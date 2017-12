20 de diciembre de 2017

Sr. López

Nuestra gente

Un primo toluqueño de este López contrajo nupcias intempestivamente, con una señorita cuya anatomía y rostro explicaban sobradamente las prisas (cuando el cura fue por ellos a la puerta del templo, para el paseíllo rumbo al altar, tuvieron que empujarlo: petrificado se quedó ante la novia). El primo no era un Tarzán, sino más bien como un hijo feo de Héctor Lechuga y Jo Jo Jorge Falcón… pero rico como Creso (siglo VI AC… ¿no se acuerda?; bueno, poquito menos que Slim). El caso es que el primo pronto percibió que le brotaban unos como granitos en la frente y todo eran discusiones y juramentos de fidelidad absoluta de ella, quien le decía que no fuera inseguro; pasaron los meses y todo Toluca comentaba las astas de alce irlandés del primo (“Megaloceros giganteus”: 3.5 metros de cuernos de punta a punta). Por fin, luego de mucho dudar, contrató un despacho de detectives privados de la Ciudad de México (el de Valente Quintana), que en pocos días justificó sus abultados honorarios con una carpeta de fotografías que hubiera escandalizado a la Rompecatres. Ante la evidencia gráfica, la mancornadora múltiple, indignadísima, soltó: -¡Pero con qué derecho me andas espiando!… -todavía se ofendió.

Leída que fue, palabra por palabra, la novísima “Ley de Seguridad Interior”, objeto de críticas y protestas que van de lo cómico a lo trágico, de lo sesudo a lo imbécil, se percibe el desagradable tufo del oposicionismo a ultranza en contra de todo lo que haga el presente gobierno federal.

La dichosa ley pretende normar y regular la acción del ejército y la marina armada, en la lucha contra la delincuencia organizada. No hacía falta… pero sí hacía falta.

No hacía falta porque la Constitución del país tiene previsto en su artículo 89 (fracción VI), que es facultad y obligación del Presidente de la república: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación” (copiado a la letra).

Está muy difícil sostener que no está en riesgo la seguridad interior del país por obra y gracia de la delincuencia organizada. El Presidente puede y debe disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para preservarla. Sin duda.

Por eso no hacía falta esta ley que tan extrañamente repudian algunos no pocos ni tontos (más bien “listos”).

Pero sí hacía falta porque la misma Constitución manda en el artículo 129, que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Prueba de que nuestra “Carta Magna” como le llaman inapropiadamente a la Constitución, necesita una buena sacudida, porque contiene contradicciones (y regulaciones que deberían formar parte de leyes secundarias… es otro tema).

Por eso no y sí, hacía falta. No, porque la Constitución ordena que el Presidente le eche encima las fuerzas armadas al que ponga en peligro nuestra seguridad interior (que es el caso). Sí, porque de no hacerlo, cualquier día un Savonarola español nos detiene un General en Londres, lo juzgan y lo encarcelan, con fundamento en el 129 muy a pesar del 89.

Medios de comunicación muy reconocidos, más la ONU y ONGs, están echando lumbre contra esta ley que tachan de “militarización” del país, inminente atropello a nuestros derechos fundamentales (nos van a “espiar”, ¡uy, qué miedo!), sosteniendo que se viola nuestra multípara Constitución, aunque en ella misma se faculte al Congreso a legislar sobre el tema (artículo 73, fracción XXIX-M: “el Congreso tiene facultad para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”), pero de lo que se trata es de mantener los fierros en la lumbre (y junto con eso que no se nos olvide que don Peña Nieto dijo “volvido”, como si hubiera usado el lábaro patrio como papel sanitario… ¡no es para tanto, caballeros del buen decir!)

Por cierto: ya en 1996 la Suprema Corte (tesis SCJN2), mandó a volar la acción de inconstitucionalidad que interpuso Leonel Godoy, porque los militares estaban en Michoacán poniendo pecho a las balas (que los narcos no echan cuetes ni avientan rosas), le respondieron que no dijera tonterías, que el Presidente tiene facultad para eso (se lo dijeron bonito, pero en resumen fue eso). Y lo de poner el pecho a las balas se dice fácil, pero no cualquiera (al del teclado, bórrenlo de la lista), y menos por los 7 mil y pico de pesotes mensuales de sueldo de los soldados.

Si ha habido y hay abusos de los militares, no se puede negar: seguro que sí; en todo lo humano es posible lo esperpéntico (hay curas pederastas; “boy scouts” beodos; y médicos que abusan sexualmente de cadáveres; el museo de lo execrable es inmenso). Pero es una enorme injusticia afirmar que nuestras fuerzas armadas permiten, ordenan o toleran barbaridades. Es lo único respetable que le queda a México. Vamos dejando de tentalearles el prestigio. No lo merecen ellos ni nuestro país. Los que se desgañitan repitiendo sin mentir, tal o cual caso de atropello a los derechos humanos, deberían también, pasar una tarde conversando con viudas, huérfanos, madres y padres de soldados que han perdido la vida, o lo han visto desollados vivos por delincuentes que rebasan los límites creíbles de la maldad.

Por último: no por esta ley van a salir los militares a combatir la delincuencia organizada. Estaban ya desde antes: son indispensables; pregunte a los pobladores de las regiones que cuidan si quieren que se retiren: de ninguna manera.

Junto con esta ley lo que debía hacerse es un solemne homenaje nacional a quienes están haciendo lo que los civiles no pudimos o no quisimos hacer. Cuando se cruce con ellos en alguna calle o carretera, salúdelos, muestre su agradecimiento, sí son gente, lo mejor de nuestra gente.

Sr. López

Nuestra gente

Café Avenida

Gabriela Figueroa

La Orantada en Chiapas está más que alborotada o al menos dos quieren ser gobernadores uno por la vía independiente y otra como no la dejaron ser por el Frente a nivel nacional, armo todo un chanchullo para que su dirigente nacional la destapara aun sin registro estatal.

