1 de diciembre de 2017

ENTIEMPOREALMX

LA FERIA

Sr. López

Ni llorar es bueno

Eugenia, una de mis primas del lado paterno (de Autlán de la Grana, Jalisco), guapa de licuarle la cerilla de las orejas a cualquier varón con sistema hormonal estándar y de hacer rechinar los dientes de envidia a cualquier mujer mayor de 13 y menor de 85 años, contra la tendencia general del sector femenino de esa parte del berenjenal genealógico de este menda, no fue de faldas volátiles ni prendas íntimas con turbo, era seria y casi pasada de decente, a pesar de lo cual, cuando su novio anunció que pensaba casarse con ella, su familia, la de él, desató una campaña negra que ni Meade hubiera resistido. Como al joven lo motivaba algo mucho más interesante que tachar una boleta electoral, cantando la de “me he de comer esa tuna”, contrajo nupcias, consumó (repetidamente) el matrimonio y antes del año se divorció de la Eugenia quien alguna vez comentó que fue por la mala fama (justificadísima), de sus hermanas, primas hermanas, primas segundas, sobrinas, tías abuelas, tías carnales y una de sus abuelas. Ni modo, justa pagó por pecadoras.

José Antonio Meade en su camino rumbo a Los Pinos, tendrá que lidiar con un sector del electorado que considera que de familia de güilas sale güila, y que lo de “dime con quién andas y te diré quién eres”, es tan cierto como que Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón (y bien peinadito). Y se entiende que piensen así por lo de que “la burra no era arisca…”

Lo raro es que algunos profesionales de la política, que se supone son expertos en estas cosas del albañal, estén queriendo atacar al que indudablemente será candidato del PRI a la presidencia de la república, con ese argumento que no da resultados, como prueban los hechos. El electorado nacional mexicano no es igual, ni parecido, al de los EUA, o algunos países europeos, en los que la más leve sombra de duda sobre la honorabilidad de un candidato le evapora la carrera. Acá estamos curtidos y para espantarnos hace falta más que decir: -Mire usted con quiénes ha trabajado antes -… mmm, para el tenochca promedio eso es nada (si no, varios de los que antes llegaron al cargo, no lo hubieran logrado, empezando por don Peña Nieto). Mayor asombro causa que periodistas con amplia experiencia en el oposicionismo y algunos hasta en la calumnia sobre pedido, estén usando esa estrategia inútil. Parece que los desconcierta Meade, sin lodo en los fondillos ni el más leve rumor de alguna corruptela, aunque fuera chiquita. Están preocupados y se les nota. (Y no dice uno nada de la estrategia del Pejehová -‘decirle de cosas’-, porque da pereza).

Los otros, los menos burdos, están con la cantaleta de que el papá de Meade era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que aprobó el Fobaproa de todos tan odiado, y que el ya casi candidato después fue secretario del IPAB (nuevo nombre del Fobaproa), lo que prueba su mala entraña. ¡Vaya! Meade sí fue eso, nada más que su cargo era uno de cuatro secretarios adjuntos (el de Protección al Ahorro Bancario de 1999 a 2000, en el sexenio de Zedillo), cargo importante pero de segundo nivel. Y con eso quieren armar que es el Pozolero de las finanzas nacionales. Será menos.

Meade ha tenido 14 puestos en gobierno. Ha trabajado en la administración de cinco presidentes (de 1991 a 1993 con Salinas chambeó en la Comisión Nacional de Seguros, como ‘analista’, que es lo que sigue del portero del edificio). Con Fox fue Director General de Banca y Ahorro de la SHCP (2000-2002); Director General de Banrural (mayo de 2002 a enero de 2003); y de la Financiera Rural (de enero de 2003 a diciembre de 2006). Es con Calderón que llega a primer nivel de gobierno: Secretario de Energía (enero a septiembre de 2011), y de Hacienda (septiembre de 2011 a noviembre de 2012). En este sexenio de don Peña Nieto, fue Secretario de Relaciones Exteriores, Sedesol y Hacienda. ¡Culpable!… luego veremos de qué.

También hay los que recurren a las encuestas de opinión para anticipar la segura derrota de Meade… bueno, está bien, pero que mejor se cuiden del PRI, partido que nos pese a los que nos pese, gobierna 14 estados (PAN, 11 más Veracruz que no cuenta de ellos, lo tiene Yunes, que juega para él; PRD, 4; PVEM, uno; un independiente, el Bronco; y la CdMx en manos de nadie, a punto de caer en las de Morena). El PRI sigue siendo el único partido con representación en cada casilla electoral… imagínese lo que son capaces de hacer si se les ocurre echar mano del Manual del Buen Mapache (12 tomos, se actualiza antes de cada elección): les van a repetir la travesura.

Por otro lado: el discurso descalificador de la historia negra del PRI no le sabe ni a melón al 50.45% del electorado… tiene menos de 40 años de edad y no recuerda los tiempos del Pricámbrico clásico, porque no lo vivió. Ya dejen eso.

Lo mejor que tiene la oposición es el Pejehová pero su retórica de la mafia del poder por más real que sea, ya fermentó: no le sirve contra un Meade que piensa rápido, responde sin usar frases de político y no tiene basura bajo la alfombra (que es el mero mole del Peje). Otra cosa es que el Pejeremías (alármense sus seguidores), parece que de verdad ya se cree el Redentor patrio (si duda, vea la entrevista que le hizo Jorge Ramos, el16 de mayo de este año -la encuentra en You Tube-, en la que dice muy serio que él admira a Jesucristo, que luchó por los pobres y lo crucificaron… y agrega que a él le pasa igual: ¡un doctor!).

Encima de todo: los partidos opositores distintos a Morena, están espesando el caldo tricolor y don Mancerita -que no se da cuenta que sigue los pasos Marcelotzin Ebrard- está complicando mucho las cosas. Van a llegar a la contienda hechos garras: es muy difícil ganar el partido con el equipo peleado.

La única manera de conjurar estos demonios (si quieren, que ya lo duda este López), es promover con toda el alma que voten todos y si no, una inmensa mayoría, haciendo imposibles las trampas y dejando que quede el que la gente elija… luego ni llorar es bueno.

ENTIEMPOREALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Chenalhó vs Chalchihuitán, añejo

Ya hubo una reacción de las autoridades ante la “emergencia humanitaria” que se vive por el problema de desplazamiento de personas, a causa del conflicto de límites entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán.

A pesar de ello, se requiere ir más a fondo, pues el tema es “sensible” porque se trata de indígenas que deporsí viven en condiciones de pobreza extrema y ahora padecen más hambre y frío en las montañas. También es importante mostrar una postura de reacción oportuna porque ya trascendió a nivel nacional e internacional.

Ayer, la Secretaría General de Gobierno aseguró que se agilizó la ayuda humanitaria para, se estima, unos 5 mil desplazados en el municipio de Chalchihuitán, quienes habrían escapado del acoso de presuntos “paramilitares”.

“…con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la atención a familias afectadas se ha incrementado con la presencia de cerca de 300 elementos, entre brigadistas de Protección Civil, paramédicos, enfermeras y personal del Sistema DIF Chiapas, quienes brindan asistencia médica a las familias y distribuyen ayuda humanitaria”, se dijo mediante un comunicado, en una de las primeras reacciones formales al caso de desplazamiento que ha venido denunciando un sector de la Iglesia Católica, particularmente la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Participan más de 100 policías y 100 militares en las tareas de ayuda humanitaria, además de apoyo médico para quienes así lo necesitan.

“Se instalaron tres helipuertos en Simojovel y Chalchihuitán, los cuales tuvieron actividad a lo largo del día para el abasto de medicamentos, traslado de insumos y personal médico, con lo que se cuenta con un total de 11 caravanas para atender a población en diversas comunidades y fortalecer la atención…”, dijo también la Secretaría de Gobierno.

Las brigadas médicas atendieron a adultos mayores y niños de la comunidad Canaluntic, municipio de Chalchihuitán y se seguirá avanzando en Bejelton, Tulantic, Bolomcjojom, Cruzton y Tzolomton, explicó la dependencia.

Sí, a simple vista parece una reacción más oportuna a lo que venía sucediendo; sin embargo, será importante dar seguimiento al caso porque la Diócesis de San Cristóbal ha advertido la presencia de hombres armados en la región y condiciones para “otro caso Acteal”.

EL ASUNTO ES AÑEJO

En una entrevista de más de 15 minutos con la polémica periodista Carmen Aristegui, el vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Gonzalo Ituarte, afirmó que fue la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria “con sus técnicos” hace más de 40 años la que provocó este conflicto.

Dijo que entonces no siguieron los límites originales entre ambos municipios indígenas y realizaron un trazo lineal, lo cual trajo un conflicto que nunca se resolvió.

Intereses de los presidentes municipales de Chenalhó y Chalchihuitán, ahora gobernados por el Verde y el PRI, hicieron que la “lumbre” siguiera encendida y ahora algo prendió la mecha.

Un asesinato en la zona, presuntamente en el mes de octubre pasado, dijo habría provocado zozobra y miedo entre los habitantes que prefirieron huir a la montaña para protegerse de supuestos “paramilitares”.

Las autoridades estatales encargadas de la política interior, así como las nacionales, ahora que cuentan con el apoyo de la Iglesia Católica, quien tiene presencia en la región, deben atender la situación antes de que el problema sea mayor.

Por ahora, el avispero ya se alborotó. Lo importante será calmar los ánimos y brindar certidumbre antes de que esta situación sea más compleja y se continúen enviando mensajes de inestabilidad.

Dejar en la incertidumbre a los pobladores de esta región podría meter más ruido a la que deporsí pinta para ser una elección 2018 competida y dividida en los municipios indígenas.

ENTIEMPOREALMX

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Esta vez rindió frutos la campaña mediática iniciada por el Senador por Chiapas, Zoe Robledo Aburto, la cual emprendió meses atrás a fin de que en esta ocasión se otorgara la Medalla Belisario Domínguez a una mujer.

MEDALLA BELISARIO DOMINGUEZ.

Después de los choteos en cuanto postulaban a dicho reconocimiento del Estado Mexicano a cualquier hija de vecina, entiéndase Kate del Castillo, no encontramos méritos más notorios que para quien fue galardonada en esta ocasión.

Establecida desde 1953 la Medalla Belisario Domínguez, la cual es un Circulo de oro con el busto de Belisario Domínguez a los lados de este las leyendas “Octubre 07” y “de 1953” por encima “Belisario Domínguez” y por debajo “Ennobleció a la patria”, es la Máxima Condecoración que el Senado Mexicano otorga a los ciudadanos más eminentes para honrar la memoria de Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas que fue férreo opositor a la usurpación de Victoriano Huerta a la Presidencia de la República y, por sus abiertas críticas en la tribuna del Senado, fue asesinado el 7 de octubre de 1913, la cual es conferida anualmente cada 7 de octubre por acuerdo del Senado y entregada por el Presidente de la República, en el Salón de Plenos del Senado de la República.

La Comisión que dictamina el otorgamiento de la medalla está compuesta por un presidente que es el Senador Roberto Albores Gleason del PRI, los Secretarios el Senador Zoe Robledo de Morena y Sonia Mendoza.

El senador Albores Gleason dio a conocer que la Comisión recibió 49 propuestas de candidatos a recibir la medalla 2017, de las cuales destacan 19 mujeres que han aportado sus servicios al país, entre ellas la poeta Rosario Castellanos, la escritora Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez, académica y política que era la candidata de Zoe Robledo, y la pintora Leonora Carrington.

JULIA CARABIAS LILLO.

La presea se entrega por el Senado de la República a ciudadanos mexicanos ejemplares que han hecho aportaciones importantes a la sociedad en ámbitos como economía, educación, ciencia y artes, recordemos que el año pasado lo recibió de manera póstuma Gonzalo Miguel Rivas Cámara quien dio su vida para salvar a miles de mexicanos, por lo que la Comisión aprobó otorgar este 2017 por unanimidad a la científica ambientalista Julia Carabias Lillo debido a su destaca trayectoria como bióloga universitaria, funcionaria y promotora del desarrollo sustentable, particularmente en una coyuntura en donde los desastres naturales han golpeado severamente el país, causados por los impactos del cambio climático, donde su labor en la divulgación del conocimiento sobre el ambiente y plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano.

El presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, informó al Pleno del Senado que el dictamen será presentado en la sesión del 5 de diciembre para su aprobación, y el galardón será entregado al día siguiente, en sesión solemne, por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual será la séptima vez que la medalla es recibida por una mujer, hace ya 20 años.

Finalmente: “Nuestros recursos naturales son la base de un Chiapas productivo, por ello urgimos a las dependencias correspondientes, que realicen las acciones de inspección, vigilancia y educación ambiental para contribuir a revertir el daño, así como ejecutar sanciones a quien incumpla con la ley”, lo dijo el Senador Melgar. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPOREALMX

CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

¿POR QUÉ SOMOS MÁS LOS RABONES?

La filósofa de Xochiltepec, como muchas otras de sus contemporáneas, solía decir que “o todos coludos o todos rabones” cuando de temas de igualdad se trataba, una máxima que debería aplicarse a la clase trabajadora de México en su totalidad.

Todos los que recibimos un sueldo se supone que es por el trabajo que realizamos, y no importa cuál sea el área todos somos necesarios en la estructura en la que nos contratan, si no fuera así como para qué nos pagan. Bajo esa premisa me pregunto por qué no todos somos tratados igual.

Ya viene la época en la que se recibe el tan ansiado aguinaldo, mismo que así como las quincenas de todo el año sólo lo veremos pasar y cambiar de manos, pero el punto no es ese sino que mientras unos recibirán los obligatorios 15 días por Ley, a otros les llegarán hasta tres meses ¿por qué? Creo que haría falta una modificación, misma que no le haría ninguna gracia a los que más reciben, pero sería para bien.

Lo mismo sucede con otras prestaciones, dado el grave problema que vivimos en cuanto a la enorme diferencia entre los sueldos de la clase trabajadora y de la clase adinerada, era para que ya hubiéramos hecho algo, porque mientras usted y yo a lo mucho gozamos de 5 prestaciones, y me fui muy lejos, sepa que el presidente de la República, su gabinete y los legisladores reciben alrededor de 20, es decir 4 veces más.

Las cosas en nuestro país a veces son tan absurdas que los que negocian el salario mínimo, que no da ni para comer, ganan más de 150 mil pesos al mes, el equivalente a lo que un obrero en un año o más. Somos el país con el peor salario de América pero el titular de la secretaría del Trabajo en sólo 5 años ganó más de 70 millones de pesos, cantidad que un trabajador común, como usted y como yo, no vería ni ahorrando por completo el salario de tres generaciones.

En qué cabeza cabe –dijera la filósofa de Xochiltepec- que los funcionarios sean quienes se asignen su sueldo, aumentos, prestaciones, bonos, y lo que la imaginación les dé, sin que nadie les diga nada ni pueda amarrarles las manos.

La Constitución establece mínimos y que todo hacia arriba es legal, ¿por qué no hacerlo diferente? Mejor que se establezca lo que debe ser y punto, para que así seas el barrendero del edifico o el presidente de la República tengas, por decir algo, 5 prestaciones, con límites claros: un mes de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de acuerdo a la antigüedad, seguro de vida con un porcentaje establecido de acuerdo al sueldo, y algún otro, tal vez caja de ahorro.

Me parece algo muy coherente, que fuera parejo para todos, porque si hablamos de la clase política por ejemplo, los ingratos que ganan casi 200 mil pesos al mes perfectamente pueden pagar su seguro de gastos médicos y sin embargo se los tenemos que pagar todos, paradójicamente quienes más lo necesitarían tienen que esperar en “urgencias” hasta 5 horas para que alguien los atienda, porque no tienen opción, no tienen con qué pagar ni el doctor Simi.

Como muestra de lo que le digo y esperando no se le atore el desayuno justo me encontré la lista de prestaciones de los legisladores. Cómo pretenden que alcance el dinero si a 500 diputados les pagamos 19 prestaciones: seguro de vida, por riesgo, compensación garantizada, ayuda para despensa (como si no pudieran comprar sus propios frijoles), dieta mensual (no se vayan a mal pasar), algo que se llama “atención ciudadana” (o sea lana para sus gustos) y ahorro solidario.

Con los 128 senadores somos más generosos y les pagamos 21: entre las que van pago por riesgo (cosa que deberían tener los bomberos y los policías, no ellos), primas vacacionales, equipo de telefonía celular, aguinaldo y gratificación de fin de año, ayuda para despensa y “otras prestaciones de fin de año”; en total se andarán llevando su medio milloncito pa’ la Navidad.

Lo nuestro ya no es una brecha, es como un hoyo negro que cada vez se va haciendo más profundo. Todos somos igual de necesarios y como trabajadores todos merecemos lo mismo, pero en este país los coludos cada vez son menos (y más coludos), mientras que nos están dejando rabones al resto de los mexicanos.

ENTIEMPOREALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Mientras choferes del autotransporte protestan,

