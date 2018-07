Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

+ Asalto o atentado a Contrapoder…

+ Rapiña política familiar en Chiapas…

+ Comentarios al Margen…

LA VERDAD NO PECA, PERO INCOMODA…

Es cierto, Chiapas no está en los índices de la delincuencia que permean a estados de la República como Tamaulipas, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero, Guanajuato, Colima, Quintana Roo e inclusive Veracruz y Tabasco. Pero no se puede negar que el dicho de “Estado Seguro”, es una mentira porque no escapamos a la delincuencia común y corriente, la que ocurre al interior del círculo del poder y la otra que ha alejado al turismo del Estado.

Quizá no estamos en las manos de la delincuencia organizada y del narcotráfico, pero la verdad es que incidimos en las cifras de inseguridad por diversos motivos que van desde las manifestaciones violentas hasta el atentado a la propiedad privada que han ejercido grupos indígenas, estudiantes, maestros en su pretexto de defender sus derechos.

No somos Veracruz donde más de 19 asesinatos de periodistas están impune, sin resolverse o en archivos engavetados y también se han dado levantones, amenazas y atentados a trabajadores de los medios de comunicación. Tampoco queremos alarmar a la población chiapaneca con información tendenciosa, sino más bien alertarla y mandar el mensaje a las autoridades correspondientes de que no se puede levantar la bandera de “Estado Seguro”, cuando las quejas de feminicidios van en aumento.

Hay que reconocer que en Chiapas los actos de asesinato y levantones a periodistas están fuera de las estadísticas, más no se puede confiar en que la actividad aquí “no sea peligrosa”. La Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas tiene trabajo en sentido de demandas por amenazas, inclusive de agresiones y lesiones a periodistas por parte de funcionarios públicos municipales y estatales que no han sido correctamente atendidas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos es otra instancia que necesita conocimientos en atención a denuncias de periodistas porque las omisiones provocan mayores índices de agresiones a comunicadores. El asunto no es menor y en eso tienen que hacer su tarea las instancias involucradas en la seguridad social, ciudadana y en este caso de periodistas.

Bajo esa premisa, habría que investigar si la irrupción a las oficinas del diario Contrapoder en Chiapas fue un asalto o un atentado intimidación por la línea editorial “anti-oficialismo” que se ejerce desde la dirección de este medio de comunicación escrito y electrónico, bajo la dirección del doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA.

Y como dice el propio director JOSÉ ADRIANO, “no somos enemigos del gobernador ni de su gobierno”; solo decimos lo que creemos que se está haciendo mal o que hay una percepción de corrupción y bandidaje que ya no se puede ocultar; siendo un secreto a voces que esta administración verde –que no madura—se hartó de dinero mal habido y pervirtió todas las instituciones de gobierno. Inclusive el proceso electoral.

Desde este espacio, me solidarizo con el doctor JOSÉ ADRIANO ANAYA en su demanda de seguridad y a la vez atención al caso, que antes de una definición, de que si fue un asalto o acto de intimidación, la Fiscalía General de Justicia debe investigar y dar con los culpables. La Policía aplicar los mecanismos de seguridad a este medio de comunicación, a sus trabajadores del taller y extensivo a sus colaboradores que siguen la línea editorial del Diario Contrapoder en Chiapas. Así mismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, expedir las medidas precautorias que correspondan ante este atentado a las oficinas del diario…

EL DESORDEN, LA CORRUPCIÓN Y LA RAPIÑA…

Cuando PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN SABINES GUERRERO se habían ido del poder en Chiapas, muchos creímos que “había pasado lo peor”. Pero nos equivocamos, porque la espiral se hizo enorme en términos de prepotencia, soberbia, egolatría, autoritarismo y un valemadrismo incalculable en las manos de MANUEL VELASCO COELLO.

Las diferentes formas de tomar el poder por asalto y administrar los recursos públicos y acciones de gobierno como empresa privada por parte del GÜERO VELASCO, ya las he comentado en este espacio. Lo económico fue su pasión; lo social negativo, sobresaliente; y en lo político, el reparto fue desordenado.

Al margen de su desfachatez y cinismo para atracar el patrimonio del Estado de Chiapas, MANUEL VELASCO COELLO deja una estela de valemadrismo en lo político, donde cualquier pelafustán metió manos en las arcas del poder. No hay que dar más explicaciones sobre la conducta perversa y corrupta del “Farandulero”, ENOC HERNÁNDEZ CRUZ, quien tuvo arcas abiertas en el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica (ICATECH) para disponer del presupuesto, de plazas y tiempo de los trabajadores para fines personales, políticos y de su partido.

Con el aval del GÜERO VELASCO, “El Tribilín” ENOC HERNÁNDEZ CRUZ sumó a la corrupción a su esposa DULCE CONSUELO GALLEGOS “La Amorchis”, otorgándole una plaza de dirección en el ICATECH e incluso la hizo directora general del Sistema de Prensa, Radio, Televisión y Cinematografía, sin ningún conocimiento de la materia. Igual operó con sus hermanos en el partido “Podemos Mover a Chiapas”, donde ejerció más de 1 millón 300 mil pesos mensuales de prerrogativas, aun no siendo el dirigente del mismo instituto político. Este es un ejemplo, y hay más, porque “El Farandulero”, acaba de ser nombrado Secretario de Desarrollo Social y Participación Social.

En la política hay diversos caminos a seguir y uno de ellos es lo electoral donde la familia DE LEÓN VILLARD hizo su sexenio con el GÜERO VELASCO. La más beneficiada fue SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD, quien en la LXV Legislatura fue diputada local con las siglas del Verde Ecologista que dejó para ser Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer y luego diputada federal a la que pidió licencia para asumir la titularidad de la Delegación de Prospera en Chiapas. Ahora es senadora electa con el sello de MORENA.

Su hermana ITZEL FRANCISCA DE LEÓN VILLARD fue también diputada plurinominal en esa misma legislatura con las siglas del PAN, llegando a ser presidenta de la Junta de Coordinación Política y al término de su gestión Secretaria de Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer en sustitución de su cuñada NANCY LÓPEZ RUIZ, que había dejado el cargo para acceder a la diputación federal dejada por SASIL DORA LUZ, de la que era su suplente.

Además, dos hermanos fueron regidores en los ayuntamientos de Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Otro, KALINAMAYA es el dirigente del desaparecido Partido Encuentro Social y hoy diputado local electo. ¡Qué bonita familia!. Pero vamos a otra familia empoderada como la del “Amigo Migue”, MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA, presidente del Partido Chiapas Unido (PACHU), ex presidente municipal de La Concordia, ex diputado local en la LXII Legislatura y ahora diputado local electo por el distrito de Motozintla.

“El Amigo Migue”, como él mismo se hace llamar, ha sido uno más de los testaferros del gobernador MANUEL VELASCO COELLO. Ha regenteado junto con la familia al PACHU y lo usan como comodín al nombrarlo Secretario de Desarrollo y Participación Social (inútilmente), haciendo de esa dependencia la caja chica del partido que luego le dejó la dirigencia a su hijo EMMANUEL DE JESÚS CÓRDOVA GARCÍA, hoy aun alcalde del municipio de La Concordia y suplente de su diputación local.

Y como todo es para la familia, con la complicidad del GÜERO VELASCO, MIGUEL ÁNGEL CÓRDOVA OCHOA nombró a su hijo JOSÉ MIGUEL CÓRDOVA GARCÍA “El Amigo Miky”, presidente del partido Chiapas Unido y luego candidato a la alcaldía de La Concordia, de la que hoy es presidente municipal electo. Y eso lo ha permitido el gobernador por encima de la ley y del hartazgo en Chiapas y los municipios.

No pasa desapercibido el cacicazgo que ROBERTO AQUILES AGUILAR HERNÁNDEZ y su familia ejercen en el municipio de Ixtapa, donde ya fue dos veces alcalde (1999-2001 y 2010-2012) con el sello de su abuelo AUSENCIO AGUILAR que lo fue cuatro veces desde el año 1938. También fue diputado local y federal; funcionario de la Secretaría de Transporte, Secretario de Desarrollo Indígena en este gobierno verde y actual dirigente estatal del Partido Verde Ecologista.

Cuando AQUILES AGUILAR fue alcalde de Ixtapa le entregó el cargo a su primo JOSÉ ANTONIO OCHOA AGUILAR y así han ido transmitiendo la alcaldía. En el 2015, con las siglas del Verde Ecologista, su hijo ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVÓN ganó la alcaldía y en este 2018 se reeligió “con todo en contra” y, ya es presidente municipal electo. Y como había que cerrar el círculo del poder, también lanzó a la aventura a su hija ADRIANA AGUILAR PAVÓN a diputada local por el distrito 11 con cabecera en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Ya en otro artículo denominado “Los Cachorros del Poder”, dejé constancia de los cacicazgos políticos y económicos en Chiapas y la herencia del poder de abuelos, padres a hijos y familiares, desde la gubernatura hasta las diputaciones federales, locales, senadurías y presidencias municipales. Esa es la realidad en Chiapas, donde el desorden, la corrupción y la rapiña, han sentado sus reales…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Conste, lo dijo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”. Me parecer perfecto y también el anuncio de abolir fueros y privilegios; abusos y despilfarros en el gobierno. No habrá pensiones millonarias a ex presidentes, entre otros lineamientos dados para el próximo gobierno. Por ahí vamos bien. A ver qué pasa después…

Se acabó el mecate.. Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx