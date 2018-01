6 de enero de 2018

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

“Renovarse o morir” pareciera una simple frase que cualquiera puede usar, pero sin duda los actores políticos chiapanecos se la toman muy en serio cuando hacen circo maroma y teatro por siempre estar presentes.

LA CONTROVERSIAL ALDEA.

“El política no hay muertos” esa es otra frase que está muy a doc al ámbito político local, la cual queda desfasada en todo momento al percatarnos que “no estaban muertos andaban de parranda” el caso Rubén Velázquez, Jesús Alejo Orantes, Paco Rojas o la nena Orantes que renacen en cada elección.

Los que se creen indispensables como Fabián Estrada de Coss, Carlos Valdez, Jovany Salazar, Eduardo Zenteno, Carlos Morales, Verónica Rodríguez Montes, Diego Valera, Jorge Padilla Valdivia, Alejandro Zapata o el mesiánico Enoc Hernández por mencionar algunos quienes se creen un referente obligado en estas elecciones para Chiapas.

Los que siguen mamando en la teta presupuestal y están con miras a la próxima administración Rutilio Escandón Cadenas quien no ha dejado de promocionarse a través del Poder Judicial del Estado y lleva 5 años haciéndose proselitismo sin que alguien diga nada.

PANORAMA ADVERSO.

En si el escenario político da mucho que desear y hay mucha tela de donde cortar, habrá que estar cautelosos porque esta semana comenzó la desbandada para los que quieren participar en las elecciones este 2018, los tiempos electorales son exactos y todo se afianza para que los que siempre han querido estén, los que han suspirado lleguen, los que tienen todo el apoyo por fin se destapen, los distractores mediáticos sigan en lo suyo y el pueblo siga aguantando la guerra electoral que ya los tiene hartos y ni si quiera ha comenzado.

Por su parte el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana se reporta listo, haciendo una extraordinaria tarea al frente de Oswaldo Chacón Rojas su consejero presidente aunado a su gran equipo de todo el instituto que ha llevado a cabo un trabajo minucioso, extenso y que apenas está desplegando una primera etapa, donde para malas le han recortado un 50% presupuesto operativo, con lo que los partidos no quedaron muy conformes, pero ellos se apegaran conforme a derecho corresponde.

EL FRENTE NACE MUERTO.

En otro orden de ideas tenemos que el próximo once de Enero se define a través del método de encuestas espejo a él o la aspirante que encabezará el “Frente por Chiapas” para esta contienda electoral.

El Frente argumento que las encuestas iniciaron este 4 de enero y que culminaran el próximo 6 del mismo mes, a cargo de “Parametría y Mendoza”, quienes realizaran el levantamiento estadístico casa por casa que permitirá conocer por decisión de la ciudadanía chiapaneca, la mejor opción para el estado, donde compiten María Elena Orantes, la única mujer que forma parte de esta lista al igual que José Antonio Aguilar Bodegas, Francisco Rojas Toledo, Rubén Velázquez y Diego Valera.

Esto no es nada nuevo pero pareciera ser que la balanza está cargada hacia María Elena Orantes López, ya que suspicazmente lo han dejado entrever sus más cercanos colaboradores, pero en caso de no llegar a ningún acuerdo la que más saldría perdiendo es ella ya que cada partido podría tener un candidato propio y no ir en coalición donde Movimiento Ciudadano se quedaría vestido y alborotado al no tener registro estatal no podría registrar candidato alguno, por lo que la Nena Orantes no se puede dar el lujo, pero bien podría ser una comparsa que la instituya a la Venena como candidata del frente y dejara a todos con la puerta en las narices.

LA NACIONAL.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su resolución sobre la Ley de Seguridad Interior lo antes posible, pues se trata de un tema sensible.

Consultado sobre la eventual impugnación a dicha ley, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado, afirmó que “la Corte va a resolverla con absoluta imparcialidad, apegándose estrictamente al criterio jurídico”. En entrevista telefónica, subrayó que “es un tema en el que hay muchos mitos y mentiras deliberadas, y es importante que haya un claro deslinde entre esas dos cosas y la realidad”.

Ramírez Marín indicó que la decisión del Presidente de la República de que el máximo tribunal sea el que resuelva las controversias respecto a esa ley es atinada, pues demuestra que el país funciona con sus instituciones y no por caprichos o intereses electorales. Corte inicia Periodo de Sesiones sin impugnaciones a Ley de Seguridad Interior “Está demostrando la vocación democrática de México, un profundo apego a la institucionalidad y a la constitucionalidad de los Poderes de la Unión”, señaló.