taxistas piratas prestan el servicio al público

Comenzamos….Las mundialmente famosas Cascadas de Agua Azul, es uno de los centros ecoturísticos más importantes de Chiapas, miles de turistas de todo el pais y del extranjero llegan a ese emblemático lugar. Después de que el caudal del agua bajó considerablemente, ahora debido al trabajo conjunto de los pobladores y de Conagua, la normalidad ha regresado a ese majestuoso sitio según han declarado los colonos que viven de la derrama económica que dejan los turistas cuando visitan esas impresionantes cascadas. La Conagua por su parte continua construyendo un muro de piedra que servirá para evitar que el cauce del río nuevamente se desvie, los trabajos llevan un avance importante. A pocos días de que comience la temporada vacacional de Diciembre, las aguas de las extraordinarias Cascadas de Agua Azul se encuentren fluyendo como siempre y se ha podido equilibrar el flujo de la corriente en sus dos brazos, resultado del proyecto de Conagua y de las constantes visitas de supervisión que ha realizado su titular, Roberto Ramírez de la Parra, quien ha estado en ese lugar checando los trabajos que se realizaron de desazolve y ahora la edificación del muro. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Ramírez de la Parra, conoce desde hace varios años esa zona debido a que antes de ocupar ese cargo, llegaba con su familia a disfrutar de sus vacaciones en Palenque y visitar y bañarse en las Cascadas de Agua Azul, era parte de su recorrido turístico. Ahora como responsable de ese proyecto llega en plan de trabajo, pero antes de regresar a la Ciudad de México, se reúne con el delegado Juan Limón Lara, para informarse sobre los trabajos que realiza la Conagua en nuestra entidad. El Centro Ecoturístico de las Cascadas de Agua Azul, está listo para recibir a los visitantes en la ya próxima temporada de vacaciones de navidad y fin de año…..Continuamos…Para nadie es un secreto que en todos lados abunda el transporte pirata, hasta los mismos dueños de las concesiones lo impulsan, mientras las autoridades de la Secretaria de Transporte del estado y de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo permiten. Ayer el Frente Transportista de los Trabajadores del Volante por la Defensa de Nuestro Empleo (así se nombran), salieron a manifestarse en sus taxis y combis por la avenida Central de la capital chiapaneca, para demandar que las autoridades responsables para regular el transporte público cumplan con su obligación y eviten que taxistas piratas presten servicio al público de una manera descarada, ya que andan en vehículos pintados con colores de taxis y con placas de particulares. Los representantes de esa organización, denunciaron que únicamente en Tuxtla Gutiérrez, dos mil taxis irregulares trabajan libremente de día y de noche. Se pudo comprobar que mientras la choferada se manifestaba, taxistas piratas prestaban servicio a la población; por supuesto que si la mayoría del transporte concesionado no tiene un seguro para protección de los usuarios en caso de algún accidente, mucho menos los piratas contratan el seguro de viajero. Los choferes asalariados también deberían de exigir a sus patrones, les otorguen las prestaciones que marca la ley. El transporte pirata, gran negocio de unos cuantos…..Terminamos…La fundación altruista “Todo X Una Sonrisa”, nuevamente está trabajando desinteresadamente para recopilar dulces y juguetes para llevarlos a repartir entre los niños humildes de las colonias de la capital y de algunos municipios. Todos los años personas de los diferentes sectores de la sociedad, han apoyado esta labor que tiene como finalidad llevar alegría a los niños de las familias más necesitadas. Artistas de la Ciudad de México, medios de comunicación, empresarios chiapanecos, escuelas, empleados y los jóvenes por nombrar algunos, se han unido a esta noble causa, llevando obsequios, ayudando en el centro de acopio y después a repartirlos. El presidente de esta fundación, Isaac Uscanga, a través de El Heraldo de Chiapas, hace un llamado a la sociedad para que como todos los años se unan y donen dulces y juguetes para los niños humildes. Las oficinas de “Todo X Una Sonrisa”, se ubican en Carretera a Chicoasén No. 2794, Colonia Rincón de los Lagos en Tuxtla Gutiérrez…

ENTIEMPOREALMX

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ ¿Dónde está el gobernador de Chiapas?.-

+ Enoc Hernández, ejemplo de impunidad…

+ Comentarios al Margen…

EL GÜERO NO APARECE; ¡ENCUÉNTRENLO!…

El rancho ardiendo y el caporal ausente. La finca no tiene administrador y los que se hacen pasar por éste, no tienen facultad para resolver los problemas del ganado, de la milpa y de los dineros destinados a la producción y buena marcha del predio.

MANUEL VELASCO COELLO no aparece por ningún lado a pesar de que los chiapanecos le buscan para que apague el fuego que ha ido dejando en el entorno por su apatía, inexperiencia, voracidad económica y lejanía de la gente a la que tiene que escuchar, atender y solucionar los problemas que se le han acumulado.

Cada conflicto que se contabiliza en vez de solucionarlo se multiplica. Los operadores políticos se dedican más a lo electoral para mantener en el poder al Partido Verde Ecologista que sin rubor alguno, obligó a candidatos de otros partidos (PRI, PAN, PRD, por ejemplo) a contender con las siglas del Tucán, misma estrategia del 2015 que provoca los enfrentamientos en los municipios indígenas que hoy no han podido resolver.

El GÜERO VELASCO no da la cara; está agazapado en sus bunkers de la Almolonga en San Cristóbal de las Casas o en su burbuja de confort del Estado de México, donde pasa la mayor parte del tiempo. En esas circunstancias de ausencia de la autoridad se pueden matar ciento y miles de indígenas de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó que se disputan una franja territorial, sin que el gobierno del Estado haga algo al respecto.

Los asuntos postelectorales de Chenalhó y Oxchuc dónde dos mujeres priístas que se la jugaron con las siglas del PVE y ganaron sus respectivas alcaldías (ROSA PÉREZ PÉREZ y MARÍA GLORIA SÁNCHEZ GÓMEZ), no pueden asumir el cargo –aún con una resolución a su favor por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—porque no hay las condiciones de paz social y sí en peligro sus vidas y las de sus seguidores. El gobierno federal y estatal, no han podido resolver el conflicto.

Esto es grave cuando tres funcionarios del ayuntamiento de El Bosque estuvieron más de veinte días secuestrados porque el presidente municipal no pagaba a los pobladores los montos del Copladem. En Simojovel y Yajalón hay enfrentamientos en los que la autoridad local y estatal no interviene y dejan crecer. Tila es otro polvorín por disputa de un predio como también se están convulsionando municipios afectados por el sismo de 8.2 del 7 de septiembre pasado, en que se vislumbran indicios de corrupción.

Ya hemos consignado en los medios de comunicación y redes sociales, la situación de ingobernabilidad que priva en Chiapas donde un día sí y el otro también tenemos una marcha, un plantón, un mitin y en ocasiones hasta tres o cuatro cierres de calles, oficinas, toma de carreteras y casetas de cobro vehicular. Bueno, hasta los policías y directores de periódicos y revistas afines a la administración verde del GÜERO VELASCO, se rebelaron por la falta de atención y pagos.

