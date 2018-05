Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LA PUERCA TORCIO EL RABO.

Tremendo berrinche ha de haber hecho el Flaco de Oro, ante tener que ir a reconocer en el IEPC que no fue favorecido con la candidatura anhelada y que los privilegios se le están acabando, tanto que esta noche hicieron otra vez su jugada de los dos oficios donde y otra donde iban solo tres partidos, pero en ninguna va a la cabeza ya que se dijo que por una parte sigue inamovible Roberto Albores Gleason y por otra Fernando Castellanos Cal y mayor, dejándolo fuera de sus pretensiones de al menos contender por la gubernatura del estado.

En su siempre improvisada conferencia de prensa tras evasivas, no le quedo más que admitir que Fernando Castellanos es por ahora su candidato, pésele a quien le pese, el pobre líder morado no tuvo más que alinearse u obedecer las órdenes de quien es el dueño del balón en Chiapas y que estaba más preocupado por sacar la chamba en la Conago que darle rienda un mes más, a quien es solo el Patiño político en el estado.

Independientemente de todo no podemos cantar albricias aun, se sabe que toda la argucia legal después de la clara sesión del consejo general del IEPC donde acepta las dos figuras de candidaturas comunes y donde le niega la candidatura a Fernando Castellanos por ser improcedente debido a que no pidió licencia a tiempo, estos no se quedaron con los brazos cruzados, yéndose a los Tribunales quienes resolverán esta noche de jueves lo procedente al caso, llenando de prorrogas interminables este proceso electoral.

Sin duda el IEPC ha sacado la casta, y han demostrado por qué están ahí, pero no basta con la buena voluntad de este colegiado, todos se le quieren subir a las barbas, con tal de hacer su voluntad y eso si no se va a poder.

Pese a que el gobernador Manuel Velasco se presentó en la apertura de campaña con Roberto Albores Gleason, dando señales de ser el candidato oficial, puesto es quien es impulsado desde el centro, dicho de otra manera lo que le valió la presidencia de la CONAGO, está claro ante los hechos mencionados que esto no es así, la cargada esta para otro lado y nada tendría de malo con manifestarlo, pero quedar bien con Andrés Manuel López Obrador, no es lo que le gustaría a Enrique Peña Nieto, por lo que no solamente se ha asegurado de que muchos verdes se incluyan en sus candidaturas como Eduardo Ramírez, Sasil y otros en todo el estado dentro de Morena si no que toda la estructura que se ha trabajado se dirigen a apuntalar a Rutilio Escandón Cadenas ex titular de Poder Judicial del Estado, quien por mas no repunta, ni yendo a bailar a Chalma, por lo que esperan se cobije bajo el efecto AMLO.

Se sabía que en un primer momento cuando los cinco partidos en candidatura común apoyaban a Roberto Albores Gleason, jamás estuvieron en los hechos con el que no se asusta ni se raja, quien hoy tampoco dejo de ser candidato, pero su estructura jamás se la iba a dar. Ahora por qué la necedad de aferrarse al menos malo Fernando Castellanos, quien ya se siente gobernador ungido por la dirigencia nacional del verde y ya sabemos quién, si estuviera en la boleta tampoco le garantiza ganar, ya que al menos en la capital del estado, dejo muy malas cuentas. Los demás nombres Eduardo Zenteno, quien se descartó el mismo, Enoc que hace mutis, Willy, Melgar y Rubio tampoco pueden por estar aun en funciones, entonces el que saca su última carta bajo la manga es Fernando, quien claramente sabe que después de esto, si no se pone vivo no habrá nada.

Pero que hubiera pasado si Luis Armando Melgar Bravo fuera el candidato común por cinco partidos, talvez las aguas estuvieran mansas caminando hacia el proyecto ganador, siguiendo juntos, pero él hubiera no existe, esperemos entonces que ni se asusten ni se rajen, el que sigue perdiendo es Chiapas.

Finalmente: “No voy a regresar al cargo de Presidente Municipal, porque seré el próximo gobernador de Chiapas” lo dijo Fernando Castellanos Cal y mayor. Recuerde No es nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

