Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LA VERDADERA MAFIA DEL PODER.

No nos deja de sorprender que el que se hará más chiapaneco que los culo pintos que se aventaron al cañón del sumidero para defender a su territorio de la invasión de los españoles y así fundar al nuevo Chiapa de las Indias, hoy Chiapa de Corzo; será Manuel Barlett Dìaz, el chile de todos los moles, pero ¿acaso lo recuerda usted?… si el mismo que concreto el fraude electoral en 1988, al que se le cayó el sistema y que por consecuencia dio el gane a Carlos Salinas de Gortari, cuando al parecer Cuauhtémoc Cárdenas había resultado el triunfador en esa elección presidencial, ahora renace como nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad que tendrá como sede nuestro ilustrísimo estado de Chiapas.

Y es que como se venían dando las designaciones de nuestro futuro presidente Andrés Manuel López Obrador el gabinetazo que nos había presentado, cumplía con las expectativas, lo mejor de lo mejor para cada área en concreto, pero Manuel Barlett Dìaz no cumple con ningún perfil, cumple con los compromisos que pueda tener Andrés Manuel y por ende empieza quedándole mal a los mexicanos.

Las nuevas generaciones no conocen nada de él y no es por denostarlo, pero el señor con sus años a cuestas poco podrá cumplir en cuestión de expectativas, pero porque subirlo al ring político cuando después de su acto no trascendió más en la política nacional y solo hasta después de 30 años resurge con colores morenistas que no son los al que originalmente sirvió.

Sin duda es un viejo lobo de mar, de origen poblano nació en 1936, Abogado por la UNAM, en el año 1970 o sea hace casi 50 años atrás inicio como Director de General de Gobierno de la Secretaria General de Gobernación, en medio siglo, siempre controvertido, sigue causando suspicacias el cómo llegó a ser tan cercano a Andrés Manuel y como de abogado llega a ser el encargado de una institución tan importante.

Dentro de los cargos que ha desempeñado ha sido Encargado de despacho de la Secretaria de Relaciones Exteriores en 1976, asesor del secretario de programación y presupuesto, que a la postre fuera presidente de la republica (Miguel de la Madrid) y por ello fue Secretario de gobernación, y después de la caída del sistema en la elección presidencial entre Cárdenas y Salinas de Gortari fue Secretario de Educación hasta 1992, luego gobernador de Puebla en el 93 y su nombre se postuló como precandidato presidencial en el año 2000 por su partido el revolucionario institucional. De ahí hasta el 2006 fue senador de la república, en el 2012 se integró a la Jucopo y coordino al grupo parlamentario del PT, pero la pregunta es: ¿cómo ser parte de la cuarta transformación? ¿Si su nombre en si se relaciona con lo peor del Priismo en México y lo liga inminentemente a Carlos Salinas de Gortari?

Para no perder el hilo de su gran trayectoria tenemos que en este mismo 2018 y como para hacerse necesario, echo tierra hasta donde se pudo a los panistas a quienes culpo del suceso de 1988, reviviendo la polémica acusando al PAN de haber sido el causante de la supuesta caída del sistema, al recordar que entonces que tras el Colegio Electoral de 1988 se resguardaron las boletas de las elecciones y como el PAN no quería que Cuauhtémoc Cárdenas ganara los comicios, validó la elección de Salinas de Gortari como presidente de la República.

Esperemos que López Obrador no nos quede a deber a los chiapanecos y en realidad ponga a quien este a la altura del cargo y de las necesidades de los chiapanecos, sus decisiones ahora serán más cuestionadas que nunca y por lo visto, esta no ha sido la mejor de ellas, creo que estamos a tiempo en el que Andrés Manuel y su equipo de transición no debe dar oídos sordos a los justos reclamos de la sociedad.

Finalmente: “El hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene”, lo dijo Dr. Manuel Velasco Suárez. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

