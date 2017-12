18 de Diciembre de 2018

La Feria

Sr. López

No somos sus mensos

Tía Eloína cursó hasta segundo de Primaria (aunque mi abuelita Elena -su hermana- decía que era una presumida), y tenía mejor criterio para las cosas de la vida que un Doctor en Psicología. Un día, después de leer una columna de las primeras que le publicaron a este menda allá en el pricámbrico clásico, me dijo: -“Bueno, ¿y tú escribes estas cosas para qué?; la gente sabe todo… ¿qué te ganas con refregarles en la cara la mugre del gobierno?, nadie tiene ganas de sufrir” -pensó este su texto servidor cosas muy feas de la madre de esa señora tía… pero ayer, varias décadas después, tuve una epifanía de cinismo: ¿sí, para qué?

Estos arranques metafísicos de conciencia y cuestionamiento sobre el sentido verdadero de las cosas y de la vida, atacan a este junta palabras raras veces, casi siempre como reacción secundaria de un dolor de barriga o como efecto directo de no encontrar nada que ver en la tele, más de 80 canales y ¡nada! (¿Qué hacíamos los seres humanos en aquella Era que teníamos sólo dos?, que cuando tuvimos tres hasta risa daba -2, 4 y 5-, y mucho después cuando llegó el 8, jurábamos que iba a quebrar; era el Canal TIM, Televisión Independiente de México, de Monterrey). En fin, el caso es que ayer se puso filosófico el aplasta teclas… ¿o será que del poco dormir y del mucho leer, se seca el celebro?

En ese incómodo estado de ánimo no se le encuentra mucho sentido a nada, empezando por el empeño en preservar la buena salud que resulta ser a fin de cuentas, el fútil empeño en llegar en el mejor estado posible, al momento de la muerte (sí, ya sé, para tener calidad de vida, pero en estas no busca uno explicaciones, sino que ejerce su derecho a la pataleta); en algún momento de la vida empieza uno a cuidar qué come, cuánto bebe, cuánto duerme, cuida el peso, cuenta calorías, hace ejercicio (o vive proponiéndose hacerlo, sin llevarlo a la práctica)… para poder llegar completamente sano y muy presentable al momento de estirar la pata. ¿Para sorprender al de la funeraria?, ¡bonita gracia!

O tal vez estos arranques de nihilismo obedecen a que a partir de cierta edad se acumulan más dudas que certezas y se notan más algunos de los absurdos generalmente aceptados; mire si no:

A ver, ¿cuándo empezó la competencia de ganar dinero? Algo se perdió este López durante su educación, que no captó la importancia de ir por la calle humillando desconocidos con el último modelo de coche alemán -o japonés, es lo mismo-, que tiene computadora capaz de llevarlo a Marte por instrumentos, pantalla con los mapas de 1,250 ciudades, y dice cómo llegar a la cantina con la mejor botana del barrio, cuando el coche llega solo. Quién estableció que ir de vacaciones a Veracruz era de nacos; desde cuándo es obligatorio ver al médico en Houston; tener 15 tarjetas de crédito; 70 trajes “de marca” (los calzones también, que usar trusas Zaga, ni los migrantes); zapatos de piel de cocodrilo nonato y boa virgen; televisión tamaño pared; sistema de sonido apto para mítines; teléfono que saca fotos, videos y calienta el café; maletas de a 50 mil pesos (para impresionar cargadores). De cuando acá bebemos Cointreau después de comer, cuándo se hizo obligatorio tener botella de Jägermeister (56 hierbas diferentes de la Baja Sajonia), horripilante bebida apta solo para el neandertal -recién descubierto el fuego-, y teutones en el sitio de Leningrado.

¿Por qué trabaja uno como perro de trineo? (símil con derechos de autor de doña Alma Delia Murillo). ¿Por qué vivimos de prisa? ¿Desde cuándo es delito la siesta? ¿Quién decretó que tener deudas es bueno?, que hay que usar tarjetas de crédito, tener crédito hipotecario, crédito para enseres domésticos, crédito en el súper y el carro comprado por arrendamiento financiero para deducirlo de impuestos. Si no se vive ahogado en deudas, es un insolvente, aparte de que pagar con dinero es de pelados y a punto está de ser tipificado, como conducta propia de gente de mala vida (narcos y secuestradores).

Hay cosas más serias: ¿por qué hay que hablarse de “tú” con el mesero y con el del gas?; ¿por qué tiene uno que ser amigo de los hijos? Durante 30 mil años la humanidad se dividió entre padres, hijos, parentela, viejos y jóvenes, vecinos y desconocidos, con cada quien en su lugar que eso de andar de cuates, todos contra todos, quedó en que nadie respete a nadie. ¿Por qué las cuarentonas deben tener cuerpo de adolescentes, por qué las adolescentes deben tener experiencia de cuarentonas? ¿De cuándo acá el modelo aceptable de varón debe tener músculos en la panza, bailar tango, salsa y “raggae fusion”?; ¿de cuándo acá los señores se hacen “peeling”; cuándo pasó de moda rasurarse?

De regreso a este oficio de escribir. ¿De veras importa? ¿El sentido de la vida es purgar a políticos de medio pelo proclamando su más reciente -que nunca última- burrada? ¿Alguno de ellos, nomás por no caer en la boca -en el teclado- de su menda enmendó su vida de bellaco? ¿Importa que se convierta alguno? (hay fila de aspirantes a sustituirlo en el albañal de las transas). ¿De veras la palabra mueve montañas? ¿No sería más productivo escribir cuentos para niños, libros de recetas de cocina tibetana, un tratado sobre la influencia del uso de desodorante en la decadencia de occidente, un estudio de por qué se arrugan las yemas de los dedos con el agua o los hábitos de apareamiento de los coleópteros, ilustrado (para adultos)?

Lo peor de esto de juntar palabras es que hay que leer mucho, cosa de suyo sabrosa, sí, pero dedique usted 40 años a leer diario declaraciones de políticos (mexicanos), reportajes de sus última andanzas, comparar las versiones del mismo hecho en cuatro periódicos todos los días, todo para concluir que son cínicos y les sobra saliva (¡bendita la hora en que hablan! porque si escupen nos ahogan).

Y se escucha la vocecita desfalleciente de la conciencia: por moler, compañero, por moler. No consuela pero es divertido… y para que cuando menos, sepan que no somos sus mensos.

La Tinta más Fresca

Víctor Carrillo Caloca

*MEOL. De frente con el Frente

*Carlos Morales, a la causa de AMLO

*Sancris. Presente y (también) futuro

Vigilancia

EL GÜERO-Lek encabezó ayer personalmente, en una lancha de Protección Civil, los trabajos de limpieza del Cañón del Sumidero.

ACOMPAÑADO de su esposa Anahí de Velasco, hasta tomó el timón e instruyó para que el Cañón quede listo en esta temporada vacacional decembrina.

MVC, es lo bueno, se apega a aquella máxima que dice: orden dada, no supervisada, vale una…

Chepe

EL COMPA Chepe cambió de power…

JOSÉ LUIS Orantes Costanzo renunció a la Secretaría del Deporte y la Juventud para regresar a sus actividades empresariales.

“ESTOY convencido que en el servicio público se debe trabajar por vocación y no por ambición”, dijo el pasado 14 de diciembre en su cuenta de Facebook, al hacer pública su renuncia al cargo.

PRECISÓ que regresa a la iniciativa privada, donde su familia se ha mantenido “desde siempre”, haciendo hincapié en “mi lealtad y mi agradecimiento al gobernador Manuel Velasco”.

YA VEREMOS qué futuro le depara al joven Chepe, quien cambia de power pues segurito, en el mediano plazo, nos tendrá una sorpresa

Destape

TAL Y COMO se lo adelanté, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, destapó a María Elena Orantes como su candidata a la gubernatura por la coalición “Por Chiapas Al Frente”.

EL VERACRUZANO reveló que La Nena, en todas las encuestas, aparece como la ciudadana mejor posicionada de todos los suspirantes y que por eso MC construirá su candidatura junto con PAN y PRD.

“ELLA NO requiere de padrinazgos familiares, ella no requiere del apoyo del poder público ni nacional ni regional, ¡ella tiene el respaldo real de las mujeres y hombres libres de Chiapas!”, soltó emocionado.

DANTE estuvo ayer en Tuxtla para tomarle protesta a 62 Comisiones Operativas Municipales de ese partido político acá en Chiapas, evento que terminó en el destape de Malena.

LA MÁS vivaracha de la Orantada en materia política es casi seguro que repetirá en las boletas pues ya ve que se sentó largo y tendido con Janet Ovando, del PAN, y los perredistas César Espinosa y Diego Valera.

OSÉASE que, si sabe contar, cuente ya a La Nena como aquella que reventó a varios incautos que creían tener esa candidatura en la bolsa.

CHAN, chan, chan…

Lopezobradorista

PA’ NO confundir la gimnasia con la magnesia, Carlos Morales renunció el pasado 15 de diciembre como secretario de Medio Ambiente.

CHARLY se va muy agradecido con el Güero-Lek pues le dio la oportunidad de formar parte del gabinete sin ser de su equipo.

EL EX DIPUTADO local y federal por Tuxtla se suma al proyecto de nación de AMLO, de cuya causa lopezobradorista forma parte desde hace 20 años.

LO BUENO de la renuncia de Carlos Morales al gabinete es que, congruente con su andar, termina una cosa para empezar otra.

ESE COMPA no cobrará el horario de oficina para, después, andar haciendo su ronchita política. Nada de eso.

CARLOS sabe hacer política desde la neutralidad, sin ser alevoso, y ésa mística la continuará siendo fiel a sus principios.

LOS ÚNICOS que deben estar haciendo gestos son un par de compitas que ya se frotaban las manos jurando y perjurando que la futura batalla electoral en Tuxtla sería una lucha de dos.

EL COLMILLUDO neomorenista causará más de un dolor de cabeza pues no habrá pollos suficientes para comprar conciencias ni hipócritas tuxtlecadas para sumar adeptos.

