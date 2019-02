Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LA NIÑEZ SIN FUTURO EN LA 4T.

Si bien es prioritario el desarrollo de la infancia, parece ser que el régimen actual no lo ha tomado como una de sus prioridades, en vez de hacer más rígida la constitución y administración de las estancias infantiles en México, pretenden que la solución sea darles el dinero en propia mano a los padres, para que ellos decidan lo mejor para sus hijos, para acabar con la corrupción, es decir así como en el asunto del huachicoleo hemos pagado el pato los ciudadanos ahora también nuestros hijos y nosotros mismos pagaremos las consecuencias de dejar a nuestros a los infantes con cualquiera o dejar de trabajar para cuidarlos, porque el gobierno no pretende subsidiar enfáticamente a las estancias infantiles quienes son un gran foco de corrupción, detectado por el brillante equipo de la 4T.

“Según la perspectiva de nuestras autoridades federales, es más corrupta la directora de una guardería, que Manuel Velasco Coello”

Ante la firme decisión del presidente de México de reducir el 50 por ciento del recurso a las estancias con la posibilidad de entregar el dinero directamente a los familiares, propuesta que el gobierno de México implementó debido a las irregularidades que encontró en los informes de las dependencias, este ha generado descontento ya que denota fines electoreros al beneficiar a sectores que tienen el derecho de emitir su sufragio y dejar en la orfandad a quien no esta capacidad para ello, pero acaso ya se pusieron a pensar, esto es una gran bola de nieve, se hará por nieto o por abuelo el que estén beneficiados con el apoyo, que normativa los reglamentara, así como si este garantiza el buen desarrollo del menor, encargándoselos a quien pueda y no a quien este preparado para ello. Hablemos también del desempleo de quienes trabajan en estas dependencias y que ahora no tendrán una forma honesta de vivir.

Y es que en campaña y también recién electo en uno de sus discursos en el zócalo capitalino Andrés Manuel López Obrador señalaba: “Se mantendrán las estancias infantiles de la antigua secretaria de desarrollo social” por lo que preguntamos ¿Qué pasó con aquello de “no mentir”?. Entendemos al Huachicoleo como un problema grave pero el que una Directora de Estancia Infantil haga gastar demás a las instancias de gobierno no puedo creerlo, y si bien fuera así no se está ponderando el beneficio de la niñez, con criterios más rígidos en su administración podríamos solventar esas deficiencias, pero el que los niños queden expuestos y a la deriva es lo que no concuerda con la 4T, del cual al parecer estamos aprendiendo todos y que cada día sale un chiste nuevo.

Según la experta Cecilia Hernández Astudillo, quien es pedagoga en el Centro Educativo Casa Telmex, afirmo que el reducir el apoyo económico a las estancias infantiles es un error, a esa edad los infantes necesitan desarrollar su sistema cognitivo y psicomotriz, cosa que no harán al cuidado de sus abuelos o un familiar, ya que “Las personas a cargo de los centros educativos pueden ayudar en el desarrollo motriz de los niños para que puedan mantener una buena coordinación. Recordemos que estos beneficios ayudarán más adelante, por ejemplo, cuando empiecen a caminar, correr, o hasta cuando empiecen a escribir, por eso es importante que los niños asistan a las estancias educativas”, por lo que a pesar de que esta posibilidad que abre el nuevo gobierno de dar el dinero a los abuelos para que ellos mismos cuiden a sus nietos, es un completo disparate.

No dejamos de pensar que si este gobierno asistencialista ¿podrá tener un futuro certero?, o ¿cuál será su respaldo?, el dinero como ya lo vimos se acaba o se endeudara para no quedarles mas a los jóvenes, becarios y abuelitos, además de generar empleos y sacar de la pobreza en que se tiene a nuestro país. Por lo pronto seguimos esperando que cuaje la 4T y que sus iniciativas si rindan los frutos esperados ante las amplias expectativas hechas en campaña.

Oficio Político. – No le salió la jugada a Mata Tigre, cuando este mal aconsejo a su conyugue quien es diputada local por el PRI Luz María Palacios, quien subiera a tribuna para dar una postura en contra de la extinción de un fideicomiso denominado “Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Chiapas” que de todos modos avalaron los diputados el pasado viernes, a petición del gobernador del estado, y donde tuvo a bien contestarle en tribuna el legislador Emilio Salazar Farías, viejo lobo de mar que se la sabe de todas, todas… Hablando de este día, los diputados que tuvieron falta el pasado viernes en cuya sesión extraordinaria aparte de poner fin al programa “Amanecer” y el la constitución del fideicomiso antes señalado, no les importo que en el orden del día se hiciera tan importante reforma a la constitución chiapaneca, pues bien, Doña Rosa Netro (que ni fu, ni fa), la diputada Aguilar Pavòn, (aquella que evade a la prensa) , el amigo Migue (por todos conocido), la Tía de las Cabalgatas y horario de Verano Eduwiges Cabañez y el que sigue el camino de Willy Ochoa (por aquello de las múltiples faltas) Eduardo Zenteno Nuñez, no alcanzaron a llegar (o no tuvieron el mínimo interés) a una sesión tan importante, eso sí, siguen cobrando su dieta sin pellizco alguno, ya que a pesar de las faltas, son dignos representantes de los chiapanecos…Nuestro Senador por Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, alias el Jaguar Negro anduvo consintiéndose allá en CdMx con unas memelas y posando para la foto, no cabe duda que ya le llegó la 4T, y no lo digo por la austeridad republicana. Provechito… El senador Ricardo Monreal este sábado presentò una iniciativa para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en el país, con lo que celebramos que se den estas propuestas, para combatir la corrupción, ya que los ladrones de cuello blanco son los que deben de rendir cuentas y no presumir corrupción en estancias infantiles, cuando estas se pudiera corregir con un marco jurídico más rígido en la constitución y administración de estas… Esperemos que el gobernador Rutilio Escandòn Cadenas NO haga caso omiso la petición de Raymundo Zenteno alias el Zopi, donde muchos niños chiapanecos piden a través de cartitas piden que regrese Radio Ombligo y todos los personajes y la magia que ha creado este talentoso locutor.

Finalmente: “Dirijo un partido de 90 años que construye su futuro.” lo dijo Claudia Ruiz Massieu presidenta del PRI Nacional. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos.