LOS ORANTES EN CAMINO

En estas andamos cuando el día de ayer Don Jesús Alejo Orantes acompañado de otro aspirante pero este a la presidencia de la republica “El Bronco“ Jaime Rodríguez, con todo y miles de pañuelitos avasallo en un multitudinario acto que lejos de beneficiar a la luz de los pobres, opaco el evento ante sus controvertidas declaraciones en contra de los chiapanecos.

El apoyo de un independiente que logro la gubernatura de su estado, representando un cambio trascendental en la democracia mexicana, poco ayuda ante el ego tan grande que posee y contrarresta contra la humildad y trabajo que representa el hombre del pañuelito.

Algo es claro en que tiene puede y Jesús Alejo Orantes se dio un lujo innecesario que contrasta con su ideología, él es un hombre honesto que su aspiración es ser gobernador de su estado, que luchara una vez más por serlo, el no desayuna en el Marriot él está acostumbrado a ordeñar y tomar la leche bronca, pero esta vez le está errando en su manera de hacer las cosas. En la efervescencia política, veremos si la luz de los pobres aún seguirá encendida por Chiapas.

Oficio Político.- En reunión a nivel nacional el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong junto al Gobernador Chiapaneco Manuel Velasco Coello y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el diálogo y la conciliación, lograron poner fin a un conflicto de más de 40 años entre comunidades del estado de Chiapas, dando tranquilidad y certeza a 254 familias tzotziles y tzeltales, anunciaron a través de redes sociales… El Diputado Willy Ochoa se reunió con el Comité Directivo Municipal del PRI de Pantelhó donde externé que a través de las reuniones sostenidas buscamos mantener y fortalecer al partido a través del diálogo constante para reforzar las bases de nuestra militancia… Ante quienes dicen que no habrá Frente en Chiapas por aseveraciones nacionales, el día de mañana habrá una conferencia de prensa con los representantes nacionales del PRD, Ángel Ávila; del PAN, Juan Pablo Adame; y de Movimiento Ciudadano, Alejandro Chanona, para dar a conocer la intención de Coalición en el Estado de Chiapas… El día de ayer ante el IEPC se presentaron los dos primeros aspirantes independientes para este proceso electoral y ellos fueron primero el por todos conocido el hombre del pañuelito como ya decíamos Don Jesús Alejo orantes quien presentó su carta de intención como aspirante a la gubernatura y Mariano Agustín Escobar, como aspirante a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez… Placido Morales

acompaño el día de ayer al Coordinador Estatal de Morena Rutilio Escandón en la reunión con militantes del distrito de Tonalá… Willy Ochoa, junto con el Secretario de Hacienda del Estado Humberto Pedrero, anunciaron las modificaciones a la ley estatal de adquisiciones, la creación de un fondo para salvaguardar la integridad de los periodistas y que la próxima semana se estará recibiendo y analizando el paquete presupuestal del Estado así como las leyes de ingresos y egresos municipales.

Finalmente: “Esperare respetuosamente los tiempos electorales porque todavía no lo son, pero quiero decirle al pueblo de Chiapas y a las mujeres que estoy lista” lo dijo María Elena Orantes López.

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

PRESIENTO QUE ALGO MALO PASARÁ…

El asunto comenzó con una publicación de Facebook que mencionaba dos asaltos ocurridos en la región, en la parte sur de Tapachula: uno a las 7 de la mañana y otro más a las 9 de la noche. No se precisaba el lugar. Los publicó un empresario con quien por cierto acudo para curar a mis mascotas.

Le pregunté si podía aportar más datos además de: “un asalto más, la delincuencia está desatada y nos vamos a morir todos”, mencionando además que el presidente y cuanto bandido tenga que ver con la seguridad de la región son los responsables de la ola de delincuencia en la región, pero visto así, sin información adicional, sólo es un comentario más de los miles y miles que pululan en la red.

Conforme pasaba el día el comentario cobró fuerza en el mismo sentido, mientras yo seguía pidiendo la misma información: cómo, cuándo, dónde; las respuestas no llegaban, lo que en cambio no faltó es que me pusieran como lazo de cochino debido a que yo no le decía “desgraciados”, “malditos”, a todos los policías, pero yo sólo quería saber dónde ocurrieron esos hechos pa’ investigar.

Le hablé al Secretario de Seguridad y le comenté que en el Face se estaba cayendo el mundo, pedí datos que me sirvieran, los que fueran, para poder entender la historia, quién era el asaltado, qué le quitaron, por qué no habíapolicías cerca, pero no había denuncia interpuesta, ni llamadas a la policía, no había reportes de nada en la zona donde creo que fue.

Otra persona se sumó a los comentarios con otro acontecimiento, y ahí la cosa estaba más cabrona, ya que según el relato los maleantes las siguieron con cuchillo. También le pedí los datos de cómo, cuándo, y al menos me indicó que una patrulla la subió “pero esta no prendía porque se enfrió…” así me dijo, le pedí datos de las patrulla, pero al preguntar a la policía, al parecer ninguna rescató a la jovencita en esa zona (21 privada y 9a norte, cerca de un almacén que hay por el lugar); no hay registro en la policía ni el Ministerio Público.

Como 20 personas me bloquearon porque no dije que la delincuencia estaba descontrolada, pero los datos proporcionados por la joven, que tenía nombre oriental, no coinciden con ningún delito cometido en la zona.

Todos estaban preocupados por dos asaltos que no saben dónde ocurrieron, cómo se dieron, ni el desenlace que estos tuvieron. Una persona lo publicó, todo mundo se alebrestó, pero como yo no lo hice, hasta quien ni me conoce me tildó de arrastrado, usaron las mismas frases de siempre respecto de la prensa.

Estamos tan temerosos que creo nos está pasando más de loque nos pasa. Delincuencia hay, y mucha, las estadísticas no son para presumir, trabajo hay, pero desbordada no está. Miedo es lo que tenemos, y ese se propaga más rápido que el anuncio de que ya pagaron la quincena.

Lo curioso es que si alguien menciona dos asaltos nadie pregunta por los asaltados, A LA GENTE LE IMPORTA EL ASALTO Y NADA MÁS, no el cómo prevenir, dar parte a la policía, muchos no se saben ni el número, o dónde poner una denuncia, nos morimos de miedo pero sin saber qué. No hay denuncia, no hay prevención, ni participación ciudadana, pareciera que todo se arregla con un “NO HACEN NADA”, y montones de “me gusta” a la publicación; no se puede componer el mundo con las teclas de la computadora o desde el celular.

Y no es que dude del hecho, que quede claro, por el contrario, lo que quería era saber por dónde se pueden buscar soluciones. La denuncia es una de la más importante,pero ante las instancias correspondientes también, de manera responsable porque si no, sólo damos pie a que el miedo crezca y nada cambia.

El maestro Gabriel García Márquez nos regala en uno de sus libros algo similar a esos miedos de los que nos quejamos,en el cuento “Algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde:

-No sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo…..”

Si ya lo leyó ¡felicidades! si no, búsquelo para que se entere que al final terminaron quemando el pueblo entero sin saber por qué, sólo porque una anciana tenía el presentimiento de que algo malo ocurriría, la gente salió huyendo y sin ganas de regresar. “Yo dije que algo muy grave iba a pasar –termina el relato-, y me dijeron que estaba loca”. En mi caso me dijeron cosas menos amables, pero insisto, lo único que quiero aún es saber qué pasó con los asaltados.

Cambiando de chuleta, una genial foto deja ver de nuevo al delegado del IMSS en Chiapas durmiendo a pierna suelta mientras lo lleva su chofer en las calles de Tuxtla Gutiérrez. Dormido como suele estar, la fotografía demuestra una vez más, que al señor delegado se le ve sólo en la capital, lugar al que se quiere llevar la delegación, y claro que no podrá físicamente, pero administrativamente insiste. Mejor que se la lleve a las plazas comerciales, en donde se la pasa de compras, así es su chamba, de plaza en plaza y durmiendo en los trayectos. Ah que con ese tal GIBRÁN el haragán.

Chismorreo Político

Armando Chacón

El Bronco vino a respaldar a su amigo Chus

Comenzamos…Hace unos tres meses Carlos Morales Vázquez, sostuvo una reunión privada en la Ciudad de México con el dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el motivo, la propuesta del Peje para que el ex priista participara en la próxima contienda electoral local como candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Carlos Morales Vázquez aceptó la oferta política, pero estaba consiente que había que entregar correctamente la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), dependencia de la cual había sido titular durante los últimos cinco años. Las auditorias periódicas que se hacían a los recursos que estaban destinados a operar los apoyos ecológicos y los diferentes programas de inversión que manejó durante el tiempo que estuvo al frente de la SEMAHN, eran solicitados por el propio Carlos Morales Vázquez. Fueron 37 auditorías en total las que realizaron las dependencias fiscalizadoras a la SEMAHN, quizás sea la Secretaria más auditada del presente sexenio, los resultados fueron positivos, no hubieron observaciones, administrativamente todo está en orden, sin adeudos pendientes, la nómina al día y con fondos en las cuentas de cheques. Primero entregar cuentas claras, confirmar el resultado de cada uno de los programas y posteriormente presentar su renuncia al cargo, como debe hacerlo un funcionario responsable. Después de haber comentado sus legítimas aspiraciones con su jefe, el gobernador Manuel Velasco Coello, decidió presentar su renuncia al cargo de Secretario del Medio Ambiente e Historia Natural, para poder con toda libertad, para no caer en violaciones a la Ley, comenzar a elaborar la estructura y las propuestas políticas que utilizará en la contienda electoral. Carlos Morales, un político experimentado, que no le gusta confrontarse con sus oponentes políticos, honesto, leal, respetado y apreciado por la mayoría de los ciudadanos tuxtlecos, va en busca de ganar una elección que será muy competida, difícil, donde tendrá que soportar acusaciones sin sustentos. Carlos Morales esta consiente que va a una contienda electoral y no a una guerra….Seguimos…..Todo está fríamente calculado, el 6 de Enero de año próximo, Roberto Armando Albores Gleason solicitará licencia al Senado para separarse del cago, ese mismo día presentará su registro como precandidato a la gubernatura del Estado. Albores Gleason será el único precandidato del Partido Revolucionario Institucional que va en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PRI-PVEM), por lo tanto no habrá contienda interna en ninguno de los dos partidos, al menos para designar candidato a gobernador. En el momento del registro, el también ex dirigente estatal del partido tricolor estará acompañado por miles de priistas y militantes del Partido Verde, en este acto Roberto Albores Gleason tratará de enseñar el musculo a sus adversarios. Los diferentes sectores del PRI: CNC, CTM, CNOP, ONMPRI, Movimiento Territorial, Fundación Colosio, ANUR, Red de Jóvenes por México, Movimiento PRI MX y el Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles A. C., además las organizaciones afines al Partido Verde, el mero Día de los Santos Reyes, estarán acuerpando al que será su candidato. Dicen los priistas que el evento será operado por el verdadero satanás y no por el garrotero. Aún falta por definir quiénes serán los candidatos a Senadores, diputados federales, diputados locales y los integrantes a 122 Ayuntamientos de la alianza PRI-PVEM, en caso de haber alianza, porque los verdes dicen que en los Ayuntamientos irán solos…Terminamos…Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es el peor gobernador que ha tenido Nuevo León. Los neoleoneses confiaron en que “el Bronco” (ex priista por cierto) haría un excelente gobierno, que las cosas cambiarían para bien, que gobernaría con responsabilidad, sería un gobernador de tiempo completo y se burló de todos, ahora quiere ser Presidente de la República, ya enloqueció. Ayer andaba en la capital chiapaneca acompañando a otro loco, “Chus Orantes”, que se fue a registrar ante las autoridades del IEPC para ser Candidato Independiente a la gubernatura de Chiapas. Dios los hace y ellos se juntan, dice un refrán popular y eso sucedió con El Bronco y Chus, el hombre que da Luz a los Pobres o a los ingenuos, el del paliacate en el pescuezo. El famoso Bronco vino a respaldar a su amigo Chus y Chus respaldará al Bronco, ese es el compromiso……

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ “Chiapas por buen camino”: Hacienda…

+ Sasil e Itzel, las ganonas del Güero…

+ Comentarios al Margen…

Es sorprendente cómo el Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO dibuja al Estado de Chiapas y su gobierno en términos financieros. Es un joven hábil en el manejo del discurso, sobre todo cuando se trata de sesgar la información y ser omiso en las respuestas a preguntas incómodas. No se inmuta, no se perturba ante la avalancha de cuestionamiento de los reporteros. Es firme en su exposición, pero no aclara las dudas.

