en video sale a revelar que por equivocación del personal de la Fiscalía General del Estado, se evidencia, le entregaron sendos sobres que contenían una serie de información de una presunta investigación que la FGE le lleva al aspirante gubernamental Jósean. Incluso éste, le devuelve los paquetes a la persona que originalmente lo llevó cuestión que está más que sospechosa. Hasta ahí, José Antonio revela que la información da cuenta de datos personales y familiares así como de estados de cuenta que él, dice, no reconoce y que jamás ha tenido cuenta en dichas instituciones financieras. La especulación iba, desde un montaje para victimizarse, hasta de que en efecto habría sido un mensaje para hacerlo recular de su pretensión sucesoria. Es decir mensaje de Palacio. Pero aún no cejaban las redes de tocar el tema a favor y en contra, cuando la propia FGE de Raciel López Salazar, digo como para hacerle frente a la rumorología, en voz de su Fiscal de Combate a la Corrupción Horacio Pérez Reyes, salió a informar en un video vía redes, que se le llevaba una investigación al señor José Antonio Aguilar Bodegas, por hechos delictuosos al detectársele movimientos bancarios millonarios durante un periodo de tiempo X, y que no aparecían registrados en su declaración a Hacienda. También dice que se respetará el debido proceso. Es decir, sí existe dicha investigación contra Jósean como también sí recibió por equivocación o no, dichos documentos en los que se basa la investigación. Finalmente, ayer mismo que esto se detonó, el aspirante a gobernador dijo a un compañero periodista y lo hizo vía Facebook en vivo, que es totalmente falso que él sea corrupto empezando porque en el periodo que dicen estar investigando (sep-2013/dic-2014) él no era funcionario. Así también adelantó, que este viernes 12 se inscribirá como candidato externo a la gubernatura de Chiapas por el PRD. Daremos seguimiento al tema. Va querer…// 2.- Y mientras unos pujan y otros lloran en esto de la sucesión 2018, quien no parece sufrir ni acongojar es el dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas del flaco Enoc Hernández Cruz, quien sigue construyendo para él o en su caso para otro, una estructura organizativa-electoral que será o podría convertirse en un momento dado digo a como estnerán las cosas, en el fiel de la balanza. Me queda claro que no irán de aliados con el PRI si este va solo, como tampoco lo vemos sumarse al PRD ni mucho menos al Frente por Chiapas; dado caso con el Verde. Entonces la alternativa es; construir para sí una candidatura emergente con posibilidades de competir y hasta ganar si se divide el voto partidista. Pero de que al líder morado no lo bajan de una curul federal, eso se los firmo. Ah y por lo que hace a las diputaciones y presidencias municipales, se estima que cubra un buen porcentaje de morados en la entidad. Ya falta menos…// 3.- Quien fue a decirles al cabildo tuxtleco en qué consiste y cuál las bases, las motivaciones y argumentos para establecer el Programa de Desarrollo Urbano de la capital chiapaneca, sobre todo por la controversia existente en la Meseta de Copoya en la que aparecen 8 hectáreas sujetas a desarrollo inmobiliario, fue el secretario de Obra Pública y Comunicaciones Jorge Alberto Betancourt Esponda, precisándoles que dicho plan les llevó por su alcance y trascendencia, por sus beneficios y ventajas, desde su llegada a la secretaría en marzo del 2016 hasta ahora que se presentó. Se argumentó de la serie de invasiones que viene presentando la zona y que esta medida era la mejor forma de contención. Pidió no politizar el tema y que si alguien tuviera intereses personales afectados lo externaran y pidió, que lo revisarán fondo sin prejuicios porque es la mejor forma de darle viabilidad a la ciudad y provocar un crecimiento sustentable y planeado. Por lo demás, es menester se sigan realizando las auscultaciones, investigaciones y se escuchen todas las voces que sobre el tema se han hecho manifiestas. Incluso la propia voz de este medio. Es menester. Lo que pasa es que la gente ya está muy ciscada. Me cae…// ¡Me queda claro! Salu2 y ¡Buen fin! Nos vemos el sabadito.

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

En la mesa de negociaciones las alianzas

Comenzamos……Será hasta el próximo lunes cuando se definan las alianzas partidistas para las elecciones locales. Muchos rumores corren a la velocidad del viento de las intenciones de los partidos políticos de ir unidos en la aventura electoral, donde el primero de Julio los ciudadanos chiapanecos elegirán al que será el próximo gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa y 17 plurinominales (41 en total) y 122 Ayuntamientos, ese mismo día también serán la votaciones para Presidente de la República, tres senadores y 13 diputaciones federales por Chiapas. La mesa de negociaciones aún continua donde están sentados los grupos que representan a cada uno de los partidos políticos con registro nacional o estatal. Los más nerviosos son la y los aspirantes a ser candidatos a la gubernatura del Estado, son parte importante de la negociación. La liga está tan estirada que podría reventarse. “Por Chiapas al Frente” conformado por el PRD-PAN-Movimiento Ciudadano; La Alianza “Juntos Haremos Historia” de MORENA, PT y PES; la coalición “ Meade Ciudadano por México” (que le tendrán que cambiar de nombre), formada por el PRI-PVEM y PANAL, a nivel local están en riesgo de fracturarse y con eso se arriesgan a perder la elección, si algún partido decidiera ir solo, de antemano su candidato estaría perdido. Actualmente son indispensables las alianzas para obtener un mayor número de votos y poder ganar una elección. Este fin de semana será decisivo, el calendario electoral marca como fecha límite el 15 de Enero para que los partidos políticos presenten carta de intención para registrar alianzas……Continuamos…..De concretarse la coalición Morena-PT y PES en Chiapas, la actual delegada federal de PROSPERA y diputada federal con licencia por el PVEM, Sasil de León Villard será candidata a un escaño en el Senado de la República. El dirigente estatal del Partido Encuentro Social, Kalinamaya (mejor conocido en el medio político como Maya) de León Villard, se encuentra en la Ciudad de México en espera de recibir indicaciones del líder nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, de que se respetará en nuestra entidad la alianza nacional de ese partido con MORENA y el PT, todo parece indicar que sí. La propuesta de Maya de León Villard de que Sasil sea candidata al Senado, se basa en la equidad de género, asunto que ya se da como un hecho. Las bases del Partido Encuentro Social (PES), la forman en su gran mayoría mujeres y hombres que profesan la religión evangélica, son militantes leales y que comprometen su voto a favor de sus candidatos. Maya es actualmente el cerebro de la poderosa familia De León Villard y desde la dirigencia del PES impulsa a Sasil para que sea senadora por Chiapas, mientras que su hermano Yumaltik de León Villard ex regidor del Ayuntamiento de Tapachula, se registró como precandidato del Partido Verde, a la diputación local por el XVIII distrito electoral con sede en la zona Alta de Tapachula…..Terminamos…..Ayer presentó su renuncia con carácter de irrevocable (ni que fuera tan indispensable) como subsecretario de Transporte, el ex dirigente del PRI-Chiapas, Aquiles Espinosa García. Va en busca de una precandidatura a una diputación federal, aún no sabe qué partido lo apoyará ya que durante el tiempo que Roberto Albores Gleason fue líder del CDE del tricolor, mostró un descarado desprecio al jovenazo Albores. Veremos qué destino le depara la vida al oportunista ex diputado local Aquiles Espinosa, quizás quiera dará la sorpresa al registrarse como candidato independiente a la gubernatura del Estado, ya que hoy se vence el plazo para manifestar por escrito ante el IEPC, su intención de participar. El que no pierde ninguna oportunidad es el necio del Potro de Chiapas, que ya presentó su registro como aspirante a una candidatura Independiente a la gubernatura. Jorge Padilla Valdivia, maneja una organización política denominada “Fundación Fuerza Humanitaria Chiapas”, la cual ha utilizado de plataforma para hacer proselitismo desde hace muchos años, sí que ninguna autoridad electoral lo sancionará. El recorrido por todo el estado lo realizò en varias ocasiones, no dejo ninguna comunidad por visitar entregando apoyos despues de los mitines que le organizaban, los recursos que gastò es incalculable, ahora va de nueva cuenta a recorrer la geografia chiapaneca en calidad de precandidato independiente a la gubernatura. Alguien cuerdo darìa su voto al jamelgo?…Nos seguiremos leyendo aquí

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx