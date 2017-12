30 de Noviembre de 2017

La Feria

Sr. López

Todos rabones

Con la madurez que da la acumulación de décadas en lomo, este menda mantiene fresco el rencor contra tía Odilia, a quien atribuye su veneración porque la justicia sea pareja. Mire: siendo niño de Primaria, con regularidad -y por iniciativa de la infame tía-, iba a comer a su casa, pues su hijo único, el muy consentido e insoportable Polito (Hipólito, como su padre), obviamente no tenía amigos y el primo designado para jugar con Polito era este López, por ser de la misma edad. El caso es que si no quería uno jugar a lo que Polito quería (o si perdía), chillaba, gritaba, hacía rabieta y su madre, como juez de línea en el Azteca, levantaba la bandera, señalaba la falta (del visitante nunca del local), y a la fuerza había que darle gusto a su retoño, con un agravante: Polito era maldoso, igual mordía, que daba patadas, sabedor de que ahí estaba su madre como leona, lista a defender el derecho de joder de su crío: -Cosas de niños –explicaba al entregar su abollado hijo a doña Yolita. Así el asunto, una vez, con Polito disque de portero, la pelota dio en su carota y la tía, sin preguntar nada, nomás oyendo los alaridos de su vástago, salió al patio ya con el cinturón en la mano y dejó a este su texto servidor como Santo Cristo sevillano, con verdugones tipificados en el código penal como lesiones que ameritan de tres días a seis meses de prisión. Pero, no hay mal que por bien no venga: se acabaron las visitas a esa casa y se rompieron las relaciones Yolanda-Odilia. ¡Hay un Dios que todo lo ve!

Consignó ayer la prensa el anuncio hecho por la Profeco, a favor de los 1,333 pasajeros de Aeroméxico afectados por el paro parcial de pilotos de antier. Muy bien. Dijo la Profeco que ya eran 880 mil 390 pesos a favor de los consumidores: 660 pesotes con 45 centavos por cabeza con la advertencia terrible de que si la aerolínea no cumple, le ponen una “multa de 781 mil 978 pesos por cada pasajero que haya sido afectado”. ¿No sería mejor que no fuera tan ridícula la indemnización ni tan exagerada la multa? (misterios de la ley tenochca).

Además, con este motivo, la Profeco hizo saber a todos los risueños clientes de aerolíneas, que en este país, un retraso de una a dos horas, significa una compensación del 5% del precio pagado por el boleto; de dos a cuatro: el 7.5%; por más tiempo: 25% y devolución del importe del boleto; aparte de alimentación, hospedaje, transporte terrestre… en fin: así hasta dan ganas de que lo dejen a uno botado en la sala de espera del aeropuerto aunque pierda una chamba por no haberse presentado, que le estallen los intestinos por no alcanzar a tiempo al cirujano, o no llegar a su boda… ¡qué importa!, sus 660 pesotes y su torta, compensan.

Eso por un lado, pero ¿qué explica el trato legal de privilegio que reciben los que se trepan a un avión, a diferencia de los que van en autobús, en su coche o a pie?… mire: el tenochca estándar está sujeto a bloqueos carreteros y urbanos, a los rigores de marchas y plantones, y nadie le paga nada a los que se quedan horas y días, atorados en una carretera, o meses con su calle llena de defensores de la democracia que le cobran por dejarlo llegar o salir a pie de su casa, cuidando de no profanar su planta pisando un trozo de patriótico excremento y tapándose las narices para atenuar los aromas renales (ahí pregunte en Oaxaca, en tiempos de la APPO).

Acuérdese del chistecito que hizo el Pejehová, redentor de todos nosotros, cuando en 2006 “tomó” avenida Reforma y el Centro de la CdMx, nomás por la muina que le dio que no lo dejaran hospedarse en Los Pinos.

Dirá usted: no es cosa menor que le roben a uno la presidencia de la república, cierto, y fue una protesta pacífica en la que “no se rompió ni un vidrio” (Pejeremías “dixit”), también es cierto, pero igual, durante 47 días se violó el derecho al libre tránsito de la gente, se perdieron 3 mil empleos, se causaron pérdidas a empresas y comercios por 7 mil millones de pesos… y don Pejeremías dejó colgados de la brocha a los que le rentaron carpas, templetes y equipos de sonido, a los que dieron trasporte y alimentaron a miles de personas, por un total de 250 millones de pesos que no pagó (nomás por sus calzones y para que vea lo bravo que estaba).

Luego, después decenas de juicios, iban a empezar a pagar ¡en 2016!, según declaró el 15 de julio de ese año al Financiero, Irán Moreno, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD… pero en esa fecha ya eran 500 millones; dijo don Moreno: “(…) hemos perdido casi todos los juicios que han interpuesto los proveedores y ahora no nos ha quedado más remedio que empezar a pagarles” (“más remedio… empezar a pagarles”… chistosa manera de enfrentar sus responsabilidades); y dijo más: “la forma dispendiosa en que se gastaron recursos que ni siquiera se tenían… se firmaron muchísimos pagarés; todos vimos que los templetes permanecieron instalados por días y días sin que nadie los utilizara, que muchas de las carpas también permanecieron vacías; en fin, se gastó dinero de forma irresponsable, generándonos una gran deuda que ahora sufrimos para pagar”. Y no han terminado de pagar.

El Pejecutivo Legítimo dijo que eso le había costado “un altísimo precio”, pero que fue un acto de “responsabilidad”, para evitar que hubiera muertos. ¡Bendito sea el gran Dios!… ¡qué bueno que tenemos al Salvavidas Nacional!

Como sea, cuando acaben de pagar a sus proveedores quedará por siempre pendiente el daño hecho a los que perdieron su trabajo, a los que quebraron… ¿Profeco no ve estos asuntos, verdad?

No es caso aislado, bien lo sabemos. No hay día sin algo por el estilo en alguna parte del país (y varias al día en la CdMancera)… y a los que integramos el orgulloso peladaje nacional, nomás nos toca aguantar, sin PGR ni Profeco que valga, que uno anda a pie, no en avión: hay clases.

Es justo el reclamo contra las tropelías cometidas por autoridades y similares. Tenemos derecho a exigir que respeten la ley… sí pero, todos, todos coludos o todos rabones.

La Tinta más Fresca

Víctor Carrillo Caloca

*‘Protestitis’ y demonios sueltos

*En TSJE, un ‘zopilote’ merodea

*Transporte. Ni una concesión

PORQUE en política no hay casualidades sino causalidades, la protestitis de esta semana revela una mano (in)visible desestabilizadora.

CHEQUE: este lunes, a primera hora, tres protestas en Tuxtla, casi al mismo tiempo, en los Libramientos Norte y Sur, y en la caseta rumbo a Sancris, los cuales desquiciaron la capirucha.

[ADEMÁS del arranque de un golpeteo televisivo, intermitente, por parte de Televisa, que duró 72 horas en todos sus segmentos informativos.]

AL DÍA siguiente, otra protesta en Torre Chiapas, una más en Libramiento y otra en Palacio de Gobierno; ayer miércoles, de nuevo los vándalos de la Mactu.

PARA hoy, piratas del transporte acusarán ¡que hay piratas del transporte! y amenazan con colapsar la capital chiapaneca con tapazón vial (pese a que desde la tarde de ayer, los muchachones de Juan Carlos Gómez Aranda dialogaban largo y tendido con los susodichos inconformes).