En mi caso le pregunté ¿por qué si el presupuesto 2017 tuvo un aumento del 0.82 por ciento con respecto al año anterior están en la queja permanente de que “no hay dinero”; se decidió el recorte de trabajadores del gobierno y en algunas dependencias a últimas quincenas han mochado los salarios y otras percepciones?.

La verdad que no hubo respuesta a eso y tampoco a otra que hizo un compañero sobre: ¿cuál es el monto del ahorro por el despido de más de diez mil burócratas?. Las cifras nunca llegaron. Se enfocó más a las primeras pregunta de BERNARDINO TOSCANO en relación al presupuesto del próximo año, a lo que el Secretario de Hacienda señaló que “todavía no está terminado y seguramente en esta semana será entregado el paquete del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2018. Faltan por definir los montos salariales de los trabajadores de la Secretaría de Salud, Obras Públicas y Educación”.

Otro punto tratado fue el de la deuda pública que tiene el Gobierno del Estado de Chiapas, que minimizando el tema dijo: “La Secretaría de Hacienda solo debe 15 millones de pesos”. No respondió a ¿cuánto asciende la deuda del Gobierno de Chiapas?. El funcionario se enfocó a lo que debe la Secretaría de Hacienda a su cargo que se supone esos 15 millones solo son deudas a empresarios, constructores y proveedores de material y servicios. Aunque complementó: “las demás deudas pertenecen y están registradas en cada una de las dependencias y la información se puede consultar en la página de la Secretaría de Hacienda”.

PEDRERO MORENO dijo a los reporteros asistentes a la rueda de prensa convocada por el diputado presidente del Congreso del Estado, WILLY OCHOA que, mucha de la deuda de Chiapas es del gobierno anterior y se está haciendo un análisis con la Secretaría de la Auditoría General, de las condiciones en que se hicieron las contrataciones, transacciones “que algunas no tienen sustento”.

Con soltura, con conocimiento del discurso oficial, HUMBERTO PEDRERO MORENO, expuso que la situación económica de Chiapas tiene que ver con el recorte presupuestal de la Federación y que se está considerando que para el próximo año 2018 no haya más despidos de trabajadores. En esas condiciones y en función de las respuestas del Secretario de Hacienda, “Chiapas va por buen camino”. Pero no dijo tampoco si el presupuesto 2018 va a considerar a los damnificados por el sismo del 7 de septiembre pasado.

Aunque, hay que decirle a este joven funcionario que la percepción de la mayoría de los chiapanecos es diferente porque: no hay circulante, faltan espacios laborales que en esta administración no se han creado: ha aumentado la pobreza hasta 78 por ciento del total de la población del Estado y se sigue despidiendo trabajadores que inician un calvario después de 15, 20 y 25 años de antigüedad laboral. No se mencionó la corrupción institucional que se percibe en esta administración verde que insistentemente se denuncia.

En resumen, –como dijera PASCUAL CRUZ GALDAMEZ– el Secretario de Hacienda, HUMBERTO PEDRERO MORENO, no despejó las dudas que los reporteros –y yo también—le expusieron. O como dice ROGER LAID: “me amplió las dudas”…

SEDEM Y PROSPERA, APARATO ELECTORAL…

Ya entrado el GÜERO VELASCO en el “Síndrome del Premio Nobel” del sexto año de gobierno, y sin dejar el efecto del quinto de “Iván El Terrible”, sigue en su burbuja de creer que “es el gobernador” y que manda como para imponer candidatos y dejar un sucesor a modo en la “Silla del Tucán”. Por supuesto que todo se lo cree porque no sabe qué es lo que sucede fuera de su círculo de poder y sus intereses personales y de familia.

El presunto proyecto es dejar amparados con el fuero a sus cercanos colaboradores que en el argot popular son sus cómplices, como el Secretario de Obras Públicas, JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA, quien está apuntado para la diputación federal por el distrito de Villaflores, de la misma manera como está empujando al Secretario Técnico del Gobierno, ROBERTO RUBIO MONTEJO para otra curul federal, que de ser posible será por la vía plurinominal.

Ya lo dije que no está lejos que el GÜERO VELASCO le acomode una curul “hasta a su caballo” en referencia al “carga maletas” que se coló al círculo verde por la vía de una cachetada. Me refiero a HUMBERTO MORALES “La Bala”. En el otro lado, también se vislumbra que EDUARDO FRANCISCO ZENTENO NÚÑEZ, director general del Instituto de Infraestructura Educativa, le dejen de herencia –además de los millones de pesos que se ha agenciado de esa dependencia—una diputación local.

Esa es la tirada, porque en el otro extremo se ve ya la “muñequita del pastel”, SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, quien junto con toda su familia ha sido favorecida –sin ningún mérito, a no ser el financiamiento de la campaña del GÜERO VELASCO—por esta administración verde. La “Barby ha sido en estos cinco años de gobierno, diputada local y federal por el PVEM, Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la mujer; ahora delegada de PROSPERA como antesala a la candidatura a una senaduría, que dicho de paso, sería una aberración.

Ahora su hermano KALYANAMAYA DE LEÓN VILLAR es el dirigente del Partido Encuentro Social (PES) en el Estado y en la pasada elección del 2015 fue candidato a la alcaldía de Tuxtla con las siglas del PAN. El otro, ALFREDO “El Pasha”, es regidor en el Ayuntamiento de Tapachula (PRI) y está en la inercia de ser candidato a la presidencia municipal de la Perla del Soconusco. Pero no está lejos que ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD que heredó la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer de su hermana SASIL, vuelva a ser diputada local como ya lo fue con el sello del PAN, incluso detentando la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

MANUEL VELASCO COELLO quiere incidir en el nombramiento de su sucesor y candidato oficial –casi casi ganador—de la elección de gobernador en el 2018. La juega por todos lados y hasta ahorita no ha pegado un solo parche. Todo está en veremos y el tiempo apremia. La voz populi dice que “desde 1821, esas cosas las deciden las cúpulas y desde el centro del país. Chiapas solo es una colonia de México y su administrador no tiene facultad para tomar decisiones de ese nivel”.

Aun así, creo que el GÜERO VELASCO puede opinar y proponer frente al Presidente de la República y en una de esas, hasta le hacen caso. No todo está perdido para el gobernador de Chiapas y la prueba es que todavía muchos van al besamanos en la residencia de la Almolonga en San Cristóbal de las Casas, o a la del Mirador en Tuxtla Gutiérrez, cuando por casualidad se encuentre ahí.

Pero como dice el maestro ALVARO CEPEDA NERI, “todo es una Conjetura” y lo que aquí y por allá decimos, es para divertirnos y dejar en el ambiente, una propuesta de lo que pudiera suceder. Así es el periodismo de columnas: tratar de adelantarnos a los acontecimientos “atando cabos” que en esta ocasión no sabemos siquiera como desamarrar el nudo gordiano de la política aldeana, donde todo está demasiado revuelto…

COMENTARIOS AL MARGEN…

EDUARDO RAMÍREZ EN LA PELEA…

En un escenario revuelto por las múltiples opciones que se presentan como viables a la gubernatura de Chiapas, a estas alturas no hay como deducir, bien a bien, quien será el candidato de los diversos partidos, alianzas o coaliciones que vienen desde la metrópoli y otras que se construyen localmente. Por un lado se pretende la alianza PRI-Verde enfrascada en la discusión de los rojos porque el candidato sea priísta y los esmeraldas que sea un Tucán; “si no, no hay alianza”.

En esa postura de un candidato verde está la figura exaltada de OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, quien desde siempre ha insistido en su pretensión de ser candidato primero y después gobernador, sucesor de su amigo el gobernador MANUEL VELASCO COELLO. La verdad que veo al “Jaguar Negro” muy echado pa´delante haciendo una campaña sutil y a la vez agresiva para hacer presencia en todo el Estado.

Desde hace varios días, se ha estado distribuyendo un cuadernillo con el titular: “Conoce a El Jaguar de Chiapas” y el rostro de EDUARDO RAMÍREZ; su nombre completo en la parte superior y un diseño de jaguar estilizado. Hay una semblanza del aspirante a la gubernatura; la presentación de su familia; trayectoria académica; aficiones al deporte; su paso por la diputación federal, presidente municipal, Secretario de Gobierno y por supuesto la diputación local que rubrica con las frases: “Tengo la camiseta bien puesta; y esa camiseta se llama Chiapas” y “Un líder seguido por su gente”…

¿Qué les parece?…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Velasco: Se crea nuevo municipio indígena reconociendo sus derechos y el valor de su cultura.

La buena noticia y que el tiempo definirá su historia es que hay un nuevo municipio en Chiapas, y cuyo nombre es emblemático con el nombre que se le conoce al indígena en esta parte del país, y fue justamente el ejecutivo estatal Manuel Velasco, junto al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que entregó a las autoridades tradicionales y constitucionales de “Rincón Chamula San Pedro”, el acta que oficializa su creación como nuevo municipio de Chiapas. El mandatario señaló que esta conformación como municipio libre y autónomo, cumple un añejo anhelo de quienes habitan este pueblo fundado hace 80 años por indígenas desplazados y refugiados de Chamula.

Velasco dijo que hoy se les está reconociendo a estos indígenas desplazados sus derechos, el valor de su cultura y la lucha que hicieron para ser reconocidos como un nuevo municipio de Chiapas. Velasco Coello enfatizó que Rincón Chamula se convierte en una tierra con más y mejores oportunidades de desarrollo, al tiempo de hacer un llamado a que siempre se apueste por la paz, el diálogo y la unidad, en busca de soluciones pacíficas ante cualquier diferencia.

En este marco, se comprometió a apoyar a este naciente municipio con la construcción del edificio de la Presidencia Municipal, enviar patrullas para garantizar la seguridad de la población, así como impulsar la obra pública y la entrega de apoyos de los diversos programas sociales. Por su parte el diputado Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que esta localidad de la zona norte de Chiapas, recibirá todo el apoyo necesario del Congreso chiapaneco para que avance firmemente en su desarrollo integral. Así las cosas.

En Chiapas hay que castigar a los alcaldes corruptos, y no alcahuetearlos

Es increíble la desfachatez y descaro de muchos Presidentes municipales de Chiapas, que han cometido diversas irregularidades y anomalías en su administración pública, y lejos de reprenderlos los “alcahuetean”, porque ya se hizo tradición en Chiapas que muchos de estos alcaldes corruptos buscan un determinado “padrino político” para que los proteja y resguarde de cualquier exigencia que amerite una investigación profunda y que sean encarcelados. Este fenómeno de protección no es nuevo, pero en estos años está muy a la vista la “alcahuetería”, donde muchas de las veces sobresalen de este proteccionismo diputaos locales y funcionarios de primer nivel.

El caso del municipio de Villaflores, donde se han detectado problemas administrativos y financieros, se ha denunciado la figura delictiva de la falsificación de firmas y la aprobación y autorización de impuestos por parte del alcalde, Luis Fernando Pereyra López. Son los mismos trabajadores que conforman el Ayuntamiento municipal Villaflorense quienes han denunciado las atrocidades administrativas.

La regidora del Ayuntamiento, Xóchitl Patricia Castañón Burguete, señaló que ante las diferentes anomalías presentadas en el trienio de Pereyra López, se le agrega la falsificación de firmas en diferentes expedientes para la comprobación de obras. Dijo que ante tal irregularidad del edil, se le suma la aprobación y autorización autoritaria de los precios de la gasolina y la modificación de fondos de fiscalización.

Por otra parte, y que deja un manto de dudas, la Presidenta de la Comisión de Vigilancia, Patricia del Carmen Conde Ruíz, ante el endeudamiento público que registran diversos municipios, mencionó que el informe de la deuda pública de los 122 municipios se encuentra resuelto, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), está facultado para contestar toda observación en un plazo menor de 45 días. Adelantó que municipios como Comalapa, Cintalapa y Frontera Comalapa son algunas de las localidades que presentan mayores irregularidades financieras, esto sin precisar los montos adeudados. A su vez, destacó que a la presidencia municipal de El Bosque ya ha sido notificado por los problemas financieros que ha ido arrastrando en la deuda pública.

Gobierno estatal solicita apoyo a la ONU en lo que se refiere a ayuda humanitaria.

El gobierno de Chiapas solicitó el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer más efectiva la presencia institucional en lo que se refiere a la ayuda humanitaria en Chalchihuitán y Chenalhó, y el organismo internacional respondió con el envío de un representante y una delegación de la FAO –que arribará a la entidad- para poner en marcha programas para la producción de alimentos en la región, señaló el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda,quien acompañado por el Secretario de Protección Civil y el Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población, asistió a las oficinas de la ONU para informar al Coordinador Residente en México, Antonio Molpeceres, sobre el desarrollo de los acontecimientos en esta región .

Hay acuerdo por parte de todos en la importancia de mantener la atención a la población desplazada con la entrega de alimentos, enseres de limpieza, cobertores, ropa y calzado, así como de brindar atención médica, por lo que en breve se establecerá un Centro de Atención Comunitaria que se encargue de concentrar los esfuerzos institucionales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Cabe apuntar que en la atención de familias afectadas en Chalchihuitán y Chenalhó, el Gobernador Manuel Velasco Coello, ha instruido a su gabinete, especialmente a las secretarías de Protección Civil, Salud y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, estar pendientes todo el tiempo para atender cualquier necesidad adicional a los apoyos que se han estado brindando en esa zona.

Fiscalía de Chiapas investiga crimen de Sergio Zenteno.- Después del sorpresivo asesinato del alcalde de Bochil en una calle de la capital de Chiapas, el fiscal de Distrito Metropolitano, Nery León Aragón, informó acerca del inicio de una carpeta de investigación. En las primeras investigaciones se advierte que el occiso se trasladaba con rumbo a la zona norte poniente y llevaba consigo dinero en efectivo. Según testigos, los dos agresores viajaban en una motocicleta. Pese a las especulaciones que se manejaron en las redes sociales y que ya la estaban haciendo la primera víctima del proceso electoral. Hasta ahora todo apunta a que fue un asalto pues llevaba una buena cantidad de dinero en el vehículo, después de una presunta transacción bancaria. Hay otros datos que ponen a la víctima de que fue producto de un ajuste de cuentas y eso mismo es lo que va a investigar la Fiscalía de Chiapas. El fiscal Nery León Aragón, dijo que peritos en criminalística llevarán a cabo las diligencias, entre las que destacan, rastreo hemático, huellas dactilares, posición víctima y necropsia de ley. Así el ambiente con este caso de asesinato sorpresivo que empezó en Bochil y acabó en Tuxtla Gutiérrez.

PD: El escenario electoral para la Presidencia Municipal en Tapachula, será una final de dos, por un lado la fuerza electoral de Cheque Orduña, y por la otra la sorpresa de buscar la alcaldía del Doctor Oscar Gurría. Un Orduña con mantos de apoyo por parte del PRI y el PVEM (Y agregarle los partidos locales que ya sabemos todos), y un Gurría con el fenómeno de MORENA, PT y ahora el PES. Se cazan apuestas.

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera A

CON EL APOYO DEL GOBERNADOR Y LA BUENA VOLUNTAD DE LA SOCIEDAD EL CENTRO CAPITALINO LUCE LIMPIO DE AMBULANTES

A un año de retirar de manera pacífica el comercio informal de las calles de Tuxtla, el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor, manifestó que el gran esfuerzo que se ha realizado para mantener la zona Centro limpia de vendedores ambulantes y generar un repunte en la economía de los comerciantes establecidos ha ido acompañado de la voluntad de la sociedad que trabaja unidad con sus autoridades. FERCAST agrego que, “Ha sido un esfuerzo donde a lo largo de un año, no hemos bajado la guardia para garantizar los resultados que hoy tenemos, las banquetas están libres y vuelven a ser de los tuxtlecos, se respira un ambiente de seguridad y los locatarios y empresarios han reactivado su economía”, al mismo tiempo el edil capitalino adujo que pese a que en un inicio algunos incrédulos, no creyeron en este proyecto, se han quedado boquiabiertos, toda vez que los resultados han cambiado la percepción entre la población, la cual confía en ese esfuerzo que se realiza diariamente para mantener las vialidades libres del ambulantaje, por ende nuestras calles y banquetas han regresado a sus verdaderos dueños: las y los ciudadanos”. Además, indico, que en sus primeros pasos de ese proyecto se tenía registrado un promedio del 20 por ciento de pérdidas en las ventas del comercio establecido, empero, derivado de las estrategias implementadas se logró la recuperación de ese porcentaje, incluso, se incrementaron un 20 por ciento más las ventas del comercio formal en la zona Centro. El alcalde capitalino mostrándose satisfecho aseguro que desde el arranque de su administración, se ha impulsado la aplicación de estrategias diseñadas por expertos en la materia, para garantizar no sólo el retiro del comercio informal, sino la generación de alternativas para atender sus necesidades económicas. Es por ello que, remarco, la instalación de la mesa de “Atención y Asesoría para el Ordenamiento del Mercado Informal” y el apoyo de las cámaras empresariales, de comercio, de restaurantes, de colegios y de todas las organizaciones civiles, lo que abonó a concretar un registro de todo el comercio que se encontraba en el centro, los giros, los espacios, el tipo de mercancía, el tiempo que llevaban vendiendo ahí, entre otras características. El alcalde tuxtleco preciso claramente que, “Contribuimos para incrementar la seguridad en el centro de la capital chiapaneca, incrementaron las ventas y el número de visitantes”, por ultimo acoto que periódicamente se llevan a cabo recorridos de inspección en el corazón de la ciudad, para asegurar que calles y banquetas se encuentren libres del ambulantaje y la población pueda acudir a esta zona a realizar sus comprar de manera cómoda, segura y tranquila.

AL SON QUE ME TOQUEN, BAILO: ERA

Al conmemorarse este 18 de diciembre el día internacional del migrante el líder del congreso estatal Eduardo Ramírez Aguilar aseguro que la importancia de brindar un trato digno, humano y solidario a las y los migrantes que transitan en nuestro territorio, Ramírez Aguilar, agrego categórico que ante el flujo migrante, es de gran relevancia que se promuevan y respeten entre la sociedad y las mismas instituciones, los derechos humanos con que cuentan los migrantes. Los migrantes –dijo- son poseedores de derechos como cualquier persona, por lo que en Chiapas se debe garantizar su estancia bajo las políticas y normativas migratorias correspondientes, al mismo tiempo el líder cameral indico que se tiene que insistir para seguir construyendo nuevas leyes, que permitan a los migrantes ser atendidos y tratados de manera digna, así como tener un tránsito seguro. por ultimo ERA conocido como el Jaguar Negro de Chiapas, al ser cuestionado sobre las elecciones del 2018 puntualizo, que les quede claro, Yo no soy un problema para el estado y la federación, soy un político de lealtades e institucional, y al son que me toquen bailo…sin comentarios

“TERMINALES SEGURAS”, GARANTIZA SEGURIDAD: RACIEL

El fiscal general de justicia en la entidad Raciel López Salazar manifestó que de acuerdo al Plan Regional de Seguridad, Prevención y Justicia, personal de esa Fiscalía, realizó en Comitán el operativo “Terminales seguras” en nueve estaciones de terminales de transporte público. Así mismo el funcionario estatal indico que en la OTEZ se inspeccionaron las unidades 28 y 36 que viajan de San Cristóbal de Las Casas a Comitán de Domínguez, en tanto que en la terminal de los transportes “La Angostura” que viaja de Comitán a Tuxtla, se inspeccionaron las unidades 1023 y 112., de igual forma elementos de la fiscalía verificaron la terminal de “Balún Canán” que transborda de Comitán a San Cristóbal de Las Casas, se inspeccionaron las unidades 4054 y 4048. Más adelante el abogado de los chiapanecos afirmó que se continuó con la terminal “Transporte Rápidos de la Frontera”, que viaja de Comitán a Frontera Comalapa inspeccionando la unidad 01 y 10. Así como también –dijo- “Rápido de los Altos” que circula de Comitán a San Cristóbal de Las Casas revisando el vehículo 341 y 32. En la terminal “Cuxtepeques” que viaja de Comitán a Tuxtla Gutiérrez, se revisaron las unidades 2050 y 2030. También se verifico la terminal de la cooperativa “Estrella Azul y Bonampak” que trasladan a sus clientes de Comitán a Frontera Comalapa se revisó la unidad 06 y 22. Al igual que la terminal de los transportes “Romo” que viaja de Comitán a la Ciudad de México se verificó la unidad 232 y 216, encontrándose todo en orden. Al finalizar ese operativo señalo López Salazar se realizó la inspección de rutina a la terminal “Ómnibus Cristóbal Colón” (OCC) dónde se revisó la unidad 2415 con destino a la Cuidad de México. El fiscal general adujo que el programa “Terminales Seguras” es una estrategia que impulsa la Fiscalía General de Chiapas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios del transporte terrestre al interior de las terminales y durante los recorridos…ver para comentar

LISTA MESA DIRECTIVA DE LA COMISON PERMANENTE FEDERAL: ESF

Con el propósito de garantizar un adecuado funcionamiento y la participación corresponsable y equilibrada de sus legisladores integrantes, previamente se aprobó un acuerdo para que la Mesa Directiva de la Comisión Permanente quedara integrada por una presidencia, dos vicepresidencias y cuatro secretarías, luego de dar a conocer lo anterior el diputado Emilio Salazar aseguro que, “Mi compañero diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidirá la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que funcionará durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. Salazar Farías del partido vede agrego que con 23 votos a favor, los integrantes de la Permanente también eligieron como vicepresidentes a la senadora Adriana Dávila Fernández (PAN) y al diputado Rafael Hernández Soriano (PRD), quien hizo la declaratoria de instalación. Quedando como secretarias y secretarios de la Mesa Directiva las diputadas María Gloria Hernández Madrid (PRI) y Nelly del Carmen Márquez Zapata (PAN); el senador Isidro Pedraza Chávez (PRD), y un servidor. Así mismo indico que de igual forma se designaron las comisiones protocolarias para dar a conocer la instalación de esta Comisión Permanente y serán los integrantes de la Mesa Directiva quienes informarán al Presidente de la República, en tanto que la secretaría avisará por escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación…sin comentarios

MANUEL VELASCO UN ALIADO DE LA SALUD: ESAÚ GUZMÁN

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Jurisdicción Sanitaria número VII, a cargo de Esaú Guzmán dio a conocer que en los últimos cuatro años se han otorgado más de 22 mil atenciones médicas de primer nivel (consultas generales) a ese sector poblacional. El titular jurisdiccional agregó que el modelo de atención para la población migrante incluye los ejes de Promoción a la Salud, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Pública y vigilancia de enfermedades de interés epidemiológico, Protección contra Riesgos Sanitarios, Atención Médica y Cooperación Interinstitucional. así mismo señaló que la Jurisdicción Sanitaria número VII cuenta con un programa que vincula y sirve de enlace con diferentes coordinaciones, departamentos, programas e instituciones dedicadas a brindar atención médica, salud pública y protección contra riesgos sanitarios, cuyo objetivo es contribuir a la protección de la salud del migrante y su familia, con una participación coordinada interinstitucional e intersectorial. Basado en lo anterior –adujo- se impulsan acciones de promoción y prevención a la salud en su lugar de origen, traslado y destino, al mismo tiempo Esaú Guzmán subrayo que dentro de la Jurisdicción Sanitaria número VII se tienen registros de más de 55 nacionalidades que ingresan o han ingresado al país por esta zona fronteriza, para ello se cuenta con 108 unidades de primer nivel de atención (centros de salud) y dos hospitales generales para otorgar la atención que se requiera. Al finalizar el funcionario de salud en la costa determino que, En el módulo instalado en la Estación Migratoria de Talismán, denominada Casa Roja, se han realizado en el presente año las siguientes acciones: dotación de 980 preservativos, 560 detecciones de diabetes, hipertensión arterial y VIH; además de un total de mil 890 consultas no médicas por personal promotor y de enfermería…sin comentarios… Y hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…””Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK

Código Nucú

César Trujillo

¿Dará cabida el Frente a los berrinchudos?

Todo parece indicar que el Frente Ciudadano por México en Chiapas sí va. Así que si el Partido Movimiento Ciudadano destapó (guste o no) a la diputada federal María Elena Orantes como precandidata a la sucesión gubernamental rumbo al 2018, ¿a quiénes destaparán el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD)?, ¿lo harán por separado o tomarán un acuerdo de unidad? Porque cada color debe tener a su gallo y los elegidos, bien o mal, deben representar a los intereses de su militancia y, al final, ser la voz de los tres colores que serán la coalición que busque derrocar a los demás.

Por eso, quienes aplaudieron desesperadamente la renuncia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del exsecretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, un hombre que dijo siempre estar plenamente agradecido con Manuel Velasco Coello por haberle dado un tanque de oxígeno para retornar a la función pública, porque creen que va a pasar como cuchillo en mermelada para apoderarse del Frente con sólo mostrarse sonriente y decir que es congruente al irse porque no tuvo el respaldo desde la nacional de su partido, se están equivocando y gacho.

El señor Aguilar Bodegas, por ejemplo, puede haber recorrido a Chiapas las veces que usted imagine o quiera decir; puede jactarse de traer una estructura según muy grande (no sé cuál sea, pero eso dicen sus esbirros que es); puede ser buen orador y conocer sobre el campo y la ganadería y las perlas de la virgen e, incluso, de duendes, brujas y demás materias oscuras. Sí, eso es incuestionable. Su trayectoria en los puestos ocupados avalan esas cartas y todos sabemos que es un hombre de experiencia. Pero si dice ser congruente, y durante más de 40 años ha sido parte del Revolucionario Institucional, ¿por qué busca, con todo y la sensatez que dice tener, figurar en las boletas por el partido que sea?, ¿a quién tiene que demostrar que trae tablas para hacer lo que quiera?, ¿no es ese un acto de vil arribismo y convenenciero como lo que supuestamente les critica a los demás?, ¿es, entonces, su renuncia un berrinche por no haber sido elegido como la carta fuerte del ahora su expartido? No lo sé, pero él seguramente sí lo sabe y bastante bien.

Porque, de entrada, no es un político que comulgue con el sol azteca, por ejemplo (a menos que quiera seguir los pasos de Juan Sabines, ¡ja!). Y muchos miembros del partido amarillo han externado su repudio a esa intentona de buscar cobijo tan sólo porque anda de huerfanito. Quizá Acción Nacional, siendo de ultraderecha, y acostumbrado a jugar repechajes, pudiera verlo con buenos ojos, aunque eso sería pasar también por sobre aquellos políticos que han representado al albiazul por varios años. ¿O de qué se trata pues al final todo esto, de jugarle al agandalle?

Si ponemos cartas sobre la mesa hasta el mismísimo Diego Valera, emanado de otro berrinche del Partido Verde, tiene mejor aceptación por algunos y eso es ya baste penoso en estos tiempos. Porque eso de asegurar, como lo ha hecho el señor Aguilar Bodegas, que los tres partidos lo han estado buscando y que él, como buen samaritano, no ha dicho nada por respeto a las leyes electorales, en teoría y en el verbo suena requeté bonito, pero en la práctica, y conociendo su hambre, nomás no cuaja.

Hay qué ver, entonces ahora, cómo se van a dar las cosas. Grave sería para los partidos de la coalición del Frente Ciudadano por México en Chiapas que se empiece dar cabida a berrinchudos y oportunistas. Porque Aguilar Bodegas esperó hasta el último momento para salirse del tricolor. Sí, hasta el último instante en que la alianza PRI-PVEM cuajó y no tuvo cabida es que se fue. Diferente hubiese sido si esta determinación no se diera justo ahora en la antesala de las elecciones y la hubiese hecho desde hace rato, incluso dejando desde mucho antes su lugar en la Secam. Pero no fue así. El que quiere azul celeste, reza el dicho popular. Y Josean, seamos sinceros, quiere se la den peladita y en la boca. ¡Ciao!

Manjar

Chus Orantes ha metido su carta de intención. Quiere ser gobernador de Chiapas y quien se suba a la silla gubernamental cuando a Velasco le canten las golondrinas. Para su registro se hizo acompañar de El Bronco, el mismo que nos dijo mantenidos no hace mucho. En fin. Lo que sí es que se ve que la Luz de los Pobres rompió el cochinito de la feria para poder sacar sus ahorritos y pagar el desayuno en el Marriot y los viajes y gastos del Bronco que, a leguas, se ve que sí es un mantenido. #CámaraNoMeAgüito // La recomendación de hoy es el libro La Miseria del Historicismo de Karl R. Popper y el disco Play de Moby. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