AL TIEMPO.

Futuro

“SAN CRISTÓBAL tiene presente… y tiene futuro. ¡Nos vemos en 2018!”.

EN SU SEGUNDO informe de gobierno municipal, el alcalde coleto Marco Cancino dejó clarito que será un hueso político duro de roer.

QUIEN saltó de la empresa a la política se ha caracterizado por una administración eficaz.

PASÓ de los números rojos a “deuda cero”, que gobiernos lo mismo rojos, azules o amarillos le heredaron, además de saldar adeudos con la CFE y presumir que “no se le debe a ningún proveedor”.

EN SU EVENTO, apadrinado por Eduardo Ramírez, destacó cada uno de los programas sociales implementados y que tanto respaldo le han generado.

ADEMÁS de recordar la memoria de su padre recién fallecido, hizo un reconocimiento especial a su esposa, Claudia Orantes, presidenta honoraria del DIF, por entender el sacrificio de tiempo que le exige gobernar Sancris.

AL FINAL, el sabor de boca que quedó fue que allá en Coletolandia hay presente, sí, pero también un futuro, muy cercano, aquí nomás en el 2018.

CACHIVACHES: YA LE PLATICARÉ de las implicaciones del fuego cruzado entre rojos y verdes que se protagonizó en el Polyforum… “YO NO doy consejos a nadie porque todomundo se sabe equivocar solo”. Lo dijo María Félix…

http://tintafresca.com.mx/letras_en_su_tinta/852

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Fin de semana controvertido en la política aldeana, entre renuncias, destapes e informes estamos mediáticamente saturados, pero eso si llenos de espíritu navideño.

ADIÓS AL PRI: JOSEAN.

La novedad fue que después de 40 años de militancia ininterrumpida José Antonio Aguilar Bodegas anunció que renunciaba al PRI para cumplir su más profundo compromiso con los chiapanecos y con su principio de congruencia personal, quien se incorporaba a la sociedad con todos aquellos que anhelan dar a Chiapas y al país entero lo mejor que tenemos.

Así mismo en su red social posteó un mensaje para todos las y los chiapanecos: “Para mí la política siempre ha sido una extensión de la humanidad, el vínculo que nos permite escuchar y ser empáticos para homologar las necesidades y deseos de los otros. Fue por ello que tras meses de reflexión he tomado la decisión de reivindicar ese quehacer para seguir trabajando y garantizar el bienestar de Chiapas. Hoy el PRI Nacional ha despreciado a sus bases y sus simpatizantes y los considera únicamente como una herramienta para conseguir sus triunfos, olvidándose de los intereses ciudadanos que representa. Con tristeza, después de más de 40 años de militancia y trabajo para el PRI, reconozco que el partido responde a intereses personales y no a los intereses de la nación.”

Sin embrago este mismo viernes se hizo acompañar por muchas organizaciones quienes lo apoyan en su camino a la gubernatura de Chiapas.

EN BUSCA DE CONGRUENCIA.

No hay que olvidar que en una comida con la Asociación de Columnistas Chiapanecos AC a pregunta expresa de que pasaría si el PRI no pudiera darle lo que él deseaba, refiriéndose a la Candidatura al gobierno del estado para este 2018 este mismo afirmo: “Si no soy respaldado por mi partido al cual le dedicado más de 40 años, no tendré más que regresar a mi casa, cumplir como padre y esposo porque también es una tarea que tengo postergada y que ahora se me exige”. Ese fue Josean poco más de un mes, donde aspiraba primero cumplir su palabra con su partido y buscaba a toda costa el ser favorecido desde lo nacional.

Así también afirmaba en la comida desde su casa en los laureles, junto a su esposa Aida Corzo y su pequeña nena quien exigía la atención de su padre, que le habían ofrecido en las altas cúpulas una Senaduría, pero como no era su sueño, no tendría por qué aceptarlo y si no llegaba a donde él quería regresaría sin problemas a casa.

Ahora todo queda en las múltiples posibilidades de que encuentre para su proyecto un color porque para independiente los tiempos ya el sobrepasaron, pero esto no le debe de preocupar, Rutilio Escandón, Diego Valera y hasta la mismísima Nena Orantes no tienen la trayectoria que el señor tiene ni la experiencia en estos menesteres electorales, esperemos que esta vez, junto al equipo adecuado logre sacar una candidatura para la contienda 2018.

Oficio Político.- Dante Delgado destapó a la diputada federal María Elena Orantes López como la única candidata capaz de encabezar el Frente en Chiapas a la gubernatura en el 2018… La presa política del sexenio Elba Esther Gordillo será liberada después de No comprobársele ningún delito de los que la acusaron…es normal ahora de seguro la necesitan, es temporada de elecciones… El edil Coleto Marco Antonio Cancino rindió su informe de gobierno hoy en San Cristóbal de Las Casas.

Finalmente: “Yo no hago negociaciones estoy lista, estoy lista por Chiapas” lo dijo María Elena Orantes López. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

RONDA POLITICA

VICTOR LARA

JOSEAN Y SU NOME AYUDES COMPADRE.

MADRUGUETES, CHANTAJES Y TRAICIONES IDENTIDAD DE LA NENA ORANTES.

EMILIO SALAZAR POR CUARTA OCASION ES PARTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNION.

EN ENERO DEFINE PODEMOS MOVER A CHIAPAS SI VAN SOLOS O EN COALISION POR LA GUBERNATURA.

La efervescencia política en Chiapas, esta alcanzando altos y agudos momentos álgidos unos y otros de confrontación lo cierto es que, todos contra todos parece ser la consigna.

Así queda de manifiesto en cada paso que dan los aspirantes y suspirantes a la gubernatura, cada uno de ellos, los actores políticos tienen un “Pull de Prensa” que les permite no solo destacar sus “cualidades” sino están prestos para el ataque y denostación de los contrincantes políticos en la arena local.

Pero lo peor del caso le sucedió a JOSEAN pues resulta que Paco Gurguha quien le maneja prensa y medios, no invito a la gran mayoría de los periodistas y columnistas a un evento al que el propio JOSEAN califico como el mas importante de su vida.

Lo peor no termina ahí, sino que en el afán de quitarse la bronca filtro a la prensa con sus “allegados” que quien realizo la invitación a medios fue la Lic. Aida Corzo esposa de JOSEAN.

Al menos quien esto escribe no fue convocado, como muchos columnistas mas, que hoy lo consignan en sus columnas, el tema de la renuncia, daba para mucho, pues JOSEAN dejaba un partido corrupto y con un alto rechazo social, de ahí que debió capitalizar políticamente, pero sobre todo mediaticamente, pues al final le apostaron a la inercia del WhatsApp y de las redes sociales, solo que resultados adversos en donde fue atacado y denostado.

JOSEAN es un hombre de afectos pero muy inteligente se que sabrá darle la importancia a este tema de los medios, pues ya lo habíamos platicado en algunas ocasiones, ojalá y de estas debilidades detectadas haga fortalezas, ojalá.

Se espera mucho de el, de su capacidad, de su experiencia, pues es un viejo lobo de mar, que sabrá sortear esta y otras tempestades, para eso tendrá que cambiar de capitán del barco de los medios, de lo contrario el naufragio en ese mar, será inevitable.

En política las oportunidades son pocas y era suya, pero la dejo ir.

Esta renuncia dio origen al madruguete-destape del Partido Movimiento Ciudadano, pues JOSEAN es el candidato mas viable, quien le podría acarrear no solo votos, sino que le garantiza la posibilidad de triunfo, siempre y cuando sea el tapachulteco quien encabece ese Frente.

Pues ayer de manera atropellada se dio el destape de Maria Elena Orantes Lopez, el cual carece de fundamento no solo legal, sino político; pues no estuvieron los dirigentes nacionales, por un lado y por el otro al destaparla de manera unilateral, se traduce en que si va sola, en Chiapas NO tiene registro ante el IEPC, lo cual no deja de ser solo un acto mediático de chantaje a los que esta acostumbrada Maria Elena Orantes, por lo que terminara por negociar y “vender caro su amor politico”.

La traición y el chantaje la acompañan por cierto ella, MEOL había declarado que se sujetaría a los lineamientos del Frente, pues asistió apenas esté viernes a un evento convocado por Rubén Velázquez López, quien públicamente anuncio su intensión de abanderar la candidatura al gobierno de Chiapas postulado por el frente, cargo que también aspira a representar Orantes López, quien en todo momento señaló sujetarse a las disposiciones del frente para la designación del candidato o de la candidata al gobierno de Chiapas.

Al tratar de madrugar al PAN-PRD, que ignoramos cual será su reacción ante este embate. Por cierto que desafortunada la opinión de MEOL al decir en su evento que “los chiapanecos no tenemos identidad”. No puede ser posible que quien lleva 13 años de vida parlamentaria se exprese así de un estado que le ha dado de comer aunque sea su “caldo de gallina de granja” en “la 24 de Julio”, ah VidaTanJija.

Quien viene realizando un trabajo de filigrana en el Congreso de la Union es Emilio Salazar y pues ahora que ya se develó para qué partido serán las candidaturas a la Senaduría en Chiapas por la alianza PRI-Verde-Panal, sin duda quien no solo tiene los méritos y la experiencia legislativa, sino los contactos nacionales de diferentes partidos políticos es Emilio Salazar. Es el diputado federal del PVEM que mayor participación ha tenido en la Cámara de Diputados. Incluso es quien ha cabildeado el tema del Presupuesto de Egreses e Ingreso.

Vuelve a ser reconocido parlamentariamente por cuarta vez de manera consecutiva que forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. En horabuena y ojalá que sea valorado para un escaño en el Senado, le dará la oportunidad de seguir demostrando que es un político experimentado y sensible a las causas ciudadanas.

Será hasta el 22 de enero que Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal del Partido Podemos Mover a Chiapas, defina si participará o no como candidato al Gobierno del Estado.

Será ahí también cuando se defina si irían en alianza o en coalición, para que en marzo se definan quiénes serán los candidatos y candidatas a las diputaciones locales y presidencias municipales. Adelantó que a diferencia del 2015, este año sí registrarán candidatos en los 122 municipios y no 120, además todos los distritos electorales, y para la gubernatura de Chiapas, “pero solos o en coalición, preferimos ir solos”

Hernández Cruz dejó ver que algunos aspirantes para la gubernatura se han acercado a platicar con él de manera personal y con quienes tiene una buena relación, sin embargo no tienen definido como partido si lo harán solos o en coalición; quien reiteró que ellos respetarán los tiempos electorales y buscarán tener las mejores opciones “pues Chiapas necesita una buena sacudida como la del pasado 7 de septiembre”. . . Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.

Código Nucú

César Trujillo

Arranca disputa por el Frente en Chiapas

El líder nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro, llegó a Chiapas para hacer el destape de la diputada federal María Elena Orantes López como precandidata a la gubernatura en los comicios 2018. Éste se da justo después de que el exsecretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, renunciara al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el día sábado y al que la rumorología lo ha postulado como probable precandidato por el Frente Ciudadano por México, coalición que conforman el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el arriba mencionado.

Lo cierto es que el madruguete que buscan mover desde el partido naranja es, a todas luces, hijo putativo del agandalle: característica primordial de la legisladora (y su líder nacional) que quiere, a fuerzas, aparecer en las boletas rumbo al 2018 y que ha tomado muy en serio a las voces que desde el Poder Legislativo le han dicho que sí tiene oportunidad de llegar, que mire para atrás, que la historia no miente y que las coaliciones opositoras al PRI han dado buenos frutos. ¡Uff y recontra uff!

Lo cierto es que, al menos yo, desconozco de qué encuestas habla Dante Delgado cuando dijo que éstas “señalan con precisión a María Elena Orantes como ciudadana” y que, por ende, es “la mejor posicionada de todos los candidatos”. Si bien es cierto que todos somos ciudadanos, es bastante burdo que un líder nacional pretenda imponer el término “ciudadano” a una mujer que no ha hecho nada desde los puestos que ha ocupado desde hace más de 12 años en el Legislativo, por ejemplo.

Tampoco sé de dónde ha sacado la frase “todos los candidatos” como si la lista de quienes están desesperados por figurar en el Frente Ciudadano fuera larguísima y no conociéramos a los pocos suspirantes. Lo claro en este “destape” es la imperiosa necesidad de mostrarse con antelación, porque sabemos que a los que anhelan ser abanderados del Frente el mismo Gobierno de Chiapas los infló y no los va a parar, porque a todos les dijo que sí pero no para cuándo (grosso error).

Por eso, donde señalo que trae trasfondo el destape me refiero a que un secreto a voces son las reuniones (más de dos veces, dicen algunos) que Delgado ha tenido con Manuel Velasco Coello donde han tomado decisiones sobre el qué y cómo van a apuntalar la candidatura de la diputada Orantes López; como el góber las ha tenido con otros que también suspiran y a los que alienta como si jugara a ver, desde la tribuna, la pelea de sus siervos mientras degusta una copa de vino.

En el caso de María Elena Orantes saben que perderá en la práctica, pero eso les da beneficios para poder apuntalar sus intereses cupulares: los celebrados en el centro del país desde hace mucho, por cierto. La muestra clara de que están alineando las cosas fue ver en entrevista a la diputada acuerpada por el legislador Rubén Velázquez. Sí, el exsecretario General de Gobierno en el pabliato y quien, hay que señalar, se lamía los bigotes por ser él ungido como precandidato, pero parece que ya le aplicaron la de “donde manda capitán, no gobierna marinero” y lo bajaron de su nube voladora.

Lo que sí no debemos pasar por alto es que la señora Orantes tiene muy claro qué es lo que busca. Quienes conocemos su trayectoria sabemos perfectamente que sabe implementar bien su estilo de operar y sus apuestas están bien capitalizadas: ganar perdiendo es una fórmula infalible. Porque a eso le apuesta y, hasta ahora, le ha dado muy buenos dividendos desde donde se vea.

No se equivocaron aquellos politólogos que señalaron que Delgado estaba chantajeando fuerte y por todos lados para poder manosear a su antojo un Frente que nació con la marca de las bestias: pero no piense mal que no se trata de nada diabólico, sino de la inoperancia que han tenido para hacer sus cosas muchos de ellos.

Veremos ahora cómo se mueven las aguas en Chiapas y si los panistas, bajo el liderazgo de la diputada federal Janette Ovando Reazola, y los perredistas bajo la batuta del camarada César Espinosa Morales, avalarán y acuerparán la apuesta del Movimiento Ciudadano con la diputada María Elena Orantes como precandidata de la coalición, lo que sería machetazo a caballo de espadas para verdes y priistas que buscaban refugio.

Vientos de jaloneos y de arrastre de intereses particulares, de estira y afloje, son los que vienen. Mientras la gran mayoría piensa en los buenos deseos y en las doce uvas, otros van a amarrar los pactos para verse beneficiados a futuro. Ya veremos si todos cierran filas y Orantes se impone a los otros que están sacando sus mejores armas para mostrar qué y cuánto pueden ofrecer rumbo a la sucesión gubernamental donde, gane quien gane, al final perdemos todos.

Manjar

¿Conoce usted a la señora Nereyda Saldaña Gallegos, la que maneja la lana del Sindicato Único de Trabajadores del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Sutdif)?, me preguntó ayer una persona mientras saludaba a un amigo en un conocido restaurante del norte poniente de la ciudad. —La ubico desde Juan Sabines. Incluso quiso ser diputada por el PAN, respondí con una sonrisa a mi interlocutor. —Debería indagar bien sobre su negocio del sindicalismo, me sugirió antes de despedirse de mano. Sonreí nuevamente, aunque no respondí. ¿Quién no sabe que se da la gran vida costa de los sindicalizados que le han entregado su confianza? Quizá la sugerencia, pienso, se deba al jineteo que dicen trae con el dinero del Sutdif y que ella maneja a su antojo. Ya ahondaremos en la semana sobre este escabroso asunto donde la señora Saldaña parece eternizarse en el puesto a cambio de una postura servil. #GandulesPorDoquier // La recomendación de hoy es el libro Ensayo y Carta sobre la Tolerancia de John Locke y el disco Afterburner de ZZ Top. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

Chismorreo Político

Armando Chacón

Edil de Villaflores quiere reelegirse, el pueblo lo repudia

Comenzamos…El escenario político en Chiapas se calienta. El pasado sábado, el ex Presidente del CDE del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas presentó al dirigente nacional del partido tricolor Enrique Ochoa Reza su renuncia irrevocable a las filas de ese instituto político. Aguilar Bodegas sigue el camino que anteriormente han tomado otros políticos como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, (por nombrar unos cuantos), decisión que los ayudó a continuar su carrera política. Hoy José Antonio Aguilar Bodegas comienza nuevamente la aventura de ir a contender por la gubernatura de Chiapas. En el evento donde hizo pública se renuncia, más de sesenta organizaciones civiles y políticas le patentizaron su respaldo, donde estuvieron los representantes del PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano. Ese mismo día el líder nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, anunció que María Elena Orantes los representará como candidata a la gubernatura de Chiapas. El Frente Ciudadano por Chiapas está compuesto por el PAN, PRD y MC, el destape que hizo Dante Delgado fractura ese Frente en nuestra entidad….Terminamos…Villaflores se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno del Estado. En ese municipio, no solamente el pueblo sino también los Regidores y hasta algunos funcionarios repudian al “cae mal” alcalde Luis Fernando Pereyra López. Desde que inició la administración municipal que encabeza Pereyra López, se ha sospechado la falta de transparencia en la aplicación de los recursos, los Regidores comenzaron a inconformarse ya que no estaban de acuerdo en ser partícipes en la aplicación irregular del erario municipal. El alcalde en complicidad de sus colaboradores más cercanos, continuó utilizando los dineros del Ayuntamiento a su antojo, sin considerar la normatividad y sin tomar en cuenta a su cuerpo edilicio. Después de más de dos años, la situación se convirtió en insoportable y los Regidores y la Sindico, acudieron a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, la cual se registró con el número 425/108/2001/2017, por los delitos de falsificación de firmas, falsificación de sellos, pago de laudos millonarios sin comprobar, no entregar la Cuenta Pública, obras sin concluir y otros. Los Regidores encabezados por la Síndico municipal, presentaron la pruebas de estas acusaciones. Dicen los villaflorences que “ el presunto delincuente” Luis Pereyra, se ha caracterizado por ser irresponsable, falto de experiencia, abusivo, mentiroso, engreído, paseador, deshonesto y extremadamente grosero con la Sindico, Regidores, con el personal que presta sus servicios en la alcaldía de Villaflores, a tal grado que fue citado a presentarse inmediatamente al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado: Luis Pereyra llegó a las oficinas del OFSCE, sudoroso, tembloroso, el miedo se le reflejaba en el rostro al que se considera el Rey de la Frailesca, no sabemos qué tiempo estuvo al interior de las instalaciones del Órgano, pero si podemos afirmar que Alejandro Culebro Galván, titular del OFSCE le ha deber dado un ultimátum para que presente la Cuenta Pública y las observaciones que los auditores de esa dependencia han hecho a la administración municipal de Villaflores. Debe comprender Pereyra López, que puede burlarse del pueblo de Villaflores, pero no de Alejandro Culebro, porque el Auditor Superior lo meterá a la cárcel, en caso de que el edil no cumpla. Es tal el descaro, la desfachatez, la soberbia, la falta de cerebro de Pereyra López, que afirma a sus más allegados que se va a reelegir como alcalde…..Terminamos….El reconocido maestro en Administración Pública y Economista, miembro del Comité Directivo del Club Nacional de Periodistas “Primera Plana”, Vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Virgilio Adrián Arias Ramírez Corzo, presentará el próximo viernes 22 de Diciembre, su última obra editorial titulada “Huella Imborrable”, la cita es a las 18 horas de la noche en el Museo de La Marimba de Tuxtla Gutiérrez. El libro se muestra interesante ya que es producto de un buen trabajo del autor, después de haber recopilado las publicaciones sobre los inolvidables acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968 y la fatal represión del Gobierno Federal en aquel dos de Octubre. Los que comentarán el libro serán los maestros Rafael Molina Matuz y Marco Antonio Orozco Zuarth.….

LINOTIPE@NDO…

Por: Marco Antonio Cabrera Alfaro

ES UN GRAN ORGULLO QUE JOSE ANTONIO MEADE HAYA INICIADO SU CAMPAÑA EN NUESTRO ESTADO: ALBORES

Con el José Antonio Meade, se logrará hacer de Chiapas, una potencia, generadora de empleos de calidad, impulsando turismo de clase mundial, ofreciendo oportunidades para los jóvenes y mejorando la calidad de vida de las y los chiapanecos así lo manifestó el senador priista por Chiapas, Roberto Albores Gleason, al mismo tiempo de destacar que

Es un gran orgullo que el José Antonio Meade, haya elegido a San Juan Chamula para arrancar su campaña político-electoral hacia un rotundo triunfo en 2018. Así mismo destacó, el reto de seguir trabajando en la ruta de transformación que han emprendido el Presidente Enrique Peña Nieto y el Gobernador Manuel Velasco Coello para que las acciones se concreten en bienestar para la gente. Más adelante el ex dirigente del priato en esta entidad agrego que bajo el liderazgo de Meade Kuribreña se trabajaremos por un Estado Económico Especial, aprovechando los incentivos que la Zona Económica Especial ofrece para instalar empresas e industrias en todas las regiones, y aprovechar así el talento y la capacidad de todos los chiapanecos para hacer productivo al estado, asegurando así un ingreso digno para las familias. Al finalizar remarco, por eso digo con caridad, es un gran orgullo para el priismo y para los chiapanecos que José Antonio Meade haya iniciado su campaña aquí en nuestra entidad…ver para comentar

MANUEL VELASCO PIRORIZA LA SEGURIDAD EN TODO EL ESTADO: LLAVEN

se han sancionado a por lo menos 30 policías en el penúltimo año, ello forma parte de las acciones concretas para erradicar actos de corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, al mismo tiempo de darle un sorbo a su taza de café caliente el funcionario estatal agrego que en base al programa “Cero Corrupción”, fueron remitidos a la Unidad de Asuntos Internos, 77 denuncias de las cuales 46 fueron por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, así lo dio a conocer el secretario de seguridad pública y protección ciudadana del estado Jorge Luis Llaven Abarca titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al mismo tiempo de enunciar que, 22 por faltas a su servicio, tres por abandonar su servicio, y extravío de un bien. Más así mismo Llaven Abarca remarco que muy pronto se estará inaugurando un nuevo edifico frente al C4, al mismo momento de reconocer el invaluable y desinteresado apoyo del mandatario estatal Manuel Velasco Coello le ha invertido mucho a la seguridad como ningún otro gobernante, de igual forma el jefe de la policía estatal agrego que cada denuncia, ha sido investigada y corroborada por el cuerpo de abogados de la Unidad y por el área jurídica, teniendo como resultado a través del Consejo de Honor y Justicia, determinando la destitución de nueve elementos, la suspensión de 12, ocho con amonestación privada, una renuncia voluntaria y tres absueltos por no encontrarse responsabilidad. Al final el secretario acotó que el mejor aliado para combatir la corrupción es la propia sociedad, por ello, la importancia del programa “Cero Corrupción”, el cual permite fortalecer los vínculos de credibilidad y confianza, por lo que exhortó a continuar participando en el programa a través de sus denunciar, así como acreditando una buena actuación de los mismos; ya que dicha estrategia tiene la finalidad de premiar o sancionar a fin de seguir transparentando a la institución, al mismo tiempo el responsable de la seguridad de los chiapanecos señaló que se pone a disposición el número telefónico 089 de denuncia anónima, 01 800 221 1484 y 60 4 11 45 de la unidad de asuntos internos, así como el correo electrónico aciudadana@sspc.chiapas.gob.mx y la página www.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet, como medios para realizar sus denuncias o quejas…sin comentarios

EL PITUFO ORTEGA TRAICIONA AL NUMERO UNO Y A SU COMPADRE SELVAS

Dice el refrán que quien traiciona una vez traiciona toda su vida y esto le va bien al dedo a dos espurios personajes remedos de políticos uno el Yepeto Aguilar y el otro es el pitufo gruñón Ortega secretario de salud, pues resulta que luego de que el número uno le dijo un rotundo no al Pitufo Ortega en su ambiciosa intensión o pretensión de ser diputado local, el traidor se fue a lloriquear con el seudo líder Zavaleta con tal de que le consigan una candidatura a diputado local por MORENA, según se dice, el pitufo gruñón e la reunión con Zavaleta en lo oscurito despotrico contra su “compadrito” Selvas, a quien lo llamo cobarde porque le teme al sistema y no es capaz de presionar para lograr beneficios para sus agremiados, según se supo, sin conceder el pitufo Ortega planea que Zavaleta lleve a cabo otro movimiento y el pitufo aparecer como el Bombero solucionador de problemas, la ambición desmedida del pitufo lo ha vuelto loco al grado de culpa a gente que ni vela en el entierro tiene per como se deja llevar por su sopla nuca el rarito Jairo, pues el pitufo se agencia enemigos gratuitos, lo cierto es que el pitufo Ortega anda como loco buscando donde colocarse porque como según dicen sus propios amigos él no le confía al Güero porque sabe que lo va a dejar colgado y antes de que sea enjuiciado se protegerá haciendo alianzas hasta con el mismo demonio, cierto o falso el Pitufo Ortega ya anda viendo moros con tranchetes y a todos culpa de su desgracia, cuando la realidad es que el mismo ha hecho de su vida un desgarriate por sus intimas aventuras con su “jairoso” deseo de lograr un escaño el congreso aunque para ello tenga que traicionar al número uno, su ambición lo ha llevado hacer “Migas” hasta con el que era su más acérrimo enemigo el mediocre Zavaleta conocido como el rabanito (rojo por afuera y blanco por dentro), y dizque líder de la izquierda aunque dicen, sin conceder, pega con la izquierda para cobrar con la derecha, el Pitufo Ortega ya no sabe qué hacer y más bien lo que debería es que su “Jairoso” ambiente en la secretaría lo cambien ya que el cochinero que están haciendo al interior de esa mal lograda dependencia lo puede llevar a convertir en la Chompipa de la fiesta, el pitufo culpa al secretario de hacienda de no entregarle el recurso y por eso dicen no puede operar nada y que el recurso de la federación que son por lo menos 8 mil millones de pesos se lo mochan en el estado, cierto o falso el pitufo gruñón ya no sabe que decir, según comentan desde esa dependencia de salud, ahora busca que Zavaleta lo haga su candidato a diputado local por parte de MOREA, la ambición da ceguera y vuelve loco a los mediocres y torpes, no es así mi estimado Pitufin…ver para comentar

INAUGURO FERCAST VIA RECREATIVA

Tras invita a la ciudadanía a participar a la que será la última Vía Recreativa del año, bajo el lema, “Que una sea nuestra hermosa esperanza” y bajo la temática dedicada a la solidaridad del pueblo de Chiapas, el presidente municipal Fernando Castellanos, señalo que este domingo 17 (ayer) familias completas, acompañadas de sus mascotas, disfrutaron, y participaron en las diversas actividades físicas, culturales y educativas con la finalidad de acercar la convivencia sana y familiar a todos los sectores de la capital. Agrego FERCAST que entre las actividades que se realizaron en la Vía esta la 5ª Tertulia Literaria Infantil – Pequeños Escritores, en donde las niñas y niños participaron escribiendo sus propios cuentos, a esta actividad se contará con la participación de expertos en el tema, así como la exhibición de Museo Numismático y libros antiguos. De igual forma se contó –dijo- con el taller de ajedrez para niños, manualidades y actividades de reciclado, huerto orgánico, educación vial, concientización, adopción y venta de productos para mascotas, actividades deportivas, préstamo de bicicletas y biciescuela, stand de chequeo de signos vitales y prácticas RCP, juego de valores, observación astronómica, actividades deportivas, muestras gastronómicas-artesanales y actividades culturales, Museos abiertos y carreras pedestres, entre otras. El edil capitalino exhorta a toda la ciudadanía a que asistan a la última Vía Recreativa del año, que tienen para el público en general, actividades gratuitas y despedir el año en un ambiente familiar y sano…por cierto el pasado sábado estuvimos con FERCAST coincidimos en un evento social y platicamos un bune rato, sin duda alguna el joven alcalde capitalino ha logrado una plena madurez política, soy hechura de Manuel Velasco Coello, lo digo con orgullo nos comentaba, y tiene razón el edil capitalino es una semilla política que el Güero Velasco sembró y ha ido germinando dando muy buenos frutos sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Para algunos cafetomanos o politólogos la cuenta regresiva para el gobierno estatal ha iniciado, y la nominación del candidato a gobernador está a la vuelta de la esquina, y muchos en sus loca carrera y ambición de poder y conseguir esa candidatura no les importa traicionar al ejecutivo estatal, el dilema para el gobernador es, a quien apostarle, a quien impulsar, para este columnista solo hay tres claros pretensos que pueden conformar una planilla arrasadora por la lianza PRI-Verde, (el orden de los factores no alterar el producto), estos son, RAG, FERCAST y ERA, la hora de la verdad se acerca y solo uno será el elegido por los dioses del olimpo, solo uno será el gallo que salte al ruedo por parte del tricolor y verdes, para este humilde escribano, salvo sus mejor opinión el gobernador está entrampado y no por elegir o ver a quien será el candidato a gobernador, ya está palomeado desde los Pinos, creemos que el número uno está en un dilema, ¿a quién va apoyar para su candidato a senador?, es ahí donde el gobernador, pensamos, está entrampado, es decir, aún no decide a quien darle su apoyo…ver para comentar…Y hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…””Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK

