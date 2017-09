2 de Septiembre de 2017

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

La guerra de “los pitufos”

Cuando se trata de la búsqueda del poder, los políticos no guardan las formas y pierden la compostura el cualquier momento. Hasta los más calladitos sacan las uñas.

Les pasó a los panistas, quienes se dieron hasta con la cubeta en la sesión de ayer con motivo de la recepción del V Informe de Gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, quien, por cierto hoy enviará un mensaje al medio día.

Los panistas se dividieron por la llegada de Ernesto Cordero como Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

También están divididos porque hay un grupo de panistas que podría apoyar la iniciativa presidencial que daría “pase automático” al actual Procurador de la República para que sea Fiscal General de la República.

HASTA EL PEJE LO DIJO

Mientras los panistas se lanzaban acusaciones de vendidos y traidores, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para meter su veneno y prenderle más lumbre al “fuego amigo” panista.

Consideró que la elección de Ernesto Cordero como presidente del Senado de la República “limpia” el camino para que Margarita Zavala sea la candidata presidencial del PAN en 2018.

Fue más allá. Dijo que es obvio que Felipe Calderón está negociando con Enrique Peña Nieto para que la ex primera dama vaya por los blanquiazules, dejando fuera del camino al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, a quien le reventaron un escándalo de enriquecimiento familiar en las últimas dos semanas; él respondió que este ataque viene desde Los Pinos. Desde Los Pinos le respondieron que no. Ochoa Reza, dirigente del PRI, le dijo que no haga berrinche.

“Y por eso se le lanzaron al aprendiz de mafioso, al presidente del PAN, (Ricardo Anaya), y también por eso están poniendo en su lugar, le están sacando los trapitos sucios al que fue el gobernador de Puebla, (Rafael) Moreno Valle”, dijo Obrador, según información difundida anoche por la agencia El Universal.

Por cierto que, El Peje, con su lengua que es algo larga y con el colmillo grueso que tiene, aprovechó para meterse en la elección interna priísta.

Dijo que tiene en su poder una encuesta realizada en Los Pinos en la que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, gana las mediciones para elegir al candidato del PRI a la Presidencia de la República.

“Pero Enrique Peña y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, quieren al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, expresó ¿Pero cómo le van a hacer? si Chong está arriba en la encuesta ¿Cómo le va a hacer Videgaray que es el padrino de Meade, ¿Cómo van a resolver?”, preguntó el tabasqueño, quien sigue siendo el rival a vencer en 2018, al menos hasta ahora.

EL NUEVO FISCAL DE LA REPÚBLICA

Regresando al tema de la división de los panistas, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló que mientras el PRI no saque de la congeladora legislativa la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que elimina el pase automático del procurador a la Fiscalía General de la República, su fracción no avalará el acuerdo que permite la transición de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Nos declaramos listos para renovar esta Mesa Directiva cuando los compañeros senadores saquen de la congeladora priísta el transitorio envenenado y aprueben la iniciativa que desde hace más de un año envió el presidente Enrique Peña Nieto, y que la tienen ahí guardada”, afirmó.

Cortés Mendoza dijo que el PAN se encuentra listo para construir pese a las diferencias, siempre y cuando se reforme el artículo 102 de la reforma política que impide que el nuevo fiscal General sea el procurador Raúl Cervantes.

Un sector del panismo, además de otros partidos, temen que el gobierno federal pretenda dejar a Raúl Cervantes como Fiscal General para cuidarse las espaldas, en caso de que no ganen la Presidencia en 2018.

EL PAN AQUÍ EN EL CHARCO

En las últimas horas se supo que la secretaria municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Gloria Luna Ruiz, dejó el cargo porque tiene ganas de contender por la presidencia municipal de la “capirucha”.

A pesar de que tiene fama de ser una señora honesta y derecha, tiene pocas posibilidades porque el PAN en Chiapas está prácticamente en la lona. Peor aún con la dirigencia que posee. En fin, veremos y diremos…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Esta semana el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal y Dirigente del Partido Verde Ecologista de México Eduardo Ramírez Aguilar, rindió un maratónico segundo informe legislativo en forma itinerante, por lo que en distintas plazas del territorio chiapaneco, siempre fue bien recibido y vitoreado por todos los habitantes.

LA TRINITARIA

En dominios donde los tojolabales la nombraron “Tierra de plátanos” destacó la importancia de fortalecer al campo con una agricultura sustentable que permita reducir el uso de agroquímicos en el campo; por lo que desde las instalaciones de la Expo Feria Agropecuaria, Eduardo Ramírez explicó que el uso actual de fertilizantes en el campo daña de manera considerable al planeta y a la salud de los productores, por lo que es necesario, dijo, trabajar con nuevos métodos de agricultura, por lo que puntualizó que con la nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable se busca trabajar en alternativas que permitan combatir el uso de fertilizantes que dañen la salud de los hombres del campo, con esquemas apegados a un desarrollo sustentable.

LAS MARGARITAS

Durante el segundo día correspondiente a sus informes legislativos, en el municipio de las Margaritas, localizado en la región de La Selva de Chiapas reconoció la importancia de las mujeres en la vida pública ya que esta no es exclusiva de los hombres por ello es necesario que en Chiapas cada día se ganen más espacios públicos representados por mujeres, pero para que esto sea un realidad se necesita de la voluntad de los hombres y de las mujeres de Chiapas, donde los hombres, respeten y reconozcan los derechos de las mujeres, garantizados en las leyes que nos rigen y donde las mujeres participen y hagan valer los lineamientos legales que las favorecen y así no queden de adorno las leyes impulsadas a su favor, aún hace falta más participación de las mujeres en la política para hacer de Chiapas un estado más incluyente y democrático.

SAN JUAN CANCUC

En los altos de Chiapas más de diez mil indígenas de diversos municipios de la zona altos recibieron a Eduardo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, en San Juan Cancuc, en el marco de su informe legislativo, donde lo esperaban habitantes de Tenejapa, Zinacantán, Oxchuc, Pantelhó, Chenalhó, Huixtán, Chalchihuitán, Larrainzar, Aldama, Chanal, Mitontic, Chamula y Sitalá, por lo que en medio de una terrible lluvia dio a conocer que desde el Congreso del Estado ha trabajado a favor de los pueblos indígenas, quienes poseen un talento natural por la artesanía, por ello destacó la Ley de Protección Artesanal que impulsó desde el Legislativo, por lo que exhortó para trabajar en concordia y en unidad como un sólo pueblo, ser hacedores de paz y que no sea la violencia la nota en estos municipios. “Hoy lo que Chiapas necesita son acuerdos que nos permitan salir adelante, viviendo en armonía y sin violencia”. “Estoy empeñado en ser un promotor de la paz, dejando a un lado los colores y las religiones, nuestro trabajo y gestión social no tiene color, ni credo”.

SALTO DE AGUA Y SABANILLA.

En estos municipios destacó la importancia de consumir lo hecho en Chiapas y en México, toda vez que se fortalecen las empresas locales y permite que la derrama económica quede en Chiapas y en nuestro país, ya que las empresas de la agroindustria están siendo relegadas, porque consumimos y gastamos en empresas foráneas y la riqueza no se queda aquí sino se va fuera del país, por lo que Ramírez Aguilar, hombre congruente y de leyes señalo que se ha empeñado, desde el Congreso, en fortalecer una campaña de consumo por lo que se produce en Chiapas.

Específicamente en el municipio de Sabanilla, Eduardo Ramírez se refirió al magisterio estatal y en su mensaje señaló: “De manera respetuosa, fuimos el único Congreso que dio un pronunciamiento en torno a la Reforma Educativa, nosotros le apostamos siempre al diálogo y lo solicitamos, ahí están nuestros testimonios, nosotros nunca hemos querido confrontarnos con un sector tan importante como es el magisterio, al contrario, somos un órgano legislativo que creemos que nuestros maestros y maestras deben ir a la evaluación, pero siempre garantizando su permanencia laboral”.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.

En tierras coletas destacó que Chiapas tiene identidad para salir adelante y fortalecer su desarrollo, sin copiar a ningún otro estado o nación, por lo que hizo un llamado desde los Altos de Chiapas para sumarse como chiapanecos y mexicanos en unidad nacional y convocar al nacionalismo, ante las amenazas de Estados Unidos de retirarse del Tratado de Libre Comercio y afectar directamente a los productores de esta región que exportan sus flores, frutas y verduras a la Unión Americana, por lo que enfatizó: “No vamos a permitir que ninguna nación pisotee nuestra dignidad, Chiapas y México han demostrado a lo largo de su historia defender su soberanía, ha demostrado con su revolución, con sus propuestas generar transformaciones importantes”, “Yo los invito que en estos momentos de amenazas comerciales volteemos a ver nuestros productos chiapanecos, aquí se cultivan granos, se cultiva la fruta, se cultivan flores, se generan empleos a través del turismo, a través de nuestros servicios que están al alcance de nuestra gente, por ello los invito a que consumamos lo hecho en México y en Chiapas”, “yo les pido que tengamos la camiseta bien puesta y esa camiseta se llame San Cristóbal, se llame Chiapas, se llame México”.

VILLAFLORES

Desde la Frailesca tocó el tema del campo chiapaneco pero enfáticamente el legislador reconoció que la gente ha expresado su molestia por el incremento en la inseguridad, el robo en las calles o en casa habitación, por eso, puntualizó que se hicieron reformas para combatir estos delitos y así evitar que los delincuentes estén en las calles, por lo que el Congreso del Estado aprobó agravar los delitos con el doble de pena para que los delincuentes reciban todo el peso de la ley, haciendo también un llamado respetuoso a las autoridades, a los jueces y a quienes imparten justicia a que no les tiemble la mano, ya que la sociedad los puso ahí para que impartan justicia y que ese tipo de delincuentes no alcancen su libertad de manera pronta sino todo lo contrario. Así mismo resaltó que para erradicar a la delincuencia se necesita no solo del trabajo de las autoridades, sino también de la organización de la ciudadanía en cada barrio, en cada ejido, en cada colonia para que a través de la denuncia se pueda hacer la diferencia.

COMITAN DE DOMINGUEZ.

En su tierra natal destacó que este es el mejor momento para ser generadores de cambio y coadyuvar en la transformación de una mejor sociedad, haciendo un cambio de fondo ante las necesidades de nuestro mundo actual, que inicie con uno mismo, con un cambio de conciencia, de actitud, en donde fortalezcamos nuestros valores que nos hagan ciudadanos más íntegros.

Eduardo Ramírez también destacó la importancia de volver al consumo de lo local, de lo nuestro, pues de esta manera fortalecemos nuestra economía, por lo que exhortó a las y los asistentes a no ser consumistas de lo que se produce en otras partes del mundo, ya que en Chiapas se tiene una producción importante de tomates, café, mango, papaya, cacao y de carne, por lo que se debe fortalecer a la economía local.

ES POR TI: ERA.

Hay que reconocer que el Comiteco Eduardo Ramírez Aguilar, en su andar se ha desempeñado como un legislador itinerante que recorre cada rincón de Chiapas para conocer, no solo las necesidades de la gente, sino también la percepción del desempeño de sus autoridades, por ello siempre ha estado cercano a ellos y atento a lo que necesiten escuchando siempre a la gente para que su labor como legislador enfoque su trabajo en las insuficiencias apremiantes de los chiapanecos, para que las pueda solventar y así apoyar a la población. Su compromiso se ve y por eso la gente lo apoya.

El también dirigente del Partido Verde Ecologista de México ha sabido dirigir su transitar que le ha llevado a conocer cada rincón y cada municipio de Chiapas e incluso ha enfrentado en carne propia sus problemas y sus retos, se ha adentrado en las comunidades Indígenas, recorrido el norte y la costa chiapaneca, por lo que se ha enfocado a construir mayores caminos para acercar a las comunidades al desarrollo y al progreso.

LA NACIONAL

Por mayoría de votos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación (TEPJF) revocaron los lineamientos de “cancha pareja” del Instituto Nacional Electoral (INE) por excederse e invadir facultades del Poder Legislativo, por incidir de manera restrictiva en el ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información, al crear categorías y regulaciones que buscaban modificar las contenidas en la Constitución y las leyes electorales.

En un comunicado, el TEPJF consideró que estos lineamientos establecen normas prohibitivas y restrictivas para diversos sujetos regulados y personas en lo individual, relacionadas con aspectos como propaganda gubernamental, informes de labores, fiscalización y régimen de sanciones. La revocación fue aprobada por cinco votos a favor de los magistrados Janine Madeline Otálora, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes; Felipe de la Mata; Mónica Aralí Soto, y José Luis Vargas. En contra estuvieron los magistrados Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.

SEMANA INGLESA.- LUNES: El proceso de escrutinio de las propuestas de candidatas y candidatos a ocupar la rectoría de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) que realiza la Junta Directiva, se desarrolla con normalidad y de acuerdo al calendario establecido en la convocatoria emitida el pasado 14 de agosto. La Junta Directiva es un órgano de gobierno de la UNICACH, integrado por Felipe de Jesús Reyes Escutia, Alejandro Sesheña Hernández, Javier Alejandro Utrilla Parrilla, Laura Zardaín Gallina y Jorge Amín Simán Estefan, quienes de acuerdo al artículo 20, fracción I de la Ley Orgánica de la Universidad tienen la atribución de designar al rector. Desde el 24 agosto la Junta Directiva recibe de los integrantes de la comunidad universitaria opiniones individuales o colectivas acerca de los aspirantes: José Rodolfo Calvo Fonseca, Carlos Antonio Trejo Sirvent, Carlos Enrique Esquinca Cancino, José Adriano Anaya, Alma Rosa González Esquinca, María de Lourdes Hernández Hernández, Antonio Molina Farro, Alfonso García Castillo y Cynthia Cruz López. La recepción de opiniones de la comunidad universitaria concluirá el próximo 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre la Junta Directiva citará a los aspirantes a entrevista para que expongan su propuesta de plan de desarrollo institucional en favor de la UNICACH. La convocatoria estipula que en un término no mayor a 15 días hábiles a partir del inicio de las entrevistas, los integrantes de la Junta Directiva deliberarán y procederán a designar al rector o rectora de la UNICACH, quien tomará posesión en la fecha, forma y lugar que disponga. MARTES: Como resultado de la mesa de diálogo encabezada por el secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, con los presidentes municipales de Aldama, Marcelino Pathistán de la Cruz y de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, se suscribió un importante acuerdo de paz y convivencia, mediante el cual se puso fin a diferencias por la propiedad de la tierra. En este marco, el responsable de la política interna reconoció la voluntad que ambos municipios adoptaron para encauzar sus diferencias por la vía del diálogo, pero sobre todo de trabajar unidos, porque como ha dicho el Gobernador, la lucha no debe ser entre hermanos, ya que el verdadero enemigo a vencer es la pobreza y la falta de oportunidades, que afecta con mayor dureza a los pueblos indígenas. En esta reunión, los presidentes de Aldama y Chenalhó, acompañados por integrantes de su cabildo, agentes municipales y representantes de comunidades, solicitaron reforzar la presencia de la policía, a lo que el Secretario General de Gobierno indicó que tendrán todo el respaldo para garantizar la seguridad en la región. Tras estrechar los lazos de amistad con su homólogo de Aldama, la presidenta de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, agradeció el respaldo del ejecutivo Estatal para seguir avanzando en la solución de las necesidades que más aquejan a sus comunidades. MIERCOLES: La LXVI legislatura ayuntamientos aprueban decreto por el que se crean dos nuevos municipios. Un total de 93 ayuntamientos de Chiapas, aprobaron la minuta proyecto por el que se reforma el artículo 2o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por el que se crean los municipios de Capitán Luis Ángel Vidal y Rincón Chamula San Pedro, con ello, se dio cumplió en tiempo y forma lo dispuesto en el Marco Jurídico que rige al estado. JUEVES: Desde la zona arqueológica de Bonampak, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña; el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y el gobernador Manuel Velasco Coello, atestiguaron el anuncio del director general de Pemex, José Antonio González Anaya, sobre la inversión de 25 millones de pesos anuales y a perpetuidad, para financiar proyectos de conservación de la Selva Lacandona. Durante la entrega de más de 11 millones de pesos a comuneros lacandones, por programas ambientales, encabezada por los funcionarios federales y el mandatario estatal, González Anaya señaló que uno de los principales valores que caracterizan a Pemex es la responsabilidad ambiental, por lo que se impulsa la conservación de uno de los pulmones más importantes del país. Tras destacar el interés del presidente Enrique Peña Nieto en este reto de preservación, Velasco Coello apuntó que con el trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda, Semarnat, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Gobierno del Estado, hoy la entrega de recursos y generación de proyectos e traducen en la conservación delas riquezas naturales. “Vamos a seguir trabajando de la mano con la comunidad lacandona, el Ayuntamiento Municipal y el Gobierno de la República para generar acciones concretas que beneficien a la selva de Chiapas, que es la selva de México y orgullo de toda nuestra nación”, enfatizó. En este marco, donde también estuvieron presentes el senador Luis Armando Melgar Bravo y Julia Carabias Lillo, integrante del Consejo de Administración de Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C, el jefe del Ejecutivo enfatizó que a ocho meses de la visita de Enrique Peña Nieto a la selva, los resultados están a la vista, por lo que expresó su reconocimiento a las comuneras y comuneros por mantenerse unidos trabajando bajo estas líneas de acción. VIERNES: El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Eugenio Ruiz Hernández participó en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES. En este evento y con el objetivo de fortalecer los valores universitarios y fomentar la cultura de la legalidad, el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda firmó un convenio de colaboración con la secretaria de la Función Pública (SFP), Arely Gómez González. De este acuerdo se desprende, que con el apoyo de las Instituciones de Educación Superior (IES), la SFP contribuirá a la formación integral de los estudiantes, mediante acciones que promoverán la ética, la integridad pública, la prevención de conflictos de interés, la transparencia y el combate a la corrupción. En su mensaje, Valls Esponda destacó que con la firma de este convenio se promoverán actividades académicas como cursos de actualización, seminarios, congresos, conferencias, simposios, exposiciones, mesas de discusión en temas de interés mutuo y se fomentará al interior de las IES la adopción de códigos de conducta que contribuyan al fortalecimiento de los valores universitarios, y cultura de la legalidad.

Va de Anécdota.- El periodista Enrique Romero recibió en manos del prestigiado Club de Periodistas Primera Plana esta semana un reconocimiento en la Ciudad de México, por sus más de 30 años de trayectoria periodística, en cuyo discurso lo dedico a la memoria de su gran amigo Miguel González Alonso, recientemente fallecido, quien encabezó la lucha por la libertad de expresión durante el periodo negro del pabliato, y quien también era miembro de Primera Plana.

Linterna Literaria.-

Si amaneciste

es porque eres parte del día

eres la luz que surge en la mirada

eres la respiración que llega del cosmos.

Si amaneciste

es que eres el camino en tus pies

y eres un pájaro en tus sueños

y eres un canto con tus palabras.

Si amaneciste

es porque te ama la vida

es porque te quiere el destino

y es porque te espera el mundo.

Hernán León Velasco.

Oficio Político.- Ayer se apertura el Primer Periodo Ordinario del Tercer Año del Ejercicio de la LXIII Legislatura, donde se dio a conocer que ocho diputados federales del PRI renunciaron a esta bancada para pasarse a la fracción del PVEM. Se trata de los legisladores Alex Le Baron González, Fidel Cristóbal Serrato, Juan Antonio Meléndez Ortega, María Guadalupe Alcántara Rojas, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Pablo Elizondo García, Victorino Cruz Campos y Elvia Graciela Palomares Ramírez, con esta estrategia legislativa el PVEM se mantendrá como cuarta fuerza en el Congreso y contendrá el crecimiento de Morena en San Lázaro. Morena se perfilaba como cuarta fuerza luego del desprendimiento de perredistas a esta bancada, lo que le permitía ganar posiciones en comisiones y prerrogativas. De esta manera, el PVEM se mantendrá como cuarta fuerza y retendrá la vicepresidencia de la mesa directiva… El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas resolvió por unanimidad, el juicio de protección de los derechos políticos presentado por Agustín Bonifaz de la corriente Izquierda Democrática Nacional, a quien le fue cancelada su membresía por parte de la Comisión Jurisdiccional del PRD, al resolver la queja interpuesta por el presidente del PRD estatal César Espinosa Morales, por lo que se ordena a este partido político que sea reinstalado como secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Chiapas…Rita Guadalupe Balboa Cuesta diputada local y dirigente del ONMPRI en el estado de Chiapas, renunció mediante una carta abierta a su líder y presidenta nacional, la Senadora Hilda Barrios, debido no la dejaron participar en la dirigencia estatal de su partido del tricolor y su organización no hizo nada al respecto, sintiéndose ofendida con todas las ambiciones del PRI y solamente busquen favorecer candidaturas anunciadas para el senador Roberto Albores Gleason y no se de apertura a una democracia partidista… La Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas que preside Juan Óscar Trinidad Palacios, emitió medida precautoria a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y a la Secretaría de Hacienda (SH), por las violaciones a los derechos humanos de la población chiapaneca, debido a la queja interpuesta por ciudadanos quienes en los distintos retenes de la ciudad les quitaron sus placas a sus vehículos y les cobraron el canje de las mismas por otras nuevas… ya se había tardado, espero que su intervención certera de resultado.

Finalmente: “El reto que tenemos como sociedad no nada más es salir a votar en las próximas elecciones, sino también en participar en la organización de las mismas, lo dijo Oswaldo Chacón Rojas. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en la misma ciudad y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