SEMANA INGLESA.- LUNES: Militantes y simpatizantes conmemoraron los 24 años del levantamiento de la guerrilla indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Dirigentes del EZLN y simpatizantes marcharon acompañados por un grupo musical a Oventic, donde los esperaban un centenar de indígenas de las etnias Tzeltal y Tzotzil, para los actos conmemorativos del levantamiento, el 1 de enero de 1994. Después de cantar el himno nacional mexicano, el comandante Moisés recordó que la lucha zapatista se inició para “exigir justicia, democracia, libertad y el cumplimiento de sus demandas”. El 1 de enero de 1994, el EZLN tomó cuatro ciudades de Chiapas y lanzó un ataque al cuartel militar situado cerca de San Cristóbal de Las Casas, unos 1,100 kilómetros al sureste de Ciudad de México. Después de 10 días de enfrentamientos y escaramuzas del EZLN con militares, que dejaron medio centenar de muertos, el gobierno mexicano declaró un alto al fuego para dar paso a una negociación que concluyó con la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. El comandante Moisés rechazó los señalamientos de quienes los acusan de estarse convirtiendo en una organización “electorera”. MARTES: El Congreso del Estado aprobó el Paquete Fiscal 2018 con un presupuesto autorizado de 89 mil 270 millones 321 mil 499 pesos, cifra superior en un 9.01 por ciento al presupuesto del año pasado. En sesión extraordinaria presidida por el Presidente de la Mesa Directiva Diputado Willy Ochoa, la Sexagésima Sexta Legislatura aprobó por unanimidad, “el Paquete Fiscal 2018, incluye decreto de Presupuesto de Egresos, Iniciativa de Ley de Ingresos y Ley de Derechos, en los que se observa el compromiso de enfocar el gasto público con alto sentido social priorizando el combate a la pobreza, salud, desigualdad y sobretodo a la reconstrucción del estado de Chiapas” aseguró el también Presidente de la Comisión de Reconstrucción “La aprobación de este Paquete Fiscal, se da en un momento clave para el Estado, pues el presupuesto viene con un aumento considerable que se podrá usar en diferentes rubros del estado, lo habíamos comentado antes en la revisión de este, donde se planteo reducir más los índices de pobreza, y el tema de reconstrucción que es un compromiso de este gobierno, porque Chiapas aún nos necesita” aseguró el Presidente de la Mesa Directiva. MIERCOLES: Junto al Nuncio Apostólico, Franco Coppola, el Gobernador dio la bienvenida a monseñor Rodrigo Aguilar y despidió con cariño a monseñor Felipe Arizmendi San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la presentación del nuevo Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez. Con la presencia de monseñor Franco Coppola, Nuncio Apostólico representante del Papa Francisco en México, el mandatario dio la bienvenida a Aguilar Martínez, quien estará al frente de esta diósesis considerada como una de las más antiguas del país. Asimiso, reconoció la labor de monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo de la Diócesis sancristobalense durante 17 años, a quien expresó su cariño y gratitud por ser un impulsor de paz y los derechos indígenas. Cabe mencionar que el Papa Francisco nombró a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, que antes estuvo en Tehuacán, Puebla y Matehuala, San Luis Potosí, luego de que el 1 de mayo del 2015, el obispo Felipe Arizmendi presentara su renuncia al cumplir 75 años de edad. A esta reunión asistieron Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno; Juan José Zepeda Bermudez, coordinador General del Gabinete; la señora Leticia Coello de Velasco y el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Cancino González, entre otros. JUEVES: El Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Willy Ochoa, dijo que con las acciones e iniciativas propuestas por esta LXVI Legislatura se busca garantizar la libertad de expresión y dar certeza a los periodistas. “Como legisladores debemos de garantizar la seguridad de cada uno de los comunicadores de nuestro estado, para que puedan realizar su trabajo sin represiones” aseguró Ochoa Gallegos, en el marco del Día del Periodista en México. Willy Ochoa, presentó hace unas semanas la propuesta de crear un fondo por Un Millón de pesos, para la protección de los derechos humanos de los periodistas, la cual fue aprobada y ya está contemplada en el paquete fiscal 2018. Así mismo promovió reformar el Artículo 71 del Código Penal local para homologar el ordenamiento del Código Federal en la materia en la legislación del estado, “Con esta modificación se busca salvaguardar los derechos humanos, y dar seguridad jurídica a los periodistas y a las autoridades que imparten y procuran justicia en el estado, para que tengan facultades no solamente de conocer e intervenir en los delitos cometidos en contra de los que ejercen la actividad de informar a la ciudadanía” finalizó el legislador chiapaneco. VIERNES: El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH), Juan Óscar Trinidad Palacios, recibió en su despacho al periodista José Adriano Anaya acompañado de 15 personas, ahí presentó una queja en contra del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por el cambio de uso de suelo en la Zona de la meseta de Copoya, en dicha queja señala como responsable al cabildo de esta ciudad y alcalde quienes aprobaron por mayoría de votos dicha disposición en días pasados. El ombudsperson destacó, “este organismo retomó de oficio la queja que vienes a interponer, por lo que le dimos a la autoridad un plazo de cinco días un informe detallado sobre lo ocurrido, así también, solicitaré a la CNDH nos apoye con personal para analizar la situación de la zona y sus alrededores para esta situación de la meseta de Copoya”. Por su parte, José Adriano Anaya solicitó al presidente de la CEDH una reunión con los diversos grupos que son afectados con el tema de la meseta de Copoya, por lo que las agendas quedaron establecidas para mediados de la próxima semana en las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