NO, de ninguna manera es casual que haya brotes inconformes; más bien, existe el ánimo de generar la apariencia de caos y desorden, precisamente en esta coyuntura de definiciones políticas.

CIERTO es que la gobernabilidad en Chiapas exige un 24×7 y que las organizaciones sociales están muy mal acostumbradas a recibir cañonazos que ya no reciben, pero se advierte también una mano negra.

HAY UN CLARO interés politiquero para hacer mitote, borlote y harta bulla, una receta que ha funcionado en el pasado pero que ahora se cae porque la razón de fondo es de peso(s).

LA PROTESTITIS es sólo un síntoma del último año del sexenio, la cual arreciará; en buen castilla, eso significa sólo una cosa: “Los demonios andan sueltos”.

ESO SÍ, lo positivo de esas bullitas es que son un claro indicativo de las traiciones (ya existentes y muchas otras por venir).

¿QUIÉNES están detrás? Basta seguir “la ruta del dinero”, los financiadores de la desestabilización. Y ese expediente, créame, ya reposa en el escritorio más influyente del estado.

CHAN, chan, chaaannn…

Zope

UN ZOPILOTE de alas anchas merodea por allá el Libramiento Norte, esperando con paciencia que caiga el muerto y, carroñero como es, vuele directito a la mesa puesta.

NO ES SORPRENDENTE que un jurista “ejemplar”, que llegó al Tribunal gracias a su entrañable madrina política, se dedique a orquestar una guerra de baja intensidad en contra del aún magistrado presidente Rutilio Escandón.

YA ENCARRERADO el personajazo en cuestión, quien se da unos baños de pureza impresionante, también orquesta una campaña de lodo contra el que le ve perfil de sucesor de Ruti.

[Y SE EQUIVOCA, por cierto, porque ese tío ya está muuuuy quemado por andar creyéndose muy importante y lanzar tremendos dardos venenosos en contra de un consentidazo sexenal.]

ES PERFECTAMENTE entendible el golpeteo a Ruti, aunque no justificable viniendo de alguien supuestamente del equipo, quien a base de golpes bajos quiere ganar el protagonismo que no puede afianzarse por su “limpia” trayectoria.

ES EL MISMO que, a principios de año, cuando Escandón terminaba su primer periodo como presidente del TSJE, filtró un presunto expediente –falso– de una supuesta acusación (falsa) en contra de Ruti.

LA AMBICIÓN de este jurista “ejemplar” está motivada no sólo por sus ansias de Poder sino por una tácita venganza por parte de su madrina, ésta quien no le perdona al magistrado presidente el no haberla acompañado en la pasada coyuntura sucesoria.

SI SIGUE así de voraz y desmedido, este zopilote de cuello blanco, fauna nociva del Tribunal, quedará desplumado.

AL TIEMPO.

Ni una placa

ES RIDÍCULO acusar que hay piratas cuando en el actual gobierno no se ha entregado ningún título de concesión, ninguna placa, en cualquier modalidad de transporte.

LO QUE ha existido, en cambio, es una purga tremenda de chantajistas del volante que aspiran a respirar los privilegios del pasado.

Y HA EXISTIDO también un tremendo combate a las mafias, como lo demostró el tambo propinado al ilustrísimo Bersaín Miranda.

NO EN BALDE los tres secretarios del sexenio han estado al filo de la navaja –desde Mariano Rosales, pasando por Fabián Estrada y ahora Mario Carlos Culebro– para que no se hagan pijijis en limpiar la siempre convulsa Secretaría de Transportes.

Y HAN AGUANTADO de todo –influyentes, prepotentes y hasta con fuero–, con tal de que no haya una placa más cachirula, chueca, fuera de la ley.

POR ESO, el colmo de la protesta prevista para hoy es que piratas (“tolerados” acunados en el pasado inmediato) acusen que hay otros más piratas (“tolerados” más actuales).

VEREMOS en qué termina este ajuste de cuentas entre mafias del transporte, ojalá que el Chapito Power –Mario Carlos, pues– imponga su voluntad y logre desactivar ese polvorín.

CACHIVACHES: EL IMSS Chiapas, hace unos meses, fue el primer lugar nacional en mayor satisfacción para el derechohabiente y cuarto lugar del país en limpieza de sus instalaciones, según lo reveló la encuestadora Berumen y Asociadas, según lo dio a conocer recientemente el mismísimo Mikel Arriola, conquistas logradas cuando Yamil Melgar era el mandamás de esa delegación…

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

La clásica “operación cicatriz”

Un día después de su alzamiento como “pre pre” candidato presidencial por la siglas del Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade está en todos los medios habidos y por haber.

Le llenan de elogios pero también le llueve en su milpita. Es normal cuando se está en la antesala de lo que podría ser Los Pinos.

Él, se sabe defender. No habla como político pero saca sus tablas y la experiencia acumulada en varios cargos públicos. Asegura que México le debe mucho al PRI, partido bajo el cual se crearon instituciones como el ISSSTE y el IMSS.

El ex titular de Hacienda entra en lo que políticamente llaman “operación cicatriz”.

En redes sociales le critican que se preste al show. Aparece “casualmente” en las redes sociales de varios comunicadores durante una comida con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.

La comida es en un restaurante de la Ciudad de México, el Mesón Puerto Chico, cotizado entre la crema y nata de la clase política. Ambos personajes no se ven muy sonrientes; más bien, parece como si hubiese un ambiente de tensión.

Comienzan la degustación de alimentos con saco y terminan en camisa. ¿Se puso caliente la plática? Al salir del restaurante nadie hace declaraciones.

El secretario de Gobernación, a quien, dicen, la clase priísta prefería como candidato porque es uno de ellos, suelta más tarde en su cuenta de Twitter: “Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI_Nacional”.

José Antonio Meade está tratando de “amarrar” a los duros del PRI y de mandar un mensaje de unidad. Más de uno en las altas esferas del tricolor y en la clase popular no ha de estar tan contento de que un externo tenga “la chuleta” en la mano.

MANLIO FABIO BELTRONES

Otro que años atrás sonaba para ir por una candidatura presidencial por el PRI es Manlio Fabio Beltrones, quien tras el descalabro cuando estaba al frente del partido tuvo que “tragar saliva”.

Advirtió que quien resulte candidato presidencial del tricolor es quien deberá salir a buscar el voto.

Un PRI sin sus militantes no se entiende, pero tampoco sin la inclusión ciudadana, dijo, como ya es moda entre la clase política, en redes sociales.

EN EL VERDE ESTÁN EN DEFINICIÓN

Cuentan que los verdes también se reunieron en Cancún Quintana Roo, en su cuarta “encerrona” previo a definir a la nueva dirigencia nacional.

Hay grupos a favor y en contra de irse de una vez por todas con el aspirante presidencial Antonio Meade.

Unos creen que el Verde debería marchar solo en ciertos casos para la próxima contienda para mostrar que tiene su propio músculo, como en el caso de Chiapas.

EL PAN SE PULVERIZA

Una vez que formalmente Meade está en busca de la candidatura presidencial por el PRI, en el PAN comienza a “cascabelear” la maquinaria.

Por un lado está el grupo que apoya Ricardo Anaya para que encabece una candidatura por el Frente y por otro los que siguen a Margarita Zavala, la ex primera dama, aunque ella está ya en la cancha de los independientes.

Peor aún, hay panistas que han comenzado a expresar su apoyo a José Antonio Meade porque se trata, dicen, de un personaje preparado y honesto.

Diego Fernández de Cevallos, ex aspirante presidencial por el PAN y Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva en el Senado de la República le dieron el visto bueno.

“José Antonio técnicamente es impecable, es honrado. Yo creo que el PRI mandó su mejor carta”, declaró.

EN CHIAPAS HUBO PRONUNCIAMIENTOS

Roberto Albores Gleason, senador por el PRI fue uno de los primeros en reaccionar a la designación de José Antonio Meade a la candidatura presidencial.

Lo mismo hicieron gentes como Jaime Valls Esponda, ex rector de la Unach y el senador, Luis Armando Melgar. Este último dicen que tiene cercanía con el “ungido”.

Eduardo Ramírez Aguilar desde la trinchera del PVEM también guiñó el ojo a quien no tardará en visitar Chiapas, una de las entidades que más votos le dará, en alianza o sin alianza con el tricolor.

Escríbanos a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Debido a los constantes movimientos nacionales y no me refiero a los telúricos, han puesto nerviosos a todos aquí en la aldea, lo que ha hecho que los actores políticos apresuren sus acciones y se avienten en un precipicio mediático que no tiene fondo. Esta es la tendencia que se marcara en todo el Proceso Electoral Estatal y Federal 2017-2018.

GUERRA MEDIÁTICA.

Si bien legalmente según lo marca el INE aun los tiempos no son los óptimos, se andan echando de cabeza unos con otros, haciendo pactos en lo oscurito y desacreditando en una guerra sucia que por lo que se ve estará más fuerte que nunca.

Meade Kuribreña tiene cuatro días de haber externado su aspiración a ser el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el Revolucionario Institucional y ya ha encabeza todas las encuestas, es el favorito de todos quienes lo enfrentan a Anaya, Moreno Valle y el mismísimo AMLO, el cual obviamente al ir solo este domingo no habrá más que darle una opción legal a su pretensión según las convocatorias hechas por el mismo PRI y para febrero será oficialmente su candidato, mientras tanto, entre que son peras o son manzanas le está dando todas las de ganar, por lo que pueda hacer en estos meses de campaña, lo contrario de AMLO que lleva dieciocho años con la misma pretensión.

DESTAPES Y MÁS DESTAPES.

Y si eso es a nivel nacional ahora imagínense aquí en Chiapas. Pues hasta destaparon al Tlatoani como virtual candidato a la gubernatura estatal, según en una reunión muy privada entre alcaldes en el mirador, cuando al parecer no estaba incluido.

Ya hasta el Jorge Padilla Valdivia el Potro de Chiapas anda más crecido que de costumbre, el Brayan ya ni se diga, se hace edil de Tuxtla y el Dr. Francisco Rojas Toledo, un Marzo que rebasa los límites, junto a su caja de zapatos, piensa ir tras de Carlos Penagos Vargas, estar las 24 horas para señalar fallas en la política local, exponiéndose como ayer a ser echado de las Colonias, por no creer en su forma de hacer política, al no aportar nada a la sociedad.

TRÍPODE TRICOLOR.

Hay también quien ya canonizo al Secretario General de la ANUIES, a San Jaime Valls Esponda, quien lo hace el único ungido redentor aquí en Chiapas, lo cierto es que el no anda preocupado por lo que se diga de él en la aldea, actualmente está alejado de todas estas especulaciones, vacacionando en Japón a fin de no inmiscuirse en estos menesteres y cargar las pilas para después estar dedicado a su impecable trabajo en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana A.C.

Así mismo si se dieran las cosas, dudo mucho que regresara a Chiapas o más bien sus pretensiones irían por una representación proporcional a fin de posicionarse a nivel nacional y desde ahí estar apoyando a su amigo, no podemos descartarlo del todo, de que estará presente este 2018, lo estará.

Del diablito ni comentar por ahora, él está posicionando su nombre en las cúpulas nacionales, al igual que Melgar, es solo cuestión de repartirse los colores y lo que dejen, ya se lo repartirán los desfavorecidos de la aldea.

Finalmente: “Los recursos naturales son la base de un Chiapas productivo, hoy hemos visto una grave contaminación que no se ha podido revertir, no podemos esperar que continúe este desastre ambiental, urge que la federación actúe y aplique los recursos necesarios para cambiarle el rumbo a Montebello” lo dijo el Senador Luis Armando Melgar Bravo.

RONDA POLÍTICA

Víctor Lara

FOCOS ROJOS EN LA UNACH

PACO ROJAS PIERDE ESTRIBOS Y PROVOCA A PENAGOS Y EL LE RESPONDE.

INTEGRAN CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES EN EL IEPC

CREAN COMISION LEGISLATIVA PARA CHENALHO Y CHALCHIHUITAN.

Fuertes nubarrones negros asolan a la máxima casa de estudios, de un momento a otro va a estallar un serio conflicto, pues a la llegada del Maestro Miguel Ángel Yáñez Mijangos a la Facultad de Derecho de la UNACH (debido a que lo corren de la UNICH, institución donde por cierto tiene un expediente de investigación del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado OFSCE por recursos financieros no comprobados que rondan los 4 millones de pesos, pero esa es otra historia, dijera nana Goya), intenta retomar el poder que siempre ha tratado de ostentar en detrimento de la institución, ya que siempre ha sido para uso indebido del patrimonio.

Es así que después de lograr sacar a la directora encargada de la Facultad la Dra. Delina Nañez Córdova en septiembre de este año, impone como encargado de la dirección al Juez el Dr. Jacobo Mérida Cañaveral, quién ha sido docente de tiempo completo (PTC) de la facultad de Derecho desde el año 2008 y Magistrado y Juez al mismo tiempo, teniendo el don de la ubicuidad ya fue Magistrado (corroborar en http://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/…/A860A9C3…) del 2008 al 2014 al mismo tiempo de PTC, y luego juez en Tapachula, Pichucalco y actualmente era Juez en Comitán y al mismo tiempo impartía cátedra en la Facultad, imaginen la probidad del juez que recibe doble sueldo sabiendo que ambas instituciones le pagaban tiempo completo y en ciudades distintas.

Juez Constitucional de Primera Instancia adscrito al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento en Pichucalco, Tapachula y Comitán de Domínguez, Chiapas. http://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/…/A860A9C3…

Obvio que siempre protegido por su asesor y mentor el Maestro Yáñez; Es así que ahora que llega a la dirección de la facultad a través de su persona empieza a actuar el Lic. Yañez cobrando venganza de quienes ve como posibles enemigos y “dizque” traidores sean maestros y alumnos que no han sido cómplices de sus actos de corrupción.

Lo que ha llevado a la facultad a un nivel de confrontación que está a punto de estallar, porque obviamente este ataque frontal de Yáñez a través de Jacobo el “JUEZ” ha provocado que ahora un 90% de maestros se unan y traten de defenderse, una forma de defenderse es pedir la convocatoria a director y lograr una propuesta común académica, ya que entre los profesores agraviados están los verdaderos profesores, los que si se dedican a la academia y actualmente tienen el perfil PRODEP y publican, además de todos los que tienen el PEDPED. Pues hay que intervenir en la Facultad antes que eso explote y la situación sea más grave ya que alumnos y profes están cansados de tanto atropello.

Esperemos que este grito a tiempo sea tomado en cuenta y no sea un grito desesperado en el desierto de la indiferencia, ojala, por el bien de la UNACH, sino al tiempo.

Quien ha sido una revelación en la política aldeana es nada más y nada menos que Willy Ochoa, pues la vitalidad y creatividad legislativa vino a revolucionarla, ha dejado su sello personal en cada asunto que toca y la cuestión de la reconstrucción no ha sido la excepción al declarar que no tolerara ni a solapadores, ni será comparsas de los corruptos que lucran con los recursos que deben ser para los damnificados por el sismo del pasado 7 de septiembre, fue el mensaje directo del diputado Willy Ochoa Gallegos, demostrando la congruencia de sus palabras en los hechos.

La postura de Willy, ante las denuncias de los ciudadanos de Pìjijiapan, en contra de Aristeo Trinidad, presidente municipal de ese lugar, en relación a la manipulación del padrón de damnificados, que se ha vuelta nota nacional, deja de manifiesto el interés del Congreso de Chiapas, de transparentar la ayuda que debe ser para quienes perdieron parte o la totalidad de su patrimonio, Ochoa Gallegos no se anduvo por las ramas y como presidente de la Comisión de Reconstrucción, fue enfático en llamar a cuentas a quienes abusan de sus puestos, no solo en estos casos, recordemos también la postura del diputado por Tuxtla por la cuenta pública de varios municipios.

Nos queda claro que el compromiso de Ochoa va más allá de su militancia y no le da la vuelta a las preguntas, como suele ocurrir en quienes ocupan un cargo de tal magnitud, así que ya lo sabe Aristeo Trinidad y otros alcaldes que quieran andar de tentones con los recursos públicos. De la misma manera hoy dará a conocer a las 12:30 pm en el Congreso del Estado con el tema: Comisión Legislativa para el diálogo y la conciliación, Chenalhó-Chalchihuitán.

En sesión de la Comisión de Organización Electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, listos para integrar hoy a los Organismos Municipales y Distritales para la elección 2018, pasara al Pleno para su aprobación, esperemos que todo marche sin contratiempos, me refiero concretamente al recurso económico para renta, muebles, salarios y otros gastos de operación.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a María Alejandra Barrales Magdaleno separarse del cargo de presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a más tardar el próximo sábado 9 de diciembre. Argumentó que dejó de estar justificada la medida excepcional que tenía el efecto de suspender la aplicación del Artículo 111 del estatuto de ese instituto político, que prohíbe ocupar la dirigencia mientras se ejerce un cargo de elección popular. Los magistrados tomaron en cuenta que actualmente está en curso un proceso de renovación de los cargos de dirigencia del PRD, llevado a cabo en acatamiento a una sentencia previa de esta Sala Superior, y determinaron que la actual presidenta nacional deberá separarse de dicho puesto partidista.

Tres mil serán los que van a protestar mañana a partir de las diez de la mañana, saldrán de Chiapasionate y van a la Secretaria del Transporte en donde amenazan con permanecer hasta que se solucione sus demandas.

Responde Carlos Penagos a Paco Rojas acepta que lo siga a todos lados, pero lo invita a que lo haga a su lado, con propuestas para resolver problemas de Tuxtla. Invitó a Paco Rojas a que se sume con acciones a favor de la ciudadanía, dijo que no podemos quedarnos en la crítica constante sin hacer nada y Remata diciendo que en su proyecto caben todos. Ahora van a ser cuncas!!! Será?

Ya no es de sorprenderse de las actitudes del ciudadano Paco Rojas, al presentarse y a expresarse mal hacia los colonos de la colonia Diana Laura, mismos que se encontraban reunidos celebrando los logros de los comités de parques y de seguridad a beneficio de la colonia misma, en la cual los niños disfrutaban de los juegos y sobre todo de un ambiente familiar. Ya está chocheando Paquito. . .Hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos mañana, recuerda solo para tus ojos.

Comentando la noticia

Alfonso Carbonell Chávez

Pregunto ¿alguien extraña al Güero?

Revisando la prensa de hoy, de repente me saltó la curiosidad preguntándome; en dónde diablos andará el mandatario estatal Manuel Velasco Coello, ya que ni una nota partida por la mitad, consignaba diario alguno de su activismo sobre todo en un estado altamente convulso y donde la sociedad, ha venido dando muestras fehacientes de su hartazgo. Al tratar de buscar alguna explicación posible incluso adelantando conjeturas, lo que primero fue sorpresa, ya analizado con mayor detenimiento, solo vine a comprobar que en estos cinco años del gobierno de Velasco, su ausencia ha sido la constante. Pero visto desde otro ángulo, la falta de presencia respecto a su actividad gubernamental correspondiente a su agenda de gobierno -si la tuviere- de algún modo esta falta de acción viene a confirmar lo que se ha convertido en tema principal de los medios digitales e incluso uno que otro tradicional, que le señalan y critican eso precisamente, su permanente indiferencia ante las urgencias ciudadanas como el ineficaz cuan ineficiente uso (y abuso) de los recursos públicos que le son del propio pueblo. No de él ojo. Ciertamente la inquietud planteada en el título de esta entrega, no se refiere al hecho que se le extrañe porque se le quiera o sea necesaria su presencia no, sino por contrario, es por su marcado autismo en su quehacer de gobernador lo que tiene exasperada a la sociedad y que demostrado está, su única prioridad es el beneficio de él, su familia y sus incondicionales (léase cómplices) en tanto el bienestar, la justicia y el desarrollo social y económico del pueblo, no esté siquiera cercano en su, insisto, agenda de prioridades. Él, en verdad, nunca ha gobernado y en los casos en que ha tenido que tomar alguna decisión, siempre ha sido equivocada y en sentido contrario al beneficio de la gente. No voy a enlistar los hechos que den certeza a mi particular lectura sobre de este gobierno, basta y sobra con revisar los diarios y las redes muy en particular, para entender a qué me refiero; despidos masivos, deudas del gobierno por doquier, creciente inseguridad, conflictos políticos intracomunitarios y una larga lista de etcéteras que insisto, sería largo enumerar en este espacio.

Insisto, ¿alguien extraña en verdad al güero? La respuesta creo es coincidente ¡nadie! Porque no puedes extrañar a un gobernante cuya ausencia es y ha sido su sello de su gobierno. Si la forma es fondo señalaba don Jesús Reyes Heroles, valdría la pena entonces aplicarla en este caso del gobernante chiapaneco, empezando porque jamás, salvo el día del grito de independencia y eso cuando no ha estado tomada la plaza, ha despachado en el palacio de gobierno, hoy convertido en verdadera cloaca. Ello no puede tener otra lectura que del marcado desdén que Manuel Velasco tiene por el pueblo de Chiapas. Ha quebrantado todas las formas y ha pisoteado la dignidad de los chiapanecos. Pero si la forma es fondo, el fondo se convierte en abismo cuando en la toma de decisiones tan importantes como el nombramiento de sus principales colaboradores empezando por los secretarios de gabinete, que se entiende, deben ser los que lleven a cabo las trascendentales acciones de gobierno empezando por el ejercicio y distribución de los recursos, ya no digo para apuntalar el crecimiento y desarrollo sino tan siquiera para paliar las carencias más apremiantes de las y los chiapanecos, nos ha recetado y no generalizo, a los peores hombres y mujeres que se han destacado por su marcada proclividad a lo ajeno depredando grandes cantidades de recursos públicos, acompañados con una gran incapacidad y desconocimiento para llevar acabo sus responsabilidades. Así el círculo perverso de ineficacia, opacidad, corrupción, valemadrismo e impunidad, se cierra cada día en Chiapas en nuestras propias narices. Es decir, se levantan con el firme propósito de chingarnos y para cuando acaba el día y habiéndolo logrado; solo esperan el nuevo amanecer para con el mismo ímpetu y cinismo, las expectativas planteadas se sigan cumpliendo. La realidad que viven hoy millones de chiapanecos y ahora sí, ya no solo los mismos jodidos de siempre sino acompañados al igual por empresarios, constructores y hasta periodistas, no permiten considerar una hipótesis contraria ni siquiera diferente de la que líneas atrás consigno. Así entonces vuelvo a preguntar; en verdad ¿alguien extraña al Güero? Es más si se va o ya se fue, me cae, ni se va a notar. El daño ¡está hecho! Me queda claro.

Ya de saluda (#3de3)

1.- Ayer en este mismo espacio, ya de salida, comentaba sobre el borregazo e incluso de mala leche soltado en las redes sociales, del presunto pre destape ocurrido apenas días atrás de Eduardo Ramírez Aguilar, como candidato a la gubernatura por su partido, el Verde Ecologista y del cual, precisamente, es su dirigente estatal. Decía también, que la información se habría generado en el marco de una reunión partidista que el propio diputado Ramírez habría convocado a las fuerzas vivas de dicho partido, pero de igual modo, a la cúpula conformada por diputados federales y locales como alcaldes y funcionarios de filiación verdeecologista. Si bien la reunión sí existió, tal y como el mismo ERA lo confirmó, aprovechó para deslindarse de ese presunto auto destape, considerando que hubo una mala lectura y que dicha filtración solo pretendía dañar su imagen. Aceptó también, que hubo muestras de simpatías pero jamás hubo un destape como tal. Al tiempo de negar lo que se ventiló en redes, fue claro en señalar que tampoco se descarta. Así el fuego amigo se manifestó y ahora lo que se impone, es mi punto, que el también llamado Jaguar Negro, escoja mejor a sus amigos, sobre todo del gremio de la comunicación desde donde se detonó dicha versión. Así o más claro. Pero de qué va, va…// 2.- Y ya que andamos por esos trotes de destapes y destapados, de quien se ha comentado en los corrillos políticos no quita el dedo del renglón en eso de que pudiera, en una carambola de tres bandas, ser él y solo él beneficiario último de la decisión de su “amigo” (con añejamiento de 12 años) el güero Góber, es el alcalde capitalino Fernando Cacastellanos Cal y Mayor. Porque si bien dicen que dice, su destape en el marco de la convención de la impopular organización Antorcha Campesina no le fue del todo productiva ni bien vista (me refiero por su contenido sucesorio), ve aún un resquicio de que se pueda optarse, ahora con el señor “Mid” como candidato a la presidencia, decisión salomónica por cierto, y entonces dejar fuera a sus dos posibles contrincantes; al propio ERA y al senador Luis Armando Melgar. Ajá hasta cree. Soñar no cuesta nada pero ¡ah cómo apendeja!…// 3.- Finalmente, lo que no me queda claro aún, es cómo le va hacer el IEPC de Oswaldo Chacón Rojas, con todo lo que se le viene encima en el tema de organizar el proceso electoral 2017-2018, en dónde las etapas primarias del propio proceso implican una gran movilización de personal empezando por la conformación de las estructuras distritales y municipales, la capacitación y las “n” tareas que tienen por delante. Por ahí se compartió en redes ya saben que lo que no saben lo inventan, sobre de una supuesta conversación telefónica entre el súper secretario Técnico del gobernador el señor Roberto Rubio, la que se habría desarrollado en no muy buenos términos, incluso habiéndole reclamado este funcionario estatal de una “traición” al presidente Consejero Chacón. Sé, y de buena fuente, que esta conversación solo estuvo en la mente calenturienta de su autor, pero lo que sí es un hecho que revela el infundio publicado, es que el doctor Oswaldo sí ha hecho públicas sus diferencias incluso sus exigencias a Hacienda del estado, de no habérseles ministrado los recursos que por ley le corresponden al propio Órgano Electoral Local como a los Partidos. Y eso lo sabemos todos. No se hagan pendecos. Como dice el JJ…. // ¡Me queda claro! Salu2.

Y se acabó noviembre y empieza el festivo y navideño mes decembrino. Pero de que ya acabó el año, ya. Je.

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Fiscal de Chiapas propone a la educación como forma de prevenir la trata de personas

El fiscal general de Chiapas Raciel López Salazar, participó en la capital del país, en la Cumbre hemisférica sobre trata de personas, donde expuso el panorama, las acciones, resultados y retos para Chiapas en esta materia. Destacó que el estado cuenta con siete cruces formales y más de 700 cruces informales; por lo que se estima que anualmente ingresa un promedio de 400 mil personas de manera irregular, lo que la convierte en una frontera sin frontera.

Agregó que existen tres grupos de mayor vulnerabilidad en el fenómeno de la trata, las personas que residen en el estado y que son reclutadas a través del engaño, de manera personal o por redes sociales; en el segundo caso, las víctimas son migrantes, principalmente centroamericanas; y el tercer grupo, son los jóvenes y mujeres de las comunidades indígenas. Sostuvo que la entidad fue de las primeras en sumarse a la campaña internacional “Corazón Azul”, promovida por la ONU, a través de la jornada “Chiapas pacta con el corazón”.

López Salazar, detalló que el gobernador Velasco impulsa estrategias en prevención y persecución, para disminuir la incidencia de este delito. Dijo que una acción importante fue la conformación de la Comisión Intersecretarial para el Combate a este delito, integrada por representantes de los tres poderes del Estado, universidades y la sociedad civil; y la elaboración del Protocolo de Asistencia y Protección a las Víctimas, avalado por la ONU, instancia que certificó a 44 servidores públicos como operadores de Justicia Penal en esta materia.

Enfatizó que, con el objetivo de inhibir conductas adictivas, delictivas y promover el autocuidado, se puso en marcha el “Programa Vivir Seguros”, con cobertura en primarias, secundarias y preparatorias; que en una primera instancia alcanza a 500 mil alumnos; y el objetivo final es beneficiar a un millón y medio de niñas, niños y adolescentes, que recibirán la prevención todos los días escolares. “En Chiapas se combate el delito, previniendo, porque estamos convencidos que la vía más efectiva, es la educación”, sostuvo.

Ante expertos de diversas partes del mundo, el Fiscal General de Chiapas enumeró tres propuestas: Promover la prevención a través de la educación; Construir una política pública de difusión permanente y homologada, orientada a la sensibilización del fenómeno de Trata de Personas, en el ámbito hemisférico; e Impulsar una red de albergues anónimos homologados, que garanticen la seguridad y atención especializada a la víctima, con dignidad.

De acuerdo a esta cumbre, el delito se ha convertido, después del tráfico ilegal de armas y drogas, en uno de los más redituables para las organizaciones criminales que obtienen sus ganancias vulnerando los derechos a la vida, la libertad, la integridad física, la seguridad, la dignidad y el desarrollo personal de las víctimas. Un evento trascendental en el tema de Trata de personas, donde Chiapas tuvo una excelente participación. Así las cosas

No se solaparan actos de corrupción en la Reconstrucción de Chiapas: Willy Ochoa.

Mientras que para algunos podría parecer menor las denuncias de habitantes del municipio de Pijijiapan en torno a la manipulación del padrón de damnificados, por parte del alcalde de ese lugar, para el diputado Willy Ochoa esto no pasó desapercibido y lo dejó en claro ante los medios de comunicación, al declarar que no se van a solapar estos actos que atentan contra la recuperación de la economía de los damnificados.

Ochoa Gallegos quien junto con sus compañeros ha hecho recorridos por los diferentes municipios que se vieron azotados por el sismo, no se mueve ni un poquito de la línea de transparencia y combate a la corrupción que ha marcado su paso por el Congreso de Chiapas.

Por ello, no es de extrañarse su llamado hecho a las distintas autoridades a sacar las manos de los recursos que son para la gente, y anunció una investigación exhaustiva a este caso denunciado ya a nivel nacional, a fin de validar los hechos y llamar a cuentas a los responsables.

Esperamos que ahora no vayan a salir los denunciados con que existe algún tipo de persecución política, cuando es la misma gente quien ha dejado al descubierto el perverso juego de corrupción como lo ocurrido con Aristeo Trinidad, sus funcionarios y familiares.

Ochoa Gallegos, sin duda está cumpliendo con su palabra de ser vigilante y portavoz de que los recursos lleguen a donde tengan que llegar, aunque les duela a quienes vorazmente siguen medrando con la desgracia del pueblo. El Pueblo exige justicia.

Mead Kuribreña destapado por AMLO, Anaya y por el PRI.

El primero que destapó desde Octubre al candidato Presidencial del PRI, José Antonio Mead Kuribreña, fue el propio dirigente nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, después le seguiría el dirigente del PAN nacional Ricardo Anaya, y el pasado 17 de Noviembre fue el senador priísta de la FSTSE, Joel Ayala, quien destapó al Secretario de Hacienda, como candidato del PRI. El Miércoles 22, -cinco días después del destape sindical, fue el propio Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, quien no solamente destapó a Meade Kuribreña, sino le endilgó y lo calificó como el prohombre político que México necesita. Fue contundente Videgaray en favor de Mead, al grado que Salió el mismo Presidente Enrique Peña Nieto, al despiste, pero fue eso solamente una distracción de horas, porque siempre se eligió al ahora exsecretario de Hacienda.

El Ripley nace cuando ahora ya destapado por los sectores nacionales del PRI, Pepe Mead, es atacado por López Obrador y Anaya, de una manera agresiva y bravucona que para muchos fueron “Las mangas del chaleco” del mes de Noviembre. Lo destapan, lo pavonean que será el candidato del PRI con rumbo a Los Pinos, y después lo quieren ver enterrado e inerte Definitivamente se observa que el nombre de Pepe Mead, caló hondo. Preocupó a sus adversarios electorales. Sin duda el gran agarrón final Mead contra AMLO.

ERA se reúne con aspirantes a alcaldes.- El dirigente del PVEM de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con aspirantes a presidentes municipales de cara al 2018, en la cabecera municipal de Berriozábal. Allí Eduardo Ramírez los exhortó a trabajar en unidad y fortalecer las propuestas políticas, sin descalificaciones. En una amena reunión con la estructura Verde, Ramírez Aguilar también les pidió robustecer las estructuras electorales y las estructuras políticas territoriales. Asimismo sumar a todos los liderazgos y todos los sectores de la población para presentar al Verde como una opción viable y ganadora.

“La mejor alianza es con la gente, por lo que las decisiones se deben tomar con la ciudadanía, los invito a que trabajen a ras de tierra, dejando a un lado las descalificaciones, enfocándose únicamente en su objetivo, ser más ciudadanos en el quehacer político y trabajar por la gente”, señaló.

Finalmente remarcó que el objetivo de la reunión fue de trabajo y de evaluación para cumplir en tiempo y forma en los términos legales rumbo al 2018, aunque los adversarios que no faltaron argumentaron que fue un destape. Arrancaron también los golpes bajo la mesa. Ver para creer.

CAFÉ PARA TODOS

ALBERTO CARBOT

* “HE COMETIDO ERRORES O NO HE LEÍDO SUFICIENTES LIBROS. PERO LES ASEGURO QUE HAY ALGO QUE SÍ SÉ HACER, Y ESO ES GANAR ELECCIONES”, LA FRASE ATRIBUIDA AL PRESIDENTE PEÑA NIETO

* SE IMPUSO EL PRAGMATISMO POLÍTICO EN LA CANDIDATURA DE JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA; RESPONDE A LA MERCADOTECNICA POLÍTICA PARA PRESERVAR EL PODER

La ortodoxia, la lógica política, pero sobre todo el pragmatismo se impusieron en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el destape del hoy exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, de 48 años, con larguísima experiencia en la administración pública.

Y si es cierta la frase que recientemente le atribuyen al presidente Enrique Peña Nieto -en el sentido de que si quizá se le han escapado de las manos muchas situaciones en la conducción del país, ciertamente sí sabe ganar elecciones-, su candidato podría adelantar un triunfo sin muchos sobresaltos en los comicios del año próximo.

“Quizá algunos de ustedes coincidan con quienes hablan de mis defectos… que si he cometido errores o no he leído suficientes libros. Pero les aseguro que hay algo que sí sé hacer, y eso es ganar elecciones”, aseguran que fueron las frases puntuales de Peña Nieto.

¿Por qué el Presidente se decidió finalmente por Meade Kuribreña como su probable sucesor? Muchos analistas consideran que su candidatura es injusta para los verdaderos priistas y representa otro ejemplo de simulación.

Sin embargo, lo cierto es que su candidato responde a las exigencias de la mercadotecnia política, ante el alto riesgo de perder las elecciones frente al omnipresente y eternizado Andrés Manuel López Obrador, dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien sigue ubicado en primer lugar en las preferencias de los votantes, aunque hoy su ventaja sea de menos de 3 puntos, cuando llegó a estar situado10 por arriba del PRI hace apenas un par de meses.

Tampoco hay que soslayar que AMLO encabeza las preferencias, gracias al conocimiento que la gente tiene de él, luego de casi 18 años de campaña y proselitismo legal e ilegal ante el electorado.

Si por ejemplo nos remitimos a un comparativo histórico, en abril de 2016, López Obrador captaba un 26 por ciento de las preferencias electorales; Margarita Zavala 21 -como candidata del PAN- y el PRI -con Miguel Ángel Osorio Chong- 17 por ciento. Jaime Rodríguez, “El Bronco” lograba 9 por ciento y Miguel Ángel Mancera, 8.

Apenas el mes pasado -según la novena encuesta del “Proceso electoral 2018. Fase previa”, realizada del 14 al 18 de octubre del 2017 por el gobierno federal-, las preferencias del espectro electoral mostraron que el 19.71 por ciento de los ciudadanos consultados votarían por Morena; el 18.06 por el PAN, y el 15.81 por el PRI.

Para los encuestados, el mejor candidato era Andrés Manuel López Obrador; luego Margarita Zavala (expanista, hoy independiente), y en tercer sitio ubicaban a Miguel Ángel Osorio Chong (PRI). De allí seguían Ricardo Anaya Cortés (PAN), Rafael Moreno Valle Rosas (PAN) y José Antonio Meade (PRI), quien hoy ya detenta las preferencias priistas.

Entre los militantes de ese partido -de acuerdo al periódico “El Financiero”-, José Antonio Meade “tiene frente a sí una cuesta arriba para posicionarse como el favorito de los priistas.

“A la pregunta ¿Quién prefiere que sea el candidato del PRI para presidente?, la encuesta de noviembre de “El Universal” lo colocó empatado con Aurelio Nuño en tercer lugar de cuatro candidatos, con 11 por ciento de apoyo de quienes se identificaron como priistas.

“Con 49 por ciento, el mejor posicionado en el partido en el gobierno era el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ya deseó suerte a Meade en su búsqueda por la nominación de su partido. Otro desafío de la posible campaña de Meade sería superar el desgaste del gobierno al que perteneció, pues 52 por ciento de los encuestados por “El Universal” -en viviendas del 10 al 17 de noviembre-, considera que el peor escenario de cara a la elección de 2018 es que el PRI gane, tal como ocurrió en julio de 2012”.

Pero si nos atenemos a lo que el presidente Enrique Peña sí sabe hacer “y eso es ganar elecciones”, muy seguramente el camino de Meade Kuribreña estará bastante asfaltado para las elecciones de junio del 2018, cuando se elegirán Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados federales, y 2 mil 818 Ayuntamientos.

POR QUÉ JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA Y NO MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG

Más allá de las cifras de las tradicionales encuestas ciudadanas, Consulta Mitofsky reveló que -en un cuestionario al que respondieron 892 líderes en diferentes áreas en los últimos cuatro años-, Meade Kuribreña aparecía como la persona más capaz para dirigir al país en el 2018, seguido por Andrés Manuel López Obrador; Margarita Zavala se hallaba por detrás del político tabasqueño.

Una de las preguntas fue sobre el principal reto que tiene el país, a lo que la mayoría de los encuestados respondió que se trata de la corrupción.

La encuesta dada a conocer el pasado 9 de octubre, también abordó temas como las principales características de un líder, así como cuál ha sido la mejor política o acción del actual gobierno.

Sin embargo, los acuerdos de XXII Asamblea General del PRI efectuada en agosto, ya habían generado altos niveles de inconformidad entre los priistas tradicionales, sobre todo, luego que se aprobaron modificaciones a sus documentos básicos y se avaló la participación de candidatos externos.

Durante la clausura de los trabajos del encuentro, Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI manifestó su beneplácito por las enmiendas. “Somos un partido que necesita romper las cerraduras y que le abre la puerta a la sociedad”, dijo entonces.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto, orador principal del evento se comprometió a contender en “la batalla, con la seguridad de que México gana cuando gana el PRI”.

Lo hizo, quizá convencido por las alarmantes luces rojas de las encuestas, y que todo apuntaba a que el único prospecto con las características de político “apartidista” y funcionario prestigioso, que no polarizaría la contienda y del que finalmente podría echar mano exitosamente, era su secretario de Hacienda, presente en el evento.

Meade Kuribreña fue el más beneficiado con las modificaciones partidistas.

Seguramente, en privado Peña Nieto le había manifestado desde antes de que se efectuara la Asamblea del PRI, la posibilidad real de convertirse en candidato priista. De ahí que Peña Nieto encargara a Enrique Ochoa las modificaciones de forma urgente y a como diera lugar, aún a riesgo de provocar un profundo divisionismo en sus filas.

Escribí en su momento que al interior del PRI no debería existir margen para la equivocación y que si el presidente -finalmente el gran elector de Los Pinos- no elegía a la mejor de sus cartas, desde entonces fuese preparándose para enfrentar al final de su mandato -al igual que sus más cercanos colaboradores-, de la más descarnada persecución de la que se tenga memoria, de llegar al poder Andrés Manuel López Obrador o quien resulte candidato del denominado “Frente Amplio Democrático” PAN-PRD-MC.

Mencioné que, según mi punto de vista, el político que mejor reunía el perfil para convertirse en un buen presidente era el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong-, de 53 años, quien además, cumplía a cabalidad todos los requisitos que su partido exige.

Sin embargo, también señalé que -ante el escrutinio de los politólogos-, Osorio Chong se presentaría como un candidato débil, sin punch mediático.

“Sus atributos físicos no son los más convincentes antes las cámaras. Sin embargo, ante el auditorio, en directo, es un hombre que convence y posee gran capacidad para manejarse con toda la experiencia, firmeza y templanza necesaria, que un serio aspirante a la presidencia requiere”, dije.

Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el currículum de Osorio Chong menciona su paso como diputado federal en la LIX Legislatura (2003 a 2005). Antes de resultar electo gobernador de la entidad (2005-2011), ocupó las secretarías de Desarrollo Regional, Desarrollo Social y de Gobierno.

Igualmente subrayé que en el ánimo presidencial pesaba el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, de 39 años, quien hoy ante el avance de los acontecimientos, seguramente se incorporará a las tareas partidistas y a la campaña, para buscar también un espacio político en el Congreso o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Dije que el tercero y último de la lista -y que por ello sinceramente fuesen olvidándose del canciller Luis Videgaray, del secretario de Turismo, Enrique De la Madrid Cordero y del inefable José Narro Robles, titular de Salud-, era el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, de 48 años y con larguísima experiencia en la administración pública, a quien en su edición mayo-junio de 2013, la revista “Foreign Policy” lo había mencionado como una de las 500 personas más influyentes en el mundo.

“La modificación de los estatutos del PRI realizada durante su XXII Asamblea Nacional Ordinaria, le posibilita acceder a la candidatura rumbo a la Presidencia”, escribí.

Agregué que “incluso, se asegura que podría ser el catalizador que incorporara los votos de panistas e indecisos con grandes posibilidades de incrementar las expectativas electorales del PRI rumbo al 2018”, tal como seguramente pasará.

Por ahora, las elucubraciones en torno a probables nuevos cambios en el gabinete, no cesan, y se asegura que Osorio Chong dejará el despacho en Bucareli para convertirse en Presidente del CEN del PRI o jefe de campaña de José Antonio Meade.

Nada le haría mejor al prácticamente candidato presidencial del PRI, que aprovechar la gran experiencia política del hidalguense, quien joven aún, y de ganar Meade Kuribreña, podría darse el lujo de transitar otros 5 años más en la administración federal y esperar la oportunidad de mejores tiempos.

GRANOS DE CAFÉ

En la política chiapaneca, si todo va como públicamente se ha comentado en los medios, la actual administración está hecha un caos desde el punto de vista político-social y el proceso electoral se le sigue escapando de las manos al gobernador Manuel Velasco Coello.

Por ejemplo, circula en whatsapp el supuesto “destape” del actual Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, que tuvo lugar en el municipio de Berriozábal, donde dicen los enterados “se reunieron la crema y nata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como alcaldes, legisladores locales y federales, regidores, dirigentes de organizaciones afines y militantes”.

Incluso, se habló hace unas horas de que iniciaría su precampaña a partir del lunes 4 de diciembre. Y a todo esto, ¿dónde habrá dejado Velasco Coello al senador Luis Armando Melgar Bravo?

También en Morena dan por hecho que el candidato de Andrés Manuel López Obrador sea Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Judicial de la entidad, de quien algunos adversarios solicitan su destitución ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), porque la impartición de justicia -aseguran-, no puede estar supeditada al desempeño de un cargo político y realizar pre campaña.

Escandón Cadenas fue designado desde hace más de 2 meses por el Consejo Estatal de Morena, como “coordinador territorial”, el término eufemístico mediante el cual AMLO designa a sus candidatos.

