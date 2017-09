CARREREANDO LA CHULETA

Ronay González

LAS NOVELAS DE TERROR

Cuando uno cree que ya ha visto, escuchado, leído todo, siempre hay algo nuevo para sorprendernos. Tengo en la memoria decenas de historias de cosas retorcidas que hacen los gobernantes con tal de servirse del poder que tienen, pero esto no sé si lo había visto alguna vez.

Morelos fue uno de los estados más afectados por el sismo del pasado y tristemente recordado 19 de septiembre, antes ya nos había tocado a nosotros, pero voy a darle voz, en esta ocasión, a una amiga morelense que me pidió la dejara narrar un capítulo de este espantoso triller llamado ¿en manos de quién estamos?

“Érase una vez un estado que quedó derrumbado en casi tres cuartas partes de su territorio tras el sismo, no tiene los reflectores que tiene la Ciudad de México y se entiende, es la capital del país y la densidad de población es por mucho, más grande, pero de alguna forma el mundo se tiene que enterar de las aberraciones que aquí suceden.

Los morelenses, el país, el mundo entero se volcó en ayuda, los jóvenes se organizaron de una forma que no había visto antes y eso que nací aquí. Todos, estudiantes, comerciantes, doctores, ingenieros, todos buscaron la mejor forma de hacerlo, hasta que la tentación fue demasiado grande para el Gobierno del Estado.

¿Qué hizo? Nada más interceptar la ayuda, hay poblados pequeños, de 100 casas en donde se cayeron 60, es decir más de la mitad del lugar está en ruinas, urgía la ayuda, y en lugar de hacerla fluir, de registrar la ayuda y mandarla inmediatamente en los mismos camiones a esos lugares, en lugar de ofrecerles seguridad, acompañarlos, no, los escoltaban rodeados de policías, como si trajeran armas o drogas, para que se vaciara todo en el Dif Estatal ¿por qué? ¿para qué? No era de ellos ni para ellos, no tenían ni siquiera por qué intervenir, su única obligación era canalizarlo inmediatamente.

Los choferes de los camiones, la mayoría de empresarios de otros lados, no de los gobiernos, no de nadie en particular, sino de gente que puso sus unidades, gasolina, choferes, que venían con la encomienda de llegar directamente a los poblados, no importaba si manejaban dos horas más, lo que importaba era que la gente tuviera apoyo, pero no, en lugar de orientación y ayuda se encontraron con emboscadas de policías, se encontraron con que su esfuerzo iba a quedar apilado en una bodega mientras la gente seguía sufriendo.

Qué más quisiera yo que todo esto me lo estuviera inventando, pero no es así, en Cuernavaca, en donde era lógico que llegara toda la ayuda porque los demás no conocen la geografía del estado, ni saben de las rutas más rápidas o seguras, ni de la situación de cada poblado, se encontraron con operativos que no montan ni contra la delincuencia, a los coches particulares los están revisando, los están obligando a bajar la ayuda que lleven, a los camiones ni se diga, los escoltan.

Hay ayuda que viene perfectamente dirigida, canalizada, por ejemplo de las diócesis del país hacia la diócesis de Cuernavaca y nada menos hoy viernes que llegaron dos tráileres dispuestos a coordinarse con Caritas, el Dif Morelos hizo lo mismo que ha venido haciendo, los interceptaron, no los dejaron salir de la capital, y los “escoltaron” hasta las bodegas del DIF, en donde se siguen acumulando las cosas.

Y ha habido enfrentamientos entre la sociedad civil y los policías, los choferes también han tenido que defenderse. ¿Por qué? No es lógico, están ayudando, deberían darles las gracias, no amenazarlos.

A veces ya no sé en qué mundo vivimos, no es lo que quiero para mí, para mis hijos ¿usted sí? Cómo es posible que quienes quieren ayudar tengan que estar armando “planes” para no ser interceptados por el gobierno estatal de Morelos, y en lugar de que la ayuda llegue en una hora pues llega como en cuatro, con todos los riesgos y gastos adicionales que ello implica, están cruzando ríos, transitando por caminos no seguros, no es justo, no es humano.

Me aterra pensar que hay mentes que gobiernan que sean capaces de maquinar acciones así, a quienes no les importe en lo más mínimo el dolor, la muerte, la soledad, el hambre. ¿Quién les va a poner un alto? sé que sólo nosotros, sé que todas esas valientes personas que ayer en la noche fueron y apoyaron a los choferes para que no los escoltaran, que enfrentaron a la policía, que vaciaron el tráiler y se llevaron la ayuda en las camionetas que ya estaban organizadas para repartirla, pero fue sólo uno, uno de muchos. Es difícil cuando te piden ayudar, recolectar, organizarte y de remate la tienes que hacer de frente de batalla para que no te quiten lo que con tanto esfuerzo hicieron cientos de personas ¡qué horror!

Antes o en algunos lados los gobiernos ni se mueven, no se inmutan, de los males el menos, lo terrible es que ahora no sólo es eso, ahora de remate te persiguen como al peor de los delincuentes, te amenazan y si quieres ayudar es prácticamente a costa de tu seguridad. Los centros de acopio ya los están organizando en lugares más alejados, de más difícil acceso, donde no llegue tan fácil la policía ¿puede creerlo?

La ayuda aún se requiere, las casas se siguen derrumbando, siguen aumentando los que lo perdieron todo, así que por favor, no importa de qué rincón del país nos leas, ayuda a difundir esta información, el mundo entero necesita saber que en Morelos hay un gobierno enfermo, podrido, no entiendo cómo pueden vivir cargando tantas muertes y penas encima, sólo espero que algún día su miseria los alcance”.

Así termina el texto de mi amiga y me quedo sin comentarios ¿en manos de quién estamos? Graco Ramírez, el mencionado gobernador quiere ser presidente de la República por el PRD, el Colocho nos agarre confesados.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx