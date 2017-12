2 de diciembre de 2017

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

¡Ay, nanita!

Llegó el día del sorteo mundialista de Rusia 2018 y después de tantos “ensayos” nos tocó bailar con la más fea. ¡Ay, nanita!

Nadita. Contra Alemania, una maquinaria, le toca al Tricolor enfrentarse el próximo 17 de junio, cuando estemos en pleno proceso electoral (por esos días habrá debate).

Los otros equipos, Corea del Sur y Suecia. Si corremos con suerte, pasaremos de panzazo; sin embargo, ¡ay, nanita! otra vez, en la siguiente vuelta tendríamos que enfrentar muy probablemente a Brasil.

No es que queramos echar grilla, pero el famoso quinto partido podría quedarse otra vez en el “ya merito”.

Don Osorio, que no el secretario de Gobernación, quien anda triste porque no calificó para la grande, sino el técnico de la Selección Mexicana dice que él no tiene miedo, que si hay que bailar con la más fea pues a bailar se ha dicho.

Los analistas deportivos, que se multiplican como el nucú en la televisión y en los distintos medios de comunicación no apuestan un peso por México.

También el público, desde ahora comienza a rezarle a la Virgen de Guadalupe, aunque sabe que lo más seguro es que el milagro nunca llegará.

Ni modos, así pasa cuando sucede, ¡ay, nanita!, nos tocará bailar con la más fea otra vez y tragar camote o pinole, que casi es lo mismo.

EL ÚLTIMO JALÓN DE PEÑA NIETO

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, comenzó ayer el último tramo de su sexenio (qué rápido pasa el tiempo).

Sin mencionar al pre pre candidato del PRI, José Antonio Meade, el mandatario mexicano hizo un llamado para defender lo conseguido en su administración.

Desde Palacio Nacional dijo que “México no puede detenerse, mucho menos retroceder”.

Mientras Andrés Manuel López Obrador cuestionaba a José Antonio Meade, a quien preguntó “dónde estaba” cuando ocurrieron los actos de corrupción en el país, Enrique Peña Nieto aseguró que no se puede poner en riesgo lo logrado.

“Hoy se inicia el último tramo de la carrera que iniciamos hace cinco años por el bienestar de las familias, el crecimiento de nuestra economía y el desarrollo de nuestro país. En una carrera el último tramo es el más importante, ahí es donde se demuestra el carácter, la preparación y la voluntad de triunfo”, dijo.

El Presidente, según una encuesta publicada ayer por Reforma, comienza el último tramo sexenal con un poquito de mayor aceptación, quizá conseguida por la reacción oportuna ante la emergencia por los temblores de septiembre pasado.

Sin embargo, siguen siendo solo 4 de cada 10 mexicanos los que aprueban su gestión.

Prometió hacer su mejor esfuerzo en 2018, el año con la elección más grande en la historia del país, para redoblar esfuerzos en los 50 municipios con mayores indicadores de homicidios dolosos, “el coco” de este sexenio que ha fracasado en el tema de la seguridad, igual que lo hizo Felipe Calderón y el PAN; octubre de este año fue reportado como el año más violento.

PACO ROJAS REAPARECE

Y ahora qué quiere Paco Rojas. El ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien siempre anda metido en el ajo político, reapareció nuevamente.

Tras la elección anterior, después de que “inesperadamente” desistió de su lucha por el “fraude electoral” que denunció, se mantuvo ausente, pero ahora que la fiesta está cerca hace acto de aparición.

Recientemente empezó a “perseguir” al diputado Carlos Penagos, quien va que vuela para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Paco Rojas acusó al legislador de utilizar recursos públicos para financiar algunas acciones de ayuda en colonias de la capital chiapaneca; sin embargo, Carlos Penagos le reviró.

Ayer, en un segundo video, Carlos Penagos le pidió no convertir a la política en un show mediático y le advirtió que en caso de tener pruebas de las acusaciones que las presente. De lo contrario, le dijo el legislador, será denunciado.

Resulta evidente que el panista está atacando a quien mayor popularidad tiene en la capital chiapaneca, ahora gobernada por el Partido Verde Ecologista de México.

Escriba a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

La connotada periodista Isabel Arvide estuvo en Chiapas a fin de presentar dos de sus libros más recientes “Entre Políticos y Rufianes” y “merezco Abundancia” ene l auditorio del Centro Cultural Jaime Sabines de esta capital, acompañado del director de nuestra casa editorial Ricardo del Muro Sánchez.

SIN GAFETE EN CHIAPAS.

La señora Arvide como es de todos sabido es una destacada periodista, escritora, analista en temas de seguridad nacional y militares, la cual colabora en los principales medios nacionales desde 1976, dentro de sus principales reconocimientos está el que fue la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Periodismo en 1984 en la categoría de Opinión, la cual es reconocida en el ambiente político, por sus comentarios políticos críticos.

Actualmente publica la columna “Sin Gafete” en 73 periódicos de la Organización Editorial Mexicana desde hace más de 37 años y en sus últimas columnas destacan títulos como “Ley de seguridad, grave error político”, “El destape del destapado”, “¿Qué van a hacer con Ivonne Ortega?”, “Mancera la tercera opción”, “La peor pesadilla: que te mate tu escolta”, “El surrealismo Mexicano”, “El peor enemigo de Peña Nieto”, “Tiempos que comienzan a desfasarse” y “otra vez el Profe Moreira”, entre muchos otros, todo ello en el Sol de México, como parte de la Familia de la Organización Editorial Mexicana.

Así mismo ha publicado novela, poesía erótica, crónica y entrevistas, destacándose por libros como “La Decisión Presidencial” y “Asunto de Familia”, ambos analizando la corrupta relación entre Manuel Camacho, Carlos Salinas de Gortari y Luis Donaldo Colosio. En “La Guerra de los Espejos” narra el conflicto armado de Chiapas desde la visión de los cuarteles militares, editorial Océano, noviembre de 1998. Por el mismo sello editorial publicó, en 1999, “La Sucesión Milenaria” analizando el proceso electoral que llevaría a la derrota del PRI.

MEREZCO ABUNDANCIA.

Su visita como invitación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, como parte del programa “Chiapas Lee” haciéndose acompañar por destacados periodistas como Don Ricardo del Muro Sánchez, Gabriela Coutiño y Valente Molina, presentándose estas dos obras literarias que reafirman la opinión crítica de Arvide en los menesteres nacionales, hacedora de opinión y que en esta ocasión estos dos títulos “Merezco abundancia” y “Entre políticos y Rufianes” sin duda toca temas muy delicados como la corrupción y la impunidad de diversos actores nacionales que nos dejaran muy buen sabor de boca.

LA NACIONAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este día a Alejandra Barrales Magdaleno dejar la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por violar los estatutos al regresar al Senado de la República. En un comunicado, el Tribunal señaló que Alejandra Barrales “dejó de estar justificada la medida excepcional que tenía el efecto de suspender la aplicación del artículo 111 del Estatuto, que prohíbe ocupar la dirigencia mientras se ejerce un cargo de elección popular”.

El Pleno del Tribunal Electoral tomó en cuenta que actualmente la perredista está en curso un proceso de renovación de los cargos de dirigencia del Sol Azteca, llevado a cabo en acatamiento a una sentencia previa, por lo que fijó el 9 de diciembre como fecha límite para dejar la dirigencia. Al resolver el SUP-JDC-840/2017 y acumulado, promovido por el también perredista Carlos Sotelo, el Pleno indicó que, de separarse antes de la fecha mencionada, los órganos competentes del PRD deberán conducirse conforme a las normas estatutarias respectivas para ocupar la ausencia temporal correspondiente. En la sentencia también establece que, si antes del 9 de diciembre Alejandra Barrales presenta al Comité Ejecutivo Nacional de su partido la solicitud de licencia a su cargo como Senadora, podrá continuar al frente del PRD hasta el 11 de diciembre, teniendo en cuenta que, de conformidad con la resolución del incidente de imposibilidad de cumplimiento de la sentencia del juicio SUP-JDC-633/2017, esa es la fecha en la que, a más tardar, “la nueva dirigencia deberá rendir protesta e iniciar funciones formal y materialmente”.

De lo contrario, la perredista deberá informar a la Sala Superior del Tribunal sobre el cumplimiento dado a la sentencia, dentro de las 48 horas siguientes a su ejecución. “De no hacerlo, se le aplicará la medida de apremio que se estime pertinente, de conformidad con los numerales 5 y 32 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación”, sentenció el TEPJF.