VA DE ANÉCDOTA.-

¿Qué hará el Líder de “Podemos Mover a Chiapas” con los casi 8 millones que le otorgó el IEPC para el proceso electoral ordinario 2017-2018?

a) Lo repartirá entre su millón de amigos

b) Comenzara su campaña antidoping

d) Lo donará para los damnificados del sismo.

c) Se ira de vacaciones con toda su familia a un resort Canadiense.

e) Adquirirá otro Honoris Causa.

f) celebrara la designación de su Juanita.

LINTERNA LITERARIA.-

Quizá…

Quizá un día más y sea tarde,

un segundo más y cambie el sentido de una mirada,

se seque la pluma que te escribió mil poesías,

quizá el canto del pájaro pierda sentido alguno.

No ha de importarte quizás, quizá la luna no logre ya contemplarse,

se esfume como humo los sueños tramados,

se llene de angustias los pasos que has apresurado,

la distancia que tú misma has deformado.

Quizá las fechas importantes para una persona tú has enterrado,

como has enterrado las ilusiones del hombre que te había amado,

no sorprenda la angustia del gavilán cuando deja el nido,

cuando vacío y herido del corazón has dejado.

Quizá un día más y sea tarde…

y todo quede en el olvido, quizá minutos o quizá segundos,

nada hay de cierto en tus palabras, en lo que haces,

todo es incierto, todo poco a poco se va acabando,

si amas a alguien cuida de ella, porque quizá maña sea tarde.

Fabián Ch’in.

OFICIO POLÍTICO.- El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró infraestructura y equipamiento en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, un santuario que es visitado por más de 450 mil personas al año… El Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), convoca a egresados de secundaria, interesados en ingresar a esta institución de educación media superior, cuyo Ciclo Escolar 2018-A dará inicio el 6 de febrero 2018… En las instalaciones del PAN Chiapas, llevamos a cabo las reuniones del Frente por Chiapas con la participación del PAN, PRD y MC, donde se da un proyecto que continúa creciendo para poner a los Ciudadanos en el lugar más alto de la toma de decisiones… El Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, tomó protesta de Ley como nueva Directora General del Instituto de la Infraestructura Física Educativa a la Arquitecta Denisse Nolán Navarro Pérez, a quien exhortó poner su mejor esfuerzo para seguir impulsando los esfuerzos que desde hace cinco años realiza el Gobernador Manuel Velasco Coello para lograr que más niñas, niños y jóvenes de Chiapas reciban una educación de calidad, en espacios dignos y equipados, acordes a las necesidades de nuestro tiempo… La delegación en Chiapas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), advirtió a la población sobre defraudadores, quienes con el uso de documentación apócrifa están engañando a la población más necesitada bajo la promesa de una vivienda, por lo que exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar… Por segunda ocasión consecutiva le cancelan el “supuesto” nombramiento como dirigente municipal del Partido Verde Ecolgista de México en Tonalá, a quien funge como regidora de la actual comuna Leticia Lopez Salazar… Por orden del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la alianza política conformada por el PRI, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza tendrá que cambiar el nombre de su coalición, hasta hoy identificada como “Meade Ciudadano por México”, en un plazo máximo de 10 días… Al reinicio de las actividades administrativas en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), el rector de esta casa de estudios, Rodolfo Calvo Fonseca deseó a toda la comunidad unicachense éxito en su vida personal y profesional, y pidió enfrentar en unidad y con carácter los retos que vienen para mantener a la Universidad como una institución pública de calidad y pertinencia para los chiapanecos…El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, encabezó una reunión de trabajo con personal del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR), con el objetivo de fortalecer la coordinación en el combate a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

Finalmente: “Son los tiempos justos para retornar a la experiencia para un Chiapas a un más eficiente, transparente y con mayor oportunidades de progreso”, lo dijo José Antonio Aguilar Bodegas. Nos vemos en el Próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

En la cola de la cola

Hasta el arranque de precampaña de José Antonio Meade no recordamos a algún político que dijera en Chiapas comienza México.

Al contrario, nos acostumbramos a que nos dijeran que estamos donde culmina México. En la frontera con el Triángulo del Norte (así se le llama a Guatemala-Honduras y El Salvador), una de las zonas del mundo más violentas por la presencia de pandilleros y el narcotráfico.

Muchas veces nos han preguntado y seguramente más de uno de los que vivimos en esta tierra nos hemos preguntado por qué razón no despunta Chiapas.

Por qué, como decía el ex gobernador, Pablo Salazar, que, eso sí, hay que reconocer que es buen orador, estamos en la cola de la cola.

Seguramente hemos escuchado la broma de que el “Tío Sam” quiere a esta entidad del Sur de México, sí, pero sin gente.

Por qué razón es atractivo e importante Chiapas, pero por qué seguimos teniendo los peores indicadores del país; salvo en seguridad, que pese a la delincuencia común, no nos pueden ni comparar con el desastre que se vive en otros sectores del país.

Entidades vecinas como Tabasco y Veracruz viven peores problemas de delincuencia organizada, insistimos, pese a la cercanía con la Frontera.

Chiapas tiene montaña, bosque, selva, mar, ríos, lagos, lagunas, turismo, zonas cultivables y demás riquezas, pero entonces qué es lo que pasa.

GOBERNADOS DESDE EL CENTRO

Manuel Velasco Coello será apenas el tercer gobernador de Chiapas que concluya su sexenio completo, si es que alguna cosa extraña no ocurre en lo que resta de este año.

Pablo Salazar, quien llegó al poder mediante una coalición que se antoja irrepetible, fue el primero en permanecer seis años en su cargo, lo cual parecía difícil de lograr hasta ese entonces.

El siguiente, Juan Sabines Guerrero, también lograría lo que en los viejos tiempos hegemónicos del PRI, cuando dicen que existía un “teléfono rojo”, parecía complicado de conseguir.

Hubo gobernadores de Chiapas que duraron días, horas incluso.

Si al Presidente de la República se le antojaba quitar a un gobernador porque consideraba que era necesario o porque así convenía, lo hacía en un abrir y cerrar de ojos.

Eso le hizo mucho daño a Chiapas porque los “años de Hidalgo” se repetían con mayor frecuencia. Ni quién dijera algo.

EL ZAPATISMO-INDIGENISMO

Otro episodio de la historia cercana de Chiapas se vivió con el zapatismo. El mundo entero volvió los ojos a esta tierra del Sur de México, reconocida por sitios como San Cristóbal de Las Casas, por el Cañón del Sumidero, las Lagunas de Montebello o la zona arqueológica de Palenque.

Se creyó que el zapatismo era la muestra de las decenas de años de pisotear a los millones de indígenas que habitan el territorio mexicano. Chiapas era el botón de muestra.

“Toneladas” de dinero se volcaron hacia esta entidad del Sur de México. Y cuando decimos toneladas no es en sentido figurado.

El problema es que, como muchos programas sociales que se inventan cada sexenio, estos recursos no llegaron a quienes verdaderamente lo necesitaban.

Hoy, años después del episodio del zapatismo, la situación indígena sigue igual o quizá peor que antes. No sabemos. La población ha crecido y las necesidades también. Ahora es más visible el fenómeno migratorio interno, así como nacional e internacional.

El discurso sigue siendo el mismo. Les debemos mucho a los pueblos indígenas. ¿La pregunta es qué hacer para pagar esa deuda? Los programas sociales, si bien pueden modificar la estadística, hasta ahora no han dado los resultados esperados. Aún hay mortalidad materna, aún hay hambre y desnutrición.

QUÉ HACE FALTA ENTONCES

Quizá el gran paso que debiera dar una entidad como Chiapas es que llegue un Gobernador que sea completamente chiapaneco, que haya crecido aquí y que piense como los de aquí.

Con los gobernadores han llegado camarillas de “fuereños” que no conocen a Chiapas, no quieren a Chiapas y por lo mismo, no les importa Chiapas.

Los gobernantes se rodean de pequeños grupos que se llenan los bolsillos y cuando concluye el sexenio se van y no se les vuelve a ver nunca. Y mientras tanto, el estado sigue en la cola de la cola.

