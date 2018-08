Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

PATROCINIO, PERSONAJE POLÉMICO…

Se me acabaron las vacaciones –aunque me faltaron tres día– y tengo que regresar a la realidad para enterarme de un hecho de “imposición” de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”, que creó una animadversión de grupos en contra del galardonado al que se le acusa de abuso de poder y diversos actos de represión y asesinatos durante su gestión.

Como era de esperarse, los rescoldos del pasado regresaron desde sus tumbas para vituperar la recia personalidad del ex gobernador de Chiapas, JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO, con motivo de la entrega de la medalla “Miguel Álvarez del Toro”. Hay actos y hechos que persiguen a DON PATRO, más que a otros ex gobernadores.

Yo diría, como JUAN GABRIEL, “qué necesidad” de que un hombre de política, de un nivel de estadista, inteligencia y conocedor del ejercicio del poder como PATROCINIO, a sus 84 años, se exponga a señalamientos negativo, que ponen a su gobierno (8- diciembre de 1988 / 4 de enero de 1992) como represor y asesino, solo por el ego de ceñir sobre su pecho una medalla, que la verdad, no sé para qué le va a servir. Yo digo que, para nada.

Quiero entender que a 26 años de haber dejado el gobierno de Chiapas y al menos 25 de su retiro de la política, creí que PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO, no tenía interés por un reconocimiento público cuando hay rencores que tienen algunos guardado para denigrarlo. Pero en fin, hasta al más inteligente le gana su egolatría y vuelve por sus pasos creyendo que en ejercicio del poder hizo lo más correcto y conveniente.

Hay que apuntar que una gota de pintura negra en un bote de color blanca tiñe de gris todo el contenido. Pocos ven en PATROCINIO al que digo siempre que “ha sido el mejor gobernador de Chiapas en los últimos tiempos” porque al contrario de sus sucesores, él si metió en orden a las organizaciones sociales, a la Universidad Autónoma de Chiapas que ha sido un botín de políticos, directivos, académicos y estudiantes.

Sometió al orden a los dirigentes y huestes de la Sección VII del SNTE que hoy transformados en CNTE, se han desbordado en una sistemática movilización que daña el derecho humano de los niños y menoscaban los de la ciudadanía a la que exponen en peligro constante.

La ponderación que hizo en el acto de imposición de la medalla a PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO el presidente del Congreso del Estado WILLIAM OSWALDO OCHOA GALLEGOS, al parecer se quedó corto por la amplia currícula que posee el ex gobernador. Pero afuera del recinto legislativo, un centenar de jóvenes que conocen por referencia y que nunca vivieron ese gobierno, le dijeron “hasta de lo que se iba a morir”.

PATROCINIO es un “ave de tempestades” y de recia voluntad. Así asumió como suya la medalla que dijo no la compartirá ni siquiera con su hija JOSEFA, quien es la propuesta de LÓPEZ OBRADOR para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del próximo gobierno federal.

Yo la verdad, no le entro al vituperio público que diversos grupos –inclusive del medio periodístico— se lanzaron con todo en contra del ex Gobernador y ex Secretario de Gobernación PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO. Quiero pensar mejor que dejó en orden el Estado y que hasta ahora, nadie lo ha señalado de corrupto. La muerte de 17 homosexuales es un caso que se debe dilucidar para deslindar responsabilidades en un acto de justicia para los ofendidos y también para quien se le acusa.

La muerte, asesinato de tres periodistas incluido mi compadre ROBERTO ANTONIO MANCILLA HERRERA y el amigo ALFREDO CÓRDOVA SOLORZANO, son otra mácula que le infieren a PATROCINIO y por supuesto a su “testaferro policiaco” IGNACIO FLORES MONTIEL. No está de más recordar a su entonces Procurador de Justicia, ANTONIO TIRO SÁNCHEZ, ejecutor de órdenes, entre ellas la de ocultar la verdad de la muerte del joven cobachense, JOSÉ IVÁN CORREA ARÉVALO, asesinado el28 de mayo de 1991. Por mi parte, puedo decir que TIRO SÁNCHEZ me tuvo detenido en su oficina por más de cinco horas, debido a un comentario que hice por actos de corrupción en contra del coordinador del Programa de Solidaridad. Eso no se me olvida.

Ahora, por una medalla que no resuelve nada en la vida de PATROCINIO –a no ser por su ego— se vienen los insultos y denostación agresiva que insisto, no vale la pena exponerse al vituperio público, máxime cuando su gobierno del llamado “Imperio de la Ley” se enaltece ante sus sucesores que han sido calañas corruptas que no merecen más que el desprecio.

LA JETTATURA DE GOBERNADORES…

Es claro que en el ejercicio del poder y gobernar “no se deja complacidos a todos”, pero en le percepción generalizada de los chiapanecos, cada uno de los gobernadores tienen su historia negra que los denigra y los hace despreciables. Quiero creer que “PATROCINIO GONZÁLES BLANCO GARRIDO “ha sido el mejor gobernador de los últimos tiempos”, con sus asegunes que muchos en Chiapas no olvidan.

En el tiempo, cada gobernador –máxime los emparentados, hijos y nietos—se han dedicado a enaltecer la memoria de sus antepasados como el caso de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO que impuso el nombre de su padre don JUAN SABINES GUERRRO y su tío JAIME SABIENES a todo lo que pudo. Pero está acusado mediáticamente y también judicial por el abogado HORACIO CULEBRO BORRAYAS de enriquecimiento ilícito y endeudamiento descomunal (42 mil millones de pesos, aseguran) a las arcas públicas de Chiapas.

Es el doctor MANUEL VELASCO SUÁREZ un referente científico de la neurología, pero en contra de su administración como gobernador se le acusa de la deforestación, depredación y saqueo de la Selva Lacandona. También le señalan como suyos los errores de la construcción del aeropuerto “Llano San Juan” de Ocozocoautla, donde aseguran hizo negocios con los terrenos, a la vez que se le achaca el error de la construcción de “Puerto Madero” que hoy, aún reconstruido y cambiado de nombre a “Puerto Chiapas”, sigue siendo un “elefante blanco”. Su nombre ha sido impuesto por su nieto el GÜERO VELASCO, en todas partes.

Don JUAN SABINES GUTIÉRREZ, exgobernador interino (29 de noviembre de 1979 al 01 de diciembre de 1982), aunque sigue siendo muy recordado, querido y respeta por los chiapanecos contemporáneos, tiene la marca de la masacre de Golonchán donde se inscribe la participación del general ABSALÓN CASTELLANOS DOMÍNGUEZ siendo comandante de la VII Región Militar de Chiapas. Con SABINES GUTIÉRREZ se volvió a imponer aquello de “encierro, destierro o entierro”.

JULIO CÉSAR RUIZ FERRO, primer gobernador interino del sexenio que inicio EDUARDO ROBLEDO RINCÓN, no tiene cara para presentarse ante los chiapanecos después de la matazón de Acteal el 22 de diciembre de 1997, por lo cual fue destituido. En su caso, ELMAR HARALD SELTZER MARSEILLE, quien fungió como gobernador a la salida de PATROCINIO, tiene en su haber el caso de la irrupción armada de los zapatistas el 1 de enero de 1994, que también le causó su renuncia.

PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA, el gobernador de la esperanza, terminó como todos, despreciado y vituperado por casos como el de la muerte de los niños de la zona indígena del hospital de Comitán. Además se le acusa de represor de periodistas, estudiantes, maestros y campesinos. Invasor policiaco del ámbito del Tribunal Superior de Justicia e irrumpir en la jurisdicción de la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en la que inventó un movimiento para deponer de la rectoría a CUAUHTÉMOC LÓPEZ SÁNCHEZ, así como intervenir en las facultades expresas del Congreso del Estado.

Se le suma a PABLO SALAZAR sus tropelías por un supuesto fraude al programa de reconstrucción de los 41 municipios afectados por el huracán Stán en septiembre-octubre de 2005 por más de 11 mil millones de pesos. Estuvo preso 14 meses acusado de fraude en un seguro de vida por 104 millones de pesos, del que salió ileso y con toda la riqueza acumulada al amparo del poder público estatal.

Por su parte, MANUEL VELASCO COELLO inició su administración con altas expectativas de parte de los chiapanecos que le dieron más de un millón 300 mil voto para que fuera gobernador. Hoy su aceptación está en menos de 12 por ciento y el repudio a su persona y familia, incluyendo a su madre LETICIA COELLO GARRIDO y abuelo, FERNANDO COELLO PEDRERO, es generalizado. La confrontación del GÜERO VELASCO con diversos sectores sociales chiapanecos es abierta, empezando por los grupos indígenas, magisteriales, campesinos, medios de comunicación, periodistas, empresarios, constructores y transportistas. El repudio es total.

Las acusaciones por actos de corrupción a MANUEL VELASCO COELLO y su gavilla del gabinete, está más que apuntada en la historia por el desprecio que ha demostrado a los chiapanecos. La avaricia, la rapiña, el abuso del poder, el cinismo, el enriquecimiento ilícito y el valemadrismo administrativo, ha sido el distintivo de este gobierno que urge se vaya y muchos de ellos, inclusive el mismo gobernador, terminen en la cárcel.

Partiendo de ahí, en el balance de cada uno de los gobernadores de Chiapas, PATROCINIO queda en la mejor posición y seguro estoy que quienes lo vituperan, no tienen los elementos básicos para denunciarlo pues, desconocen esa historia de claros-obscuros que envuelve a GONZÁLEZ GARRIDO.

Ahora, con respecto a la medalla, el Congreso del Estado, el presidente WILLY OCHOA y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, se expusieron a los reclamos y quedaron como “serviles” del gobernador MANUEL VELASCO, ante la opinión pública por este galardón otorgado al ex gobernador JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO. Pero cada quien tiene su opinión y su criterio que son respetable, aunque con algunos no esté de acuerdo…

Se acabó el mecate… Y ES TODO…

Para comentarios, quejas y mentadas: rupertoportela@gmail.com

Celular: 961 18 8 99 45.

MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE COLUMNISTAS CHIAPANECOS. A. C.