SEMANA INGLESA.- LUNES: La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), otorgó a la Universidad Politécnica de Chiapas, la constancia de Asociada; con lo cual esta casa de estudios se suma al trabajo por la calidad de la educación superior, cobertura, innovación, investigación así como el desarrollo científico y tecnológico. Al recibir esta constancia de manos del Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda; el rector de la Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas Morales, agradeció la oportunidad de formar parte de esta honorable Asociación Nacional, ya que dijo “nos permite refrendar nuestro compromiso de brindar educación de calidad con reconocimiento nacional e internacional para los jóvenes chiapanecos”. En el marco de la conferencia internacional ANUIES 2017 “Alianzas de la educación superior por el desarrollo sostenible”, que se lleva a cabo en Guadalajara, Jalisco, por unanimidad la LII Asamblea General de la ANUIES, aceptó la incorporación de la Universidad Politécnica de Chiapas a la Asociación, tras cumplir con todos los requisitos de ingreso así como el riguroso proceso de evaluación; con lo que se convierte en miembro del Consejo Regional Sur Sureste y del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines. La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de educación superior del país, cuyo común denominador es su voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y los servicios. MARTES: En homenaje al aniversario 125 de Tuxtla Gutiérrez como capital del estado de Chiapas, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública plasmó en sus billetes imágenes de la ciudad, como la Catedral San Marcos, Museo de la Ciudad, Calzada de los Hombres Ilustres, el escudo oficial, entre otros íconos culturales. El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor hizo extensivo su agradecimiento a la Lotería por sumarse a este gran recuerdo cultural e histórico, pues de esta manera, dijo, se demuestra la hermandad, solidaridad y la unidad como tuxtlecos, chiapanecos y mexicanos. “Me siento muy orgulloso de haber nacido en esta maravillosa capital de Chiapas, es por ello que celebró que la Lotería Nacional se sume a esta gesta que significa motivar nuestros valores ciudadanos, recordar quienes somos y tener presente que la ciudad tiene historia”, expresó el alcalde capitalino. En el marco de este aniversario se realizaron actividades gastronómicas, culturales, música, danza, presentación de libros, entre otras, en varios puntos de la capital. Asimismo, la Lotería Nacional realizó el Sorteo Mayor en honor a Tuxtla por su 125 aniversario, esto en la Ciudad de México, realizándose una transmisión en vivo en el Museo de la Ciudad y en el Parque de la Marimba. MIERCOLES: La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, aprobó los lineamientos y calendario para entrevistar a los candidatos al cargo de Auditor Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2018-2025, dio a conocer Emilio Salazar Farías, diputado federal por el estado de Chiapas. El pasado domingo 26 de noviembre se cerró el registro de un total de 41 aspirantes; se solicitó a dos de ellos subsanar alguna deficiencia en su expediente, lo cual ocurrió en tiempo y forma. Durante el proceso se invitó a representantes de las asociaciones civiles: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), México Evalúa, Artículo 19, Transparencia Mexicana y ANUIES para que presentaran postulaciones, pero no se tuvo ningún registro. El legislador federal tuxtleco, dijo que el proceso se está realizando de manera transparente. Es muy importante confirmar y reafirmar que se está haciendo con la mayor apertura y trasparencia; no existe opacidad en el mecanismo de selección, ya que toda la información ha estado en tiempo y forma y, sobre todo, apegada a la ley. Se buscará que en el transcurso de la selección del ASF, se invite como observadores o participantes a las organizaciones civiles. El proceso de evaluación, se llevará a cabo del 2 al 6 de diciembre, a cargo de los integrantes de la citada Comisión. El documento, avalado por unanimidad, detalla el mecanismo que se realizará para entrevistar a los 41 aspirantes, quienes deberán presentarse con una anticipación de 60 minutos, para dar sus planteamientos de manera separada y continua. Tendrán hasta 10 minutos para realizar su exposición, con un breve análisis de los retos de la ASF y los alcances del Sistema Nacional de Anticorrupción, visión para mejorar el desempeño de los órganos de fiscalización en México y razones que justifican su idoneidad para ocupar dicho cargo. JUEVES: El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Chiapas aprobó el proyecto de acuerdo por el que se designaron y ratificaron a los 156 Consejeros Electorales (propietarios y suplentes), que integrarán los trece Consejos Distritales en la entidad durante los Procesos Electorales Federales 2017 – 2018 y 2020 – 2021, mismos que tomarán protesta el día ocho de diciembre del año en curso. En la propuesta elaborada por los Consejeros y Consejeras Electorales del Consejo Local, se incluyeron ciudadanos y ciudadanas con experiencia en materia electoral pero también se confió en la renovación que aportarían los jóvenes, asimismo se tomaron en cuenta a personas adultas mayores y hablantes de lenguas indígenas que representan la diversidad de los sectores poblacionales del estado, teniendo todos ellos y ellas en promedio 40 años de edad. Al respecto José Luis Vázquez López, Consejero Presidente del Consejo Local dijo: “Cuando analizábamos a los aspirantes a ser Consejeros Distritales, tuvimos siempre presente el ideal de integrar consejos plurales y representativos, que fuesen garantes de la credibilidad de esta Institución Electoral, por ello hallarán ciudadanos de diferentes localidades de la entidad que enriquecerán la representación ciudadana de los chiapanecos”, comentó Vázquez López. Es importante señalar que por cada Consejo Distrital hay seis Consejeros Propietarios y seis Suplentes, integrados por tres hombres y tres mujeres que sesionarán por primera vez el ocho de diciembre de este año, teniendo como Presidente del Consejo al Vocal Ejecutivo del Distrito Electoral que representan. Por otro lado durante la sesión la Vocalía del Registro Federal de Electores informó avances sobre la Campaña de Actualización Intensa del Padrón Electoral, en la que se incluye la atención a los nuevos ciudadanos. En total del primero de septiembre al 19 de noviembre el INE Chiapas a inscrito a 12 mil 870 jóvenes al Padrón Electoral. Asimismo la Vocalía de Organización Electoral, informó que los interesados en participar como Observadores Electorales durante el Proceso Electoral 2017 – 2018, tendrán hasta el 31 de mayo del 2018 para hacer su solicitud de forma personal o a través de alguna organización a la que pertenezcan, realizando la solicitud ante el Presidente del Consejo Local o Distrital del INE o ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. VIERNES: En seguimiento al despliegue de acciones que implementó el Grupo de Respuesta Inmediata del Gobierno del Estado en el municipio de Chalchihuitán, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que mediante brigadas médicas se están atendiendo a las familias desplazadas en la cabecera municipal, donde ya se encuentra instalado un albergue temporal. A pesar de la distancia y el difícil acceso, el Secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que este mismo miércoles se inició la distribución de 4 mil paquetes de víveres, cobertores, 3 mil kits de aseo personal, 3 mil 48 piezas de pañales, 15 mil 360 piezas de toallas femeninas y mil 240 pares de sandalias. A la par de estas acciones, agregó que la dependencia a su cargo brinda acompañamiento vía terrestre a personal de la Parroquia de Simojovel para la distribución de bultos de frijol, maíz, ropa y despensas, entre otros apoyos. Por su parte, el Secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, indicó que en coordinación con la Secretaría de Protección Civil se estableció un puente aéreo para el traslado de medicamentos y personal médico, mismo que desde las primeras horas de este miércoles brindó atención a familias afectadas en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde se otorgaron 65 consultas, además de la atención que se brinda en el Hospital Básico Comunitario del municipio. Agregó que en Las Limas, municipio de Chenalhó, se implementaron brigadas médicas, a través de las cuales se brindaron 92 servicios a habitantes de esa comunidad. Para este jueves, precisó el funcionario, el personal de la Secretaría de Salud se trasladará al municipio de Simojovel para atender a familias que ahí se encuentran resguardadas y se reforzará la presencia de personal de la dependencia en la cabecera de Chalchihuitán. Por otra parte, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, detalló que como parte de las medidas precautorias y cautelares emitidas en favor de las comunidades vecinas de Chalchihuitán y Chenalhó, se están realizando sobrevuelos diarios en la zona de conflicto, mismos que se complementan con recorridos preventivos que se realizan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado. Finalmente, el Secretario General de Gobierno reiteró la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello de atender con todos los recursos del Estado a las familias desplazadas de Chalchihuitán y Chenalhó, por lo que las dependencias involucradas en la materia seguirán reforzando la atención a la población afectada en ambos municipios.

LINTERNA LITERARIA.- “Colibrís de colores en el aire”

Colibrís en círculos cromáticos danzan por el aire, lucen con múltiples listones y chalinas de colores, chinchin… los morros y sonajas de lata suenan unísonas a la par con música de pito y tambores, abran campo, abran campo la gente contenta va anunciando, parachico me pediste, parachico te daré, ahí van los mascara de palo con sus perfiles refinados, como magia en el aire se detienen, tal cual aves van danzando, las calles llenas de colores alegran nuestra vista cuales flores, el padre sol resplandece las monteras que en sincronía van brincando, música, alegría y zapateado, abran campo, abran campo… arriba San Sebastián Mártir van gritando, bellas mujeres con vestidos bordados, también nos van acompañando, chiapaneca de mis amores de ojos hermosos, que con tu sonrisa me enamoras, los chuntaes sus sirvientas, también van engalanando a estos bellos personajes, somos todos parte también de esta gran fiesta, fiesta grande no termines, no nos llenes de nostalgia, hermosas tradiciones ancestrales, que hace que la sangre hierva con la danza, parachico me pediste, parachico te daré, que suene duro el zapateado, “ abran campo, abran campo que hay van al aire esas aves coloridas, parachico me pediste y parachico te daré.”

Fabián Ch’in.

Oficio Político.- Esta semana el Presidente de la Comisión de Reconstrucción y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, reiteró en conferencia de prensa, que no solapara ningún acto de corrupción y que de detectarse mal uso de los recursos públicos canalizados a los damnificados por el sismo, se turnará a las instancias correspondientes, y en caso de los alcaldes, estos podrían ser separados de sus cargos… El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas, Julian Nazar dice que él no mandó a golpear a periodistas y que es es respetuoso de los comunicadores. Los golpeados, Tomás Vázquez González, reportero Interfax Prensa; Jacob García, Fotógrafo de Noticias Voz e Imagen de Chiapas y Elam Náfate, reportero, aseguran haber sido agredidos por militantes que llegaron a sacar a la gente que estaba violentando las instalaciones del tricolor… El presidente municipal de Palenque, Carlos Morelos, entrego esta semana a los representantes empresariales de China, Meijun Jiao y Qichao Gong, la carta de intención como primer paso para hermanar a algunas ciudades de ese país asiático con Palenque, Chiapas y abrir posibilidades de intercambio e inversión entre este destino turístico y la República Popular de China… El Presidente de MORENA estatal Oscar Gurria, es acusado de acoso sexual. Hay una integrante de MORENA de Tapachula que acudió a la Fiscalía de la Mujer en el mes de julio para interponer la denuncia con número de folio 0661-101-0010-2017 por el delito de acoso y hostigamiento sexual… Como es de todos sabido nueve editores de periódicos y la revista Jovel fueron recibidos hoy en la Casa de Gobierno por Roberto Rubio, secretario Técnico del gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado de Enoc Hernández Cruz, y Luis Humberto Morales, frente a quienes se comprometió a tener una solución definitiva del pago de adeudos… En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el VIH-SIDA, que se conmemora el día 01 de diciembre; El Diputado Rubén Peñaloza González inauguró el ciclo de conferencias “Juntos Podemos eVIHtarlo”, organizado por la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chiapas… En la Cámara de Diputados aprobamos en lo general, con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, el dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, cuya finalidad es regular la función del Estado para preservarla, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, con el fin de aplicarla, informó Emilio Salazar Farías… Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un encuentro con pastores y líderes religiosos de San Cristóbal de las Casas, quienes sin duda -dijo- hacen una labor muy importante en la reconstrucción del tejido social desde sus iglesias… El titular de la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (SOPyC) Jorge Alberto Betancourt Esponda dio el banderazo de inicio para las obras de reconstrucción del camino Rivera Amatán- Nueva Palestina, en Chiapa de Corzo, atendiendo un reclamo popular que permitirá incentivar económica y socialmente a la región… El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, invita a la población en general a visitar el stand municipal instalado en la Feria Chiapas 2017, el cual estará vigentes desde este 1° de diciembre hasta el 17 del mismo mes.

Finalmente: “El Parque Nacional Cañón del Sumidero es hábitat de casi 2 mil especies, además de ser una importante fuente de turismo productivo y estandarte mundial de Chiapas” lo dijo el Senador Melgar Bravo. Nos vemos en el próximo Café Avenida en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com



Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx