Identidad Política / Carlos Rojas

Para la posteridad el trágico trienio.

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba, y no es querer hacer leña del árbol caído, pero los sangrientos acontecimientos que enlutaron a Comitán no pueden pasar desapercibidos y sin dejar de señalar a las autoridades como responsables de lo ocurrido, y es que la violencia que sacudió al pueblo quedará en la memoria de todos los ciudadanos en aquél trágico trienio de Mario Antonio Domínguez alias Sr. FOX quien desde que tomó posesión mostró su bandera de violencia, ¿Quién no recuerda los golpes que sus esbirros y seguidores propinaron a quienes vieron como sus enemigos durante llegó al poder municipal ? El enfrentamiento de las gradas de la presidencia quedó como referente violento en la administración que agoniza, los videos de aquél entonces todavía siguen circulando por si alguno duda, esa fue su carta de presentación y lo que siguió no fue tampoco del todo cordial y pacífico porque pronto reveló ser un gobierno autoritario con el resto de las fuerzas políticas y ante gran parte de la ciudadanía, confundió el ejercicio del gobierno con el manejo a su antojo del municipio rodeado de “asesores” y “golpeadores” gran parte del ayuntamiento municipal lo convirtió en una agencia de colocaciones y negocios familiares, lo cual no hubiese tenido nada malo, a no ser porque éstos cercanos cobraron sin desquitar como Dios manda el sueldo, es decir, el trabajo no rindió como se esperaba porque los de más abajo trabajaron doble y mal pagados para sacar adelante las obligaciones de otros, de tal manera que desde entonces los ciudadanos percibieron un gobierno municipal débil que no logró responder a las exigencias ciudadanas, el COAPAM como área medular en el servicio público municipal igualmente colapsó al despedir gente con experiencia para colocar adeptos políticos en ellos y la escases de agua en los hogares comitecos volvió a refrendar la firma de ineficiencia, misma que repartió culpas a sus antecesores con el fin de esconder la responsabilidad. En el tema de las organizaciones, en un principio hizo pronunciamientos en aras de poner mano dura contra éstas, considerando que fueron engendros de las anteriores administraciones locales y hasta estatales que no eran de su filiación partidista, pero poco duró el gusto, pues el alcalde comiteco que va de salida terminó doblegando y hasta oxigenándolos ante el propósito político de la fracasada reelección, aunque algunos digan lo contrario, entre la autoridad principal y líderes de organizaciones pactaron continuidad pensando que habría victoria pero los resultados fueron otros; como bien sabemos “La derrota es huérfana” y la miseria humana que promovió dentro de sus propias filas no tardó en hacerse presente porque dentro de los mismos demonios siguen buscando culpables de la arrastrada electoral, incluso hay quienes sin pudor alguno confiesan que su candidato nunca tuvo posibilidad de ganar y hasta tienen el cinismo de expresar “ Yo vote por Emmanuel”, ver y oír para creer; pero en fin, la catástrofe política del ayuntamiento comiteco que se anda despidiendo rompió todo equilibrio y el control de las organizaciones se le salieron de las manos con las sangrientas consecuencias que mantiene de luto a todo Comitán. De ahí que el lavadero de culpas ya no cuaja o no convence, de que hay responsabilidad la hay pero en el sistema de poder el hilo se rompe siempre por lo más delgado, los muertos o los costos más altos del fenómeno lo termina pagando la propia sociedad y por desgracia los más desamparados. Un capítulo más de la vida política social de Comitán que quedará registrado para la posteridad como el TRÁGICO TRIENIO. Así las cosas, pero insistimos, sirva estos aterradores episodios para que el próximo alcalde Emmanuel Cordero Sánchez ponga sus barbas a remojar, hay cientos de miles de comitecos esperando que integre un gabinete digno, responsable, y sin pago de factura alguna, porque si bien es cierto aquí abajo muchos lo apoyaron, fue el efecto López Obrador quien le dio el contundente gane, así que quienes ya se hacen con un cargo en el próximo gobierno recomendamos más humildad, menos soberbia y protagonismo, no hay que olvidar que el servicio público no se improvisa ni se obtiene un cargo por la cercanía con quien lo da. El servicio público es una noble tarea que nace de la vocación por servir y trascender el ejercicio de la política en favor de los representados. Por eso debe quedar muy claro a todos los que van a llegar, van a tener la obligación de servir ¡Oyeron!, después no vayan a estar con sus carotas de chuchos buldog queriendo morder al que les llega a pedir una audiencia para plantear cualquier demanda por mínima que esta sea. O andar queriendo ganar simpatía de los jefes denostando o desprestigiando a quien o quienes les caen mal. El próximo alcalde debe tener “agallas” para escuchar todos los cantos de quienes le van a estar silbando de cerca, pero también capacidad para procesar todo lo que le dicen pues mucho de lo que los “asesores” soplan al oído llevan gramos de revancha y frustración. ¡Aguas con todos ellos!…// Pasando a otra cosa, hace poco circuló por la red una foto donde se encuentran juntos y contentos Mauricio Cordero Rodríguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, Emmanuel Cordero Sánchez, Estrella Yamileth Molina Guerra, actores principales del acontecer político presente, me puse a pensar que de aquí pal real seguirán teniendo cerca los reflectores, porque ellos como otros pudieran ser quienes les tocará igualmente cambiar el futuro de nuestro municipio y de la región…// El 13 de diciembre de 2016 aproximadamente, El Congreso del Estado de Chiapas se presentó la propuesta denominada “GOBIERNOS DE COALICIÓN” misma que fue aprobada en pleno y que consiste en que el partido ganador deberá incluir a las demás fuerzas políticas en el gobierno. Así entonces, esperaremos a ver como Rutilo Escandón integra en el gabinete a muchos de los ya políticos conocidos, no se sorprenda si en una de esas vemos caras conocidas en diversas Secretarías…// A quien no vemos en pantalla política es al ex alcalde de la Trinitaria Jorge Manuel Pulido López ¿Qué pasaría con él? Se sabía que enfilaba en una diputación federal pero hasta el momento nada se sabe.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Cómo equilibrará Emmanuel Cordero su próximo ayuntamiento con los 16 mil votos del PRI y los 13 mil del PVEM?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

