Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LAS COSAS EN CALIENTE.

Pues bien ante el inminente avasallamiento del morenísmo en México, debemos de reconocer que no se ha dejado nada al ahí se va, primero el Presidente de la republica Enrique Peña Nieto ya recibió en los pinos a Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de nuestro país, donde EPN y AMLO se volvieron a encontrar después de seis años de no verse, (versión dada por el mismo Andrés en el último debate), pues bien todo se está dando paso a paso para la transición, pero aún no daban constancia de mayoría a los candidatos ganadores y ya estaban dando posesión al nuevo encargado en los pinos.

“Ni tarde ni perezoso trascendió que este viernes Manuel Velasco Coello se reunió con Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México”

Enrique Peña Nieto se ha ganado la simpatía de todos al dejar un gobierno en alternancia, no imponiendo de nuevo al PRI, desde un inicio se hayan visto o no, ambos EPN y AMLO ya habían acordado lo conducente para que Morena fuera el relevo al poder federal, con ello asegurarse una salida además de decorosa, sin problema alguno, pactar con mucha antelación les permitió hacer las cosas como debieran y a Andrés Manuel asegurarse que en esta su tercera vez si fuera la vencida.

Por eso el discurso siempre fue el seis de seis y funciono, hoy por hoy arraso con la cámara de diputados, la cámara de senadores, los congresos de los estados donde tendrá el poder absoluto y demostrará que un gobierno sin privilegios ya cavando con la corrupción podrá ser el detonante para que en México se dé el cambio que tanto necesita. No sabemos si sea bueno o sea malo, si las cosas se den como se tienen planeadas, pero al menos López Obrador tiene la oportunidad de su vida para hacer bien las cosas y como el mismo dice lo único que busca es “Quedar en la historia como un buen presidente de México”.

Y como ya decíamos emulando toda la política nacional de su compadre Quique, está el gobernador Manuel Velasco quien sin su constancia de mayoría que acredita a Rutilio Escandón Cadenas como Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, él ya lo invito también a Palacio de Gobierno, donde le presentó las instalaciones de lo que será en los próximos seis años el lugar desde donde resolverá los grandes problemas de los Chiapanecos, los medios de comunicación estuvieron presentes y dieron cuenta puntual de lo que aconteció en ese recorrido. Pero mi querido gobernador ni tarde ni perezoso no se quedó ahí, dando paso a la alternancia, si no que ayer trascendió que ya tuvo una entrevista con el presidente electo en su residencia de Ciudad de México.

El líder nacional de Morena recibió a uno de los gobernadores consentidos en esta administración, no por algo visitó tanto a Chiapas reconociendo los afectos, lo anterior como ya lo decía su abuelito quien en todo momento acompaño a Andrés Manuel en sus giras interminables por Chiapas. En su red social posteó: “Un honor poder felicitar personalmente por su triunfo al Lic. Andrés Manuel López Obrador, un hombre con visión social quien estoy seguro será un gran Presidente de México. ¡Le deseo el mayor de los éxitos, porque si al Presidente López Obrador le va bien a los mexicanos nos irá mejor!” y se le ve muy cómodo abrazados en lo que sería una biblioteca donde desde ahora despacha Andrés Manuel López Obrador.

Esto me recuerda aquella frase que dice: “el que no se mueve no sale en la foto” y aunque entendemos la premura porque buscar estas cercanías, esperemos que lo que venga ahora sea lo mejor para los mexicanos y sobre todo los chiapanecos, quienes respaldaron en todo momento al peje y a su movimiento de regeneración nacional, a pesar de llevar una cargada verde y las incomodidades que esto implica, pueda salir adelante el nuevo Proyecto de Nación.

VA DE ANÉCDOTA. – Los “Millennial” en el 2018.

12 Millones de jóvenes que este 1 de julio votarán por primera vez, ellos sin duda también definieron el destino de la elección presidencial, por ello el presidente electo llamo “benditas redes sociales” a quienes lo mantuvieron y ahora votaron por él, ya que de acuerdo con especialistas su participación fue fundamental, no sólo por el número que representan sino porque la mayoría no tiene una preferencia política específica.

Según académicos como Macarita Elizondo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es en esta parte de la población donde los partidos y autoridades electorales deben concentrar su atención, con un elemento adicional: la mayoría de estos votantes primerizos pueden estar ajenos a las descalificaciones entre los candidatos.

Un ejemplo es la acusación contra López Obrador de que, si gana los comicios, aplicaría un gobierno similar al del polémico expresidente Luis Echeverría (1970-1976). En ese período el país padeció el inicio de una grave crisis política que empezó a superar dos décadas después. Pero a los jóvenes el nombre del exmandatario nada les dice, afirman analistas como Ana Paula Ordorica. “Asustar con que López Obrador implica el regreso de Echeverría es hablar sobre algo que no comprenden” estos electores, escribió en el diario El Universal. Por lo que ellos sin duda fueron sin duda quienes inclinaron la balanza electoral.

LINTERNA LITERARIA.- Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad.

¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.

Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. (Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo: “que calor hace”, “dame agua”, “¿sabes manejar?”, “se te hizo de noche”…Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho “ya es tarde”, y tú sabías que decía “te quiero”.)

Una semana más para reunir todo el amor del tiempo. Para dártelo. Para que hagas con él lo que tú quieras: guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Sólo quiero una semana para entender las cosas. Porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.

-Jaime Sabines

OFICIO POLITICO. – El que es perico donde quiera es verde, este refrán popular viene mucho al caso cuando este viernes le entregaron su constancia de mayoría por parte de la autoridad electoral a Emilio Salazar Farías, quien será diputado local por el distrito de Frontera Comalapa demostrando así que no solo puede ser diputado federal y local por Tuxtla Gutiérrez, si no que su vasta experiencia y todas sus cartas credenciales lo avalan para desempeñarse desde cualquier trinchera, por eso le han vuelto a brindar su confianza, a fin de sacar adelante el distrito Comalapense… Al que le hicieron de chivo los tamales es a Jorge Alberto Betancourt Esponda, candidato abanderado del PRI, Verde y Nueva Alianza a una curul federal por el distrito X correspondiente a Villaflores, ya que desde este fin de semana trascendió que la FEPADE confirmo irregularidades en elección del Distrito X, cuando unos desconocidos robaron urna de las bodegas electorales del INE en aparente complicidad con Víctor Hugo Coutiño Guisar, titular de dicho organismo electoral, iniciando una carpeta de investigación tras el robo de urnas en Villaflores en detrimento del candidato, por lo que Betancourt confirmó que impugnará los resultados irregulares que le dan el triunfo a Enrique Farrera Esponda, candidato a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), donde los números al parecer no cuadran ya que según el PREP, Betancourt obtuvo 79 mil 897 y Farrera 80 mil 834, definiéndose por casi mil votos cuando existen 15 mil 414 votos nulos… El que ya recibió sus nuevas oficinas es el director del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Guillermo Toledo Moguel, quien tomó posesión de las oficinas centrales de ese sistema educativo, estando presente Jorge Enrique Hernández Bielma, director saliente quien aún estuvo para la foto y el subsecretario General de Gobierno, Jorge Utrilla Robles, con quien se comprometió a redoblar esfuerzos en aras de que la institución trascienda dentro y fuera de Chiapas. Enhorabuena.

FINALMENTE: “El gran derrotado en esta elección fue el abstencionismo gracias a la histórica jornada electoral que hicieron los ciudadanos chiapanecos” lo dijo Manuel Velasco Coello. Nos vemos en el próximo Café Avenida en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