Y como dijo una vez el alcalde de Tuxtla, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR: “hay funcionarios menores que toman decisiones importantes en caliente sin tener facultad para ello”. Y es cierto porque en la detención de cuatro transportistas de Tapachula, esos mismos decidieron la aprehensión y ahora en el asunto de los editores y directores de periódicos y revistas, se supo que quien atendió el problema fue el Secretario Técnico del Gobernador, ROBERTO RUBIO MONTEJO en compañía del “hermano que no tuvo el GÜERO VELASCO”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, el famoso “Farandulero” y el “carga maleta de la cachetada”, LUIS HUMBERTO MORALES “La Bala”, que se comprometió a pagar los adeudos a más tardar este viernes primero de diciembre.

Ayer mismo, un contingente de taxistas piratas que están al margen de la ley se manifestaron en la avenida central y cerraron los accesos del Congreso del Estado, manteniendo de rehenes a empleados, diputados, periodistas y asistentes a la sesión ordinaria de este jueves, donde la presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte de la LXVI Legislatura, MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, presentaría la iniciativa de regulación del servicio de mototaxis en Chiapas.

Todo el Estado está convulsionado; la corrupción nos ahoga y el “Mi Rey” hace la política del avestruz en tanto sus corifeos apuntan que el GÜERO VELASCO “está tomando al toro por los cuernos”; que atiende el conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán, de los que hay más de 4 mil desplazados, mientras el Congreso del Estado integra una comisión para dar “puntual seguimiento a las pláticas que han sostenido autoridades federales y estatales con habitantes y autoridades de esos dos municipios… para el cese de hostilidades y enfrentamiento, promoviendo en todo momento el diálogo y conciliación entre las partes”. Y, ¿el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, dónde está?…

FARANDULERO Y SIMULADOR…

De corrupción e impunidad están sembrados los caminos de Chiapas. Ejemplos de corruptos e impunes de esta y anteriores administraciones del Estado, son muchos, que, si se aplicara la ley, ya estuvieran en la cárcel. Pero no, porque el que tiene que poner el ejemplo, también está señalado de lo mismo.

Esto ya es una cantaleta; pero ni así nos hacen caso y ponen en orden la casa que se desmorona sin ningún sismo. Chiapas se cae a pedazos, en tanto que el gobierno de MANUEL VELASCO COELLO aplica el “síndrome de Sabines” al suspender pagos a pocos días de cumplir su quinto año de administración, como lo hizo su antecesor.

De esa manera, un ícono de corrupción e impunidad; de derroche presupuestal, de uso y abuso de recursos institucionales –según la percepción generalizada—es ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, el famoso “Farandulero” que se dice “cuaderno de raya” del gobernador e hijo putativo de la señora LETICIA COELLO GARRIDO, madre del GÜERO VELASCO. Contra todo lo que se diga a favor del llamado “Tribilín” a través de “sus aplaudidores”, la verdad es un potencial candidato a las rejas del penal “El Amate”.

Se presupone que ENOC HERNÁNDEZ CRUZ ha dispuesto para su peculio e imagen política el presupuesto del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH), de las prerrogativas del partido oficial “Podemos Mover a Chiapas” y los recursos de la “Fundación Manuel Velasco Suárez”, que tiene que rendir cuentas y debe ser auditado rigurosamente, porque hay la presunción de actos delictivos de peculado y desviación de recursos públicos.

No se sabe a ciencia cierta de dónde salen tantos recursos que “El Farandulero” gasta en infinidad de eventos políticos, desayunos con la prensa y pago a sus “aplaudidores”. En esa actitud arrogante, hay la confabulación del propio gobernador que lo ha dejado hacer y deshacer con tal de que el partido “Mover a Chiapas” crezca en un afán de ser cómplice electoral del Verde Ecologista en los comicios del 2018, junto con el otro partido parásito, “Chiapas Unido”, el PACHU.

De ahora en adelante, las cosas se le habrán de complicar a ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, pues el proyecto de catapultar a uno de los alfiles del GÜERO VELASCO se ve entre nubarrones y poco probable de que vea la luz de un nuevo amanecer montado en la “Silla del Tucán”. Y hasta eso, “El Farandulero” le apuesta a ser candidato a gobernador, aunque sea de comparsa en una simulación como lo hizo JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO en el 2012 con el panista, EMMANUEL NIVÓN GONZÁLEZ; la abanderada del POCH, MARCELA BONILLA, inclusive, la “Envenena” MARÍA ELENA ORANTES LÓPEZ con las siglas del PRD, para pulverizar el voto a favor de MANUEL VELASCO COELLO.

Pero a lo que se le debe apostar es a que ENOC HERNÁNDEZ CRUZ sea el primero de los “cómplices” del GÜERO VELASCO en pisar la cárcel para pagar todos los delitos que ha cometido en detrimento del patrimonio del erario público del Estado de Chiapas. Lo dejamos al tiempo…

COMENTARIOS AL MARGEN…

MVC, EN LA CUERDA FLOJA…

Entiendo que el gobernador MANUEL VELASCO COELLO y sus cercanos colaboradores que viven en una nube de placer digan que “todo está bien”, que “aquí no pasa nada” y que “Chiapas está de pie”. Si creo que lo crean porque todos viven en un círculo de confort de donde no salen ni siquiera para que les dé el sol, menos que sepan lo que sucede a su alrededor y les pasa a casi 3 millones de chiapaneco que muchas veces no tienen ni para las tortillas.

Y no pueden saber porque están muy lejos de la gente. La prueba es que en cada evento del GÜERO VELASCO, hacen aparecer las vallas que lo separan del pueblo y eso es una manifestación de repudio a quienes le dieron casi 1 millón 300 mil votos para que fuera gobernador. Pero MANUEL es bien correspondido porque en más de tres veces han dado por hecho que dejaría la gubernatura y en esta semana ha sido muy contundente el rumor.

MAVECO perdió la apuesta que hizo por OSORIO CHONG a la presidencia de la república. Su testaferra, MATILDE ESPINOSA TOLEDO “La Loba” alcaldesa de Suchiate, fue la encargada del destape del Secretario de Gobernación y no escarmienta porque hace unos días “destapó” infructuosamente a OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR a la gubernatura del Estado. Por esa osadía, MANUEL VELASCO COELLO, “en el pecado llevará la penitencia”. El PRI sí irá junto con el PVEM en la elección para gobernador en Chiapas. Al tiempo… las chelas…

ENTIEMPOREALMX

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pablo Salazar y Griselda Bonifaz Villar, se apoderan de la SEDATU en Chiapas.

La situación de la delegación de la SEDATU-Chiapas, sigue siendo tema de polémica y donde la Auditoría Superior de la Federación y la Función Pública Federal deberían asumir sus responsabilidades y hasta la propia Procuraduría General de la República (PGR), quien tiene en su haber información especial de algunos protagonistas. A escondidas y casi en la clandestinidad, el pasado 16 de Noviembre, el “todopoderoso” Subsecretario de Infraestructura de la SEDATU federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, instruyó en secreto en la capital del país, al Coordinador de Delegaciones de la SEDATU, Marcos Ibarra Infante, que le tomara la protesta a la nueva delegada federal en Chiapas de esta Secretaría, Ada Griselda Bonifaz Villar, quien sustituyó a Anselmo Andrei Romero Marín, quien estuvo algunos meses en esa delegación con domicilio en Tuxtla Gutiérrez, y que se negó a firmar un documento de Fondo de Apoyo para Damnificados, para “justificación de gastos”, por más de 3 mil 746 millones de pesos.

Todo pudiera estar bien, lo curioso del caso es que la nueva delegada federal de la SEDATU-Chiapas, Ada Griselda Bonifaz Villar, fue la titular de Obras Públicas del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, donde le tocó vivir la controvertida Reconstrucción de Chiapas del fatídico “huracán Stan”, del mes de Octubre del 2005, y ahora 12 años después vuelve a ser principal protagonista del Sismo del mes de Septiembre del 2017, y nuevamente pieza clave en el manejo de fondos públicos para apoyo de hermanos chiapanecos en tribulación por desgracias naturales.

Todo empezó con el Subsecretario Lastiri Quiroz, quien habló a la Secretaria de Gobernación, para advertir dela urgencia del cambio señalando argucias y falacias en contra de anterior delegado estatal de la SEDATU-Chiapas, donde ahora los cambios de adscripciones de mandos se tiene que notificar a la Secretaria responsable de la política interior del país. Fue el Coordinador de Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura Social de la SEDATU, César Octavio Castellanos Galdámez, quien junto con su amigo Pablo Salazar Mendiguchía, lograron “recomendar” directamente al subsecretario Lastiri Quiroz, a la nueva delegada federal Griselda Bonifaz Villar.

Más allá de documentos oficiales de la SEDATU federal donde se pretende justificar no solamente los más de 3 mil millones de pesos, en un documento que no fue firmado por el anterior delegado federal, y que provocó su salida, y la ascensión –vía Fast Track- de Bonifaz Villar, sino que levanta suspicacia los rubros de “gastos de supervisión externa y gastos de evaluación de daños”, sumando en ambos rubros 136 millones de pesos del FONDEN, todo circunscrito al pasado sismo del 7 de Septiembre de este año, y es donde la puerca torció el rabo para que intervenga la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Actualmente el Presidente de los damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, que comprende a 42 municipios de la entidad, quien ha venido exigiendo justicia justamente desde hace 12 años, a través de la creación de libros de denuncia sobre la malversación de fondos del caso Stan, huelgas de hambre, y hasta la fecha argumentando la falta de probidad del exgobernador Pablo Salazar para buscar una curul legislativa independiente, denunció en su momento que la “Reconstrucción de Chiapas durante el desastre natural de Stan”, se encontraba en manos de perversos de la política del “Pabliato”, y desnudo al menos 20 exfuncionarios del gobierno del nazareno, donde se encontraba el nombre de la ahora delegada federal Bonifaz Villar, y que varios de ellos fueron detenidos por diversos delitos y que se encuentran dentro de las averiguaciones previas, que también en su momento fueron presentadas por los damnificados del huracán Stan.

Muchos funcionarios públicos quedaron al margen de una investigación como fue el caso del Ex subsecretario de Protección Civil y de Seguridad Pública Horacio Schroeder, en su momento “Comisionado” para la reconstrucción, la de Desarrollo Social María Cruz, e incluso el mismo exgobernador Pablo Salazar, a quien el dirigente social Carlos Tapia, atribuyen el desvió de decenas de miles de millones de pesos. Bonifaz Villar, no sólo tuvo que huir para no caer en manos de la ley federal y de las manos de los damnificados que ahora siguen reclamando justicia después de más de una década de un fraude de grave atentado al pueblo chiapaneco.

Bonifaz Villar, protagonista principal dentro del escenario del Huaracan Stan, ahora de nueva cuenta en un desastre natural, el del sismo del pasado 7 de septiembre. Ayer en la Obra pública de Pablo Salazar, ahora en la delegación federal de la SEDATU, donde hay de por medio una urgencia de firmas para justificar gasto de apoyo a damnificados del terremoto. En aquella ocasión nunca se confirmó la inocencia de la ahora delegada, como tampoco se dio a conocer porque no se procesó a los responsables de manera directa. Fueron más 8 mil familias que vivieron en albergues, Pablo Salazar dejó 342 obras inconclusas, 208 son caminos rurales, 36 carreteras y 7 puentes. A Salazar no le alcanzó el tiempo y a Sabines menos.

Sí en 12 años no se pudo solucionar el caso Stan, sería bueno que cada quien se pregunte y responda, ¿Habrá solución por lo del sismo de Septiembre por parte de la SEDATU federal?, es seguro que NO, pero si es afirmativo, muchos damnificados ahora están en la miseria y muchos funcionarios de la SEDATU federal podrían terminar el sexenio en grandes y magnos millonarios, y eso sí, para que ellos digan “Gracias a Dios”.

Hoy una Pablista Muna Dora Buchaín, su jefa de prensa y tapadera en la Contraloría estatal en su momento, con quien siempre tuvo una muy sospechosista relación, el controvertido exgobernador se encuentra en la lista para sustituir en la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a Juan Manuel Portal Martínez. Un ascenso y promoción grave para Chiapas para limpiar corrupción Pablista, y vengarse de sus adversarios exgobernadores. Esto apenas comienza.

Alcaldes que busquen reelección deben de entregar “cuentas claras”.- Fue categórico y preciso el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE), Alejandro Culebro Galván, quién reveló que aquellos alcaldes de Chiapas que busquen reelegirse, deberán entregar dos años y medio de cuenta pública, los cuales además deben ser validados. El funcionario estatal puntualizó que el tema de la reelección el OFSCE será sumamente respetuoso con la legislación electoral y constitucional recientemente reformada, por lo que su labor será específicamente de fiscalización y administrativa, mas no política ni partidista. Y remató:

“Cualquier funcionario público, no solo alcalde, sino otro cargo municipal que quiera seguir ejerciendo su labor mediante la reelección, debe estar en buenos términos ante la justicia, por lo que si un alcalde no ha entregado su cuenta pública anual, tiene observaciones pendientes, pues evidentemente está impedido para continuar su trabajo para el periodo 2018-2021”. Así las cosas.

ENTIEMPOREALMX

Epistolario

Armando Rojas Arévalo

Con todo y pese a todo

VANIA: En lo personal creo y quiero el cambio; debo reconocer que ANTONIO MEADE es el mejor candidato que tuvo PEÑA NIETO para el PRI y PAN y que los empresarios y los intereses trasnacionales van a apoyarlo con todo y pese a todo. No tanto por el propio MEADE, sino por lo que representa y por lo que está detrás de él. Puede, si llega, que haga de este país una “potencia”, como lo ha prometido, pero su discurso sobre corrupción, impunidad y la violencia sin tregua, que son los tres problemas torales de México que deben atenderse ya, tocará fibras sensibles del sistema que lo hace candidato. ¿O los ignorará?

TIENE MUCHAS COSAS EN CONTRA –aunque se diga honesto, es cómplice y tapadera de lo que encontró en SEDESOL y la cancillería, como pregona el güero JORGE CASTAÑEDA-; es corresponsable del gasolinazo, los aumentos en las tarifas eléctricas y los incrementos del gas doméstico, etcétera. Sin embargo, le han puesto al mejor cuerpo de asesores nacionales e internacionales en psicología, psiquiatría, sociología, prensa, nuevas tecnologías de la información y política, que están ya analizando los resquicios que muestra LÓPEZ OBRADOR, para aprovecharlos y hacerlo pedazos en los medios, las redes y los debates próximos.

Suponiendo –sin conceder- que AMLO ganara y lo dejaran llegar, el Congreso va a estar en manos de una mayoría opositora a él, y no van a permitir que gobierne como él quiere. Los candados se están cerrando, en previsión de que el tabasqueño sea Presidente. Le van a hacer la vida imposible.

Un muy querido amigo mío, de luchas universitarias allá por el año de 1966-68, me hace esta reflexión que provoca pensar a fondo: “No te exagero pero se está generalizando una verdadera chanfaina de inconformidades, rabia y locura por este giro que ha tomado el actual presidente, así con minúsculas, de nuestro país a consejas del exterior. Más bien del personaje que está consiguiendo jugar pelota con todo el campo político más lodoso y podrido del país”.

Estarás de acuerdo conmigo que en el “destape” de JOSÉ ANTONIO MEADE se rompieron todas las formas. La ortodoxia política valió. El dirigente nacional del PRI y todos los organismos del partido fueron humillados con el desdén. Que el Canciller VIDEGARAY lo haya “destapado” habla del desprecio y la falta de respeto al PRI. El Presidente omitió a su partido, no pensó en él aunque fuera para llenar el expediente.

¿Quién es el verdadero jefe en este país?, me preguntaste hoy en la comida en la casa de un muy querido maestro universitario. La respuesta se vio hace unos días. Mandan los intereses transnacionales a través de LUIS VIDEGARAY, el amigo de toda la vida de MEADE. Los despistados no fueron los medios ni los analistas que interpretaron el mensaje de VIDEGARAY, en el banquete del cuerpo diplomático acreditado en México.

¿POR QUÉ MEADE y no OSORIO CHONG? El secretario de Gobernación habría sido derrotado fácilmente. La violencia que no ha podido contener es su talón de Aquiles. MEADE también tiene lo suyo: En 2006 la deuda pública era de 169 mil millones de dólares, hoy es de 412 mil millones; en 2006 el litro de gasolina magna costaba 6.74 pesos, hoy 16,76; el gas LP costaba 181.46 en 2006, hoy 390 pesos; los pobres sumaban 46 millones en 2006, hoy 53 millones; la inflación era en 2006 de 4.05 por ciento, hoy 6.37 por ciento.

NO NOS EQUIVOQUEMOS. En la campaña de MEADE estarán los neoliberales, los nuevos priistas insaciables, el voto corporativo, los empresarios –incluyendo a SLIM, amigo de AMLO-, los grandes medios –diarios, cadenas radiofónicas y los monopolios de televisión- TRUMP, el OCDE y la banca mundial.

SON MUCHAS LAS asignaturas que MEADE debe responder, pero en este país no hay memoria política. Mientras más le den en las redes, más popular lo hacen. Mi colega y amigo CARLOS FERREYRA dijo recientemente en su columna: “Pensamos en Odebrecht, el anterior director general de Pemex, los dineros apropiados por Javidú y por sus colegas del norte del país, cifras tan increíbles, que no hay forma de ignorar el robo descarado que serviría para reconstruir la nación entera…”

MIENTRAS TANTO, la “operación cicatriz” ya empezó. Ayer comieron MEADE y OSORIO CHONG y hoy MEADE se reunió con el otro presidenciable, ENRIQUE CORDERO.

Las formas se han perdido. El Presidente urgió ayer al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior y esta mañana desde muy temprano la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se reunió para dar el palomazo a la iniciativa. Señales alarmantes.

YA NO HAY MORAL, dirían los abuelitos. MIGUEL ÁNGEL YÚNES quiere que su hijo FERNANDO sea presidente del puerto jarocho, no contento con que su otro hijo es alcalde de Boca del Río; mientras, GRACO RAMÍREZ empuja contra todo a su hijastro RODRIGO GAYOSSO para ser candidato del PRD al gobierno de Morelos. Guarda en la manga una baraja: el diputado JAVIER BOLAÑOS, quien sería postulado por el Frente Ciudadano.

El concuño de CARLOS SALINAS DE GORTARI (ambos están casados con hermanas de apellido GERARD), JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA, quien ocupaba hasta la dirección general de PEMEX, ahora es secretario de Hacienda.

PARECIERA QUE HABER ESTUDIADO EN EL ITAM es la mejor carta de recomendación para entrar a la élite gobernante, y no la UNAM ni el IPN que son instituciones del pueblo y muy respetables hasta en el extranjero. ALEJANDRO DÍAZ DE LEÓN es el nuevo gobernador del Banco de México. Estará ahí hasta el 31 de diciembre de 2021. Licenciado en Economía por el ITAM, cuenta con una maestría en Administración Pública y Privada por la Escuela de Administración de Yale.

Las fiestas frívolas de MANUEL VELASCO COELLO, mientras que en Chiapas puede ocurrir otro Acteal, pues cinco mil indígenas han sido desplazados de Chalchihuitán por paramilitares.

Sin el menor recato, FELIPE CALDERÓN, CORDERO, JAVIER LOZANO, GIL ZUART, JOSE LUIS LAVALLE y SALVADOR VEGA CASILLAS, panistas que se supone van con MARGARITA, se hicieron presentes con MEADE para decirle que están con él. Con MEADE y con MARGARITA, así no pierden, y de paso le entran al juego de mandar a AMLO al tercer lugar. No sería remoto que MARGARITA renunciara a su candidatura para sumarse a la de MEADE. Todo puede ocurrir.

Algunas organizaciones campesinas mexicanas rechazaron la postulación de MEADE. “Meade nunca apoyó al campo. Como Secretario de Hacienda fue el autor del gasolinazo, además de ser un operador político del PRI y PAN. Por eso, no queremos apoyar esa candidatura”, dice MAX CORREA, líder de la Central Campesina Cardenista, que expresó su respaldo a Morena, y ofreció 5 millones de “votos verdes” a la candidatura de LÓPEZ OBADOR.

ENTIEMPOREALMX

Hoja de Apuntes

Enrique Alfaro

Velasco perdió la apuesta: González Martínez, no.

Todo indica que las diferencias que han existido entre Manuel Velasco Coello y Jorge Emilio González Martínez, propietario de la franquicia nacional Verde, provocaron que el gobernador de Chiapas se equivocara en su apuesta por quién sería el abanderado priísta a la presidencia de la república.

Celoso de la compartir la confidencia presidencial, el dueño del PVEM desde hace meses se reunía y acordaba con Jose Antonio Meade Kuribreña, aún Secretario de Hacienda.

Conocedor de que la decisión de Enrique Peña Nieto, y con su entera venia, González Martínez discutía con Meade, desde el pasado mes de octubre, los términos de la alianza electoral de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Así lo daba a conocer el destacado columnista Raymundo Riva Palacio en su columna Ayuda de Memoria, publicada el pasado 4 de noviembre:

“Los verdes ya tienen candidato. Todavía no se sabe quién será el abanderado de Peña Nieto, pero El Niño Verde ya se adelantó. González ya sostuvo sus primeras reuniones con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, para sentar las bases de una próxima alianza electoral. González no ha hecho lo mismo con nadie, aunque mantiene comunicación, pero no necesariamente una buena relación, con otro aspirante: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El eventual apoyo para Meade será concretado más adelante, una vez confirmado que el secretario de Hacienda será el candidato del PRI, en una alianza que conformaría con el PRI, que hasta este momento son los dos únicos partidos que están alineados, cuando menos provisionalmente, detrás de Meade. González algo debe oler en el ambiente para ser tan prematuro en sus apuestas o recibió una señal de Los Pinos, que en este tipo de avances sería el único lugar al cual escucharía.”

Así, mientras el “niño verde” se adelantaba a consolidar su alianza partidista y personal con “el elegido”, el gobernador Manuel Velasco aún jugaba a adivinar y se decantaba de manera muy obvia por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.

Jorge Emilio González , conocedor de la desbordada capacidad de lisonja del único mandatario estatal del PVEM, prefirió, por conveniencia e instrucción, no revelarle los designios de Los Pinos. De filtrarse la información a los gobernadores, la “cargada” hubiera sido muy obvia al grado de poner en peligro la decisión presidencial.

Mientras, Manuel Velasco se desgastaba manifestando su apoyo a Osorio Chong en cada visita que el secretario efectuaba a la entidad y mandaba a “la loba de Suchiate” a destapar a su favorito.

Evidentemente, todos los chiapanecos pagamos la equivocación de “güero” pues el trato que la Secretaría de Hacienda federal da al gobierno del estado se hace evidente en la falta de recursos públicos. Los pocos que habían ya se desviaron a los bolsillos de los funcionarios y al fondo que el Verde local usará en las próximas elecciones para mantener el “voto del hambre”.

Otra circunstancia que hace evidente la equivocación en la apuesta de Velasco es el hecho de que no le permitirán poner candidato de la alianza PRI-PVEM en las próximas elecciones estatales. Si el gobernador hubiera conocido con anticipación la preferencia de Peña Nieto, de seguro hubiera construido una buena relación con Meade para que éste le permitiera decidir quién encabezara la coalición verde-tricolor en Chiapas.

Ahora, en la desesperación, el gobernador quiere romper la alianza local para que el PVEM tenga un abanderado a la gubernatura y el PRI sostenga otra candidatura. Sin embargo, la dirigencia nacional del Verde no está dispuesta a prestarse a este capricho de Velasco, quién amenaza con lanzar a su alfil apoyado por los partidos satélites Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido y los rompimientos que pueda lograr sus empleados que actualmente dirigen el PRD y PAN.

Manuel Velasco quiere engañar a su dirigencia, a la dirigencia priísta y al propio adanderado tricolor con la idea de que teniendo candidadaturas independientes pueden obtener más votos para la elección presidencial donde van indisolublemente aliados. “Separados en lo local sumamos más votos en lo federal” es la tesis.

Lo cierto es que la única posibilidad de que Velasco deje a un sucesor a modo es mediante esta treta de división. De ir aliados en la elección de gobernador, el candidato no será le será incondicional, lo que pone en peligro la absoluta impunidad con la que ha actuado hasta la fecha.