Donde la lucha será intensa es al interior del PRI. Ahí el exsecretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas ha denunciado los golpes bajos y la manipulación cibernética por parte del senador Roberto Albores Gleason, quien también aspira a suceder a Velasco Coello el año próximo. Lo cierto es que en opinión de quienes conocen su trayectoria, Aguilar Bodegas sería una garantía para enderezar el barco en Chiapas.

Sin embargo, con la designación de José Antonio Meade como candidato del PRI, contarán mucho los afectos y relaciones de los aspirantes. No habrá que olvidar que uno de los personajes que cuenta con excelente relación con él, es Jaime Valls Esponda, actual secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), además, dicen, del propio senador verde, Luis Armando Melgar…Sus comentarios envíelos al correo gentesur@hotmail.com

IDENTIDAD POLÍTICA

Carlos Rojas

-El dedazo de MEADE lanzó el balón político a la cancha estatal.

La vieja práctica priísta colocó a MEADE en una candidatura presidencial por este instituto político, aunque todavía falta llegar al tiempo de registro, se da por hecho el virtual dedazo tricolor bautizado como “candidato de unidad” que dejó a varios acariciando la adelantada derrota. Por este lado ya se observa más claro el panorama pues la pelea presidencial se pronostica entre el virtual candidato de MORENA Andrés Manuel López Obrador y el del PRI Meade, sin tomar en cuenta a otros y otras que buscarán hacer el equilibrio político en las elecciones que vienen, faltaría mencionar a Margarita Zavala, Moreno Valle, la abanderada zapatista Marichuy, Armando Ríos Peter, entre otros que de forma independiente buscan lograr registro para pelear la misma posición, pero finalmente, en el ámbito nacional las cartas se pusieron sobre la mesa porque el tiempo electoral se agota y el partido en el poder no podría arriesgar lanzando una candidatura endeble y enfermiza polarizando sus propias huestes intestinas, de ahí que los demás aspirantes priístas se disciplinaron y dejaron pasar al ungido por el dedo presidencial. Ahora el balón fue lanzado hacía la cancha de los estados donde los diferentes partidos o alianzas deberán develar en breve tiempo los enigmas político-partidistas y exhibir a sus respectivos destapados. En Chiapas reconfigurando el escenario, podemos advertir que el Partido de MEADE, el Revolucionario Institucional atraviesa por una crisis interna ante la disputa de Roberto Albores Gleason y José Antonio Aguilar Bodegas por la candidatura tricolor, sin embargo el descrédito de los procesos internos por sus simulaciones y la guerra sucia desatada en contra de JOSEAN por operadores digitales del senador, predice que la relación entre ellos es irreconciliable, por ende el partido no podrá salir fortalecido hacía el combate electoral si las cosas siguen igual o empeoran con garrotizas, como la que recientemente se dio en las afueras del edificio de Santo Domíngo y donde los garroteros de Julián Nazar atacaron a compañeros de la prensa que solamente cumplían con su trabajo de informar, en términos llanos, al priísmo chiapaneco se le anda haciendo bolas el engrudo porque también el actual encargado del partido se aferra al sueño de una senaduría que cada vez se ve más lejos. Al Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA y su aliado el del “Trabajo” PT igualmente se les extinguen los tiempos para mostrar su candidateable estatal, por vía de mientras el Presidente Magistrado del Supremo Tribunal Rutilio Escandón Cadenas está a punto de nieve ante la indefinición de renunciar para lanzarse de lleno al peje-proselitismo o quedarse a esperar a que Zoé Roblero le coma el mandado, y es que en los altos círculos de esta corriente se escucha decir que el hijo del ex gobernador Eduardo es bien visto y tiene buenos “amarres” en esos niveles que lo catapultan en su histórica aspiración. Al Partido Verde Ecologista de México PVEM también se le cuecen las habas, aunque hace un par de días trascendió un DESTAPE express de Eduardo Ramírez Aguilar durante una reunión con aspirantes a presidentes municipales, resulta que “nanay” de destape fue este evento, por el contrario, el Presidente de este instituto político negó en voz propia que todavía no lo den por destapado, mucho menos en esta temporada de frío pues el agua falta por hervir, si bien es cierto el PVEM puede configurar una alianza chiapaneca con MOVER A CHIAPAS Y CHIAPAS UNIDO, pero no hay que perder de vista que también el senador Verde Luis Armando Melgar tiene su corazoncito, sin contar que un par de ex gobernadores lo impulsan para darle pista política donde despegar. En el PRD y su alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano suena fuerte el nombre de Eduardo Ramírez Aguilar mejor conocido como Jaguar Negro, una figura que arrastra más seguidores que detractores según mediciones y encuestas levantadas con cierta regularidad. En fin, si como se dice y comenta ERA va al PRD, arrastraría PAN Y MC, así como organizaciones y fundaciones en su trinchera. MORENA con Zoé Roblero también arrastraría al PT y con el cotizado logo Pejista logra canicas para jugar. Albores Gleason en el PRI le espera sortear muchos obstáculos para conciliar la guerra intestina que arrancó con JOSEAN, quién dicho sea de paso, también quiere descarrilar al que se le ponga enfrente para lograr pista en cualquier trinchera. Mientras que Luis Armando Melgar en el PVEM Tendrían que darle músculo y oxígeno político con los enaMORADOS Y CHIAPAS UNIDO. Porque los Verdes-Verdes darían golpe al timón en este posible escenario. Sin embargo, la pelota política lanzada a los estados después del destape de MEADE como virtual candidato presidencial tricolor, bota y rebota por todos los ángulos de la cancha chiapaneca, los jugadores nomás siguen con la cabeza y la vista cada movimiento, esperando que calme la rebotadera y escuchen el silbatazo para dar la primera patada. Mientras tanto como dice el viejo refrán: “Ni están todos los que son en su respectiva ideología, ni son todos los que están en sus correspondientes partidos. TODO LO CONTRARIO.

– Hay distintas maneras de ser joven, pero Mauricio Cordero diputado local por el distrito VI con cabecera Comitán ha decidido poner su juventud al servicio de la gente, de la política y del interés por ver una sociedad mejor desarrollada, el muchacho transmite confianza, responsabilidad y promueve el diálogo entre generaciones, indispensable en estos tiempos de desafíos sociales que requieren la juventud y experiencia para seguir adelante, bien por este político comiteco a quien hemos visto recorriendo las principales calles y avenidas de su natal Comitán, y acompañando muy de cerca al gobernador en sus frecuentes giras de trabajo…//El galeno comiteco Francisco Paniagua Morgan, es también un ciudadano comprometido con el bienestar social, su trayectoria como médico y lo recomiendan como ser humano, y como funcionario público entregado a su responsabilidad; cualidades requeridas en todos los ámbitos de la vida y de la política, otro comiteco más que busca la silla municipal. No hay que perderlo de vista tampoco…// Guillermo Rodas Pérez quien lleva las riendas de la Organización Renovación Ciudadana, no quita el dedo del renglón para seguir acrecentando afiliados y estructura política para los comicios que se avecinan…// En las Margaritas, Omar de Jesús Flores Clemente, integrante del primer círculo de la CODECH se anda moviendo como pez en el agua en las comunidades y organizaciones adheridas a esta coordinadora de donde han salido los presidentes municipales triunfadores. Abundaremos.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será cierto que el pacto entre MAVECO y MEADE prometió más votos verdes que colorados en la contabilidad final?

